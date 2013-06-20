Клуб Директа

Клуб Директа

Оплата рекламы

В нашей Помощи есть разделы, посвященные вопросам оплаты рекламной кампании:
способы оплаты рекламной кампании;

перенос средств между кампаниями,

отсроченный платеж;

возврат денежных средств;

заключение договора, история взаиморасчетов с Яндексом.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, задайте его, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению или группе по работе с платежами по электронной почте info@balance.yandex.ru (ответ будет дан в течение дня) или по телефонам (с 09:00 до 20:00):
+7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный).

314 комментариев
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seo152
27 января 2016, 23:37

У нас интерфейс агентства ! никаких ссылок на раздел взаиморасчетов у нас нет !

violetta949
27 января 2016, 23:37

У меня исчезла кнопка "доплатить", на счету ровно 0, 01 доллар. Не могу пополнить счет. 

getwimax
27 января 2016, 23:37

Здрасьте! Достал жутко один момент..) 

когда выставляю счет клиенту , то по-умолчанию выбирается последний способ оплаты (т.е. напримре - физ лицо. вебмани) , а у этого клиента надо выбрать юр. лицо и счет выставить. Так вот , можно , чтобы к клиентам привязывался последний способ оплаты по клиенту , а не в целом по всем клиентам. Спасибо! 

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

Спасибо за Ваше предложение, обязателно его рассмотрим.

photo-maestro
27 января 2016, 23:37

Вечер добрый! Подскажите как быстрее всего ( после Ваших изменений ) - оплатить рекламную компанию в Яндекс Директе??

У меня в новой компании по умолчанию выбрана валюта Тенге, хочу оплачивать при помощи рублей. Или же если это возможно при помощи карточки Visa пр. Но никак не через банк. Это огромная потеря времени.

 

Ждем ответа =)

brilyov.david
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. Пытаюсь зачислить средства через wmu, при этом появляется ошибка - err: 4 merchant purse (U213618409187) not activated step:131

Кампания - N 7392155

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Уточните, пожалуйста, выполняются ли данные требования: "Оплата возможна только из кошелька типа U, прямой перевод на кошелек продавца невозможен, оплата предоплаченными ВМ-картами и по чекам терминалов не принимается." https://direct.yandex.ru/help/?id=1126104#1126122

brilyov.david
27 января 2016, 23:37

Да, конечно, эти требования выполняются

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за ответ. Будем разбираться, обязательно отпишусь.

elebelyk
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. Пытаюсь зачислить средства через wmu, при этом появляется ошибка - err: 4 merchant purse (U213618409187) not activated step:131

оплатить не могу уже 3й день

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Укажите, пожалуйста, номер кампании.

rim2000
27 января 2016, 23:37

Ксения, проблемы с оплатой через wmu это не вина Директа, это проблемы нашего ******* украинского законодательства, вот объяснения по этому поводу на Корреспонденте http://korrespondent.net/business/financial/1598845-webmoney-ostanovila-priem-platezhej-istochnik

Но я сейчас не об этом... Также невозможно оплатить рекламу Яндекс Деньгами - пишет "Извините, функция оплаты в данный момент недоступна." Почему??? Т.е. Украина осталась вообще без возможности оплатить рекламу? Сделайте еще варианты оплаты, например через Единый кошелек - пользуюсь им часто - легко, быстро, доступно, беспроблемно. 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. Очень неприятное известие.

По поводу других способов оплаты для Украины, есть еще:

  • Банковская карта (Украина). К оплате принимаются карты Visa и MasterCard, а также карты Приват Банка — Cirrus Maestro и VISA Electron. Оплата производится в гривнах.

    Для оплаты потребуется ввести номер мобильного телефона и код, который Вы получите по SMS.

  • Наличными гривнами в банке (Украина). Оплата банковским переводом на счет ООО "Яндекс Украина" или через систему Приват24 Приват Банка.

    Ваш заказ начнет выполняться, как только деньги поступят на счет ООО "Яндекс Украина".

http://direct.yandex.ru/help/?id=1126104#1126122

rim2000
27 января 2016, 23:37

Ксения, спасибо, за подсказку! Нашла, как поменять способ оплаты и теперь Яндекс Деньгами можно оплачивать ))

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

была рада помочь :)

elebelyk
27 января 2016, 23:37

ок, будем ждать, хотя многие оплаты проходят кроме яндекса директа

b-oa
27 января 2016, 23:37

Есть вопрос. В "Моих компаниях" в разделе Платежи и документы

документы "акты по счету" это полноценные Акты для бугалтерии или там дан только номер акта, а сам акт с  этим номером нужно запрашивать у Яндекс.Директа?
Другими словами, заказчику нужен счет и акт об оплаченой работе. Эти счёт и акт являются полноценными бухгалтерскими документами?
Заранее благодарю за ответ.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Почитайте, пожалуйста, о порядке предоставления документов: http://direct.yandex.ru/help/?id=1126106#1126120

b-oa
27 января 2016, 23:37

Как зарегистрироваться юредическому лицу, для получения документов.
И, какие то дополнительны условия нужны будут для регистрации?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Не требуется соблюдение никаких дополнительных условий, Вам просто нужно оплачивать счета от юридического лица, а не от физического.

 

ecom.instruments
27 января 2016, 23:37

По ошибке выставила счет на физ.лицо вместо компании. Как удалить счет или поменять данные плательщика?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Вы можете выставить еще один счет, на юридическое лицо  и оплатить его. В процессе выставления счета потребуется сменить плательщика или создать нового.

ecom.instruments
27 января 2016, 23:37

А старый счет исчезнет автоматически?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Выставленные счета не исчезают, отменить или удалить их также не получится. Если счет был выставлен без отсроченной оплаты, он не требует обязательной оплаты.

Вы можете связаться с группой по работе с платежами и попросить заменить плательщика в счете (перед этим нового платльщика требуется завести в системе).

Телефоны для связи:

Для Москвы: +7 495 739-22-22, доб. 2345

Для всей России: 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный)

Звонки принимаются по будням с 09:00 до 20:00 (время местное).

Электронная почта: info@balance.yandex.ru.

Гораздо быстрее будет выставить новый счет.

ecom.instruments
27 января 2016, 23:37

Спасибо за помощь!

Валентин
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.
Сделайте пожалуйста, что бы можно было самому менять способ оплаты отсроченного платежа. Что бы при погашении задолженности, при нажатии кнопки ОПЛАТИТЬ выходил выбор вариантов оплаты.
А то очень часто приходиться писать Вам на почту с просьбой сменить вариант оплаты отсроченного платежа. Что не есть удобно (((

super.mobilka2
27 января 2016, 23:37

Добрый день, для оплаты объявления (7445761) отправил скан паспорта, сколько времени займет его проверка и когда уже можно будет запустить рекламную компанию?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. Очевидно, речь идет про идентификацию в Яндекс.Деньгах, и с этим вопросом Вам лучше обратиться в службу поддержки сервиса: +7 (495) 974 3586

Даниил
27 января 2016, 23:37

Яндекс.Директ выставил счет на физическое лицо. Оплата Яндекс.Деньгами. Но во вкладке счета, кликая на данный счет, мне выдается сообщение что "К сожалению, оплата Яндекс.Деньгами не доступна."

Это временный глюк или все же что-то могло быть сделано не так? 

№ объявления: 7496065 

 

 

 

 

 

 

Александр Иванов
27 января 2016, 23:37

может кто подскажет как иправить проблему оплаты. пишет нет договора! что за дела?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, Александр.

Про какую кампанию идет речь?

Такое может быть, если в кампании отклонены объявления.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Не смогли обнаружить ошибку, оплата Яндекс.Деньгами должна работать.

Пришлите, пожалуйста, скриншоты с пошаговыми действиями.

Дмитрий
27 января 2016, 23:37

Добрый день. У меня такие же проблемы. Пишет нет договора.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Про какую кампанию идет речь?

Дмитрий
27 января 2016, 23:37

Вообщем печально техподдержка молчит. Оплатить как я понял в ьлижайшие дни не получится.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Я же прошу Вас, сообщите здесь номер кампании, мы будем разбираться.

Дмитрий
27 января 2016, 23:37

N 7258585

Дмитрий
27 января 2016, 23:37

Все нормально подключили меня.(love) яндексу

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Отлично :)

artboxby
27 января 2016, 23:38

Добрый день

Как быстро рассматриваются документы для разрешения оплаты? 

fotobar99
27 января 2016, 23:38

Привет, расстраивает медленное зачислиние денег через Приват24 из Украины,

оплатил вчера - до сих пор не зачислено - об оплате сообщал. Компания не стартует - теряю деньги я теряет деньги Яндекс. Почему? почему деньги не зачисляются автоматом как у всех???

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

А само подтверждение о переводе средств у Вас есть? Мне кажется, Вам лучше незамедлительно связаться с группой по работе с платежами Украины по

телефонам:

для Киева: +380 44 586-41-48

для Одессы: +380 48 737-44-10

для всей Украины: 0 800 60-48-61 (звонок со стационарных телефонов в Украине бесплатный).

Обязательно сообщите специалисту номер счета.

med-travel.pl
27 января 2016, 23:38

дравствуйте!

Кампания 7200260.

Теперь не могу пополнить счет и Яндекс.Денег.

Оплачивала до этого, как физ лицо и все было в порядке. теперь же "Нет договора. Пожалуйста, обратитесь к менеджеру.

С уважением,
Отдел по работе с агентствами"

Не тот ли это договор-оферта, удобство которого заключается в том, что обладая полной юридической силой, он не требует двустороннего подписания?

 

med-travel.pl
27 января 2016, 23:38

Есть тут кто живой?

кто-нибудь может внятно объяснить, что происходит?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Нет, это не должно быть связано с этим договором. Разбираемся с ситуацией, обязательно свяжемся с Вами.

med-travel.pl
27 января 2016, 23:38

Спасибо. Буду ждать.

med-travel.pl
27 января 2016, 23:38

Извините, но проблеме уже неделя, а никакой информации с вашей стороны нет. Беспокоюсь.

med-travel.pl
27 января 2016, 23:38

Уже прошло 10 дней, но моей проблема не решена, никакой информации о том, предпринимается ли что-то и сколько еще ждать тоже не поступало. Хотелось бы получить разъяснения

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Насколько мне известно, сотрудники службы поддержки связались с Вами и 9го октября Вам был предоставлен ответ. Если Вы не получали письмо, я могу продублировать текст письма здесь, либо попрошу продублировать отправку. 

med-travel.pl
27 января 2016, 23:38

Да. Я получила информацию о том, что правила поменялись и теперь, чтобы иметь возможность оплатить Яндекс.Деньгами свое старое рекламное объявление мне нужно зарегистрировать новый аккаунт с новым пользователем-резидентом, выслать в Москву по почте новое гарантийное письмо, нотариально подтвержденные паспортные данные и потом, возможно, мне разрешат это сделать.

