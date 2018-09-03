Всем привет! В последние недели лета в Народной карте случилось несколько больших и маленьких релизов (как в веб-версии, так и в мобильном приложении). Вот их краткое содержание:
сентябрь 2018
Особенности алгоритмов построения маршрута Я.Навигатор'ом в зависимости от поведенческих характеристик водителя.
6 сентября 2018, 18:56
Путешествуя этим летом по югу России на мотоцикле заметил интересную странность или особенность в алгоритме построения маршрутов программой Я.Навигатор (iOS), которой и хотелось бы поделиться, ну, и параллельно, разобраться так ли это на самом деле или мне всё это только привиделось:))
10 сентября 2018, 15:00
В конце августа мы проводили опрос о приложении «Народная карта». Всего в опросе приняли участие 112 респондентов из разных стран. Мы хотели бы поделиться с вами его результатами.
13 сентября 2018, 14:29
Приветствую, произошло обновление Правил.