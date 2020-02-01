Всем привет ещё раз!
У меня вопрос. А как быть со сквозными подъездами?
Предлагаю создать новый слой как дополнение к слою «места». Этот слой завершит слияние справочника и НЯК. Будет работать по принципу неточностей: алгоритм будет предлагать подтвердить наличие/отсутствие организации в здании. Само отображение можно будет разделить на: «Показывать только отмеченные организации», «Показывать только организации из справочника» и «Показывать вместе».
У меня вопрос: как долго будут длится работы связанные с нитками транспорта?
Ещё вопрос: долго яндекс будет замораживать заявки на рисование схем помещений?
Хочу предложить вам поучаствовать в совместном редактировании в центре Якутии, а именно в городском округе «Город Якутск».
Всем привет!
Давно у нас не было новых историй от картографов, поэтому мы надеемся, что вы успели по ним соскучиться. 25 января прошел первый турнир по боулингу среди народных картографов, его победителем стал картограф Cherrredy. Мы воспользовались моментом и попросили его дать интервью, которое и откроет цикл историй в этом году.