На прошлой неделе мы добавили в Народную карту слой панорам, на этой неделе — продолжаем дорабатывать интерфейс работы с панорамами. Теперь при клике панорама открывается не в новой вкладке, а непосредственно в Народной карте.
Всем привет!
Мы немного упорядочили раскраски в слое Адреса. Напомним, что в этот слой входят непосредственно адресные точки и почтовые индексы.
Народным картографам теперь доступны следующие раскраски:
- Стандартная раскраска адресов: адреса отображаются, индексы не отображаются
- Адреса и индексы: отображаются адреса и индексы
- Привязка адресов к индексам: адреса красятся в зависимости от привязки к индексу, сами индексы тоже отображаются
Надеемся, что в текущем наборе раскрасок найдется подходящая для всех вариантов работы с адресами на Народной карте.
Уже полтора десятка схем помещений полностью отрисованы на Народной карте и опубликованы, либо готовятся к публикации. По опыту рисования схем и проверки нарисованного мы сформулировали набор рекомендаций, которые помогут сделать отрисовку новых схем помещений более быстрой и аккуратной, одновременно минимизировав число ошибок. Рекомендации представлены ниже в виде последовательности шагов по отрисовке схемы.
Сегодня мы открываем возможность рисования схем помещений для народных картографов (ранее в рамках ограниченного эксперимента это могли делать некоторые народные модераторы). Рисование и редактирование схем помещений требует специальных прав, на текущем этапе мы будем выдавать эти права по заявкам.
Привет, друзья!
Не так давно мы начали собирать заявки на истории о сотрудниках и народных картографах. И сегодня мы публикуем историю члена команды, о котором вы не раз упоминали в заявках и комментариях. Дину можно встретить на карте под ником mr-frandin. Она почти 3 года назад попала в команду и с тех пор решает картографические задачи: модерирует правки пользователей и следит за качеством снимков местности. Подробнее о задачах Дины, а также о ней самой читайте в ее интервью.
Начался новый месяц, и пришло время подвести итоги народной модерации за два месяца прошедших: август и сентябрь.
В этот раз мы в большей степени будем писать в посте про тех народных модераторов, которые или стали номинантами впервые, или модерация которых охватила новые территории.
Вышло обновление Расширения Народной карты версии 9.0.
Что нового?
1. Появилась возможность компактного отображения панелей просмотра и редактирования объектов, а также остальных панелей, который появляются с правой стороны. Теперь, например, при редактировании дорог виден атрибут «В стадии строительства» при разрешении 1920×1080.
По умолчанию выключено, включается в настройках расширения.
Мы начинаем совред, и на этот раз местом его проведения будет Башкортостан.
Приглашаем всем порисовать в райцентре Раевский и его окрестностях. Там как раз недавно обновился снимок, и возраст текущего не превышает полтора месяца, он сделан в конце августа.
Всем привет!
Мы доработали инструмент для разрезания полигонов, который используется при работе в слоях зданий и схем помещений.
Теперь при рисовании линии разреза по умолчанию включен режим выравнивания углов, позволяющий делать прямые углы. Если прямые углы не нужны, режим выравнивания отключается по нажатию Shift.
Для того, чтобы нарисовать линию разреза под прямым углом к контуру здания или помещения, необходимо первый участок линии разреза расположить на линии этого контура (показано стрелкой на скриншоте ниже).
Напомним, что линия разреза может иметь одно или несколько самопересечений, это позволяет за одну правку разрезать контур сразу на много частей.
Надеемся, что использовать инструмент разрезания теперь будет удобнее.
Был на Кипре, брал машинку на прокат, удалось несколько дней поснимать его на Народную карту, в сумме набралось больше 10 тыс фото дорог. Это дороги от Протараса 35.032101, 34.040704 до Айа-Напы 34.987441, 33.992839 и Ларнаки 34.885043, 33.610231. Снимки выложил сразу, wifi там быстрый и бесплатный, но они так и не появились на карте… прошло уже больше 3х суток, а по ним можно было параллельно и домики посмотреть и другое. Так же сделал больше 100 «неточностей», но и их то же нет.
Если дорога разделена полосой общественного транспорта на две части со сплошными линиями, можно ли ее рисовать в 2 ребра? https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2202570?z=19&ll=37.672846%2C55.739135&l=nk%23sat
Совред в городе Ровно длится 4 недели. Всего с начала совреда было сделано 19760 правок, а с дня подведения предыдущих промежуточных итогов — 4945.
Привет всем!
Сегодня пятница, а это значит, что настало время для нового знакомства. Знакомиться будем с народным картографом из Беларуси. Павел попал на Народную карту случайно, до этого, кстати, рисуя на другом сервисе. Однако спустя время увлекся и в один момент оказался на распутье — пришлось принимать решение о том, где продолжать свой картографический путь.