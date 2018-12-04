PriceLabs

Изменения в отображении статистики по кликам и продажам
28 августа, 17:28

Сегодня в PriceLabs произошли изменения, которые связаны с хранением и отображением статистики по кликам и продажам. Мы добавили новый отчёт — «По месяцам», в котором представлены обобщённые данные по всем предложениям магазина за каждый месяц. Построить отчёт можно будет за любой промежуток времени.

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Статистика по уценённым товарам и новый способ выбора счётчика
10 июня, 14:23

Сегодня магазины получили возможность предлагать на Маркете товары, которые уценены из-за различных недостатков или были в употреблении. А в PriceLabs появился фильтр по состоянию товара, который позволит просматривать статистику по кликам и заказам уценённых товаров в вашем магазине. Для этого откройте вкладку «Аналитика» и выберите состояние «Уценённый» в разделе «Доставка, Скидки, Уценка» блока «Фильтр».

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Новая стратегия «По CPO» и доработки на странице с историей изменений
24 апреля, 12:12

Сегодня мы хотим рассказать о двух новостях PriceLabs — появлении стратегии «По CPO» и доработках на странице с историей изменений во вкладке «Управление».

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Как использовать конверсию магазина для расчёта ставок
5 марта, 18:24

Раньше, когда вы настраивали стратегии с максимальной долей рекламных расходов, PriceLabs рассчитывал ставки с помощью средней конверсии магазинов на Маркете. Теперь сервис может вычислять ставки с учётом конверсии вашего магазина. Новая опция отображается в форме создания стратегии только при выборе ДРР — в блоке дополнительных настроек.

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Закрываем отчёт «Новые модели» в разделе «Аналитика»
4 декабря 2018, 11:57

PriceLabs закрывает отчёт «Новые модели», в котором можно было смотреть, какие карточки появились на Маркете. В личном кабинете магазина на Маркете есть отчёт с аналогичной информацией — «Новые карточки моделей» (раздел «Ассортимент»). 

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Изменения в работе фильтра, который ищет предложения по размеру ставки
29 октября 2018, 11:56

В сентябре Маркет внедрил единую ставку для предложений с карточками. Раньше на Маркете было два типа ставок — bid и cbid, а теперь у магазина одна ставка для управления размещением.

В управлении ставками для пользователей PriceLabs никаких изменений не произошло. В рамках стратегии сервис по-прежнему отправляет на Маркет нужную ставку.

Есть лишь одно изменение в работе PriceLabs, на которое нужно обратить внимание. Оно связано с фильтрами.

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Вышел новый обучающий курс об управлении ставками в PriceLabs
18 сентября 2018, 12:49

На нашем YouTube-канале опубликован подробный видеокурс об управлении ставками на Маркете с помощью PriceLabs. Он рассказывает, с чего начать, как выбрать и настроить стратегию продвижения, как проверить её работу, как подключить веб-аналитику и защититься от преждевременного расхода бюджета.

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Укажите долю рекламных расходов — и не платите больше неё
5 июня 2018, 14:30

Сегодня в PriceLabs сразу несколько обновлений:

  1. Мы добавили в форму настройки стратегии новый параметр — «Не поднимать ставку до минимальной». Он позволит вам всегда держать траты на привлечение заказов с Маркета в рамках выгодной доли рекламных расходов (ДРР).
  2. Маркет закрыл программу «Заказ на Маркете», и мы обновили наш сервис так, чтобы вам ничего не мешало управлять ставками за клик по модели CPC.
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Новости сервиса,CPA,Минимальная стоимость клика
Программа «Заказ на Маркете» закрывается 21 мая
16 мая 2018, 16:01

Маркет закрывает программу «Заказ на Маркете» 21 мая. В конце дня работа магазинов будет автоматически переведена на программу «Переход на сайт», а в предложениях, опубликованных по программе «Заказ на Маркете», кнопка «В корзину» сменится на кнопку «В магазин». На позиции всех предложений начнут влиять только ставки за клик.  

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Новости сервиса,CPA
Группировка фильтров
17 апреля 2018, 18:00

PriceLabs стал удобнее для магазинов, которые используют много фильтров. Теперь сохранённые фильтры можно складывать в папки, а этими папками можно управлять.

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Новости сервиса
Рекомендованные поисковые фразы
2 апреля 2018, 13:33

PriceLabs начал рекомендовать поисковые фразы в помощь магазинам, которые управляют ставками в поиске Маркета. Теперь сервис показывает до 6 поисковых фраз, задав которые пользователи чаще всего находили в выдаче ваши предложения. PriceLabs также подсказывает, сколько всего раз пользователи задавали каждый из запросов.

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Новости сервиса
PriceLabs будет показывать статистику магазина, даже если он приостановит работу со стратегиями
12 марта 2018, 12:53

Если магазин какое-то время пользовался стратегиями в PriceLabs, а потом приостановил работу, он продолжит получать информацию о кликах и расходах, а также рекомендации по ставкам и цены конкурентов.

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Новости сервиса
Теперь можно посмотреть ставки и цены конкурентов в отдельных регионах продаж
22 января 2018, 12:26

Раньше PriceLabs показывал рекомендованные ставки и цены конкурентов только для домашнего региона. Теперь эти данные можно получить и для других регионов: нужно только сменить регион в настройках и дождаться обновления информации в таблице на странице «Управление».

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Новости сервиса
Новое в разделе «Аналитика»
27 декабря 2017, 16:43

Теперь можно смотреть на графике, как меняется количество скрытых предложений, а также получать статистику кликов и заказов по нескольким выбранным магазинам.

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Больше не нужен новый прайс-лист, чтобы скрыть предложения
2 ноября 2017, 00:00

Мы изменили работу стратегии «Скрывать на Маркете», чтобы убирать предложения с сервиса было проще.

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Новости сервиса
Типы рекомендаций в таблице с предложениями
30 октября 2017, 00:00

В таблице с предложениями на странице «Управление» вы видите два типа рекомендаций: базовые и дополнительные. В этом посте мы расскажем, зачем они нужны PriceLabs.

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Школа PriceLabs
PriceLabs доступен магазинам, которые работают только по CPA
17 октября 2017, 00:00

Если ваш магазин работает только по модели CPA (Cost Per Action, оплата за действие), теперь вы можете пользоваться нашим сервисом. PriceLabs позволит вам назначать размер комиссии и продвигать предложения на заметные позиции в карточках и поиске.

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Новости сервиса
Первый видеоурок по PriceLabs: форма настройки стратегий
4 октября 2017, 00:00

Наша команда подготовила видеоурок про форму настройки стратегий. Недавно эта форма изменилась — в ней появился «калькулятор», который умеет автоматически рассчитывать размер комиссии за заказ на основе ставки за клик и наоборот. Посмотрите ролик, чтобы узнать, какие возможности даёт этот «калькулятор» при управлении двумя ставками для одной группы предложений.

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Новости сервиса
Назначать две ставки стало проще
7 августа 2017, 00:00

Мы сделали несколько доработок в PriceLabs, и назначать две ставки для группы предложений стало проще. Две ставки — размер комиссии по модели CPA и стоимость клика по CPC — влияют на позиции предложений в карточках моделей.

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Новости сервиса
Новый подход к ранжированию: как управлять двумя ставками для одного предложения
15 июня 2017, 00:00

С 15 июня Маркет меняет подход к ранжированию предложений на карточках моделей.

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Новости сервиса