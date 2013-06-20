Клуб Директа

Клуб Директа

Модерация рекламной кампании

Рекламные материалы – текст, ключевые слова, ссылка и страница-визитка (если есть), модерируются обычно в течение двух часов. Режим работы группы модерации: 7 дней в неделю с 9 до 24 часов.

Перед тем как задать свой вопрос, ознакомьтесь, пожалуйста, с основными вопросами про модерацию в нашей Помощи Директа. Реклама некоторых товаров и услуг ограничивается действующим законодательством. Ознакомиться со списком таких товаров и услуг, а также с правилами размещения рекламы можно здесь.

Задать вопрос вы можете сотрудникам службы поддержки через форму обратной связи, вашему персональному менеджеру или в комментарии к данному сообщению, указав номер рекламной кампании.

2507 комментариев
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aerosoli
27 января 2016, 23:38

очень оригинально
кампания N7093616 "кислородный баллончик" отклонена , потому что
- содержит слова кислородный баллончик
- на фото указан кислородный баллончик

Сколько за это платят конкуренты, чтобы других не пускать?


Вторник, 9 июля 2013, 17:10 +04:00 от Yandex.Direct<support@direct.yandex.ru>:

Здравствуйте, Холодилин Юрий!

К сожалению, Ваша кампания N7093616 "кислородный баллончик" отклонена модератором.
Отклоненные объявления:
 M-190024909, "Кислородный баллончик Аэр-Актив"
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.По данному вопросу с Вами в ближайшее время свяжется сотрудник службы поддержки.

seo-community
27 января 2016, 23:38

Рекламная компания постоянно отклоняется  №8016430. Причина всегда одна:

Объявление не соответствует рекламной политике Яндекса. Требования к рекламным материалам вы можете прочитать здесь: http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/.

Изучив ничего не нашел что противоречит. Чтобы я не делал всегда отклоняется. Помогите понять почему?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Дублирующий комментарий удалила. 

Ваш вопрос на выяснении, постараемся ответить Вам в ближайшее время.

seo-community
27 января 2016, 23:38

Ксенья огромное спасибо что вы занялись моей проблемой. Я уже извел себя что же я делаю не так. Бду с нетерпением ждать ответа вашего.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

На данный момент кампанию уже должны были принять к показам, посмотрите, пожалуйста.

seo-community
27 января 2016, 23:38

Да Ксения, спасибо большое приняли компанию да и как я вижу по другим начали смотреть. А в чем же была причина? Это я что-то неверно делал?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Не за что :)

Это у нас, не вполне корректно сработала автомодерация.

Блогер из Липецка
27 января 2016, 23:38

Добрый день! У меня аналогичная seo-communiti ситуация. Рекламные компании № 9141526, № 9142117 постоянно отклоняются. Одна и та же причина:
Объявление не соответствует рекламной политике Яндекса. Требования к рекламным материалам вы можете прочитать здесь: http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/.
В правилах ничего не нашел, что нарушаю.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Обе кампании были приняты на модерации.

yagodka.goji
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте Ксения. У меня не проходит модерацию рекламная кампания 

№ 9295059. Причина: Объявление не соответствует рекламной политике Яндекса. Требования к рекламным материалам вы можете прочитать здесь: http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/. Прочитал вроде бы все по правилам, Буду очень благодарен если скажете что у меня не так. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

По данному вопросу не смогу Вас проконсультировать. Дождитесь, пожалуйста, ответа от сотрудника службы поддержки.

gomandi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте! Может и мне поможете понять, что это такое? Все мои компании отклоняют с таким же комментарием! Последнюю вообще с 1 объявлением создал - вот её номер

№ 9495943

Правила, вроде, не нарушил. Даже объявление написал похожим на Ваш пример! Спасибо.

arno.luchnik
27 января 2016, 23:38

Сталкнулся с тем самым. № М-132905898 работала уже давно решил изменить ключевые фразы и нете вам отказ. Уже третий день меняю и все бестолку а раньше ведь работало.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.
Размещение рекламы луков, арбалетов возможно только при условии предоставления рекламодателем сертификатов, подтверждающих, что рекламируемые луки и арбалеты являются конструктивно сходными с оружием изделиями, а также гарантийного письма.

Franchevisch
27 января 2016, 23:38

Добрый день, Ксения.

У меня вообще непонятная ситуация, а именно, часть моих объявлений отклоняются уже много раз. Звонил несколько раз в саппорт, сказали, что не видим причин, документы есть, отправим заявку и дальше тишина. Написал в форму обратной связи письмо, ответили, что нужны документы, причем для рекламы займов на КИВИ нужно вообще что-то непонятное. Переслал письмо в партнерку, там ответили, что в Директе что-то перепутали.Объявления все разные, кроме тематики ничего общего. Чем они не угодили политике Яндекса?

Вот и нахожусь в странной ситуации, не понимая, что от меня требуется.Редактирую объявления с опаской, что отклонят (хотя иногда всего пару слов поменяешь). И основания есть. Так скоро вся кампания перейдет в отклоненные.

Прошу помощи. Кампания №9224252

Franchevisch
27 января 2016, 23:38

Ксения, спасибо!

Вы не ответили письменно, зато сегодня все объявления приняли без моего малейшего участия. Считаю, что не без Вашей помощи, т.к. чудес не бывает. Еще раз спасибо!

         С уважением         Михаил.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Михаил.

Не успела Вам отписаться, да приняли.

Не за что :)

aerosoli
27 января 2016, 23:38

лишь бы отклонить российский товар, теперь даже о причинах не указывают

lehapavlov.adwords
27 января 2016, 23:38

видимо массовый рейд. все отклоняют. читайте сообщения юзеров на соседних бордах, все уходят в гугл

wukukosy
27 января 2016, 23:38

Добрый день, Ксения.

Подскажите почему отклоняют компанию Украшения (СПб) - Поиск (№ 10058748). Есть аналогичная компания по РФ - ее пропускают.

levkason2012
27 января 2016, 23:38

Постоянно отклоняется рекламная компания № 12362067 по постоянной причине: "Убедитесь, что рекламные материалы соответствуют  рекламной политике Яндекса." 
Изучив все материалы по политике Яндекс ничего не нашла, что могла нарушить и чему противоречит кампания. Чего бы я не делала постоянно получаю сообщение об отклонении. Объясните, пожалуйста, почему?

tallinn2000
27 января 2016, 23:38

у меня такая же проблема.

постоянно мне отказывают, - Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

а на все мои вопросы говорят.

К сожалению, мы не даем комментариев по решению модератора

 

и понимай как хочешь (((((

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Здравствуйте.
Номер кампании укажите, пожалуйста
tallinn2000
27 января 2016, 23:38

ксения я немного не понял о каком номере идет речь, наверно об этом N 419426

ты иожешь мне помочь, я очень хочу зарегестрироваться в рекламнои сети яндекса.

с уважением андрей )

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Андрей, теперь Вас не понимаю я.

У каждой рекламной кампании, которая размещается в Яндекс.Директе есть свой уникальный номер. Он еще иногда называется номер заказа.

 

С вопросами про регистрацию в РСЯ лучше обратиться в Клуб РСЯ, а не в Клуб Директа.

tallinn2000
27 января 2016, 23:38

ксения  наверно вот этот )

Вы подавали заявку N 419426 ,  

другово номера у меня нету )

 

 

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Рекламной кампании с таким номером не существует.

Заявка, очевидно, на вступление в РСЯ. Рекомендую Вам обратиться в службу поддержки Рекламной сети Яндекса: https://partner.yandex.ru/index.html

tallinn2000
27 января 2016, 23:38

я уже обращался в эту службу поддержку ( 

еа все вопросы отн отвечают, К сожалению, мы не даем комментариев по решению модератора.

 

 

baxuwuleral
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, изиняюсь, если не туда отписал, подскажите почему объявления компаний № 10231787, № 10231792, № 10231799 попадают в категорию взрослой/медицинской тематики, в них же ничего такого нет и пападает только часть объявлений. Еще хотел узнать как можно условие ретаргетинга размножить для всех объявлений компании или сразу для всей компании сделать?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Если Вы считаете, что возрастное ограничение добавлено некорректно, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки: http://feedback2.yandex.ru/direct/shows/age/

Ретаргетинг имеет смысл подключать, когда Вы хотите дополнительно что-то сказать пользователям, покинувшим Ваш сайт. В данном случае мне не очень понятно, зачем добавлять все текущие объявления в одно условие ретаргетинга - принцип другой. Лучше создать для разных условий ретаргетинга специальные объявления, которые будут мотивировать пользователей вернуться и сделать заказ.

baxuwuleral
27 января 2016, 23:38

а есть какой-то удобный способ ставить условия ретаргетинга для большого количества объявлений?

tentoriumlife
27 января 2016, 23:38

я перенес компанию с одного аккаунта на другой. и компания не прошла модерацию при том что на первом аккаунте модерацию прошел. компания 9479195 ▼

irina-kutina
27 января 2016, 23:38

Пожалуйста пропустите заказ ! № заказа: 10185020 ,аналогично - 100 раз поменялись данные на редактировании этого заказа.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Олег, здравствуйте.

Вы рекламируете онлайн игры, соответственно, необходимо предоставить гарантийное письмо для рекламы объектов интеллектуальных прав.

Информацию об этом можно найти в Помощи Директа:

http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#intellectual-property

http://direct.yandex.ru/help/?id=1128276

ywyrypovyp
27 января 2016, 23:38

Добрый день, подскажите почему не проходит модерацию компании

№ 10235718, № 10235729, № 10235731. Написано, что нужо предоставить подтверждающие документы, но часы вроде не входят в категорию товаров для которых они нужны.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Кампании отклонены по запросу гарантийного письма на объекты интеллектуальной собственности на копии часов: http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#intellectual-property

Предоставьте, пожалуйста, электронную версию в службу поддержки, а затем и оригинал.

marktimofeev1988
27 января 2016, 23:38

Здравсвуйте. Мне очень нужна ваша помощь. Отклоняют объявление уже 2 дня подряд. Что я делаю не так? Что в моём объявлении не так??? N10373992     P.S. Аналогичные сайты с похожей тематикой вижу в Директе постоянно. Что от меня треуется?  Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

В текстах некоторых объявлений не ясен объект рекламы - на сайте речь идет про курс, соответственно, об этом и требуется написать в тексте объявления + указать носитель, на котором курс предоставляется.

Кроме того, нам нужны электронная копия и оригинал гарантийного письма на рекламу объекта интеллектуальной собственности (сам курс). Подробности здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#intellectual-property

fd.aleksandra
27 января 2016, 23:38

Добрый день!

 

Пыталась разместить рекламное объявление M-864055067. Отклонено модератором. Подскажите, пожалуйста, причину! Гарантийное письмо + все сертификаты были направлены.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Александра.

По данному вопросу Вас проконсультировать не смогу, к сожалению.
Обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки Директа через форму обратной связи: https://feedback2.yandex.ru/direct/moderation/dissent/

justdealdirect.aa
29 мая 2016, 23:29
yndx-Ksuzhi,
Здравствуйте! 
Рекламные компания постоянно отклоняется №16708371
16708181
16654334
16654272
16654078
16654008
16654003
19049979
19029485
19028273
19026064
19048036
19048039
19048044
19048057
19048061
19039711

19039722
19039729
19039702
19026798
19026811 
Причина всегда одна:
Объявление не соответствует рекламной политике Яндекса. Требования к рекламным материалам вы можете прочитать здесь: http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/.
Изучив ничего не нашел что противоречит. Тематика и настройка самих объявлений не влияет. Перепробовал все. Чтобы я не делал всегда отклоняется. Помогите понять почему?
kostes9090
29 сентября 2016, 22:23
yndx-Ksuzhi,
помогите что не так??? тыкните носом уже всё перепробывал!!!!! № M-2941340821
just-sanya
29 сентября 2016, 23:03
kostes9090,
напишите, пожалуйста, номер кампании.
kostes9090
30 сентября 2016, 01:05
kostes9090,
№ M-2941340821
kostes9090
30 сентября 2016, 01:08
just-sanya,
№ 21850948 вот номер
Александра (Яндекс)
30 сентября 2016, 14:11
kostes9090,
проверьте, пожалуйста - модерация допустила объявления, должны начаться показы.
A9312148392
21 марта 2017, 15:05
yndx-Ksuzhi,
Кампания № 26155611 отклонена . Объявление не соответствует политике яндекс . Все попробовал . Создал через командер , все равно отклоняют . Помогите разобраться 
Руслан
21 июня 2017, 13:13
yndx-Ksuzhi,
 Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять почему рекламные компании № 28515541 и № 28516548 отклонены модератором?
KeRaviKaN
11 января, 13:58
yndx-Ksuzhi,
Здравствуйте. Есть такая компания 40120493. Отклонена по пункту 15. Хотя, собственно, ну не один пунктик из этих самых требований рк не нарушает. Подскажите пожалуйста, что делать.
aerosoli
27 января 2016, 23:38

Прошло3 дня а проблема так и не решена.

