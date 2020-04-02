Клуб Народной карты

апрель 2020
Пешеходные дороги в закрытых парках
Lobov Sergey
2 апреля 2020, 11:16

Сейчас как в России, так и в ряде других стран временно закрыты для посещения многие парки, скверы и иные типы рекреационных зон.

На Народной карте мы уже столкнулись с правками, перекрывающими движение пешеходов и велосипедистов на таких территориях.

Мы просим народных картографов не устанавливать подобные ограничения (как запрещенное движение, так и ограниченный вход) на пешеходных дорогах (на автомобильных дорогах с доступностью пешеходам — тоже).

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дороги,правила,растительность
Неделя домашнего редактирования на Народной карте
Lobov Sergey
3 апреля 2020, 16:32

Сейчас многие из нас живут в сложных и не очень привычных реалиях ограниченных перемещений и офлайн-контактов, заметно больше чем обычно времени проводят дома.

Одновременно значимая часть нашей привычной жизни перемещается вынужденно в онлайн. Это касается не только коммуникации людей, но к примеру — покупок: сейчас заметно растет количество онлайн-заказов различных товаров.

Хорошая и подробная карта нужна людям всегда, но сейчас, кажется, в некоторых местах она нужна особенно.

Мы приглашаем картографов принять участие в Неделе домашнего редактирования на Народной карте. Мы предлагаем, находясь дома, обратить внимание на карту знакомых мест, дополнив ее по возможности.

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71 комментарий
news,совместные редактирования
Уведомления об опубликованных правках (почти) на главной Яндекса
Lobov Sergey
3 апреля 2020, 19:00

Еще одна короткая новость про информирование картографов о результатах рисования на Народной карте.

Об опубликованных правках, сделанных в НЯК, сейчас можно получать еженедельные письма на электронную почту. С сегодняшнего дня подобные уведомления можно получить и альтернативным способом — прочитав уведомление о публикации в «портальном колокольчике» Яндекса.

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18 комментариев
news,интерфейс,информирование
Обновление Расширения Народной карты, версия 15.0
Alexxegorov
7 апреля 2020, 13:37

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 15.0.

Что нового?
Упрощённый ввод времени. 
При включенной опции можно вводить время без минут, пропускать разделители часов и минут или использовать разделители отличные от двоеточия.

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расширенный функционал,Расширения для браузеров,условия движения,организации
Ограничения в работе общественного транспорта
yndx-kras
7 апреля 2020, 14:43

Сейчас во всем мире непростая ситуация, из-за пандемии коронавируса происходят заметные изменения во всех сферах нашей жизни. Исключением не стал и общественный транспорт, в работу которого повсеместно вносятся коррективы — где-то маршруты переводятся в режимы выходного дня, где-то изменяется маршрутная сеть, а где-то и вовсе общественный транспорт полностью прекращает свою работу, как это, например, сделано в странах Закавказья. В связи с этим многие задают вопрос: как рисовать общественный транспорт в имеющихся реалиях?

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3 комментария
транспорт,нитки транспорта
Неделя домашнего редактирования. Промежуточные итоги
Lobov Sergey
7 апреля 2020, 19:19

Чуть больше четырех суток продолжается Неделя домашнего редактирования на Народной карте, и мы хотим подвести первые промежуточные итоги, рассказать, что скрывается за числом на счетчике, которое стремительно приближается прямо сейчас к 200 000 правок.

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3 комментария
news,совместные редактирования
История Народной карты в картинках
Мария
7 апреля 2020, 19:40

Уже завтра у Народной карты случится юбилей. Мы решили вспомнить, как прошли эти 10 лет, выделив самые ключевые события. Давайте вспомним, какой путь мы проделали вместе!

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news
Народной карте Яндекса 10 лет!
Анна К.
8 апреля 2020, 14:00

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40 комментариев
news
Народной карте 10 лет: воспоминания и поздравления
Lobov Sergey
8 апреля 2020, 16:00

Всем привет!
За 10 лет, прошедших с момента запуска, Народная карта поменялась очень сильно.
Мы попросили коллег, причастных к появлению сервиса и работавших в команде НЯК в первые годы — вспомнить запуск и интересные моменты из истории Народной карты. Ну, а раз речь про первую по настоящему круглую дату, то, конечно, не обошлось и без поздравлений:

Отдельное поздравление с десятилетием Народной карты от руководителя Геосервисов Яндекса — Романа Чернина:


PS. Мы будем рады и вашим историям и воспоминаниям о Народной карте того времени, когда вы начинали рисовать на сервисе. Все приходили в разное время и видели очень разную НЯК.

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news
Народная карта: итоги 10 лет
Lobov Sergey
8 апреля 2020, 17:00

Сегодня Народной карте исполнилось 10 лет, и мы, конечно, хотим подвести итоги первого, но, верим, не последнего десятилетия жизни сервиса.

