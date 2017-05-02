Клуб Народной карты

май 2017
Лесной массив в черте крупного города
Сергей Егорченко
2 мая 2017, 09:20

Добрый день, уважаемые картографы! 

            У меня возник вопрос по поводу пункта 9.2.1. правил кадрирования. Там сказано следующее: «Лесной массив — леса и редколесья, участки, занятые деревьями и кустарниками, как в населённых пунктах, так и вне их пределов.», всё ясно кроме фразы «в населённых пунктах»:

1. Насколько крупными должны быть посадки деревьев в населенном пункте, что бы называться «лесным массивом»?

2.В чем должен измеряться «тип растительности» «лесной массив» , в площади или в количестве деревьев?

3.Насколько много должно быть кустов на «газоне», что бы ему стать «лесным массивом»?

 4.Территория вокруг домов в спальном районе крупного города, в котором возведены пятиэтажки на расстоянии  ≈20 метров друг от друга, в какой момент (территория) превращается в лесной массив (ведь там посажены деревья не декоративные)?

            В целом, мне всё равно какое название давать той или иной растительности, вопрос возник вследствие того, что я начал искать парки (леса, сады) рядом с домом (для прогулки с детской коляской). Открыв свои любимые карты в крупном масштабе, я наткнулся на то, что растительность выглядит очень наляписто и не информативно.

Стрелками на фото отмечены места, которые являются дворовыми посадками деревьев.

Главный вопрос моего поста:

5. Как отмечать территорию вокруг домов в крупных городах- как лес или как газон?

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6 комментариев
лесной массив ,газон
Иноязычные именования
Kolia
2 мая 2017, 09:23

Добрый день, пользователи Народной карты и участники Клуба.

У меня возник вопрос, связанный с  допустимсотью и публикацией иноязычных имён в странах, в которых используется другой язык. То есть, если, к примеру я создам объект под названием "Аптека" в одноимённой категория, скажем так, в Литве - эта правка будет допустима?

Иными словами, вопрос состоит в именовании объектов не на том языке, который используется в стране/регионе, а на любом другом языке.

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6 комментариев
название,объекты
Вопрос по длине объектов
Удалённый пользователь
2 мая 2017, 09:24

Добрый день. Вопрос к знающим людям: можно ли как-нибудь посчитать суммарную длину сделанных мной линейных объектов? Или как-нибудь экспортировать эти объекты, чтобы открыть их оффлайн в ГИС-приложении и просмотреть непосредственно там?

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2 комментария
Модерация Словении
FNS64
2 мая 2017, 09:58

Когда появится модератор Словении? Есть смысл что-то редактировать? Тишина пугает...

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2 комментария
Населенные пункты - двойники
FNS64
2 мая 2017, 10:00

Дабы не растекать по древу, буду говорить о конкретных населенных пунктах. Городище. В Тверской области, в Калининском районе, их два. Для того, чтобы их различать в поиске, скажем, Я-навигатора, нарисовал на народной карте границы сельских поселений. В результате один НП Городище (после логичного утверждения модератора), как положено и утверждено кадастровыми службами, в адресе приобрел дополнение Черногубовское сельское поселение, второй - Эммаусское СП. Все бы хорошо, но приложение Я-навигатор к такому ходу событий оказалось не готово. Теперь Я-навигатор в поиске их вообще не видит. Подозреваю,  что всё название просто не влазит в отведенные программистами две строчки под адрес НП. Поправить бы баг такой.

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8 комментариев
Отображение названия квартала на НЯК
calibrator33
2 мая 2017, 10:16

Если впервые создать название квартала, то оно отображается на НЯК, а, если хоть разок его отредактировать - то оно уже не отображается на НЯК. Это баг или какая-то задумка?

