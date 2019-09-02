Неоднократно встречаю запреты на левые повороты для велосипедов
Всем привет! Сегодня идёт 6-й день совреда в Грибановском районе, и неплохо было бы подвести промежуточные итоги
Привет всем!
Мобильное приложение Народная карта стало доступно для скачивания в Google Play для жителей Казахстана. Дополнительным изменением, коснувшимся новой версии, стало появление казахского языка.
Доброго времени суток. Недавно, я редактировал карты. И вдруг заметил, что на Центральной Площади (город Ижевск, Удмуртия) пешеходные дороги отмечены десяткой. Я вдруг подумал, ну как такая важная для всей Удмуртии площадь, может быть отмечена десяткой, тем более там расположены очень важные объекты. Сделал её семёркой. Один раз я сделал семёркой дороги в одном парке, мне сказали, что данные дороги не делают в Парках, и т. д. Я сделал на Центральной Площади, и понял, что здесь всё нормально, т.к это не парк и не сквер. Я конечно переделал на семёрку. И мне начали писать модераторы и сотрудники, что якобы это дорога не важна, и не так выделяется в городе, и ещё что там лестницы, и что так лучше не делать. Ещё ответили вдруг, что это делают в парках, аллеях и т. д. Я подумал, а как делают в парках, если другой сотрудник мне сказал наоборот. Ну ладно, Господи, кто не ошибается то. Ещё сказали, что во многих городах на площадях не делают пешеходные «семёрки». Как раз я ещё не видел таких городов, но ладно. Да может быть на площади прямоугольного вида не делают, ну потому что это по правде не имеет смысла, но тут то не такая площадь. Наоборот площадью это сложно назвать так как это как бульвар или Арбат, который соединяет очень важные объекты города. Это пешеходная улица соединяет Набережную Ижевского Пруда, которая кстати тоже сделана пешеходной семёркой, но важного там ничего нет. Проходит через очень высокий памятник «Дружба Народов», дальше на пешеходной улице расположены жилые комплекса, такие как: ЖК «Колизей», и ЖК «Республика». На пешеходной улице есть различные промзоны. Дальше есть памятник «Ижик». Дворец культуры Металлург, Кинотеатр Россия, Кинотеатр Ижсталь, выставочный зал ГАлереЯ, Торговый Центр ЦУМ, Отель Парк Инн, Государственный театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского, ещё несколько жилых домов, и множество различных торговых точек, и кафе. На площади часто проходят различные мероприятия: фестивали, всероссийские ярмарки, мастер-классы. На пешеходной улице проложен пешеходный мост через улицу Карла Маркса. Ещё есть два фонтана. Пешеходная улица соединяет два важных объекта города: Набережную Ижевского Пруда, и Правительство Удмуртской Республики, с которым не так далеко находится Резиденция Главы УР, Национальный Музей УР имени Кузебая Герда, сквер Победы в котором находится Вечный Огонь. На данной улице проходит в день довольно очень много человек. Так как это считается визитной карточкой всей Удмуртской Республики. Даже я сам бываю там 10-11 раз в год. И думаю все жители Ижевска примерно так же. Надеюсь мы решим этот вопрос и вернём пешеходной улице, ту самую семёрку. К сожалению сотрудники закрыли для редактирования объект, но надеюсь другие сотрудники и модераторы нам помогут.
Не так давно на Яндекс.Картах появились схемы помещений, которые пока доступны для небольшого числа крупных торговых центров в Москве. Мы хотим, чтобы такие схемы были доступны пользователям геосервисов Яндекса в большом числе объектов в разных городах. После запуска схем многие народные картографы одновременно просили нас о появлении этих объектов в НЯК.
Мы постепенно начинаем реализовывать работу со схемами помещений в Народной карте, и сегодняшний запуск — это предварительный (можно сказать, нулевой) этап.
Привет всем!
Читая интервью народных картографов, мы все чаще приходим к выводу, что у каждого из них, помимо общего увлечения картированием, очень часто есть направления деятельности, которые выделяются на фоне остальных. Эта деятельность может быть связана с их занятиями в повседневной жизни, местом, откуда они родом, и многими другими факторами, которые раскрывают личность самого картографа. Герой сегодняшней истории нашел себе увлечение, связанное с его любовью к родному языку. Антон — народный картограф из Беларуси, занимающийся наполнением карты и добавлением названий на белорусском языке. Читайте его интервью, где он в том числе рассказывает об особенностях перевода на белорусский.
Предлагаю принять участие в совреде в городе Ровно.
Настоятельно прошу. Нет, даже требую (во как!), что бы при создании POI, в быстром поиске организаций в справочнике, даже если категория в рубрикаторе выбрана неправильно, то поиск бы находил эту организацию. Можно даже автоматически менять рубрику для POI. Нет, ну это не серьезно, приходится переходить в ЯК, искать организацию, смотреть в справочнике в какую рубрику ее записали и пытаться найти аналогии в НЯК.
Привет всем!
Прошло уже 10 месяцев с тех пор, как началась наша рубрика История одного картографа. За это время было опубликовано тридцать историй про народных картографов и пять — про сотрудников. Благодаря этому, надеемся, нам удалось гораздо лучше узнать друг друга. Мы хотим сохранить традицию таких рассказов и сделать участие в рубрике более удобным.
Привет, картожители!
Вы уже успели установить себе приложение Народная карта? Может быть, даже пробовали и раньше передавать сообщения о неточностях? Предлагаем отыскать все неточности до наступления холодов :)