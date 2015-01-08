Клуб Народной карты

январь 2015
Протестантские храмы
Котик
8 января 2015, 16:42
Какой категорией правильно размечать протестантские храмы? Не "церковь" же. Но и другие категории не подходят.
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30 комментариев
Ключевая или нет?
Naruhodo
8 января 2015, 16:42
Добрый вечер, коллеги. У меня возник спор с Alexxegerov по поводу этой дороги. Она соединяет Буинск, Малую Буинку и Рунгу. Пользуясь правилами, эта дорога должна быть основной, т.к соединяет сельские населённые пункты и является ключевой, но Alexxgerov утверждает обратное. Разрешите этот спор.
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30 комментариев
Сельская торговля
тов. Вальтер
12 января 2015, 12:59
1. Рисовали село, ясно дело продают самогон, дело вроде не законное, но все местные знают где, а заезжий человек не знает. Как стоит обозначать на картах такой вид торговли (точкой внутри здания):
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18 комментариев
Пристрой или единое здание?
Вова Ш.
12 января 2015, 12:59
Помогите разрешить спорную ситуацию.
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10 комментариев
Религиозная организация
berserker ®
13 января 2015, 14:52

Один из редких пользователей сервиса coveryoureyes, который вступает в диалог, прежде чем воевать в правках и ругаться на модераторов, попросил меня объяснить свою позицию, относительно данного объекта (к сожалению, часть комментариев уже затёрта, по этому смотреть их там нет смысла). Началось всё с войны правок, после которой я не выдержал и полностью затёр название и заблокировал объект (вероятно, несправедливо). Однако, спустя некоторое время, указанный пользователь, во-первых, обосновал свою позицию и сподвиг меня изучить вопрос.



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55 комментариев
Карьеры и лыжные трассы
Василий Александров
13 января 2015, 15:08
Как обозначать карьеры, рельефом или обрывом?
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25 комментариев
Именование трассы
zivan82
14 января 2015, 10:36
Возник спор с пользователем как правильно именовать трассу (маршрут) проходящий по трём регионам, а именно "Кострома-Шарья-Киров-Пермь". На протяжении нескольких лет название трассы таким и оставалось в НЯК, споров не возникало. На сегодняшний день в правительстве принимаются попытки передачи трассы в федеральную собственность с 2015 года, т.к. идёт не малый поток транзитного транспорта с востока страны в сторону Москвы и С.-Петербурга по данному участку. К сожалению качество дорожного покрытия далеко от идеала, но сам маршрут в реальности действующий.
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16 комментариев
Коттеджный посёлок как населенный пункт на НЯК, именование редких типов НП
Dr.@lex
14 января 2015, 16:41
Вопрос №1  Прошу обратить внимание на предлагаемый народным картографам для категоризации контура тип населенного пункта - коттеджный посёлок. В отличии от остальных самых распространенных типов населенных пунктов (село, деревня, посёлок, город и т.д.) даннный тип - не является официально принятым типом населенного пункта. В перечне существующих типов населенных пунктов, согласно ОКТМО ОК 033-2013 от 1 января 2014 такого типа нет. Тем не менее пользователи активно используют данную категорию при отрисовке микрорайонов, что является ошибочной практикой изначально и количество населенных пунктов на карте превышает их действительно количество. 
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27 комментариев
Печатные карты
Татьяна
15 января 2015, 12:38
Сегодня у нас традиционное и первое в этом году добавление печатных карт.
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6 комментариев
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Совместные редактирования
Татьяна
16 января 2015, 11:45

Новый год наступил, праздники закончились, и даже первая рабочая неделя в этом году почти подошла к концу.

Сегодня пятница, а значит мы снова подводим итоги работы совместных редактирований за прошедшие длинные выходные.


Итак, в первую очередь хочется сказать про совред города Ярцево.

Мы запустили его чуть больше месяца назад и сейчас можем сказать, что прогресс буквально на лицо. Как показывает карта совреда, бóльшая часть города уже отрисована. Даже те оставшиеся пять частей, которые никто формально не взял, практически доделаны, остался последний рывок.

Поэтому присоединяйтесь к совреду, выбирайте себе кусочек и рисуйте!

А пока мы поблагодорим тех, чьими усилиями у Ярцево появилась карта:

KoteKoter, paulbn, v.alexandrov192, Манъ, Бегущий Forest, walterwefer, WOG69, bob, GTRus21, Falcon, Suz$23, lipsigal, Te*mik

 

Во-вторых, мы отправили в архив 4 населенных пункта - Варгаши, Семенов, Сладково и Цивильск.