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7 комментариев
квартал
Объединение категорий.
МВА
2 мая 2017, 11:08

После суточного совреда, продолжил помощь коллегам и обозначил несколько МО. В регионе много объектов категории «гидрография» и границы поселений проходят про рекам, ручьям и т.д.. В этом регионе водные ресурсы выполнены с душой, очень тчательно. Значит картографы и модераторы потрудились на славу. И границы поселений делать «топорно» рука не поднимается. С такой же проблемой столкнулся и в своем регионе. Половина границ поселения

проходит по рекам.  Есть ли такая возможность сделать режим добавления участка как в АТД, категории АТД с  категорией «гидрография»? В настоящее время режим обрисовки такой границы занимает очень много времени. А карту сделать правдивее и красивее у многих желание есть. Но вот такая процедура рисования отпугивает, так как тратишь много времени на то что можно сделать в момент. И на карте не было бы по 2-5 линий разных категорий нарисованных сикось-накось, а была бы одна линия.

  В категории «гидрография и дороги» есть возможность возможность «разрезать при сохранении» еще до того как закончишь объект. Предлогаю такую же функцию сделать в категориях ««растительность, рельеф и АТД». Иногда когда рисуешь огромное контура выбираешь лимит и получается труд в пустую. Это так же приводит к разочерованию. И рисовать большие контура желающих становится все меньше и меньше.

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13 комментариев
административное деление,гидрография,фичреквесты
Неделя ВОВ. Старт
MaXiMyS
2 мая 2017, 13:05

Добро пожаловать на неделю Великой Отечественной войны!

В преддверии празднования 72 -й годовщины Великой Победы и 75-летию Сталинградской битвы, команда модераторов, при поддержке сотрудников Яндекса, объявляет неделю ВОВ!

В течение недели,  с 2 по 8 мая, предлагаем вам привести в порядок все мемориалы памяти Великой Отечественной войны. Нарисовать недостающие памятники, дорисовать тропинки к этим мемориалам, а также не забыть про растительность, где это необходимо.

И, конечно же, не забываем про достопримечательности:

Удачного рисования!

Команда модераторов Народной карты Яндекса 

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51 комментарий
неделя ВОВ
Обновление Яндекс.Карт 02.05.2017
Fleget
2 мая 2017, 15:08

Друзья, а вот и подоспело еще одно обновление Яндекс.Карт. 
Сегодня были опубликованы правки созданные  с 15 по 21 апреля — немногим больше недели назад.

Продолжая славную традицию, предлагаем в комментариях рассказать сколько правок вы сделали в эти дни. 

Всем большое спасибо за участие в обновлении карты! 

Команда Народной карты

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18 комментариев
news,обновление карт
Пересечения лесов с внутриквартальными проездами
Василий Александров
3 мая 2017, 09:28

Сейчас в правилах написано следующее:

9.1.5

За пределами кварталов регулярной застройки объекты растительности можно пересекать однорёберной автомобильной дорогой или железными дорогами.

В пределах территорий регулярной застройки объекты растительности можно пересекать автомобильными дорогами, проходящими по их территории, если эти дороги имеют класс:

Как вы видите в этом списке нет внутриквартальных проездов. Я считаю, что это неверно и их надо добавить в этот список. Ибо во дворах растительность часто занимает дворы целиком.

По правилам надо делать вырезы на пересечениях с внутриквартальными проездами.

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11 комментариев
правила,внутриквартальный проезд,лесной массив
Захламление карты
Сергей
3 мая 2017, 12:45

Давайте обратим внимание на такие обьекты.

Как сказал этот сотрудник отмечаем полевые станы населенным пунктом.

А мне как пользователю картами видеться это полным бредом!

В таком случае предлагаю отмечаю населенным пунктом коровники, токи, элеваторы стоящие далеко от нас. пункта, отдельно расположенные хоз постройки, точки и прочее.

И получим тогда такую веселую карту что на нее не возможно будет смотреть без смеха.

Лично я увидя на карте Полевой стан буду долго смеяться!

Ибо полевой стан это здания удаленные от поселений. 

Данный обьект считаю мусором.

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23 комментария
Совред в Украине 3: новости восьмой недели
Котик
3 мая 2017, 14:58

Совред в Украине 3 длится восемь недель.