Сколько там заплатили за сговор ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Юрий, очевидно, по данному вопросу идет обсуждение. Подождите, пожалуйста, мы обязательно предоставим ответ.

aerosoli
27 января 2016, 23:38

прошло уже почти 2 месяца и все так же гоняют по кругу

уже несколько раз прислал сертификаты и гарантийые письмао, несколько раз исправлял тескт объявление - в соответствии с Вашими указаниями. Бесполезно.

Опять приходит ответ - что вышлите гарнтийные письма и сертификаты.

Или за Вас там робот работает? 

Или вам деньги не надо зарабатывать?

За что над людьми измываетесь?

У вас там хоть один нормальный работает?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Разберемся с ситуацией, только уточните, пожалуйста, мы говорим про кампанию 7093616?

solominkamed11
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

С трудом согласовали текст объявления, почти 5 часов шла модерация, прошла, но "треугольники" с надписью "Объявление не будет показываться!" так и не сняли. Почему? № кампании 254983


yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Насколько мне известно, Вы размещаете рекламу с помощью персонального менеджера Яндекса, я попрошу ее связаться с Вами в ближайшее время и прокомментировать возникшую ситуацию.

baew2017
27 января 2016, 23:38

Здраствуйте!У меня тоже проблема-  несоответствие рекламной политике Яндекса,всё перепробовал.Можете ли вы мне помочь?

baew2017
27 января 2016, 23:38

 16181961 номер

kostes9090
30 сентября 2016, 01:07
yndx-Ksuzhi,
№ 21850948 номер компании
kitaimax
27 января 2016, 23:38

Аналогичная ситуация. Не пропускают по ключу вырубки для мастики,посмотрите выдачу яндекса. Там 2 сайта только в рекламе, остальным запрещено. Звонил в техподдержку, мне прямо сказали, по этому ключу вы не пройдете модерацию. Причины естественно не указали. Это только 1 ключ, из множества, не буду все приводить, здесь и так все ясно. Беспредел. Забил на этот яндекс ушел в гугл.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Максим, добрый день.

Укажите, пожалуйста, номер кампании, по которой Вам требуется помощь, я  посмотрю рекламные материалы, обязательно попробую помочь.

В противном случае Ваш комментарий будет удален, как противоречащий правилам данного Клуба.

kitaimax
27 января 2016, 23:38

Ксения, компания Мир Подарков (№ 7182251)

kitaimax
27 января 2016, 23:38

Добавили в выдачу еще 4 сайта в гарантированные показы по запросу вырубки для мастики, умно...))) Только объявления не соответствуют запросу и вчера их там не было...))) Смешно.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Максим, Вы указали номер кампании для дополнительной проверки, Вашим вопросом занимаются.

Если у Вас есть жалобы на неправомерную рекламу в Директе, прошу Вас обратиться с сообщением с помощью формы обратной связи, либо в соответствующий раздел Клуба: Претензии к чужой рекламе

Сообщения/комментарии, без приведения конкретных фактов, аргументов и высказывания своей четкой позиции, в Клубе все же не приветствуются.

kitaimax
27 января 2016, 23:38

Да у меня нет жалоб к чужой рекламе. Пусть рекламируются. Но отношение Вашей компании к рекламодателям удивляет. Знаете такое чувство что это вы мне платите, а не я Вам. Я должен уговаривать чтобы мне сказали причину отклонения. А при обращении через форму обратной связи просто присылают стандартное шаблонное сообщение про п. 14 Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/). Спасибо. Извиняюсь, но просто надоело.....

kitaimax
27 января 2016, 23:38

Ксения. Добрый день. У меня было 4 активных рекламных объявления. Теперь и они отклонены модератором. Почему? 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Максим.

По вопросам отклонения рекламной кампании с Вами в ближайшее время свяжется сотрудник службы поддержки.

kitaimax
27 января 2016, 23:38

Стандартный ответ.

Добрый день, Максим!

Мы получили Ваше обращение и готовы сообщить, что в ходе проверки рекламных материалов кампании №7182251 было выявлено их несоответствие рекламной политике Яндекса, в связи с чем данная кампания не будет принята к размещению. Какие-либо рекомендации по изменению рекламных материалов не могут быть предоставлены.

Решение отражает единую позицию нашей компании и является окончательным.

Обращаем Ваше внимание, что Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин в соответствии с пунктом 14 Общих положений Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/).

Остаток денежных средств Вы можете израсходовать на другие объявления.
Если Вы не планируете проводить рекламные кампании, то для возврата свяжитесь, пожалуйста, с группой по работе с платежами, опишите просьбу и сообщите номер своего счета.

Специалисты вышлют шаблон письма для возврата средств. После того как правильно оформленный оригинал письма поступит в бухгалтерию Яндекса, мы сможем начать процедуру возврата средств.

Телефоны для связи:  +7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва), 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный). Звонки принимаются по будням с 09:00 до 20:00 (время местное).
Электронная почта: info@balance.yandex.ru.


Стандартный ответ. И какой был смысл? Только последних 4 активных объявления моих тоже срубили....  Спасибо Вам!!!!

kitaimax
27 января 2016, 23:38

Ксения, добрый день. Прошло уже 4 дня, проблема так и не решена.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Максим.

Обратите, пожалуйста, внимание на выдержку из письма: "Решение отражает единую позицию нашей компании и является окончательным."

В данном случае я не смогу Вам помочь.

kitaimax
27 января 2016, 23:38

Ну, значит то что я говорил выше чистая правда, и это подтверждает данная выдержка. Спасибо, за "помощь", но Вы только сделали хуже, а не помогли!!!!! 

naturtovaryru
27 января 2016, 23:38

Ксения, здравствуйте! 

Почитал Ваши комментарии и ответы. 

Похоже, Вы единственный адекватный человек в ЯД. Поэтому прошу у Вас помощи.

У меня второй день творятся какие-то чудеса с компаниями.

Вчера вечером (26.11) создал новую кампанию. Ее отклонили. Я написал в поддержку письмо с просьбой обосновать отказ, чтобы я смог все исправить. В результате получил стандартную отписку 

В ходе проверки рекламных материалов кампании № 7975617 было выявлено их несоответствие рекламной политике Яндекса. Вынуждены сообщить, что данная кампания не будет принята к размещению. Какие-либо рекомендации по изменению рекламных материалов не могут быть предоставлены.

Решение отражает единую позицию нашей компании и является окончательным.
Обращаем Ваше внимание, что Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин в соответствии с пунктом 14 Общих положений Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/).

Потом в течение дня ее дважды (!!!) принимали и снова отклоняли. 

Дальше - больше! Вдруг ни с того ни с чего отклонили уже работающую 10 дней кампанию (причем за эти дни я вносил ряд изменений и она всегда принималась). Причем статус объявления не "отклонено..." а "нет активных объявлений".

2 часа назад  позвонил в воддержку и попросил объяснить что происходит и узнать причины отклонения и одного и второго объявлений. Мне пообещали в течение 2-х часов ответить.

В результате через 2 часа я получаю абсолютно аналогичное письмо от этого "специалиста" со стандартной отпиской.

Самое интересное, что точно такие же объявления других рекламодателей директ исправно показывает...

Ксения, пожалуйста, помогите разобраться.!

Номера кампаний: 

№ 7975617

 

№ 7902861


Заранее очень благодарен!


 С уважением,

Дмитрий

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Дмитрий.

Ваш вопрос на выяснении, разбираемся.

kitaimax
27 января 2016, 23:38

добрый день. Кампания «Мир Подарков» № 7182251. Посмотрите отклоненное объявление. В чем причина?

new-miass-online
27 января 2016, 23:38

№ М-549848948 - объявление не принималось сначала, а теперь статуса вообще нет. Уже не знаю, что исправить..

electrotrading42
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте! № М-828823841 отклоняется модератором. в чем причина? заранее спасибо

electrotrading42
27 января 2016, 23:38

Яндекс.Директ/Ваша рекламная кампания N12351582 ОТКЛОНЕНА модератором

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Кампания отклонена так как в рекламном объявлении не ясен объект самой рекламы. Попробуйте сделать несколько объявлений, разбив уже подобранные запросы на тематические группы и к каждой подготовить свои особые текст и заголовок (желательно и ссылку поставить точную, чтобы пользователь попадал сразу на нужную ему страницу)

in.olejnik2014
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте!
Безпричинно отклоняются кампании № 12643389 и № 12645380. Прошу посмотреть и разобраться. Заранее спасибо!

SolominkaMed1
11 июля 2016, 23:23
kitaimax,
А у этого молодняка сейчас так модно. Они работать не умеют. Вот и играются все... В том числе и с людьми.
fenixsv3
27 января 2016, 23:38

Целый день промучался, но так и не смог подать объявление.Всё время отклоняется модератором.Причины точной никто не объясняет.Короче больше я с яндексом никогда не буду иметь никаких дел.Потому что это самое настоящее издевательство.!!!

cha-georgiy
27 января 2016, 23:38

Согласен с вами! Издевательство просто

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Укажите номер кампании, попробуем помочь разобраться с причинами.

 

cha-georgiy
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, уже почти разочаровался в Я.Д. и тут от вас письмо...

фуф

Кампания

«Voices of love» № 10711486 

Несколько часов бился, менял все и визитку (убрал совсем в итоге) и слова в заголовке и в объявлении...фразы для поиска и никак...
Помогите! Очень прошу! 

cha-georgiy
27 января 2016, 23:38

Несколько минут назад Кампанию одобрили!
Выражаю Вам огромную Благодарность!

Хотелось бы узнать причину, почему отклоняли.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Не за что :)

Кампания попадала под автомодерацию. Теперь будет проверяться только вручную.

cha-georgiy
27 января 2016, 23:38

Каким образом можно избежать автомодерации в будущем, я уже не один проект закрыл и нестал делать на Я.Д.

Благодарю!!!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Автомодерация редко срабатывает некорректно, но в любом случае при отклонении стоит писать в службу поддержки с указанием номера кампании: http://feedback2.yandex.ru/direct/moderation/dissent/

cha-georgiy
27 января 2016, 23:38

Значит я "везунчик", может в лотерею пойти сыграть, раз мне везет на редкость)

Еще раз благодарю!
Готов написать вашему руководству о том, как вы выручаете! 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Удачи с лотереей :)

Писать руководству не требуется, но спасибо за Вашу инициативу :)

cha-georgiy
27 января 2016, 23:38

а счастье было так возможно...

и опять БРЕД - причина отклонения:
Причины отклонения

Объявление отклонено по следующим причинам:
  • Страница сайта, на которую ссылается объявление, не открывается или сайт не доступен.

 

Сайт ХТМЛ-страницка - 1 (ОДНА!!!) открывается всегда!!! - http://www.voicesoflove.ru/

Проверьте, может Яндекс.Порча на мне какая от автомодератора?... уже правда не до шуток

 

Забыл - объявление - № M-608242327

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Перемодерировали, сейчас должна быть уже принята.

