Добрый день, уважаемые картографы!

У меня возник вопрос по поводу пункта 9.2.1. правил кадрирования. Там сказано следующее: «Лесной массив — леса и редколесья, участки, занятые деревьями и кустарниками, как в населённых пунктах, так и вне их пределов.», всё ясно кроме фразы «в населённых пунктах»:

1. Насколько крупными должны быть посадки деревьев в населенном пункте, что бы называться «лесным массивом»?

2.В чем должен измеряться «тип растительности» «лесной массив» , в площади или в количестве деревьев?

3.Насколько много должно быть кустов на «газоне», что бы ему стать «лесным массивом»?

4.Территория вокруг домов в спальном районе крупного города, в котором возведены пятиэтажки на расстоянии ≈20 метров друг от друга, в какой момент (территория) превращается в лесной массив (ведь там посажены деревья не декоративные)?



В целом, мне всё равно какое название давать той или иной растительности, вопрос возник вследствие того, что я начал искать парки (леса, сады) рядом с домом (для прогулки с детской коляской). Открыв свои любимые карты в крупном масштабе, я наткнулся на то, что растительность выглядит очень наляписто и не информативно.

Стрелками на фото отмечены места, которые являются дворовыми посадками деревьев.

Главный вопрос моего поста:

5. Как отмечать территорию вокруг домов в крупных городах- как лес или как газон?