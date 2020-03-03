Клуб Народной карты

март 2020
Добавить официальный адрес на карту яндекс
Алевтина
3 марта 2020, 10:26

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 2019 году я построила дом в г. Калуга на тер. СНТ «Прогресс». Дом узаконили как жилой, городской управой был присвоен официальный адрес на основании постановления. В ручную добавить официальный адрес не получается, так как данной улицы и индекса в перечне предложений нет, можно только было внести тер. СНТ «Прогресс», д. 12А, без улицы. Помогите пожалуйста внести официальный адрес, 248003, г. Калуга, СНТ «Прогресс», ул. Вишневая, д. 12А.

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23 комментария
Лесные массивы в Иране
nikita
5 марта 2020, 16:30

Для искателей приключений...

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9 комментариев
лес
10 лет Народной карте
Lobov Sergey
6 марта 2020, 19:00

Через месяц, 8 апреля, Народной карте исполнится 10 лет.

Это значимая дата, и, конечно, мы хотим встретить юбилей сервиса вместе с народными картографами. Поэтому приглашаем всех, кто улучшает карты, на День рождения Народной карты.

Внимание, встреча отменена.

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15 комментариев
news,встреча
Поиск природных объектов
vere.min
10 марта 2020, 12:17

Почему при поиске природных объетов (гор, вулканов, водопадов и т.д) поиск не выдаёт нужный объект? Или так задумано, или такова поисковая система НЯК?

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3 комментария
поиск,Объекты
Новый интерфейс расписаний в нитках ОТ
Lobov Sergey
12 марта 2020, 13:00

С сегодняшнего дня мы открываем обновленный инструмент добавления и редактирования расписаний в нитках ОТ для пользователей, имеющих права редактирования ниток транспорта.

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18 комментариев
news,интерфейс,транспорт,нитки транспорта
Отмена офлайн-мероприятий
Lobov Sergey
17 марта 2020, 07:00

Команда сервиса приняла решение об отмене ближайших офлайн мероприятий Народной карты. В том числе, мы отменяем встречу народных картографов в Москве  11 апреля.

Приносим извинения за доставленные неудобства. За анонсами новых мероприятий и датах их проведения можно следить здесь, в Клубе, и в соцсетях сервиса.

16 комментариев
news,встреча
Зимники и ледовые переправы
Григорий Скарченко
17 марта 2020, 09:33

В России есть огромное количество дорог которые существуют только зимой. При этом они, как правило, являются единственной возможностью добраться по земле не только до отдельных населённых пунктов, но и целых районов субъектов.

В Правилах не существует норм атрибутирования таких дорог, непонятно, какие условия доступности задавать, чтобы система навигации не путала их с обычными дорогами, но при этом показывала их в качестве варианта.

Предлагаю обсудить, как их лучше атрибутировать в существующих условиях, или вообще стоит создать дополнительный функционал, по аналогии с «паромной переправой»?

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2 комментария
Как добавить свою панораму дороги в Яндекс.Карты (Народную или основную) ?
oagvozdev
17 марта 2020, 09:56

Здравствуйте, планирую поехать в авто-пушетествие по России. Увидел, что на Яндекс картах нет панорам многих дорог по моему маршруту. Возникла мысль принести таким образом пользу Яндекс картам сделав панорамную съемку недостающих участков.

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10 комментариев
панорамы
Обновление правил 13.03.2020
Sand dan Glokta
17 марта 2020, 12:05

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11 комментариев
news,Обновление Правил
Обновление расширения для Народной карты, версия 14.0
Alexxegorov
18 марта 2020, 14:39

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 14.0.

Что нового в версии 14.0?
Функция добавления расписаний в нитках общественного транспорта из текста.

Что появилось между версиями 12.0 и 14.0?
1.  Добавление новых интервалов и отправлений в расписаниях по нажатию Enter;
2.  Добавление пробелов между отправлениями при копировании рейсов в Я.Расписаниях.
3. Уведомления в браузере о новых версиях расширения

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6 комментариев
расширенный функционал,Расширения для браузеров,расписание,нитки транспорта
Заполнение значений "по умолчанию" у атрибутов участков дорог
Lobov Sergey
19 марта 2020, 12:58

Слой дорог — один из самых сложных на сервисе, а участок дороги является типом объекта с наибольшим количеством атрибутов — их почти полтора десятка.

