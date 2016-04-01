Добрый вечер.

Подскажите пожалуйста чайнику как будет работать данный пример.

К примеру у меня есть три объявления вот с такими ключевыми словами:

1. "купить слона"

2. "купить слона розового"

3. "где купить слона"

Человек вводит в яндексе "купить клона розового". Получается что под него подходит и первый и второй вариант, потому что "купить слона" с широким соответствием (или как оно называется). Каким образом яндекс будет выбирать показ объявления между первым и вторым? Они будут друг с другом конкурировать и съедать свои же деньги или покажется более точное т.е. "купить слона розового" ? Если будут конкурировать то как? Ведь логично что второй вариант для меня будет лучше, потому что у меня заголовки в объявлениях все стоят слово в слово с ключевым словом, и заголовок "купить слона розового" для такого же запроса логично что лучше чем просто "купить слона", плюс цена за клик я предполагаю будет дешевле у более точного объявления.

Есть ли смысл вообще включать запросы с одним-двумя словами, если у меня компания с 2000+ объявлений под каждый запрос. Получается что короткие ключевики будут всегда конкурировать с более релевантными, и причем они конкурируют с очень большим числом своих же объявлений.

Второе что не понятно. Как работает аукцион на показ. У меня показывает например что для попадание в спецразмещение мне хватит 50 рублей, я ставлю в первую графу 100 рублей ( сколько я готов заплатить за клик), оно мне выставляет автоматом цену 50 рублей т.к. это самая большая цена в табличке, это значит что самую большую цену мои конкуренты поставили 50 рублей? Сомневаюсь, ведь у них тоже явно есть какая-то максимальная сумма, которая явно выше вот этой гипотетической. Так вот в чем у меня конфликт возникает, если мои объявления конкурируют друг с другом, одному до выхода в топ нужно 30 рублей а другому 60 например, но я поставил обоим что готов заплатить за топ 100 рублей, они что будут где-то на уровне кода друг с другом соревноваться за показ в топ вплоть до 100 рублей, и в итоге там где я могу себя показать за 30, я сам же конкурируя с собой заплачу за это место 100 рублей?

Наверно бывалым директологам мои вопросы покажутся смешными, тем не менее прошу помочь.