Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

С опорой на максимально точные данные: Яндекс.Метрика обновила систему определения роботов

Улучшенная система определения роботов заработала у всех пользователей Метрики! Делимся подробностями, которые помогут использовать новые возможности Метрики для аналитики.

Напомним, что такое роботы и в чем суть обновления

Роботы — это программы, которые посещают сайты с определенной целью. Мы в Метрике различаем два вида роботов:

  • Роботы, которые явно представляются. Это неотъемлемая часть интернета. Некоторые из них, например робот Яндекса, помогают поисковикам индексировать сайты и делают другую полезную работу.
  • Роботы, которые, наоборот, маскируются под реальных пользователей и не хотят, чтобы их вычислили. Роботы этого типа могут заметно искажать статистику сайта. Многие из них накручивают посещаемость и имитируют целевые действия на сайте, например заполняют анкеты, кладут товары в корзину, делают репосты.

Мы выявляем визиты роботов с помощью комплекса технических и поведенческих факторов. Чтобы делать это максимально эффективно, мы постоянно совершенствуем систему их определения. Текущее обновление — результат еще более масштабного улучшения системы.

Как обновление отразится на статистике

Ключевая цель обновления — помочь пользователям Метрики принимать решения на основе максимально точных данных. Поэтому теперь Метрика  отфильтровывает из статистики всех роботов, которые нам явно представились, и по умолчанию использует в отчетах режим «Данные: без роботов». Этот режим отображения данных убирает из статистики роботов, которые маскируются под реальных пользователей. В результате вы получаете максимально корректные данные, очищенные от роботов обоих типов. 

При необходимости вы всегда можете посмотреть статистику по роботам первого типа в отчете «Роботы».

В результате обновления общая посещаемость некоторых сайтов может незначительно снизиться. Это связано с тем, что в статистике теперь не учитываются визиты роботов, которые ранее могли в нее попасть.

Может измениться и доля роботности — как в общем объеме трафика, так и в разрезе каналов. Это связано с тем, что Метрика еще точнее отделяет визиты реальных пользователей от визитов роботов. Чтобы отслеживать долю роботов в трафике было удобнее, мы добавили ее в отчет в виде отдельной метрики — роботности.

Новая метрика появится в отчетах, если выбрать режим отображения «Данные: с роботами». Сравнение источников трафика по доле роботности — один из главных сценариев использования этого режима отображения данных.

Для решения других задач и для работы с данными в целом мы рекомендуем не изменять настройки по умолчанию и всегда использовать установленный режим отображения «Данные: без роботов».

Какие задачи поможет решить обновление

1. Определять реальную посещаемость сайта

Роботы могут искажать статистику сайта и ваши представления о его потенциале, например, для монетизации. График ниже показывает, как роботы могут влиять на посещаемость сайта. Может сложиться впечатление, что в середине месяца количество визитов резко выросло. Хотя на самом деле оно оставалось на прежнем уровне.

Трафик — метрика, подверженная влиянию многих факторов. Он зависит от сезонности, доли роботов и их активности в интернете в том числе. Резкие изменения и всплески роботов в статистике могут быть сигналом для пользователя, что нужно проверить качество трафика и работу сайта в целом. 

2. Оценить вовлеченность и заинтересованность реальных пользователей

Вы получите максимально точные значения поведенческих метрик, таких как показатель отказов, время на сайте, глубина просмотра. Они показывают заинтересованность и вовлеченность пользователя. Эти метрики помогут определить наиболее полезные разделы и элементы сайта, оценить эффективность рекламы и понять, что можно улучшить на сайте.

3. Работать с источниками трафика, которые привлекают реальных пользователей

Доля роботности — один из индикаторов качества трафика. Более точная фильтрация фрода поможет лучше оценивать качество трафика, который вы получаете из разных рекламных каналов. А значит, эффективнее управлять рекламой, перераспределяя бюджет в пользу более эффективных вариантов.

Если вы размещаете рекламу в Яндекс.Директе, вам знаком алгоритм антифрода. Он защищает рекламу от скликиваний и накруток. Это отдельный инструмент Яндекса, поэтому обновление роботности в Метрике никак не скажется на его работе. 

