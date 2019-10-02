Всем привет!

Мы доработали инструмент для разрезания полигонов, который используется при работе в слоях зданий и схем помещений.

Теперь при рисовании линии разреза по умолчанию включен режим выравнивания углов, позволяющий делать прямые углы. Если прямые углы не нужны, режим выравнивания отключается по нажатию Shift.

Для того, чтобы нарисовать линию разреза под прямым углом к контуру здания или помещения, необходимо первый участок линии разреза расположить на линии этого контура (показано стрелкой на скриншоте ниже).

Напомним, что линия разреза может иметь одно или несколько самопересечений, это позволяет за одну правку разрезать контур сразу на много частей.

Надеемся, что использовать инструмент разрезания теперь будет удобнее.