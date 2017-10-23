Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Эксперимент с офлайновыми метриками: связываем интернет-рекламу с посещаемостью точек продаж

В Метрике можно анализировать самые разные офлайновые данные: сведения из CRM, информацию о звонках и об офлайновых конверсиях. А сейчас мы работаем над принципиально новым типом офлайновых метрик — они будут связаны с посещаемостью точек продаж. Сегодня расскажем о первом показателе нового типа: он поможет оценить влияние рекламы в интернете на офлайн-визиты. Несколько партнёров уже тестируют его в закрытой бете, и к эксперименту можно присоединиться!


Что и как мы подсчитываем

Первая «пешеходная» метрика, которую мы планируем запустить в ближайшее время, — это PVL (place visits lift): она позволяет понять, насколько посетители сайта охотнее заходят в офлайновые точки продаж по сравнению с людьми, которые на сайте не были.

Чтобы получить значение PVL, мы сравниваем конверсию в офлайн-визиты у посетителей сайта и у людей, которые не заходили на сайт.

Формула PVL:

visitors_site — посетители в офлайне, которые были на сайте
bypassers_site — прошедшие мимо люди, которые были на сайте

visitors_non-site — посетители в офлайне, которые не были на сайте 
bypassers_non-site — прошедшие мимо люди, которые не были на сайте

PVL рассчитывается отдельно для каждой офлайновой точки продаж, всех точек в субъекте федерации и в стране. При этом значение метрики вычисляется и для каждого источника трафика — вплоть до объявления и ключевой фразы в Директе, или, скажем, конкретной utm-метки.

Вот как это выглядит в новом отчёте по PVL:

пример раз

пример два

пример три

Значения можно посмотреть в большей детализации, например, вплоть до рекламных кампаний. Изменения показываются в разрезе количества дней, прошедших с момента взаимодействия онлайн (PVL-1, 3 и 7).

Офлайновые точки, для которых рассчитывается PVL, подтягиваются из Яндекс.Справочника. Если точки уже добавлены в Справочник, никакой дополнительной настройки не потребуется: достаточно будет выбрать те точки, для которых вы хотите отслеживать PVL — и данные автоматически начнут поступать в отчёты, как только у вас появится к ним доступ.

По умолчанию для отчетов используется количество посетителей здания. Но если ваши точки продаж находятся в торговых центрах, есть решение: для расчета PVL вы можете передавать данные о количестве посетителей своего магазина через одного из наших партнёров — компаний, которые занимаются WiFi-аналитикой. Среди них НПО Аналитика, Shopster, HotWiFi, Navigine и Kinian (ваш менеджер в Яндексе может подсказать контакты).

*Мы тестируем PVL не только в Метрике. Клиенты, размещающие медийную рекламу на Яндексе, могут заказать индивидуальный отчёт по PVL. В нём будут учитываться посетители офлайновых точек и прошедшие мимо люди, которые видели рекламу — а на сайт могли и не заходить. Такой PVL, рассчитанный для показов — а не переходов на сайт — поможет оценить, насколько хорошо медийная реклама приводит посетителей в офлайн. Подробнее.

Первые результаты

Отчёты по офлайновым точкам продаж уже протестировали в московском филиале сети ресторанов быстрого обслуживания McDonaldʼs. Рассказывает Андрей Ушаков (Digital Marketing Manager, McDonald`s Russia): 

«Для нас очень важно понимать связь между размещением в цифровых каналах и влиянием этих размещений на конечные офлайн продажи. Потому мы с радостью и энтузиазмом откликнулись на появление нового  инструмента от Яндекса.

PVL помогает нам более точно понять влияние того или иного цифрового канала коммуникации на посещение наших ресторанов. Это крайне эффективный и удачный инструмент, который мы планируем применять в наших кампаниях на постоянной основе.

Данное взаимодействие — не первый случай, когда Макдоналдс тестирует и начинает активно пользоваться инновационным инструментом от Яндекса, который сначала становится ориентиром для рынка, а затем и рыночным стандартом.

Я уверен, что PVL от Яндекса станет именно таким отраслевым эталоном».


