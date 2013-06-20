Клуб Директа

Клуб Директа

Почему моя реклама не показывается?

Объявление может быть показано на поиске Яндекса, на сайтах-участниках Рекламной сети Яндекса и на некоторых других наших сервисах. Все подробности описаны в правилах показа.

Вы можете увидеть своё объявление на поиске Яндекса, если введете в поисковую строку одну из ключевых фраз, которые были для него подобраны. В зависимости от ставки, качества объявления и количества конкурентов, показы могут идти:

  • над результатами поиска в спецразмещении,
  • под результатами поиска или справа,
  • на странице всех объявлений (попасть на неё можно по ссылке «Все объявления», находящейся над результатами поиска или под рекламным блоком справа).

После начала показов вы сможете начать следить за статистикой посещаемости вашего сайта или страницы-визитки.

Причины, по которым вы можете не видеть свое объявление, бывают разными. Если вы используете Легкий вариант интерфейса, у нас есть небольшая шпаргалка определения причины отсутствия показов.

Ваши действия:

1. Проверить страницу «Все объявления», возможно, показы объявления идут на этой странице.

2. Если в вашей кампании настроен географический таргетинг, стоит проверить, что регион показа объявлений и регион, выбранный в настройках вашего логина на Яндексе, совпадают. Чтобы изменить регион в настройках вашего логина, зайдите на главную страницу Яндекса и нажмите на ссылку «Настройка» в правом верхнем углу. 

3. Вспомнить, как давно вносились какие-либо изменения:

- в рекламные объявления (заголовок, текст, ссылка, запросы),

- в ставки рекламной кампании,

- в стратегию показов рекламной кампании,

- в параметры рекламной кампании.

В некоторых случаях время активизации изменений может занимать 2-3 часа. В случае изменения параметров работы стратегии или самой стратегии, возможно падение числа показов объявлений на первые два дня работы новых параметров стратегии.  В данном случае придется просто подождать.

4. Обратить внимание на сумму бюджета, который вы указали в параметрах кампании для стратегии показов. Если сумма составляет 300 рублей или немногим выше, ее может быть недостаточно для эффективных показов рекламных объявлений. Воспользуйтесь инструментом «Прогноз бюджета», чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии.

5. Просмотреть запросы в кампании. Если используются высокочастотные запросы и без подобранных минус-слов / операторов формы подбора слов, например, фотограф / ремонт машин / покупка квартиры, объявления могут в том числе показываются по всем возможным уточнениям таких ключевых слов, например, фотограф николай контакты / ремонт машин самостоятельно / покупка квартиры документы. Соответственно, вы можете получить много показов и много кликов от посетителей, которые, скорее всего, сразу уйдут с сайта, не найдя на посадочной странице то,что они искали на самом деле. Проверьте свои запросы с помощью нашего инструмента «Подбор слов», посмотрите, по каким уточнениям ваших запросов могут показываться ваши объявления. Ненужные и нецелевые слова-уточнения лучше добавить в качестве минус-слов к запросу, почитать об этом подробнее можно здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords

Если наша инструкция не смогла вам помочь и некоторые вопросы вы хотели бы обсудить подробнее, укажите их, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению, мы обязательно поможем разобраться.

870 комментариев
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KAYSIN1
27 января 2016, 23:41

Я не вижу свое объявление хотя клики проходят и показов много... но когда сам забиваю в поиск ключевые слова которые выбрал не вижу объявление, а денег жрет много относительно конечно. Вот номер моей компании 7086314... объясните почему так? то чо выше вы описывали я все попробовал.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте.

Насколько я вижу, сейчас на балансе рекламной кампании отсутствуют денежные средства, о чем Вам должно было придти оповещение на электронную почту.

bastion55
27 января 2016, 23:41

у нас всё то же самое, только деньги на балнсе есть, объявление № М-166201309

nickita.fitisow
27 января 2016, 23:41

Не вижу свое объявление и деньги с баланса не списываются. Статус: Идут показы

Компании

№ 11833961

№ 11834185

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте.

Показы объявлений идут.http://screencast.com/t/WlhamMHh

Обратите, пожалуйста, внимание, по большинству запросов в обеих кампаниях ставки выставлены ниже порога входа в гарантированные показы на первой странице результатов поиска. Из-за этого объявления могут показываться не на заметных местах. Подробнее об этом мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct/efficiency/manage-cpc.xml

nnkalinkin
27 января 2016, 23:41

такая же проблема. не вижу свое объявление. Статус: Идут показы

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Будьте добры, номер кампании.

nnkalinkin
27 января 2016, 23:41

 

№ заказа: 7204103
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

 

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления", и это связано с несколькими факторами:

1. В кампании используются весьма высокочастотные запросы, по многим из которых статистика показов превосходит десятки тысячи. Например: звукозаписывающая студияВаши объявления могут показываться по всем уточнениям этого запроса, хотя не все подходят для рекламы Вашей организации.

Лучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

2. Географический таргетинг рекламной кампании установлен с показами на Россию, Украину и Беларусь - довольно широко заданы условия показов.

3. В кампании используется стратегия показов Недельный бюджет, параметры ее работы: Тратить 33.33 у.е., получать максимум кликов

http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml#budget.

Рекомендуемый бюджет и ожидаемое количество посетителей, которые вы видите при настройке стратегии, являются результатом прогноза, основанного на анализе ключевых фраз во всех ваших активных объявлениях. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

 

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и управлять ценами, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

nnkalinkin
27 января 2016, 23:41

Спасибо

istudio31
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Я не вижу свое объявление. очень локально. № заказа: 8084724 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте. Кампания показывается.

Предположительно с тем, что Вы не видите объявление или видите его не каждый раз, связано то, что в кампании используются довольно высокочастотные запросы, практически без минус-слов и без операторов, например,

http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=10645&words=айфон,

в параметрах кампании выбрана стратегия показов: Недельный бюджет. Тратить 300 руб., получать максимум кликов.

Системе может быть не достаточно указанной суммы, чтобы эффективно показывать Вашу рекламу.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом Помощи про стратегии показов: https://direct.yandex.ru/help/?id=990426

и с разделом, посвященным тому, как можно повысить  эффективность рекламной кампании: https://direct.yandex.ru/help/?id=991164

dima.rub2015
27 января 2016, 23:41

Не могу разобраться почему не видно мое объявление 11840808 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте.

 

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления", и это связано с несколькими факторами:

 

1. В кампании используются довольно широкие запросы, к которым не подобраны минус-слова. Наряду с такими запросами используются ключевые слова, по которым практически нет показов.

 

Лучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords

 

 

2. В кампании используется стратегия показов Недельный бюджет с параметрами показов: Тратить 300 руб., получать максимум кликов. Подробнее о данной стратегии мы пишем здесь:

 

 

http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml#budget

 

Рекомендуемый бюджет и ожидаемое количество посетителей, которые вы видите при настройке стратегии, являются результатом прогноза, основанного на анализе ключевых фраз во всех ваших активных объявлениях. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

Возможно системе недостаточно указанной суммы в 300 рублей, чтобы показывать Ваши объявления более часто (показы бесплатны, но чем большее количество человек увидят Ваше объявление, тем больше будет гипотетическое число кликов, а сисема равномерно распределяет денежую сумму на всю неделю).

 

 Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType

 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

nnkalinkin
27 января 2016, 23:41

Если ввести "сведение музыки" то все отлично. А когда ввожу "сведение онлайн" ничего нет, а мне хотелось бы именно по этому запросу, чтобы показывалось.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:41
Переключитесь на одну из стратегий с ручным управлением:
http://direct.yandex.ru/help/?id=1112270

После этого будет видно, какую примерно ставку нужно задать для попадания на желаемую позицию.
Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте! Я разместил объявление 2 дня назад а в статистике одни нули, может я , что то не то сделал? номер объявления 

 (№ 8538229)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Сергей.

Самое главное: Вы не изменили ставки по запросам. Сейчас практически по всем запросам в графе "на поиске" Вы видите прочерки, это означает, что по таким ставкам Ваше объявление не может быть показано. Также в интерфейсе Вы видите действительные на текущий момент времени цены входа в гарантированные показы, 1-е место, вход в спецразмещение и 1-е место спецразмещения. На эти цены Вам и нужно ориентироваться.

Рекомендую Вам ознакомиться со следующими разделами Помощи Директа:

https://direct.yandex.ru/help/?id=990415

https://direct.yandex.ru/help/?id=990422

https://direct.yandex.ru/help/?id=990431

Сергей, у Вас в кампании одно объявление,  о стильной одежде. Запросы к этому тексту и загловку подобраны тематически крайне разные от вечерних платьев до брюк. С точки зрения релевантности информации в тексте объявления и в запросах это не очень хорошо. Гораздо лучше будет сделать группу запросов, например, про вечерние платья и сделать текст про вечерние платья. 

Тогда Вы сможете более точно настроить ссылки для перехода на сайт. Сейчас переход идет на платья, а среди запросов у Вас есть и брюки, и юбки, и даже пальто. Пользователь потратил определенное время на поиск Вашего предложения, Вы вынуждаете повторить поиск на Вашем сайте, это может вызвать негативную реакцию  и уход с сайта.

Ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми нашими рекомендациями по повышению эффективности рекламы: https://direct.yandex.ru/help/?id=991164

Сергей Шмелёв
27 января 2016, 23:41

Прочитал по вашему совету целую кучу текста но до истины не докапался, может из за непонятных терминов а может из за нехватки мозгов, из чего возникают эти цифры напротив ключевых фраз? и как исходя из них назначить свою цену? поставил я туда короче от фонаря 3 рубля, а нули в статистике как были так и остались.... может мне работать дальше сварщиком и не лезти куда не надо

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Так, Сергей, давайте общаться только в одном треде, а не в двух разных.

Вот здесь я Вам написала подробнее о том, почему ставки 0,30 (или 3) недостаточно для показов Вашей рекламы на первой странице.

olchik1172
27 января 2016, 23:41

Такая  де проблема не вижу свое объявление.

Статус : Идут показы.  

 

№ заказа: 9126725 
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

 

Здравствуйте.

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления". В кампании используется стратегия показов Недельный пакет кликов, параметры ее работы:

Получать 557 кликов, при средней цене клика за неделю не более 0.9 руб.

http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml#number-of-users.

Значения прогнозируемых параметров стратегии (количество посетителей, бюджет и срок привлечения посетителей) зависят от выбранных Вами ключевых фраз и региона показа, а также друг от друга. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

ekaterina.zimina1987
27 января 2016, 23:41

У меня такая же проблема. Не могу найти свои объявления.

номер 7080849 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Екатерина.

 

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления", и это связано с несколькими факторами:

1. В кампании используются весьма высокочастотные запросы, по многим из которых статистика показов превосходит тысячии. Например: http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=225&words=кассовая лента 

Ваши объявления могут показываться по всем этим уточнениям, хотя не все подходят для рекламы Вашей организации.

Лучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

2. Географический таргетинг рекламной кампании установлен с показами на Россию - это довольно широкая область показов, а ключевые словосочетания конкурируют по величине ставки только в тех регионах, в которых они показываются.

ya.penoplast2013
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте! подскажите, почему общее количество кликов по кампании не совпадает с теми данными, которые идут к каждой фразе. кампания 7338800

matrix.leha
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте! Что нужно сделать чтоб моя реклама отображалась в телефонах и планшетах? 

№ 7640495

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Добрый день.

Выдержки из Правил показа: "На страницах сервисов Яндекса, оптимизированных для мобильных устройств, рекламные объявления могут не показываться либо максимальное их число может быть менее предусмотренного выше для соответствующего Рекламного места. Место показа объявлений на страницах сервисов Яндекса, оптимизированных для мобильных устройств, может отличаться от мест показа объявлений, предусмотренных в настоящих Правилах."

"При отборе объявлений для показа на Рекламных местах, указанных в п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Правил, учитывается ключевая фраза/слово (без стоп-слов (http://direct.yandex.ru/help/?id=990397#990402)), коэффициент качества, Кликабельность и Цена за Клик, указанная Рекламодателем."

buro1.uslug
9 сентября 2016, 17:39
yndx-Ksuzhi,
Добрый день! У меня обратная ситуация! на балансе есть деньги и ставка на спеце в 2 раза выше рекомендуемой, а не показывается. в чем может быть дела? Объявление  № M-2817700988
gadalka.tatyana
24 мая 2017, 08:23
yndx-Ksuzhi,
Добрый день, вы мне можете помочь настроить Яндекс рекламу? 
grayesin
27 января 2016, 23:41

 

Добрый день. Не нашел куда писать, решил сюда. У нас рекламная компания 1820192. Две недели назад оплатили 9000 руб. и перешли к персональному менеджеру. Это была не наше инициатива - так нам предложили в офисе вашей компании, когда мы обратились туда за консультацией.  На основе старой рекламной компании была нам сделана новая, с учетом расходования не более 9000 руб. в месяц. Непременное условие - выбор тех же регионов, что и в нашей, старой компании. Но буквально за следующий день показа все деньги были израсходованы. Оказалось, что там были прописаны для новой компании  регионы со всего мира. Персональный менеджер нам объяснил, что был сбой программы, и нам, после перерасчета вернут средства на баланс. Но прошло уже более недели, и никаких изменения, а только отговорки. Наши показы стоят, у конкурентов все прекрасно, никаких  багов. Нам предложили пополнить компанию, для того, чтобы показы продолжались, поскольку подсчет неверных кликов, для возврата средств, может длиться неделю, или месяц, если не более, как нам объяснили. Считаю, что это как минимум нечестно. Мы несем убытки не по своей вине. Все было нормально с нашей рекламной компанией, пока нам не предложили персонального менеджера.  Мы не получили никаких извинений от компании за допущенную ошибку и неправильный расход наших средств. Так же не было никаких сообщений о сбое, а только выключили компанию,  с уведомлением, что средства на счете закончились.  Странно видеть от такой уважаемой компании, как  Яндекс такое пренебрежительное отношение к своим клиентам и к чужим деньгам. Прошу ответить мне, когда наконец наши деньги будут возвращены для продолжения работы.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Евгений!

