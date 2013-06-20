Клуб Директа

Клуб Директа

Претензии к чужой рекламе

Мы заботимся о том, чтобы в Яндекс.Директе размещались только качественные рекламные материалы, которые не противоречат требованиям законодательства РФ и соответствуют нашим правилам.

Если вы считаете, что реклама противоречит нашим требованиям, пришлите, пожалуйста, сообщение об этом. Укажите заголовок и текст объявления, ссылку на сайт и запрос, по которому идут показы.   Отправить такое сообщение можно с помощью формы обратной связи. Каждая отправленная заявка рассматривается в обязательном порядке, и по каждой будет предпринят соответствующй комплекс действий и мер. Также вы можете написать комментарий к данному сообщению.

Хотим предупредить, что мы не сможем сообщить Вам о результатах проведенной проверки, так как в соответствии с пунктом 4.3 Оферты на оказание услуг «Яндекс.Директ» Яндекс обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении рекламодателя и его рекламных кампаний.

323 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
newitem
27 января 2016, 23:37

Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Один мой клиент предлагает услиги тайского массажа. В обзем не одно объявление с словом "тайский" "спа" или "массаж" не проходит модерацию.

Щитается что тайский массаж это медицинская услуга, нужна лицензия. Мой клиент в этом не уверен, он прекрасно работает без лицензии не первый год и ни кто лицензию не требует. Более того, говорит, что не один его конкурент в нашем городе не имеет лицензии на тайский массаж. 

В общем как написано здесь http://legal.yandex.ru/direct_display_rules/, мед услуги должны сопровождаться предупреждениями стандартного вида.

Но по запросам 

"тайский spa"

"тайский массаж"

и другим запросам по теме показываются объявления компаний, оказывающих услуги массажа, без предупреждений.

В чем может быть дело? 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

По данному вопросу, Вам в этот раздел: http://clubs.ya.ru/direct/replies.xml?item_no=3.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с данным разделом Помощи Директа: http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#med. Чтобы пропустить рекламную кампанию к показам, нам потребуются указанные документы.

Согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, массаж относятся к медицинской услуге (Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». Нормативно-правовые акты не содержат норм, разделяющих массаж на медицинский и не медицинский, не дают определения соответствующим терминам.

lil-Oleg
27 января 2016, 23:37

А как же другие компании которые рекламируются по этой теме без всяких пометок?

Еще такой вопрос

Белый Слон

Релакс всех видов от профессиональных мастеров! Выгодные цены. Скидки.

 

Это похоже на рекламу медицинских услуг? Салон осуществляет и другие услуги, которые точно не являются медицинскими. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37
Олег, добрый день.
На странице-переходе объявления речь  идет про массаж, и в данном случае нам также требуются соответствующие документы: http://direct.yandex.ru/help/?id=1111605#med
lil-Oleg
27 января 2016, 23:37


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Вот ведь вполне себе есть объявление про массаж, на сайте самом речь идет только о массаже, да еще и эротическом. 

И таких объявлений много, по Москве их еще больше.

Как это работает? Кого то модерация пропускает кого нет?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37
Олег, размещение рекламы массажа не запрещено, однако возможно только при условии предоставления документов, о которых я Вам уже сообщила.
lil-Oleg
27 января 2016, 23:37
Да я это понимаю.
Просто хочу сказать, что возможно такое, что сначала модераторы пропускают объявление про массаж не спрашивая лицензий. Потом они могут забанить такое объявление, но могут и не забанить.
Сам так делал, объявление висело несколько дней, потом забанили ))

iwanov.business
27 января 2016, 23:37

Да по моему проще найти источники альтернативные вам чем размещаться в директе. Видимо пластиковые окна и недвижимость позволяют вам повернуться спиной к мелким клиентам:) 

удачи)

SolominkaMed1
27 января 2016, 23:37

Согласен. За бабло они продадут что угодно и кого угодно.

Касаемо выше обсуждаемых медицинских услуг, так это вообще бред: офисные работники Яндекса без всякого медицинского образования сами решают: какие услуги медицинские, а какие нет.

не противоречат требованиям законодательства РФ и соответствуют нашим правилам

То есть для всех законы, а для Яндекса свои правила.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Уважаемый пользователь, давайте оставаться в рамках этики и  деловой переписки. Правила модерации рекламы по медицинской тематике продиктованы действующим законодательством РФ.

Вы указываете ссылку на правила, текст которых также продиктован действующим законодательством РФ, о чем мы и пишем на этой странице: "Реклама некоторых товаров и услуг запрещается или ограничивается действующим законодательством. В этом документе рассказывается о том, что, как и почему можно или нельзя рекламировать, а также приведены цитаты из законов, объясняющие действующие запреты и ограничения."

Если Вы считаете, что Вашу рекламу отклонили неправомерно, напишите, пожалуйста сюда с указанием номеров рекламных кампаний, мы проведем проверку и предоставим Вам ответ.

azbukamorze.com
27 января 2016, 23:37

Чтобы пройти модерацию, будет достаточно переформулировать объявления, чтобы они представляли из себя рекламу массажной деятельности, а не услуг, как в примере?

 

  Разрешено                                            Запрещено

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

 

Здравствуйте.

Вопросы, связанные с модерацией рекламной кампании мы принимаем в разделе с соответствующим названием: Модерация, о чем мы пишем в приветствии Клуба, чуть повыше на этой же странице.

Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом указанного сообщения, задайте свой вопрос в комментарии к нему, укажите номер кампании, мы обязательно Вам ответим.

Спасибо за понимание!

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. 

Указанной Вами информации недостаточно для проверки рекламных материалов, прикрепите, пожалуйста, скриншот с выделенными объявлениями или укажите адреса сайтов, заголовок и текст объявления.

Ожидаем, спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию! Рекламные материалы на проверке.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за предоставленную информацию, проверим указанные рекламные материалы.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Мы не вправе обсуждать с Вами результаты проверки чужих рекламных материалов, так как в соответствии с пунктом 4.3 Оферты на оказание услуг «Яндекс.Директ» Яндекс обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении рекламодателя и его рекламных кампаний.

Могу заверить, что проверка рекламных материалов осуществляется каждый раз по факту получения жалобы, и мы Вам признательны за информацию. 

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы на проверке. 

По третьему сайту пришлите, пожалуйста, скриншот, подтверждающий показы рекламы.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо, рекламные материалы на проверке.

msk-shar
27 января 2016, 23:37

Добрый день. Есть подозрения что конкурент использует 2 сайта одновременно. Какие необходимо предоставить доказательства чтобы Яндекс начал проверку? 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Вы можете прикрепить скриншот в комментарии, на котором будет явно видно запрос и выделить сходные объявления. Также будет здорово, если Вы укажете признаки сходности. Мы обязательно проверим рекламные кампании.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Проверим рекламные материалы.

Комментарий удалён
daria.owldi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Модерация занимается этим вопросом. Спасибо за отзыв.

Марк Ц.
27 января 2016, 23:37

Трехглавый конкурент - клон...

Служба суппорта уже 2 недели закрывает на это глаза. Рекламируйся не хочу!

По почте присылают отписки в стиле "меры приняты", а данный товарищ как занимал абсолютный топ спецпредложения, так его и продолжает занимать.

Любуемся и машем...

 

Вся эта "контора никонора" фактически располагается естественно по одному адреса (на Павелецком вокзале за углом, да да - как раз там где раньше была довольно активная тусовка бомжей с Доктором Лизой. Места одним словом - знатные;) Я бы сам туда не пошел, тем более Яндекс могу понять B-)


 

Тем временем, наш товарищ (конкурент точнее) продолжает уже стахановскими темпами клипать копии своих сайтов и без особых преград, как видим, закидывает их в Директ.

Вы все еще меняете адреса и телефоны своим клонам - хаа, зачем? - как показывает эксперимент, достаточно просто закидывать сайт с другого домена и ваша реклама будет как ни в чем не бывало стоять и радовать всех коллег.

Виват яша! Виват за бездействие!

Ticket#13082712440214664

EvgeniiTla
27 января 2016, 23:37

А в чем тут проблема собственно?

Никто не запрещает рекламаровать разные домены хоть и с одним контентом если конечно это так. Это очень хороший маркетинговый ход, а если запретят так делать то тогда получается яндекс ущемляет права рекламодателя так как может выясниться что есть различия в каких то услових придоставления услуг на этих с виду одинаковых сайтах.

SolominkaMed1
27 января 2016, 23:37

Яндекс тем, кто больше платит, никаких прав ущемлять не будет.

А вот тем, кто реально работает, Яндекс одни препоны строит. Постоянно подозревает в обмане, постоянно кучу документов требует. Только толку что.

На первых местах в рекламе и в выдаче - одно жулье.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Если у Вас есть конкретные примеры размещения неправомерной рекламы, предоставьте, пожалуйста, ссылку на сайт и скриншот, на котором видны показы объявлений с рекламой этого сайта. 

Мы проведем проверку всех рекламодателей, про которых Вы нам напишите.

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

Зеленый кофе для похудения!

Настоящий зеленый кофе для похудения! Осталось 9 пачек! Читайте мой отзыв!

green1abre.info


По ключам "зеленый кофе" и многим другим.


 

Зеленый кофе

Настоящий зеленый кофе. По доступным ценам. Торопитесь!homatalk.ru
По ключам "зелёный кофе с имбирем" и другим. При хождении по сайту перекидывает на БАД зеленого кофе.


yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо, проверим рекламные материлы.

alex q
27 января 2016, 23:37

Скажите почему нельзя рекламировать зеленый кофе? 

Мои объявления не пускают и в то же время я вижу, что другие это рекламируют.

И как это понимать, как ограничение конкуренции? Потому что по ключу "зеленый кофе с имбирем" в спецразмещении выходит сразу два объявления на "блог" пермяковой с переходом на зеленый кофе.

И надо же. Если посмотреть "Прогноз бюджета" по этому ключу совсем мизерные ставки на спецразмещение (0.13 у.е.). Отличные тепличные условия для кого-то создали, отклоняя объявления от всех других рекламодателей.

 

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

По ключам "зеленый кофе с имбирем для похудения" и другим.

Зеленый кофе с имбирем!
Эффективный зеленый кофе с имбирем, осталось 9 пачек, заказывайте сейчас!
spiderr-man.ru

 

В РСЯ:

Зеленый кофе! Мой отзыв! Настоящий Зеленый кофе! Читайте мой отзыв и смотрите результат!
coffee0coffg.info  

Зеленый кофе! Мой отзыв! Настоящий Зеленый кофе! Читайте мой отзыв и смотрите результат!
coffee1coffg.info

Зеленый кофе! Мой отзыв! Настоящий Зеленый кофе! Читайте мой отзыв и смотрите результат!
coffee1ski.info

Как похудеть на 12кг за неделю Уникальный метод для максимально быстрого и эффективного похудения
ves.detar.ru

 

Купить Зеленый КОФЕ с имбирем! Эффективный зеленый кофе с имбирем, осталось 9 пачек, -1 КГ жира в день!
cofeyok-imbir7.ru

 

По ключам "slender":

Slender методика похудения!
Slender - быстрое похудение навсегда! Самый легкий способ! Гарантия!
slender-kurrs.ru

 

По ключам "slender методика похудения":

Методика похудения!
Уникальная методика снижения веса с бедер и живота! -10 кг. за 15 дней!
metodika-ok.ru

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за предоставленную информацию.

В ближайшее время проверим рекламные материалы.

ysr08
27 января 2016, 23:37

>

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

По ключам "зеленый кофе отзывы":

Зеленый кофе. Отзыв Пермяковой!
Эффективный зеленый кофе с имбирем, Люба из «Интернов» сбросила 26 КГ!
greencoffe-imbir.ru 

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

По ключам "зеленый кофе":

Зеленый кофе для похудения!
Уникальный зеленый кофе! Акция! Осталось всего 9 пачек!
green-coffeegood010.info

Зеленый кофе! Мой отзыв!
Настоящий Зеленый кофе! Читайте мой отзыв и смотрите результат!
coffee4ski.info

 

По ключам "восстановить зрение":

Я улучшила свое зрение за неделю!
Уникальная методика помогла улучшить мое зрение в 3 раза!
zrenie-good.info 

 

По ключам "25 кадр":

Методика похудения 25 кадр!
Уникальная методика 25 кадр! Похудейте легко с 25 кадром!
25kadr-001.info

 

В РСЯ: 

Зеленый кофе! Мой отзыв!
Настоящий Зеленый кофе! Читайте мой отзыв и смотрите результат!
coffee1ski.info 

Вы похудеете за 2 недели!
Минус 10кг за 2 недели! И это только начало! Узнайте сейчас!
25-kadr-pohudet.info

 Узнайте как худеют звезды!
Секретный метод похудения доступный только элите страны! Узнать!
dieta-25kadr.info

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый вечер.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы на проверке.