Во-третьих, на финишную прямую на этой неделе вышли два города, под катом указаны оставшиеся в них недочеты:

Губаха (Пермский край) 

Долинск (Сахалинская область) 

 

И в-четвертых, мы также пополнили список совредов еще на три города:

Воскресенск (Московская область) 

Дрогичин (Беларусь) 

Карабаново (Владимирская область) 

 

Также по традиции называем пользователей, которых на этой неделе в отрисовке городов из списка совредов было замечено не мало. Надеемся, что никого не пропустили, и благодарим каждого из них за помощь:

VyatkinS, sir.terenty, Илья Десятков, Федор Рогозин, tavsura, danil-shwetzov2014, vladonn, kikigo, nikopol.zp.ua, Макс А., Антошка, cot.cotofei, vinnipushkin®, mich36ww, igo7967, Юрий

 

Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 22 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов. 

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу". :-)

Приятного редактирования!

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11 комментариев
news
Лес или ещё не лес
Михаил С
19 января 2015, 18:58
Вокруг данного водоёма (http://n.maps.yandex.ru/?oid=600531) был лес, вырубили, на сегодняшний день всё заросло в основном ивой и прочими "кустами", местами берёзовые пяточки, высота зарослей от двух до трёх метров. Вопрос, это место стало уже лесом? Или как его обозвать по другому?
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11 комментариев
Допустимо ли название "набережная"
zivan82
19 января 2015, 18:59
Допустимо ли указать в названии "набережная" http://n.maps.yandex.ru/?oid=54245103 у прогулочной пешеходной дороги вдоль реки. Моё мнение это добавляет информацию на карте, но есть и некоторые пользователи, которые против. http://n.maps.yandex.ru/?oid=53291851.
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10 комментариев
школьный спортзал?
Елена
19 января 2015, 19:04
Не нашла, куда писать новичку?
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24 комментария
Дороги на кладбищах
Karell
21 января 2015, 12:32
 
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10 комментариев
навесы АЗС
zivan82
21 января 2015, 13:01
Очередной раз хочется поднять тему про навесы, а конкретно:  стоит или нет отмечать навесы у АЗС???
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12 комментариев
Подъезд дома
Рустем
21 января 2015, 13:02
Подскажите, возможно ли указывать с какой стороны дома находятся подъезды. Часто пользуюсь навигатором Яндекс. Происходит следующая ситуация. Навигатор прокладывает маршрут. По маршруту подъезжаю к дому, но оказывается что подъезды находятся на другой стороне здания. Приходится выезжать из данного двора, и заезжать в другой. Иногда въезды в дворы находятся не совсем близко.
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2 комментария
"Народные" города в Яндекс.Картах
Lobov Sergey
21 января 2015, 13:26
Мой город отлично нарисован на Народной карте, почему же его подробной схемы нет на Яндекс.Картах - этот вопрос не один раз задавали нам как пользователи Яндекс.Карт, так и народные картографы.
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8 комментариев
Печатные карты
Татьяна
22 января 2015, 11:03
Традиционно сегодня в наш список мы добавили еще пару карт.
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3 комментария
news
Численность населения
mmmobile0
23 января 2015, 13:32
Добрый день Уважаемые модераторы и члены клуба!
Хотелось бы обсудить один из пунктов правил. В текущей редакции пункт 3a.1. правил выглядит так:

В поле «Численность населения» указывается число жителей населённого пункта без дополнительных комментариев и примечаний.

Скажите, почему правилами недопустимы примечания? Например, я хочу указать дату, на которую указана численность населения. Она ведь постоянно меняеться. Допустим, у города указана численость, которая была пару лет назад, а не на текущий момент времени. Без примечаний этого не понять. Разве что в другом поле писать. Но тогда если кто-то изменит численность населения, придется еще и поментки к нему в этом другом поле искать. А ведь технически ограничений нет, в поле "численность" можно писать не только чифры. А так можно будет как-то следить насколько информация актуальна. Конечно нет никаких гарантий, что она достоверна и/или официальна, но все же. Есть предложение подкорректировать данный пункт правил соответствующим образом, что допустимо указывать информацию определенного типа...

Спасибо за внимание!

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22 комментария
Совред города Ярцево. Итоги.
Анна К.
23 января 2015, 16:49
 
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27 комментариев
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