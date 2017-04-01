



Народные картографы!



Сегодня наступил 4877 новый год по Карудианскому календарю, а значит пришло время открыть вам правду мироздания!



Наш мир устроен совсем не так, как мы привыкли думать. Шарообразная форма Земли — величайшее заблуждение человечества, которое преследует людей со времен Эратосфена.



Знайте, в действительности, наша Земля имеет форму диска.

1. Диаметр диска Земли - 40 000 км;

2. Центр диска Земли находится на т.н. Северном полюсе;

3. Южного полюса не существует. То что мы называем Антарктикой — ледяная стена, окружающая мир;

4. Солнце, луна, звезды, все вращается над землей;

5. Земля движется вверх с релятивистским ускорением равным 9,8 метров в секунду за секунду, поэтому возникает т.н. всемирное тяготение, но в действительности гравитации в том понимании, в котором нам внушили не существует.



Мы понимаем, что в это трудно поверить, т.к. многими столетиями нам внушали, что в "плоскую землю" верят только необразованные люди, но вот вам несколько фактов, которые не опровергнет ни один "ученый" Земли.

1. Достоверно известно, что во время дальних перелетов самолеты не корректируют высоту.

В таком случае, если бы Земля была шарообразной самолет без постоянной корректировки высоты вылетел бы в космос или хотя бы куда-то в верхние слои атмосферы, но этого не происходит. Почему?

2. Все кругосветные путешествия ни что иное, как плавание по кругу. Тем же самым занимаются самолеты, которые летают из Чили в Австралию. Вместо того, что бы срезать путь через Южный полюс, они почему-то летают вокруг него.

попробуйте сами проложить самый короткий маршрут из Сиднея в Сантьяго.

3. В III веке до н.э. Эратосфен измерил длины теней отбрасываемые столбами в Сиене и Александрии, в результате чего пришел к выводу, что Земля круглая, а Солнце находится в 150 млн км. Однако если провести этот же опыт с учетом правильной – плоской земли, то получится, что Солнце находится на высоте всего 6000 км и имеет диаметр приблизительно равный 50 км, что наглядно доказывает следующий пример.

4. Нам говорят, что диаметр солнца в 109 раз больше диаметра Земли (13,9 млрд км). Если солнце такое огромное, то почему лучи из-за туч расходятся в разные стороны, как будто источник света спрятан за облаками?

Хорошо видно, что Солнце находится не в 14 млрд. км, а совсем рядом.

5. Если солнце вращается вокруг нас на одинаковом расстоянии, то почему на закате оно становится меньше? Все потому, что возникает эффект перспективы.

6. Солнце своей гравитацией притягивает землю и другие планеты. Если гравитация работает для больших предметов, то почему она не работает для маленьких? Почему два лежащих на столе яблока не притягиваются друг к другу? Не может же им мешать какое-то незначительное трение или сопротивление воздуха.

В конце концов, почему нет даже незначительного притяжения предметов к Солнцу, даже самых маленьких?

7. Почему раскрученный волчок или по-научному гироскоп перестает подчиняться законам гравитации? Может быть потому, что ее нет, а есть постоянное ускорение.



8. Земля вращается со скоростью 1675 км/ч или 465 м/с – это очень большая скорость. Почему нас не выбрасывает с поверхности центробежной силой?

9. Но есть же фотографии из космоса – скажете вы.



А вы не задавали себе вопрос, почему все космические ракеты летят не вверх (в космос), а куда-то в сторону, как будто в соседнюю область?

Посотрите сами любой запуск космической ракеты.

Хорошо видно, как практически сразу после старта ракета улетает куда-то в сторону.



10. Может быть потому, что на самом деле все космонавты сидят на Земле? Вот вам кадр из видео сделанного во время визита Д.Буша старшего в агенство НАСА. Не замечаете космонавта на фоне хромокея?

Кстати, НАСА до сих пор никак не прокомментировали этот кадр. Шах и Мат!

Хорошо виден космонавт на фоне синего хромокея, который часто используют при съемках в кино.

Теперь вы знаете правду. В связи с этим, с 2 апреля 2017 года или с 2 января 4877 года (по Карудианскому календарю) Народная карта перейдет на правильную — плоскую карту.

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