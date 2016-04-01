Клуб Директа

апрель 2016
Как настроить регион показов на населенный пункт, которого нет в справочнике регионов Директа
renovation2016
1 апреля 2016, 12:54

У клиента есть магазин в населенном пункте станица Брюховецкая (Краснодарский край). Этого населенного пункта нет в справочнике регионов Директа (что логично, так как население около 25 000 человек).

Станица Брюховецкая входит в состав Брюховецкого района. Брюховецкий район граничит с 6 другими районами - Каневский, Павловский, Выселковский, Кореновский, Тимашевский и Приморско-Ахтарский. Из 6 регионов только 1 (Тимашевский) есть в справочнике Директа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adm-map-krasnodar-region.gif

Как правильно настроить регион показов на эту станицу Брюховецкая в Яндекс Директ?

Краснодарский край минус все районы и города, которые есть в справочнике кроме города Тимашевска (22 км до станицы)?

2 комментария
настройка кампании,регион показа,геотаргетинг
Формат телефонного номера в контактной информации.
t3007743
1 апреля 2016, 12:55

Вопрос к разработчикам:

На поиске в контактной информации отображается телефон, при этом жёстко забита маска +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-Х, что не позволяет отобразить свои номера красиво.

Например наш рекламные номера выглядят так:

8 495 00 55 247

8 925 70 70 247

8 965 11 33 247

8 985 28 24 247

Очень хочется иметь возможность самостоятельно выбирать маску номера.

Уверен что мы не одиноки.

Вот несколько компаний которые так же как и мы в рекламных целях используют нестандартные маски для своих телефонов

+7 495 77 55 11 4 - Обухов
(495) 777-777-5  - М.Видео

495 777 777 4 - Куда.ру

(495) 555-555-0  - Такси Королёв

В общем примеров масса...



 

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виртуальная визитка
Конкуренция в директе
Deman4egg
1 апреля 2016, 12:56

День добрый!
Возник следующий вопрос, на который либо я не могу найти ответа, либо не могу додуматься)
К примеру: есть я. У меня есть сайт по продаже компьютеров в сборе, работаю по всей России. Для пример возьмем одно объявление-Компьютеры в сборе.

И есть некий конкурент-у него такой же сайт, но работает он только во Владивостоке, соответсвенно его рекламная кампания настроена на Владивосток по гео. 

Итак, вопрос:
Если потенциальный клиент, живя во Владивостоке, введет в яндеке фразу-Компьютеры в сборе, чья реклама ему покажется? Моя, которая работает по всей России, либо конкурента? Каким образом ои конкурируют между собой, и как мне настроить кампанию так, чтобы конкурент остался позади?

1 комментарий
геотаргетинг,географический таргетинг
Доброго времени. Занимаюсь квартирами на сутки в Ижевске реклама не окупается
night.room
1 апреля 2016, 12:56

Доброго времени. Занимаюсь квартирами на сутки в Ижевске реклама не окупается

создал более 4500 тыс рекламных обьявлений разделил их по категориям по рся, раскидал по ретаргетингу по моей ЦА.

но.!

Рекламная компания жрет много денег! Если снижать цену клика то просто обьявления не показываются скажите что можно сделать?

4 комментария
оптимизация
Конкуренция между объявлениями в одной компании
kreamwar
1 апреля 2016, 12:57

Добрый вечер. 

Подскажите пожалуйста чайнику как будет работать данный пример.

К примеру у меня есть три объявления вот с такими ключевыми словами:

1. "купить слона"

2. "купить слона розового"

3. "где купить слона" 

Человек вводит в яндексе "купить клона розового". Получается что под него подходит и первый и второй вариант, потому что "купить слона" с широким соответствием (или как оно называется). Каким образом яндекс будет выбирать показ объявления между первым и вторым? Они будут друг с другом конкурировать и съедать свои же деньги или покажется более точное т.е. "купить слона розового" ? Если будут конкурировать то как? Ведь логично что второй вариант для меня будет лучше, потому что у меня заголовки в  объявлениях все стоят слово в слово с ключевым словом, и заголовок "купить слона розового" для такого же запроса логично что лучше чем просто "купить слона", плюс цена за клик я предполагаю будет дешевле у более точного объявления. 

