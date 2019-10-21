Новое для онлайн-изданий: наглядные отчёты по авторам и тематикам

Изданиям, зарабатывающим на контенте, важно понимать, кто из авторов создаёт более интересные материалы и какие тематики получают больше всего просмотров. Чтобы редакции было проще управлять работой авторов и составлять план публикаций, мы добавили в раздел «Контент» новые отчёты — по авторам и по тематикам издания.

Отчёты по контенту — это полноценная редакционная аналитика внутри Метрики. С помощью отчётов можно отслеживать, какие материалы популярнее всего прямо сейчас, видеть, в каких источниках трафика лучше «заходит» тот или иной контент, как люди взаимодействуют с публикациями. Среди медиа, использующих контентную аналитику в Метрике — проект Хабр и издания портала Рамблер. Ведущий маркетолог-аналитик портала Рамблер Артём Чистяков поделился своим опытом работы с отчётами в обучающем видео.

Отчёты по авторам

Сводный отчёт покажет результат работы каждого автора в цифрах — чьи материалы обеспечивают больше всего трафика, лучше вовлекают читателей, или дают трафик другому контенту издания.

Метрика «рециркуляция» в отчёте по авторам показывает, какой процент людей просмотрели какие-либо ещё материалы после того, как прочитали любой из материалов этого автора. Именно этот показатель будет говорить о том, насколько хорошо материалы автора мотивируют читателей оставаться на сайте.

А оценить вовлечённость читателей поможет показатель дочтений — это доля посетителей, которые открыли материалы этого автора и дочитали их до конца.

Кликнув на конкретного автора, можно посмотреть подробный отчёт по его или её материалам. Отчёт покажет самые популярные статьи этого автора, график количества просмотров за выбранный период, долю людей, которые дочитали материалы до конца или просто прокрутили его вниз.

Отчёты по тематикам

Сводный отчёт по тематикам поможет быстро понимать, что популярнее всего среди ваших читателей, как изменяется трафик тематики в разные периоды — например, зависит ли интерес к конкретной теме от времени года или дня недели. А ещё отчёт покажет, какие тематики лучше растят вовлечённость — так как читатели, которые просматривали определённую рубрику, чаще открывают больше одного материала. Об этом будет говорить высокий показатель рециркуляции.

Чем тематики отличаются от рубрик В разделе «Контент» есть и отчёт по рубрикам. Рубрики — это разделы сайта, отраженные в адресе страницы. Например, www.siteforyandex.ru/**sport**. А тематика — это метка материала, которую ему назначил автор. Например, это могут быть упоминаемые в статье персоналии и события.

По клику на отдельную тематику открывается подробный отчёт. Он покажет, какие источники обеспечивают трафик на материалы этой тематики, у аудитории какого пола и возраста она более популярна, и какой процент людей обычно дочитывают материалы по этой тематике до конца.

Как подключить

Если на счётчике уже настроена контентная аналитика, и на сайте есть разметка авторов и тематик, делать ничего не нужно — отчёты автоматически появятся в разделе «Контент». Данные будут доступны за весь период, начиная с которого на счётчике была подключена контентная аналитика, а на сайте была вся нужная разметка. Если на сайте ещё нет разметки авторов и тематик, её нужно добавить — как это сделать, описано в Помощи:

для разметки Microdata: авторы, тематики

для разметки JSON-LD: авторы, тематики

Если вы ещё не настраивали отчёты по контентной аналитике:

Добавьте на сайт разметку JSON-LD или Microdata. Не забудьте разметить авторов и тематики. Проверьте, что на всех страницах сайта стоит новая версия кода счётчика — tag.js. Как проверить, установлен ли счётчик Метрики на сайте — инструкция. В настройках счётчика включите опцию «Контентная аналитика». Отчёты появятся в интерфейсе Метрики через несколько часов.

Что в планах

Совсем скоро данные из отчётов по контенту можно будет добавлять в другие отчёты Метрики. Это поможет находить новые подсказки по работе с контентом. Например, вы сможете проверить, как популярность тематики зависит от региона или как распределяется посещаемость рубрики по времени суток.

Также на подходе — API отчётов по контенту и возможность использовать новый тип разметки: к Microdata и JSON-LD добавится ещё и Opengraph.

После этого появится интеграция отчётов по контенту с отчётами по монетизации. Так что вы сможете быстро оценивать доходность материалов, тематик, рубрик и отдельных авторов.

Коротко — самое главное: В разделе «Контент» появились новые отчёты — по авторам и по тематикам. Они помогут быстро понять, кто создает лучшие материалы, и какие тематики популярнее всего. Отчёты доступны на счётчиках с подключенной контентной аналитикой — при условии, что на сайте уже есть разметка авторов и тематик.



Инструкции: как подключить контентную аналитику

как добавить разметку:

для формата Microdata: авторы, тематики

для формата JSON-LD: авторы, тематики

Если у вас есть любые вопросы по работе с контентной аналитикой, напишите в службу поддержки, в чат Метрики, или просто оставьте комментарий ниже. Будем рады помочь!