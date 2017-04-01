Народные картографы!
Сегодня наступил 4877 новый год по Карудианскому календарю, а значит пришло время открыть вам правду мироздания!
Наш мир устроен совсем не так, как мы привыкли думать. Шарообразная форма Земли — величайшее заблуждение человечества, которое преследует людей со времен Эратосфена.
Знайте, в действительности, наша Земля имеет форму диска.
1. Диаметр диска Земли - 40 000 км;
2. Центр диска Земли находится на т.н. Северном полюсе;
3. Южного полюса не существует. То что мы называем Антарктикой — ледяная стена, окружающая мир;
4. Солнце, луна, звезды, все вращается над землей;
5. Земля движется вверх с релятивистским ускорением равным 9,8 метров в секунду за секунду, поэтому возникает т.н. всемирное тяготение, но в действительности гравитации в том понимании, в котором нам внушили не существует.
Мы понимаем, что в это трудно поверить, т.к. многими столетиями нам внушали, что в "плоскую землю" верят только необразованные люди, но вот вам несколько фактов, которые не опровергнет ни один "ученый" Земли.
1. Достоверно известно, что во время дальних перелетов самолеты не корректируют высоту.
В таком случае, если бы Земля была шарообразной самолет без постоянной корректировки высоты вылетел бы в космос или хотя бы куда-то в верхние слои атмосферы, но этого не происходит. Почему?
2. Все кругосветные путешествия ни что иное, как плавание по кругу. Тем же самым занимаются самолеты, которые летают из Чили в Австралию. Вместо того, что бы срезать путь через Южный полюс, они почему-то летают вокруг него.
попробуйте сами проложить самый короткий маршрут из Сиднея в Сантьяго.
3. В III веке до н.э. Эратосфен измерил длины теней отбрасываемые столбами в Сиене и Александрии, в результате чего пришел к выводу, что Земля круглая, а Солнце находится в 150 млн км. Однако если провести этот же опыт с учетом правильной – плоской земли, то получится, что Солнце находится на высоте всего 6000 км и имеет диаметр приблизительно равный 50 км, что наглядно доказывает следующий пример.
4. Нам говорят, что диаметр солнца в 109 раз больше диаметра Земли (13,9 млрд км). Если солнце такое огромное, то почему лучи из-за туч расходятся в разные стороны, как будто источник света спрятан за облаками?
5. Если солнце вращается вокруг нас на одинаковом расстоянии, то почему на закате оно становится меньше? Все потому, что возникает эффект перспективы.
6. Солнце своей гравитацией притягивает землю и другие планеты. Если гравитация работает для больших предметов, то почему она не работает для маленьких? Почему два лежащих на столе яблока не притягиваются друг к другу? Не может же им мешать какое-то незначительное трение или сопротивление воздуха.
В конце концов, почему нет даже незначительного притяжения предметов к Солнцу, даже самых маленьких?
7. Почему раскрученный волчок или по-научному гироскоп перестает подчиняться законам гравитации? Может быть потому, что ее нет, а есть постоянное ускорение.
8. Земля вращается со скоростью 1675 км/ч или 465 м/с – это очень большая скорость. Почему нас не выбрасывает с поверхности центробежной силой?
9. Но есть же фотографии из космоса – скажете вы.
А вы не задавали себе вопрос, почему все космические ракеты летят не вверх (в космос), а куда-то в сторону, как будто в соседнюю область?
Посотрите сами любой запуск космической ракеты.
10. Может быть потому, что на самом деле все космонавты сидят на Земле? Вот вам кадр из видео сделанного во время визита Д.Буша старшего в агенство НАСА. Не замечаете космонавта на фоне хромокея?
Кстати, НАСА до сих пор никак не прокомментировали этот кадр. Шах и Мат!
Теперь вы знаете правду. В связи с этим, с 2 апреля 2017 года или с 2 января 4877 года (по Карудианскому календарю) Народная карта перейдет на правильную — плоскую карту.
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