Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Всё как всегда - Модератор отклонил заявку.

 

Всем приветы.

Наверное у большинства пользователей состоящих в клубе выработолся иммунитет к темам а-ля "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", тем не менее, у меня точно такая же проблема.

В качестве пациента выступает мой блог 10 килограмм, который сегодня уже в четвёртый раз был отклонён модератором.

Ссылки не продаются, рекламы никакой нет и небыло, сайт полностью самописный, дизайн вроде тоже не так уж и плох, но ответ каждый раз один и тот же. Недавно блог вышел на новый уровень посещаемости более 1000 уникальных посетителей в сутки. На блоге есть поверхностная заметка с моими показателями, в которых может быть кто-то сможет увидеть "проблемную зону".

Я несколько раз связывался со специалистами из ЦОПа Profit-Partner, где мне сказали что нет никаких причин для того что-бы не принимать мой блог в РСЯ, но на деле как оказывается  всё иначе.

Товарищи, подскажите в чём проблема?

 

 

 

 

97 комментариев
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ld212
28 января 2016, 00:02

На мой взгляд, у сайта нет четко выраженной тематики. Может, в этом и кроется причина отклонений?

Сеятель
28 января 2016, 00:02

Тоже так думаю, сайт должен иметь определённую тематику. Дизайн точно ни при чём.

cleper
28 января 2016, 00:02

Тоже такого же мнения. Наверное это потому-что нет четкой тематики. Вот если увлекаетесь отдыхом на природе, вот и пишите как нужно отдыхать, что можно делать и т.д. и т.п., а у вас все обо всем.

Именно поэтому очень высокий показатель отказов. Т.е. нашли пост про объективы, прочли и больше нечего читать, т.к. им же не интересны ваши шашлыки, непланированный отпуск для прохождения компьютерной игры и т.п.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Спасибо за ваш комментарий. Ваше мнение тоже принял во внимание.

ПС: средний показатель отказов где-то в районе 8-9 процентов.

 

 

 

 

cleper
28 января 2016, 00:02

Если соотнести "количество посетителей" к "количеству просмотренных страниц", то почти все смотрят всего 1 стр. Поэтому показатель отказов намного выше чем выговорите и составляет где-то 80%.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Ну уж нет.
Видимо мы говорим о каких-то разных отказах.
А что если человек который пришёл на блог, нашёл нужную ему информацию?

cleper
28 января 2016, 00:02

По мне СДЛ должен иметь глубину просмотра 2-3 стр на пользователя. Т.е. если даже 8 пользователей посмотрели по 1 странице, то 2 других по 4-5 страниц. Иначе это больше похоже (со стороны) на сайт со статьями заточенные под определенный СЧ или НЧ ключевик.

Или просто попробуйте к каждой статье предложить читателю еще что-то похожее и полезное.

by-bad
28 января 2016, 00:02

СДЛ или не СДЛ понятие довольно неоднозначное. Во всяком случае я делал этот блог не для продажи ссылок или каких-то других действий.

В конце большинства заметок есть блоки с "похожими материалами". Глубиной просмотра похвастаться не могу, тем не менее порой бывает и до 20 просмотров на посетитея - конечно это единичные случаи.

В общем, спасибо за критику, в какой-то степени я теперь даже согласен с вашим мнением. Будем "работать" дальше :) 

vegotavr
28 января 2016, 00:02

дизайн поменяйте, имхо

by-bad
28 января 2016, 00:02

А что не так с дизайном?

Что не нравится?

Что в дизайне могло повлиять на отказ модератора?

vegotavr
28 января 2016, 00:02

точно сказать не могу, если по субъективному впечатлению, то поначалу сбивается внимание на центральный блок, меню не в привычном месте, цветовые пятна(превью, кнопки) срывают взгляд с текста, читать трудновато. Можно пошаманить с платными шаблонами, сделать примерный дубль, или купить и переделать под себя. Костяк у них попадается оч хороший, добротный.

Имхо, если модеры вручную сайт просмаатривают, то дизайн оч важен. Время определить что это ГС или СДЛ всего пара секунд, лучше не пренебрегать этими мгновениями.

ld212
28 января 2016, 00:02

"ГС или СДЛ"

philology.ru 

Дизайн этого сайта такой, что проще и не придумать. Может, это тоже ГС, с вашей точки зрения?

