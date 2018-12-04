В сентябре Маркет внедрил единую ставку для предложений с карточками. Раньше на Маркете было два типа ставок — bid и cbid, а теперь у магазина одна ставка для управления размещением.

В управлении ставками для пользователей PriceLabs никаких изменений не произошло. В рамках стратегии сервис по-прежнему отправляет на Маркет нужную ставку.

Есть лишь одно изменение в работе PriceLabs, на которое нужно обратить внимание. Оно связано с фильтрами.