Клуб Директа

январь 2016
ключевые слова.
kreker5432
11 января 2016, 14:06

подскажите, если мое ключевое слово БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ, как мне не показыываться по слову ПЕРЧАТКИ? спасибо 

2 комментария
минус-слова
Ошибка в Коммандерепосле переноса кампаний
olgatop2015
11 января 2016, 14:07

Три меяца назад обратилась в поддержку с проблемой, сама решила ее тогда выгрузкой в файл. Поддерка как всегда забила и пролема так и остается.

 

"После копирования кампаний из одного аккаунта в другой через коммандер, при попытке загрузить их на сервер, получаю сообщение:

Кампания не отправлена из-за ошибки:

Параметры запроса указаны неверно

Поле Param1: параметр содержит недопустимые символ"

 

Ни где ни в кампаниях, ни в объявлениях, ни в словах нет знака кирпич, который обычно указывает на ошибку. Обнаружить ошибку невозможно. Поддержка тоже не знает в чем проблема. Не могу из-за этого нормально работать с кампаниями, прошу все-таки разобраться в чем ошибка, а не кидать отписки про "трудновоспроизводимый баг" и пр.

Хотя бы напишите где этот "Парам" находится????? Вы то знать должны.

 

 

 

6 комментариев
Коммандер
Цена клика на объявление.
navuz26
11 января 2016, 14:10

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста. Если я добавляю на группу объявлений, на одну ключевую фразу, сразу несколько видов объявлений (штук 5). У каждого из этих объявлений, своя цена клика?

Отследить это в интерфейсе Я.Директ нельзя, там отображается стоимость самого первого объявления, но если разделить такие объявления на разные группы, то и цена клика получается различной.

И главный вопрос, при показе объявлений будет учитываться цена клика в интерфейсе или цена клика на само объявление?

Чтобы было понятнее, приложу фотографии:

 Первое

На 1м снимке обратите внимание на цену клика. У 1го варианта текста, и у 2го. Теперь, если я добавлю 2й вариант текста в первую группу объявлений, то цена клика не изменится.

 Второе

На 2м, я добавил тот же текст объявления.

 

2 комментария
ценообразование
Вопрос по статистике
henkel2000
11 января 2016, 14:18

Добрый день.

Работаю в Директе недавно, полгода, через агрегатор.

Отрасль - розничное страхование (доставка полисов ОСАГО), CTR 7,5%

Но мне кажется, что CTR непоказателен, я больше ориентируюсь на отношение потраченных на рекламу средств к прибыли (выходит на 1 рекламный рубль зарабатывает 2,37 рубля, т.е. +1.37р.). 

В размышлениях - повышать бюджет на рекламу или оптимизировать текущие показатели?

 

3 комментария
статистика,CTR
Статистика в Мастере отчетов и Метрике
forTheStore
12 января 2016, 13:08

 

В Мастере отчетов статистика показывает 20 кликов по объявлению РСЯ. Но в колонке Глубина стоят прочерки. В Метрике нет статистики вообще. Как следует понимать такой расклад?

1 комментарий
Метрика
директ
voronin@start.aggo.ru
12 января 2016, 13:08

Можно ли вести директ на страничку инсты?

3 комментария
Разная статистика
vostrovkslevap
12 января 2016, 13:08
Подскажите пожалуйста. Почему в разделе статистики по фразе гораздо больше показов и кликов, чем указано для этой же фразы в интерфейсе директа напротив объявления?
3 комментария
статистика
варианты яндекс.директа
super.lapapam
12 января 2016, 13:09

Подскажите, если компании уже есть, но хотела проверить какой вариант (легкий или профессиональный) выбрала-не могу вернуться и посмотреть?

1 комментарий
легкий интерфейс
Не отображается поле ввода ключевых слов
ucsasha
12 января 2016, 13:09

Всем Здрасте!!! Всех с наступившим Новым Годом! Здоровья счастья денег и удачи Всем, Всем, Всем!!!

Люди у меня такой вопрос. У меня почемуто ни в одном браузере не отображается поле для ввода ключевых слов. всплывающие окна уже и отключал и включал, не помогает. Поле для ввода кючевых слов не появляется ни как Если кто сталкивался с такой проблемой, то пожалуйста подскажите что надо сделать. Заранее благодарен всем кто откликнется

4 комментария
Через сутки упали показы в рся.
dmitrij.grom88
12 января 2016, 13:09

Приветсвую всех,с чем может быть связано? После того как,была создана компания рся,первые сутки показы и клики открутились очень хорошо,была неплохая конверсия,а сейчас с утра смотрю вообще не крутит за 2 часа меньше 100 показов,у кого такое было и что делать?

3 комментария
РСЯ
UTM метки полетели - поддержка говорит что ничего не трогала
work.innogest
12 января 2016, 13:10

Добрый день!

Есть куча компаний . В них вручную проставлены ыли метки

Только сейчас (проверял вчера было нормально) заметил что ссылки

стали вида

catalog/podarki-na-novii-god?utm_source=yandex.{source_type}&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content={ad_id}&source={source}&block={position_type}&position={position}&yclid=554563174489885

 

всяки й 'левак'  подставлен , а то что было своё изчезло.

Что делать ? Оно само вернется или руками менять

По факту нарушение со сотроны яндекса посадачная страница изменена , а именно GET параметры

Помогите!

2 комментария
метки
фраза "интернет-магазин"
reclamaniac
14 января 2016, 13:05
Добрый день.
Подскажите: слова "интернет магазин" и "интернет-магазин" идентичны с точки зрения Директ или различны?
Если ответ зависит от типов соответствия - то укажите, пожалуйста, как именно.
Заранее спасибо.
1 комментарий
подбор слов
Директ Коммандер (ошибка в группах компании)
elama-16003037
14 января 2016, 13:06

Здравствуйте!