Только, понимаете, я не уверена, что правила опять не поменяются на еще более абсурдные. Поэтому попытаюсь вернуть себе деньги из своего Яндекс-кошельках и постараюсь во избежание пустой траты времени не связываться больше с Яндекс.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Фактически, Ваше предложение с самого начала было передано на рассмотрение, однако не всегда остается возможность изменить способ оплаты у отсроченного счета, в том числе у сотрудника Яндекса. Приносим извинения за не отправленный ответ.

Обращаю Ваше внимание, Ваш комментарий противоречит нескольким правилам Клуба и будет удален. Прошу Вас в дальнейшем придерживаться норм деловой этики в общении.

В следующем комментарии расскажите, пожалуйста, подробнее, что у Вас произошло.

Спасибо.

Валентин
27 января 2016, 23:38

Как можно быстро поменять способ оплаты отсроченного платежа? Вчера написал в инфо@баланс - ответа нет ((

Сегодня опять написал - жду. Кампания стоит, оплатить не могу ((

 

Валентин
27 января 2016, 23:38

Ребята!!!!!

Сегодня третий день и третий раз отправляю письмо на info@balance.yandex.ru
с просьбой сменить способ оплаты отсроченного платежа (((
Вторые сутки рекламная кампания стоит не оплаченная ((

Специально за ранее за сутки первый раз написал попросил сменить способ оплаты.

 

Если б я сам мог сменить способ оплаты отсроченного платежа....

 

 

 

 

Alex_soldier
27 января 2016, 23:38

Изменение параметров отсроченного платежа - сложный многоступенчатый процесс, который к тому же не всегда возможен.

Т.е. быстро точно не получится.

 

Заявки, направленные в Службу поддержки, рассматриваются в порядке общей очереди.

В этом плане выгодно иметь Персонального менеджера, чтобы решать вопросы через него.

Но в любом случае, заявки, отправленные в выходные, чаще обрабатываются уже в рабочие дни.

pixartby
27 января 2016, 23:38

Уже 4 дня жду принятия кампании.

3 раза отправлял копию документов на info@balance.yandex.ru

Доступна оплата только Яндекс.Деньгами, а возможности оплачивать ими нет.

Пмогите, пожалуйста. Кампания № 7257110

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Разбираемся с возникшей ситуацией, надеюсь ответить Вам в ближайшее время.

pixartby
27 января 2016, 23:38

Пришло письмо, что оплата из Беларуси может осуществляться только банковским переводом.

Мне помнится что раньше я мог оплатить рекламу как угодно, через любой удобный мне сервис (карточка, wbmoney и прочее)... Что-то изменилось для нерезидентов РФ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

В способы оплаты нерезидентами РФ были внесены некоторые изменения после того интерфейс Директа стал мультивалютным. Описание способов оплаты представлено здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=1126104

omgeveryday
27 января 2016, 23:38

У меня кажется аналогичная проблема. (Беларусь) Ни с прикрепленной к Яденьгам карты, ни самими Яденьгами кампания не оплачивается. Вылазит:     Ой! Ничего не получится 
 При оформлении платежа были указаны неверные данные...
Подскажите, решился ли вопрос и каким образом?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Согласно правилам, приведенным в Помощи, Вы можете произвести оплату безналичным переводом на расчетный счет ООО «Яндекс» в российских рублях, долларах США или евро.  Уточните, пожалуйста, способ оплаты совпадает?

igormixno
27 января 2016, 23:38

СРОЧНО! Подскажите пожалуйста, как отвязать аккаунт от агенства и изменить способ оплаты на вебмани? СРОЧНО!

igormixno
27 января 2016, 23:38

Помогите пожалуйста, срочно нужно пополнить счет, какизменить способ оплаты с банковского платежа на вебмани, аккаунт привязан к агенству, как его отвязать и как изменить способ оплаты?

(№ 7697681)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Игорь.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер рекламного агентства и поможет разобраться в сложившейся ситуации.

igormixno
27 января 2016, 23:38

Спасибо, буду с нетерпением ждать!

 

cpentyc
27 января 2016, 23:38

Как перенести рекламную компанию на другой аккаунт?

zakaz.nuskin
27 января 2016, 23:38
Ошибка при оплате с карты

Компания N5301751 принята модератором, но положить деньги на неё невозможно, выходят ошибки:

- сервис времено остановлен

- Неизвестная ошибка. (ERR-BALANCE1F-83443)

- Превышен интервал ожидания ответа. Повторите операцию позже. ERR-1012

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Плопробуйте, пожалуйста, еще раз. Если не получится, прикрепите в ответном комментарии скриншот, мы будем разбираться с ситуацией.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Должны были все привести в порядок.

ernestos85
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Возникла проблема с оплатой рекламной кампании. При попытке оплатить с помощью банковской картой пишет (Операция отклонена Вашим банком.). На карте деньги есть, так как  кампании в гугл оплачиваются без проблем. Сегодня только оплатил кампанию в facebook, а вот яндекс оплату почему-то не принимает. С чем это может быть связано и как решить эту проблему?

Наталья
27 января 2016, 23:38
Добрый день!

Скорее всего, дело в том, что Ваш банк не поддерживает протокол 3-D Secure.

С недавнего времени идентификация по протоколу 3-D Secure стала обязательной при оплате услуг Директа по банковской карте. Это необходимо, чтобы обеспечить дополнительную защиту держателей банковских карт от несанкционированного доступа.

Пожалуйста, уточните в Вашем банке, поддерживает ли он технологию 3-D Secure. Если нет, то, к сожалению, по данной банковской карте оплатить Директ не получится. Вы всегда можете воспользоваться альтернативными способами оплаты — http://help.yandex.ru/direct/quick-start/pay.xml

Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, уточняйте.   
moscow-mo.ru
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, объясните мне пожалуйста. Как мне пополнить директ через Webmoney, если при выборе способа оплаты стоит только Яндекс.Деньги? 

 

 

 Скриншот

alextr19
27 января 2016, 23:38

 Здравствуйте, уважаемые сотрудники Яндекс. Меня зовут Александр. Неделю я пытаюсь оплатить контекстною рекламу из Беларуси. Создается впечатление, что не вы боритесь за клиентов, а клиенты должны бороться за вас и уговаривать вас взять деньги. Компания прошла модерацию, Скан документов и все данные отправлены, но дальше страницы с надписью

""Для проведения оплаты нам необходимо получить подтверждение, что вы являетесь резидентом указанной вами страны.

  • для юридических лиц — свидетельство о регистрации юридического лица, карточка предприятия с реквизитами и контактная информация;
  • для физических лиц — документ, удостоверяющий личность.

Копии данных документов вы можете отправить на электронный адрес: info@balance.yandex.ru, в письме обязательно укажите номер рекламной кампании.""

 я так и не продвинулся. Может быть вы мне объясните, почему американский Google мгновенно принимает к оплате мою кредитную карточку VISA GOLD и не требует от меня паспортов писем и еще не понятно чего? Почему на запуск рекламы в Google у меня ушло 5 минут и меньше чем через час я получил первый заказ с сайта7 Я впервые столкнулся в интернете с тем, что я не могу сделать оплату картой VISA сразу. Что надо ждать каких-то подтверждений согласований и т.д. И это при том, что у нас какое-то союзное государство, равные права и упрощенные взаиморасчеты.

 Ответьте мне пожалуйста по адресу alextr19@yandex.ru смогу ли я самостоятельно оплатить контекстную рекламу в Яндексе банковской картой VISA GOLD и когда. Или надо будет все таки обращаться к посредникам от которых компания Яндекс так старательно открещивается.   Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Здравствуйте, Александр.
К сожалению, в данной ситуации я никак не смогу Вам помочь, так как таковыми являются условия оплаты резидентов некоторых стран. Все способы оплаты по каждой стране перечислены у нас здесь: https://direct.yandex.ru/help/?id=1126104#1126114
alextr19
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Ксения. Спасибо за ответ. Резеденты Белоруси, как всегда, оказались в самых "выгодных" условиях.

fiuggi-cassa
12 сентября 2017, 14:46
alextr19,
аналогичное чувство, 2017й год, а Яндекс всё так же морочит голову клиентам и не хочет сделать оплату своих услуг удобной и лёгкой как у Google.
victor.victor707707
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте! 06.01.2014 произвели оплату рекламной компании по счету на оплату Z-32066496-1 от 27.12.13  в тот же день был отправлен скан копия на электронный адрес info@balance.yandex.ru. Но почему то на данный момент средства на рекламную компанию так и не поступили. Заранее спасибо за ответ. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Здравствуйте, Виктор.
Действительно, странная ситуация. Вы оплатили сумму, соответствующую счету?
Попробуйте, пожалуйста, обратиться по электронной почте kaz-media@yandex.ru (например, продублировать туда Вашу квитанцию) и по телефонам (для немедленного выяснения вопроса):
+7 727 267-75-90;
+7 727 239-04-82.
gruzomix
27 января 2016, 23:38

Добрый день. Вчера по моей рекламе был один переход и было списано 5 рублей. Сегодня два перехода и списано 20 рублей. В гугл.адвордс я сам задаю цену за клик, а тут что то вообще не понял. Почему вчера 5, а сегодня два за 20?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38
Здравствуйте.
Вы используете Легкий интерфейс для размещения рекламной кампании, и в нем Вы действительно не увидите фактических цен за клик.  Для того, чтобы самостоятельно задавать ставки у запросов, Вам лучше перейти в Профессиональный интерфейс. Изменить вид интерфейса можно здесь: https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=chooseInterfaceType 
Не забудьте, пожалуйста, почитать об условиях перехода и различиях в интерфейсах.
cpa.xxx
27 января 2016, 23:38

Добрый день! Скажите, почему с меня пытаются списать НДС, хотя плательщик - физическое лицо. Способ оплаты - вебмани.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Сумма НДС добавляется продавцом к стоимости услуг в соответствии с нормами налогового законодательства. В платежных документах и документах, подтверждающих оказание услуг, сумма НДС будет указана отдельной строкой.