Для удобства работы с участками дорог мы оптимизировали показ и заполнение некоторых атрибутов. Основной атрибут у участка дороги — его значимость (класс). Если для выбранного класса дороги у какого-то из атрибутов допускается только одно возможное значение, то оно теперь выставляется автоматически, а сам этот атрибут в карточке не показывается.

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22 комментария
news,интерфейс,дороги
4-х полосная улица 7-го класса
safronov.nsb
20 марта 2020, 10:54

У меня в городе Сосновый Бор транзитную 4-х полосную улицу 50 лет Октября с разделительным газоном и движением общественного транспорта модераторы не дают перевести из 7 класса в 6-й. Комментариев два: в городах сеть дорог не может иметь одинаковый класс или, вообще, изучайте правила атрибутирования. Изучаю:

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3 комментария
класс дорог
Перевод улиц и районов
Loreos
20 марта 2020, 11:30

Ulitsa, selskoe poselenie i rayon

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10 комментариев
Перевод
История одного сотрудника: yndx-nfilippova
Мария
20 марта 2020, 16:30

Мы долго не публиковали интервью с членами команды. Все потому, что готовили для вас один большой материал, который должен еще ближе познакомить вас с теми, кто делает карты. Интервью нам согласилась дать Наталья — картограф, которого вы уже возможно встречали под ником yndx-nfilippova на карте. Она уже почти десять лет работает в команде и знает Народную карту «с пеленок». Участвовала во многих проектах, что связаны с Парковками, пеше- и веломаршрутизацией, сообщениями о неточностях и схемами помещений.  Также Наталья организует работу других картографов. Мы сделали это интервью максимально подробным и открытым, чтобы каждый смог почерпнуть что-то важное для себя о профессии картографа, поэтому читайте историю до конца  :)

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15 комментариев
история одного картографа,news
Классификация ниток и маршрутов транспорта
iwartus123
23 марта 2020, 11:03

Предлагаю добавить разделение ниток общественного транспорта по типам. Например, по метности (городские, пригородные, междугородние, международные), по скорости (экспресс, обычный), по доступности для инвалидов, можно также добавить цену на билет, но это сложно будет реализовать с некоторыми машрутами. 

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13 комментариев
транспорт,нитки транспорта,работа с нитками транспорта
Совместное редактирование в городе Малоярославец
Николас Листопад
25 марта 2020, 09:00

Всем доброго времени суток!
В этом году в городе Малоярославец, находящемся в Калужской области и являющемся административным центром Малоярославецкого муниципального района, обновился спутниковый снимок от апреля 2019 года и панорамы от апреля 2019 года + снимки местности (из мобильного приложения Народная карта) разной свежести, что привело к резкой видимости спада актуальности информации на карте, поэтому сегодня я решил провести здесь совместное редактирование.

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132 комментария
news,совместные редактирования ,рисовать,Совред,Калужская область
Временно закрытые организации: просим помочь с информацией
Lobov Sergey
25 марта 2020, 13:00

Сейчас во всем мире непростая ситуация, из-за пандемии коронавируса временно закрываются или ограничивают работу большое количество организаций.
Мы стараемся следить за такими изменениями, но их объем очень велик, поэтому мы просим народных картографов о помощи.

Если вы знаете, что в вашем населенном пункте закрыты или изменили режим работы организации — напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.

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12 комментариев
news,организации
Новое в редакторе НЯК: дата спутникового снимка
Lobov Sergey
26 марта 2020, 11:36

С сегодняшнего дня в Народной карте можно увидеть дату, когда был сделан спутниковый снимок. Дата указана с точностью до месяца и расположена в правом нижнем углу зоны карты.

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33 комментария
интерфейс,news,спутники
Рассылки от НЯК. Новое оповещение
Мария
26 марта 2020, 14:00

Всем привет!

Небольшая, но, надеемся, приятная новость :) 

Сегодня мы запустили емейл-рассылку, которая будет сообщать о получении новых ачивок за количество сделанных правок.

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10 комментариев
news,рассылки
Завершение совместного редактирования в ГО город Якутск
Raptor
26 марта 2020, 21:44

Всем привет! Вот и подошел к завершению совместное редактирование в городском округе «город Якутск»

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6 комментариев
совместные редактирования