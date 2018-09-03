Клуб Народной карты

сентябрь 2018
Релизы Народной карты
сonfeta
3 сентября 2018, 12:17

Всем привет! В последние недели лета в Народной карте случилось несколько больших и маленьких релизов (как в веб-версии, так и в мобильном приложении). Вот их краткое содержание:

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9 комментариев
Релизы
Вопрос про класс улиц на примере Гурзуфа.
911
4 сентября 2018, 12:26
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5 комментариев
Именование дорог на развзяках
Sagit
4 сентября 2018, 12:31

Не согласен с правилом именования дорог на развязках (не именовать на съездах) в ситуациях нетривиальных развязок, когда дорога меняет ход движения и проходит через съезды. 

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6 комментариев
дороги
Обновление Яндекс.Карт 04.09.2018
Fleget
4 сентября 2018, 15:59

Сегодня в очередной раз были опубликованы правки народных картографов, а вместе с этим пройдет рассылка писем, в которых вы сможете узнать, сколько ваших правок было опубликовано с 28 августа по 1 сентября

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31 комментарий
news,обновление карт
Ачивки за съёмку дорог в приложении Народная карта
Мария
4 сентября 2018, 18:25



В ближайшее время все, кто делал и выгружал фотографии в приложении Народная карта, найдут в своём профиле новое достижение.

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60 комментариев
news,ачивки,снимки с видеорегистраторов,приложение НЯК
Аэрофотосъёмка
dikiy
5 сентября 2018, 16:35

Всем привет. Это идея о точечной съёмке отдельных небольших территорий, где завершено строительство и спутниковый снимок устарел по всем слоям карты.

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43 комментария
спутниковые снимки,приложение НЯК
Расширение для Народной карты (для браузеров на основе Chromium)
Никита Юшков
6 сентября 2018, 12:56

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70 комментариев
Расширения для браузеров,скрипт,автоматизация,расширенный функционал
Особенности алгоритмов построения маршрута Я.Навигатор'ом в зависимости от поведенческих характеристик водителя.
Андрей Николаев
6 сентября 2018, 18:56

Путешествуя этим летом по югу России на мотоцикле заметил интересную странность или особенность в алгоритме построения маршрутов программой Я.Навигатор (iOS), которой и хотелось бы поделиться, ну, и параллельно, разобраться так ли это на самом деле или мне всё это только привиделось:))

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32 комментария
Яндекс.Навигатор,дороги
Новое в редакторе Народной карты. 06.09.2018
Fleget
7 сентября 2018, 16:08

Сегодня в Народной карте появилось несколько небольших нововведений. 

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25 комментариев
news
Прогулка по Москве 11.09.2018. Новые подробности.
Fleget
7 сентября 2018, 16:53

Пришло время напомнить об очередной необычной экскурсии в Москве и поделиться подробностями.

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5 комментариев
news,Прогулка,экскурсия
Сведение двухрёберной дороги в однорёберную.
Legion1020
10 сентября 2018, 12:07

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6 комментариев
Результаты опроса о приложении Народная карта
Мария
10 сентября 2018, 15:00



В конце августа мы проводили опрос о приложении «Народная карта». Всего в опросе приняли участие 112 респондентов из разных стран. Мы хотели бы поделиться с вами его результатами.

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64 комментария
снимки с видеорегистраторов,приложение НЯК
Где грань в применении разных типов зданий
Sagit
11 сентября 2018, 12:13

Возник вопрос о правильной типизации, и не хотелось бы переборщить с слишком мелкой типизацией отдельных кусков

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13 комментариев
здания
Прогулка по Москве. Сегодня
Fleget
11 сентября 2018, 15:00

Друзья, напоминаем, что уже сегодня вечером в Москве пройдет авторская экскурсия на теплоходе от наших коллег из Яндекса. На теплоходе еще осталось немного мест, и мы предлагаем вам присоединиться к нашей дружной компании. 

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28 комментариев
news,экскурсия,прогулка с блокнотом
Лежачий полицейский
Даниил Смолянов
12 сентября 2018, 11:42

Всем привет, хочу узнать, можно ли как-то обозначить лежачего полицейского на народной карте?

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15 комментариев
Гипотезы "неверное скоростное ограничение"
Alexey Z
13 сентября 2018, 12:08

Встречаются гипотезы, позиция которых всего пару метров не дотягивает до участка с установленным нужным ограничением скорости.

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7 комментариев
гипотезы,скоростные ограничения
Обновление правил 13.09.2018
Sand dan Glokta
13 сентября 2018, 14:29

Приветствую, произошло обновление Правил.

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34 комментария
news,Обновление Правил
Обновление Правил. Про Места и их названия.
Sand dan Glokta
13 сентября 2018, 14:35

Хотелось бы рассказать про одно из обновлений в Правилах чуть подробнее.

В рамках все большей интеграции народной карты и справочника мы хотим упростить правила заполнения названий у части объектов.

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23 комментария
news,Обновление Правил
Как сделать отображение улицы с привязкой к району ?
Удалённый пользователь
14 сентября 2018, 10:16

Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом реализовать задачу.

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16 комментариев
административное деление
Разворот или съезд
kalach-k
17 сентября 2018, 11:52

Какой атрибут "конструктивные особенности" должен быть у дороги на эстакаде для разворота над трассой?

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15 комментариев
конструктивные особенности,разворот,съезд