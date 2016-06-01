Каков статус у следующего пункта Правил? Почему правки, связанные с удалением внутреннего контура водоёма при наличии острова (вот пример контура: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1693334477?z=11&ll=107.474143%2C53.216141&l=nk%23map) откатываются сотрудником Яндекса, хотя в данном пункте явно указано, что внутренний контур водоёма в этом случае использоваться не должен?

Правило использования внутренних контуров

И простые, и сложные контурные объекты могут иметь внутренние контуры. Это контуры, которые целиком располагаются в пределах «материнского» контура и задаются не как самостоятельный объект, а как составная часть материнского контура.

Они используются только в определенных ситуациях: если внутри контура материнского объекта требуется выделить другой объект, относящийся к той же категории объектов, что и материнский, но при этом не принадлежащий ни одному из типов объектов этой категории.

Например, внутренний контур следует использовать при необходимости нарисовать внутренний двор здания (внутренний двор относится к категории объектов Здание, но типа объектов Двор на Народной карте не существует); или при необходимости нарисовать поляну в лесу (поляна относится к категорииЛесной массив, но типа объекта Поляна на Народной карте нет).

Если же внутри контура некоторого объекта требуется выделить объект, относящийся к другой категории объектов (не той, к которой относится внешний контур), то внутренний контурне следует использовать.