Подробнее о том, как работают механизмы антифрода в Директе и Поиске и чем они отличаются от системы определения роботов в Метрике, мы рассказали в статье.

Если у вас остались вопросы про новую систему определения роботов в Метрике, задавайте их в комментариях или обращайтесь в службу поддержки. Мы всегда на связи!

47 комментариев
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mokus0
23 сентября, 11:08
Спасибо за полезное внедрение! Вы только в Метрике настроили возможность отсекать роботов или систему обнаружения ботов тоже улучшили?
Дмитрий Громов
23 сентября, 12:47
mokus0,
здравствуйте! Данное обновление касается именно системы определения роботов в Яндекс.Метрике, не других систем антифрода. Обновление подразумевает не только изменения в интерфейсе Метрики, но и значительное улучшение самого алгоритма в Метрике.
Алгоритмы антифрода Поиска также активно развиваются и совершенствуются методы борьбы с нечестными методами продвижения. Подробнее про различия систем антифрода Поиска, Директа и системы определения роботов в Метрике рассказываем в статье: https://searchengines.guru/ru/articles/2052842
Комментарий удалён
lex-rnr
23 сентября, 14:07
edishe2007,
Та же ниша, те же проблемы. 
search.optimization
23 сентября, 14:54
Дмитрий Громов,
Пластиковые окна, аналогично. Все раскладки скидывал в техподдержку, безрезультатно. Год как ничего Антифрод поиска сделать не может.
Еженедельные изменения ТОП на +20,40% видимости и обратно. Это , что за поиск такой?


Особенно забавно наблюдать на сайте Глубину просмотра страницы по 500-600 ~ среднюю...)
Обновлено 23 сентября, 14:56
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 16:21
edishe2007,
Текущее обновление затрагивает именно обновление системы определения роботов в Метрике, которая не влияет на поисковую выдачу и сам факт накрутки роботами. Обновление в Метрике лишь еще более точно отражает реальную картину по посещению сайтов реальными пользователями и роботами.


Команда Антифрода также активно развивается и совершенствует методы борьбы с нечестными методами продвижения. Если у вас есть подозрения на использование нечестных методов продвижения, вы можете отправить запрос на проверку конкретного кейса через форму поддержки Вебмастера https://yandex.ru/support/webmaster/troubleshooting.html.
mokus0
24 сентября, 14:31
Дмитрий Громов,
похоже ваша метрика отсечения ботов плохо работает. В мае у меня с поиска было 27 000 переходов, прямые переходы - 24 000 ботов. И ваш отчет в Метрике их никак не отфильтровал. Выходит вы их считаете людьми??? Там элементарно по времени на сайте, их поведению видно это боты. Сколько раз писал в поддержку. Выходит ваша система ботов считает их за людей. И проблема понижения позиций сайта по чему-то заказу, манипулированию ПФ так и не решена!
Ваша поддержка вообще не хочет разбираться в ситуации, заявляя у нас все отлично работает.
Обновлено 24 сентября, 14:32
Сергей Ковалев
23 сентября, 12:00
Зачем надо было автоматом удалять данные по роботам при включении нового алгоритма, при включенной фильтрации в метрике? Неужели нельзя было оставить данные, чтобы на истории посмотреть, какой % поведенческих роботов новый алгоритм определил в статистике. Такое впечатление что яндекс просто сделал зачистку. Потому как на большинстве клиентов галочка фильтровать роботов по поведению была включена. И там где она была включена вы применив новый алгоритм, удалили все данные из отчетов. И теперь даже посмотреть и сравнить нечего.
Дмитрий Громов
23 сентября, 13:20
Сергей Ковалев,
здравствуйте! Настройка фильтрации поведенческих роботов не была изменена в рамках обновления — если вы до этого фильтровали роботов по поведению, то при обновлении все останется также. Изменился именно сам алгоритм фильтрации поведенческих роботов, поэтому вы можете видеть изменения в статистике. При необходимости видеть данные по поведенческим роботам в отчетах, рекомендую не фильтровать роботов по поведению из исходных данных.
Сергей Ковалев
23 сентября, 13:25
Дмитрий Громов,
Цитирую: "В результате обновления общая посещаемость некоторых сайтов может незначительно снизиться. Это связано с тем, что в статистике теперь не учитываются визиты роботов, которые ранее могли в нее попасть."  Уточню вопрос, зачем автоматом вы удалили данные визитов роботов которые раньше не учитывались. Алгоритм поменяли, ну дайте посмотреть что было на истории с поведенческими роботами.
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 14:42
Сергей Ковалев,
Эти изменения связаны с тем, что мы начали убирать из статистики роботов, которые нам явно представляются, а также по умолчанию показывать режим отображения данных "Данные:без роботов". Это позволяет видеть максимально корректную статистику, очищенную от роботов. Но это никак не связано с настройкой фильтрации роботов по поведению на счетчике.


