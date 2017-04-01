Клуб Народной карты

апрель 2017
И все-таки она не вертится!
Fleget
1 апреля 2017, 11:15



Народные картографы!

Сегодня наступил 4877 новый год по Карудианскому календарю, а значит пришло время открыть вам правду мироздания!

Наш мир устроен совсем не так, как мы привыкли думать. Шарообразная форма Земли — величайшее заблуждение человечества, которое преследует людей со времен Эратосфена. 

Знайте, в действительности, наша Земля имеет форму диска.
1. Диаметр диска Земли - 40 000 км;
2. Центр диска Земли находится на т.н. Северном полюсе;
3. Южного полюса не существует. То что мы называем Антарктикой — ледяная стена, окружающая мир;
4. Солнце, луна, звезды, все вращается над землей; 
5. Земля движется вверх с релятивистским ускорением равным 9,8 метров в секунду за секунду, поэтому возникает т.н. всемирное тяготение, но в действительности гравитации в том понимании, в котором нам внушили не существует.

Мы понимаем, что в это трудно поверить, т.к. многими столетиями нам внушали, что в "плоскую землю" верят только необразованные люди, но вот вам несколько фактов, которые не опровергнет ни один "ученый" Земли.

1. Достоверно известно, что во время дальних перелетов самолеты не корректируют высоту.
В таком случае, если бы Земля была шарообразной самолет без постоянной корректировки высоты вылетел бы в космос или хотя бы куда-то в верхние слои атмосферы, но этого не происходит. Почему? 

2. Все кругосветные путешествия ни что иное, как плавание по кругу. Тем же самым занимаются самолеты, которые летают из Чили в Австралию. Вместо того, что бы срезать путь через Южный полюс, они почему-то летают вокруг него. 
попробуйте сами проложить самый короткий маршрут из Сиднея в Сантьяго.

3. В III веке до н.э. Эратосфен измерил длины теней отбрасываемые столбами в Сиене и Александрии, в результате чего пришел к выводу, что Земля круглая, а Солнце находится в 150 млн км. Однако если провести этот же опыт с учетом правильной – плоской земли, то получится, что Солнце находится на высоте всего 6000 км и имеет диаметр приблизительно равный 50 км, что наглядно доказывает следующий пример.

4. Нам говорят, что диаметр солнца в 109 раз больше диаметра Земли (13,9 млрд км). Если солнце такое огромное, то почему лучи из-за туч расходятся в разные стороны, как будто источник света спрятан за облаками?

Хорошо видно, что Солнце находится не в 14 млрд. км, а совсем рядом.

5. Если солнце вращается вокруг нас на одинаковом расстоянии, то почему на закате оно становится меньше?  Все потому, что возникает эффект перспективы. 

6. Солнце своей гравитацией притягивает землю и другие планеты. Если гравитация работает для больших предметов, то почему она не работает для маленьких? Почему два лежащих на столе яблока не притягиваются друг к другу? Не может же им мешать какое-то незначительное трение или сопротивление воздуха. 
В конце концов, почему нет даже незначительного притяжения предметов к Солнцу, даже самых маленьких?

7. Почему раскрученный волчок или по-научному гироскоп перестает подчиняться законам гравитации? Может быть потому, что ее нет, а есть постоянное ускорение.

8. Земля вращается со скоростью 1675 км/ч или 465 м/с – это очень большая скорость. Почему нас не выбрасывает с поверхности центробежной силой?

9. Но есть же фотографии из космоса – скажете вы.

А вы не задавали себе вопрос, почему все космические ракеты летят не вверх (в космос), а куда-то в сторону, как будто в соседнюю область? 
Посотрите сами любой запуск космической ракеты.

Хорошо видно, как практически сразу после старта ракета улетает куда-то в сторону.
 

10. Может быть потому, что на самом деле все космонавты сидят на Земле? Вот вам кадр из видео сделанного во время визита Д.Буша старшего в агенство НАСА. Не замечаете космонавта на фоне хромокея? 
Кстати, НАСА до сих пор никак не прокомментировали этот кадр. Шах и Мат!

Хорошо виден космонавт на фоне синего хромокея, который часто используют при съемках в кино.

