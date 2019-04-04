Сегодня вышло очередное обновление Расширения Народной карты.
В версии 7.0 появилась функция проверки дублирующихся типов названий. Функция особенно пригодится тем, кто не любит совершать ошибки по невнимательности и занимать сотрудников Яндекса исправлением ошибок.
Если для одного языка указано несколько официальных названий, названий для подписи или в составе адреса, расширение выдаст предупреждение и не даст сохранить объект. Работает для всех объектов с названиями и для адресных точек.
Сегодня вышло очередное обновление Расширения Народной карты.
Хороший наставник на начальном этапе рисования в Народной карте или же на этапе освоения нового слоя объектов — тот фактор, который может процессы обучения и набора опыта сильно ускорить (в разы) и сделать более эффективными.
У части народных картографов такими наставниками становятся местные модераторы, но так происходит не всегда, к сожалению. Если вы хотите быстрее научиться правильно рисовать, освоить сложные или неочевидные моменты в Правилах — добро пожаловать в Школу народных картографов.
Каждому рыболову было бы удобно, взглянув в Яндекс навигатор, узнать не направляется ли он в зону запретной ловли, чтоб не пришлось заплатить драконовский штраф.
Нужна Народная, легко доступная карта нерестовых и запретных участков, постоянно уточняемая самими пользователями всей необъятной нашей страны, легко открывающаяся на смартфоне, даже со слабым интернетом. Яндекс карты лучше всего работают в такой ситуации. Ни кто кроме нас самих это хорошо не сделает.
Однако, приступив к решению этой задачи я столкнулся с некоторыми препятствиями:
Приветствую, произошло обновление Правил.
Привет, друзья!
Сегодня мы переносимся с просторов Силиконовой долины в более привычную нам обстановку, а именно — в Башкирию. Наш герой, Алмаз Минниахметов — творчески одаренная личность, и рисование карт является лишь одним из многих его увлечений. Даже на проекте он не ограничился внесением правок и занялся рисованием 3D-моделей. Мы задали картографу вопросы о том, как он начинал заниматься 3D-моделированием, и попросили поделиться его видением карт будущего. Читайте свежую историю и вдохновляйтесь на творческие подвиги.
Всем доброго вечера! В этот праздничный день (9 лет Народной карте, как никак) я с лёгким сердцем завершаю совред в Новоминской — все заявленные населённые пункты были отрисованы настолько, насколько это возможно. Я немного не рассчитал в начале, и получилось, что объём работ получился прямо-таки неподъёмным. Однако, мы всё таки сделали это, и ушло на работу 3 недели (таких длинных совредов не было уже давно).
Здравствуйте! Предлагаем принять участие в совместном редактировании села Урджар, Казахстан.
В зимнее время народ самостоятельно организует ледовые переправы через реки. Примерами таких переправ служат Плаксиха-Лубяны (через Вятку, в Татарстане), Камышин-Николаевск (через Волгу в Волгоградской о.). Власти регулярно предупреждают население о недопустимости выезда на лёд за пределами официальных переправ.
Привет всем!
Как ответить на вопрос «что вы делаете на Народной карте»? Согласитесь, иногда это бывает непросто. Особенно сложно разъяснить смысл этого увлечения человеку, который не знаком с картографией и интерактивными картами. Вот и наш герой считает, что его деятельность стороннему наблюдателю, скорее всего, покажется странной. Однако нам, картографам, так не кажется. Сегодня мы хотим представить вам народного картографа, благодаря которому тысячи километров дорог появились на снимках. Знакомьтесь — Игорь.