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

 В контекстной рекламе Яндекс

Зеленый кофе с имбирем! Скидка! Настоящий Зеленый кофе + имбирь! Всего 900 руб! Осталось несколько пачек! 
coffee0imbirk.info

Зеленый КОФЕ! Скидка 50%! Эффективный зеленый кофе с имбирем, осталось 9 пачек, заказывайте сейчас! 
cofeyok-imbir3.ru  

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

И вновь спасибо за предоставленную информацию.

Проверяем.

clinica-1.ru
27 января 2016, 23:37

Эротический салон Новослободская / oasis-massage.ru

Рекламаoasis-massage.ruАдрес и телефон, м. НовослободскаяУдовольствие, новые ощущения, выгодные предложения, правильный релакс.

Это разве можно рекламировать?
olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 23:37
Сегодня по ряду запросов случайно обнаружил то же самое, причем по запросу "тайский массаж" в СР висит с быстрыми ссылками на "девочек" объявление))

Кризис, а продажная любовь всегда прибыльна) В том числе и для рекламных площадок)
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

И еще раз я напоминаю Вам, что бессодержательные сообщения или комментарии в Клубе не приветствуются.

Ваш последний комментарий будет удален.

olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 23:37

Вот, пожалуйста - http://clip2net.com/s/39pSCL1

И таких объявлений много, уверен что все это в Яндексе и так прекрасно известно. 

Ну а смысл вам присылать по одному скрину, если в день несколько новых объявлений размещается) 
имеет смысл ввести инструмент автоограничения для объявлений по стоп-словам. а не исключать в ручном режиме. 
Но это ведь невыгодно?

 



olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 23:37

Вот вам еще пара ссылок на скриншоты:

 

http://clip2net.com/s/39tGcwj - сразу два салона

http://clip2net.com/s/39tGCSj - они же, плюс гарантированные показы по этому запросу - http://clip2net.com/s/39tH3jQ

запрос "интим массаж" - http://clip2net.com/s/39tHFBJ.

Вопрос к представителям "Яндекса", а по запросам с "интимным" подтекстом вообще реклама не запрещена? 

например, по крайне недвусмысленному запросу "интим салон" есть вот такое спецразмещение - http://clip2net.com/s/39tI5qW и в гарантированных показах - http://clip2net.com/s/39tIlhz.

 

Не планируется ли использовать автоматизированные средства блокирования показов по таким запросам? Или это не входит в планы?

 

olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 23:37

Еще к вопросу о рекламе контрафактной продукции или подделок - http://clip2net.com/s/39tMdtC

Remarket
27 января 2016, 23:37

на каком основании разрешена реклама образовательных услуг ( а именно написание курсовых и дипломных за деньги?)

npcaz
27 января 2016, 23:37

Вам, ребята, до Гугла еще расти и расти.. У Гугл.эдвордс все просто: заполнил в специальной форме номер патента или свидетельства на товарный знак и НИКТО, кроме владельца по этому слову рекламироваться не имеет права. И никаких проблем! С вами же мы и по-хорошему, и по-плохому уже больше ГОДА боремся!.. Получаем лишь отписки, типа, я не я - лошадь не моя, сами разбирайтесь с нарушителями законодательства. (хотя яндекс, как рекламораспространитель тоже несет ответственность!). Т.е. сам же нарушает свои же правила. И даже решения ФАС яндексу не указ. Совсем уже совесть потеряли... Что бы понять о чем речь, пожете посмотреть по аккаунту. 

 

Вы, ребята НЕ РАБОТАЕТЕ, более того, НАРУШАЕТЕ ЗАКОН!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Ключевые слова не являются частью рекламы, они — всего лишь одно из условий показа рекламных объявлений. Закон не содержит никаких специальных требований, ограничений или запретов на использование ключевых слов. Это относится и к ключевым словам, полностью или частично совпадающим с чьими-то товарными знаками. Более того, в России декларируется свобода экономической деятельности и недопущение ограничения конкуренции. Выносить решение о законности либо незаконности чьих-либо действий в такой ситуации Яндекс не вправе. Поэтому Яндекс воздерживается от вмешательства в подобные споры. Пожалуйста, обращайтесь с такими требованиями напрямую к рекламодателям.

npcaz
27 января 2016, 23:37

При чем тут КЛЮЧЕВЫЕ слова??? Я хоть где-то упомянул о ключевых словах? Вот все у вас так! В огороде бузина, в Киеве дядька.. 

У вас в ваших же правилах написано, что рекламировать товарные знаки имеет право только правообладатель, (либо тот, кому эти права он делигировал) а не все подряд!

Вы хоть сами почитайте что пишете, вот по ссылке из вашего первого сообщения: http://legal.yandex.ru/adv_rules/

Реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РФ

Не допускается реклама товаров (работ, услуг), производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РФ (Статья 7 ФЗ «О рекламе»).

В частности запрещено:

  • изготовление, распространение, предложение к продаже или иное использование товаров, которые приводят к нарушению исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации***.

     

    ***К средствам индивидуализации относятся (Статья 1225 (http://advertising.yandex.ru/assets/asset_1225.xml) ГК РФ):

     

    • товарные знаки и знаки обслуживания;

    • фирменные наименования;

    • коммерческие обозначения.

       

      Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя (Статья 1229 (http://advertising.yandex.ru/assets/asset_1229.xml) ГК РФ).


      Где тут хоть слово сказано про КЛЮЧЕВЫЕ слова? Ключевые слова - это слова поиска, а не слова в рекламных объявлениях! Если знак обслуживания отображен в тексте рекламы, то это уже нарушение закона, введение потребителя в заблуждение, нарушение патентного законодательства и т.п. 

      Что должно еще произойти, что бы вы убрали незаконную рекламу, если для вас даже предписание ФАС не указ???  


      О чем вообще можно с вами говорить, если вы даже свои собственные правила соблюдать не в состоянии! 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Уважаемый пользователь.

Я прошу Вас воздерживаться от слов, набранных заглавными буквам и придерживаться норм деловой этики. 

Если у Вас есть конкретные примеры размещения неправомерной рекламы, товаров или услуг, реализация которых запрещена законодательством РФ, прошу Вас их здесь указать в соответствии с правилами: ссылка на сайт, ключевой запрос, заголовок и текст объявления. Рекламные материалы будут отправлены на проверку.

npcaz
27 января 2016, 23:37

Извините, сил больше нет просто. Уже год указываем в соответствии с правилами на неправомерную рекламу. Но от ваших юристов получаем только отписки. Надеюсь, что все-таки предписания ФАС вы хотя бы выполните. 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Я буду Вам весьма признательна, если Вы все же более подробно опишете ситуацию и приведете примеры неправомерной рекламы (запрос, заголовок, текст, сайт).

npcaz
27 января 2016, 23:37

Запрос "Гальанол", выдаются объвялвения, которые нарушают закон, т.к. "Гальванол" - это зарегистрированная торговая марка, которую имеет право рекламировать только правообладатель, вот эти объявления, котоыре следует убрать:

 

ГАЛЬВАНОЛ. Официальный сайт фирмы 

По цене 200 р/кг. Скидки при заказе большого объема и бесплатная доставка! Адрес и телефон galvanol.com

Гальванол 96%Zn. Без компромиссов 

Производим гальванол с 2003 г и знаем об этом все. Доверьтесь нашему опыту! Адрес и телефон galvanol.eu



npcaz
27 января 2016, 23:37

Раньше вы отвечали в тот же день. Сейчас я привел конкретные примеры незаконных объявлений и вы куда-то пропали. В связи с чем, интересно?... И последует ли какая-то реакция?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Цитирую: "Хотим предупредить, что мы не сможем сообщить Вам о результатах проведенной проверки, так как в соответствии с пунктом 4.3 Оферты на оказание услуг «Яндекс.Директ» Яндекс обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении рекламодателя и его рекламных кампаний."

npcaz
27 января 2016, 23:37

То есть, судя по тому, что объявления все еще показываются, проверка (если она вообще проводилась) ни к чему не привела.. Таким образом, как нарушали закон, так и продолжаете нарушать?

marfron
27 января 2016, 23:37

npcaz, вы смеетесь? Если убрать все торговые марки из рекламы, такие как loreal, samsung, bosh и множество других, что тогда останется в директе? Это нереально сделать, Яндекс обонкротится)

npcaz
27 января 2016, 23:37

Отличный пример! Забейте в яндексе samsung, bosch и множесто других и посмотрите кто в директе! Там как раз рекламируются именно обладатели торговых марок, нет больше НИКОГО!  Вот с Лореалем, да, промашка вышла. Они за своей торговой маркой не следят, вылез кто-то левый... 

И вообще, что значит нереально и Яндекс обанкротится? Это проблемы Яндекса, а не правообладателя. По нашему законодательству рекламировать свой товар имеет право только правообладатель и то лицо, которму правообладалель разрешил рекламировать его торговую марку! 

marfron
27 января 2016, 23:37

Ну как же больше никого , а это что?

http://direct.yandex.ru/search?charset=utf-8&text=samsung&rid=38&ref-page=2

http://direct.yandex.ru/search?charset=utf-8&text=bosch&rid=38&ref-page=2

или вот еще пример

http://direct.yandex.ru/search?charset=utf-8&text=mersedes&rid=38&ref-page=2

Alex_soldier
27 января 2016, 23:37

Процедура следующая:

 

Вы от имени правообладателя пишете письмо-претензию в Яндекс, удостоверяете его подписью и печатью, прикладываете свидетельства и прочие подтверждающие документы.

 

Яндекс направляет соответствующее извещение указанным в претензии рекламодателям.

Те либо прекращают использование данного бренда в своих текстах, либо присылают в ответ Гарантийное письмо, что в полной мере осознают тяжесть деяния и берут всю последующую ответственность на себя.

В последнем случае их реклама продолжается дальше до тех пор, пока вы не пришлете уже судебное предписание.

olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 23:37

Реклама на бренд, ТМ и т.п. - давно устоявшаяся практика в Директе.

И очень эффективная, в ряде случаев. 


Как бы то ни было, она есть и только ваши аргументированные обращения могут конкретно вашу ситуацию поменять. 

Причем, ничего не мешает вашим конкурентам впилить новый домен в Директ и вам снова придется обращаться с теми же претензиями. 

Бабло рулит)

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

Прочитайте, пожалуйста, текст сообщения выше :)

Вы либо ошиблись сообщением, либо немножко не понимаете, в чем его задача. А его задача - принимать конкретные заявки и жалобы на конкретных рекламодателей (сайты), которые размещают неправомерную рекламу (по мнению автора жалобы).

Если Вы хотите оставить такую заявку - укажите, пожалуйста, сайт.

На будущее, не оставляйте, пожалуйста, не содержательные комментарии и на всякий случай прочтите еще правила Клуба.

Спасибо за понимание!

igorsomin
27 января 2016, 23:37
Вот еще

Зеленый Кофе!Зеленый Кофе! Доставка по России! Оплата при получении!shops-club.moneybn.ru
этот чел. на разных поддоменах появляется, 1 банят, он другой запускает.
igorsomin
27 января 2016, 23:37

Еще один

 

Зеленый Кофе! Доставка по России! Оплата при получении!shop.naigraem-tuta.ru

Кофе для ПОХУДЕНИЯ! Скидки! Доставка! Быстрое оформление заказа!les.ad-shops.ru
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо, проверяем!

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

 

Уважаемый пользователь.

Ваше сообщение нарушает несколько правил данного Клуба.

"В клубе запрещено:

  • Размещать рекламу (даже в качестве совета).
  • Размещать записи, не соответствующие теме клуба.
  • Размещать комментарии, не соответствующие теме сообщения."

По данной причине сообщение будет удалено.

При очередном размещении сообщения или комментария, нарушающего правила Клуба, будут приняты карательные меры.

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

КОФЕ Зеленый! Скидка 50%! 
Эффективный кофе зеленый с имбирем, осталось 9 пачек, -26 КГ жира в месяц!
cofeyok-imbir14.ru

Методика похудения slender!
Методика похудения slender!Легкое похудение с методикой Slender!
slenderpoxudenie4you.ru

Похудение!
Похудение! Уникальная методика похудения! Минус 10 кг!!
·superkakpoxudetb.ru

Похудение!
Похудение! Уникальная методика похудения! Минус 10 кг!!
·prokakpohudetb.ru

Похудение!
Похудение! Уникальная методика похудения! Результаты потрясающие!
·pohudenie-25k.info 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день!