Теперь вы знаете правду. В связи с этим, с 2 апреля 2017 года или с 2 января 4877 года (по Карудианскому календарю) Народная карта перейдет на правильную — плоскую карту. 

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24 комментария
news
Правки от таксистов
Prographer
3 апреля 2017, 11:12

Всем привет. Решаюсь в первый раз предложить нововведение для Народной карты. Буквально сегодня стал свидетелем такой ситуации: водитель Яндекс.Такси, проехав во дворы, упёрся в тупик, положившись на маршрут, построенный на карте (скорее всего), и, насколько понимаю, кроме этого водителя об ошибке на карте больше никто не узнал, и остальные водители так же будут упираться в него и тратить время. Может быть, предложить водителям оставлять заметки на карте о том, куда можно проехать, а куда нельзя, а потом, основываясь на заметках, делать правки на карте?

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12 комментариев
идея,Яндекс.Такси,Яндекс.Карты,правки,заметки
Основные проезды к крупным торговым центрам - классом 7
Biktash Shamil
3 апреля 2017, 12:10

Некоторые торговые центры генерируют внушительный автомобильный трафик. В текущей редакции правил можно в порядке исключения присваивать класс 7 крупным безымянным проездам, ведущим в многоэтажные жилые массивы. Предлагаю подобное исключение ввести и для торговых центров (сейчас правила исключений не предусматривают, предписывая использовать класс 8).

Класс 7 должен присваиваться минимальному количеству основных заездов (например, не более 1-2 для каждой смежной улицы). Класс 7 должен доводиться до основного входа в ТЦ либо до  основной развилки на отделы парковки. Критериями, по которым использование класса 7 целесообразно, могут быть размер ТЦ (площадь, количество якорных арендаторов) и его удалённость от дорожной сети.

Для предотвращения транзита можно принудительно присваивать скоростное ограничение, соответствующее классу 8 (20).

Реализация предложения позволит избежать ситуации, при которой активно используемые территории большой площади (торговые центры и их парковки) на мелких масштабах отображаются без дорог, без связи с остальной дорожной сетью.

Подобная схема отрисовки при непротивлении модераторов уже фактически используется на Народной карте. Осталось её регламентировать.

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4 комментария
Навигатору госграницы совсем нипочём?
dreskakadres
3 апреля 2017, 14:15

Описание ситуации:

Нужно проложить путь навигации от одного города к другому в одной и той же стране. Яндекс-навигатор же показывает кратчайший путь, прокладывая его через соседнее государство. То есть, как минимум, проходя через два погранпоста (не говоря о том, что этот путь сильно извилист и проходит через много горных перевалов). В то же время имеется своя магистраль, пусть даже и длиннее на 200 км . Понятно, что предпочтительнее путь внутри своей страны.

Какие есть мысли у Администрации Яндекс-карты по этому поводу? Может быть пора ввести что-то на границах, чтобы оно влияло на прокладку навигатором маршрута? По правилам карты же нельзя использовать "въезд по пропускам".

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26 комментариев
Яндекс.Навигатор,навигация,КПП,государственная граница
Встреча народных картографов в Москве
Fleget
3 апреля 2017, 15:40



Друзья!
 
Совсем скоро, состоится вторая в этом году встреча народных картографов. И как не трудно догадаться, в этот раз мы собираемся в городе Москве.

Кроме всего прочего, встреча пройдет в День рождения Народной карты.
Мы с большой с радостью приглашаем всех народных картографов отметить это радостное событие вместе!

Что будет?
Знакомство не только друг с другом, но и с главным офисом компании;
Дружественное и неформальное общение;
Три презентации с итогами за прошедший год, а так же с планами на будущий;
Секретная часть встречи, в которой для достижения результата нужно будет немного подвигаться. 

Где и Когда?
Встреча пройдет 8 апреля в 12:00 в офисе Яндекса по адресу: м. Парк Культуры, ул Льва Толстого, 16. БЦ "Морозов".

Обязательно не забывайте брать с собой хорошее настроение, как это сделали наши коллеги из Екатеринбурга:

Это был очень продуктивный и насыщенный день :)


Если вы еще не записались на встречу, то обязательно пишите письмо на почту  ymaps@yandex.ru с пометкой «Офлайн-встреча» в теме письма и указанием города Москвы.

