Путешествуя этим летом по югу России на мотоцикле заметил интересную странность или особенность в алгоритме построения маршрутов программой Я.Навигатор (iOS), которой и хотелось бы поделиться, ну, и параллельно, разобраться так ли это на самом деле или мне всё это только привиделось:))