Спасибо, рекламные материалы отправлены на проверку.

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

Зеленый кофе
Настоящий Зеленый кофе. Пока есть в наличии. Торопитесь!
rusuit.ru

 Похудение отзывы!
Уникальная методика для быстрого снижения веса! Минус 10 кг за неделю!
ok.faktor-pohudenia.ru

Как похудеть на 12кг за неделю.
Уникальный метод для максимально быстрого и эффективного похудения
ves2.detae.ru

Худеющий!
Уникальная методика для быстрого снижения веса! Минус 10 кг за неделю!
ok.faktor-pohudenia.ru 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Уточните, пожалуйста, по какому запросу показывается сайт "ok.faktor-pohudenia.ru"?

 

alex q
27 января 2016, 23:37

Скажите почему нельзя рекламировать зеленый кофе? 

Мои объявления не пускают и в то же время я вижу, что другие это рекламируют.

И как это понимать, как ограничение конкуренции? Потому что по ключу "зеленый кофе с имбирем" в спецразмещении выходит сразу два объявления на "блог" пермяковой с переходом на зеленый кофе.

И надо же. Если посмотреть "Прогноз бюджета" по этому ключу совсем мизерные ставки на спецразмещение (0.13 у.е.). Отличные тепличные условия для кого-то создали, отклоняя объявления от всех других рекламодателей.

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

Алла Пугачева похудела на 53 кг!

Певица раскрывает метод своего похудения в официальном блоге! Читай!

pugacheva-all.ru

 

Невольно напрашивается вопрос, неужели один из модераторов такое пропустил? Либо это недочеты вашего робота?

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

 

Уважаемый пользователь.

Ваш комментарий противоречит нескольким правилам данного Клуба.

По данной причине комментарий будет удален.

При очередном размещении сообщения или комментария, противоречащего правилам Клуба, будут приняты карательные меры.

 

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

Кофе Для ПОХУДЕНИЯ!
Кофе Для ПОХУДЕНИЯ! Скидки! Доставка! Быстрое оформление заказа!
ls.ad-shops.ru

Купить кофе!
Купить кофе со скидкой! Доставка по всей стране! Оплата при получении!
ua.24-sales.ru

Купить кофе!
Купить кофе со скидкой! Доставка по всей стране! Оплата при получении!
ua-buy.24-sales.ru

Зеленый имбирный кофе по акции! Зеленый имбирный кофе для красивой фигуры. Только сегодня скидка 50%!
grencoffe-sl.ru

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо, проверяем.

tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

Зеленый кофе по акции!

Зеленый кофе для красивой фигуры! Только сегодня скидка 50%!lz.magik-green.ru

КОФЕ с имбирем Зеленый!

Эффективный кофе с имбирем зеленый, осталось 9 пачек, -26 КГ жира в месяц!coffise-imborno.ru

ЗЕЛЕНЫЙ Кофе!

ЗЕЛЕНЫЙ Кофе! Скидки! Доставка! Быстрое оформление заказа!y.runet-ka.ru
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо, проверяем.

pribaltica
27 января 2016, 23:37
Сегодня, по приглашению Яндекса я посетил их конференцию "Рекламные технологии Яндекса". За что им огромная благодарность.Очень хотел пообщаться с кем-то из руководства Яндекса - попытаться решить проблему поднятую мною здесь ранее - http://roem.ru/2013/09/18/addednews80840/#com182568

В двух словах напомню. Медфирма в Санкт-Петербурге оформляет личные медицинские книжки. Недобросовестные, мягко говоря, конкуренты рекламируют через Яндекс-директ как бы тоже, но без прохождения врачей и сдачи анализов.Фальшивая медкнижка выдается ими в метро за умеренную плату. Последствия очевидны для всех здравых, и при этом не алчных людей. Кто нас, вероятно, кормит в кафе, ресторанах, закусочных,столовых,чебуречных с этими медкнижками, представить нетрудно.

Свой вопрос-просьбу я решил задать Евгению Ломизе. Но для начала похожие вопросы от микрофона про продвижение мошенников в других отраслях ему задали двое других слушателей. Для меня это стало большой неожиданностью. Я думал, я один такой одержимый идеей справедливости.

Подходя к г-ну Ломизе, честно говоря, прикидывал два основных ответа, которые получу от него:

1. "Пришлите мне на почту видео тех телефонных разговоров с жуликами-конкурентами. Посмотрим, что можно сделать".
2. "Да, такая проблема существует. Мы думаем, что можно сделать."

Но в ответ услышал нечто совсем другое:
- мы (Яндекс) - циники (это буквальная цитата);
- формально лицензия есть - нам достаточно;
- решим ваши вопросы, а потом клиенты "Директа" начнут "стучать" друг на друга, а "стучать" нехорошо.
- мы что должны нанять 1000 сотрудников чтобы обрабатывать заявки "стукачей"?
- пишите в прокуратуру

Это ответы на мои аргументы, которые я привел выше и упоминания о детях, которые тоже могут в выдаче подцепить невесть что.

Кстати, когда я говорил о детях, Евгений замолкал на несколько секунд, делал сочувственные глаза и разводил руками, мол, Вы слышали,что я сказал чуть ранее или вы глухой?

Что тут можно сказать в ответ? Там была толпа, которая хотела задать свои вопросы, но многим это не удалось, в том числе и мне. Поэтому задам их здесь:

1.О циниках из Яндекса. Тут недавно Аркадий Волож встречался на Старой площади с 1-ым замом главы администрации президента В.Володиным. Волож там тоже "красной нитью" проводил мысль,что "Яндекс-циники" - это главный яндексовский слоган?

2-3. Нанять 1000 новых сотрудников Яндекс способен - доходы позволяют (http://roem.ru/2013/10/24/q3yndx83361/). Но есть методы и эффективнее. Например, прописать алгоритм-внутреннюю инструкцию, по которой сотрудник, в случае выполнения ряда условий, может позвонить и проверить как рекламодатель выдает медкнижки (в случае с моим клиентом) - в метро или проводит медобследования? Это же не трудно. Всего минута разговора.

Хотя могут быть и другие алгоритмы. На Яндекс не зря работают лучшие программисты мира.

4. Обратиться в прокуратуру мой клиент тоже может. Но тогда в криминальной хронике РТР (к примеру) может пройти репортаж,что одна поисковая система рекламирует...сами знаете кого. Затем ГД озаботится принятием новых законов-ограничений. А какие законы могут принять наши депутаты - владельцы Яндекса могут прекрасно представить. Нам это надо?

Попутно хочу ответить тем выступавшим от микрофона слушателям,которые критиковали Яндекс за рост стоимости клика. Таких было много.

Господа-товарищи. Рост стоимости обеспечивают вот такие жулики, как конкуренты моих клиентов. Им не нужно тратить деньги на аренду помещений, зарплату врачей и результаты работы лабораторий. Они могут сколько угодно вздувать цену в "спецразмещении".
Таким как Вы, за ними не угнаться! И не следуйте советам сотрудников Яндекса - "нет денег на рекламу в поиске, уходите в РСЯ".

Помогите лучше вычистить нечисть из рекламы на Яндексе. Не оставайтесь равнодушными. Да, владельцы Яндекса лишатся части своих сверхдоходов, но не обеднеют. К тому же все граждане страны от этой честной конкуренции только выиграют.

Надеюсь быть услышанным здравыми людьми в Яндексе. Надеюсь что мой пост воспринят ими без обид, Ведь даже уважаемый мною Яндекс тоже может быть неправ.

С уважением, Александр Матвеев

P.S.На всякий случай видео, где аферисты прямо признают, что торгуют фальшивыми медкнижками:

http://youtu.be/gd_kFdA0ERI

http://youtu.be/YY5vj9kcQY8
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

 

Добрый день, Александр!

Мы признательны Вам за обратную связь. Предоставленные примеры рекламных объявлений отправлены на проверку.

Александр, Яндекс вправе проверить, соответствует ли реклама требованиям закона — в рамках полномочий, которые предоставлены ему законом как рекламораспространителю. По этой причине мы запрашиваем порой целый пакет документов у тех рекламодателей, товары и услуги которых подлежат обязательной сертификации, регистрации или лицензированию.

Мы просим предоставить нам копии сертификатов, лицензий, а также оформленное гарантийное письмо, заполненное от имени плательщика, с подписью и печатью и сопроводительные бумаги на него (в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 13.03.2006 года №38-ФЗ "О рекламе").  Кроме проверки документов, мы тщательно просматриваем страницы сайта.

Если специализированный государственный орган выдал рекламодателю соответствующие документы, например,  лицензию, мы принимаем за факт, что лицензия верна и обладает полной юридической силой, и мы не вправе подтвердить или опровергнуть гипотезу о совершении рекламодателем правонарушения или преступления. Самостоятельные расследования в данных случаях важны, но не могут выступать ориентиром.Непосредственно проверку деятельности организации с учетом всех предоставляемых Вами вещественных доказательств выполняют правоохранительные и судебные органы. Правильнее всего  будет обратиться непосредственно к ним.

kiyashko.alexey
27 января 2016, 23:37

а по зеленому кофе все продолжают крутиться объявления! вот у кого-то бизнес прет!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Если У Вас есть какие-то конкретные примеры размещения неправомерной рекламы, прошу их здесь указать.  На данный момент Ваш комментарий противоречат правилам данного Клуба. 

olegovscky-oleg2013
27 января 2016, 23:37
И сейчас реклама вполне себе идет на поиске, с прямым вхождением запроса в заголовок.
А что, реклама зеленого кофе разве запрещена?
tarasoffevgen
27 января 2016, 23:37

Купить кофе! Акция!

Торопитесь и купите кофе со скидкой! Осталось несколько пачек! Купить кофе!koffeshopeennn1.info

Купить кофе!

Купить кофе со скидкой! Доставка по всей стране! Оплата при получении!ag.buycofe.ru

ЗЕЛЕНЫЙ Кофе! Рспродажа!

ЗЕЛЕНЫЙ Кофе! Скидки! Доставка! Быстрое оформление заказа!

luk.fol-shoper.ru

 Зеленый для похудения?

Зеленый для похудения со скидкой? Смотри здесь!

poluchiloss.ru

Зеленый кофе за 990 руб!
Зеленый кофе сжигает 1 кг жира в день! Доставка по всей России! Гарантия!
ny.royal-coffee.ru

Кофе похудение?
Кофе похудение? Смотрите здесь!
rightfoto.ru

Кофе для похудения!
Кофе для похудения. Только сегодня цена 990 р! Не пропустите Акцию

Кофе ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ! Скидки!
Кофе ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ! Скидки! Доставка! Быстрое оформление заказа! 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо, проверяем!

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за предоставленную информацию. Рекламые материалы на проверке.

PS дублирующий комментарий удалила.

hominaol
27 января 2016, 23:37

 Зеленый Кофе Распродажа!

Зеленый Кофе Скидки! Доставка по РФ! Оплата при получении!oos.fas-shoper.ru

Зеленый имбирный КОФЕ! Скидка 50%

Эффективный cofe с имбирем зеленый, осталось 9 пачек, -26 КГ жира в месяц!cool-kofre.ru
smirnov.denis.a
27 января 2016, 23:37

Уважаемые коллеги,

 

В марте 2013 года компании Comdi.ru и Webinar.ru произвели слияние.

Ссылка на пресс-релиз: 

http://webinar.ru/about_service/pressred/news/konkurenty_webinarru_i_comdi_ob_edinyayutsya_chtoby_stat_liderom_rossijskogo_rynka_veb-konferencij/

 

Несмотря на слияние, которое было произведено более 6 месяцев назад мы по-прежнему наблюдаем обе компании на соседних позициях в Яндекс.Директе.

Компании предоставляют одну и ту же услугу, в настоящий момент на базе технологий Webinar.ru.

 

Пример недобросовестной конкуренции:

Запрос "Провести вебинар"

 

 1. 

Провести вебинара - это просто!

Провести вебинар - это просто! Посетите наш демо-вебинар и убедитесь сами!

webinar.ru

 

2.

Проведите вебинар с Comdi!

