Всем привет!
Сейчас в рамках мер по ограничению распространения коронавируса, во многих городах и регионах устанавливаются ограничения на свободное перемещение автотранспорта, въезд в города может быть перекрыт или ограничен.
В этом посте хотим пояснить нормы разметки подобных мест.
1. Временные посты ДПС (могут называться также блокпостами, карантинными постами, экопостами, постами измерения температуры и т. п.), устанавливаемые для контроля въезда в города. Они могут располагаться у стационарных постов ДПС или на временных площадках, могут быть со шлагбаумом или реализовываться как сужение дороги.
Такие объекты не размечаются в Народной карте шлагбаумами или камерами, а размечаются на карте инфоточками. О постах на въезде в города просьба писать в чат Народной карты с тегом #перекрытие, а инфоточки для временных постов внутри населенных пунктов можно разметить и самостоятельно в Картах или Навигаторе.
2. Полностью закрытые въезды размечаются перекрытиями, о таких местах просьба сообщать в чат Народной карты с тегом #перекрытие.