Спасибо, что написали. Приносим извинения за длительность решения Вашей ситуации. В ближайшее время с Вами свяжется менеджер или ее коллега, а возврат средств произойдет, скорее всего, уже завтра.

grayesin
27 января 2016, 23:41

Спасибо за оперативный ответ. Будем ждать.

grayesin
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте. Сегодня уже 24 июля. Обещанного возврата денег нет. Компания не работает. Может мы в разных реальностях находимся?

grayesin
27 января 2016, 23:41

Мне пришел ответ не от вас, а от регионального менеджера:


"Здравствуйте, Евгений!
В данный момент у нас идет процесс по возврату средств на кампании. В ближайшее время по вашей кампании также будет осуществлен возврат средств и откат статистики.
В очередной раз приносим своим извинения за эту ошибку."


Опять ничего конкретного. 21 июля вы написали, что завтра средства вернут. Завтра это было 22 июля. Сейчас уже 24 июля. Ну, я понимаю, когда мелкие компании за свои слова не отвечают, но здесь...право не знаю, что и сказать. Почему бы вам, например, не вернуть все деньги на счет, поскольку это ваша ошибка, а потом считать сколько и куда ушло. Нам чужих денег не надо, снимите за реальные клики. В чем сложности, не пойму? Первый раз сталкиваюсь с таким отношением к клиентам.

Весьма сожалею, что перешел на персональное обслуживание.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Евгений, добрый день.

У Вас есть менеджер, и она в первую очередь должна заниматься решением данной ситуации. Насколько мне известно, сейчас она в отпуске, и этот вопрос полностью взял на себя ее коллега. Информацию по возврату мне передали наши технические специалисты, однако к сожалению, сейчас есть сложности с осуществлением данной операции. Нам не приятно, что Вам приходится так долго ожидать решения, и мы делаем всё возможное, чтобы это случилось скорее. Денежные средства будут обязательно возвращены на баланс Вашей кампании.

florinna67
27 января 2016, 23:41

Такая же проблема, не вижу нигде рекламу кампания N12552821

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте.

Объявление показывается, но на странице Все объявления.

В кампании используются высокочастотные запросы, без уточнениц, без подобраннызх минус-слов. Например, запрос венки. Посмотрите, пожалуйста, по каким уточнениям может быть показано Ваше объявление, вы уверены, что эти уточнения вам подходят?

Сумма недельного бюджета составляет всего 300 рублей. Возможно данной суммы недостаточно, чтобы показывать ваше объявления на высоких позициях. Почитайте, пожалуйста, о подборе оптимального бюджета кампании: http://help.yandex.ru/direct-light/budget.xml

Подробнее о том, как повысить эффективность Вашей кампании: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:41

Поделюсь также своим списком наиболее частых причин:

http://DirectFAQ.ru?not_see

(Лучше проверять по пунктам, ни в коем случае не торопясь!)

web1024km
27 января 2016, 23:41

Почему мало показов? Хотя всё сделал. Кампания 

№ 7091757
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Станислав.

Сейчас Ваша кампания остановлена, идет активизация.

Обратите также, пожалуйста, внимание, выставленных ставок по многим запросам недостаточно для показов в блоке гарантированных показов.

О выставлении ставок: https://direct.yandex.ru/help/?id=990422

web1024km
27 января 2016, 23:41

Показы возобновил. Поменял стратегию. Изменил ставки. По некоторым запросом моих объявлений нет в "Все объявления". Я убрал "Ковычки " со всех ключевиков. Но показов попрежнему очеь мало. Что я не так делаю. Заранее спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Станислав, у большинства объявлений в кампании статус "Идет активизация". Проверьте, пожалуйста, ставки по запросам, выставленных ставок по многим запросам недостаточно для показов в блоке гарантированных показов.

Обратите, пожалуйста, внимание на минус-слова. Запрос http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=книги+в+коже&geo=1&text_geo=Москва+и+область, мне кажется, не все уточнения подходят для рекламы Ваших товаров.

Про минус-слова мы пишем здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=990419

web1024km
27 января 2016, 23:41

Кампанию переделал, добавил минус слов, клчевики, ставки поменял. А показов очень мало. В чём именно дело? Что нужно именно поменять чтоб пошли показы. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Станислав, и вновь я прошу Вас обратить внимание на выставленные ставки - их размера недостаточно для активных показов рекламных объявлений.

web1024km
27 января 2016, 23:41

Как тогда определить ставку для активных покахов объявлений? И какая минимальная стака мне нужна для показа моих объявлений?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Станислав, цены клика, указанные в интерфейсе для ключевой фразы, действительны для первой страницы результатов поиска Яндекса при совпадении фразы с запросом пользователя. В самом первом объявлении, у Вас приведены действующие на поиске ставки по местам: 1-е спецразмещение (1.46 у.е.), вход в спецразмещение (1.46 у.е.), цена 1-го места (2.75 у.е.), вход в гарантию (2.75 у.е.). Установленная Вами в окошке ставка составляет 0, 45 у.е., ее размера недостаточно для того, чтобы показывать объявление на первой странице результатов поиска.

Почитайте, пожалуйста, разделы Помощи:

https://direct.yandex.ru/help/?id=990415

https://direct.yandex.ru/help/?id=990422

И о Правилах показа рекламы: http://legal.yandex.ru/direct_display_rules/

musicman-kvarta
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, за день всего 4 показа, хотя за предыдущий день - 12117. Не могу понят ьв чём причина.

№ 5155314

Заранее спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Сергей.

 

Зайдите, пожалуйста, в отчет статистики «Фразы по дням», в разделе "Показать дополнительные настройки", уберите флажок с "Всего" и установите на "Поиск" и "Контекст". Вы увидите, что основное количество показов было на тематических площадках ("Контекст"). Посмотреть, сколько показов и кликов, какого объявления и на какой тематической площадке было, можно с помощью Мастера отчетов, выделив в нем флажками "объявления", "площадки" (тематические), по дням. Можно также выделить "фразы", но объем данных может быть слишком большим. Результаты можно отфильтровать от максимального значения к минимальному, нажав на "Показы" или на "Клики". 

Сергей, за последние три дня была изменена стратегия показов с Недельного бюджета на наивысшую доступную позицию. Ставки в кампании по запросам установлены на минимальное значение - 0,01 у.е. Из-за этого произошло падение показов кампании. Почитайте, пожалуйста, про то, как устанавливаются ставки по запросам вручную: https://direct.yandex.ru/help/?id=990415


fshelkov
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте Ксения. Моя компания 5820849 по запросу ключевых слов не появляется, по ценам на клики, должна показыватся. Статус стаоит "Идут показы"?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Добрый день.

Я вижу, что объявления показываются в соответствии с выставленными ставками, все в порядке. Возможно, Вы не видите показов по какому-то конкретному запросу?

David Gutman
27 января 2016, 23:41

№ 1045545

Я опять с тем же вопросом.
На фразу "вилла на тенерифе" в рекламной кампании установлена цена 1-го спецразмещения.
Набираем эту фразу в поиске Яндекс... 
Отлично!  

На ПЕРВОЙ странице моя реклама висит на первом месте спецразмещения вверху страницы.

Переходим на ВТОРУЮ страницу.                                                                                             

Теперь рекламный блок висит внизу в конце страницы и моё обьявление находится на третьем месте  в рекламном блоке.                

Вопрос: Почему моя реклама не показывается на месте 1-го спецразмещения и за что я плачу цену ПЕРВОГО СПЕЦРАЗМЕЩЕНИЯ???

         
P.S. Скриншоты выложены на моей странице в Яндекс в разделе "Мои фотки"

P.S. Сегодня 25.07.2013 я вообще не вижу своей рекламы в рекламном блоке второй страницы. (!!!)  Скриншот - там же.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41
Здравствуйте.
Цены клика, указанные в интерфейсе для ключевой фразы, действительны для первой страницы результатов поиска Яндекса при точном совпадении фразы с запросом пользователя.
Обратите, пожалуйста, внимание, Вы оплачиваете фактическую стоимость за клики, а не за показы. Фактическая стоимость не всегда равнозначна цене 1-го спецразмещения, потому что у Вас включен Автоброкер. Фактически оплачиваемую цену на реальный момент времени Вы видите в графе "на поиске" в интерфейсе рекламной кампании. 
David Gutman
27 января 2016, 23:41

Привет Ксения!

Опять аналогичная проблема по фразам "апартаменты на тенерифе" и "апартаменты на канарах".

Установлена цена 1-го спецразмещения на обе фразы.

Фраза "апартаменты на тенерифе" висит в рекламном блоке  в  конце ПЕРВОЙ страницы на втором месте.

Фраза "апартаменты на канарах" висит сбоку на первой странице.

Чё за дела?

Я негодую и топотю ногами!

П.С.

По другим поисковым фразам тоже какая-то непонятка происходит.

Почти все они, почему-то показываются в рекламном блоке в КОНЦЕ страницы.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Привет.

Конкретно у этих двух запросов ставку меняли несколько раз за сегодняшний день, иногда с разницей в полчаса. Изменение ставок требует активизации. На данный момент, по обоим запросам показы идут на 1-м месте спецразмещения. 

Расскажите, подробнее, пожалуйста, о каких других поисковых фразах идет речь, потому что по тем запросам, которые я проверила, показы идут в строгом соответствии с выставленной ставкой. 

David Gutman
27 января 2016, 23:41

Например фразы : "жильё на тенерифе аренда" и "квартира на тенерифе аренда"..."недвижимость на канарских островах" тоже в рекламном блоке в конце страницы

David Gutman
27 января 2016, 23:41

Всё с тем же вопросом. За фразу "аренда апартаменты на тенерифе" установлена цена первого спецразмещения. Третий день наблюдаю и вижу что эта фраза стоит в первом спецразмещении, но в блоке в конце страницы. Зачем тогда я плачу максимальную цену???

Кстати, форум сделан по дурацки. Зачем такие длинные темы, которые приходится полчаса прокручивать, как рулон туалетной бумаги?

 

Liliana-100
27 января 2016, 23:41

Добрый день!

Номер моей кампании N7106736. За всё время НИ ОДНОГО ПОКАЗА!!!!  

Очень жалею, что потратила время на бесполезную рекламу с нулевым эффектом.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41
Здравствуйте.
Обратите, пожалуйста, внимание на параметры стратегии показов, которые были заданы для кампании: "Недельный пакет кликов. Получать 100 кликов, при средней цене клика за неделю не более 0.03 у.е." Очевидно указано слишком жесткое ограничение по цене клика. Подробнее про стратегии показов можно почитать здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml
Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 
Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.
kotelvas
27 января 2016, 23:41

Я выбрал "показы на лучших позициях", но моё объявление показывается только со второй страницы поиска. Меня это категорически не устраивает. При этом наверху на первой странице рекламных объявлений вообще нет. 

Объявление номер 7228626.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте.

В описании стратегии у нас указано:

"В Яндекс.Директе позиции, на которых показываются объявления, зависят от цены за переход по нему. Система не сможет обеспечить вам размещение на лучших или средних позициях, если бюджета хватает только на позиции, расположенные ниже средних.

Как прогноз бюджета, так и прогноз скорости привлечения посетителей основаны на статистических данных и не могут учесть некоторые факторы, например, привлекательность текста вашего объявления или сезонность спроса на ваше предложение. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых."

Вы несколько раз вносили изменения в стратегию показов рекламной кампании, сегодня Вы уменьшили сумму недельного бюджета с 46,67 у.е. до 10 у.е.

Воспользуйтесь, пожалуйста, инструментом Прогноз бюджета, чтобы подсчитать прогноз бюджета рекламной кампании. Возможно, текущей суммы недельного бюджета недостаточно, чтобы показывать Впши объявления на лучших позициях. Обратите, пожалуйста, внимание на запросы, которую используются, например: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&t=деловой+этикет&geo=213&text_geo=Москва Данный запрос является достаточно высокочастотным, по нему есть много нецелевых для Ваших услуг уточнений, например: реферат, скачать, бесплатно, книга итд.Добавьте нецелевые уточнения как минус-слова к этому и остальным запросам в кампании, таким образом Вы сократите нецелевые показы Вашей рекламы.Про то, как добавляются минус-слова к запросам, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords

Если Вы хотите более точно настроить показы рекламной кампании и управлять ставками вручную, Вам лучше поменять интерфейс с Легкого, который сейчас используется, на Профессиональный. Сделать это можно здесь:

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

 

kotelvas
27 января 2016, 23:41

Предметного ответа не получил.

Что значит недостаточно бюджета? Когда я выбрал "показ на лучших позициях", моё объявление ВООБЩЕ исчезло даже со второй страницы, при этом за двоих посетителей, невесть откуда взявшихся, с меня сняли почти 110 рублей. Естественно, я перешёл на "среднюю" стратегию показа. Всё равно толку нет.