Сделал кросс-минусацию в компании (холодные запросы/теплые запросы/горячие запросы)

 

Компания холодные запросы ушла на сервер, в остальных двух (теплые и горячие) пишет ( ошибки: в группах компании) и кнопка отправки на сервер не активная.

Я так понимаю, что после кросс минусации некоторые ключевые слова удадлились и обьявление без них и пишет ошибку, но как их найти не понятно. Что делать?

8 комментариев
Коммандер
Нестыковки в аукционе директа.
overdrivex
15 января 2016, 13:11

Здравствуйте.

 

Представим такую ситуацию.

 

 

Есть объявление с фразой "купить слона розового".

Вход в спецразмещение - 3.80 р, а у меня стоит макс. ставка 4,6 р.

Пока всё нормально.

Смотрю своё объявление из конкретного нужного региона, по запросу "купить слона розового 4 размер".

Я в спецразмещении, отлично!

Из любопытства добавляю эту фразу ("купить слона розового 4 размер") к ключевым фразам своего объявления  - пишет "Вход в спецразмещение - 8.50 р."

Ого! Но меня ведь уже показывает по этому запросу (благодаря более общей ключевой фразе) и точно дешевле (ведь у меня стоит макс. ставка 4,6 р.)!

 

Как трактовать эту ситуацию?

Я правильно понимаю, что яндекс таким образом пытается намекнуть, что лучшее враг хорошего и не стоит делать настолько узкие ключевые фразы?

Т.е. по простому говоря, мне не выгодно настолько дробить ключевые фразы, потому что, добавляя такие фразы, я просто получаю тот же трафик по более высокой цене?

 

PS: Ситуация реальная, только ключевые слова изменил.

Пробовал ставить галку "не учитывать автоматически остановленные объявления конкурентовй" - 8.50 р. как было так и осталось.

2 комментария
подбор слов,ценообразование
Отключена "Показы по доп. релевантным фразам", но не помогает.
sotransgroup
18 января 2016, 12:56

В настройках кампании снята галочка "Показы по дополнительным релевантным фразам".

В кампании есть объявление, у которого один ключевик "бортовой автомобиль". В итоге, на сайт попадают по таким запросам как:

  • уаз головастик купить
  • уаз с военными мостами купить бу
  • авто уаз патриот новый модели 2014 год фото

Как с этим бороться?

Совет про минус слова считаю не совсем действенным, фантазии не хватит чтоб учесть такие запросы как указаны выше )

1 комментарий
подбор слов
Реклама массажа
n.kolpitsa
18 января 2016, 12:56

Добрый день!

Хочу задать вопрос про услуги массажа

Есть разные виды массажы как:

  • массаж гуа-ша
  • тайский массаж
  • расслабляющий массаж
  • гавайский массаж
  • антицеллюлитный массаж

и т.д. которые не являются мед усугами. Можно их рекламировать без мед лицензии?

2 комментария
модерация
Заголовок не указан
koluasha
18 января 2016, 12:57

Подскажите пожалуйста, как можно поставить ссылки на разделы своего сайта ниже описания объявления.

1 комментарий
Сайты конкурентов
markovskikh.a
19 января 2016, 13:19

Можно ли блокировать ip конкурентов т.е владельцев конкурирующих сайтов на посещение моего сайта более одного раза хотя бы раз в неделю а желательно дольше.Зашли посмотрели это все понятно,но когда сливают в трубу рекламные деньги пустым кликанием по 10 раз,тем самым вынуждая отдать позицию и сьехать в гарантию,И это не зависимо от аукциона и цен за клик. У молодых сайтов этих денег может быть не так и много,их тоже надо заработать.У меня сайт услуг,борьба за каждого клиента.Я за свободную конкуренцию кому повезло тому повезло.Не нравится? работайте над сайтом!!!   

 

 

С уважением Александр.

3 комментария
Отключение неэффективных площадок РСЯ
Удалённый пользователь
20 января 2016, 11:43

Здравствуйте!

Я хотел бы отключить показы на площадках РСЯ, с которых за последнее время были клики, но не было конверсий. Захожу в Статистику > По площадкам. Там достаточно много площадок - 35 страниц. Напротив каждой ставить галочку вручную сложно. Есть ли возможность выбрать все на странице или отключить сразу все площадки, а потом включить только те, с которых были конверсии?

Заранее спасибо за ответ.

13 комментариев
РСЯ
вопрос по кроссминусации
buchakow
20 января 2016, 11:44

Добрый день!

 

Как быть с кроссминусацией при больших компаниях?

Дело в том, что номенклатура товаров более 10000 единиц одной группы товаров. Специальным ПО генерится кампания по группе объявлений на каждый товар (т.е. само объявление и пачка ключевых слов для этого товара).

Помимо этого в другой кампании есть общие ключевые слова. Которые будут пересекаться с товарами.

Приведу пример (из другого сектора бизнеса пример): "утюг бош 455", "утюг равена 444", два объявления по разделам "утюги равена", "утюги бош" и общий запрос "купить утюг".

Как в таком случае быть с кроссминусацией? Ведь при такой номенклатуре для фразы "купить утюг" просто не хватит ограничений Яндекс для длины минус слов в запросе, что бы заминусовать все позиции.

Ведь насколько я знаю, показывается то объявление, которое имеет лучший прогноз кликабельности. Т.е. если общее слово "купить утюг" уже набрало CTR, то по запросу "купить утюг бош 455" покажется оно, а не объявление с ключом "утюг бош 455".

 

В общем, вопрос - как быть ?

1 комментарий
минус-слова