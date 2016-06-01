Клуб Народной карты

июнь 2016
Острова
Олег Чечулин
1 июня 2016, 13:43

Каков статус у следующего пункта Правил? Почему правки, связанные с удалением внутреннего контура водоёма при наличии острова (вот пример контура: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1693334477?z=11&ll=107.474143%2C53.216141&l=nk%23map) откатываются сотрудником Яндекса, хотя в данном пункте явно указано, что внутренний контур водоёма в этом случае использоваться не должен?

Правило использования внутренних контуров

И простые, и сложные контурные объекты могут иметь внутренние контуры. Это контуры, которые целиком располагаются в пределах «материнского» контура и задаются не как самостоятельный объект, а как составная часть материнского контура.

Они используются только в определенных ситуациях: если внутри контура материнского объекта требуется выделить другой объект, относящийся к той же категории объектов, что и материнский, но при этом не принадлежащий ни одному из типов объектов этой категории.

  • Например, внутренний контур следует использовать при необходимости нарисовать внутренний двор здания (внутренний двор относится к категории объектов Здание, но типа объектов Двор на Народной карте не существует); или при необходимости нарисовать поляну в лесу (поляна относится к категорииЛесной массив, но типа объекта Поляна на Народной карте нет).

Если же внутри контура некоторого объекта требуется выделить объект, относящийся к другой категории объектов (не той, к которой относится внешний контур), то внутренний контурне следует использовать.

  • Например, контур острова в водоёме надо выделять не внутренним контуром водоёма, а отдельным контуром типа Остров. Иначе остров придется рисовать дважды: и как внутренний контур водоёма, и как объект типа Остров категории Рельеф; при этом почти неизбежно возникнет несовпадение границ двух контуров одного объекта, что приведет к ошибкам в отображении объекта на карте.
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10 комментариев
сложный контур,острова
Быстрое переключение на слой схема
yndx-totoschka
1 июня 2016, 17:44

Сегодня мы упростили переключение слоя «Спутник» на слой «Схема» и обратно. Для этого теперь нужно нажать на соответсвующую кнопку один раз

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12 комментариев
news
Обновление Правил 01.06.2016
Анна К.
1 июня 2016, 18:02

Доброго времени суток! :)

Сегодня мы обновили Правила рисования. Традиционная просьба ознакомиться с изменениями и использовать новые знания при редактировании Народной карты.

  1. Уточнены правила рисования пересечений объектов растительности автомобильными дорогами, см. п. 9.1.5 и п. 3.1.1.8.

  2. Уточнено правило задания атрибута Класс для участков дорог типа съезд: приведён пример назначения съездам класса, формально не совпадающего с классами соединяемых дорог.

  3. Правила использования условия движения «Запрещённый манёвр» дополнены указанием на его применение для картирования запрета на проезд при наличии исключений для определённых транспортных средств, см. п. 3.1.7.4.1.

  4. Внесены исправления, связанные с переименованием условия дорожного движения Запрещённый поворот на Запрещённый манёвр и камер видеофиксации нарушений ПДД типа Контроль полосы общественного транспорта на Контроль полосы.

  5.  В раздел 17. Заборы, были добавлены новые примеры.

Команда Народной карты.

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32 комментария
news,Обновление Правил
Исправление багов с редактированием контуров
yndx-totoschka
1 июня 2016, 18:48

В сегодняшнем релизе были также исправлены баги, описанные в посте и связанные с невозможностью редактирования участков контуров после переключения режимов в редакторе и после возникновения ошибки.

Приятного редактирования!

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5 комментариев
Добавление маршрутов общественного транспорта через саджест
Татьяна
1 июня 2016, 18:49

Теперь при редактировании остановки номера маршрутов общественного транспорта вводятся по одному и добавляются с помощью саджеста.

Саджест предлагает номера маршрутов, остановки которых находятся поблизости от редактируемой. 

Если нужного номера маршрута нет, его можно создать.

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17 комментариев
news
Объединение смежных остановок в одну
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
2 июня 2016, 11:52

Заметил, что иногда две остановки (два разных остановочных павильона) объединяют в одну.

Вот пример, там по факту две остановки, одна для экспресс маршрута 901, вторая для всех остальных.

Как нужно поступать в таких случаях? Тут должно быть две или одна остановка?

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9 комментариев
остановки
Раскраска зданий по высоте
Александр
2 июня 2016, 11:52

Добрый день.

А нельзя ли реализовать раскраску зданий по высоте аналогично тому, как это сделано "по состоянию"?

При редактировании не все ставят высоту и чтобы потом понять где нужно проставить этот атрибут приходится прощёлкивать все дома в округе.

