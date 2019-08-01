Уже послезавтра, 3 августа, состоится офлайн-встреча народных картографов в Санкт-Петербурге.
Настало время рассказать вам об еще одном члене Команды картографического производства. Ник yndx-tismary можно увидеть в разных частях России — от Приволжья до Сибири. Маша модерирует правки опытных пользователей — экспертов и модераторов — и принимает участие в спецпроектах по детализации вело- и пешеходного графа отдельных городов. Часто, когда видишь профиль сотрудника Яндекса, рассматривающего твои правки, становится интересно, кто он и как стал частью команды. Читайте пост и находите ответы на свои вопросы. :)
Мною нарисована и подписана улица, название которой совпадает с названием квартала (исторического района) небольшого города. Штатный модератор удаляет название этой улицы и привязывает нумерацию домов не к улице, а кварталу. Второй аналогичный пример — там же, с улицей и кварталом Звир. Я не согласен. Аргумент: в СПб есть как Красносельский район, так и Красносельское шоссе в том же районе, но нумерация домов там не привязывается к АТД, а остаётся с названием одноимённой району дороги (как и название самой дороги). Прецеденты взаимоисключающие. Что за дела?
Правила по обозначению заправочных станций в НЯК не действуют в Яндекс Справочнике. Получается нет единого правила заполнения названий в Яндекс Справочнике. Если владелец компании внес данные, их нельзя корректировать.
Ответ, полученный от службы поддержки Яндекса:
«Как я уже вам писал ранее, конкретную форму названия для своей организации на Картах выбирает ее владелец. Поэтому повлиять на эту ситуацию, к сожалению, возможности нет.»
Здравствуйте! Приглашаю принять участие в совместном редактировании села Шуйское и Междуреченского района.
Всем привет.
Сегодня мы еще немного доработали панель «Рекомендации» (которая раньше называлась «Помощь»).
1. В блоке с Прямым эфиром мы «сузили» зону наблюдения до территории текущего совреда, сейчас они проходят почти постоянно. В заголовке блока отображается название совреда, на текущей неделе это совред в Междуреченском районе. В один клик можно перейти в зону совреда и поучаствовать в нем.
2. Большой (особенно у народных модераторов) блок полезных ссылок мы сделали более компактным, там же теперь расположена ссылка на Прямой эфир по всей планете.
Также отметим, хотя это и не про панель «Рекомендации», что по вашему фидбеку мы вернули переходы к соответствующим разделам Правил по клику на знак вопроса в карточке объекта.
Активность на территории совместного редактирования снижается, поэтому я считаю, что пора заканчивать совред в Междуреченском районе.