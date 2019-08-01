Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Поддержка JSON-LD и проверка разметки для отчётов по контенту

Теперь отчёты по контенту поддерживают ещё один тип разметки по стандарту Schema.org — JSON LD. Как добавить на сайт разметку JSON-LD, описано в Помощи. Если ваш сайт уже размечен по стандарту Microdata, с которым отчёты работали с момента запуска, ничего менять не нужно — все данные продолжат собираться корректно.

 

Если вы хотите перейти с Microdata на JSON-LD, не забудьте переключить тип разметки в настройках счётчика, рядом с пунктом «Контентная аналитика».

 

Для чего нужны отчёты по контенту

Они покажут, какие материалы сайта нравятся вашим читателям больше всего — и подскажут, как привлекать ещё больше вовлечённой аудитории. В первую очередь отчёты разработаны для онлайн-изданий, но  будут полезны и для любых других сайтов с текстовым контентом. Подробности о работе с отчётами есть в нашем блоге, в Помощи и в видеозаписи вебинара.

Как подключить отчёты, читайте в подробной инструкции.

 

А чтобы настраивать разметку было проще,  мы добавили проверку в консоли браузера. Это поможет убедиться, что материалы размечены правильно и в Метрику будут передаваться нужные данные. Проверка работает для обоих поддерживаемых типов разметки — Microdata и JSON LD. 

 

Как проверить разметку

1. Включите опцию «Контентная аналитика» в настройках счётчика.

2.  В адресной строке браузера добавьте к адресу страницы параметр _ym_debug со значением 1. Пример: http://example.com/?_ym_debug=1

3. Обновите страницу.

4. Откройте консоль браузера (Ctrl + Shift + J для Windows и ⌥ + ⌘ + J для Mac).

5. Раскройте строку Publisher content info found — в консоли вы увидите, какие значения будут переданы для каждого атрибута.

Если у вас есть вопросы о работе с разметкой, спрашивайте в комментариях, пишите в поддержу Метрики или в наш чат. Постараемся помочь! 

8 комментариев
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Андрей Мещеряков
27 августа, 16:00
Подскажите. Есть - статья, новость и пост в блоге (Article, NewsArticle и BlogPosting). Чем отличается статья в блоге от поста в блоге?
Наталья
Сотрудник Яндекса29 августа, 16:56
Андрей Мещеряков,
Александр, здравствуйте! Между этими атрибутами нет никакой разницы с точки зрения отчётов в Метрике. Можно использовать любой.
meran-infin
29 августа, 18:39
Наталья,
для Метрике может и нет, но для правильного формирования самой разметки есть. Вы можете сообщить разницу между Article  и BlogPosting? Чем отличается статья в блоге от поста в блоге? Хочется сделать как правильно, а не как это определяет именно метрика.


Или передайте этот вопрос другому сотруднику специализирующемуся в этой области, пускай ответит здесь, думаю ответ нужен не только мне, но и многим вебмастерам.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса31 августа, 18:51
meran-infin,
кажется, тут вы должны решить для себя самостоятельно, какая сущность контента больше отвечает параметру разметки. 
Мы можем только уверить, что в Метрике будут учтены все эти типы.
Андрей Мещеряков
29 августа, 00:35
Больше суток прошло, а ответа нет. Хотя написано - "Если у вас есть вопросы о работе с разметкой, спрашивайте в комментариях".
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса31 августа, 18:52
Андрей Мещеряков,
извините за задержку. Оперативный ответ вы всегда можете получить через нашу службу поддержки
Максим Шилович
29 августа, 10:53
согласно инструкции, Тематику нужно указывать с помощью About, при этом написано "качестве тематик можно разметить, например, ключевые слова или хэштеги."


А сделайте альтернативу -  есть поле еще keywords , его, к примеру, по умолчанию использует популярный плагин для Wordpress.


А для указании рубрики можно использовать articleSection


а то получается - одни сервисы одни ключи используют, другие - другие.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса31 августа, 18:53
Максим Шилович,
спасибо за предложение, передали разработчикам.