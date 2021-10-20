Новости рекламных технологий Яндекса
В интерфейсе Метрики появились рекомендации — персонализированные уведомления для каждого счетчика. Теперь сервис не только предлагает инструменты для работы с данными о посетителях сайта, но и самостоятельно анализирует их.
Каждому владельцу интернет-магазина важно отслеживать не только посещаемость сайта, но и то, как пользователи взаимодействуют с товарами и что покупают. Поэтому мы создали решения для быстрого подключения опции «Электронная коммерция» на сайтах с популярными CMS — WordPress и OpenCart.
Улучшенная система определения роботов заработала у всех пользователей Метрики! Делимся подробностями, которые помогут использовать новые возможности Метрики для аналитики.
Яндекс.Метрика успешно прошла ежегодный аудит ISO 27001, который подтвердил ее полное соответствие международным стандартам информационной безопасности.
Наступил новый месяц, а значит, время традиционного дайджеста новостей Метрики. Рассказываем о новых видах автоматических целей, возможности отслеживать качественные звонки и других обновлениях июля.
Показатель роботности — это важный инструмент, который помогает увидеть реальные данные о качестве трафика из каждого источника, а также оценить общую посещаемость сайта реальными людьми. Мы готовим масштабное обновление системы определения роботов, чтобы наши пользователи могли принимать решения на основе максимально точных данных.
Звонки — это один из ключевых показателей эффективности рекламы. Но бизнес часто сталкивается с тем, что в большом объеме данных много нецелевых звонков: спамерских, ошибочных и других ненужных.
В июне было много событий, связанных с Метрикой. Мы собрали их в один большой дайджест, чтобы вы были в курсе не только крупных обновлений, но и небольших, но полезных изменений.
1 июля подключайтесь вместе с нами к аналитической конференции Big Analytics Conference Day 1.
В секции «Маркетинг-аналитика» расскажем о том, как связать свою CRM с инструментами Метрики, чтобы настроить бесплатную сквозную аналитику на базе Метрики.
Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно. Теперь в Метрике можно с высокой точностью отслеживать взаимодействие с телефоном и на мобильной, и на десктопной версиях сайта.
Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно. Отслеживать взаимодействие посетителей сайта с телефоном можно и в Метрике, используя цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка, которая позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта.
Сообщение в онлайн-чате — это важный сигнал о том, что посетитель сайта заинтересован в вашем предложении. А значит, для таких действий стоит завести цели в Метрике. Пользователи Jivo — сервиса онлайн-чатов для сайта — уже сейчас могут использовать автоматические цели: Метрика самостоятельно распознает сообщение оператору и запишет его в статистику.
Хорошая реклама — это эффективная реклама. Однако часто владельцам бизнеса трудно оценить, как онлайн-реклама в разных каналах влияет на фактические продажи. Между конверсиями и деньгами в кассе есть пробел, который приходится преодолевать самостоятельно: прикидывать, считать точно, внедрять дополнительные инструменты для сведения данных.
Связать заявки с сайта с реальными продажами позволяет сквозная аналитика — и обычно для этого необходимо подключать отдельный сервис. А теперь настроить сквозную аналитику можно прямо в Метрике. Для этого появилась новая возможность — прямое подключение CRM. Это позволит объединить фактические продажи с расходами на рекламу, которые также можно передавать в Метрику — и получить готовые отчеты сквозной аналитики.
Если бы вся нужная статистика по сайту собиралась сама собой, у маркетологов и владельцев сайтов было бы гораздо меньше забот. Поэтому мы упростили процесс: теперь, чтобы начать отслеживать полезные действия посетителей на сайте, можно ничего не делать. Метрика «научилась» самостоятельно их находить и записывать их в статистику.
Теперь Метрика может автоматически распознавать важные действия посетителей на сайте — и записывать их в статистику. Можно не тратить время на настройку целей, чтобы видеть, каким посетителям сайта интересно ваше предложение, и оценивать эффективность рекламы.
Если вы хотя бы раз настраивали цели в Метрике, наверняка вы ловили себя на мысли — «а вот если бы можно было просто навести мышкой на вот эту кнопку, которую мне нужно отслеживать — и всё…». Мы полностью разделяем это пожелание — и теперь цели на любой клик можно заводить именно так: просто отметьте нужный элемент на вашем сайте, и готово.
В Яндекс.Метрике появился новый тип цели — «Клик по кнопке». С ним можно быстро добавить цель на любой кликабельный элемент сайта — без помощи разработчиков.
Теперь код Метрики работает значительно быстрее и практически не сказывается на скорости загрузки сайтов. Переустанавливать счётчик на сайт не нужно — обновление подключилось автоматически.
Приглашаем на десятую, юбилейную, Вебмастерскую — конференцию для владельцев сайтов, маркетологов и аналитиков, которая пройдет 25 марта полностью онлайн.