Есть ли смысл вообще включать запросы с одним-двумя словами, если у меня компания с 2000+ объявлений под каждый запрос. Получается что короткие ключевики будут всегда конкурировать с более релевантными, и причем они конкурируют с очень большим числом своих же объявлений.

Второе что не понятно. Как работает аукцион на показ. У меня показывает например что для попадание в спецразмещение мне хватит 50 рублей, я ставлю в первую графу 100 рублей ( сколько я готов заплатить за клик), оно мне выставляет автоматом цену 50 рублей т.к. это самая большая цена в табличке, это значит что самую большую цену мои конкуренты поставили 50 рублей? Сомневаюсь, ведь у них тоже явно есть какая-то максимальная сумма, которая явно выше вот этой гипотетической. Так вот в чем у меня конфликт возникает, если мои объявления конкурируют друг с другом, одному до выхода в топ нужно 30 рублей а другому 60 например, но я поставил обоим что готов заплатить за топ 100 рублей, они что будут где-то на уровне кода друг с другом соревноваться за показ в топ вплоть до 100 рублей, и в итоге там где я могу себя показать за 30, я сам же конкурируя с собой заплачу за это место 100 рублей? 

Наверно бывалым директологам мои вопросы покажутся смешными, тем не менее прошу помочь.

5 комментариев
конкуренция с самим собой
Идея доработка директа
ТПК Строй Выбор - укрывные материалы
1 апреля 2016, 18:07

Почему нет в компаниях предупреждения что есть битые ссылки?

Недавно изменили сайт но структуру старались сохранить, все равно часть ссылок отвалилось. В директе реклама идет полным ходом, основные ссылки поменяли сразу но много быстрых ссылок физически не смогли сразу изменить.

Случайно заметили при редактировании что доп. ссылки 404 ошибку имеют, и начали проверять все компании и объявления.

Можно ли сделать прямо рядом с каждой компанией информацию о том что в компании есть ошибки? например красная "лампочка" горит рядом с компанией.

Тогда будет ясно что нужно срочно предпринимать меры.

Сейчас можно увидеть уведомления о битых ссылках непосредственно в редактировании компании и это крайне не удобно.

2 комментария
Сбор статистики
Deman4egg
1 апреля 2016, 20:02

День добрый!
Настроена реклама по Красноярскому краю. Поставили задачу-показать клиенту общее количество показов ключевых запросов, по которым мы рекламируемся(для региона), в сравнении с кликами на рекламируемый сайт. ПРошу прощения, что так сумбурно, но, быть может, гуру директа подскажут где копать?

 

2 комментария
статистика
в чем разница в настройках компании когда нужно 60 заявок в месяц и когда нужно 600 зявок в месяц
elama-16000538
4 апреля 2016, 11:14

Кто делал руками по 400-600 заявок в месяц и больше поделитесь опытом где главный фокус должен быть что бы перейти от 60 заявок в месяц до 600

ключевики - ctr - конверсия

4 комментария
конверсия
Минусация проекта "Дом 2" из ключевиков строительной компании
kanonslovoeb13
4 апреля 2016, 11:14

Добрый день! Предположим, мне необходимы ключевики типа:

  • построить дом 2 этажа
  • проектирование дома 2 месяца

Но как мне их сохранить, если нужно отминусовать 2 и Дом, чтобы не рекламироваться по запросам телевизионного шоу Дом 2?

Подобный вопрос встречался уже тут, но не могли бы вы более детально объяснить?

Спасибо!

2 комментария
минус-слова
Выдача органики и контекста
promo.nagrev
4 апреля 2016, 11:15

Добрый день, интересует такой вопрос. Сайт довольно хорошо проиндексирован по некоторым запросам в яндексе и в выдаче на 1 месте. Сейчас хочу запустить РК по данным запросам но на всю РФ. Будет ли сайт в органики показыаться, если он будет спец размещении еще. Если да, то как решить вопрос чтоб экономии бюджета, чтоб сайт не показывался в директе когда на странице выдачи есть органика. Спасибо!

