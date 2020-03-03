Слой дорог — один из самых сложных на сервисе, а участок дороги является типом объекта с наибольшим количеством атрибутов — их почти полтора десятка.

Для удобства работы с участками дорог мы оптимизировали показ и заполнение некоторых атрибутов. Основной атрибут у участка дороги — его значимость (класс). Если для выбранного класса дороги у какого-то из атрибутов допускается только одно возможное значение, то оно теперь выставляется автоматически, а сам этот атрибут в карточке не показывается.

