Ecommerce-отчёты для Турбо-страниц подключаются автоматически

Хорошие новости для тех, кто использует Турбо-страницы для интернет-магазинов и подключил к ним Метрику. Теперь для таких страниц автоматически создаются подробные отчёты по продажам — они называются отчётами по электронной коммерции. Если вам не приходилось работать с этими отчётами, вы можете быстро узнать самое важное из короткого описания ниже.
Чем полезны отчёты по электронной коммерции
Это специальные отчёты для интернет-магазинов, которые позволяют подробно анализировать продажи. В отличие от целей, отчёты по электронной коммерции показывают не просто факт оформления заказа, но и множество других полезных сведений:
самые популярные товары, категории и бренды;
товары, которые часто добавляют в корзину — но не покупают;
средний доход на покупку и на визит;
общий доход, доход в разбивке по каналам привлечения трафика и другую статистику.
Посмотреть, как выглядят отчёты по электронной коммерции, можно на демо-счётчике Метрики.
С помощью этих отчётов магазины могут находить больше подсказок по работе с рекламными каналами — например, видеть, какие из них приводят покупателей с самым высоким средним чеком. Помимо этого, можно быстро выделять самые популярные товары, категории и бренды, анализировать возраст, пол и интересы покупателей с учётом суммы заказа, отслеживать отдачу от промокодов.
Чтобы подробная статистика продаж с сайта начала поступать в Метрику, нужно настроить их передачу, включить опцию «Электронная коммерция» в настройках счётчика и обновить его код на всех страницах сайта.
Как включить отчёты по электронной коммерции для Турбо-страниц
Для Турбо-страниц всё гораздо проще: достаточно подключить к ним счётчик Метрики — и отчёты по электронной коммерции сформируются автоматически. Не нужно дополнительно размечать товары и включать опцию «Электронная коммерция» в настройках счётчика.
Отчёты по электронной коммерции появятся в общем списке отчётов:
Мы рекомендуем подключать к Турбо-страницам тот же счётчик Метрики, что используется на вашем основном сайте. Так вы сможете собирать всю статистику продаж в одной точке и быстро сравнивать показатели сайта и Турбо-страниц.
Зачем подключать Турбо-страницы
Турбо-страницы ускоряют загрузку контента из поиска Яндекса до 15 раз. Чем быстрее загружается страница, тем выше вероятность, что потенциальный покупатель её не закроет. Узнайте подробности о Турбо-страницах для интернет-магазинов.
Как в одном отчёте отслеживать все продажи — с сайта и с Турбо-страниц
Если вы передаёте ecommerce-данные с вашего основного сайта, вы можете подключить установленный на нём счётчик к Турбо-страницам. Тогда во всех отчётах Метрики, включая «Электронную коммерцию», будет собираться статистика и по сайту, и по Турбо-страницам. А чтобы посмотреть данные по Турбо-страницам отдельно, просто добавьте в отчёт группировку или сегмент «Турбо». Подробности о работе с ecommerce-отчётами можно узнать в Помощи.
Коротко — самое главное:
- отчёты по электронной коммерции теперь автоматически подключаются для Турбо-страниц на основе YML-фида, если на них установлен счётчик Метрики;
- для обычных сайтов эти отчёты нужно подключать вручную;
- если для сайта отчёты уже подключены, и при этом на нём и Турбо-страницах установен один и тот же счётчик, теперь данные по Турбо-страницам будут автоматически добавляться к данным по сайту;
- а если данные по Турбо-страницам нужно посмотреть отдельно, это можно сделать с помощью группировки или сегмента «Турбо».
Если у вас есть вопросы по работе Турбо-страниц, напишите в поддержку Вебмастера. А если нужно разобраться с отчётами в Метрике, пишите в нашу поддержку, чат, или оставляйте комментарии — постараемся помочь!