Подробнее можно ознакомиться здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=1128159

buhtr
27 января 2016, 23:38

Не пользовался яндекс директом больше года, хочу возобновить. Есть промо-код, как его активировать ? При выставление счета нет возможность ввести промо-код. Будьте добры, подскажите как его активировать ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Возможность активизации промокода предоставляется в том случае, если на логине в течение последних 365 дней не было размещения рекламы.

Я вижу, что последний счет, который был выставлен и оплачен, датируется 01 апреля 2013 года. Это означает, что в последние 365 дней на логине были активные показы рекламы, и необходимое условие использования промокода не выполняется.

К сожалению, в данном случае не сможем Вам помочь.

 

buhtr
27 января 2016, 23:38

Ксения, 1 апреля 2013 у меня счет на платное размещение сайта в Яндекс Каталоге, а по яндекс Директу окончание - ноябрь 2012. Счет на размещение в Яндекс Каталоге это же не Яндекс Директ ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Уточните, пожалуйста, откуда у Вас промокод, какой у него срок действия итд.

UPD. Номер промокда НЕ сообщайте, пожалуйста.

buhtr
27 января 2016, 23:38

Промо код получен при открытии счета в альфа банке, срок действия до 01.07.14

buhtr
27 января 2016, 23:38

Ксения, ну так что каков вердикт? Пердарить промо-код кому-нибудь еще или все таки я могу его использовать, получен он абсолютно законно, если есть какие-то сомнения могу предоставить детальную информацию.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Не могу Вас пока сориентировать, так как на подтверждение информации требуется время. По вопросам активизации промокода, конечно, было бы лучше обратиться по тем контактным данным, которые указаны на листовке с промокодом.

Через Клуб Директа решение вопроса может занять больше времени.

buhtr
27 января 2016, 23:38

Понял, спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Сообщите, пожалуйста, в мою личную почту, номер промокода. 

buhtr
27 января 2016, 23:38

уточните вашу почту и то что вы будете с ним делать, не хочу чтобы директор повесил на меня промо деньги, лучше я ему эту бумажку назад отдам

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Еще раз, если Вы не готовы решать вопрос в Клубе и в режиме гласности, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки.

Почта по имени логина. Собираемся проверить корректность самого кода и, если все в порядке, зачислить денежные средства по промокоду на баланс кампании.

 

buhtr
27 января 2016, 23:38

Ксения, отправил вам на почту промо-код и фото письма с промо-кодом, если нужны какие-то подробности готов ответить.

buhtr
27 января 2016, 23:38

Вопрос решен, спасибо Ксении за участие в решении проблемы

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Была рада Вам помочь :)

anrj-led
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Стала недоступна функция "Отсрочка платежа". Задолженность оплатили (часть счетов с просрочкой на 1-2 дня).
Как ее вернуть?

Номер объявления или рекламной кампании: 7097985, 7423933 и многие другие..

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, Артем.

Спасибо, что указали номер кампании, постараемся ответить Вам поскорее.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Артём, возможность выставления отсроченного счета будет восстановлена сегодня к ночи и станет доступной для использования завтра. Приносим извинения за доставленные неудобства.

 

kuskovnikita
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте!

Рекламная компания N8273299. Уже трое суток прошло.
(Ваша заявка принята и ей присвоен номер № 140131-0713.
Мы ответим на нее в течение суток.)

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

В чем суть вопроса и куда именно Вы написали?

kuskovnikita
27 января 2016, 23:38

Отправил скан паспорта, написали ответят в течении суток, прошло уже трое.

Как долго могут поверять?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Спасибо за ответ. 

Должны довольно быстро проверить и ответить.

Попробуем что-нибудь сделать.

kuskovnikita
27 января 2016, 23:38

Спасибо большое, очень поможите!

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Судя по всему, Вы не дождались буквально несколько минут, сотрудники службы по работе с платежами написали  Вамоколо 5 минут назад. Если письмо не получили, напишите мне сюда, пожалуйста, я попрошу продублировать ответ.

kuskovnikita
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте! На странице выбора способа оплаты написано "Документы временно недоступны.

Система формирует отчётные документы за предыдущий месяц. По окончании этого процесса вы снова сможете увидеть в интерфейсе счета на оплату." Что может быть? Надпись уже второй день!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. 

Пожалуйста, свяжитесь по данному вопросу с группой по работе с платежами - ответ будет предоставлен быстрее. 

Спасибо за понимание!

Neij
27 января 2016, 23:38

Не могу оплатить заказ через яндекс деньги. Браузер постоянно выдает соощение что веб страница не доступнп.

Хотя интернет соединение в норме.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Пришлите, пожалуйста, скриншот и укажите номер кампании.

zmey709
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, работать с директом начал буквально вчера, до этого работал только с адводс. Появились затруднения при опалте, после нажатия кнопки оплатить не было никаких вариантов способов оплаты, а появился только этот текст:

Для проведения оплаты нам необходимо получить подтверждение, что вы являетесь резидентом указанной вами страны.

  • для юридических лиц — свидетельство о регистрации юридического лица, карточка предприятия с реквизитами и контактная информация;
  • для физических лиц — документ, удостоверяющий личность.

Копии данных документов вы можете отправить на электронный адрес: info@balance.yandex.ru, в письме обязательно укажите номер рекламной кампании.

Вопрос для оплаты кампании картой VISA нужно обязательно высылать данные им на почту?

Пожалуйста по возможности опишите пошаговый оплату картой. Спасибо.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Да, отправка документов обязательна. Оплата банковской картой - это способ оплаты для физического лица, требуется предоставление копии страниц документа, удостоверяющего личность.

К оплате принимаются банковские карты Visa и EuroCard/MasterCard (банковские карты Cirrus Maestro и Visa Electron не принимаются к оплате). Чтобы оплатить заказ, используйте реквизиты из квитанции, сформированной в интерфейсе (перейдите по ссылке «Выписать счет»).

Платеж происходит в режиме реального времени и зачисляется в течение 15 минут.

PS по поводу пошагового описания процедуры оплаты - все-таки эту информацию будет лучше запросить по телефону у сотрудников группы по работе с платежами.

zmey709
27 января 2016, 23:38

То есть, чтобы способы различных платежей были доступны нужно просто отпрвить им на почту копию паспорта.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Отправьте, пожалуйста, те документы, которые представлены в интерфейсе, обязательно укажите номер кампании в теме письма. 

Если Вы будете оплачивать счета также от юридического лица, требуются свидетельство о регистрации юридического лица, карточка предприятия с реквизитами и контактная информация. 

 

zmey709
27 января 2016, 23:38

Спасибо за помощь.

zmey709
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте. Всё никак не могу оплатить кампанию

отправил копию документов удостоверяющих личность со всеми данными, в ответ прислали письмо где сказано, что мне доступен только один способ оплаты - банковские переводы, получается кредитной картой VISA оплачивать никак не смогу?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Ранее Вы указали, что страна - Узбекистан. Да, для Узбекистана у нас возможны только переводы: https://direct.yandex.ru/help/?id=1126104#1126122

zmey709
27 января 2016, 23:38

Могут ли пользователи зарегистрированные как нерезидент РФ оплачивать с помощью кредитной карты VISA

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Это зависит от того, из какой страны сам нерезидент.

Все способы оплаты, доступные для нерезидентов из разных стран, указаны у нас тут: https://direct.yandex.ru/help/?id=1126104#1126122 и тут: https://direct.yandex.ru/help/?id=1126104#1126114

zmey709
27 января 2016, 23:38

Из Узбекистана

zanozin914354
27 января 2016, 23:38

Доброй ночи пополнил сегодня счет в директе в два платежа на общую сумму 3540руб. у меня был промо код от альфа банка на сумму 9000руб.,но деньги по промокоду так и не зачислились,сразу скажу что промо-код действителен(не просрочен).Это моя первая рекламная компания в директе,помогите пожалуйста разобраться в ситуации.

zanozin914354
27 января 2016, 23:38

Доброй ночи,сегодня решил сделать свою первую рекламную компанию в директе первый раз,оплатил 3000руб. в два захода первый на 500руб. и второй на 2500руб.,у меня был промо-код от "Альфа-банка" на сумму 9000руб. которые не зачислились,служба поддержки попросила написать на почту о том чтобы сделали вручную,но от тех поддержки ни одного письма не пришло,помогите пожалуйста если возможно ускорить процесс буду очень благодарен.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Прочитайте, пожалуйста, требования, указанные на листовке с промокодом. Скорее всего, там указано, что сумма счета должна составлять не менее 3 000 рублей. Вы оплатили меньшую сумму, по этой причине промокод не был зачислен.

Если Вы написали в тех поддержку, письму был присвоен определенный номер (тикет), укажите в комментарии, пожалуйста, этот номер, попробую поторопить с ответом.

zanozin914354
27 января 2016, 23:38

рррр

ARTUR180483
27 января 2016, 23:38

не поступили средства на счет Б-341842291-1. оплатил наличным через сбербанк 17.03.2014.сумма 495.60 руб

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Данный счет в нашей системе не определен. Рекомендуется в ближайшее время связаться с сотрудниками группы по работе с платежами по электронной почте info@balance.yandex.ru (ответ будет дан в течение дня) или по телефонам (с 09:00 до 20:00):
+7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный).

Лучше связаться по телефону - так Вы гораздо быстрее получите ответ.

solidkonkrit
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте! Я гражданин Республики Беларусь. В сервисе яндекса я новичек и столкнулся с неприятной проблемой. От тех поддержки ответа пока не получил. Порядок действий и проблема обисаны ниже.

1.Зарегестрировал яндекс-кошелек

2.Создал рекламную компанию(валюта доллар)

3.Пока реклама была на модерации, закинул деньги на яндекс-кошелек(положил бел.руб. на счете отразились руские руб)

4.После того как модераторы проверили рекламу, пробывал оплатить ее яндекс деньгами(мои компании-доплатить), но в вариантах оплаты такого пункта просто нет. При нажании выписать счет появляется страница:

 

>Для проведения оплаты нам необходимо получить подтверждение, что >вы являетесь резидентом указанной вами страны.

  • >для юридических лиц — свидетельство о регистрации юридического >лица, карточка предприятия с реквизитами и контактная информация;
  • >для физических лиц — документ, удостоверяющий личность.

При нажатии оплата наличными выводит на страницу с кодом платежа

 

Пробовал оплатить с "код платежа" как описано в помощи (деньги - все_услуги_и_товары - реклама - услуги_яндекса),

Название: Услуги Яндекса

Код платежа: 5007ХХХХХХХ (одинадцать цыфр для оплаты наличными)

Сумма ХХХ руб.