Команда Народной карты

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17 комментариев
news,встреча
Совред в Ивацевичском районе закрывается!
Павел 1985
4 апреля 2017, 12:19

Уважаемые картографы! Совред в Ивацевичском районе подошёл к концу. Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал мне обрисовывать мой родной район! :) К сожалению, не могу перечислить всех поимённо, боюсь кого-то обидеть невниманием :) Также моя огромная признательность модераторам и сотрудникам, которые проверяли наши правки, исправляли ошибки и консультировали по некоторым нюансам Народной Карты. Хоть их вклад и не столь виден, но оттого не менее ощутим.

Конечно, не всё было отрисовано в полном объёме. Лично мне наиболее актуальной в сельской местности кажется информация об основных имеющихся дорогах, деревнях и посёлках, улицах и жилых домах, а также их адресах. Из всего вышеперечисленного наибольшую проблему составляли адреса, изза крайне малой информации о них на кадастровой карте. Зачастую приходилось применять чудеса логики и интуиции :) Однако, тем не менее, в настоящее время Народная карта имеет несравненно более полный вид, чем до совреда. Как пример - снимки агрогородка Подстаринь до и после совреда.

Примерно такая же картина наблюдалась по всему району, в некоторых деревнях улицы не только не были подписаны, но даже нарисованы.

Конечно, хотя основная информация теперь уже появилась на картах, в некоторых слоях работы ещё предостаточно. Это леса, болота, мелиоративные каналы, полевые дороги. Однако в последнее время леса, к примеру, если рисовались, то в виде полос вдоль дорог и мелких островков, а некоторые большие участки остались нетронутыми. Ещё хуже обстоят дела с болотами и мелиоративными каналами. Однако, на мой личный взгляд, данная информация не представляет особой ценности для рядового пользователя карт, поэтому не буду ждать её внесения на Народную карту, а приглашаю желающих исправить данные недочёты уже вне совреда.

От сотрудников Яндекса жду итоговой статистики по данному совреду.

За сим разрешите откланяться, ещё раз спасибо всем картографам, модераторам и сотрудникам, принимавшим участие.

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3 комментария
совместные редактирования
Совред в Шымкенте. Первые итоги (30.03-03.04)
Lobov Sergey
4 апреля 2017, 12:34

Прямой эфир совреда       Карта совреда

Идет пятый день совреда в Шымкенте. Планировали первые промежуточные итоги подвести через неделю после начала совреда, в четверг, но не удержались, и делаем это раньше плана.

Итак, что же говорят цифры?

В первый вечер совреда в нём поучаствовало почти 30 народных картографов и вместе они сделали почти 1500 правок. А в следующие три дня  их число возрастало: 3500, 3700 и 3900 правок, соответственно было сделано в рамках улучшения карты Шымкента. Вчера правок было поменьше, но незначительно. Всего же с начала совреда сделано больше 16000 правок

Что рисуют?

Подавляющее большинство правок приходится на слои зданий и дорог:  52% и 31% правок соответственно. Далее, с большим отрывом следуют слои:

  • растительность - 4%
  • дорожная инфраструктура (рисуют в основном, заборы) и адреса - 3%

Если же говорить не сухими цифрами, а более наглядными категориями - то после попадания на Яндекс.Карты правок, сделанных с начала совреда, во многих районах города уже станет заметно удобнее ориентироваться:

Напоминаем, что на карте совреда можно посмотреть участки, где наиболее актуально рисование, а всех рисующих просим писать в комментариях к заглавному посту про совред, какие участки берутся в работу, а главное, что уже нарисовано.

Совред продолжается! Удачного картографирования!

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совместные редактирования
Не забывайте обозначить бывшие села из реестра Верховной рады Украины
Наше старе село
4 апреля 2017, 14:24

Сайт Верховной Рады

Выбирайте вверху область и находите в списке ислюченные или присоединенные села.

И создавайте на карте одноименные кварталы, если застройка бывшего села есть. А если на месте бывшего села теперь небольшой лес, то назвите на честь села тот участок растительности.

