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Блог Яндекс.Метрики

Модели атрибуции в Метрике и в Директе: как всё устроено

Сегодня в Мастере отчётов Директа появились модели атрибуции — по первому, последнему и последнему значимому переходу. Они отличаются от моделей атрибуции в Метрике. Рассказываем, как в Метрике работает подсчёт статистики с учётом моделей атрибуции, чем отличается логика в Директе и как отличия будут влиять на данные в отчётах.

Что такое модели атрибуции

Перед тем, как совершить целевое действие, посетители могут приходить на сайт из разных источников. Например, люди могут впервые узнать о сайте из рекламы, затем вернуться, найдя сайт в поисковике, а потом набрать адрес в браузере и совершить покупку. Модели атрибуции — это способы распределить вклад разных источников трафика в конверсию, а также в последующие визиты на сайт.

С помощью моделей атрибуции можно понять, какие каналы изначально приводили посетителей, которые в конечном итоге конвертировались, а какие источники подтолкнули к покупке посетителей, уже знакомых с сайтом. Узнать больше о том, как использовать модели атрибуции в Метрике, можно из обучающего видео.

Зачем нужны модели атрибуции и в Директе, и в Метрике

У статистики в Директе и в Метрике разные задачи. Отчёты Директа позволяют во всех подробностях отлеживать, как изменения в настройках кампании сказываются на эффективности размещения. А в Метрике можно изучать поведение посетителей, пришедших по рекламе, и сравнивать отдачу от разных каналов привлечения трафика. Поэтому в Директе модели атрибуции нужны, чтобы детально изучать отдачу от кампаний Директа, а в Метрике — чтобы сравнивать эффективность разных источников и анализировать, как посетители сайта продвигаются к конверсии.

Как устроены модели атрибуции в Метрике

Для начала давайте разберёмся, как именно Метрика строит отчёты с разными моделями атрибуции. Когда мы выбираем в отчёте модель атрибуции «последний значимый переход», мы даём системе команду взять все визиты за указанный период отчёта, найти последний значимый источник каждого визита (рекламную или поисковую систему, переходы по ссылкам и пр.), а затем показать, в скольких визитах каждый из источников был последним значимым. Аналогичным образом это работает и для двух других моделей атрибуции.

Пример. 5 июня посетитель кликнул по объявлению в Директе, потом вернулся на сайт из поиска и что-то купил, 7 июня ещё раз перешёл по объявлению Директа, а 10 июня вернулся на сайт из закладок и снова совершил конверсию. Метрика засчитает 4 визита:

5 июня, 1-й визит, источник → Директ

5 июня, 2-й визит, целевой, источник → Поиск 

7 июня, 3-й визит, источник → Директ 

10 июня, 4-й визит, целевой, источник → Прямой (визиты из закладок учитываются как прямые переходы

Вот как информация об источнике каждого визита будет записана в базу данных Метрики:

Таб. 1: Информация об источниках визитов в базе данных Метрики

Чтобы построить отчёт по источникам с заданной моделью атрибуции, мы просто подсчитываем по первой таблице количество визитов, в которых каждый источник был последним, последним значимым или первым. 

Вот какие данные будут показаны в отчёте по источникам трафика для каждой модели атрибуции:

Таб. 2: Данные, которые будут показаны в отчете по источникам с учетом разных моделей атрибуции

Первое отличие от Директа: клики и визиты

В Директе модели атрибуции работают похожим образом с поправкой на то, что отчёты Директа строятся не по визитам, а по кликам. Ведь это в Метрике фиксируются визиты, а Директ «знает» только о кликах по объявлениям.

Исключение из этого правила — показатель «процент конверсии» в отчётах Директа. Для него используются данные о целевых визитах из Метрики. С запуском моделей атрибуции в Директе процент конверсии в Директе начал рассчитываться иначе. Теперь это не отношение целевых визитов ко всем визитам, а отношение целевых визитов к кликам.

Посмотрим, как разница в «учётных единицах» каждой системы будет сказываться на данных в статистике. Возьмем тот же пример:

5 июня, 1-й визит, источник → Директ
5 июня, 2-й визит, целевой, источник → Поиск 
7 июня, 3-й визит, источник → Директ 
10 июня, 4-й визит, целевой, источник → Прямой
В Метрике будет 4 визита, а Директ зафиксирует 2 клика — 5 и 7 июня.