Что дальше

Мы планируем открыть отчёты по офлайновым точкам продаж для всех желающих — единственным условием для подключения будет достаточный объём онлайновых и офлайновых данных, которые система сможет провязать между собой. А в будущем добавим и другие метрики, которые помогут анализировать онлайновую и офлайновую составляющие бизнеса в единой связке.


Как попасть в эксперимент

Чтобы узнать о возможности поучаствовать в эксперименте с офлайновыми метриками, оставьте заявку. И оставайтесь на связи — впереди много интересного!

Запись на тестирование PVL закрыта — спасибо всем, кто подал заявку. Если вы не успели попасть в тест, не переживайте — отчёты по офлайновым точкам обязательно появятся в открытом доступе. Следите за новостями!

35 комментариев
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kakBacTam
23 октября 2017, 19:25
Ш — Шпионы! -)
vladislav.satarov
24 октября 2017, 11:48
Коллеги, добрый день. Как модно стать ещё одним поставщиком данных на равне с shops yet, Navigene,.....?
adv
24 октября 2017, 16:36
vladislav.satarov,
здравствуйте. Скиньте, пожалуйста, свои контакты для связи. Мы передадим их нужным людям :)

adv
24 октября 2017, 16:37
vladislav.satarov,
если не хотите в комментариях, можно, например, на почту этого логина — adv@yandex.ru
sofiastat
25 октября 2017, 10:17
Как можно поучаствовать в эксперименте ?
Яндекс Василиса
25 октября 2017, 20:20
sofiastat,
оставьте заявку тут https://metrika.yandex.ru/pvl
jobmail-1
27 октября 2017, 15:10
Добрый день. Действует ли система на территории РБ?
Наталья
Сотрудник Яндекса31 октября 2017, 13:17
jobmail-1,
Здравствуйте! Мы тестируем PVL преимущественно для рекламодателей из РФ. Скорее всего, для других регионов не получится обработать достаточно данных — но в порядке эксперимента мы готовы попробовать выполнить расчёт PVL для рекламодателей из Беларуси. Просто оставьте заявку.
db@idtone.ru
31 октября 2017, 20:47
А почему счетчики не найдены?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса1 ноября 2017, 15:30
db@idtone.ru,
пожалуйста, уточните свой вопрос.
pmaksimov@proonline.group
2 ноября 2017, 12:54
При заполнении формы, поле счетчика выдает сообщение, что счетчик не найден.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса7 ноября 2017, 20:45
pmaksimov@proonline.group,
возможно, вы залогинены из-под другого аккаунта, где нет счетчиков Метрики.
fotopars02
3 ноября 2017, 08:19
Добрый день!
Оставлял заявку. Почему-то ни ответа ни привета.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса7 ноября 2017, 20:46
fotopars02,
нам требуется некоторое время, чтобы рассмотреть все заявки. Пожалуйста, следите за почтовым ящиком, в скором времени мы сообщим статус.
Кирилл
20 декабря 2017, 13:47
А когда ожидается хотя бы какой-то релиз? Инструмент прямо для нас создан! )
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса24 декабря 2017, 14:40
Кирилл,
релиз в рамках закрытого бета-тестирования уже был. На данный момент мы собрали достаточное количество заявок.
Мы обязательно напишем в блоге, когда отчеты будут доступны в открытой бете.
ecom@maslomarket.com
22 декабря 2017, 17:27
У нас 30 автомагазинов в 13 регионах. И такой инструмент очень бы пригодился.
Другое дело что данных для анализа может быть мало - как на сайте, так и в оффлайн-точках. Счетчики оффлайн-посетителей у нас стоят, но какая часть пришла с сайта неизвестно.


Если чем-то можем помочь в тестировании - дайте знать.


