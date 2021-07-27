Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Яндекс.Метрика обновит систему определения роботов

Показатель роботности — это важный инструмент, который помогает увидеть реальные данные о качестве трафика из каждого источника, а также оценить общую посещаемость сайта реальными людьми.

Роботы — это программы, которые обходят сайт с определенной целью. Например, для индексации сайта или для проверки его работы. Какие-то роботы представляются сами, другие — наоборот, стараются маскироваться под реального пользователя, чтобы аналитические системы их не вычислили. 

Фильтрация роботов в отчетах помогает получить точные значения важных метрик: показателя отказов, времени на сайте и глубины просмотра. С фильтрацией эти данные видны без искажений, связанных с учетом ботов в статистике. 

Регулярно в Интернете появляются новые, все более хитрые роботы, которые не хотят, чтобы их распознали. Наша задача — вычислять таких роботов, чтобы наши пользователи могли принимать решения на основе максимально точных данных. Именно поэтому мы планируем масштабное обновление системы определения роботов. 

В чем суть обновления 

  • Мы улучшаем алгоритм определения роботов. Теперь он поможет еще точнее отделять визиты реальных пользователей от визитов ботов, даже самых новых, маскирующихся под людей.
  •  Данные по роботности можно будет посмотреть прямо в отчете в виде отдельной метрики. Это позволит видеть долю роботности в общем объеме трафика и в разрезе каждого канала в любом отчете. Вы сможете явно определить, какой канал приносит качественный трафик и привлекает реальных пользователей, а какой — нет. 
  •  По умолчанию в отчетах мы будем показывать трафик, очищенный от ботов, которые нам явно представились. Возможность учитывать визиты всех роботов в отчетах больше не будет доступна, чтобы сократить вероятность ошибки в трактовке данных. При этом посещения таких ботов можно будет как и раньше посмотреть в отчете «Роботы». Это полезно, например, для проверки того, что сайт продолжает индексироваться поисковыми роботами.

Когда обновление вступит в силу

С конца лета мы начнем постепенно подключать обновление на часть пользователей Метрики. Это значит, что некоторые пользователи увидят изменения раньше других.

Если вы увидите  изменения системы определения роботности в отчетах — это значит, что вы попали в выборку, и в числе первых опробуете новинку.

Уже осенью обновление станет доступно для всех. В день запуска мы обязательно расскажем много полезных подробностей. Следите за обновлениями!

34 комментария
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TRUE
2 августа, 16:06
Лучше уберите не используемый код в своих уже действующих решениях:
…42138/fa97678….js(yastatic.net)
…bundles/widget.js(yastatic.net) …bundles-es2017/inpage.bundle.js(yastatic.net) …system/context.js(yandex.ru) …42138/a19afb3….js(yastatic.net) /metrika/tag.js(mc.yandex.ru) /metrika/watch.js(mc.yandex.ru) И оптимизируйте данные решения:Yandex Metrica /metrika/tag.js(mc.yandex.ru) /metrika/watch.js(mc.yandex.ru) Другие ресурсы Yandex Ads/system/widget.js(an.yandex.ru) …video-ads-sdk/adsdk.js(an.yandex.ru) /meta/295442?imp-id=…(an.yandex.ru) /meta/295442?grab=…(an.yandex.ru) Другие ресурсы Yandex CDN…rsya-tag-users/bundle.js(yastatic.net)
…bundles-es2017/inpage.bundle.js(yastatic.net) …42138/fa97678….js(yastatic.net) …bundles/widget.js(yastatic.net) …42138/a19afb3….js(yastatic.net) И во вселенной воцарится мир и порядок