СДЛ - в первую очередь содержательный сайт. Дизайн - дело второе. В красивную упаковку как раз всякое г*** зачастую запихывают, на котором кроме копипаста сложно что то еще найти.

vitasklimin
28 января 2016, 00:02

Не в дизайне дело. У меня дизайн похуже будет, важна структура посетителей. Думаю, что проблема именно в неоднородности посетителей, а как первопричина - отстуствие ярко выраженного тематического стержня у сайта.

Сеятель
28 января 2016, 00:02

Столкнулся с такой же проблемой. Сайт www.russian-goldenring.ru не приняли в РСЯ. Подскажите, пожалуйста, что не так?

by-bad
28 января 2016, 00:02

Да, ну и какая же у вас тематика тогда?
Интересно, ведь даже реклама от гугла мне показывает "кросовки" вместо адекватной рекламы :)
Естественно имхо, ну и дизайн конечно можно было бы "подшаманить".

Сеятель
28 января 2016, 00:02

Давайте не будем обливать грязью сайты друг друга, мы оба оказались в одинаковом положении. По поводу дизайна согласен, он слабоват, но насколько мне известно, это далеко не главное. Реклама гугла на любых сайтах выдаёт не совсем соответствующую контексту рекламу (эти кроссовки можно встретить везде). А тематика у меня выделена чётко: города Золотого кольца. Но возможно я ошибаюсь.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Сеятель, возможно вы не правильно меня поняли - во всяком случае я, как вы выразились, "поливать грязью" даже и не думал. А вот как-раз таки реклама кросовок вероятнее всего подставляется там, где невозможно определить тематику сайта и подобрать релевантные блоки. Обычно такое может быть из-за отсутствия или недостаточного количества контента, который бы характеризовал ту или иную страницу.

Комментарий удалён
by-bad
28 января 2016, 00:02

Ой да ладно, не смешите. Тогда встречный вопрос - что можно купить на сайте с анекдотами? Или что можно купить на сайте с обоями для рабочего стола?

Если рассуждать логично, то например на странице с маркировкой объективов Яндекс может предложить объективы, на странице с поддельным планшетом от Samsung можно предлогать любой товар того же "Самсунга" или другие планшеты из интернет магазинов.

Продолжать эту линейку я могу достаточно долго, но вот толку от этого не прибавится. На поставленные вами вопросы ответил, а сайт в РСЯ все-ровно не приняли :-)

 

 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Совет принят во внимание, спасибо за Ваши комментарии. Посмотрим, может кто-нибудь ещё чего посоветует или подскажет.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Если бы я прекрасно понимал почему мой блог не принимают в РСЯ я бы сюда не писал! Сайт действительно хороший, я над ним много "работал" и не прекращаю улучшать. Статьи на 90-95% уникальные, текст пишу сам, много фотографий всяких - тоже уник, но видать это уже не в тренде.

PS: за январь мне удалось заработать в интернете чуть больше 340 долларов - там жирным выделено, для тех кому лень читать всю заметку полностью.

 

 

 

 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Я понял - ещё раз спасибо за Ваши советы. ;-)

 

 

 

mishenko.alekseym
28 января 2016, 00:02

В Адсенсе деньги есть, но мало:(, к нему хочу еще и РСЯ, мой ресурс http://mebsam.com/ уже 4 раза отклоняли - "сайт не соответствует рекламной политике" - сегодня еще раз отправил, как кто думает - примут или нет?

Kegl
28 января 2016, 00:02

Ну если 4 отклоняли - то высока вероятность, что и 5ый будет(

by-bad
28 января 2016, 00:02

Спасибо, утешил :)

mishenko.alekseym
28 января 2016, 00:02

5й пришел - и опять отклонили:)

может кто сравнивал, на аналогчином ресурсе, что больший доход дает, РСЯ или Адсенс? и если комбинировать - на много больше чем просто адсенс?

ld212
28 января 2016, 00:02

"поставьте гугл, если он конечно не заблокировал ваш сайт, денег один черт, что там, что тут не будет"

Расмешили. На одном и том же сйте стоит и Гугл Адсенс и РСЯ. Но почему-то деньги за Адсенс идут, а за РСЯ на порядок меньше.

fcsignal
28 января 2016, 00:02

Причем здесь продать/купить? В pcя есть к примеру спортивные сайты, которые ничего не продают.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Я смотрю у кого-то интузиазм так и прёт. Если на то пошло, на спортивном сайте тоже может быть информация а-ля "Зенит" сыграл с "Шахтёром" со счётом 3:2 - что тут продавать? С другой стороны, говоря о шашлыках, что мешает Яндексу транслировать на такой странице рекламу ресторана, кафе или просто другого сайта с рецептами?

ld212
28 января 2016, 00:02

"что я могу купить на вашем сайте?"


