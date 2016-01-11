Три меяца назад обратилась в поддержку с проблемой, сама решила ее тогда выгрузкой в файл. Поддерка как всегда забила и пролема так и остается.

"После копирования кампаний из одного аккаунта в другой через коммандер, при попытке загрузить их на сервер, получаю сообщение:

Кампания не отправлена из-за ошибки:

Параметры запроса указаны неверно

Поле Param1: параметр содержит недопустимые символ"

Ни где ни в кампаниях, ни в объявлениях, ни в словах нет знака кирпич, который обычно указывает на ошибку. Обнаружить ошибку невозможно. Поддержка тоже не знает в чем проблема. Не могу из-за этого нормально работать с кампаниями, прошу все-таки разобраться в чем ошибка, а не кидать отписки про "трудновоспроизводимый баг" и пр.

Хотя бы напишите где этот "Парам" находится????? Вы то знать должны.