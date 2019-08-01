Поддержка JSON-LD и проверка разметки для отчётов по контенту

Теперь отчёты по контенту поддерживают ещё один тип разметки по стандарту Schema.org — JSON LD. Как добавить на сайт разметку JSON-LD, описано в Помощи. Если ваш сайт уже размечен по стандарту Microdata, с которым отчёты работали с момента запуска, ничего менять не нужно — все данные продолжат собираться корректно.

Если вы хотите перейти с Microdata на JSON-LD, не забудьте переключить тип разметки в настройках счётчика, рядом с пунктом «Контентная аналитика».

Для чего нужны отчёты по контенту Они покажут, какие материалы сайта нравятся вашим читателям больше всего — и подскажут, как привлекать ещё больше вовлечённой аудитории. В первую очередь отчёты разработаны для онлайн-изданий, но будут полезны и для любых других сайтов с текстовым контентом. Подробности о работе с отчётами есть в нашем блоге, в Помощи и в видеозаписи вебинара. Как подключить отчёты, читайте в подробной инструкции.

А чтобы настраивать разметку было проще, мы добавили проверку в консоли браузера. Это поможет убедиться, что материалы размечены правильно и в Метрику будут передаваться нужные данные. Проверка работает для обоих поддерживаемых типов разметки — Microdata и JSON LD.

Как проверить разметку

1. Включите опцию «Контентная аналитика» в настройках счётчика.

2. В адресной строке браузера добавьте к адресу страницы параметр _ym_debug со значением 1. Пример: http://example.com/?_ym_debug=1

3. Обновите страницу.

4. Откройте консоль браузера (Ctrl + Shift + J для Windows и ⌥ + ⌘ + J для Mac).

5. Раскройте строку Publisher content info found — в консоли вы увидите, какие значения будут переданы для каждого атрибута.

Если у вас есть вопросы о работе с разметкой, спрашивайте в комментариях, пишите в поддержу Метрики или в наш чат. Постараемся помочь!