Не было никакого удаления исторических данных в отчетах. Если вы ранее уже фильтровали всех роботов – и поведенческих, и по строгим правилам, вы и так не могли видеть статистику по ним. Сейчас ситуация не изменилась, фильтрация и раньше применялась сразу к исходным данным.
lex-rnr
23 сентября, 12:27
Долгожданное обновление. У меня стояла простая фильтрация по подсетям, которая отсеивала 95% ботов (и много реальных пользователей). Сейчас ее отключил, посмотрим как работает новый алгоритм. Потом отпишу.
Владимир
23 сентября, 13:39
это бред, почти весь трафик показывает как роботный ))
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 14:44
Владимир,
Добрый день! Важно помнить, что Метрика – аналитическая система, где вы можете отследить роботный трафик для того, чтобы получать наиболее полные данные о том, что происходит с сайтом. 


Метрика лишь отображает реальную картину по посещению сайтов роботами или реальными пользователями. Обновление было сделано для того, чтобы данные о статистике вашего сайта были максимально корректными. В случае, если есть какие-либо вопросы по вашему конкретному счетчику, пожалуйста, обратитесь в нашу Службу Поддержки с конкретным описанием ситуации: https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html
Фларис
23 сентября, 14:52
Нелли,
, идея правда - Классная! Честно говоря надоело смотреть огромное кол-во сессий в Вебвизоре, чтобы определить действия пользователей, чтобы улучшить сайт и повысить конверсию.
Но, фильтры еще сыроваты, отсекают реальных пользователей тоже. 

Примените , пожалуйста, данный механизм к кликам в Директе, думаю рекламодатели передохнули бы на какое то время, пока наладите Антифрод)

Судорожно представляю ситуацию: Трафик идет с Директа, на счетчике 1-2 пользователя, за клики деньги возвращаются, а заявок -18-20 в день. 
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 16:25
Фларис,
Обратитесь пожалуйста, в нашу Службу Поддержки с конкретным описанием ситуации по вашему счетчику, чтобы мы могли дать более предметный ответ по вашему случаю https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html


По вопросам, связанным  с Антифродом Яндекс.Директа, обратитесь пожалуйста в Службу Поддержки Яндекс.Директа https://yandex.ru/support/direct/troubleshooting/start.html
Фларис
23 сентября, 14:47
Владимир,
, да, в том числе и реальные пользователи, которые делают заказы на сайте. Посещаемость - 2 чел, а заказов сегодня получили 18 штук)) 
markdez
23 сентября, 14:48
Владимир,
 поздравляю 
Виктор Петров
23 сентября, 22:06
Владимир,
ничего бредового. Многие сейчас будут сильно удивляться, выяснив, что рост трафика на их сайты и высокую посещаемость составляли в основном боты.
lex-rnr
23 сентября, 13:43
Прямые заходы так и идут.
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 14:43
lex-rnr,
Прямые заходы не обязательно говорят о том, что визит роботный. Это может быть, например, пользователь, который сохранил себе ссылку на ваш сайт и напрямую перешёл на нее спустя время. Для выявления визита роботов мы учитываем множество технических и поведенческих факторов.
lex-rnr
23 сентября, 16:34
Нелли,
Нет, это точно роботы и идут давно уже, по вебвизору же видно, что не человек. И из одних и тех же подсетей идет подавляющее большинство. 