Максим Н.
2 августа, 16:15
А когда Яндекс научится не учитывать ботов-накрутчиков в поведенческих факторах проектов?
Elena
3 августа, 19:26
Максим Н.,
Никогда. Их невозможно определить.
Но, заставить покинуть сайт можно...чуть чуть подумав))
igor-seo-man
3 августа, 21:53
Elena,
и все кинулись внедрять скрип со всплывающим окном, которое спрашивает "Ты бот или человек"?
cashincredit
4 августа, 10:01
Elena,
И что? Бот всё-равно уйдет на накручиваемый сайт и получит свой ласт-клик.
lex-rnr
20 августа, 06:46
Elena,
как, не намекнете? Уже год с ними борюсь, без толку. Уже все прошлые запросы за 30+ улетели, а они все идут на сайты. 
Нелли
Сотрудник Яндекса4 августа, 12:16
Максим Н.,
Предстоящее обновление системы определения роботности как раз направлено на то, чтобы еще точнее определять роботов, которые маскируются под реальных пользователей. Обновление также даст возможность не учитывать в статистике таких роботов, чтобы вы могли опираться на более точные данные и не получать искажений в статистике.
Максим Н.
4 августа, 13:08
Нелли,
вопрос был не про отображение ботов в статистике, а про их негативное влияние на ранжирование сайта в поиске. Если Вы их умеете достоверно выявлять, то очевидно и учитывать их влияние на поведенческие так же можно исключить из формулы ранжирования?
Нелли
Сотрудник Яндекса5 августа, 12:51
Максим Н.,
Система определения роботов в Метрике не влияет на поисковую выдачу. За нее отвечает система  Антифрода Поиска, который использует особо строгие методы очистки.
Если у вас есть подозрения на использование нечестных методов продвижения, вы можете отправить запрос на проверку конкретного кейса через форму поддержки Вебмастера https://yandex.ru/support/webmaster/troubleshooting.html. 
Обновлено 5 августа, 12:52
Максим Н.
5 августа, 15:09
Нелли,
Спасибо, у меня тьфу-тьфу-тьфу пока этой проблемы нет, но судя по большому объему контента в интернете, у многих она есть, иначе бы не выходили вот такие статьи https://journal.topvisor.com/ru/marketing/how-to-deal-with-cheating-behavioral-factors/
Нелли
Сотрудник Яндекса6 августа, 12:33
Максим Н.,
Действительно, преценденты нечестного продвижения существуют. Задача Антифрода как раз бороться с этой проблемой и постоянно совершенствовать свои алгоритмы, чтобы максимально точно распознавать попытки манипуляцией ранжированием Поиска и предотвращать их.
Семен Горбунков
23 сентября, 09:21
Нелли,
срочно зайдите в кабинет начальника. Будете отвечать за слово "прецендент".
aleksandr-atyunin
2 августа, 20:15
Прямые заходы от так называемых нагульщиков кук, которые используются для накрутки ПФ не будут отображаться? А то это уже чушь какая-то, заходишь в статистику, там под 90% прямых заходов непонятно откуда...
edishe2007
2 августа, 23:11
aleksandr-atyunin,
помимо прочего эти же накрутчики, которые нагуляли куки потом сливают ваш же сайт в поиске, причем в финансовой тематике делают это максимально изощренно. Переходят уже не по прямым запросам, а по хвостам, прогоняют более низкочастотные запросы и через 2-4 недели сливают сайт на 2-3 страницу по всему кластеру запросов. Иногда позиции в топе роняет отказной трафик, а иногда весьма похожий на реальный, боты и по 10 минут проводят на сайте, просматривают по 4-7 страниц, имитируя невозможность найти что-то на сайте. Дорогие боты, эффективные. Надеемся, что эта лавка с накруткой ПФ наконец-таки прикроется и сайты будут выбирать люди, а не роботы.
Обновлено 2 августа, 23:15
Нелли
Сотрудник Яндекса4 августа, 13:29
edishe2007,
Система роботности в Яндекс.Метрике и Антифрод в Поиске — это две отличающиеся системы. Предстоящее обновление коснется именно системы роботности в Метрике, которая не влияет на поисковую выдачу. Поэтому наличие каких-либо роботных всплесков в Метрике, Вебмастере или Вордстате не следует связывать с тем, что это как-то повлияет на ранжирование. 
Команда Антифрода также активно развивается и совершенствует методы борьбы с нечестными методами продвижения.
Дмитрий Севальнев
