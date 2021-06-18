Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Покажите номер! — Метрика расскажет больше о тех, кто хочет вам позвонить

Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно.

С высокой долей вероятности отслеживать взаимодействие с телефоном на сайте можно и в Метрике. Для этого используется цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка — скрытие номера телефона на сайте. Это позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта. А вы можете использовать эту информацию в отчетах. 

Звонки с сайта — важный сигнал для бизнеса. Но кроме звонка, важно знать, что за посетитель позвонил: из какого источника он перешел на сайт и какую информацию успел получить перед тем, как позвонить. Это помогает сфокусироваться на самых эффективных рекламных каналах и приводить больше заинтересованных пользователей. 

При этом посетители, просматривающие десктопную версию сайта, обычно не нажимают на номер телефона — они набирают номер вручную, глядя в экран. В этом случае Метрика не сможет зафиксировать взаимодействие с номером телефона и часть важных знаний о посетителе теряется. 

Скрытие телефонных номеров на сайте 

В Метрике уже можно отследить звонок на мобильной версии сайта — пользователь может «тапнуть» по номеру, чтобы набрать его автоматически.

Теперь цель «Клик по номеру телефона» позволит эффективно отслеживать звонки и с десктопной версии сайта: для цели появилась специальная настройка, позволяющая частично скрывать номер телефона на сайте для посетителей.  

Чтобы открыть номер целиком и позвонить по нему, посетителю сайта нужно навести курсор на скрытый фрагмент — номер откроется, а Метрика засчитает целевое действие. 
 

Используйте данные о звонках с сайта 

Как цель «Клик по номеру телефона» в отчетах Метрики поможет бизнесу:

  • Получайте полезную статистику о посетителях сайта, которые собирались связаться с вами по телефону.
  • Оценивайте эффективность рекламных каналов, которые привели вам заинтересованных пользователей.
  • Показывайте рекламу аудитории, которая похожа на пользователей, которые вам позвонили. 


Как включить скрытие номера

Отредактируйте текущие цели или создайте в Метрике новую цель «Клик по номеру телефона».  

В настройках цели можно указать скрытие определенного номера или всех номеров на сайте сразу.

Посмотрите в режиме предпросмотра, для каких номеров функция будет работать, а для каких понадобится внести изменения в верстку сайта. Читайте подробнее в Справке.  

Отключить скрытие номера можно в любой момент.

7 комментариев
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Павел Гречко
18 июня, 17:08
отличная фишка 
будет тестировать 
yurchenko@leadminer.ru
2 июля, 12:35
А Вы проверяли, влияет ли это на количество звонков?
User
12 июля, 00:28
Лучше бы тоже самое, но без скрытия части номера. Просто трекинг наведений на номер.


Скрытие опасно снижением конверсии.
Andrey.Ads
13 июля, 10:53
User,
Номер не скрывается, частично не виден, если скажется на конверсиях могли протестировать у себя? 
Сергей
6 августа, 14:22
Ещё с e-mail так сделайте, аналогичную функцию
Дмитрий Громов
15 сентября, 18:03
Сергей,
здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, подробнее для каких кейсов нужно частичное скрытие e-mail. Вы хотите видеть копировали ли e-mail, чтобы вставить его в свой почтовый клиент/почтовый сервис?
Менеджер
13 сентября, 10:10
Функция полный бред, убийца конверсии ! Лучше разработайте достойный колтрекинг и емайл трекинг.

Обновлено 13 сентября, 10:12