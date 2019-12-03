в НЯК в рубрике слишком мало категорий для магазинов.
Иногда сложно найти подходящую категорию для магазина, ещё труднее бывает когда магазин находится не в СНГ.
Например магазин приправ и специй к какой категории относится в рубриках которые сейчас есть?
Небольшое объявление для народных картографов, работающих с нитками транспорта.
Мы сейчас готовимся к небольшим изменениям в интерфейсе внесения расписаний ниток транспорта (безрельсового и трамвайных). И эта подготовка требует временного ограничения на работу с расписаниями движения в нитках.
На некоторое время этот атрибут в нитках будет недоступен для редактирования. Сами нитки и все остальные атрибуты для редактирования будут по прежнему доступны всем, у кого есть соответствующие права.
Надеемся на понимание. После обновления, все должно стать лучше, чем сейчас:)
Здравствуйте.
Прошла уже неделя, как идёт совред. И пора подводить небольшие итоги.
За это время было сделано около 6000 правок по всему району. Были нарисованы сёла: Мугреево-Никольское, Моста, Холуй, Груздево, Новоклязьминское, Изотино. Также были сделаны и другие деревни.
Можно порисовать ещё и другие населённые пункты, например: село Мордовское, село Преображенское, деревня Нагорново, товарищество Птицевод, деревня Лучкино.
Рекомендую дополнить карту сёл: Талицы (здания) и Хотимль (адреса, места).
Пользователи: serg.kazennov, vere.min, nogo1986, Манъ были одни из самых активных картографов.
Большое спасибо всем кто рисовал и рисует Южский район!
Привет, друзья!
Продолжая серию знакомств с народными картографами, хотим представить вам картографа goddville из Тверской области. Он редактирует карту местности, которую хорошо знает, — это Конаковский район, а также карту Москвы (где живет теперь). Алексей уже больше года на проекте и стал модератором слоя растительности, что не случайно, так как место, откуда он родом, окружено лесами национального парка.
Имеется СТ, например Зелёные Холмы, в котором нанесены (почти) все адреса в соответствии с базой кадастра (сквозная нумерация) и имеется схема с другими адресами (названия улиц и номера домов). На домах висят аккуратные одинаковые таблички по второму варианту. Вопрос, что делать, двойные адреса или поменять первые на вторые?
Прошло 2 недели, как идёт совред в Южском районе. За это время был нарисован чуть, ли не весь район. Поэтому хочу рассказать как всё было.
За время проведения совреда (27.11.2019-10.11.2019) было сделано 10608 правок, из которых 64% создания новых объектов. Были нарисованы все крупные сёла и почти все деревни (Холуй — 995 правок, Талицы — 823 правок, Моста — 505 правок). Также был отредактирован город Южа (конечно не целый, но всё — таки отредактирован — 2155 правок).
Всем привет!
Напоминаем, что уже завтра, 14 декабря, в 14-00 (время московское) пройдет новогодняя онлайн-трансляция Народной карты, посвященная итогам завершающегося года.
Трансляцию можно будет посмотреть во Вконтакте, на Youtube и в Яндекс.Эфире. Ссылки опубликуем завтра утром здесь, а также в нашей группе и чатах.
Выбирайте удобную для себя площадку и до скорой встречи в эфире!
Привет, картографы!
Близится конец года, и хочется, чтобы истории были особенными. Нам повезло — интерес к рубрике проявил один из народных картографов, активно рисующих в Казахстане. «Wow!» — удивятся про себя другие народные картографы из Казахстана — «Наконец-то история про наше сообщество!» Некоторые из вас, возможно, помнят его по предыдущему нику Azamat — именно так зовут героя. Он зарегистрировался летом 2017 года и уже через 4 месяца получил в модерацию здания, адреса и Места в родной Актюбинской области — именно здесь картограф делает основную часть своих правок. В 2017 году он стал Новичком года и продолжает вносить заметный вклад в карту Казахстана, рисуя, модерируя, делая 3D-модели, а с недавних пор — еще и схемы помещений. Знакомьтесь ближе и читайте его историю.
Традиционно в декабре команда Народной карты подводит итоги года и отмечает достижения народных картографов в дополнении и актуализации Яндекс.Карт.
Также вы можете смотреть трансляцию на нашей страничке в Вконтакте и Яндекс.Эфире.