А с чего вы взяли, что автор сайта и вопроса что-то собирается продать? Я вот тоже делаю сайты исключительно информирующие, а не продающие. Например, один сайт по краеведению. И люди заходят, читают с интересом. А реклама при этом подбираться может тоже релевантная, например разные предложения в данном городе.

Или возьмем сайты СМИ. Их задача сообщать новости и комментарии к ним. Но реклама крутиться же. Одно другому не ммешает.

ld212
28 января 2016, 00:02

Как будто вы не знаете, что реклама нынче на поисковые запросы пользователя ориентируется. 

ld212
28 января 2016, 00:02

Нет, не упускаю. Главное - пользовательские интересы. Которые, кстати, могут и меньться и у одного и того же пользователя.

ld212
28 января 2016, 00:02

Хе-хе, вот покупательная способность как раз и меняется, еще как меняется. И ее поисковики в последнюю очередь могут корректно определить. Вот я могу делать запрос "Астон Мартин" не потому, что крутой и богатый и хочу это купить, а потому, что, к примеру, пишу статью-обзор на автомобильную тематику.

by-bad
28 января 2016, 00:02

И сайты про "сад и огород", на которых пишут о том какую посудомоечную машину выбрать. Ахахаха... :)

viry-tatyana
28 января 2016, 00:02

Не любит Яндекс все эти Форексы. ;-)

by-bad
28 января 2016, 00:02

Странно, а до сих пор я считал что это одна из самых дорогих и конкурентных тематик. Т.е. рекламодателей которые как-то связаны с форексом достаточно немалое количество. Тем не менее, спасибо за комментарий.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Хорошо, что школьники создают сайты, в отличае от старпёров которым уже за 40.  Да, Kalikimaka?

 

Александр Гудзовский
28 января 2016, 00:02

Думаю правильно поступили модераторы, что не приняли в ЯндексДирект Ваш сайт, так как с таким отношением к умудренным жизнью людям создать сайт для людей невозможно.

Мне уже за 60, и сайт мой давно в ЯндексДиректе.

Ваше высказывание расцениваю как личное оскорбление!

by-bad
28 января 2016, 00:02

Думайте как хотите - моё сообщение было взаимным ответом на оскорбление предыдущего оратора, которое я точно так же расцениваю как личное оскорбление. Я пришёл сюда за помощью, а меня начали высмеивать - кому такое понравится? Отсюда и моё высказывание.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Если бы сайт не был интересен, у него бы не было такой посещаемости и близко (не подумайте, я ею отнюдь не хвастаюсь, но большинство людей находят у меня то, что ищут, а это какой-никакой, но показатель). Вероятно вам трудно сделать полную оценку, по двум или трём первым страницам. Я не делал как "зомби" очередной сайт про автомобили или смартфоны которых так все желают и постоянно ищут. Я сделал нечто иное, я делюсь своим опытом из разных сфер жизни, которые кому-то могут быть интересны - спорт, здоровье, активный отдых, заработок в интернете, информация из IT отраслей, некоторые новости и т.д.

Всё уникальное. Раньше я думал что это один из важнейших показателей - давать людям что-то новое, пусть и не такое востребованое как "купить сруб для бани", но всё же.

PS: нет, я далеко не школьник, но ваше поведение и высказывания вряд ли можно назвать адекватными - школьники тоже люди и тоже имеют право зарабатывать в интернете.

