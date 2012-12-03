Предлагаю сделать так, чтобы пользователь своей страницы на Народной карте - где написаны его правки и созданные объекты - мог блокировать некоторых пользователей карты на своей странице, чтобы они не могли смотреть его объекты.
Сейчас на большинстве остановках в городах размещаются торговые точки, то есть по сути это уже остановочно-торговые комплексы. Но «остановку транспорта» нельзя отрисовать контуром, что не совсем удобно, ведь не будешь остановку размечать ларьком или магазином. Может быть есть смысл сделать этот объект и контурным? Пример.
Непонятно, почему у трамвайных линий, единственных из транспортных, нет уровней, хотя вполне очевидно, трамвайные пути могут проходить и в тоннелях, и по мостам. Чем трамвайные линии хуже тех же железнодорожных и по что их обделили? Вот здесь, например, одна трамвайная линия проходит по мосту над другой, только об этом никто не может узнать.
Живу в поселке под Липецком и вот вижу что асфальтированные дороги по которым ходит общественный транспорт этот человек называет "Внутридворовой проезд". Я меняю атрибут на второстепенные... Этот человек с маньякальным упорством опять все меняет обратно...
Сделали карту последнего спутникового релиза, где контурами выделены крупные "куски" территорий, получивших новый снимок. Границы контуров несколько сгрублены, но представление о территории релиза дают хорошее.