Попробуйте сервис для проведения вебинаров Comdi сейчас, бесплатно!

comdi.com

 

Выдержка из правил Директа:

3.14. При размещении объявлений Яндекс вправе по своему усмотрению признавать объявления сходными. Сходными признаются объявления (одного и того же или разных рекламодателей), которые одновременно:

  • имеют идентичный или аналогичный объект рекламирования: одни и те же или сходные в значительной степени товары (работы, услуги), предлагаемые к продаже в одном регионе;

  • размещаются по одинаковым или пересекающимся ключевым словам (словосочетаниям);

  • содержат ссылки на один и тот же или сходные сайты и/или совпадение указанных и/или фактических контактных реквизитов рекламодателей (поставщиков товаров).

 

Налицо нарушение по каждому из трех подпунктов Вашего положения.

Просим Вас произвести проверку по данному факту.

 

Понимая, что Вы не можете предоставить нам результаты данной проверки, мы уведомляем Вас, что будем вынуждены эскалировать данную ситуацию вплоть до обращения в ФАС, пока правила Директа не станут работать в равной степени для каждого из Ваших рекламодателей, без "избранных".


Заранее благодарим.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день, Денис.

Спасибо за предоставленную информацию.

Уточните, пожалуйста, Вы пишите в первый раз об этом, здесь, в Клубе или Вы уже оформляли заявку на проверку рекламных материалов?

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Вы прислали ссылку на скриншот, на котором я вижу два объявления. Выше в сообщении раздела указано: "Если вы считаете, что реклама противоречит нашим требованиям, пришлите, пожалуйста, сообщение об этом. Укажите заголовок и текст объявления, ссылку на сайт и запрос, по которому идут показы."

Оформите, пожалуйста, жалобу более содержательно.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

На будущее прошу Вас не дублировать сообщения. Комментарий-дубль будет удален.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

Проверить информацию не сможем, в первую очередь потому что не открывается Ваш скриншот.

Пожалуйста, оформите жалобу в соответствии с моей просьбой выше: "Укажите заголовок и текст объявления, ссылку на сайт и запрос, по которому идут показы."

citationspic.ru
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

По запросу "гдз по русскому языку" ,

сайт то на первой странице выдачи, то на второй.

Объявление -

ГДЗ - Решебник
сборник школьных готовых домашних заданий - гдз с 1 по 11 класс
eseseserovskiy.ru

На сайт начал ругаться антивирус, так же сайт с смс оплатой, предлагающий школьникам отправить дорогостоющие смски.

 

Премите пожалуйста меры!

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за понимание и корректно оформленную заявку. Рекламные материалы на проверке.

traveldirect
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

 

По запросу вип зал шереметьево в определенное время появляются 2 сайта www.in-vip.ru и vip-rooms.ru с контекстной рекламой. На сайте www.in-vip.ru указан адрес: метро ст.Китай-Город, Армянский переулок, дом 7.

Если позвонить на сайт vip-rooms.ru по их контактному номеру, с просьбой приехать в офис, то они укажут тот же адрес, что и на 1 сайте.

 

Более того, у этих 2 сайтов на данный момент 1 и тот же владелец доменов.

 

 

 

Примите, пожалуйста, меры.

 

 

VIP залы в терминалах Шереметьево

VIP обслуживание в Шереметьево. Все терминалы. Круглосуточно и оперативно!

Адрес и телефонwww.in-vip.ru Китай-Город

 

VIP залы в аэропортах - Онлайн!

Заказ и оплата VIP залов в режиме Online - оперативно, круглосуточно.

vip-rooms.ru

 

 

DirectTravel
27 января 2016, 23:37

Кто-нибудь ответит по этому вопросу?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Мой ответ Вам не обновился: спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы отправлены на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы отправлены на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы отправлены на проверку.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Комментировать процесс и результат проводимой или проведенной проверки мы не вправе.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Рекламные материалы по данному сайту мы на данный момент уже проверяем, по Вашей же заявке.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы на проверке.

cpatovar
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. По запросам "гдз алгебра", " гдз математика" объявление - "ГДЗ - Готовые домашние задания

Все сборники гдз неоднакратно проверялись специалистами на ошибки"

vse-pro-vseh.ru   .  Сайт снимает деньги с телефона. Проверьте пожалуйста! 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день. Вы уже оставили заявку на проверку рекламных материалов, пожалуйста, не дублируйте такие заявки.

ars.oksenoyt
27 января 2016, 23:37

Добрый день!

Вот суть проблемы:

Порталы mesto.ru, move.su, kvadroom.ru нарушают требования к сайту рекламодателя:

 

Требования к сайту рекламодателя:

 

10. Не допускается реклама, ведущая на сайт, основной целью которого является показ рекламы. К таковым, например, относятся сайты, содержащие страницы, где более половины площади первого экрана занимают рекламные блоки. Рекомендуем также ознакомиться с документом «Чем отличается качественный сайт от некачественного с точки зрения Яндекса?» (http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995298#995342).

 

При переходе с рекламных объявлений директа мы попадаем на полностью рекламные страницы приземления у этих порталов:

вот контекст по ЖК Лобачевский - http://yandex.ru/yandsearch?text=жк лобачевский&lr=213

А вот куда ведет ссылка по рекламному объявлению портала mesto.ru - 

http://www.mesto.ru/special/963?utm_source=direct_av&utm_medium=cpc&utm_campaign=lobachevskiy&utm_content=zhk_lobachevskij

 

Вот контекст по жк Восточная Европа – http://yandex.ru/yandsearch?text=жк восточная европа&lr=213

 

А вот куда ведет рекламное объявление портала kvadroom.ru - http://www.kvadroom.ru/moskovskaya_oblast/novostroyki/?advert=4466&utm_medium=cpc&utm_source=yandex.search&utm_campaign=7641494&utm_content=340628965_advert_4466

 

Получается, что мы попадаем не на страницу сайта, а непосредственно на рекламный блок, с которого уже переходим на сайт непосредственного рекламодателя. В результате получается, что они нагоняют трафик с контекста (арбитраж трафика). 

Страницы созданы для арбитража (перепродажи трафика), т.к. во внутренней структуре таких страниц нет перелинковки и на них можно попасть только из контекста (url динамические) – это в случае с переходом по объявлению move.su, например - http://move.su/show_spec/1190/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=region_lobachevskiy&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3OTYxODQ4OzI3MTgzNzAwMzt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=5710589552647552685

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию. Рекламные материалы на проверке.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за предоставленную информацию. Рекламные материалы на проверке.

 

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы отправлены на проверку.

ars.oksenoyt
27 января 2016, 23:37

Добрый день!

Как идет проверка?

А то ведь это прямое нарушение:

10. Не допускается реклама, ведущая на сайт, основной целью которого является показ рекламы. К таковым, например, относятся сайты, содержащие страницы, где более половины площади первого экрана занимают рекламные блоки. (http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995298#995342).

С Уважением.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Чуть выше в тексте сообщения мы пишем: "Хотим предупредить, что мы не сможем сообщить Вам о результатах проведенной проверки, так как в соответствии с пунктом 4.3 Оферты на оказание услуг «Яндекс.Директ» Яндекс обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении рекламодателя и его рекламных кампаний."

RusPokerStarrr
27 января 2016, 23:37

Добрый день!

 

Писал по Вашей форме. В ответ - тишина!

 

1) Запрос: "ягоды годжи купить" - все сайты в спецразмещении (folkoker.ru, byya.ru и goshop5.ru) используют редирект на партнерку!

В одном объявлении вообще весь заголовок из заглавных букв - как они проходят модерацию??


Когда я использовал редирект, то мой аккаунт заблокировали со всеми средствами и без возможности восстановления!

 

Так скажите, все-таки возможен такой вид рекламы или как?? Почему заблокировали именно меня, хотя я работал с директом не первый год...

 

Коррупция зашкаливает...

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию.

По условиям оферты на оказание услуг Яндекс.Директа (http://legal.yandex.ru/oferta_direct/) рекламодатели сами определяют содержание и условия размещения своей рекламы и несут ответственность за соответствие рекламы закону.

Яндекс вправе проверить, соответствует ли реклама требованиям закона — в рамках полномочий, которые предоставлены ему законом как рекламораспространителю. Однако Яндекс не может подтвердить или опровергнуть Ваши предположения о совершении рекламодателем правонарушения или преступления

Указанные рекламные материалы на проверке.

ur5maw
27 января 2016, 23:37

http://s020.radikal.ru/i715/1403/4f/f089bcf53330.png

уже несколько раз писал чтобы удалили рекламу игры  права на которую принадлежат Valve corporation , причем если я такое же обьявление делаю то оно не проходит модерацию. оригинально однако. причем по по анонимным результатам проверки которую пару раз делали обьявление все стоит и стоит. Директ сам нарушает свои же правила, разрешая рекламить чужую интеллектуальную деятельность.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Оформите, пожалуйста, жалобу в соответствии с правилами: укажите запрос, географический регион показа, текст объявления и ссылку на рекламируемый домен.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Евгений, спасибо за предоставленную информацию. Рекламные материалы отправлены на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, Виктор.

Спасибо Вам за предоставленную обратную связь.

Рекламные материалы отправлены на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы отправлены на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

Большое спасибо за обратную связь.

Рекламные материалы отправлены на проверку.

Комментарий удалён
Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Александр, добрый день.

Спасибо за предоставленную информацию.

Рекламные материалы на проверке.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

И еще сайты vazcer.ru, goy.imadering.com

Запрос онлайн казино, регион Казань.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Рекламные материалы отправлены на проверку.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию. Рекламные материалы на проверке.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы на проверке.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, Виктор.

Спасибо за информацию. Рекламные материалы на проверке.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, Александр!

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы на проверке.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, Семён.

Спасибо за предоставленную информацию, рекламные материалы на проверке.

prazanes
27 января 2016, 23:37

Вот эти еще проверьте, тоже нарушают:

 

owqy.ru
internet-xz.ru
super-cream-bust.bineks.ru
kremgrudi.blogspot.com
bustcreams.ru
morokko.try9.ru
red-rabbit.ru
shedra.ru


Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо, Семён.

Рекламные материалы отправили на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, Александр.

Спасибо за информацию, рекламные материалы на проверке.

nitylrei
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, сайты:

 

magniit.blogspot.com
kupitovarpochtoy.ru
no-smoke.arbitr164.ru
zerosmoke-original.ru
web-lly.ru
vbilllim.ru
frelino.ru
new.sims-gamex.ru
vhoa.ru
5dahre.ru
ditinpar.ru


Нарушают правила. Примите меры пожалуйста.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37
Здравствуйте.
По сайту kupitovarpochtoy.ru пришлите, пожалуйста, текст объявления и поисковый запрос.  Также укажите, пожалуйста, в чем именно данные сайты нарушают правила Яндекса.
dextresi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, проверьте пожалуйста следующие рекламные объявления, там разводят людей на деньги.

1) Запрос - "Ягоды годжи отзывы"

2) Регион показа - "Екатеринбург"

3) Объявления:

 

ЯГОДЫ ГОДЖИ ОТЗЫВЫ! / frendap.ru

ЯГОДЫ ГОДЖИ ОТЗЫВЫ. Подробнее на сайте!
frendap.ru



Ягоды годжи купить со скидкой / buybesttea.ru

Доставка бесплатно. Оплата при получении. Жмите
buybesttea.ru

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, рекламные материалы отправлены на проверку.

texdaysu
27 января 2016, 23:37

И вот эти тоже проверьте, сразу вылезли после проверки.

 

1) Запрос - "Ягоды годжи отзывы" и "Ягоды годжи"

2) Регион показа - "Новосибирск"

3) Объявления:

 

Ягоды Годжи ОТЗЫВЫ! / tredop.ru

Описание и отзывы. Доставка! Закажите сегодня со скидкой!
tredop.ru


Реальные отзывы о ягодах годжи! / nabfoje.ru

Ищете реальные отзывы? Читайте отзывы о ягодах годжи на сайте!
nabfoje.ru


Реальные отзывы о ягодах годжи! / nabfoj.ru
Ищете реальные отзывы? Читайте отзывы о ягодах годжи на сайте!
nabfoj.ru


Ягоды Годжи. / citykul.ru
Ягоды Годжи. Скидки! Предложение ограничено! Оплата при получении!
citykul.ru

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Отправили на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, отправили на проверку.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

А объявления по запросу "купить регистрацию в москве" не нарушают правил? По моему откровенная торговля поддельными документами, которую порой пытаются завуалировать под "помощь в получении", на деле все равно торгуют бумажками с доставкой.

 

Вот пример:

https://www.vectorprava.ru/person/migrant/registration

 

"Звоните на многоканальные телефоны - сделаем за один рабочий день!"