 

но при оплате после ввода СМС кода выкидывает на страницу с натписью

"Ой! Что то не так, проверьте правильность и т.д."

 

При попытке оплаты через (Деньги - Счета - Яндекс_директ) выкидавает сообщение:

"К сожалению, оплата Яндекс.Деньгами не доступна для аккаунта в долл.."

 

Возникшие вопросы:

1. Почему я не могу оплатить рекламу яндекс деньгами?

2. Я гражданин Беларуси. Гдето прочитал что оплата яндекс-деньгами возможна только для граждан РФ. Так ли это?

3. Если ответ на 2-й вопрос "ДА". То почему пополнить яндекс кошелек я МОГУ, а пользоваться им на собственном сайте яндекса НЕТ?

4. Самый главный вопрос. Что мне делать в данной ситуации?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

В Помощи Яндекс.Директа указано следующее:

Для резидентов Грузии, Беларуси, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и других государств

Компании (способ оплаты от юридического лица) из Грузии и компании из стран СНГ (за исключением России, Украины и Казахстана, для которых действуют свои условия оплаты) могут производить оплату безналичным переводом на расчетный счет ООО «Яндекс» в российских рублях, долларах США или евро.

Ваш заказ начнет выполняться, как только деньги денежные средства поступят в на расчетный счет ООО «Яндекс».

Если Вы хотите оплатить от физического лица, то долларами США, евро или швейцарскими франками со счета в банке. Оплата банковским переводом на расчетный счет Yandex Europe AG.

Для выставления счета на оплату необходимо загрузить в интерфейс отсканированную копию паспорта (первая страница и страница с регистрацией) или водительского удостоверения.

 

Все вопросы, связанные с оплатой рекламных кампаний и расчетными документами, вы можете задать группе по работе с платежами по электронной почте info@balance.yandex.ru или по телефонам:

Для Москвы: +7 495 739-22-22, доб. 2345

Для всей России: 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный)

Звонки принимаются по будням с 09:00 до 20:00 (время местное).

 

Отвечаю на Ваши вопросы:

1. Для Вашей страны действуют определенные условия оплаты счетов, про котрые мы пишем здесь: http://direct.yandex.ru/help/?id=1126104

2. Оплата Яндекс.Деньгами возможна для резидентов РФ и Украины.

3. Яндекс.Деньги были созданы не для оплаты Яндекс.Директа, это самостоятельный сервис. Рекламная кампания в Яндекс.Директе - не означает, что у Вас есть собственный сайт на Яндексе.

Это означает, что у Вас есть рекламные объявления, которые Вы можете разместить на Яндексе и переход по которым ведет на Ваш сайт или на страницу-визитку.

4. Вы можете оплатить рекламное размещение представленным выше способом. При возникновении любых сложностей и вопросов, звоните, пожалуйста, по указанным телефонам (лучше не писать в тех поддержку, а прямо сразу же звонить - получится быстрее).

pzombies2.ucoz.ru
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте!

zmey709
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте ещё раз. У меня такой вопрос. Даже если я пользователь Узбекистана могу ли я оплачивать рекламу с помощью Яндекс кошелька, т.е.пополнять кошелёк с карты, а затем с него оплачивать рекламу?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Нет, еще раз повторю, способ оплаты Яндекс.Деньгами, откуда бы Вы их ни пополняли в кошельке, недоступен для резидентов Узбекистана.

Чепрасов Олег
27 января 2016, 23:38

Куда делись поле и кнопочка пополнения счета ?  В статусе компании "Идут показы", остаток 1.17 у.е. Как теперь счет-то пополнить ? В Тех.Поддержку отписал два дня назад, ответа пока нет. Денежка на счете заканчивается... Беда...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Олег, номер кампании укажите, пожалуйста.

sveta.egiz
27 января 2016, 23:38

Добрый день! Предусмотрены ли какие-нибудь скидки для рекламодателей?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Все условия скидочной политики представлены здесь:http://advertising.yandex.ru/price/discount/context.xml

SOgn-noite
27 января 2016, 23:38

Добрый день!
Я новичок, сегодня заказала рекламу на Яндекс.Директе впервые. Подскажите, пожалуйста, если я оплачиваю рекламу через "Сбербанк-Онлайн" (интернет-банкинг), я в комментарии просто должна написать номер заказа? или более длинный номер рекламной кампании?

И через какое время приходит оплата?

 

Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Номер заказа - это и есть номер рекламной кампании. Важно указать номер оплачиваемого счета.

В течение одного-двух дней средства поступят на счет кампании.

SOgn-noite
27 января 2016, 23:38

Ксения, я в комментарии указала номер заказа (50079082329), как если бы я оплачивала наличными... Что-то можно сделать? Как-то исправить ситуацию, чтобы оплата по размещению прошла на мой счет?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Свяжитесь, пожалуйста, со службой по работе с платежами по телефонам (с 09:00 до 20:00):  +7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный). Сотруднику нужно будет сообщить номер оплачиваемого счета. Обязательно поможем разобраться.

vip.travel.uk
27 января 2016, 23:38

Добрый день. Подскажите почему не прошла оплата, оплатили через БТА банк по квитанции.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

В данной ситуации лучше всего будет связаться с группой по работе с платежами  по телефонам (с 09:00 до 20:00): +7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный).

Сообщите сотруднику номер счета, по которому не прошла оплата.

n9254054177
27 января 2016, 23:38

Доброго времени суток! Оплатил одну кампанию несколькими операциями по одному коду платежа. Причина- терминал для оплаты принял не все купюры, пришлось бегать менять. В итоге в оплате видна только одна сумма. Как можно решить такой вопрос?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Не вполне поняла Ваш вопрос. Мне кажется, лучше сразу же обратиться в службу по работе c платежами по телефонам (с 09:00 до 20:00): +7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39

surikvideo
27 января 2016, 23:38

Добрый день У меня валюта аккаунта в директе грн. так как раньше я был в Украине. Сейчас я нахожусь в РФ и мне нужно сменить валюту. Нигде в настройках не могу найти как сменить валюту на рубли. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Валюта платежей и интерфейса выбирается один раз - в самом начале создания кампании в Директе. Мы также пока не можем изменить валюту Вашего аккаунта. Будем держать в курсе изменений в данной области.

irina.volkovaya
27 января 2016, 23:38

Добрый день! Почему деньги не зачисляются на счет рекламы? Я еще вчера оплатила все, а пишет "ждет оплаты". № заказа: 10398313. Что делать?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

По двум выставленным в пятницу счетам денежные средства еще не поступили. Для уточнения подробностей Вам лучше связаться с группой по работе с платежами по телефонам:

для Киева: +380 44 586-41-48;

для Одессы: +380 48 737-44-10;

для всей Украины: 0 800 60-48-61 (звонок со стационарных телефонов в Украине бесплатный).

lenski.alex.80
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте как оплатить в вебмани я все переискал не могу найти и понять как платить 

При нажатии оплатить меня перекидывает на страницу где только способ оплаты карточкой как и куда перейти не понятно 

Способ оплаты:  Банковская карта (для нерезидентов РФ) - рубли
bolis.by
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте, не могу пополнить счёт для юр. лица в Я.Директе.
Отправил реквизиты и свидетельство компании, но вот уже 4 дня прошло, а ответа так и не получил. Дело в том, что по срокам не успеваем и требуется срочный запуск рекламы. 
Рекламная компания № 11131077

Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Лучше всего будет, если Вы в ближайшее время свяжетесь с группой по работе с платежами и выясните напрямую, что произошло.

Телефоны:

Для Москвы: +7 495 739-22-22, доб. 2345

Для всей России: 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный)

Звонки принимаются по будням с 09:00 до 20:00 (время московское).

maryville3
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.
Яндекс Директ предоставляет такую услугу (по крайней мере в Украине) - помощь персонального консультанта, если месячный бюджет 2.400 грн.
Для того, чтобы начать работу с персональным менеджером мне необходимо подать заявку и оплатить первую часть взноса месячного (например, 30% от 2400 грн).
С этого момента я могу обращаться за помощью к персональному менеджеру, правильно?
А если мне не понравятся рекомендации менеджера и я решу далее не пользоваться его услугами (и соответственно, поставить бюджет не 2.400, а такой, какой я посчитаю нужным) - что произойдет?
Отвечает ли менеджер за предложенные им рекомендации (гарантия на % показов или CTR)?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Вы можете оставить заявку здесь: http://welcome.advertising.yandex.ru/direct/servicing.xml#about

Менеджер самостоятельно свяжется с Вами в течение дня и расскажет, как будет происходить Ваше сотрудничество.

Если Вы захотите прекратить взаимодействие с менеджером, Вам нужно будет просто сообщить ему об этом.

alin.ryabuhina
27 января 2016, 23:38

а постфактум за услуги персонального менеджера не будет выставлен счет? в том случае, если расходы не будут достигнуты лимита 2400 грн?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Нет, такой ситуации не произойдет. На странице, ссылку на которую предоставила Вам ранее, указано: "Воспользоваться услугами персонального менеджера может любой рекламодатель, который в месяц тратит на размещение определенную сумму. Размер минимального бюджета зависит от того, в каком регионе идут показы."

alin.ryabuhina
27 января 2016, 23:38

Спасибо!

alin.ryabuhina
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, есть ли в Яндексе подарочные купоны для новых аккаунтов?
Если да, то каковы условия их получения?
Спасибо. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Единственная акция сейчас проходит с АльфаБанком: http://welcome.advertising.yandex.ru/direct/alfabank.xml

Все вопросы по акции адресуйте, пожалуйста, сразу же в АльфаБанк.

alin.ryabuhina
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Ситуация: есть рекламодетель, который рекламироваль в гугл сайт site.com (пример) самостоятельно. Затем удалил рекламную кампанию и пришел в агенство, чтобы ему настроили кампанию для того же сайта site.com. Купоны для сайта site.com никогда не погашались. Может ли агенство погасить купон для новой рекламной кампании для сайта site.com ?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Насколько я вижу, в Яндексе у Вас есть свой персональный менеджер. Рекомендую с этим вопросом обратиться сразу же к ней. Контактные данные Вы можете посмотреть на странице кампании.

Ульяна
27 января 2016, 23:38

Добрый день! 

В моем аккаунте появилось уведомление об отсрочке платежа. Я никаких не предпринимала

действий по подключению отсрочки. Как такое возможно? 