Оказалось, что подводить итоги сразу целого десятилетия — довольно сложно. Но если вспомнить, как все начиналось, вспомнить Народную карту в апреле 2010 года и сравнить с сервисом сегодняшним, то получится вот что:

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20 комментариев
news
Вторые промежуточные итоги совместного редактирования в городе Малоярославец
Николас Листопад
10 апреля 2020, 00:04

Всем привет!

Сегодня в этом посте я хочу направить участников совместного редактирования в те места города Малоярославец, где ещё требуются правки, хотя напоминаю, что 70% работ по нашему мероприятию уже выполнено.

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совместные редактирования ,Калужская область,Малоярославец,итоги,news
Пасхальная неделя на Народной карте
Янош Станкович
10 апреля 2020, 09:00

Дорогие друзья, карантинные недели вносят свои корректировки в нашу привычную жизнь и мы стали больше времени уделять Народной карте.

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17 комментариев
кладбища,мемориалы,автостоянки,дороги,пешеходная дорожка,растительность
3,5 миллиона правок на двоих
Мария
13 апреля 2020, 17:00

Привет, друзья!

Совсем недавно сразу два народных картографа побили рекорд по количеству правок на сервисе — их суммарное количество составило три с половиной миллиона.  Мы неслучайно объединили результаты: картографы также объединяют свои усилия в отрисовке, для того чтобы сделать карту родных мест точной и максимально детальной.

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18 комментариев
news
Изменение ограничения скорости на Калужском шоссе
calibrator33
14 апреля 2020, 09:59

11 апреля видел, как меняли знаки ограничения скорости с 90 на 80 км/ч, а на некоторых участках с 60 до на 80 км/ч. 12 апреля с помощью приложения Народная карта  сделал снимки. Можно ли поскорее «натравить» робота-анализатора предположений ограничения скорости на эту последовательность снимков?

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5 комментариев
Неделя домашнего редактирования: промежуточные результаты
Lobov Sergey
14 апреля 2020, 11:10

Счетчик Недели домашнего редактирования только что «преодолел» огромную цифру в 500 000 правок. Полмиллиона полезных дополнений было внесено на карту, и сотни тысяч из них уже помогают людям в решении своих задач.

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3 комментария
news,совместные редактирования
Фильтр по слоям объектов в Подписках
Lobov Sergey
15 апреля 2020, 14:39

Сегодня в интерфейсе подписок на Народной карте появилось небольшое, но важное дополнение, которое расширит возможности работы с этим инструментом в целом.

Мы добавили в Подписки фильтр правок по слоям объектов, по принципу работы он аналогичен фильтру по слоям в правках пользователя.

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news,интерфейс
Временные посты ДПС
Lobov Sergey
16 апреля 2020, 14:47

Всем привет!

Сейчас в рамках мер по ограничению распространения коронавируса, во многих городах и регионах устанавливаются ограничения на свободное перемещение автотранспорта, въезд в города может быть перекрыт или ограничен.

В этом посте хотим пояснить нормы разметки подобных мест.

1. Временные посты ДПС (могут называться также блокпостами, карантинными постами, экопостами, постами измерения температуры и т. п.), устанавливаемые для контроля въезда в города. Они могут располагаться у стационарных постов ДПС или на временных площадках, могут быть со шлагбаумом или реализовываться как сужение дороги.
Такие объекты не размечаются в Народной карте шлагбаумами или камерами, а размечаются на карте инфоточками. О постах на въезде в города просьба писать в чат Народной карты с тегом #перекрытие, а инфоточки для временных постов внутри населенных пунктов можно разметить и самостоятельно в Картах или Навигаторе.

2. Полностью закрытые въезды размечаются перекрытиями, о таких местах просьба сообщать в чат Народной карты с тегом #перекрытие.

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Неделя домашнего редактирования: последние сутки
Lobov Sergey
16 апреля 2020, 17:00

Только что начались последние сутки Недели домашнего редактирования на Народной карте. 

Счетчик Недели будет остановлен завтра, 17 апреля в 17-00 по московскому времени. И завтра же мы подведем итоги.

А пока приглашаем всех народных картографов (особенно тех, кто не сделал этого ранее) поучаствовать в Неделе и дополнить карту в знакомых вам местах. 

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news,совместные редактирования
Самые яркие воспоминания десятилетия
Мария
16 апреля 2020, 17:30

Всем привет!

На прошлой неделе мы попросили вас вспомнить о самых ярких событиях десятилетия, для того чтобы подвести итоги не только в количественных и качественных показателях, но и в эмоциональных. Воспоминания, которые хранятся у вас о Народной карте, — главный предмет этого поста. 

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news,опрос
Адаптировать НЯК под малые разрешения экрана
Władik Pankratow
17 апреля 2020, 09:57

Здравствуйте, товарищи. Хотел бы предложить проработать  верстку НЯК для нетбуков, в частности под разрешение 1024 на 768.

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Верстка,Адаптив,Нетбук