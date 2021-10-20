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Новости рекламных технологий Яндекса

Обновления в Яндекс.Директе, Яндекс.Аудиториях, медийной рекламе и других рекламных сервисах Яндекса, исследования рынка рекламы и практические советы — читайте, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на наши рассылки, чтобы не пропустить важное.
Рекомендации в Яндекс.Метрике: узнавайте о важных изменениях в статистике без погружения в отчеты

В интерфейсе Метрики появились рекомендации — персонализированные уведомления для каждого счетчика. Теперь сервис не только предлагает инструменты для работы с данными о посетителях сайта, но и самостоятельно анализирует их.

20 октября 202139
Встречайте официальные интеграции Яндекс.Метрики для быстрой установки электронной коммерции

Каждому владельцу интернет-магазина важно отслеживать не только посещаемость сайта, но и то, как пользователи взаимодействуют с товарами и что покупают. Поэтому мы создали решения для быстрого подключения опции «Электронная коммерция» на сайтах с популярными CMS — WordPress и OpenCart. 

11 октября 2021
С опорой на максимально точные данные: Яндекс.Метрика обновила систему определения роботов

Улучшенная система определения роботов заработала у всех пользователей Метрики!  Делимся подробностями, которые помогут использовать новые возможности Метрики для аналитики.

23 сентября 2021
Метрика подтвердила сертификат ISO 27001

Яндекс.Метрика успешно прошла ежегодный аудит ISO 27001, который подтвердил ее полное соответствие международным стандартам информационной безопасности. 

20 августа 2021
Дайджест новостей Метрики за июль

Наступил новый месяц, а значит, время традиционного дайджеста новостей Метрики. Рассказываем о новых видах автоматических целей, возможности отслеживать качественные звонки и других обновлениях июля.

6 августа 2021
Яндекс.Метрика обновит систему определения роботов

Показатель роботности — это важный инструмент, который помогает увидеть реальные данные о качестве трафика из каждого источника, а также оценить общую посещаемость сайта реальными людьми. Мы готовим масштабное обновление системы определения роботов, чтобы наши пользователи могли принимать решения на основе максимально точных данных. 

2 августа 2021
Нацельтесь на качественные звонки в Директе

Звонки — это один из ключевых показателей эффективности рекламы. Но бизнес часто сталкивается с тем, что в большом объеме данных много нецелевых звонков: спамерских, ошибочных и других ненужных.

23 июля 20214
Дайджест новостей Метрики за июнь

В июне было много событий, связанных с Метрикой. Мы собрали их в один большой дайджест, чтобы вы были в курсе не только крупных обновлений, но и небольших, но полезных изменений. 

2 июля 2021
Сквозная аналитика в Метрике: доклад на конференции Big Analytics Conference

1 июля подключайтесь вместе с нами к аналитической конференции Big Analytics Conference Day 1.

В секции «Маркетинг-аналитика» расскажем о том, как связать свою CRM с инструментами Метрики, чтобы настроить бесплатную сквозную аналитику на базе Метрики.

29 июня 2021
Скрытие номера телефона на сайте: подключите новый инструмент Яндекс.Метрики для отслеживания звонков

Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно. Теперь в Метрике можно с высокой точностью отслеживать взаимодействие с телефоном и на мобильной, и на десктопной версиях сайта.

23 июня 202117
Покажите номер! — Метрика расскажет больше о тех, кто хочет вам позвонить

Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно. Отслеживать взаимодействие посетителей сайта с телефоном можно и в Метрике, используя цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка, которая позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта. 

18 июня 2021
Цели для Jivo: Метрика автоматически соберёт статистику по чатам на сайте

Сообщение в онлайн-чате — это важный сигнал о том, что посетитель сайта заинтересован в вашем предложении. А значит, для таких действий стоит завести цели в Метрике. Пользователи Jivo — сервиса онлайн-чатов для сайта — уже сейчас могут использовать автоматические цели: Метрика самостоятельно распознает сообщение оператору и запишет его в статистику.

3 июня 2021
Яндекс.Метрика поможет точно определять окупаемость рекламы с помощью сквозной аналитики

Хорошая реклама — это эффективная реклама. Однако часто владельцам бизнеса трудно оценить, как онлайн-реклама в разных каналах влияет на фактические продажи. Между конверсиями и деньгами в кассе есть пробел, который приходится преодолевать самостоятельно: прикидывать, считать точно, внедрять дополнительные инструменты для сведения данных.

27 мая 202140
Больше, чем статистика по сайту: в Метрике стала доступна сквозная аналитика

Связать заявки с сайта с реальными продажами позволяет сквозная аналитика — и обычно для этого необходимо подключать отдельный сервис. А теперь настроить сквозную аналитику можно прямо в Метрике. Для этого появилась новая возможность — прямое подключение CRM. Это позволит объединить фактические продажи с расходами на рекламу, которые также можно передавать в Метрику — и получить готовые отчеты сквозной аналитики.

27 мая 2021
Теперь аналитика настраивает себя сама 

Если бы вся нужная статистика по сайту собиралась сама собой, у маркетологов и владельцев сайтов было бы гораздо меньше забот.  Поэтому мы упростили процесс: теперь, чтобы начать отслеживать полезные действия посетителей на сайте, можно ничего не делать. Метрика «научилась» самостоятельно их находить и записывать их в статистику. 

21 апреля 2021
Метрика сама найдёт важные действия посетителей на сайте

Теперь Метрика может автоматически распознавать важные действия посетителей на сайте — и записывать их в статистику. Можно не тратить время на настройку целей, чтобы видеть, каким посетителям сайта интересно ваше предложение, и оценивать эффективность рекламы.

21 апреля 20213
Клик-клик, и готово: цели на любые кнопки теперь не требуют кода

Если вы хотя бы раз настраивали цели в Метрике, наверняка вы ловили себя на мысли — «а вот если бы можно было просто навести мышкой на вот эту кнопку, которую мне нужно отслеживать — и всё…». Мы полностью разделяем это пожелание — и теперь цели на любой клик можно заводить именно так: просто отметьте нужный элемент на вашем сайте, и готово. 

1 апреля 2021
Цели Метрики на любой кликабельный элемент: без разработки и сложных настроек

В Яндекс.Метрике появился новый тип цели — «Клик по кнопке». С ним можно быстро добавить цель на любой кликабельный элемент сайта — без помощи разработчиков. 

1 апреля 202130
Код Метрики стал быстрее

Теперь код Метрики работает значительно быстрее и практически не сказывается на скорости загрузки сайтов. Переустанавливать счётчик на сайт не нужно — обновление подключилось автоматически.

19 марта 2021
Приглашаем на десятую Вебмастерскую!

Приглашаем на десятую, юбилейную, Вебмастерскую — конференцию для владельцев сайтов, маркетологов и аналитиков, которая пройдет 25 марта полностью онлайн.

18 марта 2021
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