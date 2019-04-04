Клуб Народной карты

апрель 2019
Обновление расширения для Народной карты, версия 7.0
Alexxegorov
1 апреля, 09:26

Сегодня вышло очередное обновление Расширения Народной карты. 
В версии 7.0 появилась функция проверки дублирующихся типов названий. Функция особенно пригодится тем, кто не любит совершать ошибки по невнимательности и занимать сотрудников Яндекса исправлением ошибок.
Если для одного языка указано несколько официальных названий, названий для подписи или в составе адреса, расширение выдаст предупреждение и не даст сохранить объект. Работает для всех объектов с названиями и для адресных точек.

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27 комментариев
расширенный функционал,Расширения для браузеров,скрипт,автоматизация
Народная модерация в феврале и марте
akbars
1 апреля, 17:35

В этом посте мы подведем итоги народной модерации за последние 2 месяца (февраль и март), отметим новых и самых активных модераторов.

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8 комментариев
модерация
Добро пожаловать в Школу народных картографов
akbars
2 апреля, 08:00

Хороший наставник на начальном этапе рисования в Народной карте или же на этапе освоения нового слоя объектов — тот фактор, который может процессы обучения и набора опыта сильно ускорить (в разы) и сделать более эффективными.

У части народных картографов такими наставниками становятся местные модераторы, но так происходит не всегда, к сожалению. Если вы хотите быстрее научиться правильно рисовать, освоить сложные или неочевидные моменты в Правилах — добро пожаловать в Школу народных картографов.

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11 комментариев
news,школа народных картографов
Мосты/путепроводы
karpovka.net
2 апреля, 11:33

На ЯК крайне плохо отображаются названия мостов и путепроводов. По сути, их не видно вовсе — только при максимальном масштабе. А в навигаторе и этого нет.

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15 комментариев
мосты
Исторический район и местность
МВА
2 апреля, 13:05

                                        Определиться с историческим.

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14 комментариев
Служебный въезд (шлагбаум)
mj4444
3 апреля, 11:29

В данном случае правилами не учтён один очень важный момент. На въезд к служебному шлагбауму мы устанавливаем запрещённый манёвр. Но вот когда мы будем прокладывать маршрут на выезд, возможна ситуация что навигатор проложит нам маршрут через служебный выезд, а это не правильно.

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11 комментариев
шлагбаум,служебный въезд
Народная карта запретных зон для любительской рыбалки
Commie World
3 апреля, 15:31

Каждому рыболову было бы удобно, взглянув в Яндекс навигатор, узнать не направляется ли он в зону запретной ловли, чтоб не пришлось заплатить драконовский штраф.

Нужна Народная, легко доступная карта нерестовых и запретных участков, постоянно уточняемая самими пользователями всей необъятной нашей страны, легко открывающаяся на смартфоне, даже со слабым интернетом. Яндекс карты лучше всего работают в такой ситуации. Ни кто кроме нас самих это хорошо не сделает.

Однако, приступив к решению этой задачи я столкнулся с некоторыми препятствиями:

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23 комментария
Обновление Правил 04.04.2019
Фарготрак
5 апреля, 14:25

Приветствую, произошло обновление Правил.

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6 комментариев
news,Обновление Правил
История одного картографа: almaz.minniahmetov
yndx-gilfanova
5 апреля, 17:30

Привет, друзья!

Сегодня мы переносимся с просторов Силиконовой долины в более привычную нам обстановку, а именно — в Башкирию. Наш герой, Алмаз Минниахметов — творчески одаренная личность, и рисование карт является лишь одним из многих его увлечений. Даже на проекте он не ограничился внесением правок и занялся рисованием 3D-моделей. Мы задали картографу вопросы о том, как он начинал заниматься 3D-моделированием, и попросили поделиться его видением карт будущего. Читайте свежую историю и вдохновляйтесь на творческие подвиги.

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8 комментариев
история одного картографа,news
Памятники, братские могилы, достопримечательности
HosTik
8 апреля, 11:19
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13 комментариев
Вопросы по ниткам/маршрутам транспорта, графикам/расписаниям, сезонному, служебному и дежурному транспорту
Михаил
8 апреля, 11:25

При добавлении маршрутов / ниток транспорта и расписаний для них — возник ряд вопросов:

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3 комментария
общественный транспорт,нитки транспорта,Троллейбусы ,маршруты,расписание,остановки,автостанция
Народной карте 9 лет!
Fleget
8 апреля, 14:11

Время бежит с невероятной скоростью — и уже сегодня Народной карте исполняется 9 лет! В этот день хотим поздравить всех, кто имеет отношение к нашему с вами горячо любимому сервису. Мы благодарны всем народным картографам, которые так же, как и мы влюблены в карты и картографию. 

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21 комментарий
news
Совред в Новоминской и близлежащих станицах - Закрытие
Яблоко
8 апреля, 18:01

Всем доброго вечера! В этот праздничный день (9 лет Народной карте, как никак) я с лёгким сердцем завершаю совред в Новоминской — все заявленные населённые пункты были отрисованы настолько, насколько это возможно. Я немного не рассчитал в начале, и получилось, что объём работ получился прямо-таки неподъёмным. Однако, мы всё таки сделали это, и ушло на работу 3 недели (таких длинных совредов не было уже давно).

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1 комментарий
совместные редактирования
Совред в Урджаре
Руслан
9 апреля, 08:00

Здравствуйте! Предлагаем принять участие в совместном редактировании села Урджар, Казахстан

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14 комментариев
совместные редактирования
Ошибка на скриншоте в правилах
Te*mik
11 апреля, 10:59

В пункте 3.5.1.4. https://yandex.ru/support/nmaps/cat_addr_rul1.html  скриншот с устаревшими нормами.  По новым правилам подъезды не именуются, если каждому присвоен адрес: https://yandex.ru/support/nmaps/cat_bld_rul3.html#cat_bld_rul3__3.4.3.4_entrance_4

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1 комментарий
"Народная" ледовая переправа
jalanajak
11 апреля, 11:07

В зимнее время народ самостоятельно организует ледовые переправы через реки. Примерами таких переправ служат Плаксиха-Лубяны (через Вятку, в Татарстане), Камышин-Николаевск (через Волгу в Волгоградской о.). Власти регулярно предупреждают население о недопустимости выезда на лёд за пределами официальных переправ.

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ледовые переправы,класс дорог
Квест "Где эта улица, где этот дом?"
Alex-Givengot
11 апреля, 18:50

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6 комментариев
квест
Квест "Где эта улица, где этот дом?" Начало.
Alex-Givengot
12 апреля, 17:05

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12 комментариев
квест,викторина
История одного картографа: mercator2111
yndx-gilfanova
12 апреля, 18:35

Привет всем!

Как ответить на вопрос «что вы делаете на Народной карте»?  Согласитесь, иногда это бывает непросто. Особенно сложно разъяснить смысл этого увлечения человеку, который не знаком с картографией и интерактивными картами. Вот и наш герой считает, что его деятельность стороннему наблюдателю, скорее всего, покажется странной. Однако нам, картографам, так не кажется. Сегодня мы хотим представить вам народного картографа, благодаря которому тысячи километров дорог появились на снимках. Знакомьтесь — Игорь.

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6 комментариев
история одного картографа,news
Встреча народных картографов 13 апреля
yndx.akbars
12 апреля, 23:41

До встречи осталось совсем немного времени, буквально считанные часы.

Немного организационной информации, для тех участников встречи, кто пропустил уведомление в почте или окончательно принял решение об участии только сегодня.

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встреча