Клуб Народной карты

август 2016
Ещё раз про индексы.
МВА
1 августа 2016, 11:06

Прочитав пост «Именования отделений почтовой связи.» стал опробовать это предложение. Первое что заметил что не все почтовые отделения (П.О.) обозначенные на НЯК не отображаются на ЯК ( Хотя на НЯК они нанесены очень давно). Как Вы это объясняете?

 Со Степное понятно, только в графе «Веб-сайт» предлогаю менять стандартный   «russianpost.ru, pochta.ru»  на сайт с данными того П.О. с сайта  http://index.kodifikant.ru/ru/ Почему заменить? Не у всех скоростные компьютеры и связь тоже. С «pochta.ru» ждешь очень долго ответа, а итог это не то что ты хотел. В http://index.kodifikant.ru/ru/ все подробности о П.О. с обслуживающими улицами. Сразу вопрос: почему в графе «Организация в справочнике» появляются не все П.О.?

 А вот в Искитиме не понятно почему там надо отмечать П.О. №9, а не Искитим 5 (это при желании можно добавить в синонимы) или как правильно № 633209

 И ни кто не поднял вопрос о том как писать индекс в тех населенных пунктах где нет почты. Заканчивая редактирование «Любанское городское поселение»  в комментарии ввел список населенных пунктов этого поселения в котором отобразил индексы. Кто и что может предложить более простое и существенное.  МВА

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5 комментариев
названия
Названия дорог в СНТ
Ярослав (bforest)
1 августа 2016, 11:19

И снова здравствуйте!

И снова вопрос по Правилам... И снова опишу вкратце:

В Липецке, на территории нескольких СНТ - здесь - обнаружено интересное название улицы. Да поможет нам Росреестр:

На мой взгляд, это улица формата: "улица 3-я Линия, 25-я улица", как это описано в первом случае в п.п.3.3.3.1.6.1

Но модератор karpovka.net, добавивший эти улицы, считает, что это правильно произносится, как "улица двадцать пять".

Процитирую: "В данном случае это не 15-я и 16-я улицы, а улица пятнадцать и улица шестнадцать - так написано на карте Росреестра. Так что правила народной карты на эти улицы не распространяются."

_______________________________________________________________________

И ещё интересная особенность: есть улицы с названием "улица 25/1". Такого в Правилах я не видел, на ПКК указано "улица №25/1" - как правильно указать название? 
(изображение отправит к месту на карте)

И снова попрошу обсудить вопрос =)
P.S. Простите за такую гиперактивность :D

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10 комментариев
правила,дороги,названия
Добавить новый объект
Роман Харитонов
1 августа 2016, 11:29

На мой взгляд, в категорию культура и отдых необходимо добавить объект место для пикника или что-то в этом роде. Так как существует уже много мест, где есть цивилизованные беседки для пикников, но это не дом и не база отдыха, т.е. пришли, посидели и ушли. Также есть аналогичные "дикие" места, куда народ собирается на выходные поесть мяса с огненной водой. А в яндекс картах объекта для обозначения подобных мест нет.

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6 комментариев
места
Номера зданий
Котик
1 августа 2016, 11:44

Если номера зданий сменились (на некоторых домах ещё есть старые таблички рядом с новыми), задавать старый адрес как "Историческое"? Проблем с поиском не будет?

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11 комментариев
адреса
Повороты
karpovka.net
1 августа 2016, 11:45

Никак не могу понять, как заставить робота навигатора не говорить "поверните направо-налево", если дорога прямая. По нескольким адресам так и сяк крутил, выпрямлял, делал разную конфигурацию - всё без толку.

Скажем, вот здесь навигатор упорно говорит "поверните направо" при пересечении с Краснопутиловской, что сбивает водителя. Хотя дорога прямая!

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12 комментариев
маршрутизация
Прогулка с блокнотом
MaXiMyS
1 августа 2016, 11:53

Доброго времени суток. В последнее время в Москве начали гулять с блокнотом, а я, как яросный фанат прогулок да еще и с пользой, очень стремился поучавствовать в этом мероприятии... Но где я, а где Москва. Недолго думая было принято решение прогулятся в своем родном селе...

