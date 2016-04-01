В феврале мы открыли всем рекламодателям Директа возможность загрузки картинок больших размеров. И примерно через неделю мы планируем полностью завершить процесс перехода на крупные изображения – это значит, что добавлять к объявлениям можно будет только картинки новых размеров.
Как изменятся требования к размерам
Как сейчас: от 150 до 5000 пикселей по каждой стороне.
Как будет: от 450 до 5000 пикселей по каждой стороне.
Что будет с картинками, которые были загружены до этих изменений и не соответствуют требованиям к размерам
Если к этому времени в некоторых кампаниях ещё останутся маленькие картинки, они всё ещё смогут показываться на площадках — но будут недоступны для использования в новых объявлениях. Поэтому такие изображения мы рекомендуем уже сейчас заменять на более крупные.
Какие изображения добавлять – стандартные или широкоформатные?
С февраля в Директе действительно можно использовать два вида картинок – стандартные и широкоформатные. По пропорциям эти картинки – очень разные, поэтому и показываться они могут на совершенно разных площадках:
Чтобы система могла показывать ваши картинки в объявлениях на максимально возможном количестве площадок, мы рекомендуем создавать в группе два варианта одного объявления: со стандартной и широкоформатной картинкой.
Какие размеры лучше выбирать
Мы рекомендуем использовать максимально допустимые размеры – как для стандартных (от 450 до 5000 пикселей), так и для широкоформатных изображений (от 1080 × 607 до 5000 × 2812 пикселей). Ведь чем крупнее изображение, тем больше возможностей у системы использовать его – например, уменьшать или обрезать в соответствии с настройками той или иной площадки.
Зачем вообще менять требования
Чем привлекательнее выглядит реклама, тем больше отдачи она может принести. Добавляя в Директ большие изображения, вы таким образом повышаете качество своих картинок при показах на экранах с высокой плотностью пикселей – например, на Retina. Небольшие картинки здесь часто могут выглядеть размыто, а крупные изображения помогают подстраховаться от таких случаев.
К тому же, мы все время экспериментируем с форматами рекламы в Рекламной сети, и наличие в кампаниях крупных изображений открывает больше возможностей для запуска новых эффективных решений.
Все подробности о работе с изображениями в Директе вы можете узнать из помощи.