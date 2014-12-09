Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Про внутренние переходы и возможности Метрики 2.0

Пост в архиве.

Нам очень часто задают вопрос: «Что такое „внутренние переходы“, что означает увеличение их количества и как с ними бороться»? Попробуем раз и навсегда разобраться.

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Формальное определение

Формально у визита проставляется источник трафика «Внутренние переходы» тогда, когда визит начинается с перехода со страницы, домен которой прописан в настройках счётчика в качестве адреса сайта или в качестве одного из зеркал. Например, в настройках счётчика указан адрес сайта http://mysite.example/, а визит начинается со страницы http://mysite.example/page1.html и при этом переход на неё был осуществлён не с какого-то внешнего источника, а со страницы того же сайта — например, http://mysite.example/contacts.html (т.е. именно страница contacts.html была указана в качестве реферера при обращении к page1.html).

Разумеется, возникает вопрос, как такое может быть? Если переход был с http://mysite.example/contacts.html — значит именно с contacts.html начался визит, а не с page1.html. Тем не менее, это возможно.

Откуда берутся внутренние переходы?

Есть две основные причины, порождающие ситуацию, описанную выше:

Посетитель пришёл на страницу (contacts.html из примера выше) и затем не совершал на сайте никаких действий в течение времени, превышающего тайм-аут визита, заданный в настройках счётчика (по умолчанию это 30 минут). Тогда следующий его переход на сайте (на страницу page1.html) будет новым визитом, но при этом источником трафика будет тот же сайт — т. е. внутренний переход.

Посетитель пришёл из внешнего источника на страницу сайта, на которой не было счётчика (ту же contacts.html) и с неё сразу (в рамках того же визита) перешёл на страницу сайта со счётчиком (page1.html). Всё те же два условия выполнены: визит начался с page1.html (т.к. о просмотре contacts.html Метрика ничего не знала из-за отсутствия на этой странице счётчика), но страница, с которой был переход (contacts.html) принадлежит тому же сайту, что указан в настройках счётчика — http://mysite.example/.

  

Что делать?

Разумеется, ответ зависит от причины появления внутренних переходов.

В первом случае — если внутренние переходы возникают из-за истечения тайм-аута визита — можно, конечно, просто увеличить тайм-аут. Но сначала надо задуматься: а правильно ли это? Такие длинные сессии с долгими перерывами — это штатная модель использования некоторого типа сайтов. Например, представим себе почту. Для определённости — Яндекс.Почту. Посетитель зашёл, проверил новые письма и отправился дальше заниматься своими делами, умышленно не закрыв в браузере почтовую вкладку. Через час вернулся и ещё раз посмотрел письма, написал ответы. И опять пропал на несколько часов. Будет ли правильно склеить всю работу этого пользователя в один визит? Нет, это же действительно были несколько совершенно отдельных сеансов работы с сайтом. Так что в этом случае наличие внутренних переходов является показателем модели использования сайта посетителями. И маркировка таких визитов специальным источником трафика позволит сегментировать по этому атрибуту и внимательно изучать таких «задерживающихся» посетителей.

Второй случай — отсутствие счётчика на лендинге — казалось бы проще: поставить счётчик и всего-то. Но тут же возникнет проблема: а как понять, на какую страницу его забыли поставить? Решить эту проблему поможет Метрика 2.0 и её возможность произвольно кастомизировать отчеты и сегментировать трафик.

Во-первых, очевидно, нас сейчас будут интересовать только те визиты, для которых источником являются «Внутренние переходы». Выберем в меню сегментации соответствующий фильтр:

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Теперь откроем отчёт «Содержание — Страницы входа» и посмотрим, откуда начинались интересующие нас визиты:

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Мы видим страницы, с которых начался визит — т. е. на которых уже был счётчик Метрики. Нам же интересно, откуда произошёл переход на них. Т.е. нужно изменить отчёт и добавить ещё одну группировку по рефереру начала визита. Т.к. нас будут интересовать только полные адреса страниц, группировки по уровню можно удалить и получить отчёт всего с двумя группировками: «Страница входа» и «Реферер»:

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Теперь в отчёте отображаются страницы, с которых начался визит, а на втором уровне дерева отчёта — страницы, с которых был осуществлён переход.

5-crop.png

Пожалуй, ещё удобнее будет на первом уровне расположить рефереры (ведь нас интересуют именно эти страницы), на втором — страницы входа. Сделать это можно в том же меню «Группировка» простым перетаскиванием выбранных группировок в правой части меню. Тогда на первом уровне мы увидим те страницы, на которых предположительно может не быть кода счётчика, а на втором — куда осуществлялись переходы с них.

6-crop.png

Но не забывайте, что малое количество визитов в строке получившегося отчёта означает, что, вероятнее всего, со счётчиком всё в порядке, а причиной внутренних переходов является первая из причин, рассмотренная выше — истечение тайм-аута визита.

4 комментария
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vizage-shop
28 января 2016, 03:20

День добрый.

Пересчитывается ли количество внутренних переходов (история источников трафика) если изменить время таймаута, или же пропорция внутренних переходов по отношению к другим каналам начнет фиксировать "по-новому" только с момента изменения времени тайм-аута?

ГК Бурение
27 апреля 2016, 15:03
Добрый день!


Не нашел подходящей темы. Дело в том, что показатель "Время на сайте" практически всегда отражает нереальную цифру. Чаще всего 15 секунд. При этом, если просмотреть данные заходы через вебвизор, видно что человек проводил достаточное количество времени на сайте - минута, две три и т.п.


Планируется ли исправление данной недоработки, или это нормально?
Яндекс Василиса
25 мая 2016, 13:31
ГК Бурение,
метрика "Время на сайте" показывает разницу по времени между первым и последним событием в визите (к событиям относятся просмотры, переходы по внешним ссылкам, скачивания файлов и достижения целей, включая вызов метода reachGoal).
Например, посетитель пришел на сайт и посмотрел 2 страницы - на вторую он перешел через 15 секунд после открытия первой. Больше никаких действий он не совершил, и вы также не отправляете в Метрику никаких дополнительных событий.
Таким образом, с момента захода на первую страницу до перехода на вторую прошло 15 секунд, а других отметок времени у Метрики нет, т.к. ничего не было отправлено на сервер счетчика (Вебвизор - отдельный разговор, его время не учитывается в общей статистике).
Поэтому вы увидите в отчете время 15 секунд. Это нормально)
ГК Бурение
25 мая 2016, 13:48
Яндекс Василиса,
спасибо за ответ.
Уже обсуждали это с ТП яндекса и пришли к выводу (или может только я пришёл), что этот показатель (время на сайте) - бессмысленный и не отражает реального положения дел. Я прикладывал скриншоты в переписке с ТП, где человек очень долго сидел на странице, водил мышкой, прокручивал страницу - то есть читал материал, а время на сайте было равным 15 секундам.
Вместе с тем, если Вы в курсе, подскажите, не учитывается ли этот параметр в так называемом "поведенческом факторе", о котором вслух не говорят)) Просто не хотелось бы получить понижение в ПС из-за того, что параметр "время на сайте" неверно считается и не учитывает, что человек может заходить и знакомиться с материалом, не тыкая во всевозможные кнопки.