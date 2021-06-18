Покажите номер! — Метрика расскажет больше о тех, кто хочет вам позвонить

Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно.
С высокой долей вероятности отслеживать взаимодействие с телефоном на сайте можно и в Метрике. Для этого используется цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка — скрытие номера телефона на сайте. Это позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта. А вы можете использовать эту информацию в отчетах.
Звонки с сайта — важный сигнал для бизнеса. Но кроме звонка, важно знать, что за посетитель позвонил: из какого источника он перешел на сайт и какую информацию успел получить перед тем, как позвонить. Это помогает сфокусироваться на самых эффективных рекламных каналах и приводить больше заинтересованных пользователей.
При этом посетители, просматривающие десктопную версию сайта, обычно не нажимают на номер телефона — они набирают номер вручную, глядя в экран. В этом случае Метрика не сможет зафиксировать взаимодействие с номером телефона и часть важных знаний о посетителе теряется.
Скрытие телефонных номеров на сайте
В Метрике уже можно отследить звонок на мобильной версии сайта — пользователь может «тапнуть» по номеру, чтобы набрать его автоматически.
Теперь цель «Клик по номеру телефона» позволит эффективно отслеживать звонки и с десктопной версии сайта: для цели появилась специальная настройка, позволяющая частично скрывать номер телефона на сайте для посетителей.
Чтобы открыть номер целиком и позвонить по нему, посетителю сайта нужно навести курсор на скрытый фрагмент — номер откроется, а Метрика засчитает целевое действие.
Используйте данные о звонках с сайта
Как цель «Клик по номеру телефона» в отчетах Метрики поможет бизнесу:
- Получайте полезную статистику о посетителях сайта, которые собирались связаться с вами по телефону.
- Оценивайте эффективность рекламных каналов, которые привели вам заинтересованных пользователей.
- Показывайте рекламу аудитории, которая похожа на пользователей, которые вам позвонили.
Как включить скрытие номера
Отредактируйте текущие цели или создайте в Метрике новую цель «Клик по номеру телефона».
В настройках цели можно указать скрытие определенного номера или всех номеров на сайте сразу.
Посмотрите в режиме предпросмотра, для каких номеров функция будет работать, а для каких понадобится внести изменения в верстку сайта. Читайте подробнее в Справке.
Отключить скрытие номера можно в любой момент.