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15 комментариев
Двойное название улиц.
МВА
5 июня 2016, 10:05

Улица по которой проходит граница административных центров (чаще всего это встречается в СНТ) имеет двойное название. https://yadi.sk/i/Ratb_eqcsFuqM Но в правилах ни где не отмечено как обозначать такие участки на карте. Когда я первый раз столкнулся с такой ситуацией, задал вопрос наставникам Я. С тех пор я их обозначаю как в нижнем случае. Но сотрудник Я. в верхнем случае удалил первую линию нижнего СНТ и оставил только Песчаную улицу верхнего СНТ. И вот к чему это приводит https://yadi.sk/i/hObDmeXMsFvKd  картографу стало обидно почему шестая линия есть на карте, а первой на которой он проживает нет и он исправил несправедливость. А тот кто нарисовал шестую линию снова восстановит свою справедливость. И так будет до безконечности. Так не лучше ли сразу помирить спорщиков. Так кто из них прав: мои наставники или сотрудник Я. и как дальше быть в таких ситуациях?   МВА

Ниже приведенный текст не публиковать, что бы не компрометировать сотрудников Я. Татьяна, вот эта ссылка https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=16&ll=31.277351%2C59.775825&l=nk%23sat всех трех случаев.

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14 комментариев
названия,дороги
Дорожное сооружение "площадь"
Удалённый пользователь
5 июня 2016, 10:06

Честно говоря, всегда предполагал, что под данную категорию должны попадать действительно крупные объекты, именованные, вероятно.

Но на этой неделе попались несколько странных сущностей подобного вида:

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1701011017?z=19&ll=38.038588%2C56.208675&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1703749237?z=19&ll=38.046364%2C56.209934&l=nk%23sat

Можно более подробно разъяснить что правильно относить к данной категории т.к. я никогда не подумал бы, что данные объекты из приведённого примера стоит подобным образом атрибутироавать.

Можно какие-то примеры дать, описать критерии, когда данный объект уместно отображать на карте?

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30 комментариев
Доступность пешеходам участков дороги между дорогой и тротуаром
LIPTIPTON
6 июня 2016, 15:58

3.2.3.2.1
Значение «Пешеход» необходимо включать, если вдоль участка автомобильной дороги тротуар отсутствует, но пешеходы могут двигаться по обочине.

Вопрос, как правильно прорисовывать дороги с одним тротуаром совмещённым с дорожной полосой, а вторым отделённым газоном?

Я предлагаю отщёлкивать пешехода на участках дороги между тротуаром и дорогой доступной пешеходам на другой стороне, чтобы маршруты не прокладывались через дорогу.

На дорогах без разделительной линии (или 7 и выше уровня) видимо стоит оставить, чтобы маршруты строились в любом месте и пешеход смог перебежать дорогу где ближе.

Т.е. дать понять яндекс картам, что тротуар идёт по одной стороне, без связи на пересечениях автодорог.

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32 комментария
Отделения больниц
Котик
6 июня 2016, 17:35

Нужно ли рисовать отделения больниц, если они расположены в одном здании? А если в разных?

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13 комментариев
места
Информация
Котик
6 июня 2016, 18:11

Где сотрудники берут информацию, которая даже самим жителям редактируемых мест не известна и в официальных источниках не светится?

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6 комментариев
Светофоры при двухрёберной отрисовке дорог
Алексей Зуев
6 июня 2016, 18:18

Прошу прокомментировать практику размещения светофоров не на пересечении проезжих частей, а на пешеходном переходе при пересечении двухрёберных дорог или пересечении двухрёберной дороги дорогой с односторонним движением: пример. На мой взгляд, она противоречит пункту 8.4.1.2.2 правил. Пешеходный переход в данном случае является частью регулируемого перекрёстка. Тот факт, что светофор формально контролирует только одно направление, разве что-то меняет?

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10 комментариев
правила,светофоры
Спутниковый релиз
yndx-totoschka
7 июня 2016, 09:31

На Яндекс.Картах обновление спутникового покрытия.

Релиз затронул Россию и Беларусь, а площадь его составила 40 тысяч км2.

Снимки этого релиза самые свежие, все они были сняты весной 2016 года.

Наибольшее обновление получили Кемеровская область (более 4 тысяч км2) и Республика Татарстан (более 3 тысяч км2). Больше всего новых подробных снимков прибавилось в Свердловской области (700 км2).

В России обновление получили региональные центры Нижний Новгород, Рязань, Курган, Благовещенск, Псков, Кызыл, Элиста, а также города в регионах:

Алтайский край: Рубцовск и Камень-на-Оби;

Республика Башкортостан: Нефтекамск, Ишимбай, Учалы, Янаул;

Республика Бурятия: Гусиноозерск, Кяхта;

Владимирская область: Ковров, Камешково;

Волгоградская область: Камышин, Михайловка, Котельниково;

Вологодская область: Череповец, Бабаево;

Иркутская область: Саянск и Зима;

Кемеровская область: Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Белово, Полысаево;

Кировская область: Зуевка, Уржум, Нолинск;

Краснодарский край: Сочи (включая Горное Лоо, Хоста, Адлер и Дагомыс), Армавир, Новокубанск;

Курская область: Железногорск и Курчатов;

Нижегородская область: Арзамас, Бор, Кстово, Первомайск, Ветлуга;

