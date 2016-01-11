подскажите, если мое ключевое слово БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ, как мне не показыываться по слову ПЕРЧАТКИ? спасибо
Три меяца назад обратилась в поддержку с проблемой, сама решила ее тогда выгрузкой в файл. Поддерка как всегда забила и пролема так и остается.
"После копирования кампаний из одного аккаунта в другой через коммандер, при попытке загрузить их на сервер, получаю сообщение:
Кампания не отправлена из-за ошибки:
Параметры запроса указаны неверно
Поле Param1: параметр содержит недопустимые символ"
Ни где ни в кампаниях, ни в объявлениях, ни в словах нет знака кирпич, который обычно указывает на ошибку. Обнаружить ошибку невозможно. Поддержка тоже не знает в чем проблема. Не могу из-за этого нормально работать с кампаниями, прошу все-таки разобраться в чем ошибка, а не кидать отписки про "трудновоспроизводимый баг" и пр.
Хотя бы напишите где этот "Парам" находится????? Вы то знать должны.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Если я добавляю на группу объявлений, на одну ключевую фразу, сразу несколько видов объявлений (штук 5). У каждого из этих объявлений, своя цена клика?
Отследить это в интерфейсе Я.Директ нельзя, там отображается стоимость самого первого объявления, но если разделить такие объявления на разные группы, то и цена клика получается различной.
И главный вопрос, при показе объявлений будет учитываться цена клика в интерфейсе или цена клика на само объявление?
Чтобы было понятнее, приложу фотографии:
На 1м снимке обратите внимание на цену клика. У 1го варианта текста, и у 2го. Теперь, если я добавлю 2й вариант текста в первую группу объявлений, то цена клика не изменится.
На 2м, я добавил тот же текст объявления.
Добрый день.
Работаю в Директе недавно, полгода, через агрегатор.
Отрасль - розничное страхование (доставка полисов ОСАГО), CTR 7,5%
Но мне кажется, что CTR непоказателен, я больше ориентируюсь на отношение потраченных на рекламу средств к прибыли (выходит на 1 рекламный рубль зарабатывает 2,37 рубля, т.е. +1.37р.).
В размышлениях - повышать бюджет на рекламу или оптимизировать текущие показатели?
В Мастере отчетов статистика показывает 20 кликов по объявлению РСЯ. Но в колонке Глубина стоят прочерки. В Метрике нет статистики вообще. Как следует понимать такой расклад?
Можно ли вести директ на страничку инсты?
Подскажите, если компании уже есть, но хотела проверить какой вариант (легкий или профессиональный) выбрала-не могу вернуться и посмотреть?
Всем Здрасте!!! Всех с наступившим Новым Годом! Здоровья счастья денег и удачи Всем, Всем, Всем!!!
Люди у меня такой вопрос. У меня почемуто ни в одном браузере не отображается поле для ввода ключевых слов. всплывающие окна уже и отключал и включал, не помогает. Поле для ввода кючевых слов не появляется ни как
Приветсвую всех,с чем может быть связано? После того как,была создана компания рся,первые сутки показы и клики открутились очень хорошо,была неплохая конверсия,а сейчас с утра смотрю вообще не крутит за 2 часа меньше 100 показов,у кого такое было и что делать?
Добрый день!
Есть куча компаний . В них вручную проставлены ыли метки
Только сейчас (проверял вчера было нормально) заметил что ссылки
стали вида
catalog/podarki-na-novii-
всяки й 'левак' подставлен , а то что было своё изчезло.
Что делать ? Оно само вернется или руками менять
По факту нарушение со сотроны яндекса посадачная страница изменена , а именно GET параметры
Помогите!
Здравствуйте!
Сделал кросс-минусацию в компании (холодные запросы/теплые запросы/горячие запросы)
Компания холодные запросы ушла на сервер, в остальных двух (теплые и горячие) пишет ( ошибки: в группах компании) и кнопка отправки на сервер не активная.
Я так понимаю, что после кросс минусации некоторые ключевые слова удадлились и обьявление без них и пишет ошибку, но как их найти не понятно. Что делать?
Здравствуйте.
Представим такую ситуацию.
