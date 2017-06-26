Клуб Директа

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Клубы на темы, которые могут быть вам интересны:   Блог рекламных технологий, Метрика,
Вебмастерам

Сбой показов исправлен
adv
26 июня 2017, 16:21

Уважаемые рекламодатели!

По техническим причинам ваши объявления в Яндекс.Директе могли не показываться в промежутке с 15:05 до 15:45 по московскому времени. 

Наши специалисты нашли и исправили этот сбой. Всё уже работает. 

Приносим извинения за доставленные неудобства!

24 комментария
директ
Клики есть в директе, но нет звонков
support@reboox.ru
5 июня 2017, 13:16

Добрый день!

Подскажите с чем может быть связана проблема. Сайт http://www.kmklaw.ru

На него идет директ по каждому направлению.

Например: http://www.kmklaw.ru/kopiya-trudovoe-pravo?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Например: http://www.kmklaw.ru/razreshenie-sporov?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Для примера чтобы вы понимали у нас есть такие запросы как "услуги по разрешению споров" по ним цена клика очень большая, но мы показываемся, мало но есть. Есть запросы "КС-2" или "Договор подряда акт" по ним очень большой трафик и на наш сайт хорошо переходят. Но не звонят. Если мы их выкинем то сократим большой охват аудитории.

Подскажите ваше видинение ситуации...Что не так..

41 комментарий
Каждый день заходят по рекламе с Яндекс карт
elama-16102825
5 июня 2017, 13:16

Добрый день. Может кто-то знает, что это может быть. Каждый день в вэбвизоре наблюдаю переходы по рекламе по 1-3 раза за день с яндекс карт в основном по 0 минут и всегда без активности. Вэбвизор фразу не определяет, но если раскрыть данные о визите, то там будет ссылка yandex.ru/maps/51/samara/?text=ремонт стиральных candy машин cfvfhf&sll=50.240295,53.219154&sspn=0.417480,0.182160&source=omnibox&mode=search&ll=50.240295,53.219154&z=12&sctx=CAAAAAIA%2FOqBwfvCQkDb2uMBPK5LQHC+DQAAuLo%2Fj1H3Rw4hpj8AAAAABQAAAAAAAAABcXVXLtXFd2rQhQEAAO%2F%2Ffz8BAAAAAAAAAA%3D%3D.  IP адреса всегда разные, в основном версии IPv6, пренадлежат подсети яндекса. Раньше такого небыло. Наблюдаю где-то неделю, полторы.

6 комментариев
яндекс.метрика
Высокий показатель отказов у РСЯ с мобильных
arubaden
5 июня 2017, 13:16

Добрый день.

Такая история: запущено несколько РК (поиск, рся), прошел месяц, собралась кое-какая статистика, чтобы проанализировать, внести коррективы.

Решил откорретировать объявления, которые "жрут" бюджет впустую т.е. с высоким показателем отказов (скажем больше 20%). Посмотрел статистику по площадкам в РСЯ-компании, отобрал список ресурсов с высоким показателем отказов (20-70%).

Заметил, что высокий показатель отказов именно с мобильных устройств (средний 40%), на десктопах же норм (11%), можно было бы сказать, что неоптимизированный под мобильники сайт, но это не так, сайт хорошо оптимизирован под мобильные, к тому же на поисковые кампании с мобильных отказы в пределах нормы (до 15%), стабо быть проблема переходов с мобильных устройств по рся-объявлениям.

Что порекомендуете господа в этой ситуации? Да и в целом, поделитесь, кто что анализирует и корректирует в РК, на что смотреть и что исправлять? Буду благодарен за советы! ;)

13 комментариев
аналитика,РСЯ
Как теперь работать с Яндекс Директ в Украине?
yurec2073
5 июня 2017, 13:16

Добрый день. Подскажите кто в теме, ещё есть смысл работать с Директом в Украине сейчас? Если не ошибаюсь, даже баннеры РСЯ блокируются провайдерами.
Если да, как пополнять баланс в Директе теперь?