 

by-bad
28 января 2016, 00:02

"сделанные на грабере" - Так в том то и дело, я знаю кучу сайтов которые полностью построены на парсинге чужих материалов, они так же имеют неплохую посещаемость и там висят блоки от РСЯ. Всё пучком - справедливо. Лучше бы РСЯ откланял копипастные сайты, не несущие никакой уникальности и давал возможность хоть немного подзаработать начинающим веб-мастерам, но нет - сайт не коммерческий, значит продавать на нём нечего и всё тут.

 

 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Странно, а гуру веб-мастера совсем другое рассказывают, и скриншотами делятся на суммы по 15-20 тысяч или я где-то не там смотрел :) Ссылки тогда что-ли продавать :-)

by-bad
28 января 2016, 00:02

Ну дык я и не собирался зарабатывать колосальные деньги на РСЯ, хотя 10-30 долларов в месяц меня бы вполне устроило, в качестве пассивного дохода, как бы смешно это не выглядело и думаю, это вполне реально, только вот не берут меня в Директ и всё на этом :(. На форексе и на инвестировании получается немного заработать, но любая копейка не лишняя.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Ну а если посещалка скажем 1500 человек и заработок соответственно в 3 раза выше, получится как-раз те самые, заветные 30 долларов в месяц, которые бы мне точно не помешали. Лично я был бы безмерно рад даже такому результату.

Спасибо за скрин, покажу знакомому у которого автосайт есть :)

 

 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Дмитрий, не совсем понятно к чему это вы клоните? Если вас задели мои слова, поясню - они не относились конкретно к 40-летним, а использовались исключительно в качестве примера\ответа на аналогичное высказывание.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Я одинаково уважаю как "школьников" так и взрослых людей, и на комментарии неадекватных пользователей отвечаю доступным им языком. Так сказать, как ты мне - так и я тебе. Всё просто.

Хотя вообще не понятно, какое это отношение имеет к моей теме по поводу добавления в РСЯ :-)

 

 

Сеятель
28 января 2016, 00:02

Пользуясь случаем, хочу попросить модераторов писать хотя бы пару строк о том, почему сайт не приняли в РСЯ. Если, конечно, в качестве модераторов не используются роботы. Это нужно прежде всего самому Яндексу, чтобы владельцы сайтов не уходили к конкурентам.

by-bad
28 января 2016, 00:02

"чтобы владельцы сайтов не уходили к конкурентам"

Я так уже подал заявку в "Бегун" :-)

 

 

vitasklimin
28 января 2016, 00:02

Проверено, Бегун - это безперспективняк.

Mark de Sad
28 января 2016, 00:02

вы будующий милионер! Зачем вам эти жалкие копейки, не мелочитесь :)

by-bad
28 января 2016, 00:02

Даже миллион состоит из копеек, как вы выразились и в конце концов, все миллионеры с чего-то начинали :) 
В общем я уже пожалел что создал эту тему. Стоящих советов мне тут не получить, зря только побеспокоил "элиту" общества. Всё как всегда, все всё знают, каждый умнее другого.

Mark de Sad
28 января 2016, 00:02

:) а вы подумайте, помогает...

вы привлекаете трафик на сайт, учите там чему-то своих пользователей, ссылки всякие реферальские... и вот вам дали добро на размещение РСЯ, вы рады, раместили, а я вижу какой у вас сайт, хороший трафик, делаю таргетинг на ваш сайт, вешаю рефки, вы получаете свои 11 копеек за клик (ну таже заплатив за каждого активного реферала 1000 рублей, я окуплю все вложения за 3 мес., а дальше прибыль), а я как минимум около штуки с пользователя в мес. получу... может самому окучить все эту толпу себе в плюс? надо всего мозг включить...

viry-tatyana
28 января 2016, 00:02

Не обижайтесь, но постарайтесь понять. Мы, действительно, не знаем, почему тот или иной сайт не принимают в РСЯ. И мы здесь ничего не решаем. Мы можем только предполагать, каждый в силу своей фантазии, жизненного опыта и т.п. Можем заметить, если видны какие-то грубые нарушения и нестыковки.

Но подобные темы здесь, в клубе РСЯ, воспринимаются как развлекуха.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Да, это я уже понял.

Лапука
28 января 2016, 00:02

Даже вчитываться не стал... Первая же статья описыват финансовую пирамиду. Кстати, если вложился, то срочно выводи средства

by-bad
28 января 2016, 00:02

Статья написано буквально полчаса назад - ну это так к сведенью. У вас есть какие-то доказательства того что это финансовая пирамида? Нет? Тогда лучше помалкивайте.