Сколько денег вам надо заплатить, чтобы оказаться на первой странице при том, что спрос со стороны рекламодателей по слову "этикет" приближается к нулю? Сейчас система выдаёт по этому понятию четыре объявления. Только одно показывается на первой странице. Ни одного на второй. Цитирую вашу же систему: "Средние позиции - позиции под результатами поиска с 1-ой по 4-ую. Мы будем стремиться показывать объявления на этих позициях, при недостатке бюджета показы могут идти на 2-й и далее страницах поиска или показываться только в РСЯ". 

 Не вижу ни одного объективного препятствия к тому, чтобы моё объявление оказалось на первой странице поиска, скажем, на второй позиции внизу страницы.

Жду содержательного ответа:

- Недостаточный бюджет - какой достаточный?

- Когда объявление появится хоть где-то, кроме братской могилы раздела "все объявления"?

 

 

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Объективным препятствием может быть жесткое ограничение суммы недельного бюджета до 10 у.е. Вы пишите про высокую стоимость переходов, очевидно, стоит поработать над запросами, которые в текущем виде являются высокочастотными, фактически без минус-слов, а также над текстом объявления. Запросы и объявление должны быть релевантны друг друга, напишите больше про предлагаемую услугу или про преимущества работы с Вашей организацией.

Я рекомендую Вам проверить бюджет Ваших запросов, с помощью инструмента, про который я Вам написала ранее, и установить в параметрах работы стратегии более точную сумму.

 

kotelvas
27 января 2016, 23:41

Спасибо за совет. Подключил профессиональный интерфейс. Теперь уже нагладно видно, что кликов было ноль. При этом с меня счислены средства за двоих посетителей. Как это понимать?

ya.penoplast2013
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте! Подскажите, почему в кампании указывается общее количество кликов одно, а если смотреть по фразам и сплюсовать, то количество кликов меньше по факту. кампания 7338800

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Добрый день.

Ответ на оба Ваших вопроса есть в Помощи Яндекс.Директа: http://direct.yandex.ru/help/?id=990436#990483

"На странице назначения ставок указываются показы и клики сделанные на страницах результатов основного поиска Яндекса за последние 28 дней работы объявления, поскольку в расчете цены за клик учитывается CTR только с этой площадки и за этот период. Т.е. на странице назначения ставок не учитываются показы и клики, сделанные на партнерских сайтах Рекламной сети Яндекса. При этом во всех отчетах статистики можно посмотреть количество кликов, сделанное на всех площадках – как поисковых, так и тематических за весь период работы объявления."

kotelvas
27 января 2016, 23:41

Пока я ждал ответа (и ещё не дождался) произошли изменения. Теперь моё объявление даже не второй странице отсутствует. Его можно увидеть только в разделе "все объявления". Надеюсь, в ближайшие пару дней ситуация изменится.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:41
Про "Лучшие позиции":
http://forum.direct.yandex.ru/?mid=1838517
ardea2010
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте! моя компания весит уже 4 дня, написано что работает, но не одного клика, и не показано объявление не где. в чем дело

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Добрый день.

Уточните, пожалуйста, номер кампании.

nagirnyak.oleg
27 января 2016, 23:41

В состоянии компании "идут показы" но я их не вижу по запросу манипулятор Харьков или кран манипулятор харьков.Не могу понять в чем причина. Помогите пожалуйста!

samogruz (N 7243621)samogruz.com.ua

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Олег.

Я вижу Ваши объявления, показываются в соответствии с выставленными ставками по запросам. Проверьте, пожалуйста, еще раз показы.

nagirnyak.oleg
27 января 2016, 23:41

спасибо! теперь вижу.

 

 

katylexz
27 января 2016, 23:41

Помогите, пожалуйста. Мои объявления не показываются. Цена клика выставлена равной входу в гаратию, но показов все равно 0. Компания № 7261584

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте, Елена.

Насколько я вижу, показы идут в соответствии с выставленными ставками по запросам - в блоке гарантированных показов.

Ссылка статистики в интерфейсе у Вас появилась, сегодня было уже 23 показа рекламы (время обновления статистики кампании 07.08.2013 в 17:16).

katylexz
27 января 2016, 23:41

объявления показывались в других поисковиках (рамблер, туту, майл). но не в яндексе. как добиться показа именно в яндексе? Почему показов объявлений нет, если по статистике количество запросов хорошее?

salinadesign
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте!

Почему я не вижу свое объявление (№ заказа: 7056198) даже когда захожу по ключевому запросу во все объявления. Вроде когда редактировала - только пару ключевых слов добавила, а до этого реклама висела на первых позициях, даже при меньшем бюджете. Статус: идут показы.

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Добрый день.

Обратите, пожалуйста, на пукты 3,4 данного сообщения: 

"3. Обратить внимание на сумму бюджета, который вы указали в параметрах кампании для стратегии показов. Если сумма составляет 10 у.е. или немногим выше, ее может быть недостаточно для эффективных показов рекламных объявлений. Воспользуйтесь инструментом «Прогноз бюджета», чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии.

4. Просмотреть запросы в кампании. Если используются высокочастотные запросы и без подобранных минус-слов / операторов формы подбора слов, например, фотограф / ремонт машин / покупка квартиры, объявления могут в том числе показываются по всем возможным уточнениям таких ключевых слов, например, фотограф николай контакты / ремонт машин самостоятельно / покупка квартиры документы. Соответственно, вы можете получить много показов и много кликов от посетителей, которые, скорее всего, сразу уйдут с сайта, не найдя на посадочной странице то,что они искали на самом деле. Проверьте свои запросы с помощью нашего инструмента «Подбор слов», посмотрите, по каким уточнениям ваших запросов могут показываться ваши объявления. Ненужные и нецелевые слова-уточнения лучше добавить в качестве минус-слов к запросу, почитать об этом подробнее можно здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords"


В одном объявлении Вы используете 87 запросов, многие из которых весьма высокочастотны, например, "сушка", "Мельница" итд. Я рекомендую Вам разбить запросы на несколько схожих по смыслу групп и подобрать к каждой группе свой вариант заголовка и текста. Посчитайте, пожалуйста, сумму прогнозного бюджета, укажите в параметрах кампании более реалистичную сумму, т.к. 10 у.е. в неделю явно недостаточно для активных показов рекламы.

salinadesign
27 января 2016, 23:41

Вы можете конкретно ответить на вопросы которые я задала, а не воду лить.

1. Почему я не вижу свое объявление (№ заказа: 7056198) даже когда захожу по ключевому запросу во все объявления

2.только пару ключевых слов добавила, а до этого реклама висела на первых позициях, даже при меньшем бюджете. А вы пишете бюджет недостаточный. я же вам написала что при меньшем бюджете реклама первые позиции занимала на первых страницах по ключевым запросам, а теперь денег больше лежит на счету чем в первый разПосчитайте, пожалуйста, сумму прогнозного бюджета, укажите в параметрах кампании более реалистичную сумму, т.к. 10 у.е. в неделю явно недостаточно для активных показов рекламы.???? у меня до этого реклама первые строчки занимала-тогда впрос зачем ещё то бюджет увеличивать?

 

 

 

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:41

Здравствуйте.

1. Вы можете его не видеть, потому что в Вашем объявлении используются  87 довольно высокочастотных запросов (вчера около десяти вечера некоторые фразы были удалены, сейчас их немного меньше), по которым прогнозный месячный бюджет на спецразмещении составляет не менее 100 000 рублей в месяц, между тем, сумма недельного бюджета, указанная в параметрах кампании для стратегии показов - 10 у.е., или 300 рублей в неделю. Это жесткое ограничение по сумме для стратегии автоматических показов.

2. Бюджет можно увеличить для того, чтобы Ваши объявления показывались чаще и на более высоких позициях, потому что сейчас объявления показываются на странице "Все объявления".

Если Вы хотите управлять своей кампанией точнее, назначать ставки за клик по каждому запросу, определяя в т.ч. место показа объявления, я рекомендую Вам поменять интерфейс на Профессиональный. Сделать это можно здесь:

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

gerbill2
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте! Тоже не вижу свое объявление в поиске. 

№ заказа: 5328013
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Добрый день.

Ваше объявление сейчас вижу в блоке спецращзмещения, показы идут.

gerbill2
27 января 2016, 23:42

а, вот и я вижу! надо было обновить страницу

а где посмотреть сколько у меня щас оплата за каждый клик?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

В Легком интерфейсе такие данные недоступны. Если Вы измените интерфейс на Профессиональный, Вы сможете видеть, сколько Вы платите за клик. Изменить интерфейс можно здесь:

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

zoopokupka
27 января 2016, 23:42

Компания №6416456 была остановлена мониторингом сайтов, сайт уже давно доступен, но компания не запускается! Жал кнопку включить напротив кнопки мониторинг сайта - не помогло. Кнопка возобновить показы - не помогла. Подскажите что делать, весь день реклама не работает! Служба поддержки посоветовала только нажать кнопки возобновить показы с другого компьютера/браузера - не помогло!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Насколько я вижу, сейчас удалось включить объявления, они показываются, и я не смогу подсказать, почему не получалось это сделать вчера вечером.

jaa.zharkov
27 января 2016, 23:42

Ксения, здравствуйте.

Заказ 7303791.  Правда, только сегодня пошёл, но тем не менее. Объявление нашёл только на 115-ом месте всех объявлений. А их кроме нас кто-то смотрит? Есть 3 просмотра, но почему ни Метрика, ни LI их не видят? И откуда они вообще? Не со 115-го же места всех объявлений.

Спасибо.             С Уважением,   Андрей


med-travel.pl
27 января 2016, 23:42

кампания 7200260

Настроена на гарантированные показы. Клики по объявлению появились, но очень странные. Страничка, на которую попадют описывает метод, на подсторонах указаны варианты, отзывы, варианты оплаты, расселения  и т.д. Информации много и за минуту ее не прочесть. Посетители приходят по фразе "лечение радиоактивным йодом" и проводят на сайте не более 1,5 минут, просматриват не более 2 страничек. Разумеется, нет ни одного запроса. Конечно, нельзя винить за то, что нет запрсоов, но раньше бывало по-разному: были отказы, а были и те, кто внимательно просматривал информацию и проводил на сайте 10-30 минут. После публикации рекламы идут одинаково незаинтересованные, которые проходят не дальше 2 страниц и проводят не более 1,5 минут на сайте. Смысла в них никакого. Решила проверить, откуда приходят и не нашла своего объявления ни по одному из ключевых слов. Дошла до 10 страницы, попросила знакомых - ноль.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

1. Ставки, которые рекламодатель устанавливает по запросам, лучше назначать с небольшим превышением. Сейчас ставки по всем запросам в кампании выставлены таким образом, что при повышении цены за клик (что может происходить несколько раз в течение дня), Ваши объявления перестанут показываться в блоке гарантии.

2. Убедительно прошу обратить внимание на ключевые слова. На скриншоте (следующим комментарием) приведен один из запросов, а также все уточнения, которые пользователи используют с этим запросом. Вашу рекламу может увидеть человек, который ввел в поисковую строку Яндекса запрос "зоб у курицы", разумеется этот пользователь не будет заинтересован в Вашей рекламе и, если и кликнет, то случайно и сразу же покинет сайт. 

Между тем, чем больше показов при неизменном числе кликов, тем ниже становится показатель CTR. Чем ниже показатель CTR, тем дороже цена клика.

 

Лучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

Вполне возможно, что сейчас Ваша реклама привлекает и тех, кто не является целевой аудиторией Вашей организации, вследствие чего время, проведенное на сайте, так уменьшилось.

3. На рекламируемом сайте указано, что основная деятельность организации - медицинский туризм. Переход на сайт с рекламного объявления осуществляется  на страницу, где расписан конкретный вид лечения заболевания.

Пользователь видит Ваше объявление, читает про конкретный вид лечения, заходит на страницу-визитку, где не указаны важные подробности по предоставлению лечения, переходит на Ваш сайт и там неожиданно для себя узнает о том, что для лечения придется уехать в другую страну.

Возможно, раньше пользователи проводили так много времени на сайте, просматривая видео предлагаемых экскурсий или читая статью про лечение.

Пожалуйста, поработайте с ключевыми словами, мне кажется, рекламу лучше показывать тем, кому она действительно интересна. Важно проработать текст объявления или информацию на странице-визитке: подготовьте пользователя к тому, что он обнаружит на сайте.

melcd
27 января 2016, 23:42

№ 5245046 - Идут показы.
По факту - не идут! 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Проверила несколько запросов - показы идут в соответствии с выставленной ставкой. Уточните, пожалуйста, по каким запросам не видите своего объявления.

resoks
27 января 2016, 23:42

Посмотрите пож-ста мой заказ 7429065 

не вижу показов.... вообще

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Похоже на активизацию рекламной кампании после поступления денежных средств.

Возможно также указанной суммы недельного бюджета (300 рублей) недостаточно для активных показов рекламных объявлений. Про стратегии мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml

Al-Port
27 января 2016, 23:42

Скажите пожалуйста, сегодня запустили рекламу, поплнили баланс. Стратегия - распределенный недельный бюджет. Вроде все настроили. За 5 посетителей мы отдали 175 рублей. получается один переход - 35 рублей. Это нормально? Как правильно настроить с меньшими затратами, на самом деле это очень дорого. И были ли эти показы?  При наборе ключивиков в поисковике реклама не отображается. Проверочный ключевик "штатные головные устройства оренбург" . За весь день так мы его не увидели(  № заказа: 7479805

Al-Port
27 января 2016, 23:42

и еще какой то номер к объявлению № М-223549171

Alex_soldier
27 января 2016, 23:42
При выборе автоматической стратегии ставками и расходом управляет робот.
Первую неделю он фактически копит статистику, перекосы могут быть в любую сторону.
В последующие циклы ситуация может выровняться,
но равномерность все равно останется весьма условной.

