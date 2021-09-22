С опорой на максимально точные данные: Яндекс.Метрика обновила систему определения роботов

Улучшенная система определения роботов заработала у всех пользователей Метрики! Делимся подробностями, которые помогут использовать новые возможности Метрики для аналитики.

Напомним, что такое роботы и в чем суть обновления

Роботы — это программы, которые посещают сайты с определенной целью. Мы в Метрике различаем два вида роботов:

Роботы, которые явно представляются. Это неотъемлемая часть интернета. Некоторые из них, например робот Яндекса, помогают поисковикам индексировать сайты и делают другую полезную работу.

Роботы, которые, наоборот, маскируются под реальных пользователей и не хотят, чтобы их вычислили. Роботы этого типа могут заметно искажать статистику сайта. Многие из них накручивают посещаемость и имитируют целевые действия на сайте, например заполняют анкеты, кладут товары в корзину, делают репосты.

Мы выявляем визиты роботов с помощью комплекса технических и поведенческих факторов. Чтобы делать это максимально эффективно, мы постоянно совершенствуем систему их определения. Текущее обновление — результат еще более масштабного улучшения системы.

Как обновление отразится на статистике

Ключевая цель обновления — помочь пользователям Метрики принимать решения на основе максимально точных данных. Поэтому теперь Метрика отфильтровывает из статистики всех роботов, которые нам явно представились, и по умолчанию использует в отчетах режим «Данные: без роботов». Этот режим отображения данных убирает из статистики роботов, которые маскируются под реальных пользователей. В результате вы получаете максимально корректные данные, очищенные от роботов обоих типов.

При необходимости вы всегда можете посмотреть статистику по роботам первого типа в отчете «Роботы».

В результате обновления общая посещаемость некоторых сайтов может незначительно снизиться. Это связано с тем, что в статистике теперь не учитываются визиты роботов, которые ранее могли в нее попасть.

Может измениться и доля роботности — как в общем объеме трафика, так и в разрезе каналов. Это связано с тем, что Метрика еще точнее отделяет визиты реальных пользователей от визитов роботов. Чтобы отслеживать долю роботов в трафике было удобнее, мы добавили ее в отчет в виде отдельной метрики — роботности.

Новая метрика появится в отчетах, если выбрать режим отображения «Данные: с роботами». Сравнение источников трафика по доле роботности — один из главных сценариев использования этого режима отображения данных.

Для решения других задач и для работы с данными в целом мы рекомендуем не изменять настройки по умолчанию и всегда использовать установленный режим отображения «Данные: без роботов».

Какие задачи поможет решить обновление

1. Определять реальную посещаемость сайта

Роботы могут искажать статистику сайта и ваши представления о его потенциале, например, для монетизации. График ниже показывает, как роботы могут влиять на посещаемость сайта. Может сложиться впечатление, что в середине месяца количество визитов резко выросло. Хотя на самом деле оно оставалось на прежнем уровне.

Трафик — метрика, подверженная влиянию многих факторов. Он зависит от сезонности, доли роботов и их активности в интернете в том числе. Резкие изменения и всплески роботов в статистике могут быть сигналом для пользователя, что нужно проверить качество трафика и работу сайта в целом.

2. Оценить вовлеченность и заинтересованность реальных пользователей

Вы получите максимально точные значения поведенческих метрик, таких как показатель отказов, время на сайте, глубина просмотра. Они показывают заинтересованность и вовлеченность пользователя. Эти метрики помогут определить наиболее полезные разделы и элементы сайта, оценить эффективность рекламы и понять, что можно улучшить на сайте.

3. Работать с источниками трафика, которые привлекают реальных пользователей

Доля роботности — один из индикаторов качества трафика. Более точная фильтрация фрода поможет лучше оценивать качество трафика, который вы получаете из разных рекламных каналов. А значит, эффективнее управлять рекламой, перераспределяя бюджет в пользу более эффективных вариантов.

Если вы размещаете рекламу в Яндекс.Директе, вам знаком алгоритм антифрода. Он защищает рекламу от скликиваний и накруток. Это отдельный инструмент Яндекса, поэтому обновление роботности в Метрике никак не скажется на его работе.

Подробнее о том, как работают механизмы антифрода в Директе и Поиске и чем они отличаются от системы определения роботов в Метрике, мы рассказали в статье.

Если у вас остались вопросы про новую систему определения роботов в Метрике, задавайте их в комментариях или обращайтесь в службу поддержки. Мы всегда на связи!