Инвестирую сюда уже давно и более чем доволен работой описанной компании, а вы говорите пирамида.

 

 

enc60
28 января 2016, 00:02

Ну, вообще-то, мое первое впечатление точное такое же... сайт для привлечения пользователей в различные финансовые пирамиды, хайпы и т.д. И лозунги типа "миллион за две недели" как раз оттуда...

Ваша цель, возможно, чиста и непорочна, но по одежке, как говориться, встречают и, в данном случае, речь не о дизайне, а о первом впечатлении.

by-bad
28 января 2016, 00:02

На блоге нет ниодной рекламы или ссылки которая ведёт в финансовые пирамиды и уж тем более в хайпы - это первое. Второе, миллион долларов за две недели были заработаны одним простым человеком - трейдером в 2012 году, я посчитал эту информацию интересной для тех кто зарабатывает в интернете и естественно опубликовал её у себя в блоге.

В общем вашу точнку зрения я учёл, спасибо за комментарий. Будем работать дальше.

k.boeff2012
28 января 2016, 00:02

я зашел на сайт и первое куда попал это по ссылке на форекс биржу)) вот вам и ответ почему. 

и сделайте удобную навигацию.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Всё зависит от того куда вы кликаете - кликнули на форекс, попали на страницу с форексом, кликнули на шашлыки - попали соответственно к шашлыкам :) Форекс это одна из популярных тематик - для данного вида деятельности рекламы в РСЯ более чем предостаточно - так всё же, почему ?

А что не так с навигацией, что конкретно не нравится?

 

 

k.boeff2012
28 января 2016, 00:02

а может вы торгуете ссылками!? в частности продали ссылку форекс бирже. 

и попробуй докажи. 

например зашел на шашлыки. и хочу выйти на главную. почему тот же банер не активный. вверху нету ничего кроме красоты. не практично

by-bad
28 января 2016, 00:02

Нет, ссылки я не продаю, но если мыслить так как вы - получается все продают без исключения и сослаться на другой сайт значит признать себя виновным :)

Ну если зашли на шашлыки, справа есть навигационное меню и там первая ссылка "Главная". В целом понял ваше мнение - спасибо за совет.

 

 

k.boeff2012
28 января 2016, 00:02

нет. пишут внизу источник

by-bad
28 января 2016, 00:02

Источник пишут если копируют материал, а у меня нет копипаста.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Ну я же делал качественный сайт. Не для продажи ссылок. С уникальными материалами. Всё сам писал, в одиночку. А на деле надо было нахерачить пару сайтов, парсинг и продавать ссылки. Хотелось как лучше, а получилось совсем наоборот.

Можно сказать Яндекс сам подталкивает создавать ГС изначально заточенные под продажу ссылок :)

 

 

ajrk
28 января 2016, 00:02

Я думаю раз вам нравится писать все обо всем, и о себе в том числе, тогда делайте блог и позиционируйте как о себе. Как например делают Артемий лебедев, !

 

А щас заметил название блога и посмеялся )) И вы долго хотите так быть будущим миллионером? ) 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Ровно столько, сколько понадобится. Надеюсь когда-нибудь я действительно заработаю один миллион долларов и смогу изменить название и написать вместо будущего - настоящего миллионера :)

PS: в целом, блог и позиционируется как "личная страничка".

 

 

 

 

stockinfocus
28 января 2016, 00:02

Странный Вы человек.

Просите помочь. Говорите - "рекламы никакой нет и небыло".

И кто же Вам будет помогать, если Вы, мягко выражаясь, говорите неправду.

Мой прогноз - с этим сайтом Вас не возьмут вообще в РСЯ. Даже не пробуйте. Совет - не теряйте времени, и делайте новый проект. И не пытайтесь зарабатывать на валютном рынке. В этом секторе такая дикая конкуренция, что Вам и не снилась. Пытайтесь заработать на том, в чем Вы разбираетесь 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Под рекламой я подразумеваю всевозможные тизерки, попандеры, тот же самый "Адсенс" или "Бегун". В остальном, уж очень много "нет" с вашей стороны, но на то оно и мнение со стороны. Почему яэто вдруг мне стоит перестать зарабатывать на валютном рынке? А что если я в этом разбираюсь? Где сейчас нет конкуренции?

