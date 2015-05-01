Клуб Директа

май 2015
Минус слова Yandex.Wordstat
pogosov.s.m
1 мая 2015, 21:02

Вопрос такого характера

Собираю в вордстате ключевые слова по запросу "Бюро переводов". Выдает список, среди которых есть "Бюро переводов +с нотариальным заверением"

Как отминусовать фразу "с нотариальным заверением", чтобы вордстат выдал ключевые слова по запросу "Бюро переводов" без этой фразы

6 комментариев
минус-слова,вордстат
Нужно ли добавлять расширенный список фраз в объявление?
rgupsnik
1 мая 2015, 21:03

Не могу понять, допустим есть фраза "seo аудит" - цена клика в спецразмещении у нее 100 рублей. Получается эта фраза должна показаться и по запросу "заказать seo аудит дешево", т.к. эта фраза включает нашу. При этом спишется 100 рублей.
А если я в объявлении включу фразу "заказать seo аудит дешево" у которой стоимость клика уже меньше (допустим 30 рублей), то у меня спишут за клик уже 30 рублей, а не с общей за 100 рублей? Не могу понять этого момента. В этом смысл большого количества подобранных ключевых фраз?

2 комментария
подбор слов,правила показа
Максимальная длина ключевых фраз превышена
seoforfood
5 мая 2015, 11:43

Добрый день.

1) Создаю новую кампанию через эксель.

  • произвёл выгрузку имеющейся кампании
  • произвёл правки в тексте поисковых фраз (добавил название города)
  • загружаю обрано в систему, но с созданием новой кампании

Система выдваёт ошибку (Максимальная длина ключевых фраз превышена) аж 6 раз. При этом никаких пояснений - как лечить и что делать нет.

Хотелось бы услышать комментарии от членов клуба:

  • о какой максимальной длине идёт речь?
  • сколько составляет допустимая длина?
  • почему сообщение выводится 6 раз, это имеет значение?
  • как можно обойти такое ограничение?

Я понимаю, что логичный вариант - это разбить кампанию на 2, но мне такое не подходит.

2) Как проще всего разбить поисковые фразы, содержащиеся в одном объявлении, на два или более объявлений.

Я посмотрел в Директ Коммандере, не нашёл там такого функционала. Я так понимаю, такую операцию можно сделать через эксель, подсакажите, какие там есть тонкости?

 

Спасибо.

13 комментариев
ключевые фразы,создание кампании,xls файл,эксель
Упало кол-во показов!
Polka.ua7
5 мая 2015, 11:54

Добрый день)

в чем может быть причина, с этого понедельника резко упало кол-во показов в РСЯ в 4 раза.

летов к примеру всегда было меньше показов но не настолько.

в воскресенье было порядка 2500 показов с понедельника стало 300-400 может быть изменились правила показа в рся?

сам ничего не трогал, не менял.

дело в том что рекламу делал давно 2 года назад и тогда не разделили РСЯ и поиск. может быть в этом причина?

или яндекс что-то изменил, писал им уже 4 дня молчат.

9 комментариев
статистика,РСЯ
Плюс в единых минус словах
dotorgseo
5 мая 2015, 16:18

Кто-нибудь сталкивался с использованием плюса в единых минус словах, анонсированного на странице помощи 

http://help.yandex.ru/direct/features/campaign-negative-keywords.xml

В единых минус-словах учитываются дополнительные операторы "!" и "+".

9 комментариев
минус-слова,операторы
Показы по вложенным фразам
vulpes-nigra
6 мая 2015, 13:14

Добрый день....

Исходные данные таковы:

Есть общее слово, которое подобрано для рекламной кампании. Допустим, "аренда билбордов" с частотностью 38 показов по выбранному региону. Стоимость в спецразмещении выставлена в размере 50 рублей. Стратегия - показ по минимальной цене в СР и гарантии.

Вопрос №1.  Если присутствует вложенный запрос "аренда билбордов цена" с частотностью 6 показов в месяц со стоимостью 40 рублей в СР, то будут ли происходить показы объявления по этому запросу? Или необходимо выносить его как отдельную ключевую фразу?

Вопрос №2. Если этот же вложенный запрос имеет цену вхождения в СР более установленных 50 рублей, то показы происходить не будут вообще или объявление опустится в гарантию? 

1 комментарий
правила показа,ценообразование
Объявление показывается только на avito и мелких площадках
alexjouravlev
6 мая 2015, 13:34

С начала мая объявления в РСЯ по широкой тематике перестали показываться на всех популярных площадках кроме avito. Ни maila ни яндекс почты. Ставку повышаю в 2 раза, никакого эффекта... Показывает охват аудитории 70%.

 

Галочка "Не учитывать предпочтения пользователей" НЕ СТОИТ

В чем может быть причина?

7 комментариев
РСЯ,правила показа
Появление группп объявлений
AkkoladaTC
6 мая 2015, 15:19

Привет всем!

При загрузке в Коммандер объявлений - загружаются долько группы объявлений. И Пишется такая ошибка "Группа должна содержать хотя бы одно объявление". В чем проблема? В екселевском файле информация содержится в следующих столбцах : Номер группы, Фраза с минус словами, Заголовок, текст, Ссылка, Регион, Ставка, Контакты, Статус фразы, Заголовок быстрых ссылок и Адрес быстрых ссылок.

 

 

14 комментариев
создание кампании,группы объявлений,xls файл
Статистика по объявлениям группы
sto-manager
8 мая 2015, 13:20

Какие есть возможные способы для просмотра статистики по объявлениям группы?

 

Особенно интересен быстрый и удобный способ сравнения CTR.

