Контентная аналитика в Метрике — для Хабраблогов

Самая популярная система веб-аналитики рунета теперь интегрирована с самой популярной платформой IT-блогов.* Если вы ведёте блог компании на Хабре, вы можете подключить к нему Метрику — и анализировать, как работает ваш контент, с помощью наглядных и подробных отчётов.

Отчёты Метрики по контенту покажут, какие посты оказываются самыми популярными, какие темы (хабы) больше нравятся читателям, кто из авторов приносит самую вовлечённую аудиторию, и как читатели взаимодействуют с каждым материалом.

Отчёты по контенту в Метрике помогают редакции создавать более популярные и интересные материалы. Отчёты показывают, какие статьи, темы или рубрики получают больше всего просмотров, в каких источниках лучше «взлетают» те или иные сюжеты, и как читатели взаимодействуют с конкретной статьёй. Попробовать отчёты можно на демо-счётчике.

Какие отчёты доступны для Хабраблогов компаний

Сводка. Показывает количество просмотров и посетителей блога, которое обновляется в реальном времени. А ещё — источники, откуда приходят читатели. В качестве источника Метрика определяет не только стандартный набор каналов (поиск, соцсети, ссылки на сайтах, почтовые рассылки и другие), но и рекомендательные системы, а также переходы из мессенджеров — при наличии разметки.

Глядя на сводку, можно моментально понять, какие материалы быстро набирают трафик, а какие «не летят». Популярные посты можно попробовать дополнительно продвинуть в других каналах (например, включить в рассылку или распространить в соцсетях), а неудачные — скорректировать и посмотреть на результат.

Отчёт по материалам. Позволяет выделить самые интересные посты. У них будет высокий показатель дочтений: это доля просмотров, в которых материал дочитали до конца. А ещё отчёт поможет найти материалы, которые хорошо вовлекают аудиторию в другой контент блога — такие, с которых люди часто переходят на другие посты. Если пост хорошо генерирует трафик на другие материалы, у него будет высокий показатель рециркуляции.

Страница материала. Для каждого материала доступна детальная статистика, позволяющая понять, как люди с ним взаимодействовали. Воронка доскроллов показывает, до какой точки материал пролистывает большинство посетителей. А успевают ли они при этом прочитать текст, покажет воронка дочтений — в ней учитывается и время взаимодействия с контентом. А ещё на странице материала можно посмотреть долю читателей разного пола и возраста, а также долю показов на мобильных и десктопе.

Отчёт по авторам. Поможет принимать более взвешенные редакционные решения. Отчёт покажет, кто из авторов вашего блога создаёт самые популярные посты, кто генерирует самый интересный контент — который почти все дочитывают до конца — а кто пишет посты, которые работают как доноры трафика для других материалов.

Как подключить Метрику к Хабраблогу

1. Укажите номер счётчика Метрики в настройках блога на Хабре, в разделе «Аналитика». Вы можете использовать тот же счетчик, который уже стоит на вашем сайте — это позволит оценивать пересечение аудитории блога и сайта. Или создать новый счётчик — так будет удобнее анализировать отдачу именно от Хабраблога.

2. В настройках счётчика Метрики включите опцию «Контентная аналитика» и выберите тип разметки JSON-LD.

3. Готово — уже через несколько часов отчёты по контенту появятся в интерфейсе Метрики и начнут наполняться данными.

Если вы ведёте не только блог на Хабре, но и на собственном сайте компании, вы можете подключить контентную аналитику и к нему. Таким образом, вы сможете детально изучить отдачу от контент-маркетинга — и сравнивать эффект на разных площадках по одним и тем же метрикам. Как подключить отчёты по контенту к вашему собственному сайту, описано в Помощи.

Любые вопросы по Метрике можно задавать нашей службе поддержки, в чате Метрики или в комментариях в блоге. Будем рады помочь!

* По состоянию на август 2018 года Яндекс.Метрика регистрировала 78,88% трафика в доменной зоне.ru. Хабр занимает первое место по посещаемости среди сообществ по тематике «Техника и технологии» (по данным Яндекс.Радара за ноябрь 2019).