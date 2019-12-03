Небольшое объявление для народных картографов, работающих с нитками транспорта.

Мы сейчас готовимся к небольшим изменениям в интерфейсе внесения расписаний ниток транспорта (безрельсового и трамвайных). И эта подготовка требует временного ограничения на работу с расписаниями движения в нитках.

На некоторое время этот атрибут в нитках будет недоступен для редактирования. Сами нитки и все остальные атрибуты для редактирования будут по прежнему доступны всем, у кого есть соответствующие права.

Надеемся на понимание. После обновления, все должно стать лучше, чем сейчас:)