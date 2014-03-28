Всё как всегда - Модератор отклонил заявку.

Всем приветы.

Наверное у большинства пользователей состоящих в клубе выработолся иммунитет к темам а-ля "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", тем не менее, у меня точно такая же проблема.

В качестве пациента выступает мой блог 10 килограмм, который сегодня уже в четвёртый раз был отклонён модератором.

Ссылки не продаются, рекламы никакой нет и небыло, сайт полностью самописный, дизайн вроде тоже не так уж и плох, но ответ каждый раз один и тот же. Недавно блог вышел на новый уровень посещаемости более 1000 уникальных посетителей в сутки. На блоге есть поверхностная заметка с моими показателями, в которых может быть кто-то сможет увидеть "проблемную зону".

Я несколько раз связывался со специалистами из ЦОПа Profit-Partner, где мне сказали что нет никаких причин для того что-бы не принимать мой блог в РСЯ, но на деле как оказывается всё иначе.

Товарищи, подскажите в чём проблема?