За первою неделю совреда было сделано около 4000 правок.
За вторую неделю совреда было сделано 1888 правок.
За третью неделю совреда было сделано 1566 правок.
За четвёртую неделю совреда было сделано 859 правок.
За пятую неделю совреда было сделано 783 правки.
За шестую неделю сделано 770 правок.
За седьмую неделю сделано 1778 правок.

За восьмую неделю сделано 1565 правок.

Рисовали tavsura (М965), kendyq (152), Котик (М138), NetFarmer (М106), lipsigal (М86), Александр (Я32), MoiseevaMaria (Я19), g577 (19), ВластилинПолмира (Я11), egorchenko-sergey (8), ВысшийРазум (М7), ***LVM*** (6), ugo.mon (6), yndx-petr-nek (Я3), TYZENITYZ (М2), yndx-akirpichnikov (Я2), d.piksasov (2), yndx-tnc3 (1).

Совред не может длиться бесконечно, поэтому нужно рисовать. Особое внимание стоит обратить на улицы и адреса. В некоторых местах, возможно, нужно переназначить классы дорог.

Деражнянский район
Карта совреда
Заглавный пост

Населённые пункты района (uk)
Населённе пункты района (ru)
Кадастровая карта + Виды целевого предназначения земель
Прямой эфир на НЯК

При выборе территории для рисования не стоит на 100% доверять карте совреда, так как она обновляется не моментально. Лучше выбрать территорию, потом на странице с комментариями к этому посту нажать F3 и поискать номер территории поисоком – вдруг в комментариях уже кто-то сообщил, что взял эту территорию.

Если вы выбрали себе территорию, напишите об этом в комментариях. Если вы передумали и решили отказаться от территории, об этом тоже стоит написать.

Если вы завершили отрисовку территории, тоже напишите об этом.

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3 комментария
Обновление правил 2017.05.03
Sand dan Glokta
3 мая 2017, 17:42

Приветствую, сегодня произошло небольшое обновление Правил.

  1. В правило 8.3.1.1 внесено уточнение: на карте рисуются не только Камеры видеофиксации нарушений ПДД определённых типов, но и муляжи таких камер.
  2. Дополнен пункт 8.3. Камеры видеофиксации нарушений ПДД: к списку камер видеофиксации нарушений ПДД типа «Контроль полосы» добавлены камеры, контролирующие пересечения стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты.

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28 комментариев
news,Обновление Правил
Треки одни и те же
Сергей
4 мая 2017, 10:05

Хотелось бы услышать ответы от администрация насчет треков.

К примеру смотрю я треки по направлению в свое деревне и на протяжении с осени и по настоящее одно и то же.. Во что мало верится...

Особенно нравится когда по полевым дорогам зимой движение на уровне трассе по интенсивности. Летом еще поверю. Зимой нет.

В городах есть изменения, к примеру новое кольцо в г. Энгельсе.

А вот по деревням судя по всему забросили обновлять

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16 комментариев
Статистика правок за апрель 2017
Fleget
4 мая 2017, 16:46

Друзья, на дворе май, а это значит, что пришло время публиковать статистику за апрель. 

Цифры получились довольно интересными, особенно если взглянуть на статистику рисования зданий. Как вы думаете, с чем связана такая активность в этом регионе?

Своими предположениями делитесь в комментариях. 



Команда Народной карты

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6 комментариев
news,статистика
границы села
Наше старе село
5 мая 2017, 09:40

Границы села Потиевка Житомирской области нарисованы, согласно кадастровой карте. Но та граница на кадастре не должна быть догмой, так как имеет много ошибок, и нужно в этом случае ссылаться на логику и правила.

Так, мои попытки присоединить к селу территорию совхоза (зона № 1) присекаються народной модерацией, несмотря на то, что то застроенная територия, и здания там имеют номера домов, и проходит улица Совхозная. И правила гласят: 3.3.1.4. "Улица, привязанная к населённому пункту, должна целиком располагаться в пределах границ этого населённого пункта".

