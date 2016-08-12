Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Параметры посетителей: отвечаем на вопросы

По следам практикумов по параметрам посетителей мы собрали частые вопросы про оба способа передачи данных — онлайн и офлайн.


Настройка

— Какой способ лучше выбрать — онлайн или офлайн?

Зависит от типа данных, с которыми вы хотите работать. Онлайн-передача подойдёт для информации, которая и «живёт» только в онлайне — и при этом вам не нужно хранить её в своей CRM (скажем, какие-то особенности использования вашего сайта). Если же, например, клиенты могут оформлять дисконтную карту прямо на сайте, наличие такой карточки «из онлайна» всё равно полезно отмечать и в вашей собственной базе — и уже оттуда отправлять в Метрику. 

Другое отличие — скорость. Офлайн-загрузка позволяет быстрее добавлять данные для посетителей, у которых уже есть связки по UserID/ClientID: параметры будут обновляться сразу после загрузки актуального файла. А в случае с userParams придётся ждать очередного визита клиента на сайт.

При необходимости онлайн- и офлайн-передачу данных можно совмещать.


— Что лучше: UserID или ClientID?

Зависит от того, есть ли у вас собственные уникальные идентификаторы клиентов. Если да, то проще работать с UserID, чтобы не заводить лишнюю систему идентификаторов.


— Можно ли одновременно использовать разные типы идентификаторов в качестве UserID — например, логин и реферер соцсетей?

Для UserID нужно выбрать единый тип идентификаторов. Иначе для одного и того же посетителя в Метрику будут передаваться разные UserID — и параметры будут привязываться к разным посетителям вместо одного.


Использование

— Загружаю файл и получаю «ошибку привязки». Что делать? 

Ошибка привязки означает, что на сайт ещё не добавлен код, вызывающий методы setUserID или getClientID, или этот код работает некорректно. Другая возможная причина — ни один посетитель, для которого нужно передать UserID или получить ClientID, ещё не успел зайти на сайт.


— Обязательно ли, чтобы привязка клиентов из файла достигала 100%?

На практике получить 100-процентную привязку не получится: какая-то часть клиентов периодически не будет «склеиваться» из-за мелких технических нестыковок — например, если посетитель уйдёт с сайта до загрузки кода счётчика. 


— В чём разница между Яндекс.Аудиториями и параметрами посетителей в Метрике? Оба сервиса позволяют загружать свои данные о клиентах и использовать их для рекламы.

С помощью параметров посетителей можно глубже изучать аудиторию вашего сайта, дополняя отчёты Метрики собственными данными. И нацеливать рекламу на самые разные группы клиентов — в том числе с учётом их поведения на сайте. 

А Яндекс.Аудитории находят в интернете ваших покупателей из офлайна, чтобы вы могли адресно доносить до них рекламное сообщение в интернете. Даже если они ни разу не заходили к вам на сайт.

Свои вопросы вы можете задать в комментариях — мы обязательно ответим.

19 комментариев
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nassau
1 сентября 2016, 16:55
Приходится по 20 раз перезагружать страницы метрики чтобы что-то посмотреть, то "неавторизованный пользователь", то "у вас нет прав", то вообще неверное перенаправление на странице. Вы собираетесь исправлять вообще? В поддержку не пишу потому что она тупо кладет на все отчеты об ошибках с прибором.
Яндекс Василиса
2 сентября 2016, 15:21
nassau,
и зря не пишете. Ибо если у вас редкая ошибка, то как мы о ней узнаем? Напишите, пожалуйста.
alekzonder
6 сентября 2016, 12:27
Как работает метод userParams в JS API метрики при повторных вызовах?


При вызове он отправляет данные на бэкенд метрики.  



Например, я задал два параметра посетителя


counter.userParams({

status: 'client',
delivery: 'Арбат'
});


Дальше пользователь изменил адрес доставки


я делаю 


counter.userParams({

delivery: 'Кремль'
});


поле status пропадет из параметров пользователя? или сохранится?