И вот, что же из этого вышло:

Был взят участок

K9Hk.jpg

ул. Мира, ул. Новая и часть ул. Советская

Немного 30 минутной прогулки и 

K9H3.jpg

Еще 1,5 часа

K9H0.jpg

Получил массу кислорода. встретил давних знакомых (которые оказываются все уже попереженились да замуж повыходили и детей сделали) и опыт в рисовании

P.S. Это второе использование блокнота на практике.

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20 комментариев
Блокнот картографа
Итоги совреда в Таллине
Lobov Sergey
1 августа 2016, 17:44

Итак, сегодня мы хотим объявить о завершении 20-дневного совместного редактирования в столице Эстонии и подвести его итоги.

За время, которое длился совред, народные картографы сделали в Таллине 23 тысячи правок, это кстати, в два раза больше, чем было сделано правок за предыдущие 9 месяцев по всей Эстонии.

Больше всего правок было сделано во 2-й день совреда - почти 4500, а в среднем же делалось 1150 правок в день.

В отдельные дни совреда в Таллине рисовали 20 пользователей одновременно, а в общей сложности в совреде поучаствовало примерно 40 человек - каждому из них мы говорим большое спасибо!

Правок уже существующих объектов было на треть больше, чем созданий новых объектов.

Что же делали пользователи в рамках совреда?

Если говорить про новые объекты, то 72% из них - это участки дорог, 6.5% - места, 6% - здания и 4.5% - новые территории.

А если смотреть на все типы правок - то доля правок дорог ещё выше - 88% (на втором месте - здания с 3% правок).

В результате очень многие районы Таллина имеют теперь отлично прорисованную сеть внутриквартальных проездов, у многих улиц отрисованы тротуары, в большом количество парков и скверов теперь нарисованы пешеходные дорожки:

Завершение совреда конечно не означает, что карта Таллина доведена до совершенства, но определенно можно сказать, что за последние три недели она стала намного лучше!

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4 комментария
совместные редактирования
Совместное редактирование ко Дню знаний
yndx-totoschka
1 августа 2016, 19:04

Всем привет!

На Народной карте часто проходят совместные редактирования, инициированные как командой сервиса, так и пользователями.

Что это такое?

Совместные редактирования — это когда пользователи со всех уголков мира вместе рисуют какую-либо одну местность – город или страну. 

Итогом таких совместных редактирований (обычно мы сокращаем до совредов) становится полная и актуальная карта рисуемой территории, которой в дальнейшем будут пользоваться в Яндекс.Картах и других сервисах, таких как Яндекс.Такси, Яндекс.Транспорт или Яндекс.Навигатор.

Как проходит совред?

Мы анонсируем совред здесь в клубе, обозначаем сроки, чтобы в дальнейшем можно было взглянуть на результат, и следим за его процессом, периодически рассказывая как он прохдит.

Буквально сегодня у нас завершился совред в Таллине, столице Эстонии. О том, как он начинался, можно прочитать здесь.

Что на этот раз?

Сегодня мы запускаем первое совместное редактирование, приуроченное к определенному событию – Дню знаний!

Первая особенность этого совреда в том, что он не привязан к территории – рисовать можно везде!

Вторая особенность – совред тематический, посвященный 1 сентября, поэтому рисовать мы с вами будем объекты определенных категорий – всё то, что относится к образованию и этому празднику.

Что рисуем?

  • Школы, техникумы, колледжи, вузы, а также детские сады, библиотеки и научные учреждения – всё, что входит в категорию объектов «Образование и наука» 


     
  • Книжные магазины и магазины канцтоваров
  • Цветочные магазины и ларьки
  • Спортивные и детские площадки
  • Места проведения праздничных мероприятий – дома культуры, концертные площадки, парки и пр. Ко дню знаний в общественных местах часто устраивается праздничная программа для учащихся.

Что рисуем еще?

