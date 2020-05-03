Добрый день всем!
Всем добрый день! Приглашаю принять участие в совместном редактировании Боровского района Калужской области.
Всем привет.
В Народной карте — несколько небольших дополнений, все они являются доработками недавно появившихся опций по просьбам народных картографов.
· В Подписках теперь запоминаются значения фильтров «Скрыть мои правки» и «Все пользователи/Народные картографы». Запоминается одно состояние фильтров для всех зон подписки.
· В профиле пользователя число разобранных сообщений о неточностях теперь является ссылкой на список сообщений, разобранных пользователем.
· В профиле пользователя число правок в слое теперь является ссылкой на список правок пользователя в этом слое.
Очень простая идея. Есть большой торговый центр, скажем, «Гагаринский» в Москве. И в нём много разных магазинов, в том числе крупный супермаркет (в Гагаринском это Ашан). И может быть, что один магазин в ТЦ даже важнее, чем всё остальное. Но в целом ТЦ всё равно называется ТЦ «Гагаринский». И Ашан — не отдельный магазин, а входит в ТЦ.
Некоторые народные картографы могли заметить, что в Навигаторе уже некоторое время доступен режим, в котором маршрутизатор учитывает грузовой каркас в Москве. Фактически эту опцию можно считать первой экспериментальной версией грузовой маршрутизации.
Сейчас мы начинаем работать над грузовой маршрутизацией более системно.
Добрый день! 8 мая стартовал совред в Боровском районе Калужской области. В этом посте приведена статистика за первые 11 дней совместного редактирования, а также указаны населенные пункты, в которых необходимо поработать для улучшения качества отрисовки.
Всем привет!
Несколько месяцев назад в Народной карте появился чат. За это время количество участников перевалило за тысячу и всё больше народных картографов приходит туда, чтобы получить совет по рисованию или поделиться наблюдениями. Чтобы вам было комфортно общаться, мы доработали правила чата.
Добрый день! Совместное редактирование в Боровском районе длится ровно 3 недели. За это время большая часть населённых пунктов на территории района отрисована, поэтому совред можно считать завершённым.