Чтобы контролировать цену клика, необходимо ее явно ограничивать.
Для этого нужно переключиться в Профессиональный интерфейс:
http://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType

И выбрать либо Автоматическую стратегию, в которой можно задать ограничение по цене клика,
либо любую стратегию с Ручным управлением:
https://direct.yandex.ru/help/?id=1112270
Al-Port
27 января 2016, 23:42

Спасбо большое за совет. Сейчас попробуем настроить.

spartacus7777
27 января 2016, 23:42

Добрый день, Ксения! Меня зовут Геннадий. Вчера я первый раз настроил свою рекламную кампанию. Прочитал что после этого на странице Мои кампании, будет изображатся Статистика. Но к сожалению я не вижу ее. Показы идут. но нет ни одного клика. Можете помочь Ксения? № моей кампании Кампания 001 (N 7490217). С ув. Геннадий!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Геннадий, приятно познакомиться. 

Ссылка на статистику будет доступна в интерфейсе после первого показа и клика по рекламе пользователем, чего пока еще не случилось. 

Прежде всего, выставленных Вами ставок у каждого запроса недостаточно для показов в блоке гарантии на первой странице результатов поиска.

На странице назначения ставок около каждого ключевого слова или рубрики каталога выводятся краткие статистические данные: число показов и кликов, CTR (кликабельность), цена клика, обеспечивающая вход в гарантированные показы, в спецразмещение и на первое место гарантированных показов. Данные о цене клика обновляются каждые 15 минут.

Сейчас показы объявления идут на странице "Все объявления" на 15-17 месте.

Возможно также пользователей смущает некоторая нерелевантность запроса и текста объявления. В запросах Вы указываете направление покупки осенней одежды, в тексте ясно даете понять, что одежды на сайте не будет - только купоны на скидки.  

Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим разделом о том, как повысить эффективность в кампании: https://direct.yandex.ru/help/?id=991164

astanaevent
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте! вчера оплатил, сегодня начались показы. всего 677 и 1 клик. но не вижу свои объявления и знакомые тоже. набрал все ключевики, где были показы. результат: ноль. номер кампании N 7497639. в чем проблема?

med-travel.pl
27 января 2016, 23:42

Еще раз здравствуйте!

Кампания 7200260.

После внесения денег статистика директа информирует с 21 по 23 сентября о 29 кликах, а метрика Яндекса за это же время показывает 26 визитов из поиска, 7 прямых заходов, 2 из соцсетей, а по рекламе - 0. 

Как это можно объяснить?


 

 

daria.owldi
27 января 2016, 23:42

Добрый день!

В Яндекс.Метрике в последние несколько дней наблюдается задержка с обновлением данных. Источник проблемы уже устранили, однако возможно, что не вся статистика успела подтянуться в отчеты. Также есть небольшой риск, что некоторые визиты из Директа засчитались как поисковые.

Данные статистики в Директе полностью корректны.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

med-travel.pl
27 января 2016, 23:42

Спасибо за разъяснения, Дарья!

Сообщите, пожалуйста, в чем был источник проблемы, как проблема была устранена и каким образом статистика подтянется в отчеты? 

В связи с данной ситуацией есть большие сомнения относительно достоверности сведений, предоставляемых Яндексом. В частности тех, где на основании этих сведений с клиентов взимется оплата.

daria.owldi
27 января 2016, 23:42

Поломка никак не касалась сбора данных непосредственно в Директе. Клики, которые Вы видите в статистике кампании, посчитаны. Причем это исключительно те клики, которые прошли проверку системы фильтрации и признаны добросовестными. Деньги списываются только за них.

Что до Метрики, источник был чисто технический, на стороне серверов. Специалисты уже все устранили, и в скором времени все отчеты будут работать в обычном режиме.

К сожалению, поломки иногда случаются у всех. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы избегать их и полностью сохранять данные. После починки они появляются в отчетах автоматически - по возможности система собирает данные все время, и в описанном случае речь шла только о задержке их отображения в отчете.

Пожалуйста, обратите внимание,что данные в Директе и в Метрике в принципе собираются по-разному и могут расходиться. Директ работает только с отфильтрованными кликами, Метрика - со всеми визитами на сайт. Больше информации можно найти по ссылке: http://help.yandex.ru/direct/?id=1036894.

Если у Вас возникают сомнения в корректности сбора статистики, Вы всегда можете дополнительно к Метрике подключить любую из внешних систем. Например, openstat.

Чтобы получать максимально полную и корректную статистику по Директу в Метрике, нужно прописать номер счетчика в параметрах кампании (http://help.yandex.ru/metrika/sources/ad-systems.xml) а также установить опцию "Разметка ссылок для Метрики". Сейчас обе функции у Вас выключены.

 

 

med-travel.pl
27 января 2016, 23:42

Разумеется, никто не застрахован от аварий, но если данные Метрики априори могут не совпадать с данными Директа, то это как-то не очень серьезно. 

Спасибо за ссылки и совет. Обязательно им воспользуюсь.

 

terminal.75
27 января 2016, 23:42

ДД! № компании N 7049299, состояние - "идут показы". Прошелся по всем рекомендуемым вами позициям, все настройки в норме, как и при показах ранее. Объявление отсутствует в показах. Прошу вашей помощи.

victor.victor707707
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте!  Почему мои объявления не показываются  на сайтах-участниках Рекламной сети Яндекса. Еще неделю назад показывались.  Что нужно сделать что бы они снова стали показываться ? 

mr.mashkin
27 января 2016, 23:42

Не показываеться объявление № М-212752553

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

На данный момент я вижу, что в рекламной кампании выставлены недостаточные для попадания на первую страницу ставки. О том, как назначаются цены за клик можно почитать здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=990415

irasosh11
27 января 2016, 23:42

в статусе оъявления "идут показы", но объявление в поиске по ключевым фразам найти не могу. кампании N7560278. в чем причина?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

 

Добрый день.

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления", и это связано с несколькими факторами:

 

1. В кампании используются запросы, к которым не добавлены минус-слова. http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=3&words=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE  - Ваши объявления могут показываться по всем этим уточнениям, хотя не все подходят для рекламы Вашей организации.

 

Лучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

 

2. В кампании используется стратегия показов Недельный пакет кликов, параметры ее работы:

 

Получать 30 кликов, при средней цене клика за неделю не более 10 руб. Вполне возможно, что указанного ограничения по цене клика недостаточно для показов рекламного объявления на первой странице результатов поиска.

 

http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml#number-of-users.

 

Значения прогнозируемых параметров стратегии (количество посетителей, бюджет и срок привлечения посетителей) зависят от выбранных Вами ключевых фраз и региона показа, а также друг от друга. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

 

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

 

maa2010
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте Ксения.

У меня такой вопрос:

В директе на запрос настроено одно объявление, а на выдаче выдается совсем другое объявление. Что это и как с этим бороться?

Компания №7465966, для примера запрос - авто зил 130, и таких некорректных объявлений достаточно много.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Добрый день.

Есть такое правило показов:

 

- Если в рамках объявления есть точный запрос и более общий, то при вводе точного запроса пользователем, ему будет показано объявление по запросу в кавычках, несмотря на произведение ставки на CTR.

- Если же в рамках кампании есть два объявления, в которых есть два запроса - точный и общий, система будет исходить из произведения CTR на ставку.

Указанная Вами ситуация укладывается в норму, несмотря на то, что кампания начала показы не так давно.

Насколько я вижу, у Вас используются пересекающиеся запросы, не отфильтрованные, грубо говоря, друг от друга. Получается, что косвенным образом Ваши запросы конкурируют друг с другом.

Пересечения лучше убрать, добавив их в минус-слова к более общему запросу.

Например, к запросу "авто зил" добавить такие минус-слова как 130, самосвал итд, либо поместить запрос в кавычки.

Полезный раздел Помощи: https://direct.yandex.ru/help/?id=990419

maa2010
27 января 2016, 23:42

Ксения, спасибо.

Я понял. Мне нужны кавычки, ибо запросы действительно разные.

т.е. в окно фраза я должен поставить в кавычки все запросы "авто зил 130" и "авто зил" и т.д.

или только общие запросы в виде "авто зил", а авто зил 130 и скажем авто зил 131 оставить как есть? как лучше сделать?

Alex_soldier
27 января 2016, 23:42
Это зависит от того, нужны ли вам более узкие (длинные) запросы, вроде купить авто зил 130, авто зил 130 в кредит, запчасти на авто зил 130.

Если удается отминусовать приемлемую долю мусора, то в качестве приза вы получаете множество длинных запросов, которые были бы отсечены кавычками!
Annykey
27 января 2016, 23:42

Добрый день!

 

Не могу понять, почему не показываются мои объявления M-216875188, M-217355094, M-238612569. Цена за клик достаточна для входа в спецразмещение.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Я попросила Вашего персонального менеджера обсудить данный вопрос с Вами в ближайшее время.

MonKalamari
27 января 2016, 23:42

Директ № 7711494. Счетчик №22625326
2 проблемы. 1. Не показываются объявления. Ни по одной ключевой фразе. По некоторым запросам нет платных блоков. На страницах где есть блок в "Все объявления Яндекс.Директа по запросу" тоже пусто.

2. Мониторинг сайта  выключен. Метрика подключена, в меню "Редактировать счетчик" "Уведомлять меня о проблемах в работе сайта" галочка стоит.

В чем проблемы?

Заранее спасибо за ответ!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

По первому вопросу - объявления показываются по запросам согласно выставленным ставкам за клик.Возможно, Вы не видите объявлений по каким-то конкретным запросам, тогда уточните, пожалуйста, по каким именно.

По второму вопросу, в чем именно может заключаться сложность, если мониторинг сайта действительно не включен в параметрах кампании?

ramka1983
27 января 2016, 23:42

Почему я не виду свою компанию 

 

№ заказа: 3748877 
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Показы рекламных объявлений идут.

Обратите, пожалуйста, внимание, что в кампании используется стратегия автоматического назначения цены - Недельный бюджет. Ограничение по сумме - не более 10 у.е. в неделю. Возможно, данной суммы недостаточно для показов объявления на первой странице результатов поиска.  Подробнее про данную стратегию и особенности ее работы мы пишем здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=990426

bakulina.olivka
27 января 2016, 23:42

Ксения, здравствуйте. Объявление не проходит на спецразмещение. Баланс в порядке. Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Добрый день.

Я вижу, что в кампании выставлены ставки по запросам с точным соответствием, а лучше назначать их с небольшим превышением.  Данные о цене клика обновляются каждые 15 минут и могут измениться несколько раз за день.

Новые цены за клик активизируются от 5 до 60 минут (средний срок обработки данного действия составляет 10 минут). Это означает, что каждый раз, когда Вы меняете ставки в кампании, Вам придется подождать некоторое время, пока они не сохранятся. Пожалуйста, будьте внимательны.

bakulina.olivka
27 января 2016, 23:42

Спасибо. Сделала, надеюсь на результат!

fshelkov
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, у меня в статистике сегодня нет ни одного показа, компания 6058656
 сылка на скриншот http://yadi.sk/d/hQGt_dvmBrYPV

с уважением Фёдор

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Фёдор.

У нас сегодня есть сложности с обновлением данных статистики в интерфейсе рекламной кампании: http://clubs.ya.ru/direct/replies.xml?item_no=2654

В самом низу страницы любого отчета статистики Вы можете увидеть дату и время обновления данных. На данный момент в  Вашей кампании указано: "Обновлено: 29.10.2013 23:45"

fshelkov
27 января 2016, 23:42

Спасибо.

newvision-com-ua
27 января 2016, 23:42

Подскажите по какой причине может отсутствовать пункт с галочкой "Учитывать праздничные дни"?

Галочка была поставлена напротив этого пункта в настройках временного таргетинга при создании. Теперь ее необходимо убрать. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Лилия.

Данную галочау можно установить в разделе настройки временного таргетинга. Если Вы зашли в саму настройку и галочки в ней нет, пришлите, пожалуйста, подтверждающий это скриншот.

kotova.e.s
27 января 2016, 23:42

Мой № заказа: 7815462 

Ни по одному из запросов объявление не показывается. По инструкции проверила. В чем может быть проблема? Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Возможно, в том, что в объявлении используются запросы с большой статистикой показов, а для стратегии показов указаны следующие параметры: "Получать 70 кликов, при средней цене клика за неделю не более 7 руб." Пример: http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=1&words=открытки москва

 

Лучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

 

Значения прогнозируемых параметров стратегии (количество посетителей, бюджет и срок привлечения посетителей) зависят от выбранных Вами ключевых фраз и региона показа, а также друг от друга. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

 

multivarochka.org
27 января 2016, 23:42
multivarochka.org написало  10 ноября 2013 года, воскресенье, 20:29
Нет показов объявлений

Добрый день.

 

кампания 7812730.

 

Когда забиваю ключевые слова - не вижу вообще своих объявлений. В настройках стоит вход в первое  спецразмещение, наивысшее доступная позиция, цена для большинства запросов достаточная, задан регион показа - вроде все верно. Но, вводя в Яндексе свои ключевики вижу объявления конкурентов. Мои объявления вижу только в строке "все объявления"

 

 По статистике показы есть, но и там их как-то немного. 