5 комментариев
Длинный заголовок в гарантии
work.fmv
5 июня 2017, 13:16

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, в гарантированных показах (нижняя часть выдачи), будет ли отображаться длинный заголовок? 

Дело в том, что часть фраз состоит из 3-4 слов и они очень важны. 2-3 слова мы умещаем в заголовок, но еще 1-2 не вписывается и хотелось бы их показывать в длинном заголовке. Если длинный заголовок не будет отображаться, потеряется смысл объявления. Собственно, делемма :) 

2 комментария
заголовок и текст
Кампания РСЯ и аудитория(сегмент) по геолокации
deon-mebel
5 июня 2017, 13:16

Добрый день. Есть кампания РСЯ с набором ключевых фраз. Хочу получить целевые визиты по этим фразам из города подмосковья Зеленоград и его окрестностей (интересных мне). Создал для этого  сегмент аудитории на основе голакоции (яндекс аудитории). В настройках кампании выбрал регион показа "Москва и область" (т.к. сегмент не должен выходить за регион показа) и в условиях подбора аудитории у кампании выбрал свой созданный сегмент геолокации.

Что я  получаю в итоге хочется понять? Ставки для ключевых фраз задаются отдельно и цены показываются исходя из настройки региона показа (Москва и область), а под ними есть одна отдельная строка для ставки по условию подбора аудитории, при этом никаких ориентиров по цене нет.  Хорошо, ввел ставки. Посмотрел результаты работы кампании и пришел к выводу, что ключевики и регион показа живут своей жизнью, а подбор аудитории своей. Правильно я понял, что в моем случае показы происходят по ключевым фразам по всей Москве и области (что для меня не нужно), а по подбору аудитории показы идут просто по геолокации без всякого учета ключевых фраз (т.е. тупо всем кто бывает в этой областе карты)? Т.е. люди просто суммируются? В чем тогда мысл сегмента геолокации если по нему идут показы всем подряд без учета ключевиков?

Можно ли сделать так чтобы из общего массива людей в Москве и московской области, интересующихся ключевиками, выделить только тех ,кто находится в заданном мной сегмента по геолокации? Иначе у меня получается что вся московская область это много, а только Зеленоград мало.

В принципе можно просто выбрать мой город (Зеленоград) в регионе показа и не заморачиваться с аудиториями, но уж больно урезает это показы по мои ключевикам, да и по смыслу работы хочется охватывать более широкий регион с захватом соседних территорий. Есть ли решение моей задачи?

6 комментариев
Как мне показывать разные объявления в РСЯ одним и тем же людям по одному и тому же ключевому слову?
itacom-cucina
5 июня 2017, 13:16

У меня много услуг связанных с одним ключевым словом. Я хочу чтобы потенциальный клиент видел все мои возможности в один день . Хочу чтобы РСЯ объявления менялись. Как я понял Яндекс будет показывать то по которому лучше кликают. Мне так не интересно.  Как сделать так чтобы все мои возможные объявления показывались.

3 комментария
показы в РСЯ
Как массово выделить фразы в РК из списка?
Smirglaw
5 июня 2017, 13:16

Здравствуйте. Создрана РК 500+ фраз
С помощью софта на основе поисковой выдачи были упорядочены некоомерческие запросы в % соотношении. Решили их перенести в отдельную группу и посмотреть за конверсией. Подскажите пож-та как это можно сделать в автоматическом режиме? (500+ фраз искомая компания и 100+ фраз из нее же нужно выделить по уже готовому списку и перенести/удалить/отредактировать)

1 комментарий
Почему сайты перестали признаваться сходными?
elama-16052227
30 мая 2017, 15:23

Конкуренты сделали аж 4 почти одинаковых сайта. Заняли всё СР и первую позицию в гарантии. Аукцион разгрелся невероятным образом. Написал заявку на склейку, и, к моему удивлению, сайты склеили.

Конкуренты начали тупо менять домены. И, к моему еще большему удивлению, по заявкам эти сайты опять же склеивали.

Уже хотел похвалить поддержку за то, что хоть в каком-то вопросе они не кидают меня через болт. Но не тут-то было...

