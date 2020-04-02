Сейчас как в России, так и в ряде других стран временно закрыты для посещения многие парки, скверы и иные типы рекреационных зон.

На Народной карте мы уже столкнулись с правками, перекрывающими движение пешеходов и велосипедистов на таких территориях.

Мы просим народных картографов не устанавливать подобные ограничения (как запрещенное движение, так и ограниченный вход) на пешеходных дорогах (на автомобильных дорогах с доступностью пешеходам — тоже).