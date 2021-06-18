Покажите номер! — Метрика расскажет больше о тех, кто хочет вам позвонить

Обычно для связи звонков с сайта и посетителей используют коллтрекинг — сервис, который нужно подключать отдельно.



С высокой долей вероятности отслеживать взаимодействие с телефоном на сайте можно и в Метрике. Для этого используется цель «Клик по номеру телефона». Теперь у этой цели появилась особенная настройка — скрытие номера телефона на сайте. Это позволит передавать в Метрику данные о том, что пользователь интересовался вашим номером телефона и на мобильной, и на десктопной версиях сайта. А вы можете использовать эту информацию в отчетах.

Звонки с сайта — важный сигнал для бизнеса. Но кроме звонка, важно знать, что за посетитель позвонил: из какого источника он перешел на сайт и какую информацию успел получить перед тем, как позвонить. Это помогает сфокусироваться на самых эффективных рекламных каналах и приводить больше заинтересованных пользователей.

При этом посетители, просматривающие десктопную версию сайта, обычно не нажимают на номер телефона — они набирают номер вручную, глядя в экран. В этом случае Метрика не сможет зафиксировать взаимодействие с номером телефона и часть важных знаний о посетителе теряется.



Скрытие телефонных номеров на сайте



В Метрике уже можно отследить звонок на мобильной версии сайта — пользователь может «тапнуть» по номеру, чтобы набрать его автоматически.

Теперь цель «Клик по номеру телефона» позволит эффективно отслеживать звонки и с десктопной версии сайта: для цели появилась специальная настройка, позволяющая частично скрывать номер телефона на сайте для посетителей.

Чтобы открыть номер целиком и позвонить по нему, посетителю сайта нужно навести курсор на скрытый фрагмент — номер откроется, а Метрика засчитает целевое действие.



Используйте данные о звонках с сайта



Как цель «Клик по номеру телефона» в отчетах Метрики поможет бизнесу: Получайте полезную статистику о посетителях сайта, которые собирались связаться с вами по телефону.

Оценивайте эффективность рекламных каналов, которые привели вам заинтересованных пользователей.

Показывайте рекламу аудитории, которая похожа на пользователей, которые вам позвонили.



Как включить скрытие номера

Отредактируйте текущие цели или создайте в Метрике новую цель «Клик по номеру телефона».

В настройках цели можно указать скрытие определенного номера или всех номеров на сайте сразу.

Посмотрите в режиме предпросмотра, для каких номеров функция будет работать, а для каких понадобится внести изменения в верстку сайта. Читайте подробнее в Справке.

Отключить скрытие номера можно в любой момент.