На всякий случай проверьте, пожалуйста, работоспособность сайта, т.к. причина довольно редкая и в автоматическом режиме не присваивается.

aerosoli
27 января 2016, 23:38

и главное что ничего не меняется и выводов не делают, просто создают препяствия для работы российских предпринимателей

gr.antipov
27 января 2016, 23:38

Это точно 

 

Есть ли какие то особые правила для настройки рекламы в Казахстане для тематики образования?

Настраивал рекламу для клиента из 30 настроинных блоков с горем пополам прошло модерацию только 8 убил 3 дня. Полный бред. Техподдержка не отвечает. Устал уже менять все оп 10 раз. Удалил все объявления. Делаю заново. 3 дня потратил на задачу, которая делается за пару часов!

 


Самая распространненная причина отклонения:

- Убедитесь, что рекламные материалы соответствуют рекламной политике Яндекса

- Объект рекламирования четко определен в тексте объявления. Например:

«Как заработать в интернете? Курс на DVD» — понятно, что именно рекламируется.

«Как заработать в интернете? Спешите узнать» — объект рекламирования не ясен.

- Страница перехода должна соответствовать тексту объявления (например, если в объявлении есть информация о конкретном товаре, акции, скидке и т.п., то эта же информация должна присутствовать на странице перехода).

- На странице перехода размещены контактные данные рекламодателя.

В тексте объявления есть предупреждение о том, что необходимо зарегистрироваться на сайте (если регистрация обязательна).

- На сайте отсутствуют вирусы.

 


Вирусов на сайте нет.

Обязательная регистрация на сайте не требуется

Контактные данные (телефон) указаны

Текст и заголовок объявлений вполне соответствует запросам, понятеи и без сокращений

 

 

Пример объявления:

Занятия по подготовке к экзаменам

Групповые занятия по предметам вступительных экзаменов с 16-00 до 19-00 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Номер кампании укажите, пожалуйста :)

gr.antipov
27 января 2016, 23:38

№ 12641922

gr.antipov
27 января 2016, 23:38

Большое спасибо. Кампания прошла модерацию.

 

sherbakov.andrei1985
27 января 2016, 23:38

Такая же история отклоняется без указания причин!! Поддержка молчит как партизаны сайт информациооной тематики финансов и тд номер обявления № M-898187338

Кампания

«Новая» № 12748561 

На каком основании отклоняется компания?

sherbakov.andrei1985
27 января 2016, 23:38

Самая распространненная причина отклонения:

- Убедитесь, что рекламные материалы соответствуют рекламной политике Яндекса

- Объект рекламирования четко определен в тексте объявления. Например:

«Как заработать в интернете? Курс на DVD» — понятно, что именно рекламируется.

«Как заработать в интернете? Спешите узнать» — объект рекламирования не ясен.

- Страница перехода должна соответствовать тексту объявления (например, если в объявлении есть информация о конкретном товаре, акции, скидке и т.п., то эта же информация должна присутствовать на странице перехода).

- На странице перехода размещены контактные данные рекламодателя.

В тексте объявления есть предупреждение о том, что необходимо зарегистрироваться на сайте (если регистрация обязательна).

- На сайте отсутствуют вирусы.

 

 

Вирусов на сайте нет.

Обязательная регистрация на сайте не требуется

Контактные данные (телефон) не требуется!! Я ничего не продаю! 

Текст и заголовок объявлений вполне соответствует запросам, понятен и без сокращений. Биткоины и майнинг биткоинов не является запретной темой для нашего законадательства! нет законов запрещающих Биткоин, и др криптовалюты так от чего же вы так издеваетесь над людьми? Только и можете что в нечестной борьбе на Гугл в ФАС подавать за Андроид, так сделайте Яндексоид, именно поэтому ваши акции на бирже в даун-тренде потому что сервиса ноль!

aerosoli
3 июня 2016, 11:05
aerosoli,
 Еще один прикол. 3 года транслировалось объявление по ружейному маслу № M-3112621. Обновили фото. Сраху отклонили по причине...что РУЖЕЙНОЕ МАСЛО относиться к взрослой медицине)))))) Весь инет со смеху покатывается, а Яндекс-моддеррраторры три раза отвечают, что все правильно))
andreyilichev89
27 января 2016, 23:38

Хочу понять по каким конкретно причинам отклонены объявления: M-191858436, M-189002219, M-191858490, M-191858612.

Была указана следующая причина. Не понятно где ошибка и как ее исправить.

"Причины отклонения

 

Текст объявления отклонен по следующим причинам:
  • Ваша рекламная кампания не может быть принята к размещению, поскольку не соответствует рекламной политике Яндекса. Более подробные причины отклонения не могут быть предоставлены. В соответствии с п. 14 Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/), Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин. В случае необходимости остаток денежных средств на кампании может быть возвращен на основании оригинала заявления от плательщика. Сообщить о желании вернуть средства Вы можете с помощью формы здесь: http://feedback2.yandex.ru/direct/payment/return/"
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Андрей.

1. В шаблонах, которые подставляются в объявление, есть опечатки, их нужно исправить.

2. Размещается реклама, в том числе, автобусных туров.

Почитайте, пожалуйста, об условиях размещения рекламы, касающейся пассажирских перевозок: https://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#perevozki

naturtovaryru
27 января 2016, 23:38

Ксения, здравствуйте! 

Почитал Ваши комментарии и ответы. 

Похоже, Вы единственный адекватный человек в ЯД. Поэтому прошу у Вас помощи.

У меня второй день творятся какие-то чудеса с компаниями.

Вчера вечером (26.11) создал новую кампанию. Ее отклонили. Я написал в поддержку письмо с просьбой обосновать отказ, чтобы я смог все исправить. В результате получил стандартную отписку 

В ходе проверки рекламных материалов кампании № 7975617 было выявлено их несоответствие рекламной политике Яндекса. Вынуждены сообщить, что данная кампания не будет принята к размещению. Какие-либо рекомендации по изменению рекламных материалов не могут быть предоставлены.

Решение отражает единую позицию нашей компании и является окончательным.
Обращаем Ваше внимание, что Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин в соответствии с пунктом 14 Общих положений Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/).

Потом в течение дня ее дважды (!!!) принимали и снова отклоняли. 

Дальше - больше! Вдруг ни с того ни с чего отклонили уже работающую 10 дней кампанию (причем за эти дни я вносил ряд изменений и она всегда принималась). Причем статус объявления не "отклонено..." а "нет активных объявлений".

2 часа назад  позвонил в воддержку и попросил объяснить что происходит и узнать причины отклонения и одного и второго объявлений. Мне пообещали в течение 2-х часов ответить.

В результате через 2 часа я получаю абсолютно аналогичное письмо от этого "специалиста" со стандартной отпиской.

Самое интересное, что точно такие же объявления других рекламодателей директ исправно показывает...

Ксения, пожалуйста, помогите разобраться.!

Номера кампаний: 

№ 7975617

 

№ 7902861


Заранее очень благодарен!

ad-malinka
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Создавали рекламную компанию под учеткой одного агентства. Всю долгую процедуру модерации, отправки лицензий и гарантийных писем прошли. 

Переводим клиента к другому агентству. Уточняла у менеджера Яндекса нужно ли повтоно отправлять лицензии и пр. Сказали что нет, так как лицензии привязываются к доменному имени.

Результат: рекламная компания создана, модерация не пройдена, так как деятельность подлежит лицензированю. 

Запрос по форме обратной связи о несогласии с результатами модерации отправлен еще вчера. Интересно сколько он будет рассматриваться? И что мне говорить клиенту?

Номер компании: 7102574

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Уточню данную ситуацию, постараюсь ответить в ближайшее время.

ad-malinka
27 января 2016, 23:38

Большое спасибо! Очень жду.

ad-malinka
27 января 2016, 23:38

Ксения, мне ответили из суппорта Яндекса. Спасибо за помощь.

 

Однако, проблема не решена. Говорят, что так как поменялся логин клиента - нужно пересылать документы еще раз. А завести компанию под прошлым логином клиента я не могу, так как работа ведется от другого агентства. 

Фактически агентство осталось прежним, но поменялось Юрлицо.

Если честно, я считаю, что это бюрократия на пустом месте :( Для клиента вообще вся эта процедура должна быть прозрачна.

ad-malinka
27 января 2016, 23:38

Компанию одобрили! Огромное спасибо!

serrgey999
27 января 2016, 23:38

Здравствуйт! Моя Кампания

«Как заработать в интернете?» № 9318055 

не проходит модерацию, помогите разобраться

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Насколько я вижу, кампания модерацию прошла.

ur5maw
27 января 2016, 23:38

просят документы  подтверждающие авторское право, 

почитав справку нашел текст






Обратите внимание! Удобнее всего загружать шаблон гарантийного письма из интерфейса вашей рекламной кампании. В этом случае поля, которые необходимо заполнить, будут выделены курсивом. Остальные данные будут заполнены автоматически на основе информации из вашей рекламной кампании.









я так и не нашел откуда это можно сделать, если не сложно ткните пальцем.

я вообще сомневаюсь что эти документы мне нужны ....

(№ 9331885
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

В причинах отклонения должна быть ссылка на загрузку документов.

Можно отправить документы через форму обратной связи: http://feedback2.yandex.ru/direct/moderation/document/ Отправка этих документов нужна для того, чтобы рекламную кампанию допустили к показам.

https://direct.yandex.ru/help/?id=1111605

https://direct.yandex.ru/help/?id=1128276

rugadalka
27 января 2016, 23:38

Добрый день! Никак не могу пройти модерацию. Постоянно отклоняют объявление. Рекламная компания № М-445229045. Помогите, пожалуйста. Прочитал все правили. Ничего не противоречет.

speedmintonua
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Не проходит модерацию кампания номер 

 9692572 - отклонена, не соответствие рекламной политике. Поменял обьявление, завтра еще раз посмотрю. 

slimvrn36
27 января 2016, 23:38

Ксения, добрый день.

Прошу помощи, не проходит модерацию моя компания (№ 9908767). Сертификаты все отправили, на сайте изменения скорректировали, но компания снова отклонена, подскажите, что необходимо сделать для прохожденя модерации? Заранее благодарна.

SolominkaMed1
11 июля 2016, 23:25
ad-malinka,
В медицине это называется имитация бурной деятельности (типа мы тут "пашем" за небольшую зарплату).
st.erokhin
27 января 2016, 23:38

Хотел бы выяснить, почему отклонены объявления:

M-191049336

M-191054773

M-191067655

M-192072185

M-192090996

M-192092909

M-192094662

В причине указан пункт 14 (Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин.) - что конкретно не так в этих объявлениях?

st.erokhin
27 января 2016, 23:38

Спасибо огромное, кампании приняты! :-)

st.erokhin
27 января 2016, 23:38

Немного изменил некоторые объявления - автофильтр опять отклонил их без указания причины. Просьба - исправить автофильтр или написать, что не так с объявлениями.

seredina.zolotaya
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте!
Рекламные кампании № M-191930947, № M-191932434  отклонены модератором.

Ссылка с объявлений идет на страницу бесплатного продукта, в тексте объявлений есть указание продукта,

ключевые слова соответствуют тематике продукта.
Прочитала на несколько раз рекламную политику - искренне не понимаю какому пункту объявления не соответствуют.

Почему их отклонили?
 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Из текстов рекламных объявлений не ясно, что именно рекламируется. Пропишите, пожалуйста, что речь идет о видеокурсе. Также требуется предоставить гарантийное письмо для размещения рекламы объектов интеллектуальной собственности: https://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#patent

aris-tv
27 января 2016, 23:38
Добрый день, модератор отклоняет объявления кампаний (7132108, 7132129), ссылаясь на отсутствие подтверждающих документов на разрешение медицинской деятельности.

С документами все впорядке, главный представитель их отправил и они были получены Яндексом. В аккаунте уже имеются кампании успешно прошедшие модерацию (7025762, 6847984).
Почему не проходят модерацию?
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Помимо отправки копии гарантийного письма (скан/факс), требуется отправка его оригинала. Срок действия копии - месяц, в случае с Вашими кампаниями он подошел к концу. Отправьте, пожалуйста, оригинал по адресу: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, Яндекс (Коммерческий отдел). Действие оригинала гарантийного письма — 5 лет.