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6 комментариев
административное деление
Совместное редактирование в Шымкенте
Lobov Sergey
4 апреля 2017, 19:11

Прямой эфир совреда       Карта совреда       Промежуточные итоги 10-13 апреля

Итоги дня (18 апреля)

правок: 2500, пользователей: 16

активисты: topper-anatoly, Дмитрий (liliputya), sansan, Andervel

На прошлой неделе на Народной карте завершились несколько совредов, подходит к концу ещё один. И сегодня мы объявляем новое совместное редактирование! 

Итак, рисуем Шымкент - столицу Южно-Казахстанской области, один из крупнейших городов Казахстана. 

Особенность этого совреда в том, что с одной стороны - город отрисован относительно подробно (если сравнивать, к примеру, с Баку, где не так давно проходил большой совред), а с другой - в нём достаточно много "белых пятен". К тому же Шымкент активно развивается, в городе достаточно много новых объектов, строятся даже новые жилые районы, а вот с отражением этих данных на карте всё не так хорошо.

В рамках этого совреда немало мест можно нарисовать "с нуля", но одновременно очень много простора для редактирования уже существующих данных.

Что же можно рисовать и править в рамках совместного редактирования? Мы выделили несколько типов участков, где нужны правки разного рода - так чтобы каждый нашел себе интересное место для рисования, и для удобства сделали карту совреда, обозначив на ней такие районы:

  1. Есть районы частной застройки, в основном на окраинах города, которые сейчас не отрисованы вовсе - нет даже дорожной сети. Такие участки обозначены на карте салатовым цветом
  2. Есть районы частной застройки, где дорожная сеть нарисована, но этим всё и ограничилось - нет ни домов, ни адресов. Такие участки обозначены на карте желтым цветом
  3. Есть районы промзон, которые представляют сейчас "серые пятна" на карте, а иногда и белые - когда не нарисована и территория промзоны. Такие участки обозначены на карте фиолетовым цветом
  4. Есть участки в центре города, где отрисованные здания имеют очень мало отношения к реальности - геометрия домов не совпадает со снимком почти нигде. Такие участки отмечены оранжевым цветом, и мы надеемся, что их можно будет перерисовать (хоткей Ctrl+X нам в помощь)
  5. Во многих кварталов городской застройки неактуальна геометрия отдельных зданий. В основном это связано с тем, что дома отрисовывались давно, и ситуация на местности успела измениться. Часть таких участков мы выделили в отдельные зоны на карте совреда - красным цветом, но отдельные несовпадения возможны и за пределами таких участков
  6. Кварталы, где геометрия зданий и проездов уже приведена в порядок, но не хватает адресов, отмечены на карте совреда голубым цветом
  7. Для любителей рисовать в слое гидрографии - реки Кошкар-Ата и Бадам нарисованы сейчас также далеко неидеально. Вторая, более крупная река не имеет контурного полигона, хотя снимок позволяет его нарисовать.
  8. У крупнейших улиц города нет тротуаров и почти нигде не отрисованы пешеходные переходы
  9. Очень слабо сейчас отрисован район аэропорта Шымкента - тут актуально добавление зданий, парковок, редактирование проездов

Все участки - обозримые по объему отрисовки (хотя и разные по площади). Можно писать в комментариях, если выбран для рисования какой-либо участок, и обязательно просим отписываться, если какой-то из участков отрисован, а также если вне рамок отдельных участков на карте релиза отрисовано что-то заметное. Мы будем внимательно следить за рисованием, но с вашими комментариями точно никого не забудем:)

Длительность совреда - 3 недели, дата окончания, соответственно - 20 апреля. Каждую неделю будем подводить прочежуточные итоги.

Традиционный вопрос - об источниках информации для отрисовки.

  • Спутниковый снимок - он в Шымкенте сделан в конце апреля 2016 года, некоторые участки сняты в мае
  • Справочный раздел на сайте акимата Шымкент со списком организаций - может быть актуален как при добавлении организаций, так и при уточнении адресов
  • Информация о маршрутах ОТ на сайте акимата (к сожалению только в казахской версии)
  • Немало информации о новостройкаш шымкента можно почерпнуть в соответствующей теме на форуме Skyscrapercity

Мы будем рады информации об иных открытых источниках данных (особенно об адресах) и готовы включать их в этот список.