> мы учитываем множество технических и поведенческих факторов



Ну, видимо, их, к сожалению,  недостаточно :)

Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 17:57
lex-rnr,
Пришлите ,пожалуйста,  детали с конкретным описанием ситуации в нашу Службу Поддержки https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html
lomtyt
23 сентября, 13:56
Бред какой то, у меня 90% посетителей (переход с выдачи) это роботы и они же делают заказы и оплачивают) а посетители с прямыми заходами не являются роботами. 
Все работает с точность да наоборот) супер!
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 14:43
lomtyt,
Прямые заходы не обязательно говорят о том, что визит роботный. Это может быть, например, пользователь, который сохранил себе ссылку на ваш сайт и напрямую перешёл на нее спустя время. Для выявления визита роботов мы учитываем множество технических и поведенческих факторов.


Важно помнить, что Метрика – аналитическая система, где вы можете отследить роботный трафик для того, чтобы получать наиболее полные данные о том, что происходит с сайтом. Метрика лишь отображает реальную картину по посещению сайтов роботами или реальными пользователями. Обновление было сделано для того, чтобы данные о статистике вашего сайта были максимально корректными. Если у вас есть вопросы по конкретному случаю на вашем счетчике, обратитесь, пожалуйста, в нашу Службу Поддержки с конкретным описанием ситуации: https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html
lomtyt
23 сентября, 19:20
Нелли,
 я понимаю, что шаблонный ответ лучше чем ничего) 
Но по существу, ваш алгоритм выявление роботов не работает, явных ботов вы отсеяли, а вот реальных пользователей и хороших ботов вы отличить не можете. У меня даже на мобильном теперь вылазит капча иногда при запросе, а аккаунту лет 15 как минимум.


И это не только у меня! 
Антонина
23 сентября, 14:26
Такая же история. Происки конкурентов.....поперла накрутка роботами, пока обнаружили, пока приняли меры трафик просел с 700-1000 чел в день до 200-250 чел. Что дает мне статистика посещения роботами по факту именно? Знать сколько роботов посетило сайт?
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 16:18
Антонина,
Отслеживание статистики по роботам может помочь принять решения о качества трафика из разных источников, но она не является единственным критерием. Помимо этого, резкий скачок роботности может быть сигналом проверить, что с сайтом все в порядке, например, что на него не происходит никакой атаки.


