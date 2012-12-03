Е катерина

Живу в поселке под Липецком и вот вижу что асфальтированные дороги по которым ходит общественный транспорт этот человек называет "Внутридворовой проезд". Я меняю атрибут на второстепенные... Этот человек с маньякальным упорством опять все меняет обратно...