Чтобы в дальнейшем все вышеуказанные объекты можно было не только найти на карте, но и добраться до них, важно также нанести на карту:

– проезды и проходы к местам
– территории и заборы вокруг них
– входы в здания (размечаются категорией «подъезд»)

Совред продлится до 15 августа, после чего мы подведем итоги и расскажем вам про результаты. А к 1 сентября нарисованные в рамках совреда объекты уже будут на Яндекс.Картах.

Итак, начинаем!:)

P.S. Все вопросы можно задать в комментариях к этому посту.

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29 комментариев
news,совместные редактирования
Новые Яндекс.Панорамы Белгорода
yndx-totoschka
2 августа 2016, 08:30

На Яндекс.Картах появились новые панорамы Белгорода, а также впервые были отсняты панорамы городов Старый Оскол, Губкин и Строитель.

Съемки панорам велись весной 2016 года.

Улица Белгородского Полка в Белгороде

Дворец торжеств в Старом Осколе

Стадион «Горняк» в Губкине

Споктивный комплекс «Олимпийский» в Строителе

В Белгороде было отснято 258 километров улиц – это почти 6 тысяч панорам и 23 тысячи исходных фото.

Сейчас панорамы есть в четырех городах Белгородской области – Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Строителе. Общее покрытие панорамами в области – 458 километров дорог и улиц – это 10 тысяч панорам или 42 тысчи исходных фото.

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14 комментариев
news,панорамы
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
2 августа 2016, 11:17

На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

Площадь релиза составила 75 тысяч км2.

Обновление пришлось как раз кстати к Летним Олимпийским играм 2016 года – в него вошли снимки страны проведения игр Бразилии.

Конечно же обновление получил город проведения игр – Рио-де-Жанейро, а также столица Бразилиа, город проведения Олимпийского футбольного турнира Сан-Паулу и город Форталеза.

Все снимки сняты в этом году – здесь, например, уже виден Олимпийский водный стадион, построенный специально к играм.

В релиз также вошли снимки США и Канады.

Канада получила новые снимки в городах Торонто, Эдмонтон и Гамильтон.

В США новые снимки появились в Лос-Анджелесе, Сан-ХосеСан-Фрациско и в других городах Калифорнии, в Сиэтле штата Вашингтон, а города Риверсайд, Стоктон и Олимпия получили свои первые подробные спутниковые снимки впервые.

Подробную карту релиза можно посмотреть здесь.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 
Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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15 комментариев
news,спутники
В четверг прогулка с Блокнотом картографа!
yndx-totoschka
2 августа 2016, 16:02

Всем привет!

Мы определились с местом и временем прогулки с Блокнотом картографа, которая пройдет уже в этот четверг!

Для рисования был выбран район между Старым Арбатом и улицей Пречистенка

Время встречи – 19:00
Место встречи – около метро Кропоткинская, выход в город на Гоголевский бульвар и к улицам Пречистенка и Остоженка

Напоминаем, что с собой можно приводить друзей, родтсвенников и всех-всех-всех!

Телефон для связи в четверг +7 (964) 788-56-11, Татьяна.

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2 комментария
news,встреча
Совреды в интерфейс!
relmonov
2 августа 2016, 17:33

У меня появилась идея, которой хочу поделиться с сообществом и с командой Народных карт. Идея заключается в том, чтобы на НЯК появилось что-то вроде заданий, закрепленных за территорией, за которые можно было бы получать фишки в профиль. Так можно было бы сделать для того, чтобы преодолеть это чувство, когда вроде и полно мест, где можно было бы порисовать, и хочется, но мотивации недостаточно. Красивая фишка после выполнения задания стала бы определенным стимулом к действию.

Пока что я представляю в таком формате только простые задачи, для которых не надо заниматься поиском и анализом информации, наземным дешифрированием, и т. д. Я представил себе задание в стиле «диванного картографирование», связанные в основном с актуализацией геометрии. Задачи можно разделить по слоям.

Напр. берем небольшие города, или деревни, где очень мало или совсем нет свежих правок дорог, домов, где последняя дата изменения большинства объектов — дата создания роботом, и закрепляем за этим селом задачи.

Награды или звания можно закреплять в профиле.