 

Я бы хотел, чтобы объявления показывались на лучших местах всякий раз, когда моя цена  позволяет. Это возможно?

 

Спасибо.  Не судите строго - учусь.

alexeevr89
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте! У меня тоже нет показов. 

№ 7858128

uthings
27 января 2016, 23:42

Ксения, проверьте пожалуйста компанию 7856994. У меня нет по ней отображения объявления. Может ли это быть из-за того что она конкурирует с компанией 

5596646

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Я вижу, что в двух кампаниях выставлен разный географический таргетинг. Одна показывается только в Томске и области, вторая - во всей России, кроме Томска и области. Ваша компания  действительно оказываете услуги эвакуатора по всей России?

В Томске, соответственно, показываются те объявления, у которых выставлен соответствующий регион показа.

Также прошу уточнить, почему в кампаниях так много идентичных запросов?

uthings
27 января 2016, 23:42

У меня 3 компании:

1. Показывает объявления при поиски по ключевым словам+томск (тоесть для тех людей которые ищут услугу из других регионов). Я действительно работаю по всей РФ. Компания работает, объявления видны везде в РФ кроме Томска и ТО, как собственно и указано в геотаргетинге.

2. Компания нацелена на получение первого места в спецразмещении при поиске услуги в пределах Томска и ТО. Все работает, объявления вижу, клики идут.

3. Компания которую не могу настроить. Нацелена на получение первого места в блоке в конце вывода поиска. Коппания настроена также как и предыдущая, только стратегия указана "Показ под результатами поиска". Вот по ней объявления в нижнем блоке и не появляются!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

У Вас две кампании, которые показываются в Томске и области.

В них идентичные запросы. По одному запросу всегда показывается только одно объявление, ведущее на один и тот же рекламируемый сайт. 

Если в разных объявлениях / кампаниях есть одинаковые запросы (пересекающиеся, вложенные), система выбирает тот вариант, у которого произведение CTR на ставку выше.

Даже если Вы выбираете разные стратегии показов, показано будет только одно объявление.

uthings
27 января 2016, 23:42

Спасибо, теперь понятно все стало.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Не за что, обязательно пишите, если появятся вопросы.

uthings1
27 января 2016, 23:42

(( Появились.

Ксения, создал другой аккаунт, создал компанию 7873576, которая рекламирует другой сайт. Но показов я так и не вижу.

Моя задача создать объявление, которое будет отображаться только в Томской области и только на первом месте в блоке, после вывода результатов поиска.

Как победить?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Вижу, что все показывается так, как хотите.

Оффтоп, но рекомендую прочитать пункт 3.16.Правил показа: http://legal.yandex.ru/direct_display_rules/

Также, обратите внимание на раздел "Обратите внимание" в описании выбранной стратегии показов: https://direct.yandex.ru/help/?id=1120995  Там указано, при каких условиях Ваше объявление может не показываться на наивысшей позиции. 

uthings1
27 января 2016, 23:42

Заработало! 

affirmators
27 января 2016, 23:42

я тоже не вижу свои объявления( Кампания №7861472 и показов по ним почти нет.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Если ввести запросы с точным соответствием, как указано в кампании, показы идут, в полном соответствии с выставленными ставками.

affirmators
27 января 2016, 23:42

Я ввожу запросы с точным соответствием и моих объявлений нет. При этом по ним нет кликов. Объявления показываются скрыто при запросах так, что их не видно и по ним не возможно кликнуть. 

spb.lio
27 января 2016, 23:42

 не вижу объявлений  №7812478  все по максимому

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

В сообщении указано:

"1. Проверить страницу «Все объявления», возможно, показы объявления идут на этой странице.

3. Обратить внимание на сумму бюджета, который вы указали в параметрах кампании для стратегии показов. Если сумма составляет 300 рублей или немногим выше, ее может быть недостаточно для эффективных показов рекламных объявлений. Воспользуйтесь инструментом «Прогноз бюджета», чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии."

klepo4ka.ru
27 января 2016, 23:42

Здравстуйте!Помогите пожалуйста!У меня 3 объявления в директе. Деньги на счету есть. Пишет что идут показы но деньги не снимаются и посетителей не прибовляется. что происходит?:-$ 

 

№ заказа: 7337146 
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Прежде всего, статус кампании - идет активизация, идут показы.

Около 30 минут назад Вы внесли изменения в параметры стратегии показов, а до этого меняли ее дважды. Не рекомендуется так часто менять стратегию показов, так как системе каждый раз приходится пересчитывать множество параметров, и она не успевает начать показы Ваших объхявлений.

Сейчас параметры показов следующие: "Недельный пакет кликов

Получать 134 клика, при средней цене клика за неделю не более 0.15 у.е."У Вас три объявления, в одном есть запрос детские комоды, средняя ставка по которому равняется  0.42 у.е.. Система просто не сможет показать Ваше объявление поэтому запросу на первой странице, показы будут идти на странице "Все объявления". Информация о стратегиях: http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml Подобных и еще более высокочастотных запросов в Вашей кампании много, рекомендуется уточнение запросов, использование операторов и добавление минус-слов. Наши рекомендации представлены зхдесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

nedvijimost-v-sroki
27 января 2016, 23:42

здравствуйте. я не вижу свое объявление по запросам указанным в рекламной кампании. почему?? статус : идут показы. кампания № 7938827

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Сейчас я вижу Ваше объявление, показы идут в полном соответствии с выставленными ставками. Возможно, вчера в кампании все-таки еще не закончилась активизация.

Ziggy_Stardust
27 января 2016, 23:42

Добрый день! Мое объявление, № заказа: 7845544, находится на 16-м месте в разделе "Все объявления" - это после пополнения счета. На прошлой неделе, на первой неделе показа с тем же бюджетом, находилось на 1-й странице с возможностью поднять его наверх. Хочу, чтобы было как прежде. Помогите мне. Спасибо. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Владимир.

Сейчас Ваше объявление проходит модерацию. Однако хотелось бы заметить, не стоит так часто вносить изменения в стратегию показов, так как каждый раз системе приходится совершать анализ множества параметров, на это уходит время.

Кроме того, в параметрах кампании указана стратегия показов: "Недельный бюджет.

Тратить 300 руб., получать максимум кликов". В моем сообщении выше указано: "Обратить внимание на сумму бюджета, который вы указали в параметрах кампании для стратегии показов. Если сумма составляет 300 рублей или немногим выше, ее может быть недостаточно для эффективных показов рекламных объявлений. Воспользуйтесь инструментом «Прогноз бюджета», чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии."И мне кажется, для  Вашей кампании суммы в 300 рублей все же недостаточно, согласно данным инструмента Прогноз бюджета, бюджет кампании при указанных ключевых словах значительно превышает заявленную Вамми сумму. Поработайте, пожалуйста, с рекламными материалами: подберите минус-слова, чтобы минимизировать показы рекламы нецелевым пользователям, которые могут из любопытства перейти на Ваш сайт.Здесь мы пишем о том, как можно подобрать минус-слова к запросам: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml 
kopf1
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте Ксения. Мое объявление № М-102941714 по запросу ключевых слов не появляется, тогда как по всем другим объявлениям все нормально. Статус стоит "Идут показы".

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Я вижу, что показы объявления идут, сегодня на Вашем сайте уже было 9 посетителей.

Возможно, указанного недельного бюджета размеров в 10 у.е. недостаточно для более заметных показов, тем более что активными в кампании сейчас являются 5 объявлений. Обратите также, пожалуйста, внимание, на запросы, которые Вы подобрали для рекламы, например, http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=62&words=детсад 

Я не думаю, что для рекламы Вашей организации подходят все эти уточнения, и их лучше добавить в минус-слова. Подробнее о том, как можно повысить эффективность рекламного размещения, можно почитать здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml

aedalov
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте. номер кампании № 5302413.

У меня немного другой вопрос. Объявление показывается. Все нормально. Но не показывается картинка, которую я прикрепил к объявлению. Цена обьявления не ниже 0,2$.

подскажите пожалуйста, что надо сделать для показа картинки.

Alex_soldier
27 января 2016, 23:42
Посмотрите, там есть еще условия:
http://clubs.ya.ru/direct/replies.xml?item_no=3273
Нина Боголепова
27 января 2016, 23:42

Такая же проблема, не могу найти свою рекламу. Статус: идут показы. № заказа: 7950346 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

 

Здравствуйте, Нина.

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления", и это связано с несколькими факторами:

1. В кампании используются весьма высокочастотные запросы, по многим из которых статистика показов превосходит десятки тысячи. Например: http://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5

Ваши объявления могут показываться по всем этим уточнениям, хотя не все подходят для рекламы Вашей организации.

Лучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь:

http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

2. Географический таргетинг рекламной кампании установлен с показами практически по всему миру.

3. В кампании используется стратегия показов
Недельный бюджет, параметры работы: Тратить 700 руб., получать максимум кликов

Очевидно, данной суммы недостаточно для эффективных показов Вашей рекламы. Значения прогнозируемых параметров стратегии (количество посетителей, бюджет и срок привлечения посетителей) зависят от выбранных Вами ключевых фраз и региона показа, а также друг от друга. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.


eku4477
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте! Мое объявление: 7990403, объвление прошло модерацию - но небыло ни одного показа, причем пишет что показ идет,  цена за клики установлена - в основном "1 место". Ни по одному из ключевых слов моя реклама не показывается, и когда я нашимаю на кнопочку показать все объявления - моего в списке тоже нет.  Подскажите почему моя реклама не показываетя.

Р.S.  В ближайшие два дня суббота - воскресенье у меня настроено, что в выходные не показывается, я понимаю почему сейчас нет... но пятница то прошла впустую. Ответе пожалуйста! очень Жду...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Сейчас, действительно, нет возможности проверить.

Давайте, если ситуация повторится в понедельник, Вы напишите еще раз, и мы проверим рекламное размещение?

evgenpro1978
27 января 2016, 23:42

 Добрый день!

 

 Из 154 ключевых фраз,  срабатывают не более 10 слов.

Сужу не только по тому что нет моего объявления на первых 10 страниц.

Но и по подробной статистике в кабинете своего сайта.

номер моего объявления №  7971102 

Стратегия: Показы на средних позициях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Пожалуйста, не оставляйте дублирующих комментариев, так как это противоречит правилам данного Клуба.

В параметрах РК сейчас установлена стратегия показов:

Недельный бюджет. Тратить 300 руб., получать максимум кликов. 

Регион показа: Россия, СНГ (исключая Россию)

Среди запросов, которые Вы подобрали для рекламной кампании, есть крайне высокочастотные, например: http://wordstat.yandex.ru/#!/?words=Пафос

Учитывая всё вышесказанное, можно утверждать, что указанной денежной суммы не хватает для эффективных показов объявления при выставленных параметрах работы самой кампании.

Я рекомендую Вам ознакомиться с разделом, в котором мы пишем о том, как можно сделать кампанию эффективной: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

r-sumka
27 января 2016, 23:42

Инструкция не помогла. Изменения вносились давно. И деньги на счете есть (1200 руб). Не показывается объявление М-276713422 по ключевому слову. Вообще никаких объявлений по ключевому слову oalengi нет.

  В чем причина?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Да, на балансе кампании есть значительная сумма денежных средств, но в параметрах рекламной кампании установлена стратегия показов с недельным бюджетом в 10 у.е., т.е. в 300 рублей.

Рекомендуется проверить, что данного бюджета действительно достаточно для показов Вашей кампании по всей России.

Показы идут: http://direct.yandex.ru/search?text=oalengi

r-sumka
27 января 2016, 23:42

Увеличение недельного бюджета помогло. Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Не за что!

Спасибо, что отписались, для нас это очень важно :)

ooo.bleskservis
27 января 2016, 23:42

Добрый день! не вижу свое объявление № М-278744021, номер заказа 8030446  .

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Объявление показывается, на странице "Все объявления".

Обратите, пожалуйста, внимание на инструкцию, представленную выше.

В объявлении используются крайне высокочастотные запросы, например: http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=225&words=Клининг

Мне кажется, далеко не все уточнения подходят для рекламы Вашей фирмы. Рекомендуется уточнение запросов и добавление к ним минус-слов.

Географический таргетинг установлен на всю Россию, однако услуги Ваша организация оказывает только в Новороссийске (исходя из текста объявления).

В параметрах рекламной кампании выбрана стратегия показов: Недельный бюджет. Тратить 300 руб., получать максимум кликов.

Очевидно, данной суммы недостаточно для эффективных показов рекламы при подобранных запросах и условиях географического тарегетинга.

Подробнее наши советы и рекомендации представлены здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml

olgakolyuchka
27 января 2016, 23:42

Подскажите, пожалуйста, все ли я сделала правильно? Не вижу свое объявление, когда ввожу запрос. № заказа: 8107932

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

 

 

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления", и это связано с несколькими факторами:

 

В кампании используются весьма высокочастотные запросы, по многим из которых статистика показов превосходит десятки тысячи. Например: http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=1&words=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0Ваши объявления могут показываться по всем этим уточнениям, хотя не все подходят для рекламы Вашей организации.

 

Лучше использовать наиболее точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

 

 

2. В кампании используется стратегия показов Недельный пакет кликов, параметры ее работы: получать 170 кликов, при средней цене клика за неделю не более 2.77 руб.

 

 

http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml#number-of-users.