Есть объявление с фразой "купить слона розового".
Вход в спецразмещение - 3.80 р, а у меня стоит макс. ставка 4,6 р.
Пока всё нормально.
Смотрю своё объявление из конкретного нужного региона, по запросу "купить слона розового 4 размер".
Я в спецразмещении, отлично!
Из любопытства добавляю эту фразу ("купить слона розового 4 размер") к ключевым фразам своего объявления - пишет "Вход в спецразмещение - 8.50 р."
Ого! Но меня ведь уже показывает по этому запросу (благодаря более общей ключевой фразе) и точно дешевле (ведь у меня стоит макс. ставка 4,6 р.)!
Как трактовать эту ситуацию?
Я правильно понимаю, что яндекс таким образом пытается намекнуть, что лучшее враг хорошего и не стоит делать настолько узкие ключевые фразы?
Т.е. по простому говоря, мне не выгодно настолько дробить ключевые фразы, потому что, добавляя такие фразы, я просто получаю тот же трафик по более высокой цене?
PS: Ситуация реальная, только ключевые слова изменил.
Пробовал ставить галку "не учитывать автоматически остановленные объявления конкурентовй" - 8.50 р. как было так и осталось.
В настройках кампании снята галочка "Показы по дополнительным релевантным фразам".
В кампании есть объявление, у которого один ключевик "бортовой автомобиль". В итоге, на сайт попадают по таким запросам как:
- уаз головастик купить
- уаз с военными мостами купить бу
- авто уаз патриот новый модели 2014 год фото
Как с этим бороться?
Совет про минус слова считаю не совсем действенным, фантазии не хватит чтоб учесть такие запросы как указаны выше )
Добрый день!
Хочу задать вопрос про услуги массажа
Есть разные виды массажы как:
- массаж гуа-ша
- тайский массаж
- расслабляющий массаж
- гавайский массаж
- антицеллюлитный массаж
и т.д. которые не являются мед усугами. Можно их рекламировать без мед лицензии?
Подскажите пожалуйста, как можно поставить ссылки на разделы своего сайта ниже описания объявления.
Можно ли блокировать ip конкурентов т.е владельцев конкурирующих сайтов на посещение моего сайта более одного раза хотя бы раз в неделю а желательно дольше.Зашли посмотрели это все понятно,но когда сливают в трубу рекламные деньги пустым кликанием по 10 раз,тем самым вынуждая отдать позицию и сьехать в гарантию,И это не зависимо от аукциона и цен за клик. У молодых сайтов этих денег может быть не так и много,их тоже надо заработать.У меня сайт услуг,борьба за каждого клиента.Я за свободную конкуренцию кому повезло тому повезло.Не нравится? работайте над сайтом!!!
С уважением Александр.
Здравствуйте!
Я хотел бы отключить показы на площадках РСЯ, с которых за последнее время были клики, но не было конверсий. Захожу в Статистику > По площадкам. Там достаточно много площадок - 35 страниц. Напротив каждой ставить галочку вручную сложно. Есть ли возможность выбрать все на странице или отключить сразу все площадки, а потом включить только те, с которых были конверсии?
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день!
Как быть с кроссминусацией при больших компаниях?
Дело в том, что номенклатура товаров более 10000 единиц одной группы товаров. Специальным ПО генерится кампания по группе объявлений на каждый товар (т.е. само объявление и пачка ключевых слов для этого товара).
Помимо этого в другой кампании есть общие ключевые слова. Которые будут пересекаться с товарами.
Приведу пример (из другого сектора бизнеса пример): "утюг бош 455", "утюг равена 444", два объявления по разделам "утюги равена", "утюги бош" и общий запрос "купить утюг".
Как в таком случае быть с кроссминусацией? Ведь при такой номенклатуре для фразы "купить утюг" просто не хватит ограничений Яндекс для длины минус слов в запросе, что бы заминусовать все позиции.
Ведь насколько я знаю, показывается то объявление, которое имеет лучший прогноз кликабельности. Т.е. если общее слово "купить утюг" уже набрало CTR, то по запросу "купить утюг бош 455" покажется оно, а не объявление с ключом "утюг бош 455".
В общем, вопрос - как быть