Надеемся в ходе совреда на помощь и консультации двух пользователей, которые сейчас активно рисуют в Шымкенте:  sicutodium и DenKZ341

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129 комментариев
совместные редактирования
Обновление спутниковых снимков. Южные страны 04.04.2017
Fleget
4 апреля 2017, 19:28

Сегодня вышло по-настоящему жаркое обновление спутниковых снимков!
 
В релиз попали: Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Кувейт, Малайзия, Сирия, Турция и Филипины. Четыре из перечисленных страны входят в десятку самых жарких стран мира.

Больше всего снимков получила Индия - 16441 кв.км новых спутниковых снимков;
Меньше всего снимков досталось Турции - только 406 кв.км. 

Всего в релиз попало более 55,5 тыс кв.км, что по площади чуть-чуть меньше Хорватии  56,5 тыс кв.км.

Более подробную информацию о местах с новыми снимками можно увидеть на Карте Релиза.

Команда Народной карты

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68 комментариев
news,спутники
МГУ и его 3D
Disappointed
5 апреля 2017, 11:06

Просто посмотрите на это:

Более популярно:

1. Дублирование 3D модели 2D зданием.

2. 3D модель не соответствует реальности. (Радиус поворота съездов слишком маленький, должен быть как у нарисованой дороги)

3. Это просто... нет, вот вы видите перед входом в МГУ какую-то постройку? Я нет.

4. Некартируемые объекты. ("левый", "правый") Это элемент ландшафта, по которому можно ходить, а на карте выглядит как какая-то постройка. Я, конечно, понимаю, со стороны МГУ ( а не улицы) это похоже за здание, но щито поделать, на НЯК нет инструмента для отметки подпорных стен. Хотя, если для этого "элемента здания" сделали 3D модель, это выглядело бы адекватно.

А также.

Можно заметить, что из-за того, что 2D контур, к которому добавлена модель, не соответствует полностью основанию 3D модели, все элеметы нарисованые впритык к этому 2D контуру, могут оказаться в релизе с зазором относительно 3D здания. Неужели нельзя добавить автоматическую отрисовку 2D контура по основанию 3D модели? Это относится не только к МГУ, а ко всем подобным зданиям в общем. 

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5 комментариев
МГУ,3D
Как прошла первая встреча в Екатеринбурге
alexfox
5 апреля 2017, 11:07

Всем привет! Еще только-только прошла первая в истории Екатеринбурга встреча картографов НЯК, и я бы хотел немного о ней рассказать.

Недавний опрос, проведенный у нас, показал, что жители, знающие район своего проживания лучше других, куда положительнее оценивают его и весь город в целом. Так было и с нами: в Яндекс приехали те, кто знает и любит свои родные места и хочет поделиться этим позитивом с другими пользователями карт.

На самом деле, до самого последнего дня не верилось, что это возможно, но, собравшись, мы доказали обратное.

Мы - одна команда

Немало удивив Аню, все пришли ровно к назначенному времени и, поначалу стесняясь, стали знакомиться. Вышло это у нас довольно быстро, так что уже через небольшое время стали слушать презентации от Миши, Феди и Ани, делясь на группы и обсуждая вместе различные вопросы во время перерывов.

В процессе обсуждения.

Из этой встречи каждый что-то извлек для себя: кто-то задал интересующие его вопросы, кто-то - познакомился с единомышленниками (нас было не так мало, как это казалось и мне раньше!).

Аня и Саша.

Особенно приятно было то, что на нашей встрече побывали не только жители города, но и области (кто-то ехал всего 20 минут, а кто-то - 2 часа), а также из соседних регионов (модератор nogo1986 из Перми).

Словом, те пять часов, что мы провели вместе, сблизили нас и открыли новые пространства для совместной работы. Надеюсь, что это была первая из многих предстоящих для нас в будущем встреч.

Фотографии со встречи.

 

Слева направо. Fedor-kos, Nogo1986, Kostya-gor, Pavlovao, Sansan, Klimareva, Alexfox, Misha Fleget, City-Photoblogger, Rras, Info@ekbmap.ru, Ivanov77, Annatsav.