2 комментария
Не могу избавиться от капчи
irina.sapakh
4 апреля 2016, 11:15

Нужного файла нет, но в настройках, вроде, все сделала как описано. AdBlock отключен, прием cookies включен, а капча в вордстате на каждый запрос вылетает. HELP!!!

Yandex yandex.ru/internet
02.04.2016    18:52    UTC +03:00
Поздравляем, вы в интернете!

IPv4-адрес: 46.160.113.216
IPv6-адрес: не определен
Регион по IP-адресу: Мариуполь
Регион: Мариуполь
Регион в Яндекс.Паспорте: не определен
Входящее соединение: скорость не измерена
Исходящее соединение: скорость не измерена
Браузер: Google Chrome 48.0.2564 (WebKit 537.36)
Операционная система: Windows 10
Значение session_id: отсутствует
JavaScript: да
Поддержка https: нет
Flash: 21.0


COOKIE ВАШЕГО БРАУЗЕРА:

yandexuid: 6823452141459611869
_ym_uid: 1459611861230716571
_ym_isad: 2
_ym_visorc_2105623: b
_ym_visorc_2106601: w


ИНФОРМАЦИЯ О БРАУЗЕРЕ:

isMobile: false
postMessageSupport: true
isBrowser: true
historySupport: true
WebPSupport: true
localStorageSupport: true
BrowserBase: Chromium
OSName: Windows 10
BrowserBaseVersion: 48.0.2564.97
BrowserEngine: WebKit
OSFamily: Windows
BrowserName: Chrome
BrowserEngineVersion: 537.36
BrowserVersion: 48.0.2564
x64: true
OSVersion: 10.0
SVGSupport: true
 

1 комментарий
Вопрос по цене клика и операторам
akuszvuk
4 апреля 2016, 11:15

Допустим, в вордстате есть 2 ВЧ фразы "купить стул в Москве" и "купить стул Москва". Нужно ли использовать обе фразы, закрепляя в первой предлог? Поможет экономить часть бюджета?

1 комментарий
подбор слов
Быстрые ссылки.
Сергей
4 апреля 2016, 21:06

Вот никак не пойму логики. Может мне кто объяснит.

Есть в РК быстрые ссылки и есть к ним описание. Так вот, что бы это описание отображалось, нужно что бы кто-то вбил в яндекс навигациооный запрос (например авто ру) Тогда если объявление стоит  на 1-м месте спецразмещения, то описание появится. Но в чем смысл? Ведь по этому запросу (навигационному - это когда человек ищет именно Вас) на первом месте в выдачи будет тот-же сайт, что и в РК. А переход на него ничего не будет стоить его владельцу, нежели переход по объявлению с быстрыми ссылками и описанием. ( А если структура сайта проработана, то в поисковой выдаче сайт будет отображаться с 6-ю быстрыми ссылками)

Объясните в чем смысл описания к быстрым ссылкам в РК?

1 комментарий
быстрые ссылки
Восстановление/смена пароля через агентский аккаунт
rosaitseo
4 апреля 2016, 21:07

Ситуация такая. Агентский аккаунт. Под заказчика регистрируется новый логин для создание рекламной кампании и задаётся временный пароль. Заказчик заходит, меняет пароль на свой и через время забывает его и просит восстановить. Можно ли через агентский аккаунт сменить/восстановить пароль?

3 комментария
агентский аккаунт
6 сайтов 1 тематики
ZDVDIR
4 апреля 2016, 21:07

Добрый день! Есть идея соперничества с конкурентами в директе подачай по одному и тому же запросу сразу 6 сайтов занимая высшие позиции. Вопрос на сколько это может быть продуктивным и не продуктивным.

4 комментария
Карма аккаунта
i2709316
5 апреля 2016, 12:53

Друзья, вопрос такой:
У меня Беларусский аккаунт. Провел РК в течение недели. Много ключей, все красиво, средний CTR - около 17%. Заказов мало, но это я связываю с убитым товаром, т.к. люди кликают по релевантным запросам. Далее их просто что-то не устраивает.

Так вот: решил проверить т.н. карму - на этом аккаунте создал объявление с неким ключем (допустим "купить самовар в петербурге") - цена клика - 180 р.

