Клуб Народной карты

февраль 2020
Сквозные подъезды
dspos Дмитрий
1 февраля 2020, 12:44

Всем привет ещё раз!

У меня вопрос. А как быть со сквозными подъездами?

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19 комментариев
подъезды,маршрутизация,вопрос
Красные стрелки "Вход в организацию". И что там с yaBoard?
dspos Дмитрий
3 февраля 2020, 11:16

Всем привет! 

Этот пост про мою хотелку на YaBoard и отсутсвие обратной связи на Доске.

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5 комментариев
предложение,обратная связь,yaBoard,Входы
Новый дополнительный слой
Loreos
3 февраля 2020, 12:23

Предлагаю создать новый слой как дополнение к слою «места». Этот слой завершит слияние справочника и НЯК. Будет работать по принципу неточностей: алгоритм будет предлагать подтвердить наличие/отсутствие организации в здании. Само отображение можно будет разделить на: «Показывать только отмеченные организации», «Показывать только организации из справочника» и «Показывать вместе».

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21 комментарий
Справочник
Обновление правил 30.01.2020
Sand dan Glokta
3 февраля 2020, 13:15

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16 комментариев
news,Обновление Правил
Панель раскраски слоёв/объектов
Αλέξις ο Μέγας
4 февраля 2020, 10:32

Предложение об изменении подписей к слоям отображения и раскраски.

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11 комментариев
дизайн,слои
Отсутствие перехода в профиль картографа через новый чат и другие мелкие проблемы
Dmitriy
4 февраля 2020, 11:34

Как вы уже знаете, вышло новое обновление и все переписки переместились в чатики. Но как всегда это случается, что-то было упущено или сделано не удобно. А проблема собственно вот в чём.

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18 комментариев
Вопрос
Роман Чиянов
4 февраля 2020, 14:16

У меня вопрос: как долго будут длится работы связанные с нитками транспорта?

Ещё вопрос: долго яндекс будет замораживать заявки на рисование схем помещений?

6 комментариев
вопрос ,схемы помещений,работа с нитками транспорта
Вопросы "сезонности" дорожного графа на территории горнолыжных комплексов/парков
cergean
5 февраля 2020, 10:47

Как-то с первого раза не очень зашло, давайте попробуем в новом году все-таки получить комментарии сотрудников на данную тему. Видимо выкладывать пост прям перед новым годом было ошибкой.

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11 комментариев
дорожная сеть,времена года
Правило ПИ
Сергей
5 февраля 2020, 10:52

Одно из моих самых нелюбимых правил — 3.1.4.1: «На Народной карте запрещено рисовать».

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32 комментария
правила,аэропорты
Совместное редактирование в городском округе "Город Якутск"
Raptor
5 февраля 2020, 11:00

Хочу предложить вам поучаствовать в совместном редактировании в центре Якутии, а именно в городском округе «Город Якутск».

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16 комментариев
совместные редактирования
Ссылки на профиль пользователя в чатах
Lobov Sergey
6 февраля 2020, 14:05

Одним из самых массовых пожеланий, после переноса личных сообщений в интерфейс Яндекс.Чатов, была просьба давать ссылку на профиль пользователя в Народной карте, чтобы легче было идентифицировать собеседника.

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34 комментария
сообщения,чаты,news,интерфейс
История одного картографа: Cherrredy
Мария
7 февраля 2020, 17:00

Всем привет!

Давно у нас не было новых историй от картографов, поэтому мы надеемся, что вы успели по ним соскучиться. 25  января прошел первый турнир по боулингу среди народных картографов, его победителем стал картограф Cherrredy. Мы воспользовались моментом и попросили его дать интервью, которое и откроет цикл историй в этом году.

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11 комментариев
история одного картографа,news
Групповое удаление для слоя "здания"
Кирилл К.
10 февраля 2020, 09:57

Как Вы думаете, нужен ли атрибут «групповое удаление» или нет? Ваши мнения в комментарии.

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10 комментариев
Новый функционал,групповое удаление,функционал
Допилите  интерфейсы
Капита ль Мар
10 февраля 2020, 10:11

для Яндекса

сквозная авторизация на всех площадках и сервисах

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27 комментариев
интерфейс,предложения по улучшению,дизайн
Достижения народного картографа
Кирилыч
10 февраля 2020, 11:01

Алгоритм размещения ачивок в собственном порядке 

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30 комментариев
достижения,ачивки,вопрос
Скейт-парк
vere.min
11 февраля 2020, 09:47

Почему нет скейт-парка, как рубрики в народной карте? Хотелось бы добавить такую рубрику, так как такие парки популярны и их можно встретить в городах. А пока, мы отмечаем похожие парки, как «спортивно-развлекательный центр» (вместо скейт-парка).

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5 комментариев
предложение,дворовая инфраструктура
Групповое редактирование гидрографии
D - 7 ✅
12 февраля 2020, 10:40

Почему нельзя группой переместить или просто отредактировать объекты гидрографии? Это неудобно. Здания, растительность, и, думаю, всё где ты эксперт можно отредактировать группой, а гидрографию нельзя 🤔

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10 комментариев
гидрография,эксперты,групповое редактирование аттрибутов
Навесы у зданий
Кирилыч
12 февраля 2020, 10:42

Навесы у зданий и арки. Решение проблемы

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15 комментариев
навес,арки,здания,навесы,проезды через здания
Промежуточные итоги ГО Якутск
Raptor
12 февраля 2020, 11:14

Ну что же, можно подвести промежуточные итоги недельного совместного редактирования в ГО городе Якутск.

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4 комментария
совместные редактирования
Проливы и каналы
Сергей
13 февраля 2020, 13:27

Как известно, канал — это почти то же самое, что река, только искусственное. Но есть ли у нас в гидроинструментах такая вещь, как «канал»? Нет — есть только «участок РУСЛА РЕКИ».

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6 комментариев
гидрография