JivoyRoman
27 января 2016, 23:38

Добрых времени суток.

Объясните причину отклонения:

К сожалению, Ваша кампания N7131751 отклонена модератором.
Отклоненные объявления:
 M-194042190

Если честно, совсем не могу понять почему отклонили.

А ссылка на https://direct.yandex.ru/help/text.xml?id=990448 без указания конкретной причины мне совершенно ни о чем не говорит. После прочтения Правил у меня только один вопрос - Что не так то?

JivoyRoman
27 января 2016, 23:38

Вопрос закрыт.

ad-malinka
27 января 2016, 23:38

Ксения, добрый день. 

С компанией N 7123025 та же проблема, что и с 7102574 (сообщение ниже). 

Суть проблемы: поменялось агентство. Рекламная компания не принимается, так как деятельность лицензируемая. 

В пятницу написала о несогласии с результатами модерации, отправила сканы лицензий и гарантийного письма.  Оригинал гарантийного письма уже в Яндексе (отправляли, когда компания запускалась от другого агентства и проходила модерацию ). 

Пока компанию так и не включили. Очень прошу Вас ускорить процесс проверки. 

Спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Ускорить данный процесс все-таки не в моих силах, давайте дождемся ответа от группы модерации. Если возникнут сложности, обязательно напишите, будем разбираться.

ad-malinka
27 января 2016, 23:38

Спасибо! Надеюсь, сегодня рассмотрят.

andreyilichev89
27 января 2016, 23:38

Возможно узнать конкретную причину отклонения кампании № 7080390.

Не соответствие рекламной политике Яндекса - очень расплывчитая формулировка.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Андрей, среди запросов в кампании есть автобусные туры. Ранее я уже написала Вам, что в данном случае требуется соответствующее ГП.

Вы предоставили его в группу модерации?

andreyilichev89
27 января 2016, 23:38

Убрал все автобусные туры, но дело все таки не в них

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Андрей, уточнила дополнительно вопрос.

Не во всех объявлениях исправлено на "ищете", также на сайте указан только номер телефона, требуется указание полных контактных данных.

andreyilichev89
27 января 2016, 23:38

Исправил. И это не помогло

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Андрей, честно говоря, не вижу изменений на странице-перехода. Там присутствует форма сбора данных, но нет никаких данных самой организации.

andreyilichev89
27 января 2016, 23:38

А визитки не достаточно?

zhivotovsky.vanya
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, можете подсказать почему мое  M-196250412 обьявление не допущено?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Не нашла объявления по указанному номеру. Сообщите, пожалуйста, номер кампании.

ahmet-kaleb
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Часть обьявлений проходят, часть нет.

кампания № 8182913 и

8204967 что конкретно не так?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Рамиль.
Кампанию отклонили по опечаткам, так как в тексте слова набраны с заглавной буквы + некорректно составлен текст,  страница перехода ему не релевантна. Поправьте, пожалуйста, тексты, чтобы страница перехода была релевантна, исправьте опечатки в рекламных объявлениях.
Так же в кампании отклонены контактные данные, так как указанный контактный телефон не доступен.
Обратите, пожалуйста, внимание, комментарии касаются обеих кампаний. Но по второй кампании есть дополнительные моменты:
текст в некоторых РО не корректен и страница перехода не релевантна, так как в тексте указаны чужие торговые марки.

y89052679918
27 января 2016, 23:38

Добрый вечер! Отклонили рабочую кампанию

8049635


Было сделано 560 кликов, потом отклонили ! Голову чесал часа 2, читая правила, ничего не нарушаю. А самое интересное, что такие же как я по этой тематике крутятся .  Ксения, Вы можете помочь или это мертвый номер?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Насколько я вижу, у Вас есть персональный менеджер в Яндексе. Данный вопрос Вам лучше обсуждать напрямую с менеджером, я попросила ее связаться с Вами в ближайшее время. 

okunevav2013
27 января 2016, 23:38

Добрый день Ксения. Может пишу я свой вопрос не там где надо. Но я бы хотел уточнить причины того почему моя компания была отклонена модератором?  Компания  № 8255150

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Кампания отклонена, т.к. из текста объявления не ясен объект рекламы. Судя по всему рекламируется вебинар, о чем и нужно написать.

Внесите, пожалуйста, корректировки в объявление и отправьте его на модерацию еще раз.

alexpetropa
27 января 2016, 23:38

Подскажите пожалуйста почему отклонено объявление № M-196408283 и № M-196825537.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Насколько я вижу, объявления были приняты буквально спустя 15 минут после публикации Вашего комментария.

По самой кампании: убедительно прошу Вас ознакомиться с несколькими разделами в Помощи Директа:

https://direct.yandex.ru/help/?id=990404 (про качественные рекламные тексты)

https://direct.yandex.ru/help/?id=990419 (о ключевых словах).

На данный момент в текстах не соблюдаются правила русского языка, к запросам не подобраны минус-слова. Указанного недельного бюджета недостаточно для того, чтобы показывать Ваши объявления.

ser11411209
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте! Объявление № M-196946948 отклоняется по с причинами мне непонятнымы и на мой взгдял нелепыми. Отклоняется явно автоматически т.к. это происходит в течении 2х минут с момента отправки на модерацию. Я писал уже в службу поддержки с просьбой объяснить что в объявлении не так...... ответа не получил. 

Надеюсь, что здесь мне все таки ответят))

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Вопрос на уточнении, но предварительно могу сказать, что на сайте присутствует форма сбора персональных данных и обратной связи, а контакты организации нигде не указаны. В объявлении нет предупреждения о том, что на сайте обязательна регистрация. Попробуйте добавить в тексты фразу: «Регистрируйся на сайте».

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Дополнительные комментарии по отклонению рекламной кампании: в текстах есть некорректное использование заглавных букв, также необходимо более четко указать объект рекламы, например, рассылка на емайл итд.
ser11411209
27 января 2016, 23:38

Согласно рекомендациям убрал лишние заглавные буквы, добавил фразу "подпишитесь на онлайн-рассылку", но объявление было отклонено с точно такими же причинами как и раньше.

хотя аналогичное обьявление, ведущее на аналогичный сайт я запросто нашел...

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yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Рекламное объявление принято к показам, очевидно сработал автомодератор.
ser11411209
27 января 2016, 23:38

Объясните пожалуйста - в чем разница между поданным мной объявлением и найденным мной примером!

ser11411209
27 января 2016, 23:38

Спасибо за помощь в решении вопроса!

 

M2Bf3e
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.


Кампания N 7152076, возникли две проблемы:

1. После изменения мной ключевых фраз компания была отклонена модератором, но при этом был продолжен показ предыдущей версии (которая меня не устраивала, по этому была и изменена) по суте вы выполнили услугу которую я не заказывал. Я требую возврата денег списанные со счета за показ рекламы которую я не заказывал!!!

2. И как и многие кто пишет здесь я не понемаю что в новых фразах не так! Напишите конкретно что не так.

Служба поддержки работает отвратительно ответа с 19.07.2013 так и не последовало, надеюсь что здесь я его получу.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Добрый день.
В тексте есть опечатки: "Магазин электронных товар" , также в тексте заявлена скидка 30%, однако на странице-переходе нет данной информации. На сайте не представлены контактные данные интернет-магазина. В быстрых ссылках идет реклама программного обеспечения, требуется предоставление корректно заполненного и оформленного гарантийного письма на объекты интеллектуальных  прав: https://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#patent
Внесите, пожалуйста, соответствующие изменения и отправьте кампанию на модерацию еще раз.
M2Bf3e
27 января 2016, 23:38

Замечательно :-)

А что по вопросу возврата денег за рекламу которую я не заказывал!!! Что вам лишь бы поскорей списать деньги с клиента а нужно эта ваша услуга или нет вам все ровно? Господа это попахивает воровством!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Вы могли вручную остановить показы рекламного объявления. Почитайте, пожалуйста, нашу Помощь более внимательно: http://direct.yandex.ru/help/?id=990430#990446
M2Bf3e
27 января 2016, 23:38

Жаль но клиента вы потеряли, Ваш сервис Отвратительный !!!!

 

ISS-4
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Можно узнать:

К сожалению, Ваша кампания N7173551 отклонена модератором.
Отклоненные объявления:
 M-197553300, M-197567519, M-197557648, M-197558344, M-197555798, M-197564365, M-197560069, M-197562950, M-197555259.

А это все объявления, которые были в кампании. Причина -

  • Страница сайта, на которую ссылается объявление, не открывается или сайт не доступен.

Но все работает, доступно, перебоев не было и сайт индексируется Яндексом.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Добрый день.
Очевидно на момент проверки произошел сбой, так как сейчас сайт, действительно открывается корректно. Между тем. мы не можем принять кампанию к показам, по причине отсутствия контактных данных на сайте, при наличии (на сайте) формы сбора данных от пользователей.
ISS-4
27 января 2016, 23:38

Ок. Спасибо за объяснение. На почту пришло подробное описание, почему не включилась кампания.

Там был пункт по поводу контактных данных в духе: юр.лица - такая-то информация, ип - другая информация. А если работа производится от имени физ.лица по договору подряда, без ип... если я оформлю контакты также как ип, только без ОГРН - у кампании есть шанс пройти модерацию... или если нужно как-то по-другому, подскажите, пожалуйста.

bizconsu
27 января 2016, 23:38

Добрый день, почему отклонены обьявления M-207943698 - M-207944149 ....и далее... Было отклонено более 600 обявлений без обьяснения причины...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Посмотрим рекламные материалы, обязательно предоставим ответ.

bizconsu
27 января 2016, 23:38

Ксения, посморели?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Соблюдайте, пожалуйста, правила данного Клуба. Если у Вас есть конкретная отклоненная кампания, укажите ее номер, мы будем смотреть. 

Комментарий будет удален.

fdtvnkl
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Не могу понять в чем причина отклонения кампании № 7667620.

Посмотрите, пожалуйста.

fdtvnkl
27 января 2016, 23:38

Занимаюсь контекстной рекламой.

Сейчас отредактировал несколько кампаний, ни одна не прошла модерацию (хотя изменения незначительные), причем модерация занимает 10-30 минут. Похоже на автоматическую проверку. Можно где-то прочитать все рекомендации к размещению, а то ничего не помагает.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Укажите, пожалуйста, номер рекламной кампании.

fdtvnkl
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Не могу понять в чем причина отклонения кампании № 7667620.

Посмотрите, пожалуйста.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Рекламные материалы посмотрим. Обязательно с Вами свяжемся. В дальнейшем не дублируйте, пожалуйста, свои сообщения.

fdtvnkl
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Ксения. Не смотрели еще кампанию? Когда ждать ответа?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Ответ в ближайшее время будет предоставлен представителем службы поддержки.

fdtvnkl
27 января 2016, 23:38

Добрый день!
Что-то произошло с проверкой объявлений в Яндекс Директе. Модерация проходит автоматически в течение 10 минут и объявления перестали пропускаться.
Такое ощущение, что я попал в черный список. Похоже это произошло из-за рекламы Кофе. Долгое время не понимал, почему не пропускается объявление, даже по телефону не могли объяснить, этот продукт рекламируют сотни других компаний в Яндекс Директе, поэтому я продолжал подавать объявления на модерацию. Похоже после этого и попал в черный список. На форумах выяснил, что все-таки в продукте дело скорей всего. Отказался от этой кампании, но теперь похоже ситуация распространилась и на другие кампании.
Можно как-то выйти из черного списка и вернуться к обычной модерации?
Посмотрите, пожалуйста, кампанию № 7710163
Надеюсь на Ваше понимание.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Вопрос не в том, что Вы рекламировали ранее (к слову, если Вы видите неправомерно размещенную рекламу, будем признательны за сообщение об этом). Рекламируемый сайт - это полная форма сбора данных пользователей, а контакты организации не представлены в принципе. Это то, что сразу бросается в глаза. Более подробный ответ давайте подождем от специалистов групы поддержки.

fdtvnkl
27 января 2016, 23:38

Я пробовал писать контакты на сайте, все-равно не проходит. Я готов подождать ответа, но возможно поддержка не будет отвечать. Они до этого писали, что отклонено всвязи с рекламной политикой Яндекса. По телефону тоже причин не разъясняют. Я решил что дело в продукте.

