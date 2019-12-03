Клуб Народной карты

декабрь 2019
Нужно больше категорий
Artsem
3 декабря 2019, 13:47

в НЯК  в рубрике слишком мало категорий для магазинов.
Иногда сложно найти подходящую категорию для магазина,  ещё труднее бывает когда магазин находится не в СНГ.

Например магазин приправ и специй к какой категории относится в рубриках которые сейчас есть?

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4 комментария
магазин,няк,рубрики,предложения по улучшению
Схемы помещений
Loreos
3 декабря 2019, 13:48

Столкнулся с недочетом на Яндекс.Картах. Если под зданием ТЦ находятся остановки, то они накладываются на этаж и закрывают собой информацию. Вот один из примеров: под зданием находится Мосгортранс и конечная остановка для автобусов. На 0,1 и 2 этажах отображение корректное:

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6 комментариев
Яндекс.Карты,Схемы помещений
Именования объектов слоя "Места" типа "Дворовая и парковая инфраструктура" (вопрос, обращение)
Николас Листопад
3 декабря 2019, 17:21
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4 комментария
вопрос,обращение,обратная связь
С 3Dекабря!
Lobov Sergey
3 декабря 2019, 18:00

3 декабря неофициально считается днем 3D-графики и профессиональным праздником людей, с 3D-графикой работающих. А значит самое время поздравить с этой датой тех народных картографов, которые создают 3D-модели для размещения на Яндекс.Картах.

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17 комментариев
news,3D-модели
Новогодние активности на Народной карте
Lobov Sergey
3 декабря 2019, 18:30

Начался последний месяц года, и мы хотим напомнить народным картографам про околоновогодние мероприятия на Народной карте.

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1 комментарий
встреча,новый год
Расписание движения в нитках транспорта
Lobov Sergey
4 декабря 2019, 13:45

Небольшое объявление для народных картографов, работающих с нитками транспорта.

Мы сейчас готовимся к небольшим изменениям в интерфейсе внесения расписаний ниток транспорта (безрельсового и трамвайных). И эта подготовка требует временного ограничения на работу с расписаниями движения в нитках. 

На некоторое время этот атрибут в нитках будет недоступен для редактирования. Сами нитки и все остальные атрибуты для редактирования будут по прежнему доступны всем, у кого есть соответствующие права.

Надеемся на понимание. После обновления, все должно стать лучше, чем сейчас:)

15 комментариев
news,транспорт,нитки транспорта
Для инвалидов/людей с ограниченными возможностями
Loreos
4 декабря 2019, 13:58

Тут пойдет речь о туалете для инвалидов. Стоит ли заменить «инвалидов» на «людей с ограниченными возможностями»? И мягче, и этичней, терпимей, и не так обидно.

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14 комментариев
Атрибут «Доступность на кресле-коляске» у организаций
Lobov Sergey
4 декабря 2019, 16:12

Сегодня появилась возможность в некоторых категориях организаций из слоя Места редактировать информацию о доступности организации для маломобильных граждан.

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20 комментариев
news,организации,интерфейс
Промежуточные итоги в Южском районе
vere.min
4 декабря 2019, 23:35

Здравствуйте.

Прошла уже неделя, как идёт совред. И пора подводить небольшие итоги. 

За это время было сделано около 6000 правок по всему району. Были нарисованы сёла: Мугреево-Никольское, Моста, Холуй, Груздево, НовоклязьминскоеИзотино. Также были сделаны и другие деревни. 

Можно порисовать ещё и другие населённые пункты, например: село Мордовскоесело Преображенскоедеревня Нагорновотоварищество Птицевод, деревня Лучкино

Рекомендую дополнить карту сёл: Талицы (здания) и Хотимль (адреса, места).

Пользователи: serg.kazennov, vere.min, nogo1986, Манъ были одни из самых активных картографов.

Карта совреда

Большое спасибо всем кто рисовал и рисует Южский район!

2 комментария
совместные редактирования
Обновление Правил 06.12.2019
Sand dan Glokta
6 декабря 2019, 14:30

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20 комментариев
news,Обновление Правил
История одного картографа: goddville
Мария
6 декабря 2019, 17:00

Привет, друзья!

Продолжая серию знакомств с народными картографами, хотим представить вам картографа goddville из Тверской области.  Он редактирует карту местности, которую хорошо знает, — это Конаковский район, а также карту Москвы (где живет теперь). Алексей уже больше года на проекте и стал модератором слоя растительности, что не случайно, так как место, откуда он родом, окружено лесами национального парка.

