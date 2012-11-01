Клуб Народной карты

ноябрь 2012
глюк
Нарасимха
1 ноября 2012, 12:26
робот не верно реагирует на слово "Eberspacher" думает что это ненормативная лексика. А между прочим это серьёзная фирма http://www.eberspacher.com/
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9 комментариев
Три архиважных вопроса администрации.
Картограф
1 ноября 2012, 12:44
Из всех куч подобных вопросов выбрал три самых важных на мой взгляд.
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5 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
1 ноября 2012, 15:40
Сегодня на Яндекс.Картах вновь обновлено спутниковое покрытие. Данный релиз затрагивает преимущественно Украину и Беларусь и совсем немного касается территории России.
В России обновлены снимки ряда территорий в Московской, Калужской и Тверской областях (в том числе, Дубны, Звенигорода, Истры, Кубинки, Можайска, Наро-Фоминска, Рузы, Обнинска), а также Батайска Ростовской области. Впервые подробный снимок получил город Конаково Тверской области.
В Украине подробные снимки получили сразу 120 городов из 18 областей. Самые крупные из "городов-новичков" - Винница, Житомир и Горловка. Получили подробный снимок и значительные по площади территории в сельской местности (больше всего - в Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Черниговской областях). У 22 городов Украины снимки обновлены.
В Беларуси новый снимок получили 20 городов во всех шести областях страны. Крупнейшие - Бобруйск, Борисов, Молодечно, Полоцк, Жлобин.
Полная карта релиза - здесь.
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26 комментариев
спутники
Дороги внутри сельских поселений
Noita
2 ноября 2012, 16:34
 
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33 комментария
Что является основанием для именования спорного объекта?
Noita
6 ноября 2012, 11:04
Нередко сталкиваюсь со следующими спорными ситуациями:
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10 комментариев
Можно ли создавать такого рода объекты?
Naruhodo
6 ноября 2012, 11:07
Возник спор по поводу этого объекта

http://n.maps.yandex.ru/?oid=25578766

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23 комментария
По поводу вандализма в НЯК
Пудога
6 ноября 2012, 11:37
 Могут ли модераторы оперативнее реагировать на жалобы? Дело в том, что такие пользователи как http://n.maps.yandex.ru/users/kukkovka/ наносят большой вред и даже после того как их забанят, много времени уходит на восстановление. Возможно ли сделать так, чтобы было видно - забанен вредитель или нет? И таких надо банить навечно, потому что это не ошибка начинающего, а сознательное вредительство.
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5 комментариев
Парковки
Василий Александров
6 ноября 2012, 11:46
В Москве и других больших городах часто бывают узкие парковки вдоль дорог. Как их отмечать.
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21 комментарий
Формации внутри леса и фотографии
Noita
6 ноября 2012, 12:57
Хочется две вещи:
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6 комментариев
как правильно.
Алексей Смирнов
8 ноября 2012, 13:21
возник спор на тему автокасса или транспортные кассы в коментариях к объекту http://n.maps.yandex.ru/-/CVuGYGzD
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14 комментариев
Именование улиц
Удалённый пользователь
11 ноября 2012, 11:40
В Брянске есть улица 22-го съезда КПСС. Так вот, собственно, и вопрос: слово «съезда» здесь писать со строчной буквы или с заглавной?
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21 комментарий
правила,дороги
Лестницы перед дверьми
GT
12 ноября 2012, 10:39
Стоит ли рисовать? Я считаю, что нет, а некоторые, что нужно
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17 комментариев
Что мы имеем?
Дмитрий Р.
12 ноября 2012, 10:47
 
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25 комментариев
Названия предприятий
VVM
12 ноября 2012, 11:21
Как правильно называть остановленные предприятия? Вроде бы по факту предприятие давно не работает, люди распущены, производство стоит, площади частично проданы, частично сданы в аренду, но юридически предприятие существует по старому адресу. Как быть в таком случае? Указывать, что предприятие бывшее, примеры есть или отмечать его как обычно, ведь решения о его ликвидации не было?
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11 комментариев
Топ-лист
Удалённый пользователь
12 ноября 2012, 11:31
Оказывается, нас почти 200000 пользователей!
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8 комментариев
Новые категории и не только.
Удалённый пользователь
12 ноября 2012, 18:13
Предлагаю создать новую категорию "заброшенное здание".
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10 комментариев
Междугородние маршруты
GT
13 ноября 2012, 18:24
Наткнулся на такую остановку: http://n.maps.yandex.ru/?oid=19280966
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13 комментариев
Названия религиозных сооружений.
VVM
14 ноября 2012, 10:36

Хочу услышать мнение клуба, как правильнее называть церкви и храмы на карте. Предыстория такова: почти каждое культовое сооружение имеет несколько вариантов названий, которые используются в разных ситуациях, практически на равных.  Столкнулся с такой ситуацией, называл нанесенные объекты распространенными и общепринятыми названиями, остальные варианты приводил в описании. Но есть пользователи несогласные с этим, считающие что на первом месте должны стоять канонические или, как утверждают официальные варианты названий принятые в церковной среде и с одной стороны они тоже правы. Но в большинстве своем канонические названия не знакомы или плохо знакомы широкому кругу пользователей и туристов. Я пытался объясниться с пользователем, но безуспешно. Хотя даже сами служители часто в обычных разговорах используют общепринятые названия, а не канонические, подтверждением тому сайты, создаваемые самими приходами и епархиями, регистрации в приходов в ЕГРЮЛе.

 

 

 

 

 

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5 комментариев
Названия на языках, пишущих справа налево.
Biktash Shamil
14 ноября 2012, 10:44
В арабском, иврите, фарси и некоторых других языках пишут справа налево
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8 комментариев
Зелёность парков и скверов
GT
14 ноября 2012, 11:05
Не знаю, как с заповедниками было раньше, но сейчас они выделяются только контуром. Считаю, что так же должны выделяться и парки со скверами. Очень часто парки не всегда покрыты растительностью, часто даже деревья там не покрывают и половины территории, остальное - открытае места, площади и пруды. Поэтому парки надо выделять контуром, а растительность там можно будет обозначить отдельно
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39 комментариев