Сегодня в PriceLabs произошли изменения, которые связаны с хранением и отображением статистики по кликам и продажам. Мы добавили новый отчёт — «По месяцам», в котором представлены обобщённые данные по всем предложениям магазина за каждый месяц. Построить отчёт можно будет за любой промежуток времени.
Сегодня магазины получили возможность предлагать на Маркете товары, которые уценены из-за различных недостатков или были в употреблении. А в PriceLabs появился фильтр по состоянию товара, который позволит просматривать статистику по кликам и заказам уценённых товаров в вашем магазине. Для этого откройте вкладку «Аналитика» и выберите состояние «Уценённый» в разделе «Доставка, Скидки, Уценка» блока «Фильтр».
Раньше, когда вы настраивали стратегии с максимальной долей рекламных расходов, PriceLabs рассчитывал ставки с помощью средней конверсии магазинов на Маркете. Теперь сервис может вычислять ставки с учётом конверсии вашего магазина. Новая опция отображается в форме создания стратегии только при выборе ДРР — в блоке дополнительных настроек.
В сентябре Маркет внедрил единую ставку для предложений с карточками. Раньше на Маркете было два типа ставок — bid и cbid, а теперь у магазина одна ставка для управления размещением.
В управлении ставками для пользователей PriceLabs никаких изменений не произошло. В рамках стратегии сервис по-прежнему отправляет на Маркет нужную ставку.
Есть лишь одно изменение в работе PriceLabs, на которое нужно обратить внимание. Оно связано с фильтрами.
На нашем YouTube-канале опубликован подробный видеокурс об управлении ставками на Маркете с помощью PriceLabs. Он рассказывает, с чего начать, как выбрать и настроить стратегию продвижения, как проверить её работу, как подключить веб-аналитику и защититься от преждевременного расхода бюджета.
Сегодня в PriceLabs сразу несколько обновлений:
- Мы добавили в форму настройки стратегии новый параметр — «Не поднимать ставку до минимальной». Он позволит вам всегда держать траты на привлечение заказов с Маркета в рамках выгодной доли рекламных расходов (ДРР).
- Маркет закрыл программу «Заказ на Маркете», и мы обновили наш сервис так, чтобы вам ничего не мешало управлять ставками за клик по модели CPC.
Маркет закрывает программу «Заказ на Маркете» 21 мая. В конце дня работа магазинов будет автоматически переведена на программу «Переход на сайт», а в предложениях, опубликованных по программе «Заказ на Маркете», кнопка «В корзину» сменится на кнопку «В магазин». На позиции всех предложений начнут влиять только ставки за клик.
PriceLabs начал рекомендовать поисковые фразы в помощь магазинам, которые управляют ставками в поиске Маркета. Теперь сервис показывает до 6 поисковых фраз, задав которые пользователи чаще всего находили в выдаче ваши предложения. PriceLabs также подсказывает, сколько всего раз пользователи задавали каждый из запросов.
Наша команда подготовила видеоурок про форму настройки стратегий. Недавно эта форма изменилась — в ней появился «калькулятор», который умеет автоматически рассчитывать размер комиссии за заказ на основе ставки за клик и наоборот. Посмотрите ролик, чтобы узнать, какие возможности даёт этот «калькулятор» при управлении двумя ставками для одной группы предложений.