Проблема в том, что и другие кампании теперь на автоматическую модерацию попали и не пропускаются. Например кампания 7710163

gpelipenko
27 января 2016, 23:38

Тоже проблема с п.14

Кампания  N7196741

ниодно объявление не проходит модерацию. Причина отказа как и у многих п.14. Изменения не помогают. В чем именно причина отказа для объявлений? Странно что все 3 объявления не проходят модерацию с разной тематикой запросов и текстом. Прошу пояснить причину отказа и что исправить?!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Здравствуйте.
В данном случае принять кампанию не могут, потому что страница не соответствует объявлению и запросам. Ссылки ведут на страницу  .../order/, где нет описания предлагаемой услуги, стоимости услуги итд, зато есть форма сбора данных. 
lezcenter
27 января 2016, 23:38

Добрый день, рекламная кампания N 7196906 отклонена,

просьба подсказать причину,

необходимые документы выслал письмом.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Рекламную кампанию приняли на модерации на основании сканов документов. В течение месяца мы должны получить от Вас оригиналы, адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, Яндекс (Коммерческий отдел)

 

vvarisov
27 января 2016, 23:38

Добрый день Не могли бы Вы сказать точную причину отклонения компании N 7230566? Не соответствие рекламной политике Яндекса - очень расплывчитая формулировка. Спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Влад.

На странице перехода не указаны контактные данные организации, однако присутствует форма сбора данных пользователей.Следует указать контактные данные.

В тексте рекламного объявления указана информация о скачивании, следовательно, мы ждем от Вас корректно заполненное и оформленное гарантийное письмо для рекламы объекта интеллектуальной собственности: http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#patent

vvarisov
27 января 2016, 23:38

Добрый день Не могли бы объяснить точную причину отклонения объявлений: 

M-202393907
M-202395959
M-202397312
M-202397966
M-202400941
M-202401199
M-202402410
M-202403177
M-202403660
M-20240779
Очень надеюсь на Вашу помощь.

vgorgul2012
27 января 2016, 23:38

Кампании 7233753, 7232422 отклонены по стандартному п, 14, когда начал редактировать показали, что нет фраз, активных на поиске и это о бизнесе в интернете

SvetaG-777
27 января 2016, 23:38

Ваша кампания N7157050 "Видеостудия Ева" ОТКЛОНЕНА модератором!

Отклоненные объявления:
 M-196260365, "Видеосъемка свадьбы"

Хотя сначала дали добро на пополнение баланса!!!! Что за игры такие? Пополнили бананс на 50 y.e. и что?

Я уже две недели редактирую, клиентка ждет непонятно чего. Стандарное письмо без объяснений:

Ваша рекламная кампания не может быть принята к размещению, поскольку не соответствует рекламной политике Яндекса. Более подробные причины отклонения не могут быть предоставлены. В соответствии с п. 14 Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/), Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин. В случае необходимости остаток денежных средств на кампании может быть возвращен на основании оригинала заявления от плательщика. Сообщить о желании вернуть средства Вы можете с помощью формы здесь: http://feedback2.yandex.ru/direct/payment/return/"


Что-то действительно кто-то проплачивает. Или где ошибка?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Я утончю Ваш вопрос, и мы Вам обязательно ответим.

 

SvetaG-777
27 января 2016, 23:38

По-моему, здесь избранные сообщения. Остальные не принимабтся?

Денис +
27 января 2016, 23:38

Здраствуйте! Почему компания (N 7236613) была отклонена модератором?

ssn003
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте!

В моих компаниях: 7211598, 7211643 была отклонена часть объявлений (в первой - 200, во второй - 220), другая часть объявлений модерацию прошла.

Форму "несогласия с решением модерации" я уже заполнял (по компании 7211598 - 31.07.13, по компании 7211643 - 03.08.13). 

Просьба ускорить решение данного вопроса и либо принять оставшиеся объявления на модерацию, либо написать аргументированный ответ.

Спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Кампании были отклонены на автомодерации, на данный момент их уже должны были проверить вручную и принять к показам.

ssn003
27 января 2016, 23:38

Спасибо, Ксения!

Или Вы ускорили этот вопрос или наконец модераторы все доделали. Теперь все допущено.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Не за что :)

ssn004
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте!

Компания N 7246014 не прошла модерацию. Можно ли узнать более подробно причину.

Спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Мы ждем от Вас документы, подтверждающие возможность оказания услуг страхования. А также корректно заполненное и оформленное гарантийное письмо: http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#insurance

ssn004
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Ксения!

Я страховой агент, поэтому документов подтверждающих возможность страхования у меня как таковых нет. 

Я исправил немного отзыв: написал, что представляю несколько страховых компаний (как написано в мануале Директа).

Надеюсь, что так пойдет?

Спасибо за ответ.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Честно говоря, не вижу изменений в текстах рекламных объявлений. Вам нужно четче прописать факт оказания посреднических услуг, например, "подбор тарифов от страховых компаний" итд.

Еще, возможной причиной может быть практически отсутствие контактных данных Вашей организации (сейчас на странице переходауказан только телефон).

ssn004
27 января 2016, 23:38

Сначала не там поменял информацию.

Ксения, только что внес изменения в объявления.

 

oscill
27 января 2016, 23:38

три часа на модерацию старой компании (изменения минимальны) это ОЧЕНЬ много! (авто модерация не работает ?)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Вячеслав, сообщите, пожалуйста, номер кампании.

oss4you
27 января 2016, 23:38

Пробую работать с Директом, пытаюсь рекламировать чужие инфопродукты, по простому - видеокурсы. Создал компанию "ageloc-t2 (N 7260039)", рекламирующую платный видеокурс по самомассажу. Компания отклонена модератором по причине отсутствия гарантийного письма об авторском праве. Связался с авторами - они в непонятках. У меня есть тоже записанный, но не опубликованный курс по Линуксу. И куда мне идти, чтоб взять документ, подтверждающий моё авторское право на этот курс? Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Для размещения рекламы объектов интеллектуальной собственности необходимо предоставить соответствующее гарантийное письмо, корректно заполненное и оформленное. Почитайте, пожалуйста, о правилах заполнения документа, возьмите шаблон и просмотрите образец для заполнения

pao-pro
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Ксения,

У меня вопрос: по каким причинам отклонены два объявления: № M-204209772 и № M-204350155, кампания № 7251065? 

Объяснение указано: 

Текст объявления отклонен по следующим причинам:

  • Ваша рекламная кампания не может быть принята к размещению, поскольку не соответствует рекламной политике Яндекса. Более подробные причины отклонения не могут быть предоставлены. В соответствии с п. 14 Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/), Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин. В случае необходимости остаток денежных средств на кампании может быть возвращен на основании оригинала заявления от плательщика. Сообщить о желании вернуть средства Вы можете с помощью формы здесь: http://feedback2.yandex.ru/direct/payment/return/"
Спасибо! -Света.
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Света.

Мы посмотрим рекламные материалы и обязательно предоставим Вам ответ.

pao-pro
27 января 2016, 23:38

Ксения, добрый день,

 

Когда я дождусь ответа по своему запросу? Терпение уже на пределе. По-моему, это не совсем нормальный подход к работе у Яндекса - не объяснять нормально причину отклонения объявления и даже после дополнительного запроса ждать больше суток! 

 

-Света.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Света, я не могу ускорить получение ответа, однако прослежу, чтобы Вы обязательно его получили.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Света, Ваша рекламная кампания показывается в том числе на территории Российской Федерации и Украины.

Согласно Закону Украины "О рекламе" информация о ценах на товары, тарифы на услуги, приведенные в рекламе, которая размещается или распространяется на территории Украины, указывается исключительно в гривне.

В рекламных объявлениях указана информация о стоимости карты в долларах. Стоимостные показатели должны быть указаны в рублях (при показах на территории России), в гривнах и, в случае необходимости, дополнительно в иностранной валюте.

http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/

PREDATOREX
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Моя рекламная компания отклонена №1903208


Ранее я уже пользовался Вашими услугами Директа и прошёл модерацию. Но после того как вышел из под фильтра не могу пройти модерацию. Все правила прочитал. Приходит письмо на почту 

Отклоненные объявления:
 M-27496454, ""
Некоторые виртуальные визитки и дополнительные ссылки отклонены.

Не могу понять причины. Помогите пожалуйста.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Посмотрим рекламные материалы, обязательно Вам ответим.

PREDATOREX
27 января 2016, 23:38

Спасибо большое, буду ждать с надеждой  решения вопроса.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Посмотрите, пожалуйста, рекламную кампанию уже должны были принять к показам, очевидно, было отклонение на автомодерации.

 

PREDATOREX
27 января 2016, 23:38

Спасибо Вам Ксения, долго бился за прохождение модерации, а тут написал и всё решилось. 

 

При модерировании было только одно ключевое слово,

сейчас добавил список новых ключевых слов, думаю что автомодерирование не в мою пользу не сработает.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Не за что :)

Если объявление будет отклонено, Вы можете попросить службу поддержки Директа проверять Ваши объявления только вручную.

PREDATOREX
27 января 2016, 23:38

Можно всё таки я к Вам обращусь за помощью?)

Как я и подозревал автомодерирование не в мою пользу.

Не могли бы помочь как в первый раз. Огромное человеческое спасибо.

PREDATOREX
27 января 2016, 23:38

И скажите пожалуйста, если изменять цену в рекламной компании за клик, то про изменении цены и сохранении её, отправляется ли на повторное модерирование?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Модерация - это проверка рекламных материалов, куда входят: заголовок и текст объявления, ключевые слова, ссылка с объявления (если есть), данные на странице-визитке, изображение. Подробнее: http://legal.yandex.ru/direct_adv_rules/

Когда Вы меняете ставки у запросов и сохраняете их, изменения уходят на активизацию. Новые цены за клик активизируются от 5 до 60 минут (средний срок обработки данного действия составляет 10 минут).

PREDATOREX
27 января 2016, 23:38

Огромные человеческие спасибки Вам, мои проблемы решены.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Да, кампанию приняли к показам еще в субботу.

SvetaG-777
27 января 2016, 23:39

Милая Ксения! Я ничего  не меняла в объявлении N7157050. Шли показы после вашей помощи, а теперь меня опять отключили(((( Помогите пожайлуста!!! Спасибки за ранее!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте. Изменения 9го августа в кампании были. Ее уже должны были принять.

P.S. Прошу Вас не выходить за рамки этики делового общения.

solution-me
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, не могу понять причину отклонения моей рекламной кампании (N7272486 "Лучшие ммо игры") , просьба помочь и дать развернутый комментарий о том , что надо изменить в данном объявлении.

С уважением, Андрей.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Андрей, здравствуйте.

Не вижу в кампании отклоненных объявлений (одно и остановлено, прокомментировать причины отклонения не смогу).

gltechvl
27 января 2016, 23:39

Добрый день,

Помогите пожалуйста разобраться, почему отклоняется компания № M-205478771 (7 раз отклоняется).

 

отклонен по следующим причинам:

  • Ваша рекламная кампания не может быть принята к размещению, поскольку не соответствует рекламной политике Яндекса. Более подробные причины отклонения не могут быть предоставлены. В соответствии с п. 14 Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/), Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин. В случае необходимости остаток денежных средств на кампании может быть возвращен на основании оригинала заявления от плательщика. Сообщить о желании вернуть средства Вы можете с помощью формы здесь: http://feedback2.yandex.ru/direct/payment/return/"

В чем ошибка, и что нужно исправить?

Надеюсь на скорый ответ.

iphoneacs2013
27 января 2016, 23:39

Не могу понять почему отклоняют мою компанию(N 7279654).Написал письмо саппорту но он не отвечает.Помогите разобратся.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте еще  раз.

Предварительно могу сказать, что информация страницы перехода не соответствует заявленной в тексте объявления: указана 80% скидка, на сайте подтверждения не вижу.

iphoneacs2013
27 января 2016, 23:39

Исправил (сделал обявление новое M-207034786).Всеравно отклонили,

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Сейчас посмотрим.