Ростовская область: Волгодонск и Цимлянск;

Рязанская область: Сасово, Новомичуринск, Кораблино;

Свердловская область: Асбест, Лесной, Реж, Сухой Лог, Богданович, Нижняя Тура;

Республика Татарстан: Альметьевск, Лениногорск, Заинск;

Томская область: Асино и Кедровый;

Республика Удмуртия: Сарапул, Воткинск, Камбарка,

ХМАО-Югра: Сургут,

Ахтубинск в Астраханской области, Новый Оскол в Белгородской, Богучар в Воронежской, Кизляр в Республике Дагестан, Краснокаменск в Забайкальском крае, Фурманов в Ивановской области, Олонец в Карелии, Ковылкино в Мордовии, Пестово в Новгородской области, Ливны в Орловской, Сызрань в Самарской области, Ртищево в Саратовской, Моздок в Северной Осетии, Новоалександровск в Ставропольском крае, Ишим в Тюменской области, Пласт в Челябинской области и Ядрин в Чувашии.

Беларусь получила новый снимок в Минске и в городах Солигорск и Слуцк (Минская область), Лунинец (Брестская область), Поставы и Городок (Витебская область), Светлогорск, Петриков (Гомельская область) и Волковыск (Гродненская область).

Подробная карта релиза.

Традиционно просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. Если такие вам встретились — пишите нам. Мы устраним их в ближайшее время.

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67 комментариев
спутники,news
Дата окончания строительства дороги
kuma
7 июня 2016, 13:01

Здравствуйте. Некоторые участки строящихся дорог, курирующиеся (на различном уровне) властями, имеют точную дату, к которой объект должен быть сдан официально - т.е. с разрешением движения для ТС. Например, известна дата открытия моста через Каму недалеко от Камбарки - 1 сентября. Другой пример: вчера в новостях писали, что в Ижевске глава республики потребовал закончить строительные работы через плотину к 12 июня, несмотря на то, что это было всего лишь его требование, а не официальная дата сдачи объекта.

Интересует вот что:

  • если обозначена дата официального открытия того или иного участка дороги, то можно ли убрать атрибут "В стадии строительства" пораньше, чтобы изменение попало (несмотря на то, что границы срезов данных бывают самые разные) на релизную карту как можно быстрее?
  • если есть примерная дата сдача объекта (как в примере с плотиной), то можно ли поступить так же? Сейчас срез данных прошёл 22 апреля. Если дорогу через плотину действительно откроют к 12 июня, и соответствующий атрибут убрать прямо сейчас, то всё равно данные попадут ориентировочно в начале-середине июля. Если же откроют, к примеру, в конце июня или начале июля, то к моменту среза данных (теоретически: срез - эта неделя, публикация - через месяц) участок дороги уже будет нормально отображаться на релизной схеме.

Хочется узнать мнение сотрудников по этому моменту

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21 комментарий
атрибутирование,вопрос,дороги
Железные дороги
Noooname
9 июня 2016, 09:35

Есть такой недочёт. Почему железные дороги проходят всегда над дорогами, даже над мостами, а в старой народной карте такого не было. Исправьте пожалуйста?

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7 комментариев
железные дороги,багрепорт
Заборы стройплощадок
Иван Иванов
9 июня 2016, 09:41

Вне зависимости от продолжительности стройки, следует ли отрисовывать временные заборы вокруг стройплощадок?

На любую стройплощадку и так посторонним вход вопрещен.

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6 комментариев
заборы,стройплощадка
предложение по местам для отдыха в пути
KSIONZH
9 июня 2016, 11:42

Из жизни.

Часто у людей во время длительных поездок возникает необходимость остановиться отдохнуть. И далеко не всегда можно найти рядом заправку. Порой эта необходимость возникает в ночное время. Не останавливаться же на обочине среди леса. Возможно появление в НЯК значка "место для отдыха" или "кемпинг" или еще что-то функционально схожее решит эту проблему?

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7 комментариев
Обозначение скорости в жилых зонах
mister.dimitriy98
9 июня 2016, 11:44

Подскажите, пожалуйста, стоит ли отмечать на дорогах ограничение скорости в 20 км/ч, к которому принуждает знак "Жилая зона"?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0

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3 комментария
Обновление Правил 09.06.2016
Анна К.
10 июня 2016, 08:32

Доброго времени суток!

Вчера произошло обновление Правил картирования. Просьба ознакомится с обновлениями.

  1.    Уточнено правило использования слова «участок» при атрибутировании адресов, см. п. 5.2.2.2.

  2.    Уточнено описание картируемых разновидностей камеры видеофиксации нарушений ПДД типа Контроль полосы: контроль полосы ОТ, контроль поворота не из своего ряда, контроль движения по обочине.

  3.   Изменено описание атрибутирования остановок наземного транспорта

  4.   Добавлены примеры правильной и неправильной отрисовки съездов п. 3.1.5.2

Команда Народной карты

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22 комментария
news,Обновление Правил