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1 комментарий
история одного картографа,news
Адреса в Садоводческих товариществах и т.п. населённых пунктах.
Rom Martin
9 декабря 2019, 15:13

Имеется СТ, например Зелёные Холмы, в котором нанесены (почти) все адреса в соответствии с базой кадастра (сквозная нумерация) и имеется схема с другими адресами (названия улиц и номера домов). На домах висят аккуратные одинаковые таблички по второму варианту. Вопрос, что делать, двойные адреса или поменять первые на вторые?

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13 комментариев
адреса
Вышки, мачты, башни операторов сотовой связи
Alex-Givengot
10 декабря 2019, 13:04

Вопрос только один — как атрибутировать???

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19 комментариев
Групповое изменение геометрии.
Даниил
10 декабря 2019, 13:04

Очень не хватает такой функции, что бы можно было изменить геометрию сразу 2-х или больше объектов. Такая функция будет полезна для тех случаев, когда здание разрезано на две части, и что бы каждое здание не перерисовывать, было бы хорошо, если бы существовала такая функция

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12 комментариев
Новый функционал,эксперты,модераторы
Итоги в Южском районе
vere.min
12 декабря 2019, 07:00

Прошло 2 недели, как идёт совред в Южском районе. За это время  был нарисован чуть, ли не весь район. Поэтому хочу рассказать как всё было. 

За время проведения совреда (27.11.2019-10.11.2019) было сделано 10608 правок, из которых 64% создания новых объектов. Были нарисованы все крупные сёла и почти все деревни (Холуй — 995 правок, Талицы — 823 правок, Моста — 505 правок). Также был отредактирован город Южа (конечно не целый, но всё — таки отредактирован — 2155 правок).

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2 комментария
совместные редактирования,итоги
Дороги смерти (для авто)
alex
12 декабря 2019, 13:10

Существуют дороги, которые вводят в заблуждение тысячи водителей. Они «заманивают» самым коротким путем (не спрашивая разрешения), но по сути таковыми не являются. Отнимают намного больше времени, нервов и здоровья (у машины). Знаю две таких:

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19 комментариев
дороги
Новогодняя трансляция Народной карты: уже завтра
Lobov Sergey
13 декабря 2019, 18:20

Всем привет!

Напоминаем, что уже завтра, 14 декабря, в 14-00 (время московское) пройдет новогодняя онлайн-трансляция Народной карты, посвященная итогам завершающегося года.

Трансляцию можно будет посмотреть во Вконтакте, на Youtube и в Яндекс.Эфире. Ссылки опубликуем завтра утром здесь, а также в нашей группе и чатах.

Выбирайте удобную для себя площадку и до скорой встречи в эфире!

2 комментария
встреча,Премия НЯК
История одного картографа: Wow (Azamat)
Мария
13 декабря 2019, 18:45

Привет, картографы!

Близится конец года, и хочется, чтобы истории были особенными. Нам повезло — интерес к рубрике проявил один из народных картографов, активно рисующих в Казахстане. «Wow!» — удивятся про себя другие народные картографы из Казахстана — «Наконец-то история про наше сообщество!» Некоторые из вас, возможно, помнят его по предыдущему нику Azamat — именно так зовут героя.  Он зарегистрировался летом 2017 года и уже через 4 месяца получил в модерацию здания, адреса и Места в родной Актюбинской области — именно здесь картограф делает основную часть своих правок. В 2017 году он стал Новичком года и продолжает вносить заметный вклад в карту Казахстана, рисуя, модерируя, делая 3D-модели, а с недавних пор — еще и схемы помещений. Знакомьтесь ближе и читайте его историю.

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история одного картографа,news
Народная карта: итоги 2019 года
Fleget
14 декабря 2019, 13:32

Традиционно в декабре команда Народной карты подводит итоги года и отмечает достижения народных картографов в дополнении и актуализации Яндекс.Карт.



Также вы можете смотреть трансляцию на нашей страничке в Вконтакте и Яндекс.Эфире.

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12 комментариев
news
Итоги новогоднего конкурса на «лучшую елочную игрушку картографа»
Fleget
16 декабря 2019, 18:21

Мы подвели итоги конкурса «на самую лучшую елочную игрушку картографа»

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4 комментария
news,конкурс