Я правильно понимаю, что кампанию 7279654 Вы удалили?

iphoneacs2013
27 января 2016, 23:39

да

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Посмотрели рекламные материалы: исправьте, пожалуйста, заглавные буквы в заголовках и текстах объявлений.

Сейчас практически каждое слово заголовка и текста  с заглавной буквы.

iphoneacs2013
27 января 2016, 23:39

Извините что надоедаю,но обявление снова не прошло модерацию.(исправил заглавные буквы).

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Ну что Вы, все в порядке :)

Вижу, что почти все объявления уже начали показы, одно дожидается покончания проверки. Обязательно пишите, если будут сложности.

Сергей
27 января 2016, 23:39

N 7311058

Ваша рекламная кампания не может быть принята к размещению, поскольку не соответствует рекламной политике Яндекса. Более подробные причины отклонения не могут быть предоставлены.

Что не так?

Спасибо!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Сергей.

Посмотрим рекламные материалы, обязательно предоставим ответ.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Сергей.

Предварительно кампанию должны были принять к показам, однако мы ждем от Вас в ближайшее время корректно заполненное и оформленное гарантийное письмо на объекты интеллектуальных прав: https://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#patent

madi.panakos
27 января 2016, 23:39

Здраствуйте, реклама бадов не прошла модерацию 

№ 7251753. Выслал гарантийное письмо и свидетельства о регистрации на бады.Пришел ответ что гарантийное письмо не соотвествует тематике (товары и услуги,не относящиеся к лекарствам и медичинским услугам) с просьбой прислать гарантийноепо присланному образцу гарантийного письма, а также предоставить декларации соотвествия.Написал ответ, что присланный Вами образец гарантийного письма содержит точно такиеже заверения что и в присланном мною гарантийном письме и еще фразу что продукты неявляются лекарствами. Соотвественно возникал вопрос почему я должен высылать аналогич-ное гарантийное письмо еще раз, тратиться на нотариуса если присланное мною гарантийноеписьмо точно такое же по содержанию.Также указал что декларации о соотвествии были отменены и не оформляются с 1 июля 2013 года согласно Техническому регламенту Таможенного союза С "О безопасности пищевой продукции"и заменены на свидетельства о регистрации, которые теперь являются документами соотвествияБАД. Свидетельства о регистрации я высылал.Прошла неделя, ответа не последовало. Позвонил и только тогда сказали что уточнят у юристовсказали перезвонить сегодня. Перезвонил, сказали ждать и ответят в ближайшее время.Весь процесс обсуждения модерации уже занял полмесяца. Не отвечают на письма неделями.Мониторинг законодательства осуществляется плохо и требования не мпересматриваются вовремя.Можно как то ускорить процесс? Почему на письма не отвечают хотя уже прошла неделя.Когда можно ожидать ответа?Такое ощущение что это не служба поддержки а служба игнора. Сплошная бюрократия. 
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Будем разбираться с возникшей ситуацией!

madi.panakos
27 января 2016, 23:39

Ну учитывая, что Вам отписали еще 12 августа, а Вы только сейчас говорите, что будете разбираться и каким образом и когда непонятно - говорит о многом о сервисе уже само по себе. Этот вопрос можно было уже давно закрыть если бы служба поддержки раблотала оперативнее.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,почему отклонили объявление  N5936827 ? Причины непонятны совсем. Могу прислать скриншоты объявлений конкурентов с таким же товаром и с таким же практически текстом. Так в чём же дело?
С уважением,Наталья. 

P.S. Добавлю,что кофе-это не БАД и не лекарство. Мы его каждый день по утрам пьём) Очень жду вашего ответа на причину отклонения.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Наталья.

БАД - это композици биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

В параметрах рекламной кампании установлен географический таргетинг с показами на Беларусь, законодательство страны запрещает рекламу БАД.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте,Ксения! Но кофе-это же не БАД! БАД-биологически активная добавка к пище!  Подскажите,где почитать,что кофе обжаренный или зелёный-это БАД? Почему же рекламируются у вас же такие товары? Причём идёт реклама порошкового зелёного кофе? А тут зерновой кофе! Натуральное зерно! Ещё раз прошу указать, где именно прописано,что кофе является БАДом? Очень жду от Вас ответа.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Почему-то исчезают мои ответы Вам...
Здравствуйте,Ксения! Но кофе-это же не БАД! БАД-биологически активная добавка к пище!  Подскажите,где почитать,что кофе обжаренный или зелёный-это БАД? Почему же рекламируются у вас же такие товары? Причём идёт реклама порошкового зелёного кофе? А тут зерновой кофе! Натуральное зерно! Ещё раз прошу указать, где именно прописано,что кофе является БАДом? Очень жду от Вас ответа.

Добавлю ещё. В списке всех БАДов(Россия и Беларусь),и запрещённых в том числе, не обнаружила натурального зелёного кофе.Может у вас есть свои списки? Прошу прислать их для ознакомления или дать ссылку на списки,где указан кофе в качестве БАДа. Написала своему поставщику из России,который успешно рекламирует,в том числе и в Директ и продаёт зелёный и обжаренный кофе. Наш кофе не относится ни к БАДам,ни к лекарственным средствам,так как продукт полностью натуральный (зёрна Арабики).без биологически-активных добавок. Очень жду Вашего ответа и ссылку или списки БАДов.
С уважением,Наталья 

dmitrij.vladimirovich2014
27 января 2016, 23:39

№ заказа: 6936903

Вот уже более двух месяцев "бьюсь" с вами за показы моих объявлений. Скоро меня будут узнавать все ваши сотрудники. Часто общаюсь с ними по этому поводу телефоном и письмами. Я давно готов уже разместить любой текст, который устроит модераторов.

Даже если объявления принимаются к показам, через 1-3 дня они снимаются. В результате обращения к Вам, показы опять начинаются, но через 3-4 дня опять снимаются. Ну и в объяснениях причин, как всегда, причины, далекие от сути. Доходит до абсурда, плсле того, как обьявление через время снимается, меняю текст, объявление начинает показываться но со старым (отклоненным ранее) текстом, потому что новый не прошел модерацию. Никакой логики в модерировании нет вообще.  У меня всего два объявления и если надо, я готов сократить до одного, но так чтобы один раз его приняли, и оно показывается до тех пор, пока не меняется текст. Это же ОЧЕВИДНО. Зачем создавать проблемы себе  и вашим клиентам? Я много своего и вашего времени трачу на выяснение непонятных, совершенно, сложностей. Зачем ВАМ это надо???

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Обязательно предоставим Вам ответ, постараемся в ближайшее время.

yuliyakosmetiks
27 января 2016, 23:39

У меня интернет магазин серебряных, золотых украшений. Работаю по системе дропшипинг. Не могу пройти модерацию, по причине законодательства. Но тут же вижу подобную рекламу и в Директе и в РСЯ? В чем подвох? 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Укажите, пожалуйста, номер кампании.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Ксения,добрый день! Вы меня пропустили. Очень жду Вашего ответа!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Ваш вопрос не пропущен, на данный момент рекламные материалы на проверке. Обязательно с Вами свяжемся.

Иван Аксененко
27 января 2016, 23:39

Хотел выяснить почему отклонили объявление: № M-209911775

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Иван.

Кампанию отклонил автомодератор, на данный момент должна быть принята к показам.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Почему-то исчезают мои ответы Вам...
Здравствуйте,Ксения! Но кофе-это же не БАД! БАД-биологически активная добавка к пище!  Подскажите,где почитать,что кофе обжаренный или зелёный-это БАД? Почему же рекламируются у вас же такие товары? Причём идёт реклама порошкового зелёного кофе? А тут зерновой кофе! Натуральное зерно! Ещё раз прошу указать, где именно прописано,что кофе является БАДом? Очень жду от Вас ответа.

Добавлю ещё. В списке всех БАДов(Россия и Беларусь),и запрещённых в том числе, не обнаружила натурального зелёного кофе.Может у вас есть свои списки? Прошу прислать их для ознакомления или дать ссылку на списки,где указан кофе в качестве БАДа. Написала своему поставщику из России,который успешно рекламирует,в том числе и в Директ и продаёт зелёный и обжаренный кофе. Наш кофе не относится ни к БАДам,ни к лекарственным средствам,так как продукт полностью натуральный (зёрна Арабики).без биологически-активных добавок. Очень жду Вашего ответа и ссылку или списки БАДов.
С уважением,Наталья 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Наталья, у нас с Вами отдельная ветка с общением, она расположена чуть выше, давайте общаться в ней.

Комментарии исчезают, потому что Вы оставляете по два идентичных текста, это противоречит правилам Клуба ("Запрещено: Размещать одну и ту же запись в разных тредах, создавая новые сообщения или комментарии. Флудить."). Пожалуйста, пишите только в одной ветке, не дублируйте свои сообщения.

Спасибо за понимание.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Ок, понятно.Прошу прощения,буду впредь внимательна. Очень жду списки БАДОв,что запрещены или ссылку.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Ксения,вечер добрый ещё раз.

Ответ моего поставщика.
"Натуральный зеленый кофе нельзя отнести к биологически активным добавкам, так как это продукт 100% из природы. Такой же натуральный как орехи, яблоки или картофель. Другое дело, что многие недобросовестные фирмы под видом зеленого кофе продают всякие химические препараты или так называемые гранулы. 

В Яндексе по моему полным полно рекламы зеленого кофе и этих препаратов которые зеленым кофе вообще не являются."


Прошу ещё раз Вас предоставить  список запрещённых БАДов, в коем имеется натуральный зелёный кофе в зёрнах, а также прошу  пересмотреть отказ в публикации моего объявления. Мы продаём только натуральные продукты и никаких БАДов! С таким же успехом к БАДАм можно отнести чай, сахар, хлебобулочные изделия и прочие продукты питания. Очень жду Вашего ответа!
С уважением к Вам,Наталья 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый вечер, Наталья.

Ответ предоставим в любом случае, на данный момент Ваш вопрос на обсуждении.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте,Ксения! Объявление исправила в соответствии с рекомендациями ваших специалистов. Так что же опять не так? Почему же опять его отклонили? Звоню вашим менеджерам, говорят,что всё правильно,но почему отклонено не знают и посылают на перемодерацию. Очень жду от вас ответа, рекомендаций и помощи по редактированию объявления,если что-то действительно не так.Компания № М-209349637 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Наталья, я не вижу в кампании отклоненных объявлений. Очевидно, помогли повоторная модерация и ручная проверка.

gardeniya3
27 января 2016, 23:39

Да,Ксения,отправляла повторно одно и то же.Второе прошло.Спасибо Вам и Вашим менеджерам за рекомендации!.Подскажите пожалуйста ещё. Как мне оплатить именно объявление 209349637 ? В интерфейсе в самом верху указан только номер заказа 5936827. Перехожу в профессиональный - там также нет выбора какое именно объявление оплатить. Или нужно одно объявление остановить,чтобы оплатить за нужное? Подскажите,пожалуйста.

С уважением,Наталья

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Наталья, 5936827 - это номер кампании. в Легком интерфейсе Вы создаете множество объявлений в одной кампании. Профессиональный интерфейс, кроме всего прочего, позволит создавать разные кампании.

Чтобы оплаченные средства шли на клики только по одному объявлению, Вам требуется остановить второе.

Если Вы перейдете в Профессиональный интерфейс, Вы сможете создать новую кампанию, в ней заново создать второе объявление.

 

Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType  Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.

rezoozer
27 января 2016, 23:39

Добрый день!
никак не могу пройти модерацию № M-210184021..
причина :"на кампании есть заблокированные средства".

можете пояснить эту ситуацию?

rezoozer
27 января 2016, 23:39

номер кампании

№ 7325796

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Причина отклонения указывается под объявлением: "Отклонено модератором (Подробнее)" Я рекомендую Вам  пройти по ссылке "Подробнее" в интерфейсе Вашей кампании.

Для размещения рекламы табака и табачных изделий необходимо предоставить декларации соответствия на рекламируемый товар и корректно оформленное и заполненное гарантийное письмо (оригинал).

