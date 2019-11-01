Клуб Народной карты

ноябрь 2019
История одного сотрудника: yndx-liliko
Мария
1 ноября 2019, 16:30

Привет всем!

Настала очередь истории про Яндекс картографа, и мы рады сообщить, что взяли интервью у того из них, чей ник не раз упоминался в комментариях. Лиля пришла в Народную карту более трех лет назад. До этого она успела поработать в разных сферах картографического производства:  были и выходы в поля в качестве геодезиста, и черчение карт по абрису, а еще — организация работы других людей. Первые полтора года Лиля занималась модерацией в разных регионах России, среди них: Вологодская, Белгородская, Сахалинская, Брянская и Чукотская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.  Также принимала правки в Узбекистане и Туркменистане. Потом появились новые задачи, и со временем она начала принимать участие в обучении новых сотрудников и стала руководить группой картографов. Интервью получилось о том, как зародилось увлечение картографией, и как она в свою очередь стала значимой частью жизни  — в общем, читайте и вдохновляйтесь.

Читать дальше
8 комментариев
история одного картографа,news
Морские границы Родоса
Александр Фаст
5 ноября 2019, 11:06

Я правильно понимаю, что на Родосе морскую границу можно смело править? Судя по вот этим линиям https://nimb.ws/LMfNVz там конь не валялся. Море сильно заходит на остров, а сопутствующие островки обведены схематично

Читать дальше
8 комментариев
Вывески, официальные названия или для подписи на карте.
Rom Martin
6 ноября 2019, 12:42

Может добавить к объектам пункт Вывеска?

Читать дальше
10 комментариев
Опасные и крутые повороты.
Константин Зиновьев
7 ноября 2019, 12:07

Как в народных картах указать опасный или крутой поворот? Необходимо, чтобы Яндекс.Навигатор при движении по маршруту предупреждал о нем. Не могу найти!

Читать дальше
14 комментариев
Рассылки от Народной карты
Fleget
7 ноября 2019, 16:34

Мы решили еще немного расширить ваши возможности в управлении подписками. Теперь можно по отдельности настроить уведомления об опубликованных правках и уведомления о новостях сервиса.

Читать дальше
4 комментария
news
Дороги по GPS трекам
Art
8 ноября 2019, 12:45

Столкнулся, что то в одном месте карты, то в другом  Яндексом проставляются дороги (7,8 уровня) по GPS трекам. На самом деле это как обычно отдалённые поля, не имеющие внутри даже полевых дорог.  

Читать дальше
27 комментариев
Мели, отмели, прибрежные косы, осерёдки
Biktash Shamil
8 ноября 2019, 12:46

Во многих водоёмах есть мелкие участки без постоянной растительности, которые затоплены в половодье, но появляются над водой в межень, позволяя добираться посуху или вброд на острова, в иное время недоступные. Предлагаю ввести категорию «мель».

Читать дальше
13 комментариев
гидрография,мели,отмели,оседерки,водоёмы
Обновление спутниковых снимков. Северный Кавказ
Fleget
8 ноября 2019, 15:09

Вышел новый спутниковый релиз, который обновил снимки в России, Беларуси, Казахстане и Черногории. 

Читать дальше
24 комментария
news,спутники
История одного картографа: АМО ЗИЛ
Мария
8 ноября 2019, 16:10

Привет всем!

Ник АМО ЗИЛ, на первый взгляд, может сообщать о том, что перед нами сотрудник автомобильного завода. На самом деле это не так. Если посмотреть на характер правок народного картографа, то можно заметить, что многие из них сделаны на территории промышленных предприятий. Поэтому можно сказать, что наш герой нашел для себя особый интерес к сфере производства — крупным загадочным зданиям и густым сетям железных дорог на территории промзон. Если вы тоже не равнодушны к машиностроению и в целом к промышленности, то знакомьтесь с Тихоном и читайте его небольшое интервью :)

Читать дальше
6 комментариев
история одного картографа,news
В продложение темы о съездах, отделенных от основного хода дороги выделенной полосой ОТ
cergean
12 ноября 2019, 11:18

Предыстория доступна по ссылке.