  • По модели «последний переход» в отчётах Директа будет 2 клика — ведь для каждого клика последним источником был Директ. А в отчёте «Директ-Сводка» в Метрике будет 2 визита — так как всего для двух визитов последним источником был Директ (см. столбец «Последний переход» в Таблице 1).
  • По модели «последний значимый переход» в Директе будет 2 клика и 1 конверсия (та, что произошла 10 июня). Конверсия за 5 июня по этой модели атрибуции в Директе не засчитается, потому что последний значимый источник целевого визита 5 июня — поиск. В Метрике в отчёте Директ-Сводка будет 3 визита, для которых последним значимым источником был Директ. При этом один из этих визитов, за 10 июня, будет целевым. Процент конверсии в Директе составит 1 целевой визит/2 клика*100%=50%, а конверсия в Метрике — 1 целевой визит / 3 визита всего*100%=33%.
  • По модели «первый переход» в Директе получим 2 клика и 2 конверсии. А Метрика засчитает Директу 4 визита (потому что в каждом из четырех визитов первым источником был Директ) и 2 целевых визита. В Директе процент конверсии будет равен 2 целевых визита/2 клика*100%=100%, а конверсия в Метрике составит 2 целевых визита / 4 визита всего*100%=50%.

Вот как будут выглядеть отличия в статистике Директа и в отчёте Метрики «Директ-Сводка»:

В таблице сравниваются данные отчёта «Директ-Сводка», так как в него не попадают переходы и конверсии, которые система защиты от скликивания в Директе посчитала недействительными — поэтому данные в нём ближе к цифрам в статистике Директа.

Второе отличие от Директа: дата совершения конверсии

В Метрике достижение цели будет зафиксировано в отчётах в тот же день, когда оно реально произошло. А в Директе важно отразить не поведение посетителей на сайте, а отдачу от рекламы — поэтому конверсия будет «привязана» к дате того клика, который её обеспечил.

По модели атрибуции «первый переход» это будет первый клик по объявлению Директа, который привёл человека на сайт, по модели «последний значимый» — последний клик из Директа, если после него не было других значимых источников трафика (например, переходов из результатов поиска, по ссылкам на сайтах или из другой рекламной системы), а по модели «последний переход» — последний клик из Директа, если с него начался целевой визит.

Возьмем два последних визита из нашего примера:

7 июня, 3 визит, источник → Директ 
10 июня, 4 визит, целевой, источник → Прямой

Вот так будут записаны в базу данных Метрики все типы источников этих двух визитов:

В отчете «Источники, Сводка» в Метрике выберем период 7–10 июня, который захватит оба визита, и модель атрибуции «последний переход». В строке «Директ» увидим 1 визит и 0 целевых визитов. А по модели «последний значимый» и «первый» Директу будет засчитано 2 визита и 1 целевой визит. Если мы укажем период отчета с 8 по 10 июня, без перехода из Директа 7 июня, и выберем модель атрибуции «первый переход» или «последний значимый переход», мы увидим 1 визит из Директа и 1 целевой визит. А по модели «последний переход» — 1 целевой визит с источником «прямые заходы».

В Директе у нас зафиксирован один клик, а не два визита. За период с 7 по 10 июня мы увидим одну конверсию по моделям «последний значимый» и «первый переход». А за период с 8 по 10 июня мы не увидим кликов и конверсий — потому что клик из Директа был 7 июня. А значит, конверсию не к чему привязать, и она не будет показана в отчёте. Поэтому при оценке отдачи от рекламной кампании стоит проверять наличие конверсий в том числе и за период, который захватывает дату старта размещения.

Когда какую модель применять

Модели атрибуции в Директе нужны, чтобы подробно анализировать отдачу от размещения. Атрибуция по первому переходу позволит узнать, какие кампании и объявления приводили на сайт посетителей, которые конвертировались позже. Модель «последний значимый переход» покажет, какие рекламные материалы послужили решающим стимулом к покупке. А модель «последний переход» позволит увидеть конверсии, которые происходили практически сразу после перехода по объявлению.

А в Метрике модели атрибуции помогут сравнить отдачу от разных источников привлечения трафика на сайт — рекламных и поисковых систем, рассылок, соцсетей и ссылок на других сайтах.

12 комментариев
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Андрей
8 июня 2018, 17:07
Какой смысл в вашем "Первом переходе"? Людям нужны две модели - по последнему взаимодействию и по вспомогательному. Чтобы все непоследние сеансы сложились в один.


Стыдно не иметь такого отчета.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса9 июня 2018, 00:22
Андрей,
модель по первому переходу в Метрике можно использовать, когда вы хотите узнать, сколько новых посетителей принес этот источник. Если смотреть только по последним шагам, то вклад источника может быть недооценен из-за появления посещений с других источников.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса9 июня 2018, 12:17
Андрей,
что касается вспомогательных взаимодействий, посмотрите в этой статье https://elama.ru/blog/kak-ispolzovat-segmenty-iz-yandeks-metriki-rukovodstvo-po-primeneniyu/
И еще примеры с сегментами по источникам с разными моделями атрибуции https://youtu.be/sUxGXOvplnU
Андрей
9 июня 2018, 13:10
Яндекс Василиса,
Даже в Еламе тыкают Метрику в отсутствие отчета по ассоциированным конверсиям. Я вот этого вообще не понимаю, там  4 строчки кода дописать, чтобы вывести все непоследние каналы, участвующие в пути до конверсии.


