Приветствую, произошло обновление Правил.

2018.03.01

1. Уточнены правила рисования объектов категории Место типов Культура и отдых → Достопримечательность и Памятник, скульптура. См. п. 3.6.1.10.:

Объекты типа Культура и отдых → Достопримечательность, связанные с памятными событиями, на карте разрешено создавать только в наиболее известных местах (при отсутствии памятника или памятного знака, уже посвященного этому событию и нарисованного на карте как объект типа Культура и отдых → Памятник, скульптура):

исторических событий, произошедших более сорока лет назад (например Место приземления Ю.А. Гагарина);

значимых природных и техногенных событий/катастроф (например Место падения Тунгусского метеорита, Место гибели Титаника);

сражений (например Место Куликовской битвы);

казни/смерти выдающихся людей (например Место дуэли Лермонтова).

Примечание. Одним из критериев известности может быть количество соответствующих запросов, превышающее 100, по данным https://wordstat.yandex.ru.

Места жизни культурных и исторический деятелей, отмеченные на местности памятниками, памятными знаками или мемориальными досками, рисуются как объекты типа Культура и отдых → Памятник, скульптура.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты