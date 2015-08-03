В Усть-Илимске действует трамвайная система, которую Росстат считает скоростной.

Несколько дней назад об этом вспомнили народные картографы, и теперь в Усть-Илимске, с точки зрения Яндекс.Карт, есть две трамвайные системы: скоростная и обычная.

- Для обычной, в соответствии с правилами, размечены все трамвайные пути, включая разворотные кольца и инфраструктура депо, остановки отмечены как остановки общественного транспорта.

- Для скоростной, в соответствии с правилами, размечен только главный маршрут; остановки отмечены как станции; на станциях размечены выходы.

Отсюда первый вопрос: может быть, стоит всё-таки определиться, какая из систем в Усть-Илимске находится?