Возможно, значение по цене слишком ограничивает показы, и система не может показывать рекламу эффективно.

 

Значения прогнозируемых параметров стратегии (количество посетителей, бюджет и срок привлечения посетителей) зависят от выбранных Вами ключевых фраз и региона показа, а также друг от друга. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

my-stylist
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте!

Не вижу свою рекламу в поиске.

№ 8110161.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Показы рекламной кампании шли все это время с точным соответствием по выставленным ставкам.

my-stylist
27 января 2016, 23:42

а где же ее искать если я заплатила за "вход в 1-го спецразмещения"?

клики идкут, деньги снимаются, а рекламы в поиске не видно.

my-stylist
27 января 2016, 23:42

Ксения, а может быть такое, что я не вижу общего поиска который вы мне прислали из-за нахождения в другом городе?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Вы можете изменить город поиска на Москву и область. Сделать это можно тут: http://tune.yandex.ru/region/

evita.moscow
27 января 2016, 23:42

Добрый день!

Не вижу рекламных объявлений кампании 8094565 даже в списке "все объявления". Хотя Директ говорит, что показы идут, клики подсчитываются и деньги снимаются. Подозреваю, что идет "склейка" объявлений с другой кампанией другого рекламодателя. Ситуация такова, что наш товар продается через интернет магазин, торгующий продукцией и других брендов. Этот  магазин рекламирует себя, а нам бы хотелось прорекламировать именно нашу страницу на сайте этого магазина. По ключевым словам идет пересечение, понятно, что ссылки ведут на один домен, однако "посадочные страницы" все-таки разные. Если показываются только объявления магазина по какому принципу с нас списываются деньги?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте. В данном случае это не склейка объявлений и разница в хвостике посадочной страницы не решит данную ситуацю, ведь сам домен - один и тот же. 

Если в рамках кампании или разных кампаний или даже логинов есть два объявления, в которых есть два запроса - точный и общий, система будет исходить из произведения CTR на ставку. Показываются те объявления рекламируемого домена, у которых это произведение выше, что и происходит в Вашем случае. Используйте лучше те запросы, которые четко связаны с товаром, который продает Ваша компания, а не широкие высокочастотные запросы, используемыми магазинами.

evita.moscow
27 января 2016, 23:42

А почему с нас деньги списываются, если показываются не наши объявления?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Показываются и Ваши объявления, когда не показываются объявления других рекламодателей по рекламируемому домену.

evita.moscow
27 января 2016, 23:42

Т.е. отловить самим показ нашего объявления не получиться, это дело случая? И почему нашего объявления нет в списке "все объявления"?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Два объявления одновременно по одному домену показываться не могут. Отловить будет очень сложно.  Я все же рекомендую Вам поработать над запросами в кампании и показывать рекламу по более целевым словосочетаниям.

rastvor-ru
27 января 2016, 23:42

Добрый день!

рекл камп = № 8115082

создал кампанию, настроил регион показа = Красногорск

показов нет

подскажите регион показа - это показ объяв в регионе, если он настроен у пользователя

                                          - это показ объяв в регионе, если он пользователь определяется как находящийся в красногорске

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Игорь.

Я вижу, что показы идут в соответствии с выставленными ставками у запросов.

Город пользователя, как правило, определяется автоматически, либо пользователь самостоятельно меняет свой город в настройках Поиска. 

Mangust44
27 января 2016, 23:42

Поссмотрите почему не показывается моя объявление

№ заказа: 8131072 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Используется запрос: "Бухгалтерские услуги. Юридические услуги. Декларации по алкоголю." Рекомендуется проведение дополнительной работы по подбору ключевых слов: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml

В параметрах  кампаними выбрана стратегия показа: Недельный бюджет. Тратить 300 руб., получать максимум кликов.

Регион показа - вся Россия.

 

Mangust44
27 января 2016, 23:42

Все исправила, прошла модерацию. Опять не участвует в поиске:((

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Посмотрите, пожалуйста, внимательнее на ставки, которые назначены для каждого запроса в Вашей кампании.  Сейчас их размера не достаточно для входа в блок гарантированных показов.

Плюс я очень рекомендую Вам подобрать минус-слова для запросов. У Вас есть такой запрос: http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=10841&words=бухгалтерская фирма

Посмотрите, пожалуйста, какие уточнения используются вместе с ним. Мне кажется, не все подходят для рекламы Вашей организации.

Подробнее про назначение ставок можно почитать тут:

https://direct.yandex.ru/help/?id=990415

https://direct.yandex.ru/help/?id=990422

Александр
27 января 2016, 23:42

Добрый день. Возникли вопросы по работе сервиса.

1. Запущены 2 кампании (8151327 и 8154825) с одинаковыми едиными списками минус-слов. Статистика метрики демонстрирует, что эти минус-слова игнорируются и объявления показываются по нецелевым запросам. Показательный пример: объявление с ключем "детские кроватки" было продемонстрировано по запросу "водитель от 33000" (был совершен переход). Как такое может быть?


2. Подскажите, как грамотно указывать в списке минус-слов сокращения типа 

б/у

б.у.

б у

б. у.? 

Система разбивает их на буквенные составляющие даже при использовании кавычек и !

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

1. Скорее всего речь идет про Топ поисковых фраз.

В списке "Топ поисковых фраз" указаны не только запросы, по которым пользователь перешел по Вашему объявлению, но так же запросы, по которым пользователь перешел на рекламируемый сайт из поиска Яндекса во время одного визита, после перехода по объявлению.
Если пользователь перешел на рекламируемый сайт по объявлению Яндекс.Директа (например, по запросу "!заправка !холодильников !фреоном !цена") после этого вернулся на страницу поиска, набрал другой запрос и по отличному от запроса в РК Директа, запросу перешел на сайт рекламодателя, то этот запрос будет учтен в списке "Топ поисковых фраз".
Такие данные собираются в течении получаса после перехода пользователя по объявлению (то есть во время одного визита).
В некоторых случаях запрос может быть выбран ошибочно. Об этом есть предупреждение внизу страницы с отчетом: "Поисковая фраза может быть определена неверно, если в рамках визита было несколько переходов с поисковых систем по разным поисковым запросам".

 

Почему бывают "левые" фразы:

1. Несколько запросов за 1 визит пользователя. В отчеты Метрики попадет только самый первый запрос.

2. Переход с РСЯ по объявлению, показанному по условиям поведенческого таргетинга. На площадке РСЯ одновременно могут показываться объявления и по запросу, и по поведенческому таргетингу. Пользователь мог ввести определенный запрос, увидеть объявление, показывающееся по условию поведенческого таргетинга. Метрика покажет в отчете поисковый запрос

3. Автокоррекция поиска, например при запросе «gkfcnbrjdst jryf» поиск восстановит раскладку в «пластиковые окна», однако при переходе на сайт по рекламе в реферере останется «gkfcnbrjdst jryf» и эта поисковая фраза попадает в отчеты метрики

 

2. Так и оставлять, как предлагает система, они и в запросе разбиваются на две буквы. Также можно -бу, слитно.

kormguabi
27 января 2016, 23:42

Ксения, здравствуйте. Хотел уточнить, почему так мало показов по мой компании за 10 дней показов было всего 606? Соответсвенно кликов практически нет. Моя компания № 8074092. За ранее благодарен за помощь.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Часто рекламодатели подбирают для рекламной кампании довольно широкие запросы, но в Вашей кампании используются низкочастотные запросы, например: http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=37147,10747,10754&words="купить сухой корм" - 0 показов в месяц при использовании оператора кавычки. Или: http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=37147,10747,10754&words="кормов для кошек" - 25 показов в месяц.

Кроме того, довольно четко ограничен географический таргетинг. 

Поймите меня, пожалуйста, правильно, это очень хорошо, что Вы так качественно проработали ключевые словосочентания, используете операторы, но иногда можно "перегнуть палку" и не получать нужное количество кликов, слишком ограничивая показы. Я предлагаю Вам проверить запросы с помощью инструмента Вордстат, у некоторых, возможно, убрать операторы.

Также небольшая рекомендация: Ваша организация предлагает только один корм и, судя по всему, особый и необычный, не очень известный рядовому покупателю. Не вполне корректно писать в рекламных объявлениях о классАХ кормОВ, намекая, что интернет-магазин продает классические и премиум корма. Обычный пользователь перейдет на сайт и сразу же уйдет. Лучше вместо этих объявлений подготовить такие варианты, которые будут продвигать именно Ваш продукт, либо будут вызывать человеческое любопытство узнать больше об этом корме и заказать именно его. 

Кроме того, на сайте есть упоминание про акцию - можно написать и про нее, например, в информации о компании в странице-визитке, которую Вы, кстати, не используете.

v7group
27 января 2016, 23:42

Доброго дня. 
Я сформировал объявление и оплатил 21.12.13

№ 8149149
Но сегодня уже 24.12 и не какой активности в плане показов нет?
Напишите, пожалуйста, что я не правильно сделал, или что-то необходимо редактировать?
 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Пр всем запросам в кампании установлены очень низкие ставки за клик, которые не могут обеспечить попадание Вашим объявления в блок гарантированных показов.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми разделами Помощи Яндекс.Директа, которые посвящены ценообразованию:

https://direct.yandex.ru/help/?id=990415

https://direct.yandex.ru/help/?id=990422

https://direct.yandex.ru/help/?id=990431

smeshkodv
27 января 2016, 23:42

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему не видно объявление № M-292530367

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Сейчас рекламное объявление показывается в соответствии с выставленными по запросам ставками.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Не создавайте, пожалуйста, дублей. Данный комментарий будет также удален.

На Ваш вопрос ответ уже был предоставлен.

olg5734
27 января 2016, 23:42

Добрый день, я не вижу свою рекламу, хотя написано, что идет показ. Номер  заказа: 4900736 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42
Здравствуйте, Ольга.
Сейчас на кампании отсутствуют денежные средства и сказать, что послужило причиной, я уже не смогу. Но я вижу, что было получено 97 переходов, кампания показывалась пользователям. 
Обратите, пожалуйста, внимание, в кампании используются весьма высокочастотные запросы, например:
http://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=1&words=отделка квартир
Рекомендуется добавление минус-слов, иначе реклама будет показываться и тем, кто не заинтересован в услугах Вашей организации.
posutochno23
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Ксения! Я не вижу своего объявления! с разных браузеров кучу раз  искали и нет(( во "всех объявлениях" тоже нет.  № 8347496

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Стратегия показов в кампании - "Недельный бюджет", ограничение по сумме - 300 рублей в неделю. Этой суммы недостаточно, чтобы показывать объявления по всем запросам даже в блоке гарантии. Запрос аренда квартир посуточно в краснодаре цена на поиске на данный момент составляет 5.80 рублей, в то время как вход в гарантированные показы сейчас стоит 23.60 рублей.

Я рекомендую Вам еще раз просчитать ориентировочный бюджет рекламной кампании и указать более реалистичную сумму стратегии показов.

tyagaeva
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте. Почему мое объявление нигде не видно, и кликов нету.№8291348

tyagaeva
27 января 2016, 23:42

Почему мое объявление нигде невидно, и кликов нету. № 8291348

tyagaeva
27 января 2016, 23:42

почему мое объявление нигде невидно, и кликов нету. № 8291348

ivan.art-in
27 января 2016, 23:42

Добрый день. Подскажите, почему я не вижу свои объявления

№ заказа: 8305860 

elena.elenak110990
27 января 2016, 23:42

у меня не идет объявление.нет ни кликов.ничего! а написано что идет показ.что делать?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Укажите номер кампании, пожалуйста.

super.nedelskiy
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте ! Прошло уже 6 часов а в поисковике Яндекса нет моего объявления №8483949 по ключевому слову НАГРАЖДЕНИЯ

Optimisations
27 января 2016, 23:42

Добрый день, группа объявлений № M-299915147 не принята. 

Хотелось бы узнать причину, объявление составлено правильно, корректно и без ошибок.


Если автоматический отказ, просьба перевести на ручной режим. Хочу внести деьнги и проплатить рекламу, но половину слов не пустило!


Заранее спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

 

Здравствуйте.

Вопросы, связанные с модерацией рекламной кампании мы принимаем в разделе с соответствующим названием: Модерация, о чем мы пишем в приветствии Клуба, чуть повыше на этой же странице.

Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом указанного сообщения, задайте свой вопрос в комментарии к нему, укажите номер кампании, мы обязательно Вам ответим.

Спасибо за понимание!

uk-dimex
27 января 2016, 23:42

Добрый день. Возможно пишу не в той теме, но другого раздела не подобрала. Две рекламные кампании: № 8560364 и № 8577194 - показов очень много, денег на счету тоже, а вот кликов мало. С чем это может быть связано? Продукт специфисен и не интересен целевой аудитории или проблема в самих объявлениях? Прокомментируйте, пожалуйста.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

В обеих кампаниях подобраны вперемешку высокочастотные и низкочастотные запросы, ключевых слов к каждому объявлению добавлено слишком много, чтобы создать одну смысловую группу. Бюджет, при разных запросах, в обеих кампаниях одинаковый - 2 500 рублей в неделю и, похоже, его недостаточно при использовании таких ключевых слов.  Если посмотреть на цифры, выведенные в графе на поиске, можно увидеть, что у большинства запросов недостаточно ставки, чтобы показываться на первой странице результатов поиска.

