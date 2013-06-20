Оплата рекламы

В нашей Помощи есть разделы, посвященные вопросам оплаты рекламной кампании:

способы оплаты рекламной кампании;

перенос средств между кампаниями,

отсроченный платеж;

возврат денежных средств;

заключение договора, история взаиморасчетов с Яндексом.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, задайте его, пожалуйста, в комментарии к данному сообщению или группе по работе с платежами по электронной почте info@balance.yandex.ru (ответ будет дан в течение дня) или по телефонам (с 09:00 до 20:00):

+7 495 739-22-22, доб. 2345 (Москва); 8 800 333-96-39 (звонок из регионов России бесплатный).