Также попытки убрать из состава села кусок поля и кусок леса (зона № 2 и № 3) присекаються, хоть в правилах такие лишние участки в составах сел не должны быть: 2.1.7.4. "Если административная единица ограничена крупными объектами (рекой или водоёмом, массивами растительности, промзонами, сельскохозяйственными угодьями, железными дорогами), то граница контура проводится по краю застройки".

Еще граница ведеться прямо по проезжей дороге, но тогда навигатор будет "сходить с ума" с оглашениями населенного пункта. Потому лучше вести границу села возле дороги.

Согласны вы с этим, администраторы?

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22 комментария
административное деление
Новоазовский район
Сергей
5 мая 2017, 09:41

Сейчас на карте Новоазовский район Донецкой области подписан прямо по Азовскому морю. Это потому что в область включен большой кусок моря, и с этой точки зрения подпись расположена примерно в центре многоугольника. Но это выглядит немного неестественно — обычно под административным районом мы подразумеваем только территорию, но не соседнюю с ней акваторию.

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9 комментариев
административное деление,гидрография
ЮморНЯК
Фома
5 мая 2017, 10:08

Уважаемые юморняшки и юморячки!  Просьба не грустить по ушедшему в марте теплу и немного улыбнуться!  Здесь: чуть яндекс-карточных шуток.

Если долго сидеть у реки и смотреть на её некорректную геометрию, можно увидеть проплывающие по ней трупы фичреквестов...

Есть две категории людей: оптимисты и пессимисты, и десять категорий дорог. Психоанализ бессилен...

Как избежать пробки? - Вдеть в ушко нитку общественного транспорта...

О, враг! - Конкурирующий кадастровый инженер наносит изолинии глубины своей мысли в твоём районе...

Всем хорошего настроения, продолжение следует Правилам и Пользовательскому Соглашению)

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17 комментариев
Релиз 3.84 (04.05.2017)
ya-dfilatov
5 мая 2017, 14:22

Всем привет! А у нас снова релиз:

Что нового?

  • Появился групповой редактор атрибутов. Функциональность в данный момент доступна только для модераторов.
  • В правках теперь показываются атрибуты, измененные с помощью группового редактирования (при наличии у пользователя прав на просмотр таких атрибутов).
  • Изменен интерфейс элемента управления слоями. Основные настройки сгруппированы теперь в левой колонке, вспомогательные, соответственно, в правой.

Что исправлено?

  • Исправлена ошибка, из-за которой не загружались правки и комментарии при пролистывании списков при нестандартном масштабе страницы в браузере.
  • Исправлена ошибка, приводящая к недоступности сервиса для пользователей, логин которых содержит кириллицу.
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17 комментариев
Релизы,news
Приложение Яндекс.Район
Fleget
5 мая 2017, 14:38

Всем доброго дня!

 Меняя Карты, мы делимся своими знаниями об окружающих районах со всеми, кому такая информация полезна. Предлагаем вам попробовать еще один способ.

Мы приглашаем вас в Яндекс.Район.

Это  приложение, где можно делиться полезными советами и новостями о районе, где мы живём, работаем или учимся. Наши сообщения помогут другим людям, которые часто бывают в этих местах. Например, можно рассказать соседям:

1. о проблемах на дороге (ремонте, больших лужах);
2. об открытии аптеки, магазина, детского сада;
3. об акции в местном супермаркете;
4. о потерявшейся кошке или собаке (уже 5 питомцев вернулись домой благодаря приложению);
5. о хорошем парикмахере в местной парикмахерской или о докторе в поликлинике;
6. о вкусном блюде в кафе неподалёку;
7. о предстоящей ярмарке;

и так далее, список  можно продолжать еще очень долго.

Если вы всегда в курсе всех новостей вашего района или же вы случайно оказались обладателем заний, которыми стоит поделиться, обязательно устанавливайте приложение на свое мобильное устройство или пользуйтесь им через браузер своего компьютера:

Важно: На данный момент приложение доступно только для жителей Москвы.


Установить на Android 
Установить на IOS 
Зайти с компьютера

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45 комментариев
news