Не возьмут в РСЯ - пожалеют >:-).

 

 

stockinfocus
28 января 2016, 00:02

Я не знаю где нет конкуренции. А по поводу валютного рынка скажу так. Если Вы бы разбирались, то писали бы качественную аналитику на которую есть спрос, и у Вас был бы нормальный сайт, который бы, кстати, приняли бы в РСЯ. Вместо этого Вы занимаетесь привлечением посетителей сайта в лохотрон, который обещает 200% годовых.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Ну вот, опять 25 :)

Аналитики о которой вы говорите, в сети уже больше чем извращений. Вы очередная ванга, или нострадамус? Почему лохотрон? Почему обещает? Все данные на блоге предоставлены, более того, никого туда за руку не тащу и пишу о том что осознаю все риски. В конце концов, ничто не вечно.

 

 

stockinfocus
28 января 2016, 00:02

Я не очередная ванга, и не нострадамус, я профессиональный трейдер и биржевой инвестор, и владелец нескольких финансовых ресурсов, который каждый день посещают тысячи профессиональных участников рынка. Вы просили совет, я Вам его дал. Вы не заработаете на сайте с таким форматом. Аналитики, о которой я говорю, кстати, мало в сети. Воды много. Жаль что Вы меня не понимаете. Всего доброго и успехов

by-bad
28 января 2016, 00:02

Спасибо.

b1agoff.kuznetsov
28 января 2016, 00:02

Народ кому не трудно - скажите причины почему мой сайт могут не принимать - заранее благодарен.

Сергей Филатов
28 января 2016, 00:02

А о чём ваш сайт, какая тематика? Клеймо "Содержание сайта не соответствует редакционной политике" - наша общая беда. Вот и нам отказали, или это первоапрельский розыгрыш?!...

vitasklimin
28 января 2016, 00:02

И  вообще, 4 попытки это не трагедия. Меня вот выгнали из РСЯ 8), так и не могу понять за что...
Не унывай! 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Спасибо :)

 

 

 

аня :))
28 января 2016, 00:02

Автор, сайт у вас суппер! Очень понравилось оформления)) Желаю вам успехов в достижении 10 кг доллоровых купюр)) Удачи.(+1)

А по теме вопроса, думаю и в правду наверное из за не определенности в тематики сайта. Может я ошибаюсь, не гуру. НО КАК СКАЗАНО ВЫШЕ, 4 ЭТО ЕЩЕ НЕ ТРАГЕДИЯ))))) ;-)

Евгений Гетьман
28 января 2016, 00:02
Цитата:
"Товарищи, подскажите в чём проблема?"
Проблема в том, дорогой товарищ, что Ваш сайт (блог) ни о чём. Точнее - обо всём сразу. Нет узконаправленной тематики. Такие сайты (блоги), как правило, вежливо игнорируются РСЯ. Потому как, невозможно определить, какую тематику рекламы Вам "повесить"
by-bad
28 января 2016, 00:02

Спасибо за ваш комментарий и ваше мнение.

enc60
28 января 2016, 00:02

Сегодня я тоже пролетел с модерацией регионального сайта.

Причем новый сайт был уже второй, но для другого региона. 290-340 посещалка, рекламы ноль, автоматизация, скорость высокая, дизайна мало (для высокой скорости), но не в этом дело. :)

Как только изменился статус заявки я побежал в вебвизор метрики. Решил поискать там модератора, и собрав все факты в кучу, с высокой для меня вероятностью, определил, что это был:

- Прямой заход

- Страна не указана

- Mac OS X Maverics

- Mozilla Firefox

Поглядел я на его движения и понял, почему содержание сайта не соответствовало редакционной политике :)

В моем случае модератор наткнулся на каталог разделов, который я забыл отсортировать и почти все элементы каталога болтались в техническом разделе а-ля "Новое" :) я бы на его месте тоже бы отмел такой сайт... )) Модератор нашел реальный косяк и дальше уже не смотрел.

Ну, ничего, порядок наведем, через месяц снова подадим, мы же делаем мир лучше ))

by-bad
28 января 2016, 00:02

И? Какое это отношение имеет к данному топику? :-|

enc60
28 января 2016, 00:02

Я, вроде, доступно изложил свой совет на примере. 

