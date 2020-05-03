Клуб Народной карты

май 2020
Дискриминация со стороны модератора Народной Карты Яндекс
amal.niyazov
3 мая 2020, 16:51

Добрый день всем! 

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8 комментариев
Добавление (импорт) KML, KMZ, GeoTIFF
Silent Valley
3 мая 2020, 16:57

Просьба добавить возможность импорта данных из KML/KMZ и GeoTIFF.

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20 комментариев
kml,kmz,twf,geotiff,dron
Совред в Боровском районе
i1morozov
8 мая 2020, 10:43

Всем добрый день! Приглашаю принять участие в совместном редактировании Боровского района Калужской области.

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39 комментариев
совместные редактирования
Заповедники, кладбища и территории.
Divina
12 мая 2020, 12:35

Здравствуйте дорогие мои. Я предлагаю сделать всего две вещи. Перенести Кладбища и Заповедники из слоя «Растительность» в слой «Территории».

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10 комментариев
Новое в редакторе НЯК. Раскраска дорог по наличию названия
Lobov Sergey
13 мая 2020, 18:50

Мы добавили еще одну раскраску для слоя дорог, «Дороги: наличие названия».

Раскраска позволит прежде всего находить неименованные улицы, а также «пропуски»: участки, обычно короткие, не включенные в состав улиц и трасс.

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18 комментариев
news,интерфейс,дороги,раскраски
Новое в редакторе НЯК. Доработки профиля и подписок
Lobov Sergey
13 мая 2020, 18:51

Всем привет.

В Народной карте — несколько небольших дополнений, все они являются доработками недавно появившихся опций по просьбам народных картографов.

·         В Подписках теперь запоминаются значения фильтров «Скрыть мои правки» и «Все пользователи/Народные картографы». Запоминается одно состояние фильтров для всех зон подписки.

·         В профиле пользователя число разобранных сообщений о неточностях теперь является ссылкой на список сообщений, разобранных пользователем.

·         В профиле пользователя число правок в слое теперь является ссылкой на список правок пользователя в этом слое.

10 комментариев
news,интерфейс,подписки
Групповые объекты
Сергей
18 мая 2020, 10:13

Очень простая идея. Есть большой торговый центр, скажем, «Гагаринский» в Москве. И в нём много разных магазинов, в том числе крупный супермаркет (в Гагаринском это Ашан). И может быть, что один магазин в ТЦ даже важнее, чем всё остальное. Но в целом ТЦ всё равно называется ТЦ «Гагаринский». И Ашан — не отдельный магазин, а входит в ТЦ.

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2 комментария
Доступность для грузовиков в НЯК: ближайшие планы
Lobov Sergey
19 мая 2020, 16:02

Некоторые народные картографы могли заметить, что в Навигаторе уже некоторое время доступен режим, в котором маршрутизатор учитывает грузовой каркас в Москве. Фактически эту опцию можно считать первой экспериментальной версией грузовой маршрутизации.

Сейчас мы начинаем работать над грузовой маршрутизацией более системно.

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42 комментария
news,дороги,грузовая маршрутизация
Промежуточные итоги совреда в Боровском районе
i1morozov
19 мая 2020, 19:24

Добрый день! 8 мая стартовал совред в Боровском районе Калужской области. В этом посте приведена статистика за первые 11 дней совместного редактирования, а также указаны населенные пункты, в которых необходимо поработать для улучшения качества отрисовки.

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5 комментариев
совместные редактирования
Новое в редакторе НЯК. «Состав» условий движения в узле дорог
Lobov Sergey
20 мая 2020, 15:21

Небольшие обновления в редакторе НЯК касаются условий движения. 

Теперь в карточке узла дороги можно видеть не только наличие условий движения, но и их состав: значения атрибута «Действует для», на которые распространяется это условие.

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9 комментариев
news,интерфейс,условия движения,грузовая маршрутизация
Новое в редакторе НЯК. Небольшие доработки
Lobov Sergey
27 мая 2020, 15:27

В Народной карте — две небольшие доработки.

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34 комментария
news,интерфейс
Чат Народной карты: правила
Мария
29 мая 2020, 17:00

Всем привет!

Несколько месяцев назад в Народной карте появился чат. За это время количество участников перевалило за тысячу и всё больше народных картографов приходит туда, чтобы получить совет по рисованию или поделиться наблюдениями. Чтобы вам было комфортно общаться, мы доработали правила чата. 

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23 комментария
чат
Итоги совреда в Боровском районе
i1morozov
29 мая 2020, 18:42

Добрый день! Совместное редактирование в Боровском районе длится ровно 3 недели. За это время большая часть населённых пунктов на территории района отрисована, поэтому совред можно считать завершённым. 

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2 комментария
совместные редактирования