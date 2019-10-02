Клуб Народной карты

октябрь 2019
Плеер панорам в Народной карте
Lobov Sergey
2 октября 2019, 14:00

На прошлой неделе мы добавили в Народную карту слой панорам, на этой неделе — продолжаем дорабатывать интерфейс работы с панорамами. Теперь при клике панорама открывается не в новой вкладке, а непосредственно в Народной карте.

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17 комментариев
news,интерфейс,панорамы
Изменение раскрасок адресов и индексов
Lobov Sergey
2 октября 2019, 14:51

Всем привет!

Мы немного упорядочили раскраски в слое Адреса. Напомним, что в этот слой входят непосредственно адресные точки и почтовые индексы.

Народным картографам теперь доступны следующие раскраски:

  • Стандартная раскраска адресов: адреса отображаются, индексы не отображаются
  • Адреса и индексы: отображаются адреса и индексы
  • Привязка адресов к индексам: адреса красятся в зависимости от привязки к индексу, сами индексы тоже отображаются

Надеемся, что в текущем наборе раскрасок найдется подходящая для всех вариантов работы с адресами на Народной карте.

15 комментариев
интерфейс,news,адреса,индексы
Рекомендации по отрисовке схем помещений
Lobov Sergey
2 октября 2019, 17:00

Уже полтора десятка схем помещений полностью отрисованы на Народной карте и опубликованы, либо готовятся к публикации. По опыту рисования схем и проверки нарисованного мы сформулировали набор рекомендаций, которые помогут сделать отрисовку новых схем помещений более быстрой и аккуратной, одновременно минимизировав число ошибок. Рекомендации представлены ниже в виде последовательности шагов по отрисовке схемы.

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17 комментариев
схемы помещений,news
Заявки на рисование схем помещений
Lobov Sergey
2 октября 2019, 17:00

Сегодня мы открываем возможность рисования схем помещений для народных картографов (ранее в рамках ограниченного эксперимента это могли делать некоторые народные модераторы). Рисование и редактирование схем помещений требует специальных прав, на текущем этапе мы будем выдавать эти права по заявкам.

Подать заявку на создание схемы помещений

Схема ТЦ Мега в Омске, нарисованная народным картографом

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14 комментариев
news,схемы помещений
История одного сотрудника: mr-frandin
Мария
4 октября 2019, 17:15

Привет, друзья!

Не так давно мы начали собирать заявки на истории о сотрудниках и народных картографах. И сегодня мы публикуем историю члена команды, о котором вы не раз упоминали в заявках и комментариях. Дину можно встретить на карте под ником  mr-frandin. Она почти 3 года назад попала в команду и с тех пор решает картографические задачи: модерирует правки пользователей и следит за качеством снимков местности. Подробнее о задачах Дины, а также о ней самой читайте в ее интервью.

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11 комментариев
история одного картографа,news
Народные модераторы августа и сентября
Lobov Sergey
7 октября 2019, 16:32

Начался новый месяц, и пришло время подвести итоги народной модерации за два месяца прошедших: август и сентябрь.

В этот раз мы в большей степени будем писать в посте про тех народных модераторов, которые или стали номинантами впервые, или модерация которых охватила новые территории.

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7 комментариев
news,модерация
Обновление расширения для Народной карты, версия 9.0
Alexxegorov
8 октября 2019, 14:09

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 9.0.

Что нового?

1. Появилась возможность компактного отображения панелей просмотра и редактирования объектов, а также остальных панелей, который появляются с правой стороны. Теперь, например, при редактировании дорог виден атрибут «В стадии строительства» при разрешении 1920×1080. 
По умолчанию выключено, включается в настройках расширения.

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24 комментария
Расширения для браузеров,расширенный функционал
ЖК "Невские Паруса": Нумерация домов
andrew-murray
8 октября 2019, 16:47

Уважаемые картографы,
Прошу помочь по проблеме правильной нумерации домов на картах в ЖК «Невские Паруса», Санкт-Петербург.

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16 комментариев
Санкт-Петербург,Невские Паруса,нумерация домов,номер строения
Совред в Раевском
Lobov Sergey
10 октября 2019, 17:03

Мы начинаем совред, и на этот раз местом его проведения будет Башкортостан.