Заблокированными средства на кампании стали потому что кампания была оплачена и после этого отклонена. Как только кампанию примут, Вы сможете начать размещение на оплаченную сумму.

klichko1995
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте
Меня интересует вот такое: Я продаю свой собственный видеокус, и хочу рекламировать его через Яндекс директ. Обезательно ли мне нужно создать там или заригистрировать свое собственное ОГРН? Допустять ли Яндекс Директ рекламировать мой видеокурс без ОГРН? Не будут отклонять они мои обьявления?

Жду ответа

С уважением, Виталий!!!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Виталий.

Для размещения рекламы объектов интеллектуальной собственности необходимо предоставить соответствующее гарантийное письмо: http://help.yandex.ru/direct/?id=1111605#patent, оно должно быть корректно оформлено и заполнено, и, если Вы будете подавать его от физического лица, нотариально заверено.  Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим разделом подробнее: http://help.yandex.ru/direct/?id=1111605

andrei.ilyuschechkin
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, прошу помочь разобраться, почему отклонена рекламная кампания 7229486. Изначально объявление было допущено к показам и успешно показывалось около трех недель. Затем после небольшой корректировки текста, по сути, перестановки слов и добавления одного нового слова оно было заблокировано. После удаления по рекомендации модератора "общих" ключевых слов и включения в текст объявления указания на обязательную регистрацию, хотя на целевом сайте не упоминается слово "регистрация", не говоря про ее обязательность, объявление было допущено к показам, но через несколько часов опять отклонено без объяснения причин со ссылкой на пункт 14 Требований к рекламным материалам. Как же тогда первоначальное объявление было допущено к показам?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Андрей.

Посмотрим на рекламные материалы, обязательно Вам ответим.

ems1221
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Моя рекламная компания бостоянно отклоняется моератором.

Причины не указываюися. Номер компании N7360021

Разъясните причины пожалуйста

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

В текстах рекламных материалов Вы пишите о копиях, например, часов. В данном случае нам требуется предоставление корректно оформленного и заполненного гаранйтиного письма на объекты интеллектуальных прав.

Ознакомиться с правилами оформления ГП можно здесь: direct.yandex.ru/help/?id=1111605

Максим
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Устала бороться. Подскажите, что не так с объявлениями M-213157441 и M-212894522?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Анна, рекламные объявления уже должны были принять к показам.

Максим
27 января 2016, 23:39

Спасибо, приняты. Хотя были отклонены.

Максим
27 января 2016, 23:39

Опять 25. Теже объявления после уточнения ключевых слов отклонены модерацией. M-212894522 и M-213157441

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Анна,

 

M-213157441 – приняли, а M-212894522 – не открывается сайт.

 

lyuda.dubrovina
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Ксения! Помогите, пожалуйста, почему рекламную кампанию №7284062 без конца отклоняют и отсылают к правилам? Что не так? Заранее благодарю за ответ.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Людмила.

Проверьте, пожалуйста, рекламную кампанию уже должны были принять.

 

opaleicko
27 января 2016, 23:39

N 7373481 - номер рекламной компании, отправил примерно в 9 часов, пока рекламная компания на модерации, почему так долго проверяете?

SvetaG-777
27 января 2016, 23:39

Ваша рекламная кампания N7157050 ОТКЛОНЕНА модератором.

Посмотрите пожалуйста, в чем причниы. Показывается старая версия, но там ненужные мне ключевые слова.

За ранее благодарна.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Я вижу, что одно объявление сейчас на модерации, второе активно, Про какое мы с Вами говорим?

beton-plant
27 января 2016, 23:39

создали несколько объявлений для статей:

1. Как создать бизнес в интернете
Статья для тех, кто хочет открыть интернет магазин. Идеи, примеры, советы.

 

2. Цветовая гамма для инет магазина
Узнайте, как подобрать цвет для сайта магазина. Советы и примеры в статье

 

объявления отклонили по причине нарушения правил "Для рекламы информационных ресурсов"

вообще-то мы не информационный ресурс рекламируем - а статью. И даже тогда непонятно - если в объявлении есть слово "Статья" - это разве не указывает на то, что она размещена на информационном ресурсе?

Кроме того, в правилах смущают примеры: «Читайте на...», «Смотрите на...», «Подробнее на…», «Обзор» и так далее. ЧТО именно должно быть вместо троеточия? - название домена? - так оно и отожражаемом урле есть - зачем же тогда нам тратить лишние символы на упоминание ресурса дважды?

Приведите, пожалуйста, пример - как можно теперь переделать ВМЕНЯЕМО текст объявления, чтобы не нарушить Ваши правила?

Заранее Спасибо за помощь

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Уточните, пожалуйста, номер кампании, про которую Вы пишите.

lukinka514
27 января 2016, 23:39
Кампания не прошла модерацию

Номер кампании  № 7218250. Отклонено модератором(В тексте объявления содержатся опечатки или не соблюдены правила русского языка. Например, запрещается использование разрядки (написание слов с пробелами между б у к в а м и) и не допускается набор слов заглавными буквами, за исключением аббревиатур. Имена собственные должны писаться с заглавной буквы. Подробности о требованиях к рекламным материалам описаны по ссылке: http://legal.yandex.ru/direct_adv_rules/?ncrnd=3922.).

 

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Ткните, плиз, носом, что не так с русским языком. Вообще яндекс неприятно удивляет. Я плачу деньги и я должен доказывать, что не верблюд. Неужели нельзя чётко указать где проблема?

 

Заранее спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Рекламные материалы на проверке, постараемся ответить Вам в ближайшее время.

lukinka514
27 января 2016, 23:39

Спасибо. Буду ждать.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Еще раз добрый день. Рекламную кампанию вручную приняли к показам, была отклонена на автомодерации.

lukinka514
27 января 2016, 23:39

Спасибо за участие. Удачи и хорошего настроения!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Спасибо :)

И Вам отличного дня!

rms.cyxapb
27 января 2016, 23:39

№ M-214510229

Причины отклоненияОбъявление отклонено по следующим причинам:
  • Ваша рекламная кампания не может быть принята к размещению, поскольку не соответствует рекламной политике Яндекса. Более подробные причины отклонения не могут быть предоставлены. В соответствии с п. 14 Требований к рекламным материалам (http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/), Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин. В случае необходимости остаток денежных средств на кампании может быть возвращен на основании оригинала заявления от плательщика. Сообщить о желании вернуть средства Вы можете с помощью формы здесь: http://feedback2.yandex.ru/direct/payment/return/

Ознакомиться со всеми возможными причинами отклонения рекламных материалов можноздесь

Вы можете исправить текст объявления или ключевые фразы, пройдя по ссылке "Редактировать объявление" на странице кампании. 
Если у Вас есть аргументы или документальные подтверждения, которые могут повлиять на текущий результат модерации, Вы можете отправить их в службу поддержки.


Очень "информативное" сообщение от модераторов. Хотелось бы уточнить причину хронического отклонения объяв в кампании 

№ 7371239

Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Объявления приняли к показам вручную, отклонялись автомодератором.

rms.cyxapb
27 января 2016, 23:39

Спасибо, а то уже планировал совсем отказаться от попыток потратить тестовый бюджет.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Не за что.

SvetaG-777
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста, что с моей рекламной компанией? N 7385375 - что не так?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день. Проверьте, пожалуйста, реламную кампанию уже должны были принять.

dreaminganna1
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте,

При создании Кампании «Вечность» № 6841174 "ритуальные услуги" были указаны некоторые ключевые фразы, которые, при запуске показов, были указаны системой, как фразы противоречащие требованиям к рекламным материалам: "Яндекс не принимает рекламу, связанную с трагическими событиями, в частности, объявления, которые содержат в тексте или ключевых фразах слова "теракт, убийство, смерть, гибель, похороны, пожар, взрыв..."

Ок - отключила фразы, но ри этом воникает 2 вопроса.

Почему тогда, при просмотре выдачи яндекса по этим запросам, внизу страницы показывается рекламный блок с сайтами по данным фразам? 

И еще, при создании кампании я заказала услугу "первая помощь", когда мне пришли рекомендации с новым составленным вариантом кампани, оказалось, что в нем специалист указал еще больше запрещенных ключевых запросов, чем указывала я ... Так, все же, можно использовать фразы или нет!? Если нет, то почему яндекс сам их рекомендует? Если да, то как их формлять? 

в рекомендациях от яндекса, в кампанию включены ключевые запросы такие как: Купите место на кладбище; Места на кладбище. Стоимость; Место на кладбище; Оформление документов на похороны; Похоронное бюро; Похоронный агент. (все запрещены)

при составлении своего варианта я пробовала указать хотя бы: похоронное бюро, бюро похоронных услуг...

И вот еще, почему тогда в тексте объявления разрешается указывать фразы типа - Организация похорон, если показы по этим же фразам запрещены?

короче я ничего не понимаю...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Заберите, пожалуйста, запросы в кавычки и отправьте кампанию на модерацию еще раз.

Пожалуйста, в дальнейшем не делайте такие отступы, Ваш комментарий занимает довольно много места на странице.

dreaminganna1
27 января 2016, 23:39

все исправила )) извините, не заметила сразу...
А если фразы уже указаны в функционирующей компании, сразу там же можно их отредактировать добавив кавычки или нужно новые добавлять уже с кавычками?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Можно отредактировать прямо в интерфейсе: наведите мышкой на запрос, нажмите - откроется форма редактирования.Можно нажать на ссылку "редактировать объявление" под самим объявлением - тогда кампания автоматически уйдет на модерацию.

 

o.krechko
27 января 2016, 23:39

Доброго всем дня.

Пишу с надеждой, что это прочтут модераторы Яндекс.Директ.

Я работаю с системой Яндекс.Директ уже два года и даже числюсь сертифицированным специалистом (хотя это не показатель моего профессионализма). У меня солидный опыт, но такая проблема возникла у меня впервые. Есть кампания №7023891. Эта кампания не может пройти модерацию. Отправлял раз пять уже. Ошибок там и нарушений точно нет. Робот отклоняет её и пишет стандартное письмо, в котором не понятно, по каким причинам отклонена моя кампания. Помогите, пожалуйста!!!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

В рекламных объявлениях цена указана в иностранной валюте, что запрещено законодательством РФ при географическом таргетинге на Россиию.

Укажите, пожалуйста, цену в рублях, дополнительно в скобках можно и в иностранной валюте. 

Данное условие представлено здесь: http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/, пункт 4.

 

yablonskaya.olga
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте!

Поясните, пожалуйста, почему не принимается кампания № М-214861318? Лицензия там не нужна, так как это индивидуальное предпренимательство репетиторов, занимающихся с группами студентов в классе. ОГРНИП я писала.

 

 

Diplomat68
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте. Прошу Вас указать точные причины отклонения рекламной кампанииN5834806, чтобы я смог ее отредактировать. Ваше объяснение: "Объявление не соответствует рекламной политике Яндекса." мне не помогло. Я все прочитал, пересмотрел весь форум и ответы на вопросы (кстати у всех примерно один и тот же вопрос, как у меня), но так и не понял причину отклонения... Я у Вас новичок,  прошу Вас  пропустите мою рекламную кампанию или помогите разобраться с причинами отклонения. На прошлой неделе тоже создал два объявления, но оба мне отклонили - я их удалил и стал знакомиться с "политикой Яндекса", а результат тот же... Очень надеюсь на Вашу помощь.

С уважением к Вам,

Чичерин Алексей

Diplomat68
27 января 2016, 23:39

Ксения, огромное СПАСИБО за Вашу помощь! Кампанию приняли! :-)(+1)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Не за что, Алексей :)

realelan
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте!
Можно узнать причину отклонения компании №7396659?
Объявление  № М-216072893

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте. Рекламная кампания в статусе черновика, объявлений в ней нет.  Возможно, неправильно указали номера?

realelan
27 января 2016, 23:39

нет, все указано верно. Отправлял на модерацию, но объявления отклоняют без объяснения причин.
Вот еще одно объявление: м-216177566 в компании №7397929. Можно ли узнать причину отклонения? Заранее спасибо.