Для теста зашел на другой аккаунт, где РК проводилась не так давно (CTR 13%). Аккаунт российский. Домен тот же. Цена клика - 40р. при тех же условиях (текст, ключ, регион)

Что это может значить?

Спасибо!

6 комментариев
CTR
Большие картинки – уже через неделю: объявляем второй этап и отвечаем на вопросы
Наталья
6 апреля 2016, 14:09

В феврале мы открыли всем рекламодателям Директа возможность загрузки картинок больших размеров. И примерно через неделю мы планируем полностью завершить процесс перехода на крупные изображения – это значит, что добавлять к объявлениям можно будет только картинки новых размеров. 


Как изменятся требования к размерам 

Как сейчас: от 150 до 5000 пикселей по каждой стороне.
Как будет: от 450 до 5000 пикселей по каждой стороне. 


Что будет с картинками, которые были загружены до этих изменений и не соответствуют требованиям к размерам

Если к этому времени в некоторых кампаниях ещё останутся маленькие картинки, они всё ещё смогут показываться на площадках — но будут недоступны для использования в новых объявлениях. Поэтому такие изображения мы рекомендуем уже сейчас заменять на более крупные.


Какие изображения добавлять – стандартные или широкоформатные?

С февраля в Директе действительно можно использовать два вида картинок – стандартные и широкоформатные. По пропорциям эти картинки – очень разные, поэтому и показываться они могут на совершенно разных площадках:


Чтобы система могла показывать ваши картинки в объявлениях на максимально возможном количестве площадок, мы рекомендуем создавать в группе два варианта одного объявления: со стандартной и широкоформатной картинкой.


Какие размеры лучше выбирать

Мы рекомендуем использовать максимально допустимые размеры – как для стандартных (от 450 до 5000 пикселей), так и для широкоформатных изображений (от 1080 × 607 до 5000 × 2812 пикселей). Ведь чем крупнее изображение, тем больше возможностей у системы использовать его – например, уменьшать или обрезать в соответствии с настройками той или иной площадки. 


Зачем вообще менять требования 

Чем привлекательнее выглядит реклама, тем больше отдачи она может принести. Добавляя в Директ большие изображения, вы таким образом повышаете качество своих картинок при показах на экранах с высокой плотностью пикселей – например, на Retina. Небольшие картинки здесь часто могут выглядеть размыто, а крупные изображения помогают подстраховаться от таких случаев. 

К тому же, мы все время экспериментируем с форматами рекламы в Рекламной сети, и наличие в кампаниях крупных изображений открывает больше возможностей для запуска новых эффективных решений.

Все подробности о работе с изображениями в Директе вы можете узнать из помощи.

3 комментария
изображения
Показатель качества аккаунта
yasha.cmteam
6 апреля 2016, 18:13

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Не нашел в help ответ на данный вопрос (может просто плохо искал).

И тем не менее: на какие параметры влияет показатель качества аккаунта и для чего он вообще нужен?

Спасибо

1 комментарий
показатель качества,аккаунт
Проблемы на лендингах
teplica.parnik2017
6 апреля 2016, 18:15

Всем привет. Такой вопрос. Есть лендинг, установлена аналитика, все как надо. В отчете есть столбик "глубина просмотра", в нем бывает написано 1.23 (допустим) а транзакций не было. Подскажите как с этим боротся? Это проблема с Яндексом, или не отслеживается транзакция?

1 комментарий
Довериться Директу или самому откорректировать
irf19585
6 апреля 2016, 20:11

Здравствуйте!

Допустим у меня два ключа и два объявления. превое "Жалюзи" и второе "Жалюзи горизонтальные". Чтобы по запросу "жалюзи" не показывалось объявление "жалюзи горизонтальные" мне добавить минус-слово "жалюзи" в него? в этом случае яндекс готов учитывать минус слова жалюзи, кроме как в ключевике. это меня устраивает, но "продуктивность" ключевика падает сильно. Можно взять в кавычки "жалюзи горизонтальные", но это тоже чревато потерей целевой аудитории.

Или я зря парусь, Яндекс сам будет показывать то что нужно показать?

1 комментарий
минус-слова