Почему моя реклама не показывается?

Объявление может быть показано на поиске Яндекса, на сайтах-участниках Рекламной сети Яндекса и на некоторых других наших сервисах. Все подробности описаны в правилах показа.

Вы можете увидеть своё объявление на поиске Яндекса, если введете в поисковую строку одну из ключевых фраз, которые были для него подобраны. В зависимости от ставки, качества объявления и количества конкурентов, показы могут идти:

над результатами поиска в спецразмещении,

под результатами поиска или справа,

на странице всех объявлений (попасть на неё можно по ссылке «Все объявления», находящейся над результатами поиска или под рекламным блоком справа).

После начала показов вы сможете начать следить за статистикой посещаемости вашего сайта или страницы-визитки.

Причины, по которым вы можете не видеть свое объявление, бывают разными. Если вы используете Легкий вариант интерфейса, у нас есть небольшая шпаргалка определения причины отсутствия показов.

Ваши действия:

1. Проверить страницу «Все объявления», возможно, показы объявления идут на этой странице.

2. Если в вашей кампании настроен географический таргетинг, стоит проверить, что регион показа объявлений и регион, выбранный в настройках вашего логина на Яндексе, совпадают. Чтобы изменить регион в настройках вашего логина, зайдите на главную страницу Яндекса и нажмите на ссылку «Настройка» в правом верхнем углу.

3. Вспомнить, как давно вносились какие-либо изменения:

- в рекламные объявления (заголовок, текст, ссылка, запросы),

- в ставки рекламной кампании,

- в стратегию показов рекламной кампании,

- в параметры рекламной кампании.

В некоторых случаях время активизации изменений может занимать 2-3 часа. В случае изменения параметров работы стратегии или самой стратегии, возможно падение числа показов объявлений на первые два дня работы новых параметров стратегии. В данном случае придется просто подождать.

4. Обратить внимание на сумму бюджета, который вы указали в параметрах кампании для стратегии показов. Если сумма составляет 300 рублей или немногим выше, ее может быть недостаточно для эффективных показов рекламных объявлений. Воспользуйтесь инструментом «Прогноз бюджета», чтобы рассчитать ориентировочную месячную стоимость размещения. Используя получившийся результат, укажите более корректную сумму бюджета для работы стратегии.

5. Просмотреть запросы в кампании. Если используются высокочастотные запросы и без подобранных минус-слов / операторов формы подбора слов, например, фотограф / ремонт машин / покупка квартиры, объявления могут в том числе показываются по всем возможным уточнениям таких ключевых слов, например, фотограф николай контакты / ремонт машин самостоятельно / покупка квартиры документы. Соответственно, вы можете получить много показов и много кликов от посетителей, которые, скорее всего, сразу уйдут с сайта, не найдя на посадочной странице то,что они искали на самом деле. Проверьте свои запросы с помощью нашего инструмента «Подбор слов», посмотрите, по каким уточнениям ваших запросов могут показываться ваши объявления. Ненужные и нецелевые слова-уточнения лучше добавить в качестве минус-слов к запросу, почитать об этом подробнее можно здесь: http://help.yandex.ru/dir ect-light/efficiency.xml# keywords

Если наша инструкция не смогла вам помочь и некоторые вопросы вы хотели бы обсудить подробнее, укажите их, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению, мы обязательно поможем разобраться.