В России обновлены снимки ряда территорий в Московской, Калужской и Тверской областях (в том числе, Дубны, Звенигорода, Истры, Кубинки, Можайска, Наро-Фоминска, Рузы, Обнинска), а также Батайска Ростовской области. Впервые подробный снимок получил город Конаково Тверской области.
В Украине подробные снимки получили сразу 120 городов из 18 областей. Самые крупные из "городов-новичков" - Винница, Житомир и Горловка. Получили подробный снимок и значительные по площади территории в сельской местности (больше всего - в Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Черниговской областях). У 22 городов Украины снимки обновлены.
В Беларуси новый снимок получили 20 городов во всех шести областях страны. Крупнейшие - Бобруйск, Борисов, Молодечно, Полоцк, Жлобин.
Полная карта релиза - здесь.
Хочу услышать мнение клуба, как правильнее называть церкви и храмы на карте. Предыстория такова: почти каждое культовое сооружение имеет несколько вариантов названий, которые используются в разных ситуациях, практически на равных. Столкнулся с такой ситуацией, называл нанесенные объекты распространенными и общепринятыми названиями, остальные варианты приводил в описании. Но есть пользователи несогласные с этим, считающие что на первом месте должны стоять канонические или, как утверждают официальные варианты названий принятые в церковной среде и с одной стороны они тоже правы. Но в большинстве своем канонические названия не знакомы или плохо знакомы широкому кругу пользователей и туристов. Я пытался объясниться с пользователем, но безуспешно. Хотя даже сами служители часто в обычных разговорах используют общепринятые названия, а не канонические, подтверждением тому сайты, создаваемые самими приходами и епархиями, регистрации в приходов в ЕГРЮЛе.