Конкуренты продолжили менять домены, но по моим заявкам сайты склеивать перестали. На новых доменах не меняется ничего: ни номера телефонов, ни коды регионов в ссылках, ни список городов, в которых они запущены и тд.

Поменялось только одно: трубку стал брать один и тот же человек не всегда. А раньше трубку брал всегда один и тот же человек. Теперь нужно сделать несколько звонков в разное время суток, и тогда точно можно попасть на одного и того же человека.

А на вопрос: "Ещё один сайт в яндексе – это тоже ваш?" Они отвечают: "Да"

Какие ещё нужны доказательства?

Всё это (и не только это, но ещё и детальное доказательство по другим аргументам) я писал в заявках уже раз 10. Но домены вдруг перестали склеивать.

Почему не склеиваются домены? И неужели яндекс можно так просто обмануть и рекламировать в директе аж 4 сайта сразу?

11 комментариев
Как быстро и массово удалить минус-слова у сотен групп (на уровне групп)?
Мирстройтехника
26 мая 2017, 13:45

Ситуация. Несколько кампаний по 800 групп объявлений. Везде проставлены минус-слова на уровне групп. Мне нужно их удалить. В Direct Commander такого функционала нет. Делаю Экспорт кампании, удаляю в excel все минус-слова на уровне группы. Копирую в буфер обмена таблицу и делаю импорт с заменой обратно в кампанию. И вуаля! Минус-слова остаются на месте! 

Как быть?

4 комментария
минус-слова
Аномальный рост кликов с 6 февраля (из Директа в 4 раза, из Адвордса в 2 раза) ?
jbook
25 мая 2017, 13:39

При всех равных кампаний в Директе и Адвордсе - настройки и ключи абсолютно одинаковы, первые позиции вверху, бюджеты без ограничений, CTR ~ по 15% -- в Директе просто "взрыв". Проверка всех ПФ выявила некоторую анамалию (см. графики) - прирост "глубина 1 стр" и "время на сайте 10-29 секунд". Скликивание Яндекс не фиксирует в таком объеме.

Вордстат показывает по ключам аналогичный "взрыв" популярности ключей.

Что это?

9 комментариев
Повторы слов
dokgor
25 мая 2017, 13:39

Добрый день!

Подскажите, стоит ли обрабатывать и вносить в семантическое ядро такие фразы с "повторялками" как:

-купить женские ботинки купить

-купить купить ботинки и т.п.

Я знаю, что Яндекс дублер слова может заменить на любое по его разумению в плоскости темы запроса и в итоге у этой фразы высокая частотность

Не писать же тупо под них заголовки в которых также дублировать слова?

Как на практике в таких случаях следует поступить?

Спасибо!

3 комментария
ключевики
Настройка ретаргетинга – директ не видит цели в метрике
Sveta-Direct-TM
25 мая 2017, 13:39

Столкнулась с такой проблемой — настраиваю РК ретаргетинг (агентский аккаунт), он же владелец счётчика (логин яндекса один и тот же). На первом шаге указываю номер счётчика, в стратегиях — РК в сетях. На втором шаге «Условия подбора аудитории» система не видит целей в метрике. Хотя на счётчике настроены цели — ретаргетинговые и конверсинные. Напомню, работаю с одного логина, он же владелец счётчика и аккаунт директа.

Экспериментировала:

1. Создала нового представителя агентства и дала ему доступ к счётчику — система также не видит цели.

2. Дала доступ к счётчику со своей личной почты (не агенство Яндекса), попробовала с неё создать рк ретаргетинг — в условиях подробора цели видит.

Почему цели не видны с агентского аккаунта? Как это исправить?

8 комментариев
Реклама в Директе, вопреки запретам Украины
Vlad Sypchenko
22 мая 2017, 11:57

Добрый день!

Интересует такой вопрос. Указом президента Украины, были запрещены некоторые сайты, в том числе в список попал поисковик Яндекс и Директ в частности.

Если обойти все технические аспекты об обходе всего этого из Украины, некоторые пользователи все-таки продолжат пользоваться Яндексом как поисковиком и показывать им рекламу все-таки можно. Подскажите, какие варианты можно использовать?