Напр. фишки с такими названиями: 1 место по домам в совреде «Згуровский район», или «Картограф 99LVL Растительность»

Вторая часть идеи касается функционала Народной карты. Я предлагаю посмотреть на сервис MapCraft, и реализовать нечто похожее в редакторе НЯК. Для тех, кто не слышал: MapCraft — это инструмент для помощи картографам OpenStreetMap в совместном редактировании какой-либо территории.

Сначала создают так называемый «пирог» — делят территорию на меньшие куски, а потом каждый кто хочет принять участие в «картопати» (или по-нашему — «совреде») — забивает участок карты и актуализирует там определенную категорию объектов. После обрисовки какого-то куска пользователь помечает его завершенным. Я подумал, что даже если функционал создания «пирогов» будет доступным только для модераторов — количество местных совредов все равно вырастет, а еще это будет стимулом к общению картографов друг с другом.

Одновременно это организует и дисциплинирует пользователей (можно будет мобилизовать силы по уточнению геометрии сначала в больших НП, или напр. в курортных городках), а если добавить еще и элементы геймификации, которые я описал ранее, то, мне кажется, скорость обрисовки значительно увеличится.

Конечно, я понимаю, что такие функции — это очень много работы команды разработчиков сервиса, а редактор и так развивается достаточно быстрыми темпами, что очень радует. Я надеюсь, что мои предложения будут полезны, или, возможно, вдохновят разработчиков на что-то другое :)

Спасибо!

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6 комментариев
совместные редактирования
Типы населенных пунктов на английском языке
sc1a
2 августа 2016, 17:36

Согласно правилам (в данном случае комментарию администрации), для английских названий будет правильно:

  • официальное название – тип переводится полностью, расположение вариативно,
  • синонимы – транслитерация типа н/п.

Хотелось бы обсудить и, наконец, прийти к общему варианту перевода типов. Понимаю, что конкретное решение вряд ли появится в ближайшее время, но надеюсь что эта таблица приблизит этот момент. А окончательный вариант таблицы хотелось бы увидеть в правилах.

За основу взяты типы населенных пунктов по Беларуси. Дополнения и множества других Российских типов н/п для удобства можно, выписать в комментариях, также в перспективе добавить Украинские н/п, названия и транслитерацию.

Жирным выделил то, что, по моему мнению, должно являться официальными названиями. В скобках – альтернативные варианты для обсуждения. Оба варианта с траслитом должны записываться в синонимы.

Возникает множество вопросов, на которые вряд ли можно найти одно единственно-верное решение (администрации просто нужно выбрать и закрепить единственный вариант в правилах). Некоторые из вопросов:

  1. Нужно ли города делить на City и Town,
  2. Какой из вариантов оставить: посёлок городского типа или городской посёлок (который по сути является подкатегорией первого)
  3. Выбор между Hamlet и Village,
  4. Наиболее верный для карт перевод села на английский,
  5. Целесообразность использования Village сразу для трех типов: деревень, посёлков и сёл; и сюда же сам вариант перевода деревень из таблицы (альтернативой к нему может послужить вариант OSM, где за основу взято количество населения, таким образом большинство деревень в странах станут hamlet)
  6. Грамматика и расположением слов (City of Minsk, Minsk City, city Minsk).
  7. Необходимость использования аббревиатуры СНТ в английском названии, если нужно, то английская или транслит.

Старые посты по этой же теме:

П.С. Надеюсь что когда-нибудь все же сделают выпадающий список типов н/п. По моему, это самое необходимое изменение для сервиса на данный момент (разумеется после всплытия островов :D )

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13 комментариев
названия,административное деление,языки написания
Поиск «народных» объектов в Яндекс.Картах
Lobov Sergey
3 августа 2016, 12:19

Всем привет!

В этом посте мы хотим поподробнее рассказать о поиске на Яндекс.Картах объектов из Народной карты.

При поиске организаций в Яндекс.Картах в выдаче прежде всего показываются карточки организаций из Справочника. Сейчас всё больше объектов-организаций в Народной карте имеет привязку к соответствующей организации из Справочника, но также встречаются и случаи, когда на Народной карте организация есть, но в Справочник ещё не добавлена.  Теперь такие организации также полноценно ищутся на Картах.