 

Другие объявления:

fms-1.ru
mosregistration.com

reg-dok.com
mos-doc.ru
mosregcentr.com
fmsmoscow.com

 

И все остальные по запросу очевидно торгуют поддельными документами.

 

 

tisubsnu
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, проверьте пожалуйста следующие рекламные объявления, они нарушают правила Яндекса.

Объявления появляются по всей России:

 

Реальные отзывы о ягодах годжи! / niceprojue.info

Ищете реальные отзывы? Читайте отзывы о ягодах годжи на сайте!
niceprojue.info

 

Реальные отзывы о ягодах годжи! / niceproju.info

Ищете реальные отзывы? Читайте отзывы о ягодах годжи на сайте!
niceproju.info


Скидка! Купить ягоды годжи! / nice-dioi.info
Купить ягоды годжи! 990 руб. Осталось 5 пачек со скидкой!
nice-dioi.info




И еще вот эти домены тоже нарушают:


etrom.ru

jamalato.ru
gum-diets.ru
disrabota.ru
diet-gums64.blogspot.com


Спасибо.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию. Рекламные материалы отправлены на проверку.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию. Рекламные материалы на проверке.

 


kiramenk
27 января 2016, 23:37

Опять рекламируют онлайн казино на моем форуме и некоторые другие нарушители:

1) klinik-help.ru
2) game.win-plase.ru
3) likonfis.ru
4) bizensen.com
5) vaderol.ru
6) yurcomvi.ru

7) stop-prizyv.ru (страница дорвей)

Примите меры

 

А торговцы документами о справках 2 ндфл, больничных и пр не нарушают правил?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию.

Релкамные материалы на проверке.

kaiserli
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте, объявления показываются по всей России и нарушают правила:

 

Жвачка для похудения / ecent.ru

Жвачка для похудения оригинальная - купить со скидкой 67%
ecent.ru

 

Отзывы о Ягодах Годжи! / zdes-otziyv5.info

Вся правда о Ягодах Годжи! Читать Отзывы покупателей!
zdes-otziyv5.info

 

Реальные отзывы о ягодах годжи! / nicepides.info

Ищете реальные отзывы? Читайте отзывы о ягодах годжи на сайте!
nicepides.info

 

Реальные отзывы о ягодах годжи! / nicepidese.info

Ищете реальные отзывы? Читайте отзывы о ягодах годжи на сайте!

nicepidese.info

 

Годжи ягоды отзывы / papagoji.ru

Ищете реальные отзывы? Читайте отзывы о ягодах годжи на сайте!

papagoji.ru

 

Так же нарушают правила домены:

 

refstock.ru

gam.fry3.ru

sieh.ru

minecraft.igro-fun.ru

webpostl.ru

Ivan Petrov
27 января 2016, 23:37

Доброе утро, 

 

долго ли вы еще будете рекламировать интернет-лохотроны Владимира Иванова?

 

свежий сайт - fasde.ru

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

По данному сайту в Яндекс.Директе рекламы нет.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за предоставленную информацию.

Рекламные материалы на проверке.

presycan
27 января 2016, 23:37

Жвачка для похудения. Распродажа! / gum.rewol.ru

gum.rewol.ru

Жвачка для похудения. Скидки! Предложение ограничено! Оплата при получении!

Отзывы о Ягодах_Годжи Bcя_npавдa! / anewir.ru
anewir.ru
Реальные отзывы о «Ягодах_Годжи». Результаты и комментарии купивших! Жми!


Здесь все отзывы о Ягодах годжи! / nice-rrierd.info
nice-rrierd.info
Читайте у нас о ягодах годжиОтзывы на сайте от покупателей!


Купить ЯГОДЫ ГОДЖИ дешево! / sinforthen.ru
sinforthen.ru
Покупайте по выгодной цене без посредников. Огромные скидки!


Нарушают правила Яндекса, проверьте пожалуйста. спасибо.

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацитю, рекламные материалы на проверке.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за информацию. Уточните, пожалуйста, нарушения каких Правил в рекламе сайта 5merfd.ru Вы обнаружили?

uk-dimex
27 января 2016, 23:37

Добрый день. Есть два сайта: ammunicia.ru и imbiker.ru принадлежат они одному владельцу + контактная информация и товар идентичны. Так же у этого же владельца есть третий сайт fennex.ru, но он дублирует только один раздел из двух предыдущих и имеет такую же контактную информацию. Все эти три сайта активно рекламиуруются по всей России на поисковике и в РСЯ.

На сколько я знаю, это  нарушает правила Яндекс. Прошу принять меры. Спасибо

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за предоставленную информацию.

Рекламные материалы на проверке.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Нарушают правила Яндекс.Директа на моем форуме:

 

Пример:

Ягоды Годжи из Китая / ransirew.ru

ransirew.ruДоставка по всей России! Оплата при получении!Объявление перекидывает на другую страницу, как и остальные объявления.Примите меры
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за предоставленную информацию. Рекламные материалы отправлены на проверку.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Опять нарушают правила Яндекс.Директа на моем форуме:

Купить ягоды годжи! / teatraditions.ru
teatraditions.ru
Купить отборные ягоды годжи. Выгодные цены. Закажите прямо сейчас!

 

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Рекламные материалы на проверке.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Грубо нарушают правила Яндекс.Директа на моем форуме:

 

1) alfa555.ru
2) goji5.ru

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день!

Спасибо за предоставленную информацию, проверяем рекламные материалы.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Ксения, форум еще работет?

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Клуб работает. По Вашему предпоследнему сообщению была проведена проверка.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Нарушают правила Яндекс.Директа на моем форуме:

 

 

1) goxyclub.ru

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Отправим на дополнительную проверку.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Добрый день, проверьте сайты:

1) zhelauzdraviya.ru
2) tea-philosophy.ru

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте обявления нарушителей:

 

1) 5rotn.ru

2) mos-doc.ru/registration

3) regmoc.com

 

И примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

А какие конкретно претензии к сайту http://5rotn.ru/?

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Еще нарушители:

ягоды-годжи.com


kiramenk
27 января 2016, 23:37

Форум работает?

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Да, работает

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Нарушают правила:

1) red-goji.ru
Ягоды Годжи - от 399 руб!!!
red-goji.ru
Сертификат. Доставка по Москве. Самовывоз!!!

Проверьте и примите меры

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Нарушают правила:
1) 5gdas.ru
2) ameeka.ru - подмена страниц, рекламируют годжи


Проверьте и примите меры или форум не работает? В техподдержке не реагируют, писал много дней назад

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Уточните пожалуйста, какие конкретно претензии к сайту 5gdas.ru? 

Остальные сайты отправлены на проверку.

И на будущее, пожалуйста, пишите либо здесь на форуме, либо только в службу поддержки, дублирование заявки не ускорит решение задачи.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

 1) fxzarabotok.com

2) magitkz.ru

 

Пример -

Как я заработал 93 000 рублей / fxzarabotok.com


Игровые у нас! / magitkz.ru
Реклама
magitkz.ru
Игровые у нас! Гарантия. Постоянные акции! Выбирайте!



yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

ya-hi.biz

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайт:

1) drclinic.su - реклама БАД и мед товаров без предупреждения

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. Спасибо за информацию, проверим.

Последний сайт в Директе не рекламируется, проверьте, пожалуйста, корректность написания.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайт:
1) job-centr.ru

"Заработок в автоматическом режиме,от 395$ в неделю!"


Примите меры

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Еще:

oren-tea.ru

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, РМ проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайт:

1) cpaset.ru - текст объявление вводит заблуждение заведомо - "9 секретов быстрых денег. 100% Гарантия!"

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) magazin8.tobiz.net текст объявления "Заработать в интернете от 50 000 руб., 100% результат! Узнай бесплатно" вводит в заблуждение заведомо

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайт:

1) 1.svoybiznes.biz текст объявления "100% Гарантия результата. " вводит в заблуждение


Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

 алкомаг.com (перекидывает на alkomag.com)

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим РМ.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) brainabundance-russia.ru (текст объявления заведомо вводит в заблуждение)
2) справкивсем.рф (справкивсем.рф/index.php/tseny поддельные справки 2 ндфл, кредитное мошеничество)

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим РМ.

kiramenk
27 января 2016, 23:37


Проверьте сайт:

1) 1.svoybiznes.biz текст объявления "100% Гарантия результата. " вводит в заблуждение

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим РМ.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) vipfinansservise.ru - продажа поддельных справок 2 ндфл

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим РМ.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайт:


1) справкаодоходах.рф - продажа поддельных справок 2 ндфл

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) ya.moneywz.ru - "300$ каждый день!" текст объявления ввводит в заблуждение заведомо

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте. Спасибо за информацию, проверим.

Михаил
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

Будучи сайтом автомобильной тематики (freedomcars.ru) жалуюсь на недобросовестную рекламу устройства Fuel Shark.

Устройство законом не запрещено, но его бесполезность вызывает закономерное раздражение у аудитории сайта. В то же время рекламодатель затрудняет фильтрацию объявлений, размещая страницы на разных сайтах. Текущий список в моём фильтре: 

fuelshark.ru, fuelshark.pp.ua, driveshark.ru, fuel-shark.pikoz.ru, economy-store.ru, fuel-shark.xeliso.ru, poiu.mokolino.ru, fuel-economy.com.ua, eko-fuelshark.com, fuel-shark.pilinom.ru

Надеюсь, против такого "рекламодателя" можно принять меры.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) справка-2-ндфл.документоф.рф - продажа поддельных справок 2 ндфл

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день. Спасибо за информацию, проверим РМ.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) old.doctorbormental.ru - "Похудеть на 5 кг за неделю" текст объявления вводит в заблуждение заведомо

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайт:

1) справка-2-ндфл.мосюрцентр.com - продажа поддельных справок 2 ндфл

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) finansserviseplus.ru - продажа поддельных справок 2 ндфл

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим. 

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) alfgarant.ru

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1)  volgamarket.com

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим РМ.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:
1) fanam.ru (перекидывает на novaclinics.ru), продажа поддельных больничных
2) sanmed.do.am/
3) muscle-pharma.ru - нарушение откровенное

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) справки-мск.рф (перекидывает на spravkaodoxodax.ru/spravka-o-doxodax )

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день, спасибо за информацию, проверим.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты:

1) igryshechnii-avtomati.ru - реклама интернет казино

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим рекламные материалв.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за информацию, проверим рекламные материалы.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте сайты


Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Ваша жалоба передана в группу модерации. Ускорить процесс повторной проверки не в моих силах.

 

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Вы отправили несколько заявок на проверку рекламных материалов одного и того же сайта. Пожалуйста, не делайте этого в дальнейшем - для передачи запроса в группу модерации достаточно одной заявки на один сайт.

Ваша информация передана в группу модерации, спасибо за обращение.

kiramenk
27 января 2016, 23:37

Проверьте объявления:

1) rumassa.ru - реклама стероидов

 

Примите меры

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Добрый день.

Спасибо за информацию, проверим.

Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Спасибо за информацию, проверим.

s9132630372
27 января 2016, 23:37

 

Счетчик с пультом / energo-shock.ru

Рекламаenergo-shock.ruАдрес и телефонСчетчики электроэнергии с пультом, выгодные цены, высокое качество!Счетчики газа Счетчики света Неодимовые магниты+7 (988) 892-95-56Круглосуточно  /Проверьте пожалуйста этот сайт занимаеться продажей счетчиков переделаных для хищения электроэнергии.

Электросчетчик с пультом! / gelios-shop.com

Рекламаgelios-shop.comАдрес и телефонБольшой расход электричества? Хотите платить в 10 раз меньше?! Смотрите!Трехфазные счетчики Однофазные счетчики Электронные счетчики+7 (905) 929-95-28КруглосуточноИ этот тоже анологично продажа переделанных счетчиков для хищения электроэнгергии
Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию.

Проверим.

s9132630372
27 января 2016, 23:37

Электросчетчики с пультом! / neplatizasvet.ru

Рекламаneplatizasvet.ruАдрес и телефонЭкономные электросчетчики с пультом управления выгодно заказывать у нас!+7 (968) 320-37-20Пн-пт 10:00-22:00

Электросчетчик с пультом. / tarifrf.ru

Рекламаtarifrf.ruАдрес и телефонЭлектросчетчик с возможностью дистанционного управления (вкл-выкл).+7 (981) 888-83-08Пн-вс 9:00-22:00

Электросчетчики с пультом / bezsveta.org

Рекламаbezsveta.orgАдрес и телефонМодернизированные электросчетчики с пультом. Экономия средств. Выбор:Однофазные Трехфазные С пультом Контакты+7 (960) 179-94-82Пн-вс 10:00-19:00На этих сайтах продают переделаные счетчики .они предназначены для хищения электроэнергии что нарушает действущее законодательсво .примите меры
info@sunrans.ru
27 января 2016, 23:37

 Добрый день.

