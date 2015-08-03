август 2015
3 августа 2015, 21:12
3 августа 2015, 21:20
В Усть-Илимске действует трамвайная система, которую Росстат считает скоростной.
Несколько дней назад об этом вспомнили народные картографы, и теперь в Усть-Илимске, с точки зрения Яндекс.Карт, есть две трамвайные системы: скоростная и обычная.
- Для обычной, в соответствии с правилами, размечены все трамвайные пути, включая разворотные кольца и инфраструктура депо, остановки отмечены как остановки общественного транспорта.
- Для скоростной, в соответствии с правилами, размечен только главный маршрут; остановки отмечены как станции; на станциях размечены выходы.
Отсюда первый вопрос: может быть, стоит всё-таки определиться, какая из систем в Усть-Илимске находится?
5 августа 2015, 13:01
7 августа 2015, 15:51
7 августа 2015, 16:16