 

realelan
27 января 2016, 23:39

и еще.. в объявлении, которое прошло модерацию, меняю яндекс визитку на сайт. отправил на модерацию, и оно было отклоненно без объяснения причин.  м-216177567.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

В кампании 7396659 я не вижу объявлений, ни активных, ни черновых, ни отклоненных, кампания пустая.

В кампании 7397929 в странице-визитке некорректно указано название улицы - следует писать с заглавной буквы, согласно правилам русского языка. Это то, что видно сразу, попробуйте внести изменения в название улицы и отправить объявления  на проверку еще раз.

pariki5.rf
27 января 2016, 23:39

Вот здесь подскажите пожалуйста, мы в полном недоумении. Совсем не понимаем причину отклонения. 

кампания 7395848

ikurz
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

 

Кампания № 7371077. Первое объявление (при открытии кампании) приняли без проблем. Сегодня любые попытки сделать другое объявление на базе первого оканчиваются исключительно отклонением: либо с формулировкой "Некоторые картинки отклонены", либо со стандартной "не соответствует рекламной политике Яндекса".

Два письма в саппорт отправлял - никакой реакции!

Что прикажете делать? Редактировать самое первое (активное) объявление уже просто боюсь.

 

PS. Замечательная поддержка. Я так понимаю, придётся понедельника ждать, чтобы хоть кто-то ответил.

ikurz
27 января 2016, 23:39

С утра прошло 5 объявлений, а 2 до сих пор футболятся с теми же формулировками (см. выше). Помогите разобраться и промодерируйте вручную, пожалуйста! Все объявления делаются на основе базового. Изображение то же. Лишь добавлено немного ключевиков.

 

И почему на некоторых объявлениях появилась надпись "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом."? Можно ли её как-то убрать? Я же не БАДы рекламирую и не лекарственные средства. Такую надпись при желании можно хоть на носки налепить. Либо объясните, почему этой надписи нет на первом объявлении.

 

Ещё раз прошу: пожалуйста, помогите утрясти кампанию! Есть тут кто-то живой и адекватный?!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

На данный момент кампанию доллжны были принять к показам, а рамку с предупреждением снять.

Обращаю Ваше внимание, рекламные материалы были приняты предварительно, мы ожидаем от Вас корректно заполненное и оформленное гарантийное письмо на объекты интеллектуальных прав: http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#patent

ikurz
27 января 2016, 23:39

1) Предупреждение в рамке осталось на двух объявлениях: M-213780123 и M-216246808.

2) Изображение отклонено в двух объявлениях: M-216246808 и M-216247761.

Изображение, надо сказать, то же самое, что и в других объявлениях.

3) По поводу интеллектуальных прав. Вообще-то все ссылки ведут на сайт непосредственного обладателя оных прав, где указаны все необходимые данные, включая ОГРНИП и ИНН. Вы уверены, что я должен доказывать что-то?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Предупреждения сейчас уберем.

Вы рекламируете авторскую уникальную методику для похудения, и для размещения рекламы объектов интеллектуальной собственности необходимо предоставить соответствующее гарантийное письмо.

api-861816199
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, некоторое время пытался сам понять причину отклонения модератором моей рекламной кампании № 7398043, к сожалению, так ни к чему и не пришел. Пожалуйста, внесите ясность. Заранее благодарен.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Насколько я вижу, Вы размещаете рекламную кампанию через рекламное агентство. Вы не пробовали обсуждать данную ситуацию с Вашим менеджером?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Рекламную кампанию должны были принять к показам.

pouchkov
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте!

 

Суть вопроса - простая. Есть мое рекламное объявление - M-116721670

Оно посвящено рекламе интернет-магазина фехтовальной экипировки. Я уже совершил примерно 15-20 попыток пройти модерацию и вcякий раз мне приходлит сообщение - "Отклонено модератором". В подробностях:
Объявление не соответствует рекламной политике Яндекса. Требования к рекламным материалам вы можете прочитать здесь:http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/ 

 

Я даже один раз прошел построчную сверку - смотрел на требования к материалам и проверял соотвествует ли мое объявление этим требвоаниям. По моему мнению все соотвесвует. А отказ приходит и приходит. 
У меня исчерпан весь запас вариантов, почему я не прохожу модерацию.

 

Вопрос - почему конкретно мое обхявление не проходит модерацию? В чем именно оно не соотвесвует правилам? 

Спасибо! :+)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Объявления отклонялись на автомодерации. На данный момент должны быть уже приняты.

pariki5.rf
27 января 2016, 23:39

Подскажите что не так! Не находим места уже. Вы наша надежда

кампания 7395848

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

По вопросам, связанным с данной кампанией, с Вами свяжется сотрудник службы поддержки.

pariki5.rf
27 января 2016, 23:39

Не связывается, мне просто интересна причина.

pariki5.rf
27 января 2016, 23:39

Третий день пошел, я видел человек 2 месяца ждал. У меня нету такой возможности.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Я уточню Ваш вопрос.

ikurz
27 января 2016, 23:39

Скажите, пожалуйста, почему уже третий день я не могу получить никакого ответа ни здесь, ни через тикеты/почту? Недостаточно вежлив? Лицом аватаркой не вышел? Маленький бюджет?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Ваша рекламная кампания на обсуждении, мы свяжемся с Вами незамедлительно по факту решения.

oleg.ilyushechkin
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Ксения!

Рекламная кампания N 7338178 не проходит модерацию в связи с несоответствием рекламной политике. Разъясните, пожалуйста, почему, так как объявления со схожей тематикой есть в поиске. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Олег.

По данному вопросу с Вами свяжется представитель службы поддержки Директа.

bombatgame.evilbombat
27 января 2016, 23:39

 

Рекламная кампания N 7081738.

02.09 добавил несколько новых поисковых фраз к объявлению, само объявление не менял. Результат - компания отклонена, как несоответствующая рекламной политике Яндекса, причины объяснены быть не могут.

Ладно, вношу изменения в поисковые фразы, и возвращаю всё к виду "как было". Т.е. как было до изменения, и уже одобренное модератором. Итог: компания отклонена модератором по тем же причинам.

Пишу жалобу в службу поддержки - робот обещает ответ "в ближайшее время", которое не наступает уже 4-й день.

 

Происходящее дальше сложно назвать иначе, как театр абсурда. В компании продолжаются показы объявления, но при этом заблокирована функция пополнения средств. Сегодня средства закончились, и компания остановилась.

Как долго ждать "ближайшего времени", в течении которого будет рассмотрена жалоба?

 

 

 

 

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Проверьте, пожалуйста, сейчас кампани уже должны были принять к показам. Отклонялась на автомодерации, и, во избежание повторения подобной ситуации, мы добавили ее в список для ручной проверки.

bombatgame.evilbombat
27 января 2016, 23:39

Да, компания уже принята к показам. Спасибо за оперативность.

kashirr
27 января 2016, 23:39

Ксения, здравствуйте.

Я по поводу рекламной кампании №7351192. Отправлял и гарантийное письмо с приложением нашего свидетельства о регистрации, и дополнительные документы (сертификаты и т.п.), и объявления редктировал несколько раз, ответ один- пункт 14. Причём объявления конкурентов по той же тематике вполне себе прекрасно существуют.

Не могли бы вы уточнить в чём может быть дело? Заранее спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый вечер.

Посмотрим рекламные материалы и обязательно свяжемся с Вами.

kashirr
27 января 2016, 23:39

Ксения, здравствуйте. Мне пришёл ответ на мой тикет от 3 сентября. Не могли бы вы уточнить- это ответ на запрос в этой конференции? 

Есть так, то напишите в ответе на этот пост)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Честно говоря, я не в курсе, на какой вопрос Вам ответил сотрудник службы поддержки. Вам требуется продублировать ответ?

 

kashirr
27 января 2016, 23:39

Ну я просто немного не понял, так как ответ сотрудника службы поддержки выглядел как ответ на тикет от 3 сентября, в то время как я в этой конференции отписался только 6. Да и ответ меня серьёзно смутил- учитывая количество документов, которые я переслал, все гарантии, котрые я предоставил, а также наличие нескольких конкурентов, которые благополучно рекламируются по тем же ключевикам))

Так что если не сложно- напишите ответ мне лично, чтобы уж я точно знал)

Заранее спасибо.

С уважением, Шишканов Денис.

neon8-160
27 января 2016, 23:39

Добрый день, можно ли узнать почему именно была отклонена заявка 

Кампания 

«Za5aya» № 7425369▼
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Проверьте, пожалуйста, рекламную кампанию, уже должны были принять.

neon8-160
27 января 2016, 23:39

Приняли, спасибо, а можно хоть узнать, в чемже была причина первого отклонения?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Рекламная кампания отклонялась на автомодерации.

neon8-160
27 января 2016, 23:39

Автомодерация почти 12 часов, неплохо:-D

musalaeva.an
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте! Ксения, подскажите пожалуйста причины отклонения объявлений: M-218419760, M-218417730, M-218415900, M-218414749, M-217722912, M-217721578, M-217716699, M-217716113. Что нужно исправить? Пробовала писать в службу поддержки, ничего не отвечают. Заранее Вам благодарна.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Сейчас из объявлений не ясно, что именно Вы рекламируете. Напишите, пожалуйста, в текстах конкретнее об объекте рекламирования, например, о  DVD-диске со специальной методикой итд.

musalaeva.an
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте! Все исправила, но ни одно объявление модерацию опять не прошло. Посмотрите пожалуйста кампанию 7351072.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Отклонялись на автомодерации, сейчас проверили вручную - объявления приняты. Проверьте, пожалуйста.

hastl
27 января 2016, 23:39

Добрый день! 

Помогите разобравться, что именно " не соответствует рекламной политике Яндекса" в объявлениях M-219440456, M-219440640 рекламной кампании 4550781.

Попробовал упрощенное объявление M-220068622 без быстрых ссылок, без изображения и с коротким текстом. Оно отклоняется с той же причиной.

На запрос 13090709390214998 от 7 сентября ответа пока нет.

Спасибо! 

billiardom
27 января 2016, 23:39

Не могу понять по каким причинам отклоняются компании раньше эти же объявления работали на ура, хотели только поменять ссылку по причине ее изменения.

К сожалению, Ваша кампания N5724552 "Первая" отклонена модератором.
Отклоненные объявления:
 M-220285380, M-125411125,  и все остальные

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Рекламную кампанию должны были принять к показам.

super.mobilka2
27 января 2016, 23:39

Добрый день

Подскажите по каким причинам не проходит модерацию объявление M-220289966.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте.

Рекламное объявление должны были уже принять к показам.

Евгений Миклаш
27 января 2016, 23:39

Прошу разъяснить почему объявление M-221188507, в рамках рекламной компани 7286069, не проходит модерацию. Уже не впервый раз!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Здравствуйте, Евгений.

Приняли объявление - отклонялось на автомодерации.

Евгений Миклаш
27 января 2016, 23:39

подскажите, почему, когда я добавил некоторое количество фраз, объявление сново отклонили

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Евгений, установили для Вашей кампании только ручную проверку. Посмотрите, пожалуйста, уже должны были принять.

irbis16
27 января 2016, 23:39

Добрый день!

Почти неделю не могу пройти модерацию. Заводил разные кампании - переписывал тексты объявлений. Например, кампания 7456702:

Межкомнатные двери в наличии

Купите готовые двери со склада производителя от 7500 руб.

фразы:

готовые двери межкомнатные

двери со склада

двери в наличии

и т.д.

Опечаток нет, двери в наличии есть, склад соответственно у производителя есть, ОГРН в контактах есть, на странице представлены двери в наличии:

http://dverport.ru/dveri-v-nalichii/

Отклонение по стандарту со ссылкой на требования...


 


yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:39

Добрый день.

Рекламную кампанию приняли к показам - оклонялась на автомодерации.

irbis16
27 января 2016, 23:39

Спасибо, Ксения! Еще вопрос по изображениям возник. Не прошел модерацию изображений в кампании 7351576. Фото салона, солярия, ногтей и лица не приняты по соответствующим объявлениям.. 