Для решения большинства задач, в частности, для просмотра статистики сайта, мы рекомендуем использовать установленный по умолчанию режим отображения данных  "Данные:без роботов".
mokus0
23 сентября, 16:39
Антонина,
поделитесь, пожалуйста, какие приняли меры? У нас шел рост поискового трафика, потом хлынули боты и все позиции просели на 30%
Галилей
23 сентября, 15:05
Здравствуйте! А как объяснить то, что с внедрением обновления в Электронной коммерции стали показываться заказы, визиты которых считаются роботными? То есть, не только трафик урезался, но и части заказов мы теперь не видим.
Нелли
Сотрудник Яндекса23 сентября, 16:26
Галилей,
Добрый день! Обратитесь пожалуйста, в нашу Службу Поддержки с конкретным описанием ситуации по вашему счетчику, чтобы мы могли дать более предметный ответ по вашему случаю https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html
lomtyt
23 сентября, 19:23
Галилей,
 аналогично, большинство заказов уходят в роботы, а некоторые и вовсе не записались. 
Медицинский центр
23 сентября, 16:13
Равнение на GOOGLE ! Много мишуры (((((((((((((((((((((((
uixweb
23 сентября, 17:02
Отличное улучшение, большое спасибо!
cashincredit
23 сентября, 18:57
Мда, вам человек пишет, что к нему тоннами прямые заходы от ботов идут после вашего супер-пупер обновления, вы ему пишете, что это люди. Бесполезно с вами диалог вести как обычно, в техподдержку вашу сами пишите, может вам ответят чтобы вы развивали свой сайт. По вашей фильтрации в метрике прекрасно понятно на каком уровне находится ваш антифрод, и насколько вы позади накрутчиков, с которыми вам не тягаться. Вы просто дали всем зеленый свет. Прекрасное обновление, что тут скажешь.
edishe2007
23 сентября, 21:49
cashincredit,
вот 100% истина. И пока ПФ имеет такое сильное влияние на позицию - накрутчики будут более изощреннее. Это утопия бороться с накрутками, просто нужно не отдавать на ПФ такой большой вес в ранжировании.
Обновлено 23 сентября, 21:49
robert.aglyamov
23 сентября, 20:52
а как теперь в метрике увидеть переходы роботов по рекламе в директе?) тут когда видишь то, никто из модераторов не подтверждает это, просто игнорят, говорят мол проверят и потом ни слуху ни духу.. года три назад последний раз был возврат на 300 с чем-то рублей у одного из клиентов.. а сейчас вообще при запусках РК такого нет) не балуют.. хотя в метрике наблюдал роботность 100%.. так ещё и трафик не по таргету из Марокко, Австралии, Италии, Франции, Румынии и тд.
Елена Соболь
24 сентября, 08:58
какие милые картин очки
GlobPR
24 сентября, 10:10
Т.е. вы вместо того, чтобы бороться с накруткой ПФ и снижать влияние этого фактора, переделали отчет?! Мои вы лапочки...
Я просто похлопаю (с)
Обновлено 24 сентября, 10:09
vasil.gordeev2017
24 сентября, 10:20
У меня после выката новой метрики везде посещаемость в плюс 20-70%. Это как понимать?!
Антон Дзёба
24 сентября, 11:07
Yandex я тебя обожаю. Ответ человека, а не робота!
ptvp87
24 сентября, 11:35
Подскажите дату, когда было внедрено изменение?

Нелли
Сотрудник Яндекса24 сентября, 15:22
ptvp87,
Добрый день, с  конца лета обновление начало быть доступным для части пользователей Метрики. С 23 сентября оно вступило в силу для всех. 
ager07
24 сентября, 12:20
Это хорошо, будем смотреть и тестировать систему.
stanislaotopolev
24 сентября, 13:37
У меня многие источники  в одночасье стали роботами в Метрике. В частности Google Ads, ВКонтакте, Instagram, YouTube, и даже некоторые визиты с сайтов. Как это понимать? Все рекламные системы накручивают роботов? 


И самый главный ВОПРОС К ПОДДЕРЖКЕ ЯНДЕКСА: дайте хотя бы 12-15 параметров, по которым Метрика определяет робота.  
cashincredit
24 сентября, 13:42
stanislaotopolev,
 Любой реферер боту можно подставить, и вот он уже пришел якобы из VK.
l.shikowa
24 сентября, 14:09
Что-то у меня после вашего обновления как-то странно стали выглядеть графики просмотров amp и десктопных страниц сайта. Турбо остались, как прежде. Цифры посещаемости явно не соответствуют графической информации. Это как понимать - весь мой трафик на десктоп и амп версию сайта признан ботовым?

Потом ту страницу, которую у меня боты бомбили прямыми заходами вы не отфильтровали. Надеюсь я её отфильтровала клаудфлаером.


В отчетах материалы социальные сети совсем выпали. Например, я вчера кидала одну запись в фейсбук закрытую группу и люди переходили и комментировали, однако в отчет материалы это совсем не попало. Как так? Насколько этим отчетам вообще можно доверять?
Stipler80
25 сентября, 12:28
Вроде стало еще хуже.
Скликивают и "фродят" по черному, причем каким то образом добиваются срабатывания Java цели которая СКРЫТА нас сайте, т.е. ее обычный пользователь не видит, а робот ее находит и вызывает срабатывание что настолько сбивает статистику что пришлось исключить подобные цели вообще!!!!
А ваши сотрудники и "умные алгоритмы машинного обучения" в упор этого НЕ ВИДЯТ.
вот номер обращения в суппорт Message:14075904