№ 10789688 номер кампании

 

Мои кампании

Возможна отсрочка платежа на сумму 35.59 руб. без учёта НДС Текущая задолженность: 1 600.00 руб. без учёта НДС.Cрок погашения: 05.03.2015
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

17 февраля в 12:38 под Вашим аккаунтом был выставлен счет с отложенной олатой  Б-50154167-1. Если счет выставили не Вы, рекомендуется проверить, у кого еще может быть доступ к Вашим кампаниям и изменить пароль доступа.

«Отсрочка платежа» на определенную сумму означает, что Вы можете разместить объявления на эту сумму прямо сейчас, а оплатить это размещение в течение последующих 15 календарных дней. Подробнее: http://help.yandex.ru/direct/payments/operations.xml#overdraft

webexcom
27 января 2016, 23:38

Нахожусь сейчас в Казахстане, оплачиваю с долларовой карты, но при попытке оплатить система подставляет казахстанский тенге и говорит что этот способ нельзя будет изменить. Зачем мне тенге, когда я хочу оплатить долларом? Почему нельзя поменять способ оплаты? что делать?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Очевидно, при создании первой кампании Вы выбрали страну и валюту - Казахстан и тенге. Выбор страны происходит один раз. Определяет возможные способы оплаты рекламных кампаний в Директе, валюту платежа и дополнительные налоговые сборы. Для каждого государства они свои. В дальнейшем все финансовые операции в аккаунте – от оплаты счета до управления ставками и контроля статистики, Вы осуществляете в выбранной валюте.

Способы оплаты для резидентов Казахстана: http://help.yandex.ru/direct/payments/payment-methods.xml#companies-non-residents

webexcom
27 января 2016, 23:38

Нет, не очевидно, так как это первая компания на этом аккаунте. Что делать?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Добрый день.

Сейчас кампаний три и первая была создана 3 мая 2013 года. Тогда регион размещения был определен как Казахстан, возможно по этой причине сейчас возникают проблемы с валютой счета. Попробуйте, пожалуйста, связаться с группой по работе с платежами по телефонам:

+7 727 267-75-90;

+7 727 239-04-82.

Сотруднику нужно будет сообщить Ваш аккаунт или номер любой кампании и сказать, что система еще только предлагает сменить валюту с у.е. на тенге, а счет уже выставляется в валюте страны.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

тест

Михаил
27 января 2016, 23:38
Тест?
yndx.glapin
27 января 2016, 23:38

Тест

antonglazz
27 января 2016, 23:38

Привет, оплатил компанию, сумму оплаты приняли, в платежах она как выполненая, а в компании сумма не начисляется, в чём дело не пойму? уже больше часа прошло. Не могли бы помочь

 

Б-52257145-102 апр. 15, 08:55 - номер счёта и время оплаты! 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

Согласно внутренней информации сумма зачислена и идут показы. Если Вы этого не видите, обратитесь, пожалуйста, в группу по работе с платежами по телефонам +7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный).

vovkakur
27 января 2016, 23:38

Привет, что то сайт https://balance.yandex.ru/ перестал корректно работать, выдовая ошибку:

Произошла ошибка:
Неизвестная ошибка. (ERR-BALANCE1F-32416)


И в связи с этим нет возможности пополнить баланс компании, счёта не создаются(

terabit.true
27 января 2016, 23:38

Ксения, добрый день. Готовлюсь к сертификации Яндекс.Директ, нашёл вопрос, на который не могу найти ответа в справке, вопрос касается оплаты. Подскажите правильный ответ.

В течении какого времени просиходит активация компании после пополнения баланса

- мгновенно

- от 5 до 180 минут

- от 10 до 60 минут

 

staz17
27 января 2016, 23:38

По поводу перевода в уе в рубли.

Вчера купил уе по 30 рублей, сегодня мне предлогают перевести компанию в рубли по курсу 25 руб. за уе. В чем "прикол" ? B-)

forsage-kras
27 января 2016, 23:38

Да вообще весело! Раньше НДС входил в те 10 уе, то есть 300 р, а сейчас он начисляется сверх минимального платежа в 300 р. То есть при внесении 10 уе на счет зачислялось 300 р., и они все шли на оплату кликов. Теперь же платеж 354, а на счет падает 300, с них и оплата кликов происходит.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте.

После введения мультивалютности интерфейса Директа, все денежные показатели в Вашем аккаунте указываются без учета НДС:

  • на странице назначения ставок все цены приведены без учета НДС – то есть именно так, как они участвуют в торгах;

  • без учета НДС указываются ставки и ограничения по бюджету в настройках автоматических стратегий управления кампаниями;

  • сумма остатка средств на балансе рекламной кампании также отображается без учета НДС.

Сумма НДС добавляется продавцом к стоимости услуг в соответствии с нормами налогового законодательства. В платежных документах и документах, подтверждающих оказание услуг, сумма НДС будет указана отдельной строкой.

В интерфейсе Директа Вы можете просматривать статистику по списанным средствам как с учетом НДС, так и без. Для этого необходимо выбрать соответствующую настройку в разделе «Статистика».

PetroV
27 января 2016, 23:38

немогу оплатить картой qiwi. пишет банк отклонил операцию.

из qiwi ответили, что неприходит даже запрос к банку и нет никаких ошибок. как быть?

aries03
27 января 2016, 23:38

Добрый день. Вчера проплатила рекламу в яндекс директ № заказа: 

14700841, с карты приват банка.  Деньги сняты с карточки но не поступили на счет моего обьявления. В чем причина? как вернуть средства?
Наталья
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте! А уточните, пожалуйста, на какую сумму был платёж?

Наталья
27 января 2016, 23:38
Добрый день! Удалось разобраться без уточнения по сумме.

Смотрите, у Вас в способе оплаты был выбрано "Наличными гривнами в банке (Украина)". При выборе такого способа оплаты — в том числе при оплате через Приват24 — зачисление происходит дольше.

Сейчас платёж должен быть зачислен.

В будущем советуем Вам выбирать способ оплаты именно "Банковская карта" — тогда платёж будет зачисляться в течение 15 минут.
megazawod-okna
27 января 2016, 23:38

Здравствуйте..Объясните почему  в директе такие бешанные цены за клик?  экономика компании не может выдержать такие цены особенно после кризиса когда люди стали более придирчевы к ценам....работать за хлеб?...Я много раз слышал что в директе не рекламятся только потому что цены большие  за отопление воздуха..неужели рукаводству Яндекса непонятно что если они в 3-4 раза скинут НАЧАЛЬНЫЕ цены за клик то и предпринемателей в 3 раза больше будет рекламиться в Директк?...эканомика страны будет расти и всем будет хорошо.. в чем проблема? То что яндекс делает это называется Монополия..

Taxi-PSN
27 января 2016, 23:38

начальная цена в яндексе - 8 украинских копеек, далее - это уже зависит от того сколько за этот самый клик готовы заплатить Ваши конкуренты. никто не говорит, что они принимают разумные решения, но тут все просто:

ПРИМЕР!!! вот что думает Ваш конкурент: "если я готов платить по 20 грн за 1 клик, то Вам надо поставить хотя бы 20,01грн, что бы переплюнуть меня... и плевать я хотел, что Вы не можете себе этого позволить... я могу, мне это выгодно"

Мастер
28 февраля 2016, 11:23
яндекс директ при оплате рекламы операция отклонена вашим банком
jeep187187
8 марта 2016, 10:11
А у меня вот такой вопрос: почему я должен платить за клики пользователей которые сразу же покидают мой сайт? Если пользователь кликнул на рекламу как он может понять за 0 секунд что он перешел не на тот сайт?
direct2607
10 мая 2016, 05:34
jeep187187,
ха-ха.знаете что они ответили на это?! у вас не полная информация и время округляется! здорово ?
Максим
24 марта 2016, 23:41
не доволен оказанной поддержкой Карины Долженко Re: [CRM:1418088]
Максим
24 марта 2016, 23:54
Задаю тут вопросы которые возникли при работе в Яндекс.Деньги и Директ
Я живу в Беларуси, зарегистрировал кошелек money.yandex.ru/to/410014041963999
В Яндекс.Деньги имею две карты:
- Привязанные карты - Беларусбанка, Visa мультивалютная.
- Виртуальная карта - от Яндекса
С привязанной карты БЕЗ ПРОБЛЕМ перевел 300 руб. НО оплатить с кошелька Директ не могу - так как нет возможности выставить счёт для Яндекс.Деньги из Деректа.
НЕ могу оплатить услуги Директа и с помощью виртуальной карты Яндекса из этого же кошелька - спрашиваю ВАС ПОЧЕМУ?
НЕ могу оплатить и Привязанной картой по выставленному счету услуги ДИРЕКТА - ВОПРОС ПОЧЕМУ?
В директе вложены и проверенны документы для переводов и оплат.
ПОЭТОМУ ГОСПОДА Я ЖДУ ВАШ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОТВЕТ!
И ЕСЛИ ВЫ МЕНЯ ПОШЛЕТЕ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ПОДДЕРЖКИ - САМИ ЗВОНИТЕ! ПОТОМ МНЕ РАССКАЖИТЕ, ЧТО ВАМ ТАМ СКАЗАЛИ!
kahruman.atdagaev
7 апреля 2016, 19:00
Здравствуйте, закинул на счет 500 руб., с банковской карточки сняли деньги, а на счет не пришли, почему?
pul4ev.volodya
13 апреля 2016, 13:31
Криворукие уроды из директа украли деньги! В истории платежей они есть, но на баланс уже 3 часа прийти не могут. Уроды! больше слов нет. Горите в аду!
Наталья
14 апреля 2016, 12:15
pul4ev.volodya,
Здравствуйте! Вчера у нас действительно были временные проблемы с зачислением платежей. Сейчас ситуация исправлена. Приносим извинения за неудобства.

Если на Вашем аккаунте проблема сохраняется, пожалуйста, напишите в отдел клиентского сервиса: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/other.xml
izet-prosto
29 апреля 2016, 10:18
Пропала кнопка "оплатить"
и нет "выставить счет"
Как пополнить баланс?
apkorotkova
3 мая 2016, 01:30
Настраивала Яндекс директ. Много времени ушло на изучение. Очень много времени ушло потом на введение объявлений. При сохранении, из 20 сохранилось 2. Восстановила в очередные 10 часов. Но при повторном сохранении опять из 20 сохранилось уже 6 объявлений. Восстанавливать не возможно ни назад стрелочкой ни вперед. Вы специально это делаете? Зла просто не хватает. Почему объявление не считается сохранённым после его ввода?? Вы представляете сколько информации и сил в топку???
kasakin.marat
2 июня 2016, 06:39
Скажите, сколько по времени поступают деньги на счет рекламной кампании? вчера оплатил кампанию от юрлица, деньги ушли, но так и не пришли, к кому обращаться по этому вопросу?
Наталья
3 июня 2016, 10:46
kasakin.marat,
Здравствуйте! Сроки зачисления оплаты зависят от банка, но обычно средства поступают в тот же день или в первой половине следующего рабочего дня.