Хорош было бы описать этот момент в доке JS API


Спасибо

Яндекс Василиса
6 сентября 2016, 14:18
alekzonder,
параметр status: 'client' сохранится за этой кукой, параметр delivery будет перезаписан на 'Кремль' на протяжении всей известной истории посетителя.
alekzonder
6 сентября 2016, 14:25
Яндекс Василиса,
Спасибо
alekzonder
3 ноября 2016, 09:50
Яндекс Василиса,
вопрос про многоуровневые параметры посетителя


Например, есть несколько туров по сайту и нужно отслеживать прошел их пользователь или нет


Пользователь прошел первый тур по сайту


В  параметрах посетителя записываю


counter.userParams({
    tours: {
       welcome: 'completed'
   }
});


Через какое-то время пользователь прошел второй тур


counter.userParams({
    tours: {
        second: 'completed'
    }
});


Данные о welcome туре также будет доступны для фильтрации и сегментирования? 





Яндекс Василиса
7 ноября 2016, 15:19
alekzonder,
 данные о welcome будут доступны.
Андрей К.
1 ноября 2016, 09:45
Можно ли создать виджет в "сводке" Яндекс Метрики в котором будут отображаться параметры визитов?
Яндекс Василиса
1 ноября 2016, 20:43
Андрей К.,
можно - выбираете нужный вид виджета и нужную группировку или метрику в нем. Также по параметру визитов можно сделать сегмент в виджете.
Антон Ингачев
26 ноября 2016, 15:24
Вы планируете доработать интеграцию с Segment.com?
Особенно это интересует в плане передачи User ID. В Яндекс.Метрику почему-то не улетает этот параметр в отличие от остальных систем, например, Amplitude, Mixpanel.
Сам сценарий использования: я нахожу нужного мне пользователя в какой-то из аналитических систем, смотрю его User ID, а затем иду в Вебвизор и смотрю все его сессии.
Яндекс Василиса
28 ноября 2016, 16:48
Антон Ингачев,
эта интеграция делалась силами команды Segment.com, поэтому лучше уточнить у поддержки этой системы, почему не отправляются параметры.
Антон Ингачев
29 ноября 2016, 23:54
Яндекс Василиса,
я так понимаю, что это означает отсутствие интереса в развитии интеграции с данным сервисом со стороны Яндекса?!
Яндекс Василиса
1 декабря 2016, 16:16
Антон Ингачев,
это значит, что кроме самих разработчиков системы никто не сделает дополнительную настройку. Сейчас данные отправляются с помощью https://segment.com/docs/sources/website/analytics.js/ и если analytics.js пока не умеет отправлять UserID в Метрику, то нужно обратиться в команду Segment.com, чтобы они сделали необходимые доработки. Однако, возможно, что UserID не отправляется по какой-то другой причине. Опять же, эту причину может найти поддержка Segment.com.
andshi12
1 февраля 2017, 13:37
Есть ли возможность получить индивидуалные параметры посещения от яндекс метрики на мой скрипт?
Яндекс Василиса
2 февраля 2017, 17:04
andshi12,
уточните, пожалуйста, ваш вопрос. Что именно и куда вы хотите получить?
dim.dem2017
18 марта 2017, 15:41
Всем привет!
Сколько параметров можно передать за один визит? И влияет ли это на скорость работы сайта?
Яндекс Василиса
21 марта 2017, 15:17
dim.dem2017,
максимальное количество параметров для одного посетителя составляет 1000. Вы можете передавать их как онлайн, так и оффлайн.
На скорость работы сайта это не влияет.
ГрандМоторс
24 апреля, 13:42
Скажите, пожалуйста, есть ли разница  между сегментом отказов в Метрике и в Аудиториях (создан по счетчику Метрики)?
Настройки одинаковые. Аудитории без лук-э-лайка. Хотим понять, в каком сервисе лучше создавать сегменты на отказ.
Заранее спасибо за ответ.
Василий
Сотрудник Яндекса29 апреля, 19:14
ГрандМоторс,
хотелось бы взглянуть на сегменты, о которых идет речь. Напишите, пожалуйста, в поддержку: https://yandex.ru/support/metrica/troubleshooting.html 