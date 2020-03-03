Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 2019 году я построила дом в г. Калуга на тер. СНТ «Прогресс». Дом узаконили как жилой, городской управой был присвоен официальный адрес на основании постановления. В ручную добавить официальный адрес не получается, так как данной улицы и индекса в перечне предложений нет, можно только было внести тер. СНТ «Прогресс», д. 12А, без улицы. Помогите пожалуйста внести официальный адрес, 248003, г. Калуга, СНТ «Прогресс», ул. Вишневая, д. 12А.
Через месяц, 8 апреля, Народной карте исполнится 10 лет.
Это значимая дата, и, конечно, мы хотим встретить юбилей сервиса вместе с народными картографами. Поэтому приглашаем всех, кто улучшает карты, на День рождения Народной карты.
Внимание, встреча отменена.
Команда сервиса приняла решение об отмене ближайших офлайн мероприятий Народной карты. В том числе, мы отменяем встречу народных картографов в Москве 11 апреля.
Приносим извинения за доставленные неудобства. За анонсами новых мероприятий и датах их проведения можно следить здесь, в Клубе, и в соцсетях сервиса.
В России есть огромное количество дорог которые существуют только зимой. При этом они, как правило, являются единственной возможностью добраться по земле не только до отдельных населённых пунктов, но и целых районов субъектов.
В Правилах не существует норм атрибутирования таких дорог, непонятно, какие условия доступности задавать, чтобы система навигации не путала их с обычными дорогами, но при этом показывала их в качестве варианта.
Предлагаю обсудить, как их лучше атрибутировать в существующих условиях, или вообще стоит создать дополнительный функционал, по аналогии с «паромной переправой»?
Вышло обновление Расширения Народной карты версии 14.0.
Что нового в версии 14.0?
Функция добавления расписаний в нитках общественного транспорта из текста.
Что появилось между версиями 12.0 и 14.0?
1. Добавление новых интервалов и отправлений в расписаниях по нажатию Enter;
2. Добавление пробелов между отправлениями при копировании рейсов в Я.Расписаниях.
3. Уведомления в браузере о новых версиях расширения
Слой дорог — один из самых сложных на сервисе, а участок дороги является типом объекта с наибольшим количеством атрибутов — их почти полтора десятка.
Для удобства работы с участками дорог мы оптимизировали показ и заполнение некоторых атрибутов. Основной атрибут у участка дороги — его значимость (класс). Если для выбранного класса дороги у какого-то из атрибутов допускается только одно возможное значение, то оно теперь выставляется автоматически, а сам этот атрибут в карточке не показывается.
У меня в городе Сосновый Бор транзитную 4-х полосную улицу 50 лет Октября с разделительным газоном и движением общественного транспорта модераторы не дают перевести из 7 класса в 6-й. Комментариев два: в городах сеть дорог не может иметь одинаковый класс или, вообще, изучайте правила атрибутирования. Изучаю:
Мы долго не публиковали интервью с членами команды. Все потому, что готовили для вас один большой материал, который должен еще ближе познакомить вас с теми, кто делает карты. Интервью нам согласилась дать Наталья — картограф, которого вы уже возможно встречали под ником yndx-nfilippova на карте. Она уже почти десять лет работает в команде и знает Народную карту «с пеленок». Участвовала во многих проектах, что связаны с Парковками, пеше- и веломаршрутизацией, сообщениями о неточностях и схемами помещений. Также Наталья организует работу других картографов. Мы сделали это интервью максимально подробным и открытым, чтобы каждый смог почерпнуть что-то важное для себя о профессии картографа, поэтому читайте историю до конца :)
Предлагаю добавить разделение ниток общественного транспорта по типам. Например, по метности (городские, пригородные, междугородние, международные), по скорости (экспресс, обычный), по доступности для инвалидов, можно также добавить цену на билет, но это сложно будет реализовать с некоторыми машрутами.
Всем доброго времени суток!
В этом году в городе Малоярославец, находящемся в Калужской области и являющемся административным центром Малоярославецкого муниципального района, обновился спутниковый снимок от апреля 2019 года и панорамы от апреля 2019 года + снимки местности (из мобильного приложения Народная карта) разной свежести, что привело к резкой видимости спада актуальности информации на карте, поэтому сегодня я решил провести здесь совместное редактирование.
Сейчас во всем мире непростая ситуация, из-за пандемии коронавируса временно закрываются или ограничивают работу большое количество организаций.
Мы стараемся следить за такими изменениями, но их объем очень велик, поэтому мы просим народных картографов о помощи.
Если вы знаете, что в вашем населенном пункте закрыты или изменили режим работы организации — напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.