Клуб Народной карты

август 2019
Встреча народных картографов в Санкт-Петербурге: уже послезавтра
Lobov Sergey
1 августа 2019, 10:59

Уже послезавтра, 3 августа, состоится офлайн-встреча народных картографов в Санкт-Петербурге.

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1 комментарий
встреча
Ночная тема для Яндекс.Карты, обновление для Ночной Народной карты и Ночное метро
AlexPS
1 августа 2019, 12:39

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2 комментария
дизайн ,тема,интерфейс,метро
Новый индикатор рейтинга и изменение панели "Помощь"
Fleget
1 августа 2019, 18:35

У нас появилось несколько изменений в сервисе, о которых нам бы хотелось рассказать вам, и выслушать ваше мнение по этому поводу. 

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43 комментария
news
Обновление Правил 01.08.2019
Sand dan Glokta
2 августа 2019, 10:49

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19 комментариев
news,Обновление Правил
История одного сотрудника: yndx-tismary
Мария
2 августа 2019, 15:00

Настало время рассказать вам об еще одном члене Команды картографического производства. Ник yndx-tismary можно увидеть в разных частях России — от Приволжья до Сибири. Маша модерирует правки опытных пользователей — экспертов и модераторов — и принимает участие в спецпроектах по детализации вело- и пешеходного графа отдельных городов. Часто, когда видишь профиль сотрудника Яндекса, рассматривающего твои правки, становится интересно, кто он и как стал частью команды. Читайте пост и находите ответы на свои вопросы. :)

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13 комментариев
news,история одного картографа
Улица или квартал?
helpnikspb
6 августа 2019, 11:16

Мною нарисована и подписана улица, название которой совпадает с названием квартала (исторического района) небольшого города. Штатный модератор удаляет название этой улицы и привязывает нумерацию домов не к улице, а кварталу. Второй аналогичный пример — там же, с улицей и кварталом Звир. Я не согласен. Аргумент: в СПб есть как Красносельский район, так и Красносельское шоссе в том же районе, но нумерация домов там не привязывается к АТД, а остаётся с названием одноимённой району дороги (как и название самой дороги). Прецеденты взаимоисключающие. Что за дела?

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7 комментариев
атрибутирование улиц,адреса,АТД
Обозначение заправочных станций (на примере АГНКС) в НЯК и в Яндекс Справочнике
sansan (Alexander)
6 августа 2019, 11:40

Правила по обозначению заправочных станций в НЯК не действуют в Яндекс Справочнике. Получается нет единого правила заполнения названий в Яндекс Справочнике. Если владелец компании внес данные, их нельзя корректировать.

Ответ, полученный от службы поддержки Яндекса:

«Как я уже вам писал ранее, конкретную форму названия для своей организации на Картах выбирает ее владелец. Поэтому повлиять на эту ситуацию, к сожалению, возможности нет.»

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5 комментариев
азс,места
Блиц-совред в селе Шуйское
i1morozov
6 августа 2019, 15:00

Здравствуйте! Приглашаю принять участие в совместном редактировании села Шуйское и Междуреченского района.

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14 комментариев
совместные редактирования
Итоги встречи в Санкт-Петербурге. 03.08.2019
Fleget
7 августа 2019, 18:03

В прошлую субботу в Санкт-Петербурге прошла встреча народных картографов, где мы славно пообщались друг с другом, поиграли в игры, узнали немного нового и приняли участие в съемке панорам.

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17 комментариев
news,встреча,Санкт-Петербург
Калужская область — для наших картографов существует региональный чат в Telegram
Николас Листопад
8 августа 2019, 12:16

Всем привет! У каждого из нас когда-либо возникает тот или иной вопрос, касаемый редактирования карты. Для этого существует общий неофициальный чат в Телеграме — t.me/yndx_mapeditor.

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4 комментария
telegram,дайджест вопросов из Telegram,news
Прогулка-квест в Москве 17 августа
Lobov Sergey
8 августа 2019, 14:00

Сообщаем вам о скорой офлайн-встрече народных картографов в Москве. Это будет уже четвертая встреча по счету в этом году, и третья — неформальная.

Встреча состоится в следующую субботу, 17 августа, в 12:00 — привычное для многих время.

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13 комментариев
встреча
Доработка панели «Рекомендации»
Lobov Sergey
8 августа 2019, 18:00

Всем привет.

Сегодня мы еще немного доработали панель «Рекомендации» (которая раньше называлась «Помощь»).

1.      В блоке с Прямым эфиром мы «сузили» зону наблюдения до территории текущего совреда, сейчас они проходят почти постоянно. В заголовке блока отображается название совреда, на текущей неделе это совред в Междуреченском районе. В один клик можно перейти в зону совреда и поучаствовать в нем.

2.      Большой (особенно у народных модераторов) блок полезных ссылок мы сделали более компактным, там же теперь расположена ссылка на Прямой эфир по всей планете.

Также отметим,  хотя это и не про панель «Рекомендации», что по вашему фидбеку мы вернули переходы к соответствующим разделам Правил по клику на знак вопроса в карточке объекта.

7 комментариев
интерфейс,news,совместные редактирования
Какой категорией обозначаются водоматы?
Александр Пименов
9 августа 2019, 11:57

Доброго времени суток! К какой категории относятся вот такие штуки, как на фото? именуются такие как водоматы. Колонка? 

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13 комментариев
как на народной карте указать: Уличные тренажёры ? в парках.
Иван
12 августа 2019, 11:31

как на народной карте указать: Уличные тренажёры, в парках. (не нашёл нужной категории мест)

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4 комментария
Народная карта,спортплощадки
Туалеты
Котик
12 августа 2019, 11:31

Почему сотрудники удаляют все туалеты?

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25 комментариев
Итоги совреда в Междуреченском районе
i1morozov
12 августа 2019, 16:00

Активность на территории совместного редактирования снижается, поэтому я считаю, что пора заканчивать совред в Междуреченском районе

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2 комментария
совместные редактирования
Почему сотрудники не пользуются гипотезами?
MaXsus sl
13 августа 2019, 12:18

Доброго времени суток! 

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5 комментариев
сотрудники,гипотезы,адреса
Совред в Туркестанской области
Dudunchek
14 августа 2019, 15:00

Здравствуйте!

Приглашаю вас принять участие в совместном редактировании города Арысь и его пригорода Сырдарья
 

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9 комментариев
Совред,совместные редактирования
Народные модераторы июля
Lobov Sergey
15 августа 2019, 15:00

Всем привет!

Подводим итоги народной модерации в июле.

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3 комментария
модерация
Обновление спутниковых снимков. Дальний Восток и Азия
Fleget
15 августа 2019, 16:36

Совсем недавно у нас вышло обновление космоснимков на Дальнем Востоке и в странах ближнего зарубежья. Практически все снимки были сделаны весной этого года, а общая площадь составляет 17 148 квадратных километров.

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17 комментариев
news,спутники