Обновлено 22 декабря 2017, 17:28
specnaz.internet
27 декабря 2017, 09:42
Я немного не понял, как рассчитываются оффлайн посещения? Без всяких привязок к сайту.
На основе данных о геолокации со смартфонов, или например, со счётчиков посетителей в магазинах (рамки на входе)? Проясните пожалуйста этот вопрос
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса27 декабря 2017, 18:43
specnaz.internet,
в упрощённом виде схема выглядит так: мы анализируем множество доступных данных геолокации, которые позволяют сделать вывод о местоположении устройства. За сбор геолокационных данных отвечает системная служба геопозиционирования мобильного устройства — приложения Яндекса взаимодействуют именно с ней. Эта служба использует разные способы определения местоположения в зависимости от настроек и разрешений для конкретных приложений, которые задал пользователь: это может быть определение точки по сотовым вышкам, по wi-fi сетям и по GPS. Передача данных происходит только при условии, что пользователь открыл приложению доступ к данным геолокации.
Если устройство на некоторое время задержалось в указанной офлайновой точке, система делает вывод, что пользователя такого устройства можно считать посетителем. Офлайновая точка определяется с точностью до здания.
specnaz.internet
28 декабря 2017, 12:42
Яндекс Василиса,
Спасибо за Ваши пояснения. Возник другой вопрос - одна из наших оффлайн точек находится в жилом доме. Это не сильно помешает определению посетителя?


Широкий 10-ти этажный дом. У нас входная группа с дороги(есть небольшая парковка), рядышком в 5 метрах ещё одно заведение - пивнушка. Ваш сервис как-то учитывает жильцов дома и соседние организации? Я думаю мы не одни такие.
П.С. прошу прощения за такое количество вопросов, ответа на первый по "помехи" определению будет достаточно =)
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса28 декабря 2017, 20:25
specnaz.internet,
как уже упоминалось, офлайновая точка определяется с точностью до здания. Если в здании много разных организаций, данные об офлайн-визитах можно уточнять с помощью wi-fi трекеров — их установкой занимаются специализированные компании. Эти данные начнут обрабатываться Метрикой в рамках следующего этапа развития отчётов по PVL, но вы можете уже сейчас настроить их сбор. Компании, с которыми мы сейчас сотрудничаем: НПО Аналитика, Shopster, HotWiFi, Navigine и Kinian.
luxcisfero
6 марта 2018, 09:37
Яндекс Василиса,
 А как стать компанией с которой вы сотрудничаете ?  Или у вас будут открытые API ?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса6 марта 2018, 10:30
luxcisfero,
пожалуйста, отправьте ваш запрос в службу поддержки.
luxcisfero
7 марта 2018, 06:46
Яндекс Василиса,
Простите, а куда именно ? 
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса16 марта 2018, 18:50
luxcisfero,
сюда https://yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.xml
pr@ibr-media.ru
28 февраля 2018, 04:30
Как можно по участвовать?
Наталья
Сотрудник Яндекса28 февраля 2018, 11:49
pr@ibr-media.ru,
Спасибо за интерес! К сожалению, сейчас набор в тестирование PVL в Метрике закрыт, мы готовимся к выходу в открытую бету. Точных сроков назвать пока не можем, но как только продукт станет доступен всем, обязательно напишем об этом в блоге. 
arrow-mk-yunusov
22 мая 2018, 14:05
Добрый день! Есть возможность вписаться в тест?
Наталья
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 14:40
arrow-mk-yunusov,
Здравствуйте! Сейчас запись на тестирование PVL в Метрике закрыта. Когда отчёты по PVL станут доступны всем желающим, мы обязательно расскажем об этом в нашем блоге.
Саша Каша
16 октября 2018, 19:22
Добрый вечер. Известные примерные даты запуска открытого доступа?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса18 октября 2018, 14:13
Саша Каша,
в данный момент тестирование PVL заморожено. Мы сообщим в блоге, когда появятся новости о дальнейшем развитии.
pr@ibr-media.ru
27 марта, 12:05
Как участвовать в эксперименте? 
metallstav500888
14 мая, 13:16
Здравствуйте) Очень интересна данная метрика. Заморожено тестирование по причине проблем в законодательстве? Хотелось бы получить хоть какую-то информацию. 
По поводу wi-fi аналитики - очень низкий процент посетителей, которых он может поймать (20-30% в лучшем случае)
dobrov@dobrovkonstantin.ru
22 июля, 14:32
Прошло 2 года... Как дела? Когда появится возможность отслеживания?
emartyanov
10 августа, 10:41
Когда запустите этот замечательный инструмент?