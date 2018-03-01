Клуб Народной карты

март 2018
Тип забора и высота
Олег
1 марта 2018, 11:28

Предложение к создателям НЯК внести к объекту «Забор» атрибуты!

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35 комментариев
заборы
Лыжные подъемники
Survivor2007
1 марта 2018, 13:26

У меня вопрос по части рисования на НЯК подъемников на горнолыжных комплексах

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12 комментариев
канатная дорога
Движение запрещено
Алексей Зуев
1 марта 2018, 13:29

Здравствуйте. Мой вопрос касается знака «движение запрещено». Допустимо ли размещать условие движения «ограничение на въезд, вход» в точке пересечения автомобильной дороги и тротуара, как здесь? Некоторое время назад сотрудник Яндекса давал прямой положительный ответ. Но в обновлённой версии Правил сказано, что условие движения «ограничение на въезд, вход» ставится при этом непосредственно на перекрёсток автомобильных дорог, после которого расположен знак.

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10 комментариев
условия движения,правила
Ошибка "Недостаточно прав для выполнения операции"
Удалённый пользователь
1 марта 2018, 17:01

Пытаюсь редактировать геометрию, и открывается окно с ошибкой: Недостаточно прав для выполнения операции. Что делать? https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/21768676/edit?z=17&ll=37.531695%2C55.591491&l=nk%23sat

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7 комментариев
ошибка
Обновление спутниковых снимков. Весеннее обновление. 01.03.2018
Fleget
1 марта 2018, 19:03

Поздравляем всех с первым днем весны, а с ним и с первым весенним спутниковым обновлением. В этот раз наибольшее количество снимков было опубликовано в западной части России, хотя кое-что можно встретить даже вблизи Байкала или на Курильских островах.

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37 комментариев
news,обновление карт
Обновление правил 01.03.2018
Sand dan Glokta
2 марта 2018, 10:47

Приветствую, произошло обновление Правил.

2018.03.01

1. Уточнены правила рисования объектов категории Место типов Культура и отдых → Достопримечательность и Памятник, скульптура. См. п. 3.6.1.10.:

Объекты типа Культура и отдых → Достопримечательность, связанные с памятными событиями, на карте разрешено создавать только в наиболее известных местах (при отсутствии памятника или памятного знака, уже посвященного этому событию и нарисованного на карте как объект типа Культура и отдых → Памятник, скульптура):

  • исторических событий, произошедших более сорока лет назад (например Место приземления Ю.А. Гагарина);

  • значимых природных и техногенных событий/катастроф (например Место падения Тунгусского метеорита, Место гибели Титаника);

  • сражений (например Место Куликовской битвы);

  • казни/смерти выдающихся людей (например Место дуэли Лермонтова).

Примечание.

Одним из критериев известности может быть количество соответствующих запросов, превышающее 100, по данным https://wordstat.yandex.ru.

Места жизни культурных и исторический деятелей, отмеченные на местности памятниками, памятными знаками или мемориальными досками, рисуются как объекты типа Культура и отдых → Памятник, скульптура.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

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10 комментариев
news,Обновление Правил
Линейные парковки вдоль съездов
Alexey Z
2 марта 2018, 10:58

В правилах рисования линейных парковок написано: «запрещённые парковки не рисуются… вдоль съездов и разворотов». Но вдоль съездов с/на МКАД такие парковки нарисованы. Даже если не брать МКАД, сотрудники нарисовали парковки вдоль прочих съездов и разворотов: раз пример, два пример. Как это понимать?

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12 комментариев
линейные парковки,съезд
Тестирование логики построения велосипедных маршрутов. Последние новости
Sand dan Glokta
2 марта 2018, 13:45

Всем привет,  хочу рассказать, что получилось с тестированием в Зеленограде, и что мы планируем делать дальше.

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4 комментария
правила,news,дороги
Городские линии в Минске.
dpkdpk10
5 марта 2018, 11:59

Городские линии в Минске отсутствуют на картах.

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11 комментариев
Минск,Беларусь,маршруты,транспорт,железные дороги
Ошибочное изменение атрибутов?
Удалённый пользователь
5 марта 2018, 12:05

Всем привет.  уже пишу 4 дня назад. модератор Survivor2007 откатил правку с причины: Некартируемый объект, а потом yndx-kadani вернул объект с причины: Ошибочное изменение атрибутов. Как такое может быть? Вот скрин: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2244932700/history/76430890?z=17&ll=37.953905%2C55.786147&l=nk%23sat

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4 комментария
модератор
Сохранение давно снесенных адресов, улиц и районов на карте
geodile
5 марта 2018, 12:06

Здравствуйте.

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27 комментариев
Закрытие совреда в Пугачеве
Сергей
5 марта 2018, 13:23

Совред в Пугачеве закрывается.

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1 комментарий
Линейные парковки в частном секторе
Naruhodo
6 марта 2018, 11:09

На днях возникли некоторые противоречия и небольшая «война правок» с модератором smaria-sova по линейным парковкам в частном секторе Сызрани.
 

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23 комментария
линейные парковки
Изменение карты
andrey.o13
6 марта 2018, 12:44

Добрый день!

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6 комментариев
Избирательные участки России на Народной карте
Lobov Sergey
6 марта 2018, 16:31

В России через полторы недели состоятся выборы, и для удобства пользования картой в этот период мы добавили на Народную карту все избирательные участки в стране.

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29 комментариев
организации
Совред в Дагестанских огнях. Итоги.
Lobov Sergey
6 марта 2018, 19:06

Всем привет!

Закрываем совместное редактирование в Дагестанских Огнях и подводим его итоги.

За время совреда в городе и прилежащих сельских населённых пунктах были отрисованы все здания, добавлена заметная часть адресов, приведена в порядок дорожная сеть, много отрисовано объектов растительности.

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2 комментария
совместные редактирования
Маршрутизация до подъезда
end777
7 марта 2018, 11:05

В последнем обновлении приложении Я.Карт было сообщено, что маршруты теперь строятся до ближайшего подъезда по адресу (к правильной стороне дома), но это не всегда срабатывает. От чего этого зависит? Чем отличается технически маршрутизация в картах и навигаторе?

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3 комментария
маршрутизация,маршруты,подъезды,Яндекс.Навигатор
Круговое движение Часть 2
salinyw
7 марта 2018, 11:24

Продолжаем рассматривать проблему отсутствия знаков 4.3 на перекрёстках с круговым движением в Новосибирске.

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32 комментария
Правила наименования остановок общественного транспорта
kirill1303
7 марта 2018, 12:11

В настоящее время правила написания официального названия остановок ОТ противоречат самим себе и, что главное, существующей реальности.

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49 комментариев
общественный транспорт,остановки,правила
Релизы 3.117 (07.02.2018), 3.118 (14.02.2018), 3.119 (21.02.2017), 3.120 (28.02.2017) и 3.121 (07.03.2017)
ya-dfilatov
7 марта 2018, 13:45

Всем привет! Немного подробностей о нескольких последних релизах:

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8 комментариев
news,Релизы