Клуб Народной карты

декабрь 2012
Камеры фиксации
GT
3 декабря 2012, 17:15
Можно ли их отмечать? Объектами ориентирования их не назовешь, постами ДПС они тоже не являются, какую бы цель по сути они не выполняли
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16 комментариев
Страница на карте
Удалённый пользователь
3 декабря 2012, 17:18
Предлагаю сделать так, чтобы пользователь своей страницы на Народной карте - где написаны его правки и созданные объекты - мог блокировать некоторых пользователей карты на своей странице, чтобы они не могли смотреть его объекты. 
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11 комментариев
правила
Заголовок не указан
VVM
3 декабря 2012, 21:20
Сейчас на большинстве остановках в городах размещаются торговые точки, то есть по сути это уже остановочно-торговые комплексы. Но «остановку транспорта» нельзя отрисовать контуром, что не совсем удобно, ведь не будешь остановку размечать ларьком или магазином. Может быть есть смысл сделать этот объект и контурным? Пример.
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32 комментария
Обделенные трамваи
Alexxegorov
4 декабря 2012, 15:05
Непонятно, почему у трамвайных линий, единственных из транспортных, нет уровней, хотя вполне очевидно, трамвайные пути могут проходить и в тоннелях, и по мостам. Чем трамвайные линии хуже тех же железнодорожных и по что их обделили? Вот здесь, например, одна трамвайная линия проходит по мосту над другой, только об этом никто не может узнать. 
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23 комментария
багрепорт,уровни,трамвайные пути
Как создать чистую народную карту?
Дмитрий Ким
4 декабря 2012, 15:47
Добрый день, коллеги!
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11 комментариев
Правила размещения фотографий к объектам.
Lobov Sergey
4 декабря 2012, 17:17
В Правила добавили п.12 - задающий стандарт размещения фотографий к объектам.
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38 комментариев
Прошу разъяснить...
Екатерина
4 декабря 2012, 17:52
Живу в поселке под Липецком и вот вижу что асфальтированные дороги по которым ходит общественный транспорт этот человек называет "Внутридворовой проезд". Я меняю атрибут на второстепенные... Этот человек с маньякальным упорством опять все меняет обратно...
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12 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
4 декабря 2012, 18:45
Итак, на Яндекс.Картах новый спутниковый релиз.
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101 комментарий
Заголовок не указан
Lobov Sergey
6 декабря 2012, 11:02
У нас принято:
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Карта спутникового релиза
Lobov Sergey
7 декабря 2012, 15:56
Сделали карту последнего спутникового релиза, где контурами выделены крупные "куски" территорий, получивших новый снимок. Границы контуров несколько сгрублены, но представление о территории релиза дают хорошее.
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12 комментариев
Именование «вложенных» населённых пунктов
Удалённый пользователь
11 декабря 2012, 12:55
Нужно ли при изменении типа вложенного населённого пункта на "микрорайон, квартал" добавлять к нему в название слово "микрорайон" в соответствии с пп. 3.2.6?
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8 комментариев
правила
Просёлочная или дворовая?
GT
13 декабря 2012, 11:01
Очень часто в деревнях за огородами проходит дорога типа такой http://n.maps.yandex.ru/?oid=30031803
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24 комментария
Статистика. Декабрь 2012.
Lobov Sergey
14 декабря 2012, 18:00
Новая порция статистики по отрисовке населенных пунктов.
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18 комментариев
Одноимённые названия островов.
Karell
18 декабря 2012, 16:42
 
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Новый рубеж взят!
emalevitch
19 декабря 2012, 16:36
На НЯК недавно зарегестрировался 200-тысячный пользователь.
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16 комментариев
СНТ и их категория
Noita
20 декабря 2012, 16:07

Считаю ситуацию странной и требующей вмешательства создателей НЯК.

Сейчас для размещения на карте поселений сельского типа используются следующие категории:

 

 

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12 комментариев
Технические работы
Анна К.
24 декабря 2012, 11:49
По причине технических работ на сервисе 24.12.2012г., в течение дня он может находиться в режиме "Только для чтения".
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1 комментарий
Основная или Второстепенная
Falcon
25 декабря 2012, 18:18
Появился вопрос, основная или второстепенная улица. Для начала идем в правила.
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61 комментарий
озеро Черненькое или Черненькое озеро
Удалённый пользователь
29 декабря 2012, 14:27
Препинания по этому поводу в комментариях:
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20 комментариев