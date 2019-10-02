На прошлой неделе мы добавили в Народную карту слой панорам, на этой неделе — продолжаем дорабатывать интерфейс работы с панорамами. Теперь при клике панорама открывается не в новой вкладке, а непосредственно в Народной карте.
Всем привет!
Мы немного упорядочили раскраски в слое Адреса. Напомним, что в этот слой входят непосредственно адресные точки и почтовые индексы.
Народным картографам теперь доступны следующие раскраски:
- Стандартная раскраска адресов: адреса отображаются, индексы не отображаются
- Адреса и индексы: отображаются адреса и индексы
- Привязка адресов к индексам: адреса красятся в зависимости от привязки к индексу, сами индексы тоже отображаются
Надеемся, что в текущем наборе раскрасок найдется подходящая для всех вариантов работы с адресами на Народной карте.
Уже полтора десятка схем помещений полностью отрисованы на Народной карте и опубликованы, либо готовятся к публикации. По опыту рисования схем и проверки нарисованного мы сформулировали набор рекомендаций, которые помогут сделать отрисовку новых схем помещений более быстрой и аккуратной, одновременно минимизировав число ошибок. Рекомендации представлены ниже в виде последовательности шагов по отрисовке схемы.
Сегодня мы открываем возможность рисования схем помещений для народных картографов (ранее в рамках ограниченного эксперимента это могли делать некоторые народные модераторы). Рисование и редактирование схем помещений требует специальных прав, на текущем этапе мы будем выдавать эти права по заявкам.