Кратко опишу суть проблемы: есть ситуации, когда на перекрестке правоповоротный ряд (ряды) отделен от основного хода (полос для движения прямо) выделенной полосой ОТ.

Читать дальше
63 комментария
дорожная сеть,съезд,общественный транспорт
Сила скругления углов
D - 7 ✅
13 ноября 2019, 15:23

Предлагаю добавить в Яндекс. Народную карту функцию «сила скругления углов», т.к иногда существующего скругления не достаточно или наоборот слишком много

Читать дальше
16 комментариев
Совместное редактирование в Торжокском районе
Кирилл К.
14 ноября 2019, 10:00

Приглашаю всех на совместное редактирование Торжокского района в Тверской области. Данный район выбран не просто так. В Торжокском районе много крупных сельских поселений, которые нуждаются в отрисовке.

Читать дальше
9 комментариев
совместные редактирования
Снимки с видеорегистраторов на Яндекс.Картах
Fleget
14 ноября 2019, 17:10

Хотим рассказать про обновление, которое вышло на Яндекс.Картах. На сервисе появился новый раздел — «Зеркала». В нем собраны фотографии, которые вы делали, проезжая по дорогам России и Казахстана. 

Читать дальше
31 комментарий
news,снимки с видеорегистраторов
Нужно временное ограничения действия знаков парковка запрещена и скоростной режим
Удалённый пользователь
15 ноября 2019, 12:21

Ситуация: установлен знак на 40 с действием с 23-00 до 7-00. Следовательно, днем 60. По правилам народной карты ставится минимальное значение 40. Яндекс навигатор подхватывает свежие данные и уже через 3-5 дней те кто едут днем не понимают что происходит. Превышена скорость. 

Читать дальше
6 комментариев
Странные сообщения о неточностях
Ivo Schenkenberg
15 ноября 2019, 12:22

Довольно часто на Народной карте возникают сообщения о неточностях, связанные с якобы некорректными адресами. Причём указываются адреса многоквартирных домов в большом городе, в корректности которых не приходится сомневаться. В чём может быть причина таких сообщений о неточностях? Может быть, метка появляется не в том месте, где их ставит пользователь? Или ещё какая-то техническая причина? Сомневаюсь, что настолько часто пользователи ошибаются в идентификации домов на Яндекс. Картах.

Читать дальше
53 комментария
Новогодние мероприятия НЯК
Lobov Sergey
18 ноября 2019, 13:00

На дворе середина ноября, а значит, самое время начинать готовиться к Новому году. В этот раз формат новогодних мероприятий будет немного необычный, в этом посте мы расскажем о них чуть подробнее.

Читать дальше
11 комментариев
встреча,Премия НЯК,news
Обновление расширения для Народной карты, версия 10.0
Alexxegorov
18 ноября 2019, 13:16

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 10.0.

Что нового?
1. Сворачивание боковых панелей.
2. Средний клик для большего количества кнопок
3. Тёмная тема
4. Переход на НЯК из окна расширения.
5. Переработан список сторонних ресурсов в настройках
6. Сокращены права доступа для расширения

Детали внутри поста.

Читать дальше
41 комментарий
расширенный функционал,Расширения для браузеров,дизайн,тема
Обновление спутниковых снимков. Галопом по Европам
Fleget
18 ноября 2019, 17:30



Хотим рассказать еще об одном релизе, который добавил новые снимки на территории двух десятков европейских стран, в том числе и на европейской части России.  Обновление получилось большим и сопоставимо с площадью целой Грузии или Ирландии.

Читать дальше
9 комментариев
news,спутники
Совред в Торжокском районе | Первые 4 дня
Кирилл К.
18 ноября 2019, 21:59

Приветствую всех. Не так давно, а именно, четыре дня назад, стартовал совред в Торжокском районе. Хотелось бы подвести первые итоги.

Читать дальше
1 комментарий
совместные редактирования
Препятствия на пешеходных дорожках
dikiy
19 ноября 2019, 13:28

В посте задан вопрос о том, почему вместо запрещённых манёвров на пешеходных дорогах сотрудники ставят что угодно другое, но только не это.

Читать дальше
23 комментария
запрещенный маневр,пешеходная доступность,атрибуты