1 комментарий
статистика
Utm метки что бы отслеживать Яндекс Директ в Google Analytics
analyticsface
8 мая 2015, 15:50

Подскажите как в рекламе Яндекс.Директ сделать utm метку что бы в Google Analytics в компания мне отображались ключевое слово и место размещения объявления. вот как тут http://prntscr.com/72symd
большое спасибо

что то типа такого?

/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={ad_id}&utm_term={source_type}_{keyword}_{position_type}_{position}

 

1 комментарий
Яндекс.Директ,utm-метка
Временной таргетинг с учетом поясов
alexjouravlev
12 мая 2015, 12:09

Наобходимо во всех часовых поясах показываться например с 18 до 24 часов. Правильно ли я понимаю, что сделать это можно только запуская отдельные кампании на каждый часовой пояс?

Было бы удобно конечно если бы была галочка "По местному времени" в настройках временного таргетинга.

Если каждую кампанию делить по часовым поясам получится очень много кампаний... Можно ли их как-то группировать кроме как добавлять в самые важные?

 

3 комментария
создание кампании,временной таргетинг
Общее количество запросов в Яндех в месяц
alexdruk
12 мая 2015, 12:32

Кто-нибудь знает общее количество запросов в Яндекс Поиск? Мне надо не количество посетителей, а именно количество запросов, для того чтобы определить относительную частоту. Желательно с ссылкой на источник. Пожалуйста помогите! 

1 комментарий
аналитика,статистика,показы
Заголовок не указан
yuliyanavrotska
13 мая 2015, 15:27

Здравствуйте!

 

Какую из этих цен  снимет Яндекс http://joxi.ru/4AkZ4dzsnGqg2q и где будет показыватся мое объявление ?

2 комментария
цена на поиске,правила показа,ценообразование
В цепочке редиректов более 3-х URL
bezpekaclub
13 мая 2015, 15:44

В цепочке редиректов более 3-х URL - выдало сообщение сегодня по всем кампаниям при попытке редактирования, до этого 2 недели все работало, в чем может быть загвоздка? Вводим свой сайт, в партнрских программах не участвуем, переадресаций с этих страниц мы не делали. Просим помочь разобратся.

7 комментариев
редирект
Для чего в кампании на поиск агентства ставят еще изображение?)
cool.vetals
13 мая 2015, 16:23

Случайно наткнулся на аккаунт знакомого которому кампанию ведет агентство. Зашел в поисковую кампанию увидел на каждом обьявлении еще изображение хотя в параметрах стоит наивысшая доступная позиция и показы на площадках выключены. Так вот и вопрос кому они показывают в поиске изображение?))

3 комментария
изображения
Посмотреть CTR и Показы без доп.фраз и авто.
Юля
14 мая 2015, 18:55

Добрый день,

А есть ли возможность посмотреть статистику: Показы и CTR без доп.фраз и автоматических фраз, именно в интерфейсе Директа? Цель - посмотреть именно CTR, без примеси доп.фраз и авто.

 

1 комментарий
статистика,CTR
Превышен лимит минус-слов
rempoisk
15 мая 2015, 11:17

Всем привет! Подскажите пожалуйста как поступать с большим количеством минус-слов? 
Собрано около 13000+ ключевиков и вышло порядка 1000-1500 минус слов..., что далеко превышает 4096 символа в РК.
Понятно, что нужно будет ключи делить на 13 кампаний, но как поступить с таким количеством минус слов?

3 комментария
создание кампании,минус-слова,подбор слов
Заголовок не указан
nordarm1
15 мая 2015, 14:24

Добрый день!

А как удалить автоматически добавленные фразы в рекламную кампанию?

я про эту опцию говорю... http://help.yandex.ru/direct/features/related-keywords.xml

Отчет-то сформировала, но в самой РК нигде не могу найти автоматически добавленные фразы (ни в экселе, ни в самом интерефейсе)

5 комментариев
автоматически добавленные фразы
Ретаргетинг
yuliyanavrotska
17 мая 2015, 11:16

Здравствуйте.

Допустим в интернет-магазин зашел пользователь и посмотрел сумку какой-то модели, как мне настроить ретаргетинг именно на этого пользователя с картинкой товара, который он просматривал? Это возможно в ЯД ?

Спасибо.

 

2 комментария
Показы в РСЯ с точки зрения нагрузки на пользователей
alexjouravlev
17 мая 2015, 11:16

Возникло 2 вопроса
1. Как настроить кампанию в РСЯ так, чтобы не происходило выгорание аудитории, т.е. чтобы тем показов соответствовал темпу обновления аудитории в оптимальном соотношении.
К примеру количество показов по запросу 1 000 000 запросов/месяц
Охват исходя из ставки 50%
Т.е. охваченная аудитория 500 тыс.запросов/ месяц (16 тыс. запросов в день)
У меня по запросу идет ежедневно 100 тыс.показов (CTR~0,5%)
Т.е. правильно ли я понимаю что в среднем каждому человеку объявление показывается ~ 100/16=6,25 раз (если учитывать только поведенческий таргетинг)

 

Имеет ли смысл установить для себя какую-то норму показов на 1 запрос и исходя из этого разбить кампании по регионам и регулировать темп показов скажем ежемесячно чтобы соответствовать темпу обновления аудитории в момент и в месте показов?

2. Имеет ли смысл делать перерыв в показах внутри дня или скажем по дням недели, чтобы подождать обновления аудитории? Что лучше постоянно крутиться с меньшей ценой клика и CTR или показываться с перерывом но получать больших охват за счет большего CTR?

Alex_soldier поделитесь опытом плиз )

4 комментария