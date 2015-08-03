Клуб Народной карты

август 2015
Название ИП
k1853
3 августа 2015, 09:27
Доброго дня!
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2 комментария
Пачка вопросов
Baxyz®
3 августа 2015, 09:28
Из-за того, что здесь я не нашёл возможность поиска, прошу сильно не бить за вопросы, которые тем или иным способом уже задавались в клубе.
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26 комментариев
правила
Железная дорога в лесу
Alexandr Oz
3 августа 2015, 10:59
При создании леса, в Правилах есть пункты, посвященные дорогам, например п. 9.1.6
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4 комментария
В стык или в нахлёст ?
Удалённый пользователь
3 августа 2015, 15:17
Привествую !
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3 комментария
здания
Разрезание дорог
Олег Чечулин
3 августа 2015, 21:12
Хотелось бы иметь возможность разрезать дорогу на части не только по квадратным узлам, но и по круглым. Очень часто дорогу нужно разрезать посередине, а там круглешок стоит, его приходится чуть сдвигать, а потом возвращать на место, чтобы он из круглешка превратился в квадратик.
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8 комментариев
дороги
Усть-илимский трамвай
Рустам Юсупов
3 августа 2015, 21:20

В Усть-Илимске действует трамвайная система, которую Росстат считает скоростной.

Несколько дней назад об этом вспомнили народные картографы, и теперь в Усть-Илимске, с точки зрения Яндекс.Карт, есть две трамвайные системы: скоростная и обычная.

- Для обычной, в соответствии с правилами, размечены все трамвайные пути, включая разворотные кольца и инфраструктура депо, остановки отмечены как остановки общественного транспорта.

- Для скоростной, в соответствии с правилами, размечен только главный маршрут; остановки отмечены как станции; на станциях размечены выходы.

Отсюда первый вопрос: может быть, стоит всё-таки определиться, какая из систем в Усть-Илимске находится?

  

 

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9 комментариев
Вопрос: Есть ли в планах НЯК ?
calibrator33
3 августа 2015, 21:29
Планируется ли и когда, если планируется --
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6 комментариев
Пешеходные дорожки
alenavsk
4 августа 2015, 11:12
Добрый день!
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14 комментариев
Атрибутирование адресов.
goshagrodno
5 августа 2015, 10:34
Здравствуйте. У меня вопрос по нумерации домов. В точнее как правильно обозначать (строчными или прописными буквами) корпуса зданий. Как будет правильно? Например: улица Купалы 72к2 или улица Купалы 72К2.
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1 комментарий
Светофоры
Lobov Sergey
5 августа 2015, 13:01
По результатам обсуждений мы обновили Правила рисования светофоров и скоро их снова будет можно создавать и редактировать.
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55 комментариев
news
Светофоры
Lobov Sergey
6 августа 2015, 13:34
Снова можно создавать и редактировать светофоры.
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1 комментарий
Подписки на Народной карте
Анна К.
6 августа 2015, 14:25
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24 комментария
news
Актуальность схем движения
Алексей Л.
7 августа 2015, 15:51
У нас в городе (Тверь) внесено много изменений в схему движения (запрещен поворот, одностороннее движение и т.д) внес изменения в карте, модератором принято, а на карте в Яндекс-Навигаторе прокладка маршрута по старым схемам. Пример проезд по ул. Коробкова, там около 1 км сделали односторонним.
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6 комментариев
Пара вопросов
Бакулин Станислав
7 августа 2015, 16:04
Делюсь очередными вопросами, возникшими при создании/редактировании объектов на Народной карте
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6 комментариев
дороги,железные дороги
Заголовок не указан
Alexandr Oz
7 августа 2015, 16:16
При поиске отеля Palm Beach Resort в Египте, обнаружил, что если в поисковую строку забить название отеля, то найти не возможно. Нашел его по памяти на карте, оказалось что его название Palm Beach - Eurotel   https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1542615039?z=19&ll=33.762143,27.290468&l=nk#sat , я добавил синоним, создал территорию отеля, но все равно он не находится. Затем я наткнулся на коттеджный поселок Palma Resort https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1552086367?z=19&ll=33.730647,27.304616&l=nk#sat , не совсем понимаю почему отель назван коттеджным поселком. Но он легко находится,  если в поисковой строке забить Palma Resort.
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2 комментария
Треугольные крыши
GT
10 августа 2015, 10:45
Скажите, сколько по умолчанию метров добавлять к зданиям с треугольной крышей - как частным домам, так и многоэтажкам. Т.е. количество этажей умножаем на 3 и добавляем N метров крыши
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20 комментариев
Паромная переправа
Naruhodo
10 августа 2015, 11:09
День добрый. Хотелось бы уточнить один нюанс - нужно ли ставить галочку "платная дорога" для паромных переправ? Насколько я знаю, за эту услугу берут деньги, и не малые.
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7 комментариев
Отрисовка лодочных пирсов
Karell
11 августа 2015, 06:34
 
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3 комментария
Редактирование камер и светофоров
yndx-totoschka
11 августа 2015, 14:28
 
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4 комментария
news
Обновления Яндекс.Карт
Анна К.
11 августа 2015, 15:04
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12 комментариев
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