 Обман покупателей в контекстной рекламе яндекс.директ от Jazzi Pool.

 Ссылка на рекламу. 

 Скрин: Скрин объявления

 Беру Т/Ф и набираю им на номер +7 (495) 502-63-43.

 В ответ на просьбу показать/продать мне бассейн за 295 т.р. мне предлагают более дорогой бассейн, а 295 т.р. - "старая неактуальная цена".

 Это обман покупателя и нарушение законодательства РФ. Ниже привожу статьи закона, на которые можно сослаться.

 ст. 426 ГК РФ

 ст. 10 Закона "О защите прав потребителей".

 

 Прошу Вас принять меры.

s9132630372
27 января 2016, 23:37

 

Электросчетчики с пультом! / neplatizasvet.ru

Рекламаneplatizasvet.ruАдрес и телефонЭкономные электросчетчики с пультом управления выгодно заказывать у нас!+7 (968) 320-37-20Пн-пт 10:00-22:00

Электросчетчик с пультом. / tarifrf.ru

Рекламаtarifrf.ruАдрес и телефонЭлектросчетчик с возможностью дистанционного управления (вкл-выкл).+7 (981) 888-83-08Пн-вс 9:00-22:00

Электросчетчики с пультом / bezsveta.org

Рекламаbezsveta.orgАдрес и телефонМодернизированные электросчетчики с пультом. Экономия средств. Выбор:Однофазные Трехфазные С пультом Контакты+7 (960) 179-94-82Пн-вс 10:00-19:00На этих сайтах продают переделаные счетчики .они предназначены для хищения электроэнергии что нарушает действущее законодательсво .примите меры
s9132630372
27 января 2016, 23:37

 

Электросчетчик с пультом / tarifrf.com

Рекламаtarifrf.comАдрес и телефонПлатежи за электричество под контролем.Счетчик 220 Счетчик 380 Автоматический выключатель+7 (981) 888-83-08Пн-вс 10:00-24:00

Электросчетчик с пультом. / tarifrf.ru

Рекламаtarifrf.ruАдрес и телефонЭлектросчетчик с возможностью дистанционного управления (вкл-выкл).+7 (981) 888-83-08Пн-вс 9:00-22:00На этих сайтах продают переделаные счетчики .они предназначены для хищения электроэнергии что нарушает действущее законодательсво .примите меры
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информацию, проверим рекламные материалы.

s9132630372
27 января 2016, 23:37

Электросчетчики для экономии. / weberon.ru

Рекламаweberon.ruАдрес и телефонЭлектрические счётчики для экономии. Магазин в Москве. Гарантия 2 года.8 (800) 775-36-29Пн-пт 10:00-19:00  На этих сайтах продают переделаные счетчики .они предназначены для хищения электроэнергии что нарушает действущее законодательсво .примите меры
Комментарий удалён
yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Спасибо за информцию.

Проверим.

mirapolis2013
27 января 2016, 23:37

Уважаемые коллеги,

 

Столкнулись с фактом недобросовестной конкуренции. 

По запросу "salesforce купить" (в т.ч. и по другим с ключевым словом "salesforce" в России) компания http://ctconsult.ru сделала сайт-аффилиат и занимает первые две позиции в спецразмещении Директа.

Принадлежность второго лендинга к компании определяется просто: в исходном коде страницы http://crmforbusiness.ru/ закомментированы e-mail адреса info@ctconsult.ru, что является неоспоримым доказательством нарушения правил Директа, в т.ч. пункта 3.14 Правил Показа Яндекс Директа, расположенных по адресу http://legal.yandex.ru/direct_display_rules/?hc_location=ufi .

 

Доказательство: https://cloud.mail.ru/public/3pdDGrBGoEgn/crmforbusiness.ru.png

Скриншот нарушения: https://cloud.mail.ru/public/2q8s2yEkAa7x/violation.png

 

Просим Вас оказать содействие в этом вопросе.

 

 

yndx-Ksuzhi
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

С данным вопросом Вам лучше обратиться напрямую в соответствующий отдел через форму обратной связи: https://feedback2.yandex.ru/direct/complain/

s9132630372
27 января 2016, 23:37

 

Электросчетчики с пультом / счетчикдом.рф

Рекламасчетчикдом.рфОднофазные, трехфазные счетчики с пультом от производителей. Выбор моделей.

Электросчетчик с пультом. / tarifrf.com

Рекламаtarifrf.comАдрес и телефонЭлектросчетчик с возможностью дистанционного управления (вкл-выкл).Выгодно!220 380  электросчетчик 380 транс-р+7 (981) 888-83-08Круглосуточно

Электросчетчик + пульт управления / elektrooff.ru

Рекламаelektrooff.ruВы знаете что делать с отключаемым счетчиком? Заказывайте без предоплаты: На этих сайтах продают переделаные счетчики .они предназначены для хищения электроэнергии что нарушает действущее законодательсво .примите меры
s9132630372
27 января 2016, 23:37

Электросчетчик с пультом / energoekonom.ru

Рекламаenergoekonom.ruОднофазные, двухфазные и трехфазные счетчики с пультом. Гарантия качества!КаталогДоставка по РоссииЭтапы работыПочему мыКонтактная информация+7 (800) 707-77-12пн-чт 9:00-20:00, пт 9:00-19:00,...

Купить счётчик с пультом / noenergy.ru

Рекламаnoenergy.ruДоставка в любой регион России наложенным платежом. Гарантия качестваКонтактная информация+7 (952) 240-76-76круглосуточно

Электросчетчик с пультом - Электросчетчики с пультом.

Рекламаekopult.ruДоставка по России, СНГ. Гарантия 100%. Звоните.Принцип работыМодели со скидкой 20%ВопросыОтзывыКонтактная информация8 (800) 555-69-03круглосуточноХотел бы обратить Ваше внимание на то, что поисковая система Яндекс допускает к показу контекстные объявления в которых открыто побуждает приобретать товары и услуги, запрещенные законодательством РФ, а именно, предлагают электронные приборы, предназначенные для хищения электроэнергии (электросчетчики, отключаемые при помощи пульта). Таких компаний на сайте Яндекс не одна и не две! Удивительно, каким образом подобные объявления проходят модерацию?! Не может быть, чтобы администраторы сервиса Яндекс этого не замечали! Получается, что они поощряют к продаже товары, напрямую предназначенные для мошеннических действий?!Согласно "Требований к рекламным материалам" (https://legal.yandex.ru/direct_adv_rules/) запрещается публиковать описание и/или комментарии относительно любых способов мошенничества!Прошу Вас разобраться с данными фактами нарушения законодательства РФ, изаставить сервис Яндекс убрать нарушающую информацию (контекстные объявления электросчетчиков с пультами).Данная реклама побуждает покупателя совершать противоправные действия, - безучётно пользоваться электрической, тепловой и газовой энергией, что запрещено согласно ст. 7.19 КоАП РФ, и п.1 ч.4 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».Во вложении письма прикладываю скриншоты экрана, в качестве подтверждения моей жалобы.
s9132630372
27 января 2016, 23:37

Электросчетчик с пультом - Электросчетчики с пультом.

Рекламаekopult.ruДоставка по России, СНГ. Гарантия 100%. Звоните.Принцип работыМодели со скидкой 20%ВопросыОтзывыКонтактная информация8 (800) 555-69-03круглосуточно                 Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что поисковая система Яндекс допускает к показу контекстные объявления в которых открыто побуждаетприобретать товары и услуги, запрещенные законодательством РФ, а именно, предлагают электронные приборы, предназначенные для хищения электроэнергии (электросчетчики, отключаемые при помощи пульта). Таких компаний на сайте Яндекс не одна и не две! Удивительно, каким образом подобные объявления проходят модерацию?! Не может быть, чтобы администраторы сервиса Яндекс этого не замечали! Получается, что они поощряют к продаже товары, напрямую предназначенные для мошеннических действий?!Согласно "Требований к рекламным материалам" (https://legal.yandex.ru/direct_adv_rules/) запрещается публиковать описание и/или комментарии относительно любых способов мошенничества!Прошу Вас разобраться с данными фактами нарушения законодательства РФ, и заставить сервис Яндекс убрать нарушающую информацию(контекстные объявления электросчетчиков с пультами).Данная реклама побуждает покупателя совершать противоправные действия, - безучётно пользоваться электрической, тепловой и газовой энергией, что запрещено согласно ст. 7.19 КоАП РФ, и п.1 ч.4 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».Во вложении письма прикладываю скриншоты экрана, в качестве подтверждения моей жалобы.                  
sr.direct
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте.

Наша компания называется "Стройрент", мы обнаружили, что по запросу стройрент выпадает несколько компаний в Директе. Одна из них, "Стройрент-С" использует наше название в заголовке объявления. Нам приходится поднимать ставку, по этому запросу, чтобы сдвинуть их с первых позиций. С этим можно что-то поделать?

 скриншот 

demoreg
27 января 2016, 23:37
Здравствуйте. По запросам с "гдз" реклама сайта с вирусами и дорогой смс оплатой.

Текст -

ГДЗ Россия / gdzrussia.ru
Реклама
gdzrussia.ru
Готовые домашние задания, для всех классов и предметов 2016


Скриншот - http://imglink.ru/show-image.php?id=065892298d46af0f977ab8d59d8462e0


Проверьте пожалуйста рекламу и примите меры!
volkgerepoveg
27 января 2016, 23:37

Вы в курсе что ва рекламируете интернет магазины мошенников?

s9132630372
27 января 2016, 23:37

Электросчетчик с пультом / tarifrf.com

Рекламаtarifrf.comСчетчики электроэнергии с пультом, выгодные цены, высокое качество!Счетчик 220Счетчик 380Автоматический выключательКонтактная информация+7 (981) 888-83-08круглосуточно

Электросчётчик с пультом! Жми! / elektro-off.ru

Рекламаelektro-off.ruЭлектросчётчик с пультом! Бесплатная доставка! Акция! Гарантии!

Электросчетчик + пульт управления / elektrooff.com

Рекламаelektrooff.comВы знаете что делать с отключаемым счет   Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что поисковая система Яндекс допускает к показу контекстные объявления в которых открыто побуждает приобретать товары и услуги, запрещенные законодательством РФ, а именно, предлагают электронные приборы, предназначенные для хищения электроэнергии (электросчетчики, отключаемые при помощи пульта). Таких компаний на сайте Яндекс не одна и не две! Удивительно, каким образом подобные объявления проходят модерацию?! Не может быть, чтобы администраторы сервиса Яндекс этого не замечали! Получается, что они поощряют к продаже товары, напрямую предназначенные для мошеннических действий?!Согласно "Требований к рекламным материалам" (https://legal.yandex.ru/direct_adv_rules/) запрещается публиковать описание и/или комментарии относительно любых способов мошенничества!Прошу Вас разобраться с данными фактами нарушения законодательства РФ, и заставить сервис Яндекс убрать нарушающую информацию(контекстные объявления электросчетчиков с пультами).Данная реклама побуждает покупателя совершать противоправные действия, - безучётно пользоваться электрической, тепловой и газовой энергией, что запрещено согласно ст. 7.19 КоАП РФ, и п.1 ч.4 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».Во вложении письма прикладываю скриншоты экрана, в качестве подтверждения моей жалобы. У меня нет цифровой подписи, чтобы подписать это сообщение, но я искренне надеюсь, что Вы не оставите его без внимания, и заставите сервис Яндекс привести свою работу в области рекламы, согласно норм законодательства РФ. С уважением, Иванов И.
admin@konteyner.com.ua
1 февраля 2016, 14:38
Добрый день. Постараюсь быть настойчивым вот опять http://tendre.in.ua/ http://www.cosmetik.in.ua/ duty-free.com.ua очередная связка в выдаче от одних владельцев, прошу вас дайте нам работать спокойно. Запустил рекламную компанию ее сливают, так как СТР падает. Я физически не могу себя этой тройке противопоставить, учитывая что у нас более востребованная продукция. Мы перестроились в ценовой категории в ассортименте и качестве. Мы готовы конкурировать, и гибки по отношению к рынку в этой нише. Второй сезон с этим мародерством это слишком. Если вы не в состоянии решить передайте просьбу более компетентным людям.
maschkov.colya2016
10 февраля 2016, 11:07
приобрел диск по пчеловодству от ООО "Атиц" адрес ; главпочтамт а/я 263 г. Архангельска Воскресенская 5. реклама не соответствует заявленной. не когда не знал что пчел можно утеплять навозом. в рекламе говорится что будет возврат денег если отправим диск в течении 90 дней. мы получили диск вечером а утром следующего дня отправили обратно. денег нет. ответа нет. реклама называется пчеловодство от профи svo1mi-rukami.ru и k1ra.ru. мошенническая реклама будьте осторожны.
korabli-piter
10 февраля 2016, 13:19
Здравствуйте, куда я могу обратиться со следующей претензией. Реклама украшений Pandora. Используется информация о моем возрасте. Т.е, когда мне было 32 года в рекламе писали предложение только для тех кому 32. Потом, когда мне исполнилось 33, то же самое. Сейчас мне 34 года и предложения для тем, кому 34. Мне неприятно, что используются данные о моем возрасте. Площадка в почтовом ящике на mail.ru
Наталья
20 февраля 2016, 13:34
korabli-piter,
Здравствуйте! Это не похоже на рекламу Яндекс.Директа. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, скриншот этого объявления и ссылку из него, чтобы мы могли разобраться детальнее.
vkupone.ru
17 марта 2016, 11:58
Здравствуйте!