На Народной карте также много точечных объектов, которые не являются организациями (и следовательно, отсутствуют в Справочнике) - это вся дворовая инфраструктура, достопримечательности, памятники и даже туалеты. Некоторые из этих категорий пока не отображаются на Яндекс.Картах иконками (например, детские, мусорные и собачьи площадки). Однако их можно легко найти их с помощью поискового запроса на Яндекс.Картах.

Поисковая база обновляется практически одновременно со схемой Яндекс.Карт, таким образом новые объекты начинают искаться в среднем через 2-3 недели после создания.

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10 комментариев
news,Яндекс.Карты
GPS треки в Народной карте
Lobov Sergey
3 августа 2016, 19:01

Сегодня мы добавили в Народную карту инструмент, который поможет пользователям и модераторам получать актуальную информацию о дорожном движении на местности - слои с GPS треками.

Как это работает?

Слои с треками можно включить и выключить в любой момент, делается это во вкладке "Слои" в меню "Дополнительные слои"

Сейчас доступны два слоя с треками:

Слой "Треки по интенсивности движения" показывает, на каких дорогах траффик больше, а на каких движение крайне незначительное или отсутствует вовсе. Насыщенный синий цвет - наибольшая интенсивность движения. При низкой интенсивности отображаются отдельные красные точки.

Слой "Треки по направлению движения" показывает, в каком направлении движется поток транспортных средств на том или ином участке дороги. По направлениям стрелок можно понять, двухстороннее или одностороннее движение на участке дороги, и в случае одностороннего - в каком именно направлении.

Откуда берутся треки?

Основной источник - пользователи мобильных геосервисов Яндекса (в том числе МЯКа, Навигатора, Транспорта), усредненная информация о геоположении которых и используется для генерации слоев с треками.

Какова актуальность треков?

Треки в слоях как правило не "старше" недели. А в крупных городах, где интенсивность движения большая - период ещё меньше - несколько дней. таким образом самые последние изменения в движении (например, закрытие дороги на ремонт, или наоборот, открытие нового участка) можно отследить с помощью треков.

Чем полезны треки?

Прежде всего - это инструмент для уточнения самой актуальной информации о дорожном движении. Не всегда есть возможность посмотреть на местности особенности изменившейся схемы дорожного движения - треки позволяют это сделать. Непонятно, по какому из двух альтернативных маршрутов движется основной траффик и соответственно, какой дороге присвоить более высокий класс - треки позволяют определить это.

И, конечно, треки будут хорошим подспорьем для модераторов при приемке правок, связанных с значимыми изменениями дорожной сети.

Желаем всем плодотворного редактирования дорожного графа с помощью треков, чтобы Карты были максимально актуальными!

Команда Народной карты.

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97 комментариев
news,интерфейс,дороги
Новые раскраски в Народной карте
Татьяна
3 августа 2016, 19:01

Всем привет! 

Недавно мы поводили опрос среди пользователей Народной карты, о том, какие новые раскраски для удобства рисования они хотели бы видеть на Народной карте. 

И сегодня на Народной карте появились ещё две раскраски, именно они победили в опросе – раскраска зданий по высоте и раскраска дорог по уровням.

Расскажем о них по порядку:

1. Раскраска зданий по высоте

При выборе этой раскраски, здания окрашиваются с специальные цвета, обозначающие либо отсутсвие проставленной высоты, либо ее значение

Общая картина выглядит так:

Цвета зданий меняются в зависимости от высоты:

нет значения высоты – красный цвет здания

до 10 метров – светло-желтый

11-35 метров – оранжевый

36-80 метров – светло-фиолетовый

более 81 метра – ярко-розовый

Здания свыше 35 метров и здания без высоты при приближении карты появляются раньше, что позволяет наглядно выделить их среди остальных и посмотреть, где требуется уточнение высоты

2. Раскраска дорог по уровням

Теперь на Народной карте есть раскраска, позволяющая наглядно проверить правильность выставляемых уровней и увидеть ошибки.

