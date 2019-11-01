Привет всем!

Настала очередь истории про Яндекс картографа, и мы рады сообщить, что взяли интервью у того из них, чей ник не раз упоминался в комментариях. Лиля пришла в Народную карту более трех лет назад. До этого она успела поработать в разных сферах картографического производства: были и выходы в поля в качестве геодезиста, и черчение карт по абрису, а еще — организация работы других людей. Первые полтора года Лиля занималась модерацией в разных регионах России, среди них: Вологодская, Белгородская, Сахалинская, Брянская и Чукотская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Также принимала правки в Узбекистане и Туркменистане. Потом появились новые задачи, и со временем она начала принимать участие в обучении новых сотрудников и стала руководить группой картографов. Интервью получилось о том, как зародилось увлечение картографией, и как она в свою очередь стала значимой частью жизни — в общем, читайте и вдохновляйтесь.