По запросам с "гдз" показывается глючный сайт с смс-оплатой и вирусами!

Объявление -

Готовые домашние задания 2016 / gdzplanet.ru
Реклама
gdzplanet.ru
ГДЗ для всех классов и предметов! Выбирайте решебник онлайн!


Проверьте пожалуйста объявление и примите необходимые меры!
smartcpa
20 июня 2016, 10:52
Добрый день. У вас откровенные подделки под видом оригинала в Директе рекламируются. Неужели никого не смущает?

casio-shock ru
Наталья
20 июня 2016, 16:39
smartcpa,
Здравствуйте! Пожалуйста, напишите нам через специальную форму обратной связи: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/complain.xml
s9132630372
4 июля 2016, 07:26
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1106.ejCIVzBmrr5bQ4vzC0Uo5YJGI4ZsZJmT_2uGf2XcUMHsD5MhNZ58SnZYEOkrv0H1YXxao8BhJQCl9R43uTKKM1lCsxgi75YXwN7ftdXNEw8.db05cb922f18d8d0b2340e4e2b7c3163035b6cb3&uuid=&state=51K3y_vgF0gZn2k8mmakuhS284CzcyahLyIuxTmeThI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczJadmZYWW50TTNVVGJJay0wM2VYNkhHNW5mRnc2NXJsZTNDbW5LaFhHb2MyWWRTenFDWlVkWGZlb2xNWkJPSzNPTGNzSmZzUThqbFdZbW9aWmtlRC0tT1pjUEhFYkVkLTJRQUNsQWFvWnpnQlZ3NV9Fb1NHTmw4OHZfMGUxbzExaEhoTWtoSmVmazZoUFEyOVNHakRCQl9wWTI4VGZmdVduR1oxYmRLZHJnRVp2ckhmTE5mMThZVERJQmE3V3FSQUVmaHowaVhET3RGNHNfVC1FLUMtSU9iUlhnRXFpaHlxRk5Uc2Q5c29SODRyWlBaZEhzWkJ5b3l4MjdSQ1QyV0VmTGtfa2U4WDREYi1wNlpGYndsUl9pN3RtY21uQVdrR3ZnanBrN21VZTB3RmpRVml4TXpOclNUclBsSGdKR1U4YWFBbDNhYlItZU03ZVpNbVhteXdqckR3RGdHUmJiYjFrX24yOHJsWElwUFN4TWdTb09QZ183OGZFRnJGTnV6T0JXOGdhVmh5WDUzWnFDQldEd0tWT3ZDamZmaGROclZyT00xY1lNNEpZNlVwc2I3YzBsVjJJZ0dTaFRuZEZMaXRhWDJKeWp0QV9ZZEJ3WnFBM1V3MVhoX2VxR2I4Q2t6THY0RjVUamV3c0V1RUJZaTN5V2xqUWMyQWNEUzZtQzQ4akRlM19kRWhzbUNySVozU3FyM0lLc0tGdUNVeUpjQkprSC1kTi00cVI1cVZZLVZVQkY5UGhDN0RFZ2RhYW9vb3gyZW00cXZMWlI3c0EzYUlCb1QxT2pLM0EyMnVINHhMVGtMTjN2S3BMVkNxeUowTWh3ZmlhaWNsOUNBT3RDTll0T1BicnR6TnA2aE5tb3NVR3hzOV9rMFVUNGF0ek1fOWNvOUxhNzJzQ0hIeXZUWUVHNnl1TDktNkNLY0lEQnR0TlVydlZCSllzTmJfa193OXFMSnk1dzdtclRic3Y4b0s3amltUDB1YTRDMjFlQjY4RjkxM0UxTUh4clRkUC03U1QtN3IzRnRCY3VSNTBTMWZVZDlqTk9STzJheUx2cHpUTVItUVZxbERTSkQ5dkdKVXo2bGRn&b64e=2&sign=a06d680d1f29b7972382cae48465ab70&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKVl6pWtb4XZYKbx22NSBpjQZdnPpUogSEtwJpw7ymtxQEUJ6COi6zIO4cM_KNTww3He83KtcWy7AKBuNStwb6op1U0ocPwkcKCZBTEeGITnS19xqRXcMjpdx5kvBB_N3VnfoC-aH8JyGqpuRiXvlk9FEP5OMfYKu_MRFHyUmVIiLVLa7YHIP0gpiLKM9tu5F1Q52QLzsnBpDiHU2iAdffVDJU3-EBZLLEQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVQIZuHNyE_7Xcdr3V7vSc8YYBuYmD4J_fudNtZ_NgZ_YZCkXf_V8CwmhIeEtTx6Y5vovbP9uwVIuC2jhWuH6Cap87zqxlv4OWIBR77dWvz0QRbuCZOZzYzwBeGieMvj1xnQWk90EqPk5-OKMbf9uWLJMagjrwrPsizXMcEMfTGFb4vqC9emAH6XRmG_eE2sLFwz_m_jCrh1-n0RGXma_yFWTo5aV6728IVRSdMADGua_T-U5Hf_cTQN2Z3n-11Bk&l10n=ru&cts=1467606373678&mc=3.459431618637298  
Запрещена реализация средств для несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, в том числе в целях уклонения от оплаты за потребленные энергетические ресурсы и коммунальные услуги, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. К запрещенным средствам относятся неодимовые магниты любых размеров, а так же прочие спец.средства, которые могут быть использованы с целью несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, используемых для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в домовладениях и нежилых помещениях
bars325
6 июля 2016, 14:21
Добрый день! Компания рекламирует один и тот же сайт на 3х доменах и занимает 3 объявления в РСЯ - https://yadi.sk/i/6MftZdaqt3sLs
Прошу принять меры, это уж никуда не годится.
Наталья
7 июля 2016, 12:10
bars325,
Здравствуйте! Пожалуйста, заполните специальную форму: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/clones.xml?ncrnd=7355

Обязательно всё перепроверим.
dead.fox.rider
1 августа 2016, 15:30
Добрый день, наткнулись на такую ситуацию:


Прямой конкурент нашей компании рекламируется по фразе названию нашего магазина. 
Подскажите, какие меры можно предпринять, чтобы запретить им показываться по названию нашего  магазина. 
По факту, он вводит в заблуждение наших потенциальных покупателей - что является обманом.



Наталья
1 августа 2016, 16:13
dead.fox.rider,
Здравствуйте! Подробный ответ на ваш вопрос есть в помощи: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/complain_competitors.xml?lang=ru 
son-nik
29 августа 2016, 23:56
Добрый день .
Я несколько раз писал в супорт по причине нарушения правил яндекс директ по запросу http://lagunos.ru/franshiza/?yclid=1511853456568618113 :
1) Реклама товаров и услуг, подлежащих сертификации / лицензированию, при отсутствии необходимых сертификатов / лицензий
Не разрешается реклама товаров в случае отсутствия такой сертификации или лицензии (ст. 7 ФЗ «О рекламе»).
Копии Сертификатов или Лицензий должны быть предоставлены в службу размещения до момента начала размещения рекламы (ст. 13 ФЗ «О рекламе»).
Подробнее: статья 7 и статья 13 ФЗ «О рекламе».

2) Реклама медицинских услуг
Осуществление медицинской деятельности подлежит обязательному лицензированию (п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального Закона от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»).
Копия лицензии должна быть предоставлена в службу размещения до момента начала размещения рекламы (ст. 13 ФЗ «О рекламе»).


И мне несколько раз обещали проверить на соответствие и вновь запускали через время,я вновь обращался и это не дало ни каких результатов,вот переписка:


12.03.2016

Добрый день Анжелика,я пытаюсь подать обьявление больше пол года и слышу одну и туже фразу. На все мои письма отказ по причине отсутствия у нас медицинской лицензии. Хотя деятельность таковой не является из за того, что оборудование бытового назначения,а бытовым прибором невозможно оказывать медицинские услуги.
Но дело тут не в этом. У нас одна клиентка Кочнева Н.М. купила абонемент на 15сеансов, и скопировав весь бизнес без дизайнеров,документации и расчетов, открыла через 3 дома свою "Соляную пещеру Голубая Лагуна" на ИП Кочнева Н.М. ОГРНИП 315525700007777 ИНН 526021106559. Вот их сайт который вы рекламируете без соответствующей лицензии http://lagunos.ru/ , а скриншот ниже представлен. И поскольку мы находимся в неравных условиях по рекламме мы тоже пробуем рекламироваться у вас,но видим отказ из-за отсутствия как бы необходимой документации. Поэтому просим вас в добровольном порядке отклонить их рекламную компанию . В случае отказа будем вынуждены восстановить справедливость через суд.
11.03.2016, 19:12, "Yandex.Direct" <direct@support.yandex.ru>:
> Добрый день, Андрей!
>
> Благодарим за предоставленный документ.
>
> Однако для размещения кампании №12702242 просим Вас прислать копию лицензии на медицинскую деятельность (лицевую, оборотную стороны и все приложения).
>
> Необходимость предоставления данного документа обусловлена тем, что объектом рекламирования являются услуги организации, предоставляющей возможность посетить соляную пещеру (т.е. пройти лечебную процедуру). Медицинские услуги, согласно действующему законодательству, подлежат лицензированию: https://yandex.ru/support/direct/required-docs-rules/required-docs.xml#medical-activity
>
> Также в виртуальной визитке содержится указание на лечебный эффект: "Посещение Соляной пещеры полезно при профилактике: Лор заболеваний и аллергий; заболеваний органов дыхания; кожных заболеваний; ОРВИ, ГРИППА, кашля у курильщиков."
>
> На странице перехода говорится о профилактическом действии и галотерапии - все это относится к медицинской деятельности.
> Галотерапия – это метод лечения и оздоровления с использованием искусственно созданного микроклимата природных соляных спелеолечебниц в отдельно взятом помещении.






след:
24.03.2016

Доброго времени снова,вот вас снова пытаются обойти по определенной хитрости,принтскрин что они опять рекламируются я прикрепил ,теперь вот как они хитрят,но на других страницах по прежнему они занимаются лесением без мед. лицензии: http://lagunos.ru/franshiza/?yclid=1464871920534031355
Yandex.Direct<direct@support.yandex.ru>
Добрый день, Андрей!
При запросе документов мы прежде всего исходим из характера услуг, а также действующих нормативно-правовых актов в отношении той или иной деятельности. Описанную в рекламных материалах деятельность можно расценить , как галотерапию - это метод лечения и оздоровления с использованием искусственно созданного микроклимата природных соляных спелеолечебниц в отдельно взятом помещении. Кроме того, природа используемого оборудования не может быть использована в целях определения деятельности как лицензируемой или не требующей наличия лицензии.
Что касается указанного Вами ресурса, то такие объявления будут повторно проверены на предмет соответствия Требованиям к рекламным материалам ( https://yandex.ru/legal/direct_adv_rules/ ).
Хотим предупредить, что мы не сможем сообщить Вам о результатах проведенной проверки, так как в соответствии с пунктом 4.3 Оферты на оказание услуг "Яндекс.Директ" Яндекс обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении рекламодателя и его рекламных кампаний.
В дальнейшем, если Вы считаете, что содержание рекламного объявления в Директе не соответствует Требованиям к рекламным материалам, для более оперативного реагирования рекомендуем воспользоваться формой на странице https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/complain.xml


след:
Добрый день,ссылки постоянно меняются перехода http://lagunos.ru/franshiza/?yclid=1511853456568618113
что явно не соответствует правилам размещения Яндекс директ
> Yandex.Direct<direct@support.yandex.ru>25 мар. в 21:25
> Добрый день, Андрей!
>
> Благодарим Вас за предоставленную информацию.
>
> Указанные Вами объявления будут повторно проверены на предмет соответствия Требованиям к рекламным материалам ( https://yandex.ru/legal/direct_adv_rules/ )


след:
28 мар. в 10:38
Yandex.Direct <direct@support.yandex.ru>


Добрый день, Андрей!
Спасибо за информацию. Как мы сообщали ранее, реклама с доменом lagunos.ru будет повторно проверена специалистами редакционного отдела.
Для сообщений о нарушениях в рекламе в дальнейшем мы рекомендуем использовать форму на странице: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/complain.xml .




