Клуб Народной карты

октябрь 2019
Плеер панорам в Народной карте
akbars
сегодня, 14:00

На прошлой неделе мы добавили в Народную карту слой панорам, на этой неделе — продолжаем дорабатывать интерфейс работы с панорамами. Теперь при клике панорама открывается не в новой вкладке, а непосредственно в Народной карте.

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news,интерфейс,панорамы
Изменение раскрасок адресов и индексов
akbars
сегодня, 14:51

Всем привет!

Мы немного упорядочили раскраски в слое Адреса. Напомним, что в этот слой входят непосредственно адресные точки и почтовые индексы.

Народным картографам теперь доступны следующие раскраски:

  • Стандартная раскраска адресов: адреса отображаются, индексы не отображаются
  • Адреса и индексы: отображаются адреса и индексы
  • Привязка адресов к индексам: адреса красятся в зависимости от привязки к индексу, сами индексы тоже отображаются

Надеемся, что в текущем наборе раскрасок найдется подходящая для всех вариантов работы с адресами на Народной карте.

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интерфейс,news,адреса,индексы
Рекомендации по отрисовке схем помещений
akbars
сегодня, 17:00

Уже полтора десятка схем помещений полностью отрисованы на Народной карте и опубликованы, либо готовятся к публикации. По опыту рисования схем и проверки нарисованного мы сформулировали набор рекомендаций, которые помогут сделать отрисовку новых схем помещений более быстрой и аккуратной, одновременно минимизировав число ошибок. Рекомендации представлены ниже в виде последовательности шагов по отрисовке схемы.

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схемы помещений,news
Заявки на рисование схем помещений
akbars
сегодня, 17:00

Сегодня мы открываем возможность рисования схем помещений для народных картографов (ранее в рамках ограниченного эксперимента это могли делать некоторые народные модераторы). Рисование и редактирование схем помещений требует специальных прав, на текущем этапе мы будем выдавать эти права по заявкам.

Схема ТЦ Мега в Омске, нарисованная народным картографом

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news,схемы помещений