Предложение к создателям НЯК внести к объекту «Забор» атрибуты!
Здравствуйте. Мой вопрос касается знака «движение запрещено». Допустимо ли размещать условие движения «ограничение на въезд, вход» в точке пересечения автомобильной дороги и тротуара, как здесь? Некоторое время назад сотрудник Яндекса давал прямой положительный ответ. Но в обновлённой версии Правил сказано, что условие движения «ограничение на въезд, вход» ставится при этом непосредственно на перекрёсток автомобильных дорог, после которого расположен знак.
Приветствую, произошло обновление Правил.
2018.03.01
1. Уточнены правила рисования объектов категории Место типов Культура и отдых → Достопримечательность и Памятник, скульптура. См. п. 3.6.1.10.:
Объекты типа Культура и отдых → Достопримечательность, связанные с памятными событиями, на карте разрешено создавать только в наиболее известных местах (при отсутствии памятника или памятного знака, уже посвященного этому событию и нарисованного на карте как объект типа Культура и отдых → Памятник, скульптура):
исторических событий, произошедших более сорока лет назад (например Место приземления Ю.А. Гагарина);
значимых природных и техногенных событий/катастроф (например Место падения Тунгусского метеорита, Место гибели Титаника);
сражений (например Место Куликовской битвы);
казни/смерти выдающихся людей (например Место дуэли Лермонтова).
Одним из критериев известности может быть количество соответствующих запросов, превышающее 100, по данным https://wordstat.yandex.ru.
Места жизни культурных и исторический деятелей, отмеченные на местности памятниками, памятными знаками или мемориальными досками, рисуются как объекты типа Культура и отдых → Памятник, скульптура.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты
В правилах рисования линейных парковок написано: «запрещённые парковки не рисуются… вдоль съездов и разворотов». Но вдоль съездов с/на МКАД такие парковки нарисованы. Даже если не брать МКАД, сотрудники нарисовали парковки вдоль прочих съездов и разворотов: раз пример, два пример. Как это понимать?
Всем привет, хочу рассказать, что получилось с тестированием в Зеленограде, и что мы планируем делать дальше.
Всем привет. уже пишу 4 дня назад. модератор Survivor2007 откатил правку с причины: Некартируемый объект, а потом yndx-kadani вернул объект с причины: Ошибочное изменение атрибутов. Как такое может быть? Вот скрин: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2244932700/history/76430890?z=17&ll=37.953905%2C55.786147&l=nk%23sat
На днях возникли некоторые противоречия и небольшая «война правок» с модератором smaria-sova по линейным парковкам в частном секторе Сызрани.
Всем привет!
Закрываем совместное редактирование в Дагестанских Огнях и подводим его итоги.
За время совреда в городе и прилежащих сельских населённых пунктах были отрисованы все здания, добавлена заметная часть адресов, приведена в порядок дорожная сеть, много отрисовано объектов растительности.