И так далее,вот что мне отвечали в службе поддержки:
Приносим извинения за задержку с ответом и благодарим за предоставленные документы. Для размещения Ваших объявлений № M-1922071607, № M-1922088879 необходимо из рекламных материалов убрать указания на соляную пещеру. Иначе, мы будем рассматривать это как объект рекламирования и для этого нужно будет предоставить лицензию на медицинскую деятельность.
Созданные Вами объявления- это объявления контекстной рекламы Яндекс.Директ.
После внесенных изменений сообщите нам для дальнейшей проверки.


Скажите где справедливость?На данный момент при переходе по рекламме в директ:
http://yabs.yandex.ru/count/JmzgThIn92K40000Zh81Idm5KfK1cm9kGxS193A8jCKGMGQ9jz9A3W6OO9sZ75OLfcQAjnwfOmNSkDJT2mUzkMOh1GMgBgMgOo88ZG7T0TwG9FIHlrMO20cNy5V7mQ7_8CW9ao-P1KACbQMPjf0OBhMG42UWe2n00g-LfPcpa7oIj90G9zcWB402sf1yafIN51gdd0SLgAscNWcam00007SDhl4HG5LRBjPW1B41igGm00AvennM5RlsRJxZim1Lw0F1__________yFmlgPPKmionCh3jB__________m_J__________yFxW7RzgsNLhi0LUW3to_baF8hxOCeUnu0?q=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0





Красуются в слова: Услуги,галотерапия,соляная пещера вообще в снипете,оздоровительные курсы,профилактические курсы,а получить консультацию по профилактическим и оздоровительным курсам в нашей соляной пещере,потом вообще ряд заболеваний указан.
Наталья
31 августа 2016, 13:37
son-nik,
Здравствуйте! Последняя ссылка оказалась нерабочей, поэтому не совсем понятно, о каком «сниппете» речь. Сниппет в поиске Яндекса (если вы имели в виду именно его) никак не связан с выдачей Директа и не влияет на результат модерации. Модераторы рассматривают ключевые фразы, текст объявления, контент по рекламной ссылке.


Ответ модератора корректен — мы действительно не сможем принять рекламу подобных объектов при отсутствии мед.лицензии.


Что касается объявлений другого рекламодателя, то о них можно сообщить через специальную форму: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/complain_complaints.xml?ncrnd=7355 (ссылка «Заполнить форму» внизу страницы). Обязательно их перепроверим.
son-nik
23 ноября 2016, 22:42
Наталья,
вот сегодня уже новая ссылка работает и это уже восемнадцатое обращение к вам: https://an.yandex.ru/count/LLUUAtY_fmK40000Zh41NuC5XPYc3vK2cm5kGxS2Am68jCKGMGQ9k_CuRGEOO9wo000019sZ75OLklXIQRhe88VN1wPcYhyUgMC5tBVVtGi7lRfcAmK5gW6bgcCY2Dq1tf0az96tvtr00O-mb-On29-wqiY52vClcGn2Z9s78xQSg0grc0W9e98NEA-TXoEpca8Ej9W82TcJg3ZQc6SEb95IDQUPBGwefuIO4wIm0000ngxreO2NiEKM4GQmkUXNOmAn0RAWSW02kQCSLXMx-9bBInhprxK5mV__________3ysm7wbZ1SwvrDqB1zC2xW7R-wSppl-co1C2to_i0kMGyYljWoXx7m00?test-tag=144036048405505&stat-id=1073741826&
valerije
15 сентября 2016, 11:41
Здравствуйте. Прошу забанить мошеннический сайт http://synge.ru. Оплатили на этом сайте 30.08.2016 рюкзак Tramp Tramp Light 60 1 шт. по цене 4845 руб. Отослали им скан квитанции. Перевод был с карты на карту. 


Пришло письмо
Благодарим за подтверждение оплаты.
Отгрузку товара осуществим в течение двух рабочих дней.
После отправления товара пришлем копию накладной транспортной
компании. Вы сможете отслеживать доставку через интернет.
Если у Вас остались вопросы будем рады на них ответить.
Спасибо за заказ!
_____________________________________
С уважением,
Интернет-магазин synge.ru,
тел.:+7(499)346-78-89
e-mail: info@synge.ru
Сайт: www.synge.ru


Ждали 2 недели. Написал им 13-го письмо на мейл. Ответа нет. Сегодня звоним на телефон, который указан - номер не существует. Зашел на сайт, задал вопрос в чат. Сразу выдали:
Пожалуйста, подождите. Сейчас операторы заняты, но скоро кто-нибудь освободится и ответит вам!


И замолчали навечно. Прошу забанить мошенников. Сайт рекламируется в Директе. Виден, например в спецразмещении по запросу tramp light 60. Отдельно написал в поиск Гугла и Яндекса. В письме Яндексу приложил скан оплаты.
Наталья
19 сентября 2016, 14:02
valerije,
Здравствуйте! Спасибо за сигнал. Пожалуйста, заполните специальную форму: https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/complain_complaints.xml?ncrnd=7355 (ссылка «Заполнить форму» внизу страницы). 
alexand.mashinov
19 сентября 2016, 16:19
http://yabs.yandex.ru/count/UeUwWxe_NV440000ZhbS_dq5KfK1cm9kGxS193E8iXuL8WA9fbPgxPX5dghN5GATegFW5QOXYhmpH_i8tBJpY6GAlRuCVVi6gYwbgrHp2hoWUGa5ZG7T0TwG9FIHkA-NjGMNy5V7mJ41GRiFauKDefqN1va5GeoGIH6sc2y5jP1b1A2RD1Ela4aHiv3Y1BIGPGJPcpGJsf3Y19IM9XodbYe_gA4cb0Iam0000AiDhlo_m4u8Jz_81B41igGm00AvegFW5RlxtJEXBk_DeGZ1__________yFmlJoPghBv-Ws1TC2xW7Rzug6vXV7ns01tuKDvP3oA-s3A7uT?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8  вроде  такие  сайты  нельзя  рекламировать
Александра (Яндекс)
19 сентября 2016, 19:18
alexand.mashinov,
 здравствуйте! Заполните, пожалуйста, форму - и мы передадим эту рекламу на рассмотрение специалистам.
alexand.mashinov
20 сентября 2016, 07:48
Александра (Яндекс),
Форму заполнил и подал,изминений ни каких...
Комментарий удалён
Александра (Яндекс)
20 сентября 2016, 13:06
garazhavtomat,
добрый день! Уточните, пожалуйста, в чем именно вы видите проблему с данным объявлением, чтобы мы поняли, на что обратить особое внимание.
Evgen2208evgen
24 сентября 2016, 11:12
Наши конкуренты рекламируются на запрос нашего домена (допустим ****.ru)!
Подскажите, возможно ли запретить им это делать. Если да, то прошу указать на ссылку для заполнения претензии. 
Или же домен приравнивается к обычной поисковой фразе?


Благодарю
Александра (Яндекс)
28 сентября 2016, 19:40
Evgen2208evgen,
более подробно мы поясняем этот вопрос в справке.
olegol.semenov
5 октября 2016, 13:34
добрый день...а у меня другая ситуация ..Увидел у вас в директе обьявление .Учебный центр аттестует без отрыва от производства .Сказали что все официально .Сказали что посещать ничего не надо.Заплатил 9 тысяч якобы за 3 аттестации .Мне дали удостоверения и лицензии якобы от учебного этого центра .На работе мне сказали ...что документы и лицензии их учебного центра не действительны .Я остался без работы .А у меня 2 детей.Звоню туда ,а меня сбрасывают и хамят ..Пишу жалобы уже месяц на пару с женой ,а этот сайт до сих пор висит и висит на самом видном месте .Людей продолжают обманывать и продавать поддельные документы .
demotivator.ru
10 ноября 2016, 12:05
Здравствуйте!


По многим запросам с "гдз" расплодились объявления сайта с вирусами и смс оплатой! В течении 3 дней пишу через форму обратной связи - реакции нет.


Объявление - 
ГДЗ решебник ответы / dgzivanov.ru
dgzivanov.ru
Достаточно выбрать из списка нужный вам предмет и класс! помощь гдз


Ссылка - 
http://yabs.yandex.ru/count/S4vaCEnkkb840000ZhA3Gu85KfK2cm5kGxS2BG68ks84aGE9jXZV9WEONvwRImATh7K45gOuYhyd1gSAtBGjjjiBlRRI8Um7gYwbg7fy2xoaSk8AZG7T0TwG9FIHkyMOhmcNu3Z14tOyzPMJY0sYbg02cGL2Z9331RQOkW6ra7S1e9Ya2A-GmmMpc382j91t0TcOf0ZQc382b9dAswUID0AehlrLEgIm00003Qxrfe6jqkf_pGMn0RAa4G02kQnr11Qx_mf5EcwyT542mV__________3yBnFdTu3ZZsLmN5Zm_I0TC2xW7R-VLtGqHBXMK1tuWDvP3oA-s3A7aU?q=%D0%B3%D0%B4%D0%B7







Прошу принять срочные меры!
Комментарий удалён
Александра (Яндекс)
17 ноября 2016, 16:00
vkupone.ru,
добрый день! Мы знаем про эту проблему и сейчас ищем решение - к сожалению, оно технически не самое простое. Пока эффективнее всего просить наших модераторов проверить ту или иную рекламу через форму обратной связи. Что касается подозрений в адрес наших сотрудников: мы все равны перед сотрудниками отдела модерации - а еще перед сотрудниками внутренней службы безопасности.
alexinmaximns
17 ноября 2016, 16:32
По запросу по которому можно пройти модерацию только по запросу (автомодератор отклоняет всегда) снова рекламируется сайт с вирусами и смс оплатой -


ГДЗ: готовые домашние задания – ГДЗ для всех классов!
gdzdomr.ru
Выберете нужный вам предмет и класс!


Есть подозрение что этим занимаются люди связаные с модераторами из ядиректа!


Прошу срочно принять меры!
Александра (Яндекс)
17 ноября 2016, 16:45
alexinmaximns,
добрый день! Мы знаем про эту проблему и сейчас ищем решение - к сожалению, оно технически не самое простое. Пока эффективнее всего просить наших модераторов проверить ту или иную рекламу через форму обратной связи. Что касается подозрений в адрес наших сотрудников: мы все равны перед сотрудниками отдела модерации - а еще перед сотрудниками внутренней службы безопасности.
demoreg
29 ноября 2016, 11:56
Здравствуйте. 


Дублирую сообщение в паблике!


По запросам с "гдз", который кстати в блэк листе, т.е. модерация проходит только по запросу, снова показывается реклама с вирусами и смс оплатой!


ГДЗ: готовые домашние задания - ГДЗ для всех классов!
gdzvideosayt.ruРеклама
Выберете нужный вам предмет и класс!


Опять кто то из модераторов шалит?


Примите пожалуйста меры!
just-sanya
29 ноября 2016, 12:12
demoreg,
добрый день! Мы знаем про эту проблему и сейчас ищем решение - к сожалению, оно технически не самое простое. Пока эффективнее всего просить наших модераторов проверить ту или иную рекламу через форму обратной связи.
webium-ru-igor
1 декабря 2016, 13:52
http://prntscr.com/ddzptb
Обновлено 1 декабря 2016, 13:53
webium-ru-igor
19 декабря 2016, 09:56
Добрый день.
http://prntscr.com/dl6fge

Рекламодатель не может дать гарантии в получении РВП, ВНЖ и гражданства.
Обновлено 19 декабря 2016, 09:56
Lyssymussa