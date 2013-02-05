М аксим Козуб

Известно, что в разных странах степень закрытости информации о тех или иных объектах, как и вообще картографической информации, разная. Не в порядке сравнения "лучше-хуже", а исключительно в порядке констатации скажу, что в России, как и в некоторых других постсоветских странах, подходы часто более жёсткие, чем во многих других. В связи с этим возникает вопрос. в чём смысл запрета на указание, например, типа и названия военной базы где-нибудь в США, если эта база со своим типом и названием нанесена на открытых американских картах, имеет свой сайт и т.д.?