Если реквизиты были указаны верно, но оплата так и не поступила, пожалуйста, напишите на info@balance.yandex.ru или позвоните:
Москва: +7 495 739-22-22, доб. 2345
Все регионы: 8 800 333-96-39, доб. 2345 (звонок из России бесплатный)
Quinta Tour
7 июля 2016, 22:43
Добрый вечер!
Оплатили Счет Б-88277038-1 от 04.07.2016г. вчера 06.07.2016г. платежным поручением №10 от ООО "ТРИУМФ" ИНН 5001102942
В платежке не указали назначение платежа. 

Просьба зачислить деньги на счет компании:


Горящие туры. Тунис - El Mouradi 4* - ALL - 38 300 р. (№ 20028266)

С уважением Соня 89266208830
Наталья
8 июля 2016, 10:20
Quinta Tour,
Здравствуйте! Пожалуйста, напишите на info@balance.yandex.ru или позвоните:
Москва: +7 495 739-22-22, доб. 2345
Все регионы: 8 800 333-96-39, доб. 2345 (звонок из России бесплатный)
ligrgroup
19 июля 2016, 22:13
Не могу оплатить рекламную кампанию. Нажимаю "Оплатить", появляется следующее: "Произошла ошибка:
Неизвестная ошибка. (ERR-BALANCE2E-62308)"
Наталья
20 июля 2016, 20:20
ligrgroup,
Здравствуйте! Вчера были технические сложности с проведением оплаты, но сегодня проблема была решена. Если у вас эта ошибка ещё сохраняется, пожалуйста, дайте знать – будем разбираться отдельно. Приносим извинения за неудобства.
ligrgroup
21 июля 2016, 00:14
Наталья,
Добрый вечер! Сейчас всё хорошо. Утром оплатил кампанию без проблем.
Комментарий удалён
Наталья
2 августа 2016, 12:34
lip298,
Здравствуйте! Чтобы получить ответ на e-mail и почтовый адрес, пожалуйста, напишите на info@balance.yandex.ru. С отделом платежей также можно связаться по телефону: Москва: +7 495 739-22-22, доб. 2345
Все регионы: 8 800 333-96-39, доб. 2345 (звонок из России бесплатный)
stock3d
9 августа 2016, 05:17
У всех, даже мелких бедных компаний, оплата через Приват24 происходит мгновенно!!! У Вас -почему то сутки или больше!!! Неужели используется технология 10 летней давности - распечатываете, потом вносите  в компьютер полученные  деньги на счет???
Наталья
10 августа 2016, 13:08
stock3d,
Здравствуйте! При оплате банковской картой средства должны зачисляться в течение 15 минут — если вы проводили платёж через интерфейс Директа. А если вы переводили средства _с расчётного счёта_ карты через интернет-банк, то такая оплата технически эквивалентна походу в банк и "заполнению бумажек". И, соответсвенно, идти такой платеж будет до двух банковских дней.


Если речь всё-таки про первый случай (оплата картой прямо в Директе), тогда стоит уточнить причины задержки непосредственно в банке. 
akvadar.magazin
21 сентября 2016, 22:17
Здравствуйте! Прозвучит глупо, но не могу найти кнопку "пополнить счет". Рядом с "Общим счетом" ее нет, и нигде в функциях не могу найти "выставить счет". Как деньги-то загрузить теперь?
rulbydirect
26 сентября 2016, 17:03
Добрый день! Где-то в начале месяца вы сообщили, что собираетесь переводить интерфейс Директа для Беларуси в белорусские рубли. Подскажите, когда будет доступен данный интерфейс? И нам нужно уже сегодня оплачивать рекламные кампании, оплата на данный момент происходит как и раньше, в российских рублях? Пока ничего не поменялось?
Александра (Яндекс)
28 сентября 2016, 19:47
rulbydirect,
добрый день! Пока ничего не меняется. Обо всех изменениях в интерфейсе мы пишем в новостях: также в этом случае с вами свяжется ваш менеджер и расскажет о нововведениях.
VJCN
10 октября 2016, 11:58
Каким образом можно оплатить рекламную компанию (пополнить баланс счета сервиса Яндекс.директ) минуя кошелек сервиса Яндекс.Деньги? Конкретно оплата банковской картой от физического лица?
Во всем интернете - нет такой информации, а вас очень не содержательная и туманная формулировка всех разделов "Помощи", без гарантий того, что деньги пойдут прямо на рекламную компанию, а не зависнут на бездонных счетах Яндекс.Денег.
Александра (Яндекс)
13 октября 2016, 12:30
VJCN,
добрый день! Да, вы можете оплатить рекламную кампанию личной банковской картой, если вы физическое лицо, или корпоративной банковской картой, если вы юридическое лицо. Кроме того, в помощи перечислены и другие способы - оплата через интернет-банкинг, с помощью сервисов WebMoney и PayPal, а также наличными с помощью кода платежа.
sergey.smirnov@rominox.ru
13 октября 2016, 17:47
Коллеги, имеем проблемы с налоговой.


Налоговая требует простую вещь - мы должны подтвердить, что платим в Яндекс.Директ за рекламу товаров (брендов), которые мы продаем. Т.е. не рекламируем нечто, не относящееся к нашему бизнесу.


Соответственно, нужно выстроить цепочку подтверждения:
 - Кампания по товару/бренду - Объявления - Счет - Оплата - Акт


Сейчас эта цепочка разорвана. Что нам делать?
Заранее скажу, что предложения ежемесячно скриншотить все наши объявления на странице выдачи выглядят несколько э-э... странно.

Буду благодарен за рекомендации.
Александра (Яндекс)
14 октября 2016, 11:52
sergey.smirnov@rominox.ru,
добрый день! Задайте, пожалуйста, этот вопрос нашим специалистам по телефону или электронной почте - они вам помогут.
sergey.smirnov@rominox.ru
14 октября 2016, 12:21
Александра (Яндекс),
Я вчера первым делом позвонил им - еще до написания сюда. К сожалению, они не смогли мне помочь ничем, кроме вышеупомянутого совета делать скриншоты и воспользоваться отчетами.

Но я, увы не нашел такого отчета, в котором можно было бы построить цепочку с четким обоснованием для налоговой "Вот скриншот объявления о нашем товаре - вот оплата за показы этого объявления - вот акт о том, что услуга оказана".

Возможно, таким документом мог бы стать отчет по всем кампаниям, экспортированный в PDF на бланке Яндекса.  Но в этом разделе отчеты можно экспортировать только в Excel. Который, по мнению налоговой, может настрочить кто угодно (как будто "скриншот страницы Яндекса" нельзя намалевать в фотошопе. :-))
alex.gushchina
19 октября 2016, 15:58
sergey.smirnov@rominox.ru,
Сергей, подскажите, получили ли Вы какие-либо предложения по описанной проблеме? У меня такие же запросы у бухгалтерии!
Александра (Яндекс)
19 октября 2016, 16:09
alex.gushchina,
добрый день! Пожалуйста, задайте этот вопрос еще раз сотрудникам клиентского сервиса: вероятно, есть какое-то недопонимание с налоговой и они могут дать более детальный ответ по формулировкам. Можете также позвонить по телефону 7 (495) 739-37-77 с 5:00 до 24:00.
alex.gushchina
19 октября 2016, 16:16
Александра (Яндекс),
к сожалению, я не получила другого ответа, кроме упомянутого Сергеем. Все акты и сч-фактур имеют в оказываемых услугах наименование работ "Предоставление рекламы на площадке Яндекс Директ". Таким образом получается ситуация, описанная выше - теряется связка между компанией-кампанией-оплатой-актом.
sergey.smirnov@rominox.ru
20 октября 2016, 18:55
alex.gushchina,
Увы, наша проблема остается по-прежнему актуальной. Она усугубляется ещё и тем, что налоговики сами не знают, чего хотят. Беда в том, что они понятия не имеют, как организована реклама в современных медиа.

Вот выписка из Консультанта-Плюс:
----------------------------
Одним из условий соответствия расходов ст. 252 НК РФ является их документальное подтверждение.
В рассматриваемой ситуации для документального подтверждения затрат должен быть заключен договор на оказание услуг по размещению рекламы в сети Интернет с владельцем сайта. По факту оказания рекламных услуг стороны подписывают акт сдачи-приемки. В акте должны быть указаны сведения о виде рекламы, сроке ее размещения и стоимости оказанных услуг. Во избежание претензий со стороны налоговой инспекции к договору необходимо приложить образцы (модули) текста рекламы. При отсутствии этой информации практически невозможно доказать связь оказанных рекламных услуг с деятельностью организации и их экономическую обоснованность. Так, Третьим арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 01.07.2009 N А33-15318/2007-03АП-1101/2009 сделан вывод, что рекламные расходы не соответствуют ст. 252 НК РФ, поскольку налогоплательщик документально не подтвердил обоснованность понесенных затрат, в представленных документах отсутствует указание на размещение рекламы, не представлен ее текст или иное содержание.
-----------------------