 
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19 комментариев
встреча
Правила по дорогам (разъяснение)
Сергей
6 апреля 2017, 09:41

Всем добрый день. Прошу разъяснить немного по правилам. Рисую в своем городе, но вот задался вопросом, а правильно ли рисуем? 

Вопрос 1. В городе бОльшая часть дорог, в т.ч. и дворовые территории, запрещена для движения грузового транспорта. Хотелось бы также отметить, что движения для грузовых запрещено согласно знаков ПДД, но разрешено при наличии пропуска выданного ГАИ, например для вывоза снега из города и любых других нужд администрации города. Как будет правильней: указать движение запрещено (движение по пропускам) для движения грузового транспорта или снять атрибут в дороге разрешающий движения грузовых. Если выполнять первый пункт, то таких запрещающих занков придется рисовать очень много, но и неправильно было бы ограничивать движение снятием атрибута, т.к. по факту, в принципе, при наличии пропуска двигаться они могут.

Вопрос 2. Немного непонятно про атрибут разрешающий/запрещающий движение велосипедов. Пример: имеется дорога с разрешением для движения всех видов транспорта включая вело и пешеход, данную дорогу пересекает тротуар с атрибутами вело и пешеход и далее непосредственно через дорогу пешеходный переход (по правилам на пешеходном переходе включаем только атрибут пешеход, без вело). Забежим вперед, как будто администраторы сделали(-ют) в ЯК возможность выбора вида транспорта перед постройкой маршрута. Как в данном случае будет рисоваться маршрут для велосипеда, ведь по факту ему разрешено движение только до пешеходного перехода, а далее мы сами снимаем разрешающий для него атрибут и тем самым запрещаем пересекать эту дорогу по пешеходному переходу, т.е. по факту он может двигаться по тротуару до пешеходного перехода и все, попадает в тупик !?

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8 комментариев
правила,дороги
Конец маршрута городского транспорта
serg.sokoloff49
6 апреля 2017, 10:32

Неоднократно встречался с таким вариантом: автобус (др.гортранспорт) добрался до конечной остановки и без отстоя, с разворотом пошёл по обратному маршруту. Раньше окончание маршрута отмечали (*). Теперь это не приветствуется и получаешь "втык". Где истина?

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16 комментариев
Нужен совред по КОАТУУ. Идея для Котика.
Наше старе село
6 апреля 2017, 11:05
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3 комментария
административное деление,населенные пункты
Исторические районы
serg.sokoloff49
6 апреля 2017, 11:15

Объясните мне, ни разу неграмотному - почему в некоторых местах пишут "исторический район" (что соответствует истине) - как здесь, а в других местах пишут чушь типа "территория"?

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4 комментария
Избы на Крайнем Севере
Евгений Л.
6 апреля 2017, 12:15

Как правильно аттрибутировать избы на Крайнем Севере?

П. 2.2.7. Не имеет официального статуса

Флажок в поле переключателя Не имеет официального статуса устанавливается для административных единиц типа:

  • «Населённый пункт»: садоводства, дачи, коттеджные посёлки, урочища, отдельно стоящие дома или группы домов, имеющие собственные названия, а также прочие обособленные населённые территориальные образования, не представленные в официальных реестрах населённых пунктов.

    Например:

    • отдельно стоящие дома или группы домов, имеющие собственные названия; хутора в Прибалтике, полевые станы, избы на Крайнем Севере и подобные им объекты — экопоселение Славное, поселение родовых поместий Мирное, вахтовый посёлок Бованенково, дома 1038 километр, железнодорожная казарма 7031 километр;

П. 2.2.3.7. Кварталы (уровень 7)

Именованные отдельные дома и мелкая застройка хуторского типа, не имеющие иной адресации (нумерации) кроме имени собственного. См. также п. 2.1.4.5.

Так населённый пункт или квартал? 

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9 комментариев
Совред в Шымкенте. Итоги первой недели (30 марта-5 апреля)
Lobov Sergey
6 апреля 2017, 12:31

Прямой эфир совреда       Карта совреда

Всем привет! Подводим итоги первой недели совместного редактирования в Шымкенте.