Приглашаем всем порисовать в райцентре Раевский и его окрестностях. Там как раз недавно обновился снимок, и возраст текущего не превышает полтора месяца, он сделан в конце августа.

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news,совместные редактирования
Доработка инструмента разрезания зданий и помещений
Lobov Sergey
10 октября 2019, 18:45

Всем привет!

Мы доработали инструмент для разрезания полигонов, который используется при работе в слоях зданий и схем помещений.

Теперь при рисовании линии разреза по умолчанию включен режим выравнивания углов, позволяющий делать прямые углы. Если прямые углы не нужны, режим выравнивания отключается по нажатию Shift.

Для того, чтобы нарисовать линию разреза под прямым углом к контуру здания или помещения, необходимо первый участок линии разреза расположить на линии этого контура (показано стрелкой на скриншоте ниже).

Напомним, что линия разреза может иметь одно или несколько самопересечений, это позволяет за одну правку разрезать контур сразу на много частей.

Надеемся, что использовать инструмент разрезания теперь будет удобнее.

13 комментариев
news,интерфейс,здания,схемы помещений
Кипр
alex
11 октября 2019, 11:18

Был на Кипре, брал машинку на прокат, удалось несколько дней поснимать его на Народную карту, в сумме набралось больше 10 тыс фото дорог. Это дороги от Протараса 35.032101, 34.040704 до Айа-Напы 34.987441, 33.992839 и Ларнаки 34.885043, 33.610231. Снимки выложил сразу, wifi там быстрый и бесплатный, но они так и не появились на карте… прошло уже больше 3х суток, а по ним можно было параллельно и домики посмотреть и другое. Так же сделал больше 100 «неточностей», но и их то же нет.

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6 комментариев
Если дорога разделена полосой общественного транспорта на две части, можно ли ее рисовать в 2 ребра?
Юрий
11 октября 2019, 11:30

Если дорога разделена полосой общественного транспорта на две части со сплошными линиями, можно ли ее рисовать в 2 ребра?  https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2202570?z=19&ll=37.672846%2C55.739135&l=nk%23sat

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32 комментария
Совред в городе Ровно: промежуточные итоги
Котик
11 октября 2019, 12:08

Совред в городе Ровно длится 4 недели. Всего с начала совреда было сделано 19760 правок, а с дня подведения предыдущих промежуточных итогов — 4945.

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совместные редактирования
История одного картографа: Павел 1985
Мария
11 октября 2019, 19:00

Привет всем!

Сегодня пятница, а это значит, что настало время для нового знакомства. Знакомиться будем с народным картографом из Беларуси.  Павел попал на Народную карту случайно, до этого, кстати, рисуя на другом сервисе. Однако спустя время увлекся и в один момент оказался на распутье — пришлось принимать решение о том, где продолжать свой картографический путь. 

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6 комментариев
история одного картографа,news
Административное деление
Валяйкин Николай
14 октября 2019, 16:14

Предлагаю сделать разным цветом границы у сельских поселений и районов, так как при просмотре с дали не понятно где заканчивается и начинается район

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13 комментариев
Обновление правил 15.10.2019
Sand dan Glokta
15 октября 2019, 14:54

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11 комментариев
news,Обновление Правил
Новости интеграции со Справочником: информация о подтвержденных организациях
Lobov Sergey
17 октября 2019, 09:52

Всем привет!

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14 комментариев
news,Справочник,организации
Новости интерфейса Народной карты
Lobov Sergey
17 октября 2019, 09:53

Всем привет.

В этом посте рассказываем про три небольших дополнения в интерфейсе Народной карты.

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17 комментариев
news,интерфейс,панорамы
Новые виды камер видеофиксации
Sand dan Glokta
17 октября 2019, 13:10

В скором времени в Народной карте появятся новые виды камер видеофиксации и, соответственно, будет разгружен тип «контроль полосы», которым сейчас размечается большое число различных камер.

Перечислю все будущие виды и что ими будет размечаться.

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50 комментариев
news,камеры,правила
Обновление правил 18.10.2019
Sand dan Glokta
18 октября 2019, 13:00

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29 комментариев
news,Обновление Правил