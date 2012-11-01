Хочу услышать мнение клуба, как правильнее называть церкви и храмы на карте. Предыстория такова: почти каждое культовое сооружение имеет несколько вариантов названий, которые используются в разных ситуациях, практически на равных. Столкнулся с такой ситуацией, называл нанесенные объекты распространенными и общепринятыми названиями, остальные варианты приводил в описании. Но есть пользователи несогласные с этим, считающие что на первом месте должны стоять канонические или, как утверждают официальные варианты названий принятые в церковной среде и с одной стороны они тоже правы. Но в большинстве своем канонические названия не знакомы или плохо знакомы широкому кругу пользователей и туристов. Я пытался объясниться с пользователем, но безуспешно. Хотя даже сами служители часто в обычных разговорах используют общепринятые названия, а не канонические, подтверждением тому сайты, создаваемые самими приходами и епархиями, регистрации в приходов в ЕГРЮЛе.