Кстати, Шымкент сейчас один из трех крупнейших по численности населения городов Казахстана. Как и новая, быстрорастущая столица страны Астана, Шымкент сильно вырос за последние 20 лет, больше чем в 2 раза. В середине 1990-х население города не сильно превышало 400 тысяч жителей, сейчас - приближается к миллиону. 

Парк 20-летия независимости Казахстана

Возвращаясь к совреду. За 6.5 дней народные картографы сделали больше 25 тысяч правок в Шымкенте, в том числе создано 15 тысяч новых объектов. Во вторник и среду было сделано примерно по 4.5 тысячи правок. 

Огромное спасибо всем участникам совреда, а их больше 30 ежедневно. Общее же число тех, кто внёс вклад в улучшение карты Шымкента, уже перевалило за 100.

Лидерами по числу правок являются topper.anatoly и vladislav.chigrov, сделавшие больше чем по 3000 правок каждый, но хочется отметить вклад каждого. Приведение в порядок или отрисовка "с нуля" даже небольшого квартала - шаг к подробной карте всего города.

Не все, к сожалению, пишут о своём участии и вкладе в заглавном посте совреда, это сказывается на актуальности его карты (хотя мы всё равно стараемся поддерживать её в максимально актуальном состоянии). Кстати, законченные участки на карте получают более тёмную заливку, а участки жилой застройки, где геометрия домов и проездов приведена в порядок, но нет или неполна информация по адресам - раскрашены в голубой цвет.

На карте совреда можно отметить не всё, и потому хочется сказать также, что за неделю совреда многие улицы, особенно в центральной части города, обзавелись тротуарами, были размечены пешеходные переходы, река Бадам на терртиории города получила почти на всём протяжении контурную геометрию, гораздо аккуратнее стали выглядеть окрестности аэропорта.

Многое уже сделано, но многое ещё впереди в оставшиеся 2 недели совреда:

  • Хочется привести в порядок административные единицы в городе. В Шымкенте нарисовано много кварталов, но геометрия их очень неаккуратна сейчас. Важно "провести" границы по улицам, а где необходимо в соответствии с застройкой
  • В ряде районов (раскрашены зеленым на карте совреда) нарисована отсутствовавшая дорожная сеть, но можно рисовать здания
  • В районах многоэтажной застройки часто не хватает внутриквартальных проездов
  • Немало пока неразмеченных парковок (в том числе достаточно крупных) и заборов

Желаем всем удачного рисования и просим отмечать в комментариях свой вклад, независимо от его "объема". Хочется, чтобы совред был максимально "прозрачным" для восприятия, ведь каждый день одновременно идет рисование во многих частях Шымкента. 

А мы постараемся почаще делиться промежуточными результатами и обновлять карту совреда.

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совместные редактирования
Что важнее снимки или треки?
МВА
7 апреля 2017, 10:11

На сколько я понимаю мы все рисуем по спутниковым картам. Вот и я так же сделал здесь. https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1679593583?z=18&ll=30.231556%2C60.512263&l=nk%23sat  Картограф (правда из другого региона) сделал правку и нарисовал дорогу в стороне. Я ему задал вопрос, но ответа не последовало. Сотрудник Я. вернул несколько участков на прежнее место. Модератор изменил откат сотрудника Я. На мой вопрос ответил « Насколько я знаю, треки в этом случае приоритетнее. Постараюсь уточнить у сотрудников.» Снимки мы видим все, а вот треки видят единицы. Так что все таки важнее треки или снимки? 

Обращение к тем кто работает с треками: Если Вы сделали правку с изменением геометрии для треков, проверьте это по снимкам. Если геометрия изменилась, то сами исправьте не соответствие синхронизации или сделайте об этом заявление, а правки верните по снимкам. 

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дороги
Маршрутизация по дорогам 8 и 9 классов с твёрдым покрытием и без покрытия
SerVadim
7 апреля 2017, 10:11

В какой по очерёдности от самого быстрого до самого медленного маршрутизатор Яндекс Карт выдаст маршруты в том случае если расстояние, количество перекрёстков и манёвров на маршруте одинаковое во всех случаях?

а) По дороге 8 класса без твёрдого покрытия

б) По дороге 8 класса с твёрдым покрытием

в) По дороге 9 класса с твёрдым покрытием

г) По дороге 9 класса без твёрдого покрытия

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маршрутизация