Вы жалуетесь на малое число кликов. Посмотрите, у Вас в объявлении M-336210225 текст про перевозки во все точки России с упаковкой. Какого рода перевозки - не указано, запросы очень разные, от автомобильных перевозок до грузовых. Пользователь может быть не уверен, что на Вашем сайте он найдет то, что искал по своему запросу. Лучше создать отдельное объявление на автоперевозки груза, на просто грузовые перевозки итд.

Запросы должны точно отражать сферу Вашего бизнеса, тексты и заголовки объявлений - быть релевантными запросам и раскрывать ключевые особенности Вашего бизнеса.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с разделом о повышении эффективности рекламной кампании.

 

uk-dimex
27 января 2016, 23:42

Хорошо, Ксения, спасибо, я поняла, поставраюсь исправить.

У меня еще такой вопрос остался. Я каким-либо образом могу отследить в какое время суток кликалось мое объявление? Или это возможно отследить только благодаря Метрике и Аналитике?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Не за что! Если в процессе оптимизации у Вас появятся дополнительные вопросы, обязательно пишите, будем разбираться. 

Такого рода данные можно просмотреть в отчетах Метрики, статистика Директа предоставляет общие данные без градации по времени суток.

acidsammer
27 января 2016, 23:42

 

№ заказа: 8630202 на странице все объявления не показывается, на запросы по ключевым словам... оплатил за 9 дней потестировать сервис.. Почему не работает???
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Все работает: http://direct.yandex.ru/search?charset=utf-8&text=литье+в+кокиль&ref-page=2, показы объявления идут. 

Выбрана стратегия Распределенный недельный бюджет, показы на средних позициях. Рекомендуемый бюджет и ожидаемое количество посетителей, которые вы видите при настройке стратегии, являются результатом прогноза, основанного на анализе ключевых фраз во всех ваших активных объявлениях. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

Также хотелось бы добавить, kучше использовать более точные запросы, которые релевантны тексту и заголовку объявления тогда и показы будут более эффективными. Про то, как сделать запросы эффективными, мы пишем здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords 

acidsammer
27 января 2016, 23:42

моя реклама показывается только по 1 Ключевой фразе из 5??????

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Я проверила показы Вашей рекламы и привела ссылку по данному запросу.

nekrasova84
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте. Не могу найти свое объявление. 

№ заказа: 8587940 Номер объявления - № М-337615707Раньше оно показывалось в разделе "все обявления", а теперь пропало и оттуда. При этом статистика растет. С чем это связано? Как сделать так, чтобы объявление показывалось на странице поиска Яндекса хотя бы на нижних позициях? Спасибо.
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Ваше объявление показывается на 3-4 странице ("Ве объявления")

Обратите, пожалуйста, внимание, на пункты 3 и 4 сообщения:

"3. Обратить внимание на сумму бюджета, который вы указали в параметрах кампании для стратегии показов. Если сумма составляет 300 рублей или немногим выше, ее может быть недостаточно для эффективных показов рекламных объявлений. Воспользуйтесь инструментом «Прогноз бюджета», чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии."

Сумма недельного бюджета у Вас в кампании составляет как раз 300 рублей, при этом показы настроены на всю Россию. Ваша организация действительно производит лестницы  и может доставить их по всей стране? Если нет, лучше сузить область показов до тех городов, в которых работает организация. На данный момент указанной суммы недостаточно, чтобы показывать объявление по всем запросам на первой странице.

"4. Просмотреть запросы в кампании. Если используются высокочастотные запросы и без подобранных минус-слов / операторов формы подбора слов, например, фотограф / ремонт машин / покупка квартиры, объявления могут в том числе показываются по всем возможным уточнениям таких ключевых слов, например, фотограф николай контакты / ремонт машин самостоятельно / покупка квартиры документы. Соответственно, вы можете получить много показов и много кликов от посетителей, которые, скорее всего, сразу уйдут с сайта, не найдя на посадочной странице то,что они искали на самом деле. Проверьте свои запросы с помощью нашего инструмента «Подбор слов», посмотрите, по каким уточнениям ваших запросов могут показываться ваши объявления. Ненужные и нецелевые слова-уточнения лучше добавить в качестве минус-слов к запросу, почитать об этом подробнее можно здесь: http://help.yandex.ru/direct-light/efficiency.xml#keywords"

По запросу винтовая лестница и всем уточнениям данного запроса есть 21 905 показов. Я крайне рекомендую Вам подобрать минус-слова для всех запросов. Еще лучше будет разделить все запросы объявления на тематические группы и для каждой группы подобрать свой вариант запроса и текста объявления. Тогда пользователь будет точно уверен, что найдет на Вашем сайте то, что искал. 

Иван Кузьмин
27 января 2016, 23:42

Не могу найти совое объяление в поиске. Показы идут. Кликов нет. Номер компании 

8660720

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Иван.

Показы идут, Ваше объявление вижу по разным запросам. Вы указали ограничение про ставке в 50 рублей. В графе "На поиске" указана фактически оплачиваемая ставка за клик. По ней можно ориентироваться, в каком блоке и на какой позиции идут показы по тому или иному запросу.

Почему нет кликов/зконков, ответить сложнее, так как это зависит от большого количества параметров – качества и оформления Вашего сайта, цен и особенностей продукта или услуги, которые Вы продвигаете. Но мы можем предложить Вам сделать следующее:

  • продумать, как изменить содержание объявления, чтобы оно более точно соответствовало рекламному предложению;
  • более точно подобрать ключевые слова, добавить необходимые минус-слова к вашим ключевым фразам;
  • проверить, ведет ли ссылка с объявления на ту страницу, где полностью раскрыто рекламное предложение. Если ссылка ведет на главную страницу сайта, то, возможно, посетители не видят очевидной возможности найти ваше рекламное предложение и уходят с сайта;
  • установить географический таргетинг – возможно, те услуги или товары, которые Вы продвигаете, не предлагаются в том регионе, откуда пришли посетители;
  • установить временной таргетинг, чтобы объявления показывались только в то время, когда Вы можете ответить на телефонные звонки;
  • возможно, стоит повысить ставку по ключевым фразам рекламной кампании или включить автобюджет, чтобы обеспечить большее количество кликов и, соответственно, увеличить вероятность контакта с Вами.

Более подробно об этом смотрите в разделах «Как составить правильное рекламное объявление?» и «Как повысить эффективность рекламной кампании?».

Jianna
27 января 2016, 23:42

Добрый вечер, Ксения!

 

Как по Вашему, почему мое объявление № 8599122 не появляется в поиске, хотя проверила ключевые слова и минус-слова?

 

С уважением,

 

Жанна

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Жанна.
Честно говоря, сейчас объявление показывается по всем запросам, в точном соответствии с выставленными ставками.

katrinka7788
27 января 2016, 23:42

Добрый день! Не вижу своё объявление. Оно есть во "всех объявлениях" на 18 месте, как сделать, чтоб оно было в первой тройке сразу под строкой поиска? № 8719936

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

В кампании настроена стратегия Недельный бюджет, ограничение 300 рублей в неделю. Возможно, данной суммы недостаточно для эффективных показов рекламы. 

В данном случае Вам лучше изменить интерфейс на Профессиональный, сейчас Вы используете Легкий и использовать стратегию Наивысшая доступная позиция.

 

Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

Siriniti222
27 января 2016, 23:42

Не показывается объявление!!!

Кампания № 8678070. 

Здравствуйте! Набираю в яндексе ключевые слова, которые выбрала - объявления нет! показов - ноль. Сделала, перепроверила все как по инструкции! в Чем дело, подскажите? Прям злость берет, две недели, а реклама не работает! Очень жду ответа.

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Показов рекламных объявлений нет, так как вся кампания отклонена на модерации. Причины отклонения Вы можете посмотреть в интерфейсе рекламной кампании + были отправлены письма с объяснением на адрес Siriniti222@yandex.ru.

Jianna
27 января 2016, 23:42

Добрый день,

 

Я запустила рекламу директ № 8599122 неделю назад, и за все это время мне ни разу не удалось увидеть ее в результатах поиска Яндекса по моим ключевым фразам. Что бы Вы мне посоветовали?

 

С уважением,

 

Жанна.

konstantin-gra4ev
27 января 2016, 23:42

Здраствуйте, реклама не показывается.Хотя на сайт заходят и деньги списываются,где они это делают не понятно.Ввожу слова которые забивал и не вижу сайта.№ заказа: 8796393

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте, Константин.

Рекламное объявление показывается, как правило на страницах "Все объявления".

Выбранная стратегия показов:Недельный пакет кликов, параметры: Получать 28 кликов, при средней цене клика за неделю не более 8.45 руб.

Воспользуйтесь, пожалуйста, инструментом Прогноз бюджета, который показывает, что в среднем указанной максимальной цены недостаточно для эффективных показов рекламы.

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

konstantin-gra4ev
27 января 2016, 23:42

А почему я набирая ключевые слова не могу увидеть своё обьявление?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Константин, зайдите, пожалуйста, на страницу "Все объявления". В этом разделе также может быть несколько страниц с объявлениями, по запросу "деревянная мебель" вчера я видела Ваше объявление на 3й странице.

kiz-tpk
27 января 2016, 23:42

Мое объявление 

№ 8860562 в статусе Идут показы. Но на запрос фраз моих я его вообще не нахожу Нигде ни сверху ни снизу ни справа ни во всех объявлениях. В чем проблема?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Показы рекламного объявления идут в четком соответствии с выставленными ставками. Если перейти на вкладку тематических площадок, можно увидеть, что по большинству запросов выставленных ставок недостаточно для показов рекламы.

idealis79
27 января 2016, 23:42

Ксения, здравствуйте

будьте добры, подскажите

№ компании 6730063

установлено 1 спецразмещение. по прогнозу более 700показов/месяц

с конца марта(после оплаты) всего 5 показов и боюсь это только мои заходы по ключевым фразам.

и еще статистику показывает неточную "по регионам" указывает "Россия", хотя у меня всегда раньше отображались именно регионы показа

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Прежде всего, у Вас нет кликов по данной кампании с начала марта 2014 (Вы пишете про заходы). 

Далее, согласно нашему инструменту  "Подбор слов", я вижу следующую картину:

"антифриз для систем отопления" 2 показа в месяц, "жидкость системы отопления" 0 показов в месяц. И так в общем по всем подобранным запросам. Уточните, пожалуйста, в чем была цель добавления оператора кавычек к весьма узким профильным словосочетаниям? И без использования кавычек у запросов в кампании довольно низкий прогноз показов - 22 показа в месяц, 22 показа.

Рекомендуется тщательно проработать список ключевых слов, разбить весь список на тематические группы (группа про жидкость, группа про антифриз итд), к каждой группе подобрать свои конкретные текст и заголовок объявления.

В параметрах географического таргетинга лучше указать не Россия, кроме Центр, Северо-Запад, Поволжье, Юг, Сибирь, Северный Кавказ, Урал, а просто - Дальний Восток. 

rusvashe24
27 января 2016, 23:42

Как и большинства у меня не видно своей рекламы ни по ключевым фразам ни как!

№ 8881993      

деньги на счету есть, 2 клика всего  не понятно откуда (

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Показы рекламных объявлений идут, как правило, на странице "Все объявления".

Причины могут быть в следующем: в кампании используются довольно высокочастотные запросы, например, дома под ключ красноярск, к которым практически не подобраны минус-слова. При этом в параметрах кампании выбрана стратегия показа Недельный бюджет, с настройкой: Тратить 300 руб., получать максимум кликов.

Указанной денежной суммы может быть недостаточно для эффективных показов рекламы.  Обратите внимание на графу "На поиске", в ней показываются реальные значения списываемой суммы при каждом клике, т.е. реальная ставка, по которой сейчас идут показы. Этой ставки для большинства запросов в кампании недостаточно для показов в блоке гарантированных показов на первой странице результатов. 

Воспользуйтесь инструментом « Прогноз бюджета », чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии.

aleksandrch2012
27 января 2016, 23:42

Мне пришло письмо, где указано, что мой сайт заблокирован, на своё объявление я не могу выйти, но числится что идут показы и сегодня мой сайт посетили 4 раза и сняты деньги. Кроме рекламы моих услуг на сайте ничего нет. Сбрасываю письмо и прошу выяснить не могло ли на блокировку повлиять моё сотрудничество с Ян. дирекц

с уважением, Александр.В Ваш адрес поступила жалоба. Примите, пожалуйста, меры. Доступ к сайту заблокирован.

Текст жалобы:
==========
Наша компания исследует инциденты компьютерных преступлений от имени банков и других компаний.

Фишинг-страница редирект найдено, будет функционировать в сети и ориентации банк клиентов Америки:


hXXp :/ / domofon2012.ru/components/copy.html


77.221.130.48 - 77.221.130.48.addr.datapoint.ru


Если возможно, пожалуйста, предоставьте следующую информацию, чтобы помочь нашему расследованию:

- Веб-сервер и файлы журнала сервера FTP в течение последних нескольких дней
- Копии всех фишинговых файлов ПО, хакерских утилит и других файлов хакерских

Наконец, мы просим Вас отключить или удалить фишинг перенаправить файл как можно скорее.

Спасибо за вашу помощь,

King Salemno
PhishLabs Security Operations
soc@phishlabs.com
+1.202.386.6001
http://www.phishlabs.com/

 

aleksandrch2012
27 января 2016, 23:42

№ заказа: 5926224 

Сайт заблокирован, на свое объявление не могу выйти, но идут где то показы и снимаются деньги. Прошу помочь выяснить, чем не понравилось где то в Америке моя реклама.

Суважением, Александр.Здравствуйте!