Уровни дорог со значениями 0-0 красятся в зеленый цвет.

Дороги с положительным значением уровней (мосты, эстакады, путепроводы) красятся в теплые цвета – желтый (+1), оранжевый (+2) и красный (+3)

Дороги с отрицательным значением уровней (тоннели) красятся в холодные цвета – голубой (-1), синий (-2) и фиолетовый (-3)

Переходные участки дорог с разными значениями уровней, во-первых, красятся в цвет участка (его уровня), в который они приходят или из которого выходят, во-вторых, стрелочками показывают направление повышения (больше 0) или понижения (меньше 0) уровня:


В случае ошибки направление повышения или понижения уровня будет направлено в другую сторону:


Ошибочные участки, где разница уровней более чем 1, например, участок А–Б, где А=0 и Б=3, красятся в красные стрелочки с черным контуром. Они ярко выделяются среди других участков.

Команда Народной карты.

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23 комментария
Гуляем с Блокнотом Картографа в Нижнем Новгороде!
Влад Назаров
4 августа 2016, 10:57

Модная московская забава собирать друзей и гулять на свежем воздухе по родному городу, тыкать в гаджеты пальцами, рисовать непонятные закорючки на карте (вызывая тем самым подозрительные и завистливые взгляды горожан) наконец-то докатилась и до нашей провинции.

Мы приглашаем всех народных картографов и просто всех желающих принять участие в прогулке с Блокнотом картографа по Нижнему Новгороду в среду 10 августа в 19:00

Мы прогуляемся по самому центру нашего города от Театральной площади до Верхне-Волжской набережной. Посетим Нижегородский кремль.

На карте мы примерно обозначили границы района.

В программе мероприятия – гулять, хорошо проводить время, наслаждаться погодой и параллельно рисовать Яндекс.Карты с помощью Блокнота картографа.
Ничего, кроме желания, часа времени и планшета/смартфона с интернетом – не нужно.
У кого не девайсов также будет возможность порисовать.

Напоминаем, что с собой можно брать друзей, родственников, детей, собак и всех всех всех:)

Встречаемся у фонтана на площади Минина и Пожарского в среду 10 августа в 19:00

До встречи!

Желающих погулять приглашаем отметиться в комментариях.

P.S. Телефон для связи +7 (904) 782-18-29 Влад (yndx-wlad)

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2 комментария
Блокнот картографа,news
Регламентные работы!
yndx-totoschka
4 августа 2016, 16:07

Всем привет!

Сегодня на сервисе с 19:00 и примерно на час будут проводится регламентные работы. Народная карта будет в режиме «только для чтения».

Приносим свои извинения за неудобства.

А пока сервис не работает, напоминаем, что как раз в это время пройдет прогулка с Блокнотом картографа:)

Приходите, мы будем вам очень рады!

Команда Народной карты

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16 комментариев
news
Справка на Народной карте
yndx-totoschka
5 августа 2016, 13:10

Панель справки на Народной карте изменилась. 
Теперь все выглядит более компактно и аккуратно:

Надеемся, что пользоваться ей станет удобнее.

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2 комментария
news
Что дает новый слой по интенсивности движения на дорогах?
Андрей Широких
5 августа 2016, 14:07

Всем привет. Есть несколько вопросов в связи с появлением нового слоя на дорогах с изображением интенсивности движения:

Допустим:

1. Изображена дорога минимальной значимости, но на ней на новом слое виден темно синий цвет, значит ли это, что дороге следует дать класс местного значения?

2. В таком крупном городе как Москва большинство улиц окрашены в темно-синий цвет просто потому что машин на улицах очень много, но при этом много дорог это дороги минимальной значимости, получается, что смысла в этом слое никакого нет?

3. Малонаселенный район какой-нибудь области, дорога изображена как районного значения, но трафик по ней совсем никакой, это же не значит, что эту дорогу надо сделать минимальной значимости? Тогда снова не вижу смысла в этом новом слое.

Напишите, пожалуйста, в чём польза нововведения?

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24 комментария
дороги