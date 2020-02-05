Теперь модель атрибуции по умолчанию — «Последний значимый переход»

Модель атрибуции — это принцип, по которому Метрика и другие системы аналитики подсчитывают количество визитов и конверсий для каждого источника трафика. Например, когда в отчёте вы видите, что из поисковых систем было сто переходов и десять конверсий, эти данные были рассчитаны по одной из моделей атрибуции.

Чем отличаются разные модели и зачем они нужны, подробно описано в Помощи и в обучающем видео.

Раньше по умолчанию использовалась модель «Последний переход», которая полезна для технического анализа сайта. А теперь применяется модель «Последний значимый переход» — она помогает лучше понять, как работают разные источники привлечения посетителей. Рассказываем, в чём смысл замены базовой модели.

Коротко — самое главное: теперь в отчётах с данными по источникам трафика по умолчанию выбрана модель атрибуции «Последний значимый переход». В отличие от «Последнего перехода», она позволяет сделать больше полезных выводов для продвижения сайта, а не для технического анализа;

из-за смены модели атрибуции по умолчанию трафик перераспределится между источниками: внутренних переходов и прямых заходов станет меньше, переходов из других источников — больше;

если нужно посмотреть статистику «по-старому», просто переключите отчёт на модель «Последний переход»:

Почему базовой моделью стал «Последний значимый переход»

Статистика, подсчитанная по модели «Последний переход», полезна для технического анализа сайта. Если по модели «Последний переход» вы видите много внутренних переходов, это повод проверить, на всех ли страницах сайта установлен счётчик.

При этом знание о том, какой источник формально был последним в цепочке визитов, не помогает понять, насколько хорошо отработали каналы привлечения пользователей. Внутренние переходы будут зафиксированы как источник визита, если человек просто надолго оставил сайт в открытой вкладке, а потом вернулся к просмотру. Или если он перешёл со страницы сайта без счётчика на страницу со счётчиком. А в источник «Прямые переходы» попадают не только визиты посетителей, которые вводили адрес сайта в браузере, но и просто те переходы, для которых определить источник не удалось (например, неразмеченный трафик из мессенджеров — а если разметка есть, такие переходы получат соответствующий источник).

Понять, как работают каналы привлечения посетителей, помогают другие модели. «Последний значимый переход» — это базовая модель, которая показывает, какие каналы подталкивают посетителя к покупке. «Первый переход» покажет, какие источники знакомят аудиторию с вашим сайтом. А «Последний переход из Директа» поможет точнее оценить вклад именно этого источника.

Модели атрибуции в Директе и в Метрике работают по-разному, так как в Директе накапливается статистика о кликах, а в Метрике — о визитах. Клику не всегда соответствует визит, и статистика в Метрике и Директе может отличаться.

На что влияет смена базовой модели атрибуции

Теперь, когда выбранной по умолчанию моделью атрибуции стал «Последний значимый переход», вы можете заметить изменения в структуре трафика: внутренних и прямых переходов станет меньше, переходов из значимых источников — больше. При необходимости переключить модель атрибуции обратно на «Последний переход» можно в любой момент.

Если у вас остались вопросы про работу с разными моделями атрибуции, напишите в чат Метрики или оставьте комментарий ниже — будем рады помочь!