Надеюсь дождемся.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса14 июня 2018, 10:51
Андрей,
учитывая, что количество ассоциированных конверсий при написании 4-х строчек кода будет больше, чем реальных конверсий, это не самый правильный формат отображения информации.
Еще один вариант сегментации - Люди, у которых Один из источников {здесь интересующий источник трафика} и визиты, в которых последний источник трафика НЕ {здесь тот же интересующий источник трафика}
https://metrika.yandex.ru/stat/sources?dimension_mode=list&period=month&id=44147844&stateHash=5b221d7c1bc599f06eeea6bf
Андрей
14 июня 2018, 11:54
Яндекс Василиса,
помогите мне построить отчет.


В столбце группировки - все кампании и группы Я.Директа. В метриках первый столбец - количество раз, когда источник участвовал в пути до конверсии, но не был последним, второй столбец - количество раз, когда источник был последним в пути до конверсии.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса18 июня 2018, 16:58
Андрей,
в одном отчете это не получится вывести, но можно сохранить такие настройки:
1) количество раз, когда источник участвовал в пути до конверсии, но не был последним
https://metrika.yandex.ru/stat/tags_utm?period=quarter&attribution=LastSign&id=44147844&stateHash=5b27b9c58a51b4fb4317abd9
2) количество раз, когда источник был последним в пути до конверсии
https://metrika.yandex.ru/stat/tags_utm?period=quarter&id=44147844&stateHash=5b27ba418163c71abc6ad57d
SerRu
5 июля 2018, 17:09
У меня интернет-магазин, я делаю основной упор на "Первом переходе", я считаю, что важно учитывать только первый переход, если бы не первоисточник (например контекстная реклама), то покупатель никогда бы не купил в магазине ничего, так как не знал бы о его существовании. А какой толк в последнем или последнем значимом переходе, всё равно, если бы не первый переход, то двух других атрибуций не существовало бы. Есть ли в Яндексе какая-то рекомендация, типа "Первый переход" - это 80% процентов успеха при продаже в интернет-магазине.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 20:20
SerRu,
модель атрибуции - это то, по каким условиям вы сами для себя решите, как присваивать конверсии и посетителей к источникам трафика. Если для вас важен первый источник, который привел посетителя (даже если это было довольно давно), то смотрите модель атрибуции по первому клику.
Кому-то будет важно увидеть вклад первого источника, только если он был платным каналом, кому-то первый клик неважен.
Рекомендации "Первый переход" - это 80% процентов успеха" нет, это очень похоже на "если бы вы не родились, вы бы не прожили жизнь".
kiska.gonchar
15 января, 21:05
честно, не совсем понимаю, как посчитать сходится ли экономика с учетом всех вариантов аттрибуции. помогите разобраться.
например, пользователь заходил через поиск несколько раз, несколько по объявлению в рся, потом через соц. сети, потом поиск еще раз и целевой визит случился, когда его догнал ретаргет. ну замечательно, но!
может мы потратили на всю эту его цепочку сумашедшую сумму бОльшую, чем он нам принес в итоге?
как посчитать экономику?
rewedomap
вчера, 16:51
Я не понимаю, а для чего вы это сделали? Ну ок. И что с этим делать? Ну пользуюсь я сквозной аналитикой, и так вижу с атрибутом последний источник, и вижу первый источник. А в настройке РК как мне это поможет?
Вот сейчас 4 разных атрибута http://joxi.ru/brRd4k7u74lR62. И что для меня важно? Я боюсь сейчас крутиться ретаргет. Какой атрибут выбрать, чтоб показывал только новым?
Наталья
Сотрудник Яндексавчера, 18:39
rewedomap,
 Смотрите, если совсем коротко, то вот так:


1. "Первый переход" покажет источники, которые приводили посетителей на сайт. Отключать эти каналы не стоит, так как вероятно, что без них посетители не продолжат продвигаться к покупке.


2. "Последний значимый" покажет, какие каналы подтолкнули посетителей к конверсии. Для анализа любых платных (и просто важных) каналов лучше выбирать именно эту модель, а не "Последний переход". Потому что по модели "Последний переход" часть конверсий из значимых для продвижения каналов может быть не видна.


3. "Последний переход" пригодится для поиска страниц, на которые забыли поставить счётчик (об этом будет говорить большое кол-во внутренних переходов при выбранной модели "последний переход").


4. "Последний переход из Директа" поможет увидеть конверсии, которым Директ способствовал — но при этом не был в цепочке визитов ни первым, ни последним, ни последним значимым. Её полезно использовать, когда вы хотите изучить отдачу именно от Директа. В остальных моделях часть конверсий из Директа может быть не видна.


Ещё есть два коротких видео про модели атрибуции — правда, ещё без новой модели: 

https://youtu.be/1S-UiKC2jzY
https://youtu.be/U0QsNtE_lQU?t=1026