Обратите внимание - в разъяснении не сказано о том, как подтвердить тот факт, что в сроки и за деньги, указанные в Акте были показаны именно те объявления, что предлагается "приложить к договору".
alex.gushchina
24 октября 2016, 05:17
sergey.smirnov@rominox.ru,
Сергей, спасибо за ответ! Опираясь на эти разъяснения, моя бухгалтерия не хочет принимать у меня закрывающие документы с той формулировкой оказанных услуг, как предоставляется в документах Яндекс.Директ. Выхода нет!
barnslyru
15 декабря 2016, 18:11
alex.gushchina,
Добрый день. Не удалось ли решить проблему с документами для налоговой?
alex.gushchina
19 декабря 2016, 16:41
barnslyru,
к сожалению, проблема неразрешима в текущей редакции предоставляемых документов! по крайней мере, для нашей компании
nemec327
25 октября 2016, 07:10
здраствуйте, оплатил сщет 21.10.16, до сих пор денег нет(((
Александра (Яндекс)
25 октября 2016, 12:35
nemec327,
добрый день! Это может быть связано с плановыми техническими работами, которые проводят специалисты. Вы можете написать в службу клиентского сервиса - коллеги вам помогут.
polskipro
25 октября 2016, 12:37
Здравствуйте! Есть деньги на Яндекс.Деньгах. Но при попытке оплатить рекламу в директе пишет -  К сожалению, оплата Яндекс.Деньгами не доступна.
В чем проблема? Другие способы оплаты проходят. 
Константин Дёмин
31 октября 2016, 21:30
Здравствуйте, произвел пополнение счета, произошла ошибка какая-то, деньги с карты списались, но на счет не зачислились, что делать?
Константин Дёмин
31 октября 2016, 21:32
Константин Дёмин,
следом кинул на счет еще одну сумму, оплата прошла без проблем, деньги зачислились. 
tentprofiNN
7 ноября 2016, 10:50
Добрый день! У меня исчезла кнопка "доплатить". 
Александра (Яндекс)
7 ноября 2016, 11:40
tentprofiNN,
Добрый день! Можно скриншот?
tentprofiNN
7 ноября 2016, 11:59
а как его сюда прикрепить?
Александра (Яндекс)
7 ноября 2016, 12:08
tentprofiNN,
например, ссылкой (удобно с помощью Яндекс.Диска).
tentprofiNN
7 ноября 2016, 12:25
Александра (Яндекс),
https://yadi.sk/i/s-s3K-o0yCkAi
Александра (Яндекс)
7 ноября 2016, 14:02
tentprofiNN,
скажите, пожалуйста, вы заходите в Директ под своим логином или под логином представителя?
tentprofiNN
7 ноября 2016, 14:04
Александра (Яндекс),
под своим логином
tentprofiNN
7 ноября 2016, 14:11
Александра (Яндекс),
https://yadi.sk/i/_dcvxcSmyD6LX
Александра (Яндекс)
7 ноября 2016, 14:31
tentprofiNN,
попробуйте почистить cookies и залогиниться заново.
tentprofiNN
7 ноября 2016, 15:53
Александра (Яндекс),
попробовала, ничего не поменялось
Александра (Яндекс)
7 ноября 2016, 16:10
tentprofiNN,
скажите, пожалуйста, в каком браузере смотрите?
tentprofiNN
7 ноября 2016, 16:16
Александра (Яндекс),
яндекс браузер
zp-tumen2
5 декабря 2016, 08:27
Добрый день!!! Подскажите почему я не могу оплатить свою рекламную компанию?
Александра (Яндекс)
5 декабря 2016, 13:36
zp-tumen2,
здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какая проблема возникает?
zp-tumen2
5 декабря 2016, 13:44
Александра (Яндекс),
Пропала кнопка доплатить
ЧелСтройДом
15 декабря 2016, 14:43
Здравствуйте, куда-то исчезла функция "доплатить", не могу пополнить,что делать?
Александра (Яндекс)
15 декабря 2016, 14:52
ЧелСтройДом,
можете указать ваш логин и браузер?
ЧелСтройДом
16 декабря 2016, 07:40
Александра (Яндекс),

браузер google chrome логин life74.perfect@yandex.ru  № 22972823
ЧелСтройДом
18 декабря 2016, 15:26
Александра (Яндекс),
Что-то реакции не последовало....
reimaukr
19 января 2017, 17:40
Произвели оплату через карту. С карты сняло, на счет не поступило !!! В чем проблема? 
 ID платежа 329434034
slaw499
20 января 2017, 17:48
Зачислил рубли на счет в яндекс директе, а он пустой 0 руб, через сколько придут деньги?
slaw499
21 января 2017, 06:06
slaw499,
Мне кто нибуть ответит? есть ли вообще смысл мне ждать ответа?
Александра (Яндекс)
23 января 2017, 12:47
slaw499,
добрый день! Можете назвать ваш логин и дату платежа?
yakovlev-tv
8 февраля 2017, 23:03
Очень плохо работает служба поддержки Direct.App <app-direct@support.yandex.ru>  12 писем написано Вопрос так и не решен ----Не могу привязать карту в мобильном приложении.....
alecksray
14 марта 2017, 14:27
День Добрый!

З марта создал рекламный кабинет, создал рекламную компанию, оплатил 300р. счет SWR-186618054-1, отправил на модерацию, модерация прошла успешно, был в отъезде до 13 марта, деньги не поступили, оплатил 13марта 1500р. картой VISA счет SWR-193992221-1 денег на общем счете  № 7-25717963.как не было так и нет до сих пор. Написал письмо на info@balance.yandex.ru. номер письма № 2324003. прикрепил скриншоты об оплате, дозвониться ни куда не смог "в очереди 6ой, потом 2ой, первый и рррррр...... целый день звонил по все возможным номерам, Сегодня  14 марта но в ответ тишина. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,,,,,,? 
Александра (Яндекс)
14 марта 2017, 16:33
alecksray,
насколько я знаю, с вами уже связала сотрудник отдела клиентского сервиса и обсуждение перенесено в переписку.
Udik-direct
17 марта 2017, 02:18
добрый день подскажете где заказать карту для акаунта не резедента рф,после новых веденных изменений

SDS Marketing
20 марта 2017, 17:29
Добрый день, кампания №:  21405206


Не получается пополнить баланс с карты. При попытке оплаты появляется ошибка: "Обработка не удалась
Не удалось выполнить операцию. Обратитесь в службу поддержки продавца."


Payment for Invoice # SWR-199492398-1
yzbekpowerbank
21 марта 2017, 19:13
Здраствуйте! У меня проблема, пытаюсь оплатить Я.Директ с помощью Я.Денег через вирт. карту но пишет что в данный момент типа не могу обратитесь в служюу поддрежки и так уже несколько дней. Что делать?
ord.yulia
30 марта 2017, 21:22
Здравствуйте! Подскажите, где можно посмотреть списание средств,каков остаток средств. Положила, кампанию запустила, а как расходуются и где смотреть не знаю? Спасибо! 
tentology
3 апреля 2017, 12:27
Здравствуйте! В связи с повышением минимального размера переноса средств между компаниями был вынужден подключить общий счёт для всех компаний. Сразу поимел проблему - не понятно, как можно посмотреть расход за день по каждой компании? - очень хотелось бы видеть наглядно расход за день, неделю, месяц прямо в списке моих компаний.И ещё, у меня больше 200 компаний, - без групповой настройки размера бюджета очень тяжко.
Mitya2505
3 апреля 2017, 14:04
У меня исчезла кнопка "выписать счёт".Что делать?
 На размещение рекламы на Яндексе действуют специальные условия.
Пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру для уточнения деталей оплаты.
С уважением,
Отдел по работе с агентствами.
Вот что мне выдаёт при попытке сделать оплату.
Я не агентство.
Обновлено 3 апреля 2017, 14:07
аскар сеитов
14 апреля 2017, 15:57
тут вообще отвечают?
dezservice.uz
25 апреля 2017, 11:27
Не могу оплатить рекламу. Выходит следующая ошибка: Не удалось выполнить операцию. Обратитесь в службу поддержки продавца.  Уже третий день такая проблема. А до этого на протяжении года каждый месяц оплачивал было все нормально.
dezservice.uz
25 апреля 2017, 13:43
Извините. Проведение платежей временно недоступно, попробуйте позже.
ru.good-24
4 мая 2017, 07:52
Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне оплатить компанию через расчетный счет как ИП?
ru.good-24
7 мая 2017, 08:53
ru.good-24,
 Счет добавить я разобрался, а вот куда ввести промо-код ни как понять не могу! Кто то поможет нет? Спасибо!   Тут вообще кто нибудь отвечает?
golden-way.ru
17 мая 2017, 11:18
Здравствуйте! Есть промокод от Альфа Банка, заказали создание и настройку рекламной кампании. Все сделали, создали, настроили. Теперь хотим запустить. При выставлении счета нет окошка для ввода промокода. Как решить эту проблему?
Александра (Яндекс)
19 мая 2017, 16:41
golden-way.ru,
добрый день! Кликните на "Доплатить" под заголовком "Мои кампании": при переходе в Баланс введите промокод в нужное поле. Если поле не появится, напишите, пожалуйста, ваш логин - с вами свяжется сотрудник отдела клиентского сервиса.
gusflower.galina
17 мая 2017, 19:34
Здравствуйте! Хочу воспользоваться промо-кодом, но не вижу где его можно ввести. Помогите пожалуйста
Александра (Яндекс)
19 мая 2017, 16:41
gusflower.galina,
добрый день! Кликните на "Доплатить" под заголовком "Мои кампании": при переходе в Баланс введите промокод в нужное поле. Если поле не появится, напишите, пожалуйста, ваш логин - с вами свяжется сотрудник отдела клиентского сервиса.
stomatologiya.donetsk.ua
18 мая 2017, 13:16
здравствуйте!
есть рекламная кампания № 17543472№ , существует больше 1 года.
в украинских гривнях, оплачивалась с украинской карты Приватбанка.
сегодня хотел пополнить (до этого пополнял многократно, проблем не возникало), однако на странице
https://balance.yandex.ru/paychoose.xml
оплатить нет возможности, и надпись:
"Нет договора. Пожалуйста, обратитесь к менеджеру.
С уважением,
Отдел по работе с агентствами"
я увидел такое впервые.
скажите, это связано с украинскими санкциями протия Яндекса?
есть ли у меня возможность пополнить счёт этой компании, и что для этого надо делать?
smirnizky@yandex.ua
Александра (Яндекс)
19 мая 2017, 13:10
stomatologiya.donetsk.ua,
добрый день! В настоящий момент счета ООО «Яндекс.Украина» заблокированы, поэтому мы лишены возможности возвращать и принимать ваши платежи в гривне. Если вы еще не видели нашу рассылку, ее можно прочитать на русском и украинском. Мы можем вам продублировать вам рассылку на любую почту, какую вы укажете.
stomatologiya.donetsk.ua
20 мая 2017, 09:40
Александра (Яндекс),
спасибо, ознакомился с информацией из рассылки.
у меня остался ещё 2 вопроса:
1) существует ли возможность создания рекламной кампании для Украины с выбором оплаты в рублях с рублёвой карты Сбербанка РФ?
2) может ли в текущей украинской кампании быть изменён способ оплаты с украинской банковской карты в гривнах на российскую карту в рублях?
dalvoctok
19 мая 2017, 16:35
Добрый день есть варианты оплаты Украина?
ser.stepanyuk2017
19 мая 2017, 19:50
Добрый вечер! Подскажите способ работать и оплачивать рекламные компании в Яндекс Директ на Украине! Я зашёл на Яндекс через (VPN), но кнопки "оплатить" нету, Яндекс ua. пишут что счета заблокированы, но я мог бы оплачивать через WebMoney! Благодарю!!!!!!!!!!
des.control2017
23 мая 2017, 13:45
Добрый день, при оплате аккаунта, нет возможности выбрать оплату картой. Есть вариант только Яндекс Деньги. Логин des.control2017. Подскажите пожалуйста, как можно решить данный вопрос?
famistyle.direct
14 июня 2017, 14:10
Добрый день. Создал аккаунт, настроил кампании, зарегистрировал плательщика, но столкнулся с проблемой при оплате - доступный способ только яндекс.деньги либо наличными в точках пополнения яндекс.денег. Как выбрать другие способы оплаты? Вебмани, например?
darya.odinokih
14 августа 2018, 23:40
famistyle.direct,
, такой же вопрос, а служба поддержки игнорирует подобного содержания вопросы. Что делать непонятно. Если вы нашли выход из ситуации-отпишитесь
zelen-2015
15 июня 2017, 12:00
Добрый день! Пополнила общий счет, но деньги до сих пор не отображаются в общем счете. Пополняла первый раз, может не туда отправила деньги? Хотелось бы уже запустить рекламу
um2026898
22 августа 2017, 21:23
пополнил директ картой сбербанка первый раз с промокодом от альфа банка , бонус почему  то не зачисляется
um2026898
22 августа 2017, 21:28
логин um2026898@yandex.ru
AlexsaMoone
28 августа 2017, 11:19
У нас должны были поступить на Яндекс Директ после создания сайта на Wix  3 тысячи рублей, но их нет. Что же делать?
X PERT
30 августа 2017, 21:53
Ну и сложности с оплатой.
С киви кинул деньги на яндекс кошелек. А с кошелька ну никак не оплатить директ. не хочет
moria.rakowa
31 августа 2017, 10:27
здравствуйте
была оплачена реклама директ на сумму 2360р. с карточки деньги снялись, но на счет не поступили

