Добрый день.
1) Создаю новую кампанию через эксель.
- произвёл выгрузку имеющейся кампании
- произвёл правки в тексте поисковых фраз (добавил название города)
- загружаю обрано в систему, но с созданием новой кампании
Система выдваёт ошибку (Максимальная длина ключевых фраз превышена) аж 6 раз. При этом никаких пояснений - как лечить и что делать нет.
Хотелось бы услышать комментарии от членов клуба:
- о какой максимальной длине идёт речь?
- сколько составляет допустимая длина?
- почему сообщение выводится 6 раз, это имеет значение?
- как можно обойти такое ограничение?
Я понимаю, что логичный вариант - это разбить кампанию на 2, но мне такое не подходит.
2) Как проще всего разбить поисковые фразы, содержащиеся в одном объявлении, на два или более объявлений.
Я посмотрел в Директ Коммандере, не нашёл там такого функционала. Я так понимаю, такую операцию можно сделать через эксель, подсакажите, какие там есть тонкости?
Спасибо.