Клуб Народной карты

февраль 2013
Трамвайные линии
Василий Александров
5 февраля 2013, 11:11
Скажите пожалуйста прав ли http://n.maps.yandex.ru/users/hintik/ .  Он говорит что нельзя на линейном объекте трамвайная линия писать названия маршрутов.
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4 комментария
У нас тут война правок небольшая возникла.
Дмитрий Р.
6 февраля 2013, 11:55
Есть такой замечательный объект http://n.maps.yandex.ru/?oid=8022748.
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9 комментариев
Объекты, подпадающие под п. 11, но находящиеся вне территории РФ
Максим Козуб
7 февраля 2013, 11:00
Известно, что в разных странах степень закрытости информации о тех или иных объектах, как и вообще картографической информации, разная. Не в порядке сравнения "лучше-хуже", а исключительно в порядке констатации скажу, что в России, как и в некоторых других постсоветских странах, подходы часто более жёсткие, чем во многих других. В связи с этим возникает вопрос. в чём смысл запрета на указание, например, типа и названия военной базы где-нибудь в США, если эта база со своим типом и названием нанесена на открытых американских картах, имеет свой сайт и т.д.?
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12 комментариев
правила
Заглавные буквы в собственном имени объекта
Okclick
7 февраля 2013, 11:10
Есть «Дворец культуры шахтёров». Как правильно расставить заглавные буквы в названии объекта? (привожу рядом варианты написания с сокращением и без)
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8 комментариев
правила
Статистика. Февраль 2013.
Lobov Sergey
7 февраля 2013, 15:06
Статистика по отрисовке населённых пунктов, первая порция в 2013м году.
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2 комментария
Газон под мостами
GT
7 февраля 2013, 18:01
Стоит ли объединять такие участки
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39 комментариев
Спутниковый релиз
Анна К.
8 февраля 2013, 12:23
Поздравляем народных картографов с первым спутниковым релизом в наступившем году!
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56 комментариев
Технические работы
Анна К.
8 февраля 2013, 17:05
В связи с подвижкой большого объема данных, сервис будет временно переведён в режим "Только для чтения".
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19 комментариев
А121 «Сортавала» и Новоприозерское шоссе
AF
11 февраля 2013, 11:24
Вот не могу никак разрешить для проблему.  От КАД дорога именуется Новоприозерским шоссе. Но вообще это всё часть автодороги А121 «Сортавала». (А121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р21 «Кола».Автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавала до Петрозаводска, включающая строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная.)
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9 комментариев
БАНК СГБ
Юрий
11 февраля 2013, 13:58
Недавно бывший Севергазбанк переименовался. Теперь, согласно оф. сайту - Полное наименование Банка: Открытое акционерное общество «БАНК СГБ».
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21 комментарий
Пешеходная дорога
Аноним
12 февраля 2013, 11:26
Имеется вопрос по поводу пешеходных дорог. Стоит ли их отмечать? Если "да", то какой смысл? 
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24 комментария
Теплотрассы
buegvl
12 февраля 2013, 18:19
У нас в городе очень много теплотрасс идут по поверхности. Многие незнающие участники размечают их как дороги и т.д. . Так вот вопрос как же их все таки отмечать???
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13 комментариев
Опять технические работы?
Максим Козуб
14 февраля 2013, 14:43
Вчера и сегодня вижу "Для этого участка местности нет данных" в самых разных масштабах для, пожалуй, половины земного шара, включая и центр Киева, и центр Москвы. Обновление снимков? Ещё что-то? Дайте, пожалуйста, знать, что происходит.
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17 комментариев
Именование зданий на территории промзон
Андрей Б.
18 февраля 2013, 10:25
Вопрос об именовании зданий на территориях промышленных зон уже не раз поднимался в клубе:
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26 комментариев
Автодорога А121 Санкт-Петербург - Сосновый бор
AF
19 февраля 2013, 03:25
Индекс А121 отдали другой дороге - А121 "Сортавала".
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15 комментариев
подъёмники
Удалённый пользователь
19 февраля 2013, 03:42
можно ли отмечать подьёмники,и если да,то можно их отмечать именно трамвайными путями?просто есть спор с пользователем!в правилах народной карта я нечего такого не нашёл!помогите!
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18 комментариев
Отрисовка дорог по GPS-трекам.
Alexxegorov
19 февраля 2013, 14:50
Последнее время в нашем городе активно строятся новые дороги, а спутниковому снимку уже два года, и на нем нет даже следов многих строек. Проблема невозможности отрисовать на Народной карте дороги по GPS-трекам встала особо остро. Посмотреть трек на Яндекс.Карты, чтобы видеть его поверх того же спутникого снимка, стандартными средствами, к сожалению тоже нельзя. Отрисовывать дороги, сравнивая положение треков, например, на картах Гугла, опасно, так как смещение снимков разное.
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15 комментариев
Именование здания с корпусом, который буква, а не цифра
Noita
21 февраля 2013, 12:49
По правилам, здание с адресом по улице Произвольной дом 2 корпус 5 получает адрес Произвольная улица, 2К5
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18 комментариев
адреса
Офлайн карты (в мобильной версии)
Макс
21 февраля 2013, 12:58
Коллеги, кто-нибудь в курсе по каким кретериям попадают населенные пункты в список скачиваемых карт (офлайн карт) в мобильной версии яндекс карт.
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37 комментариев
Остановки общественного транспорта
Александр
24 февраля 2013, 16:46
  Уважаемые участники, прошу уточнить один момент. (Заранее прошу извинить, если ранее вопрос поднимался)
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16 комментариев