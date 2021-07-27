Яндекс.Метрика обновит систему определения роботов

Показатель роботности — это важный инструмент, который помогает увидеть реальные данные о качестве трафика из каждого источника, а также оценить общую посещаемость сайта реальными людьми.
Роботы — это программы, которые обходят сайт с определенной целью. Например, для индексации сайта или для проверки его работы. Какие-то роботы представляются сами, другие — наоборот, стараются маскироваться под реального пользователя, чтобы аналитические системы их не вычислили.
Фильтрация роботов в отчетах помогает получить точные значения важных метрик: показателя отказов, времени на сайте и глубины просмотра. С фильтрацией эти данные видны без искажений, связанных с учетом ботов в статистике.
Регулярно в Интернете появляются новые, все более хитрые роботы, которые не хотят, чтобы их распознали. Наша задача — вычислять таких роботов, чтобы наши пользователи могли принимать решения на основе максимально точных данных. Именно поэтому мы планируем масштабное обновление системы определения роботов.
В чем суть обновления
- Мы улучшаем алгоритм определения роботов. Теперь он поможет еще точнее отделять визиты реальных пользователей от визитов ботов, даже самых новых, маскирующихся под людей.
- Данные по роботности можно будет посмотреть прямо в отчете в виде отдельной метрики. Это позволит видеть долю роботности в общем объеме трафика и в разрезе каждого канала в любом отчете. Вы сможете явно определить, какой канал приносит качественный трафик и привлекает реальных пользователей, а какой — нет.
- По умолчанию в отчетах мы будем показывать трафик, очищенный от ботов, которые нам явно представились. Возможность учитывать визиты всех роботов в отчетах больше не будет доступна, чтобы сократить вероятность ошибки в трактовке данных. При этом посещения таких ботов можно будет как и раньше посмотреть в отчете «Роботы». Это полезно, например, для проверки того, что сайт продолжает индексироваться поисковыми роботами.
Когда обновление вступит в силу
С конца лета мы начнем постепенно подключать обновление на часть пользователей Метрики. Это значит, что некоторые пользователи увидят изменения раньше других.
Если вы увидите изменения системы определения роботности в отчетах — это значит, что вы попали в выборку, и в числе первых опробуете новинку.
Уже осенью обновление станет доступно для всех. В день запуска мы обязательно расскажем много полезных подробностей. Следите за обновлениями!