вышло окно с ошибкой:


Произошла ошибка:
Объект не найден: RBSPaymentCommon: primary keys: (0,) не найден. (ERR-BALANCE1V-48967)

как вернуть деньги?
moria.rakowa
31 августа 2017, 10:36
moria.rakowa,
 номер счета Б-371716346-1 статус "ожидает оплаты", но он оплачен, а денег нет!
zaslavskiy.ilya
9 октября 2017, 23:43
Добрый день!


Ткнул оплатить наличными, ввел промокод. Потом понял, что наличные, это только через терминал. Ткунл оплатить картой, там уже не предложил ввести промокод, подумал что он будет зачтен. В итоге нужную сумму по акции перевел, а бонусов так и нет. Второй раз переводить аналогичную сумму в планах не было, а промо сумму хотелось бы получить.


Как быть?
Спасибо
global transfer
15 октября 2017, 17:17
Добрый день деньги не пришли оплату видит есть счёт но в руб а компания в $ наверное у вас нет конвертора автоматического . В итоге деньги в воздухе клиент не доволен и немного мата ) компания 30790920 гляньте пожалуйста!
ivan.savchenko111
23 октября 2017, 10:34
Добрый день! Пропала возможность выбора способа оплаты. Только пополнять через банк, как вернуть возможность пополнения картой?
Скриншоты: http://joxi.ru/82Qp9Ypuj7jKKm
http://joxi.ru/8An5k65Cj4jwv2
ivan.savchenko111
24 октября 2017, 09:33
Добрый день! Заблокировали возможность пополнять акаунт електронными платежами. Только пополнять через банк наличкой, что вообще никак не подходит. В чем причина и как вернуть возможность пополнения картой?
Скриншоты: http://joxi.ru/82Qp9Ypuj7jKKm
http://joxi.ru/8An5k65Cj4jwv2
vivera3000
2 ноября 2017, 10:28
Как быстро деньги попадают на счет кампании после оплаты?
vivera3000
2 ноября 2017, 10:39
Здравствуйте! Оплатила рекламную кампанию, счет Б-453805833-1. Деньги с карты списались, в разделе "счета" помечено - ожидает оплаты. Как быстро деньги зачисляются на счет?
cleaning-puls
2 ноября 2017, 18:10
С Яндекс деньги средства списались, но на счет Директа не поступили. В чем проблема?
arpolmarket
8 ноября 2017, 12:29
Добрый день!
Воспользовался промо-кодом, для его активации потребовал пополенени на 3 тыс. Пополнил, промо вставил при оплате, но он в итоге не упал в общий счет?
Спасибо
koxanyk
23 ноября 2017, 11:33
Здравствуйте. Я с Украины. Как заключить договор для запуска рекламных компаний? Спасибо
crmgetwideriswork
18 января 2018, 23:00
Добрый день, активировал промокод от альфа банка, оплатил 3540 руб с карты, 9000 руб не зачислились

aspirin404
1 февраля 2018, 14:16
я оплачивал рекламу я ЯД на директ.
С Яд деньги спиали а на директ они не пришли.
Почему так ?
iwanoff.col
13 февраля 2018, 22:02
здравствуйте! не могу оплатить рекламу, пишет, Извините. Проведение платежей временно недоступно, попробуйте позже. 
mirakov.genady
28 июля 2018, 09:54
iwanoff.col,
Добрый день. Данный вопрос как то решили ?
Алексей Шимко
25 февраля 2018, 21:52
как ввести промокод от WIX? в способах оплаты нет такого поля. 
elektromontaj70
6 марта 2018, 11:26
Не приходит код подтверждения при оплате Виза или Мастеркард. Раньше все приходило. Настройки не менял. (№ 31619721)
kuhni.btyansk
20 марта 2018, 10:21
Добрый день! Мы в Директе не можем поменять способ оплаты с Яндекс Денег на оплату картой. Как нам это сделать?
kvb-stal
29 марта 2018, 19:41
отключили номер номер привязанный к директу н, не могу внести деньги на счет так как смс не может прийти,а новый номер привязал но он активируется через 30 дней, что делать?
DenisRichmond
19 апреля 2018, 08:59
Здравсвуйте, не могу выставить счет уже несколько дней (ни яндекс деньги, ни карта, ничего) 
выдает страницу со всех браузеров


Не удаётся установить соединение с сайтом.
Сайт clck.yandex.ru не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверить, есть ли подключение к интернету.
Проверить настройки прокси-сервера и брандмауэра.
Kuzovlevn
9 мая 2018, 01:14
Подскажите пожалуйста почему я начал уходить в минус.
mirakov.genady
28 июля 2018, 09:53
Добрый день. Уже третий день не могу пополнить компанию в Директе. При оплате с виртуальной карты после указания данных карты и нажатий кнопки "Оплатить" появляется счет и красными буквами написано "Извините. Проведение платежей временно недоступно, попробуйте позже."
Подскажите как быть !?
great.white.shark
30 июля 2018, 11:45
mirakov.genady,
тоже самое, помогите
Мастер
1 августа 2018, 17:47
извините. Проведение платежей временно недоступно, попробуйте позже. и че как пополнить счет то?
Мастер
1 августа 2018, 17:49
ну че делать то? че молчите?
Мастер
1 августа 2018, 17:49
Але гараж! заснули чтоль?
Мастер
2 августа 2018, 07:43
когда позже то? ау
dc69
5 августа 2018, 18:46
Тоже самое "Извините. Проведение платежей временно недоступно, попробуйте позже."
finanstat
6 августа 2018, 09:42
У меня тоже самое. И при чем взяли отсроченный платеж, его нужно погасить до 13 числа, мы готовы его уже сейчас погасить. А как же его гасить если оплата не проходит. А потом по 200 рублей в день за просрочку. Вот так ситуация, вообще отличная.


Техподдержка! Хоть что нибудь ответьте народу. Мы же все ваши клиенты.
Мастер
19 августа 2018, 19:49
долго ждать то? 2 недели не могу оплатить
Ваня Матей
26 октября 2018, 10:17
Пополнить общий счёт можно только после того, как хотя бы одна кампания пройдёт модерацию как это понять
mechta087
4 ноября 2018, 12:17
Я случайно заархивировала плательщика в яндекс директ, как мне его восстановить?
Michael Deken
11 ноября 2018, 15:57
Несколько дней назад я пытался оплатить выставленный счет, но не смог из за проблем входа в "Paypal", сегодня эта проблемы была решена и я оплатил платеж, но оказалось, что остались платежи ожидающие оплаты. Как можно отменить эти платежи?
dezmaster.uz
22 ноября 2018, 21:48
пополнил счет, все равно обший счет равно 0.00 $ ?
vkurganec
28 января, 11:10
Добрый день! Как пополнить счёт ? У меня в интерфейсе только через Яндекс Деньги. А ЯД я не могу пополнить потому что из Украины. Что делать ?
vasileksan
22 апреля, 11:20
ни по одному из телефонов выше: +7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный) не возможно дозвониться
ser.mercator11
13 мая, 16:35
Я так понимаю что с данной ветки, да и со всех веток, сотрудники яндекса ушли(( Беда печаль.
Но проблемы решать нужно, так как с каждым новым днем, их все больше и больше.
История такова, оплатил РК с карты, средства списали. В течении 15 минут вернулись деньги. И все. При попытке пополнить РК, у меня отплата банковским переводом. Выбрать что либо нет возможности. Оставил обращение, игнор. Дозвонился в отдел платежей, сказали что помогут, но как Вы догадались, ничего. Тишина.
Будем ждать. 
serg-phil
12 июня, 19:05
Извините. Проведение платежей временно недоступно, попробуйте позже.
 В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
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Всем добрый день..
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vladimirtihonovv86
22 июня, 19:40
Здравствуйте. Можно ли узнать номер купона который был оплачен, внтури аккаунта яндекс.директ?
Antishader
вчера, 14:01
Я так чувствую они мало того, что ндс берут, так ещё и за модерацию начали брать. Было 469 р. Поменял текст в 2х компаниях, тут же 450 р. как небывало. В гугле всё ровнее, ндс нет, деньги не утекают. Плюс ко всему пополняю с яндекс денег. КАКОЙ НАФИГ НДС на услуги, которые вы же и предоставляете.