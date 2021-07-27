Яндекс.Метрика обновит систему определения роботов

Показатель роботности — это важный инструмент, который помогает увидеть реальные данные о качестве трафика из каждого источника, а также оценить общую посещаемость сайта реальными людьми.

Роботы — это программы, которые обходят сайт с определенной целью. Например, для индексации сайта или для проверки его работы. Какие-то роботы представляются сами, другие — наоборот, стараются маскироваться под реального пользователя, чтобы аналитические системы их не вычислили.

Фильтрация роботов в отчетах помогает получить точные значения важных метрик: показателя отказов, времени на сайте и глубины просмотра. С фильтрацией эти данные видны без искажений, связанных с учетом ботов в статистике.

Регулярно в Интернете появляются новые, все более хитрые роботы, которые не хотят, чтобы их распознали. Наша задача — вычислять таких роботов, чтобы наши пользователи могли принимать решения на основе максимально точных данных. Именно поэтому мы планируем масштабное обновление системы определения роботов.

В чем суть обновления

Мы улучшаем алгоритм определения роботов. Теперь он поможет еще точнее отделять визиты реальных пользователей от визитов ботов, даже самых новых, маскирующихся под людей.

Данные по роботности можно будет посмотреть прямо в отчете в виде отдельной метрики. Это позволит видеть долю роботности в общем объеме трафика и в разрезе каждого канала в любом отчете. Вы сможете явно определить, какой канал приносит качественный трафик и привлекает реальных пользователей, а какой — нет.

По умолчанию в отчетах мы будем показывать трафик, очищенный от ботов, которые нам явно представились. Возможность учитывать визиты всех роботов в отчетах больше не будет доступна, чтобы сократить вероятность ошибки в трактовке данных. При этом посещения таких ботов можно будет как и раньше посмотреть в отчете «Роботы». Это полезно, например, для проверки того, что сайт продолжает индексироваться поисковыми роботами.

Когда обновление вступит в силу

С конца лета мы начнем постепенно подключать обновление на часть пользователей Метрики. Это значит, что некоторые пользователи увидят изменения раньше других.

Если вы увидите изменения системы определения роботности в отчетах — это значит, что вы попали в выборку, и в числе первых опробуете новинку.

Уже осенью обновление станет доступно для всех. В день запуска мы обязательно расскажем много полезных подробностей. Следите за обновлениями!