3 августа, 11:33
aleksandr-atyunin,
вот тут решаем эту проблему: https://tools.pixelplus.ru/news/skript-zashchity-ot-botov 
Обновлено 3 августа, 11:33
wearymax
3 августа, 16:42
Дмитрий Севальнев,
 угу))) PX_TOOLS_VERIFIED_COOKIE=true так себе решение
Ann
19 августа, 18:39
Дмитрий Севальнев,
При их решении метрика перестает показывать поисковые запросы
aleksandr-atyunin
20 августа, 16:29
Дмитрий Севальнев,
пробовали, некорректно работает Ваш скрипт
Дмитрий Севальнев
22 августа, 07:37
aleksandr-atyunin,
Александр, подскажите, что именно показалось некорректным? Можем помочь в чате: https://t.me/pixelwebinars.
Многие довольны работой.
Дмитрий Севальнев
22 августа, 07:38
Ann,
часть запросов может пропасть, да, но в целом — показывает.
Дмитрий Севальнев
22 августа, 07:39
wearymax,
можете переименовать куку =) 
Нелли
Сотрудник Яндекса4 августа, 12:19
aleksandr-atyunin,
Новая система будет точнее отделять визиты таких поведенческих роботов. Помимо этого, у пользователей появится опция выбирать режим отображения данных в статистике, чтобы была возможность смотреть данные без роботов.
Антон
3 августа, 10:36
Яндекс, значит ли это, что антифрод Яндекс Директа будет отслеживать больше недействительных кликов и делать возврат за них не 100 рублей, а нормальную сумму?
Роман Абраменко
3 августа, 12:05
Антон,
размечтались, в директе нет роботов!!!!)))
С ними чертовски эффективно борется их антифрод .
Elena
3 августа, 19:24
Антон,
Точно, первая мысль была, это определение ботов с рекламы.
Но, да либо в директе нет роботов по определению, либо данная часть трафа - никак не будет определяться))
Нелли
Сотрудник Яндекса4 августа, 17:26
Антон,
Данное изменение затронет систему определения роботов в Яндекс.Метрике и не повлияет напрямую на Антифрод в Яндекс.Директе. Роботность в Метрике и Антифрод в Директе построены на двух отличающихся алгоритмах и предназначены для разных целей: роботность в Метрике позволяет принимать решения о качестве трафика и посещаемости сайта, в то время как Антифрод Директа нацелен на предотвращение скликиваний и накруток в рекламе.
Игорь Д.
4 августа, 10:29
А почему сам Яндекс то молчит? Ни одного ответа...
Максим Кульгин
17 августа, 17:48
Можно дополнительно подключить систему защиты от скликивания https://clickfraud.ru чтобы еще лучше очистить трафик от ботов, коих до 30% обычно приходит с рекламы. 
Обновлено 17 августа, 17:48
Mik Foxi
19 августа, 19:26
Это счастье уже у всех выкачено? У меня в метрике как были боты так и остались, завтра покажу скрины, тыщ 100 ботов поведенческих будет за сутки, которые 100% боты и определены антиботом https://antibot.cloud/ru.html
Обновлено 19 августа, 19:26
Дмитрий Громов
15 сентября, 18:57
Mik Foxi,
здравствуйте! Наличие роботов в статистике – нормальное явление. Яндекс.Метрика лишь помогает увидеть реальную картину по посещаемости сайта как людьми, так и роботами. На данный момент обновление доступно на некоторых счетчиках, осенью оно станет доступно для всех пользователей Метрики.
В случае, если есть какие-либо вопросы по вашему конкретному счетчику, пожалуйста, обратитесь в нашу Службу Поддержки с конкретным описанием ситуации: https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html
komrade09
24 августа, 18:39
будет круто если яндексу удастся победить накрутку пф, но верится в это с трудом
d.olerinskaya@3h.ru
30 августа, 16:41
Очень жаль. Это был важный источник информации для определенной категории сайтов, а теперь выделить трафик роботов и определить, на какие страницы он влияет, будет невозможно — по крайней мере старый фильтр по разделению людей и роботов уже пропал.
Дмитрий Громов
15 сентября, 18:55
d.olerinskaya@3h.ru,
здравствуйте! Возможность выделять трафик роботов все также доступна в фильтрации: только не по пользователям, а по визитам. Такой способ фильтрации позволяет еще точнее отслеживать роботные посещения и отделять их в статистике. Именно поэтому было предоставлено такое изменение для более корректной работы со статистикой.