Как показы рекламы влияют на конверсии: Яндекс.Метрика для медийной рекламы

Обычно эффективность медийной рекламы измеряют с помощью охватных показателей. И это оправданно, ведь её основная задача — работать на узнаваемость и другие бренд-метрики. При этом бизнесу важно понимать, как показы охватной рекламы в конечном итоге влияют на продажи. Ответ на этот вопрос теперь можно быстро и просто получить с помощью Яндекс.Метрики для медийной рекламы.

Новый инструмент позволяет оценивать не только охват размещений, но и конверсии, которые обеспечили баннеры и видео — при этом учитываются и те конверсии, которые произошли спустя некоторое время после контакта с рекламой. Подробная статистика доступна сразу в ходе кампании, а не после её завершения — так что рекламодатели могут корректировать настройки и оптимизировать бюджеты на лету. Это позволяет управлять медийной рекламой так же прицельно, как и контекстной.



Отложенные конверсии — post-click и post-view

Метрика для медийной рекламы фиксирует все конверсии по охватным кампаниям. Это конверсии, которые произошли после перехода по рекламе (post-click) или после просмотра баннера или ролика — без клика по креативу (post-view). При этом учитываются и те конверсии, которые были совершены не сразу, а спустя какое-то время после контакта с рекламой.

Оценивать отложенный эффект от рекламы имеет смысл в любых сферах бизнеса — но это особенно важно, если клиенты долго принимают решение о покупке: например, если речь идёт о недвижимости, автомобилях или мебели.

Период учёта конверсий может составлять до трёх месяцев, его выбирает рекламодатель.

Денежные метрики, аудиторные срезы и кросс-охват

Новый инструмент покажет стоимость конверсий и полученный доход, а также привычные для медийной рекламы метрики: частоту показов, охват, CTR, CPM и CPC. Для видео есть расширенные данные — например, количество просмотренных до конца роликов. Статистика доступна в разных срезах: по площадкам, форматам, устройствам, географии, социально-демографическим характеристикам и интересам аудитории. Например, рекламодатель может посмотреть, какая аудитория лучше реагирует на рекламу, и уточнить таргетинги.

Оценивайте эффективность и кросс-охват площадок. Изучайте, как разная аудитория реагирует на рекламу. Анализируйте результаты разных рекламных форматов по охватным метрикам и отложенным конверсиям.

А ещё с помощью Метрики для медийной рекламы можно измерить кросс-охват и кросс-частоту размещения, чтобы оценить уникальную аудиторию кампании и реальное количество показов одному и тому же пользователю. Например, если пользователь видел баннер на двух разных площадках, в статистике по этому баннеру он будет зафиксирован только один раз — а частота показов будет равна двум.

Яндекс.Метрика дала нам уникальную возможность смотреть post-view конверсии и кросс-частоту по всем кампаниям в Яндексе. Теперь мы можем прозрачно оценивать эффект от рекламы. Например, по последнему флайту мы запустили несколько кампаний с различными таргетингами и увидели, насколько аудитория в них пересекается. Юлия Федотова, programmatic-менеджер агентства RealWeb, сертифицированного партнера Яндекс.Метрики

Активация данных в ретаргетинге

Данные, собранные в Метрике для медийной рекламы, можно использовать для дальнейшей работы с аудиторией. При этом можно создавать прицельные сценарии коммуникации с разными сегментами. Например, выделить пользователей, досмотревших ваш ролик до конца, — и показать продолжение истории только этому сегменту.

Реализовать такой сценарий просто: из отчёта Метрики для медийной рекламы за пару кликов создаётся сегмент Аудиторий, на который можно нацелить ретаргетинг в Директе.

Узнать больше о возможностях Метрики для медийной рекламы можно на сайте.





Как подключить



Метрика для медийной рекламы доступна бесплатно.

Чтобы начать ей пользоваться, достаточно просто авторизоваться на media.metrica.yandex.ru с логином на Яндексе — лучше с тем же, с которым вы работаете в Директе. Чтобы начать собирать данные о показах, скачайте из Метрики для медийной рекламы пиксель и добавьте его в специальное поле в настройках Директа или другой рекламной системы. Если вы закупаете рекламу напрямую у площадки, отправить ей пиксель.

Для учёта конверсий достаточно выбрать нужные цели или ecommerce-действия, которые уже собираются счетчиком Метрики на вашем сайте.

Подробная инструкция по настройке нового инструмента есть в Помощи.

Метрика для медийной рекламы работает в режиме беты — пробуйте новый инструмент и делитесь вашими впечатлениями в комментариях!