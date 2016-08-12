Параметры посетителей: отвечаем на вопросы

По следам практикумов по параметрам посетителей мы собрали частые вопросы про оба способа передачи данных — онлайн и офлайн.



Настройка

— Какой способ лучше выбрать — онлайн или офлайн?

Зависит от типа данных, с которыми вы хотите работать. Онлайн-передача подойдёт для информации, которая и «живёт» только в онлайне — и при этом вам не нужно хранить её в своей CRM (скажем, какие-то особенности использования вашего сайта). Если же, например, клиенты могут оформлять дисконтную карту прямо на сайте, наличие такой карточки «из онлайна» всё равно полезно отмечать и в вашей собственной базе — и уже оттуда отправлять в Метрику.

Другое отличие — скорость. Офлайн-загрузка позволяет быстрее добавлять данные для посетителей, у которых уже есть связки по UserID/ClientID: параметры будут обновляться сразу после загрузки актуального файла. А в случае с userParams придётся ждать очередного визита клиента на сайт.

При необходимости онлайн- и офлайн-передачу данных можно совмещать.



— Что лучше: UserID или ClientID?



Зависит от того, есть ли у вас собственные уникальные идентификаторы клиентов. Если да, то проще работать с UserID, чтобы не заводить лишнюю систему идентификаторов.



— Можно ли одновременно использовать разные типы идентификаторов в качестве UserID — например, логин и реферер соцсетей?

Для UserID нужно выбрать единый тип идентификаторов. Иначе для одного и того же посетителя в Метрику будут передаваться разные UserID — и параметры будут привязываться к разным посетителям вместо одного.



Использование

— Загружаю файл и получаю «ошибку привязки». Что делать?



Ошибка привязки означает, что на сайт ещё не добавлен код, вызывающий методы setUserID или getClientID, или этот код работает некорректно. Другая возможная причина — ни один посетитель, для которого нужно передать UserID или получить ClientID, ещё не успел зайти на сайт.



— Обязательно ли, чтобы привязка клиентов из файла достигала 100%?

На практике получить 100-процентную привязку не получится: какая-то часть клиентов периодически не будет «склеиваться» из-за мелких технических нестыковок — например, если посетитель уйдёт с сайта до загрузки кода счётчика.



— В чём разница между Яндекс.Аудиториями и параметрами посетителей в Метрике? Оба сервиса позволяют загружать свои данные о клиентах и использовать их для рекламы.

С помощью параметров посетителей можно глубже изучать аудиторию вашего сайта, дополняя отчёты Метрики собственными данными. И нацеливать рекламу на самые разные группы клиентов — в том числе с учётом их поведения на сайте.

А Яндекс.Аудитории находят в интернете ваших покупателей из офлайна, чтобы вы могли адресно доносить до них рекламное сообщение в интернете. Даже если они ни разу не заходили к вам на сайт.

Свои вопросы вы можете задать в комментариях — мы обязательно ответим.