Всем привет.

Сегодня мы еще немного доработали панель «Рекомендации» (которая раньше называлась «Помощь»).

1. В блоке с Прямым эфиром мы «сузили» зону наблюдения до территории текущего совреда, сейчас они проходят почти постоянно. В заголовке блока отображается название совреда, на текущей неделе это совред в Междуреченском районе. В один клик можно перейти в зону совреда и поучаствовать в нем.

2. Большой (особенно у народных модераторов) блок полезных ссылок мы сделали более компактным, там же теперь расположена ссылка на Прямой эфир по всей планете.

Также отметим, хотя это и не про панель «Рекомендации», что по вашему фидбеку мы вернули переходы к соответствующим разделам Правил по клику на знак вопроса в карточке объекта.