В Ваш адрес поступила жалоба. Примите, пожалуйста, меры. Доступ к сайту заблокирован.
Текст жалобы:
==========
Наша компания исследует инциденты компьютерных преступлений от имени банков и других компаний.

Фишинг-страница редирект найдено, будет функционировать в сети и ориентации банк клиентов Америки:


hXXp :/ / domofon2012.ru/components/copy.html


77.221.130.48 - 77.221.130.48.addr.datapoint.ru


Если возможно, пожалуйста, предоставьте следующую информацию, чтобы помочь нашему расследованию:

- Веб-сервер и файлы журнала сервера FTP в течение последних нескольких дней
- Копии всех фишинговых файлов ПО, хакерских утилит и других файлов хакерских

Наконец, мы просим Вас отключить или удалить фишинг перенаправить файл как можно скорее.

Спасибо за вашу помощь,

King Salemno
PhishLabs Security Operations
soc@phishlabs.com
+1.202.386.6001
http://www.phishlabs.com/

==========


================================================
Не отвечайте на это письмо по электронной почте!
Продолжить переписку можно в тикет-системе.
https://support.infobox.ru/ticket/ticket.php?id=539672
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С уважением, Гульнара Галиуллина,
специалист технической поддержки.
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yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Ваше объявление показывается, как правило, на странице Все объявления: http://direct.yandex.ru/search?charset=utf-8&text=автоматика+на+ворота&rid=194&ref-page=2

Скорее всего, причина в том, что выбрана слишком низкая сумма для недельного бюджета - 10 у.е. в неделю. Попробуйте пересчитать запросы с помощью Прогноза бюджета и указать более реальную сумму для стратегии показов.

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.


Что касается блокировки Вашего сайта - этот вопрос не к нам.

aleksandrch2012
27 января 2016, 23:42

№ заказа: 5926224

Обращаю Ваше внимание, что я с личного кабинета не могу выйти на свое объявление, а деньги снимют. Может вы его где то видите? Куда идут деньги?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Еще раз повторю - Ваше объявление показывается по всем запросам на странице все объявления. Пройдите по представленной ранее ссылке и найдёте объявление. Сейчас оно на месте 19.

Не понимаю Вашей фразы про то, что из личного кабинета не можете выйти на свое объявление.

aleksandrch2012
27 января 2016, 23:42

# 5926224 Название объявления есть, только попробуйте его открыть. А личный кабинет в Ян.дирек. где мое объявление и там статистика просмотров. То есть объявление прочитать нельзя, а по клику деньги снимают?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Разумеется, клик/переход стоит денег.

Блокировка сайта - это не к нам, пришедшее к Вам письмо не от нашей службы поддержки, а от совсем стороннего сервиса.

На данный момент рекомендуется остановить показы объявления и разобраться с блокировкой сайта.

aleksandrch2012
27 января 2016, 23:42

И прошу извинить за настойчивость, для меня всё это не приятный сюрприз.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Я очень Вам сочувствую и надеюсь, что ситуация нормализуется.

ehinaceya220
27 января 2016, 23:42

 Добрый день! Компания №8854284

Статус идут показы. Показов нет

Подскажите в чем ошибка?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Пока могут не идти в связи со особенностями модерации медицинских услуг и медицинской тематики. В объявлениях можно упоминать вид или направление медицинской деятельности из этого списка. В нем нет УЗИ и репродуктологии.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим постом о новых правилах модерации мед.деятельности и мед.услуг, согласно законодательству РФ. http://adv.ya.ru/replies.xml?item_no=1812

Craid
27 января 2016, 23:42

Проблема как у всех - не вижу своего объявления по всем ключевым запросам. Объявление № М-373505857

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Добрый день. 

Объявление показывается, как правило, на странице "Все объявления". http://direct.yandex.ru/search?&text=кухонные столешницы&rid=66&page=2

В кампании используются широкие запросы, к ним лучше подобрать минус-слова, чтобы снизить риск показа объявления нецелевой аудитории. Возможно, 300 рублей, которые Вы указали для стратегии Недельный бюджет, недостаточно для эффективных показов рекламы.

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Уважаемый пользователь.

Ваше сообщение нарушает несколько правил данного Клуба.

"В клубе запрещено:

  • Размещать рекламу (даже в качестве совета).
  • Размещать ссылки, ведущие на сайты, распространяющие вирусы. 
  • Размещать записи, не соответствующие теме клуба.
  • Размещать комментарии, не соответствующие теме сообщения."

Ваше сообщение будет удалено, а Вы - исключены из Клуба. 

victor.victor707707
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте! Когда в поиски вбиваю запрос объявление не показывается № M-377719601,  а в рекланой компании написано что показы идут. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Показы рекламной кампании идут. Как минимум, количество показови полученных переходов можно посмотреть в отчетах Статистики. В Кампании включена стратегия Недельный бюджет, настройка: "Тратить 1300 тенге при максимальной ставке 75 тенге, получать максимум кликов". Это не менее 17 кликов в неделю, а за последнюю неделю Вы получили 25 кликов. 

В отношении стратегии Недельный бюджет важно помнить следующее:

  • Реальный расход средств может отличаться от заданного бюджета на несколько процентов. На точность могут влиять переключения между стратегиями, изменение бюджета, остановка кампании, изменение временного таргетинга и даты старта кампании.
  • Недостаточный бюджет или низкая граница максимальной ставки могут отразиться на эффективности работы стратегии. Система в таком случае не сможет поднимать ставки по эффективным словам и кликов будет значительно меньше.

Возможно, выделенной суммы в 1300 тенге недостаточно для более эффективных показов рекламной кампании.

vesta-99
27 января 2016, 23:42

добрый день, номер компании 8979515, ключевое слово объявления - Gatto  и  Gato,  но если посмотреть все объявления яндекс-директа то нет моего объявления!  http://direct.yandex.ru/search?text=gatto деньги еще есть, показывает, что было порядка 53 просмотро и 12 по   объявлению с ключевым словом  Gato-  и списано было порядка по 10 рублей за просмотр ! но при этом яндекс-метрика - говорит - просмотров нет !

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Прежде всего, сегодня в 11 утра была изменена стратегия показов и ее параметры. Показы могли быть не только по указанным Вами запросам, также обращаю внимание, что за показ объявления денежные средства не списываются, только за фактический переход.

Вполне возможно, что указанной суммы недостаточно для эффективных показов объявлений в такой широкой географической области.

 

Значения прогнозируемых параметров стратегии (количество посетителей, бюджет и срок привлечения посетителей) зависят от выбранных Вами ключевых фраз и региона показа, а также друг от друга. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

Никита Романюк
27 января 2016, 23:42
Показы и клики моего объявления не идут, в поиске я его не вижу, что мне делать?
SOgn-noite
27 января 2016, 23:42

Добрый день!

Я заказала рекламу на яндекс.директе, оплата прошла, статус "идут показы", но в реальности она почему-то не показывается...
После некоторого времени я отредактировала сообщение, решив, что просто неверно заданы настройки, но с прошлого четверга так ничего и не изменилось, новое объявление не прошло модерацию.

Прошу помочь с запуском рекламы. Спасибо.

 № заказа: 9082329
SOgn-noite
27 января 2016, 23:42

Только что увидела, что реклама показывается, но на 16 месте
http://direct.yandex.ru/search?charset=utf-8&text=%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&rid=11&ref-page=2

 

как перенести ее на 1 место?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Кампания модерацию прошла, объявление действительно показывается.

 

В кампании используется стратегия показов Недельный пакет кликов, параметры ее работы: Получать 100 кликов, при средней цене клика за неделю не более 3 руб.

http://help.yandex.ru/direct-light/strategies.xml#number-of-users.

Значения прогнозируемых параметров стратегии (количество посетителей, бюджет и срок привлечения посетителей) зависят от выбранных Вами ключевых фраз и региона показа, а также друг от друга. Итоговый бюджет и количество посетителей могут отличаться от прогнозируемых.

 

Если Вы хотите точнее настроить показы своей рекламной кампании и показывать объявления эффективнее, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс (сейчас Вы используете Легкий). Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 

Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

SOgn-noite
27 января 2016, 23:42

Ксения, поменяла настройки, спасибо.

А в четверг я отправила на модерацию новую редакцию объявления (добавила новые слова, запросы). Когда начнут показывать новый вид объявления?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Я вижу, что в кампании есть одно объявление - M-390852010, и оно принято к показам.

vladimircons-trans
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте! Почему не показываются объявления кампании № 9176109 (ключевые слова в формате "!ключевое !слово"). При запросе показываются объявления другой рекламной кампании №8183852. (ключевые слова в формате общего соответсвия, без операторов)

Нужно удалить пересекающиеся ключевые запросы из кампании №8183852?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Если в рамках кампании (логина) есть два объявления, в которых есть два запроса - более точный и более общий, система будет исходить из произведения CTR на ставку. Очевидно, в кампании 8183852 у запросов более высокий CTR, проверьте, пожалуйста, этот момент.  Если эти запросы, к тому же стоят дешевле, мне кажется, их не стоит удалять.

vladimircons-trans
27 января 2016, 23:42

Ксения здравствуйте еще раз! 

В чем может быть причина, что по кампании № 9176109 нет показов объявлений?! 

В статистике нули, при запросе в яндексе ключевых слов, объявление не показывается. Хотя в цене за клик стоит "вход в спецразмещение".

Заранее спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Здравствуйте.

Насколько мне известно, у Вас есть персональный менеджер в Яндексе. Мне кажется, Вам лучше сразу же обращаться к ней с такими вопросами. Она поможет провести анализ статистики и всего размещения и предложит рекомендации специально для Вашей кампании.

ООО "ПРОМИКС" Рекламное агентство
27 января 2016, 23:42

Добрый день!

Являюсь совсем новечком в данной сфере. Создала два объявления, начались показы в понедельник, 12 мая.

Редактировала (сузила регион показа), отменила ретаргетинг. Одно из объявлений даже сегодня "поймала" на второй позиции, а вот второе не могу найти и среди списка объявлений. В чем причина - понять не могу:(

Прошу помощи.

Объявление M-391161915. Модератором не отклонено. Конечно же, оно несколько "общего характера", но, насколько я понимаю, среди всех объявлений присутствовать должно...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

 

Здравствуйте.

Рекламные объявления показываются, преимущественно на странице Все объявления.

У Вас выбрана автоматическая стратегия показов рекламной кампании: Недельный бюджет, параметры работы: Тратить 6500 руб., получать максимум кликов.

Очевидно, данной суммы недостаточно для эффективных показов рекламной кампании. Если Вы посмотрите на странице с объявлениями, рядом с каждым запросом указаны цены входа на позиции или в определенные блоки. Например, объявление M-391161915, запрос готовые квартиры в Красногорске. Вход в гарантию сейчас равен 105.20 руб. Рядом есть графа «на поиске», и в нем значение 12.30 рублей. Это означает, что при текущей стратегии, Ваше объявление по этому запросу показывается по цене 12,30 рублей, и этой суммы недостаточно даже для показов в гарантии.

Воспользуйтесь сервисом Прогноз бюджета, чтобы подсчитать ориентировочный бюджет более точно.

Далее, в кампании используется большое количество разнообразных по содержанию запросов, между тем в текстах объявлений эти запросы никак не отражены, получается, что релевантность запросов и текстов довольно низкая. Пользователь может ввести используемый Вами запрос, но не заметить Вашего объявления, т.к. в тексте не упоминается смысл этого запроса.

Вам лучше разбить все запросы на более узкие тематические группы и для каждой группы подобрать свои заголовок и текст. Релевантность будет выше, пользователь будет больше уверен, что найдет на сайте то, что искал.  

Наши советы по повышению эффективности рекламной кампании можно найти здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=991164

steelbear2007
27 января 2016, 23:42

Добрый день!

Вопрос: ставки Директа (и в спецразмещении, и в гарантии) не выше, а даже несколько ниже предложенных мной.

Но объявления не показываются (о чём говорит статистика "показов 0").

О чём это говорит?

П.С.Получается, что моё объявление вытеснено из гарантированных показов, но не во всех заданных мной регионах? А воставшихся регионах его просто не запрашивают (нет соответствующих запросов в поиске Яндекса)?

И если объявление вытесняется из гарантии, должен ли Яндекс сам в интерфейсе предлагать повышенную ставку?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:42

Спасибо, что оставили вопрос в корректном разделе.

Укажите, пожалуйста, номер кампании, хотелось бы посмотреть, что конкретно поисходит в ней сейчас.

По факту, если выбран широкий гео таргетинг, например, Россия, Вы видите в интерфейсе такие цены входа в блоки и на позиции, которых должно быть достаточно, чтобы объявление было показано во всех городах и локациях выбранного таргетинга.

На странице назначения ставок Вы видите действующие на данный момент цены, данные по которым обновляются каждые 15 минут.

Новые цены за клик активизируются (те, что Вы устанавливаете должны сохраниться) от 5 до 60 минут (средний срок обработки данного действия составляет 10 минут). Возможно, вчера активизация в Вашей кампании несколько затянулась?

steelbear2007
27 января 2016, 23:42

Ксения, спасибо за комментарии. Кампания № 8303632.

Показы есть, но не по всем фразам и их мало.

Там, где "моя" цена ниже входа в гарантию - я понимаю, а там, где я предлагаю достаточную ставку, почему не показывается? из-за низкой частоты запроса?

Что посоветуете сделать по объявлениям? - буду благодарна за комментарии.

yndx-Ksuzhi