 

Ну, давайте попробуем еще раз:

Я полагаю, надо постараться найти модератора в метрике и его глазами просмотреть процесс модерации. Свои критерии поиска я предложил, это поможет избавиться от гаданий на кофейной гуще и выделить несколько конкретных страниц, которые участвовали в оценке. Действия модератора могут дополнительную подсказку.

 

В такой формулировке это имеет отношение к данному топику?

by-bad
28 января 2016, 00:02

Найти модератора намного лече если посещаемость не высокая, а когда на сайте пару тысяч человек тусуется, тогда поиск может затянуться. Более того, не факт что именно клацанье модератора по сайту влияет на отказы. Думаю все во время оформления заявки дают доступ к Метрике или "ЛайвИнтернету" - может быть проблема кроется где-то там?

enc60
28 января 2016, 00:02

Так вы возьмите да попробуйте отфильтровать по предложенными критериям. Фильтр в вебвизоре есть. Я сейчас попробовал на другом сайте где 700 уников в день... ни одного юзера с такими критериями за две недели не обнаружил!

by-bad
28 января 2016, 00:02

Сейчас попробую. Спасибо за помощь и советы.

by-bad
28 января 2016, 00:02

Продолжительность посещения 29 секунт. Ни одного перехода.

enc60
28 января 2016, 00:02

А дата отклонения заявки совпадает с датой этого визита?

Если его считать модератором, то печалька, надо думать на содержанием хотя бы главной страницы.

 

by-bad
28 января 2016, 00:02

Да, дата совпадает - клацнул соседние цисла, там таких вообще нету.

vitasklimin
28 января 2016, 00:02

С какого IP был заход?

enc60
28 января 2016, 00:02

5.255.234.44

whois соответствует

vitasklimin
28 января 2016, 00:02

Респект! Послежу, расскажу. Как раз на перемодерации два сайта.

vitasklimin
28 января 2016, 00:02

Подтверждаю, оттуда и пришёл.

+ Ещё был отсюда: 5.255.232.17

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0

Отсмотрел все его перемещения, получил предупреждение именно по тем разделам сайта, на которых был модератор.

 

Спасибо, очень помог!

АПД: Поисковую часть проеряли с 95.108.239.54 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 YaBrowser/14.2.1700.12506 Safari/537.36

enc60
28 января 2016, 00:02

> Поисковую часть проеряли

а что это означает "поисковая часть", в чем там смысл?

vitasklimin
28 января 2016, 00:02

Вся реклама делится на Тематическую (Директ) и Поисковую (Спецразмещение + директ под результатами поиска).

 

Вот. Их проверяли с разных IP. Возможно, что это два модератора, специализирующиеся на разных типах размещения объявлений.

Доступно объяснил?

 

АПД: Только что был повторный заход модератора (прошло несколькодней). Возможно контрольная проверка.

enc60
28 января 2016, 00:02

Понял. Спасибо

by-bad
28 января 2016, 00:02

Парам, пам-пам... Отклонили сайт в 6-ой раз!

Посещаемость растёт - тематическую рекламу есть где показывать, но нет, в РСЯ не берут.

Ха ха ха...

 

 

 

 

Belhak-apk
24 октября, 07:01
Belhak! Ребята не парьтесь. Купите себе новый домен а старый укажите как зеркало к новому. Через недели 2-5 когда пройдёт переиндексация на новый домен и выростит икс посылайте на заявку новый домен. И самое важное увашего сайта должно быть широкое леверантное ядро конкретной тематики. А теперь хитрости от Belhak. Подключите функцию потдоменов. Заведите два акаунта рся. Никогда главный домен не отпровляйте на заявку в рся. Отпровляйте на заявку только потдомены главного домена. И те потдомены что подключились к рся подключаете на свой втарой акаунт рся. После как накопите нужное количество одобреных потдоменов забудьте про свой первый акаунт рся. Ну и в третьих если у вас есть хорошие и уникальные статьи то публекуйте их на площадке Belhak. Там есть функция внедрения личного рекламного кода рся в статью. Таким способом сможете зарабатывать деньги через Belhak.ru 