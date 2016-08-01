Прочитав пост «Именования отделений почтовой связи.» стал опробовать это предложение. Первое что заметил что не все почтовые отделения (П.О.) обозначенные на НЯК не отображаются на ЯК ( Хотя на НЯК они нанесены очень давно). Как Вы это объясняете?

Со Степное понятно, только в графе «Веб-сайт» предлогаю менять стандартный «russianpost.ru, pochta.ru» на сайт с данными того П.О. с сайта http://index.kodifikant.ru/ru/ Почему заменить? Не у всех скоростные компьютеры и связь тоже. С «pochta.ru» ждешь очень долго ответа, а итог это не то что ты хотел. В http://index.kodifikant.ru/ru/ все подробности о П.О. с обслуживающими улицами. Сразу вопрос: почему в графе «Организация в справочнике» появляются не все П.О.?

А вот в Искитиме не понятно почему там надо отмечать П.О. №9, а не Искитим 5 (это при желании можно добавить в синонимы) или как правильно № 633209

И ни кто не поднял вопрос о том как писать индекс в тех населенных пунктах где нет почты. Заканчивая редактирование «Любанское городское поселение» в комментарии ввел список населенных пунктов этого поселения в котором отобразил индексы. Кто и что может предложить более простое и существенное. МВА