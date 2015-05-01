Добрый день.

1) Создаю новую кампанию через эксель.

произвёл выгрузку имеющейся кампании

произвёл правки в тексте поисковых фраз (добавил название города)

загружаю обрано в систему, но с созданием новой кампании

Система выдваёт ошибку (Максимальная длина ключевых фраз превышена) аж 6 раз. При этом никаких пояснений - как лечить и что делать нет.

Хотелось бы услышать комментарии от членов клуба:

о какой максимальной длине идёт речь?

сколько составляет допустимая длина?

почему сообщение выводится 6 раз, это имеет значение?

как можно обойти такое ограничение?

Я понимаю, что логичный вариант - это разбить кампанию на 2, но мне такое не подходит.

2) Как проще всего разбить поисковые фразы, содержащиеся в одном объявлении, на два или более объявлений.

Я посмотрел в Директ Коммандере, не нашёл там такого функционала. Я так понимаю, такую операцию можно сделать через эксель, подсакажите, какие там есть тонкости?

Спасибо.