На текущий момент у нас есть только вариант рекламировать украиноязычные запросы. Насколько я понимаю, языкового таргетинга в Яндексе нет? Также, как я понимаю, можно использовать ретаргетинг, будет ли он работать?

Какие мысли у вас по этому поводу? Рад всем вариантам. Спасибо.

8 комментариев
таргетинг
Таргетинг по наличию плагина
Smls
22 мая 2017, 11:56

Возможно ли в настройках Директа указать, что объявление нужно показывать только тем пользователям у которых установлен и разрешен в браузере Flash Player?

6 комментариев
Графические объявления - чистка площадок РСЯ
tim-adv
22 мая 2017, 11:56

Здравствуйте!

Нужна подсказка по работе с графическими объявлениями.

Недавно начал тестировать графические объявления. Вижу, что основная открутка идет по миобильным площадкам. При этом качество трафика ужасное. Идет либо скликивание, либо случайные клики по объявлениям. Отказы 70% и выше.

Как я понимаю, это связано с размещением объявлений в сетях, в моб приложениях и т.д. Теоретически, можно было бы попробовать вычистить плохие площадки, но...

Директ (специально, как я понимаю) не передает точные данные площадок ни в метрику, ни в UTM_метках. Для 90% трафика источник обозначается как yandexadexchange.net - то есть рекламная сеть в целом. Площадки, конечно, видны в мастере отчетов, но там нет полноценных данных по визитам, как в метрике.

Отсюда вопрос - как в этой ситуации чистить площадки, чтобы получать нормальный трафик с графики?

Большинство коллег, с кем советовался, после тестирования графических объявлений либо отказались от их использования вообще, либо максимально зарезали весь мобильный траф с графики.

Хорошая изначально затея с графикой, видимо,  проваливается из-за подхода Яндекса "нечего тут перебирать, берите все или уходите"? Надо уходить, или все-таки есть какие-то решения?

4 комментария
нужна помощь в работе с семантикой
educacol
19 мая 2017, 17:35

Добрый день!

Прошу помочь разобраться. Компанияя собрала семантику для интернет магазина 8 000  ключевых слов. В семантики есть совсем низкочастотные запросы, например удочка шимано катана 240. При этом для всех запросов, которые связаны с удочкой шимано катана написаны одинаковые объявления. Какой смысл тогда в этих ключевых словах, если все они ведут на 1 лендинг и у всех одинаковое объявление. Можно ведь быор взять ключ удочка шимано катана написать объявления и по всем более низкочастотным запросам оно будет так же показываться.

И в чем смысл собирать семантику 20-30 тысяч ключей? Писать уникальные объявления под каждый запрос с целью повышения CTR ?

5 комментариев
Кампания заводится с толкача
foneshop333
19 мая 2017, 17:11

Добрый день!

Прошу помощи в непонятной ситуации.

Кампания 26028629. Только на поиске. Ставки на 40-50% выше 1спец.

После любого изменения - изменение бюджета, ставок и т.п. компания начинает показываться на нужном месте - 1спец.

Проходит час-два и выдачи в поиске нет вообще. Конкуренты все есть, а нас нет. Причем нет ни на 1спец ни на 2спец, ни внизу. ВООБЩЕ нет в выдаче. Хотя ставки выше 1спец на 40-80%. Гонки с конкурентами нет - вытеснений нет.

Объявления - 26028629, 26028629, 26028629

Бюджет нераспределенный. При средней цене клика 20-100р - бюджет 5000р.

Обращения к разрабам ничего внятного не дают. Уже 10 заявок прошло впустую.

Очень прошу помощи. Готов адекватно оплатить услуги.

4 комментария
Показы на поиске
Много заголовков и много текстов
vsk.klimat
19 мая 2017, 16:56

Доброго времени! Как вы, директологи со стажем пишите по 3000 заголовков и текстов? Это можно же начать дули воробьям крутить, пока напишешь для такого кол-ва ключей!? Делитесь секретами :) Есть какие-то техники или инструменты? Ссылкам буду благодарен!

5 комментариев