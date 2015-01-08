Новый год наступил, праздники закончились, и даже первая рабочая неделя в этом году почти подошла к концу.

Сегодня пятница, а значит мы снова подводим итоги работы совместных редактирований за прошедшие длинные выходные.





Итак, в первую очередь хочется сказать про совред города Ярцево.

Мы запустили его чуть больше месяца назад и сейчас можем сказать, что прогресс буквально на лицо. Как показывает карта совреда, бóльшая часть города уже отрисована. Даже те оставшиеся пять частей, которые никто формально не взял, практически доделаны, остался последний рывок.

Поэтому присоединяйтесь к совреду, выбирайте себе кусочек и рисуйте!

А пока мы поблагодорим тех, чьими усилиями у Ярцево появилась карта:

KoteKoter, paulbn, v.alexandrov192, Манъ, Бегущий Forest, walterwefer, WOG69, bob, GTRus21, Falcon, Suz$23™, lipsigal, Te*mik

Во-вторых, мы отправили в архив 4 населенных пункта - Варгаши, Семенов, Сладково и Цивильск.





Во-третьих, на финишную прямую на этой неделе вышли два города, под катом указаны оставшиеся в них недочеты:

Губаха (Пермский край)

Долинск (Сахалинская область)

И в-четвертых, мы также пополнили список совредов еще на три города:

Воскресенск (Московская область)

Дрогичин (Беларусь)

Карабаново (Владимирская область)

Также по традиции называем пользователей, которых на этой неделе в отрисовке городов из списка совредов было замечено не мало. Надеемся, что никого не пропустили, и благодарим каждого из них за помощь:

VyatkinS, sir.terenty, Илья Десятков, Федор Рогозин, tavsura, danil-shwetzov2014, vladonn, kikigo, nikopol.zp.ua, Макс А., Антошка, cot.cotofei, vinnipushkin®, mich36ww, igo7967, Юрий

Сейчас в списке городов для совредов находится 34 населенных пункта, а 22 уже закончены и отправлены в архив.

Приглашаем вас принять участие в совместных редактированиях.

В списке вы найдете разные по размеру населённые пункты, как кандидаты в печатные карты, так и заявленные нашими пользователями. Они находятся в разных уголках России и Украины и ждут абсолютно разной помощи от народных картографов.

Для всех желающих порисовать найдется территория "по вкусу".

Приятного редактирования!