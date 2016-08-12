Практикум. Передача параметров посетителей офлайн

Продолжаем рассказывать о работе с параметрами посетителей: в прошлый раз мы разобрали, как передавать данные онлайн, а в этой статье поговорим про офлайн-загрузку. Этот способ позволяет добавить в отчёты те данные, которые уже есть в вашей базе: например, доход на клиента или уровень лояльности.

Чтобы Метрика могла определить, какому посетителю записать эти новые атрибуты, необходимо связать данные из вашей базы и данные в Метрике — присвоить им общий идентификатор. Для этого нужно либо передать в Метрику ваши собственные идентификаторы клиентов (UserID), либо внести в вашу CRM уникальные номера посетителей из Метрики (ClientID).



Связка по UserID: если у вас есть собственные идентификаторы клиентов

Этап 1. Учим Метрику узнавать клиентов

Чтобы начать передавать в Метрику ваши собственные идентификаторы авторизованных посетителей (UserID), нужно добавить на сайт код, который будет подставлять эти идентификаторы в метод setUserID:

yaCounterXXXXXX.setUserID(<UserID>)

Идентификаторы UserID не будут показываться в отчётах: они сохранятся в базе данных Метрики в качестве ключей, которые позволят сопоставить посетителей в Метрике и клиентов в вашей CRM. Каждый раз, когда авторизованный посетитель будет заходить на сайт, Метрика будет получать команду «запомнить» этого посетителя под указанным UserID.

Для всех ваших зарегистрированных посетителей эти связки будут созданы после того, как каждый из них хотя бы раз зайдёт на сайт под своим логином. На это может потребоваться некоторое время: всё зависит от того, как часто ваши клиенты обычно возвращаются на сайт.

☞ UserID можно передавать не только для авторизованных посетителей. Уникальный идентификатор также можно забирать из «меченой» ссылки, которую вы отправляли вашим клиентам по почте, или из реферера соцсетей. Также в качестве UserID подойдёт номер дисконтной карты или промо-код, который посетители вводят на сайте.



Этап 2. Загружаем данные

Когда вы передадите в Метрику достаточное количество UserID, нужно подготовить файл с теми атрибутами клиентов, которые вы хотите добавить в отчёты. Это таблица в формате csv с тремя столбцами: в первом — UserID, который послужит ключом для связки данных в файле и в Метрике, во втором — название параметра, а в третьем — его значение.

Вот как может выглядеть этот файл:

Чтобы отправить его в Метрику, зайдите во вкладку «Загрузка данных» в настройках счётчика. Не забудьте выбрать тип файла — «User_id»:

Когда файл будет обработан, в интерфейсе вы увидите уведомление:

Статус «Выполнено (80% привязки)» означает, что переданные вами UserID нашлись в Метрике для 80% клиентов из файла. Чаще всего данные привязываются не полностью из-за того, что не все клиенты успели побывать на сайте — а значит, вы ещё не передавали их UserID, и Метрика не знает, каким посетителям записывать атрибуты из вашей таблицы. Поэтому параметры будут добавлены только для 80% «привязанных» посетителей — об этом полезно помнить, интерпретируя данные в отчётах.

☞ Всего Метрика может хранить до 1 000 параметров одного посетителя.



Связка по ClientID: если своих идентификаторов посетителей нет

ClientID — это номер, который Метрика присваивает каждому посетителю. Его можно использовать в качестве ключа для объединения данных, если на сайте нет собственной системы идентификаторов — или же если клиенты регистрируются редко, а заказы обычно делают по телефону.



Чтобы забирать себе ClientID из Метрики, добавьте на сайт код, который будет вызывать метод getClientID и записывать полученное значение в вашу CRM:

<ClientID> = yaCounterXXXXXX.getClientID()

Через некоторое время — когда достаточное количество посетителей побывает на сайте и вы получите их ClientID – можно будет сформировать csv-таблицу с атрибутами клиентов. Она будет выглядеть так же, как в примере с UserID, только на этот раз в первом столбце в качестве ключа для склейки посетителей будет использоваться ClientID. И при загрузке таблицы в Метрику также нужно будет выбрать тип файла «Сlient_ID».



Как обновить или удалить загруженные данные

Чтобы в отчётах начали показываться новые значения параметров, просто загрузите актуальный файл. А если вы хотите удалить данные, нужно в том же меню для загрузки данных выбрать вариант «Удалить» — и передать файл с пустыми значениями параметров:

Загрузка такого файла не обнуляет значения параметров, а именно удаляет их. То есть если вы когда-то передали количество покупок на клиента, а затем загрузили пустой файл, параметр offline-purchase просто пропадёт из отчётов – а не станет равным нулю.

☞ В API Метрики можно настроить автоматическую загрузку файла с параметрами посетителей.



Что лучше выбрать — онлайн или офлайн передачу параметров посетителей?

С помощью метода userParams имеет смысл отправлять те данные, которые возникают только в онлайне — и при этом вам не нужно хранить их в своей базе. Этот способ также подойдёт интернет-изданиям или блогам, у которых нет CRM.

Другое важное отличие — скорость обновления данных в отчётах. Когда вы наладите работу с методами setUserID или getClientID и с тех пор большинство ваших клиентов хотя бы раз зайдут на сайт, новые данные в отчётах будут появляться сразу после загрузки актуального файла — а не после того, как клиент вернётся на сайт.

Ответы на другие частые вопросы по обоим способам работы с параметрами посетителей мы собрали в отдельной статье.