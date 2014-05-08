Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

непонятки со статистикой и начислениями...

может быть это уже обсуждалось - но по поиску в клубе не нашел...

 

то что в течении дня бывает что статистика уже была больше и начисления, потом обновляешь страницу и все параметры стали ниже чем ты видел,- через некоторое время всё вроде восстанавливается... и через небольшой промежуток времени - цифры становятся больше чем видел в первый раз...

 

но вот сейчас столкнулся что с утра за вчерашний день были одни цифры - а сейчас намного ниже... это тоже само восстановится или как? не нужно ли вести свой учет статистики и доходов ежедневно/ежечасно?

8 комментариев
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qzminn
28 января 2016, 00:00

Корректировки дохода могут происходить постепенно, но, как правило их практчески не заметно. Если вы видите значительное изменение цифр, пишите в этом случае к нам на support@partner.yandex.ru, будем разбираться.

Выше за прошедший период они становиться не могут. А вот за текущий день запросто, статистика могла отставать, поэтому может быть виден резкий скачок вверх.

Александров Александр
28 января 2016, 00:00

сегодня вроде все ок со статистикой, а вот предыдущие два дня очень цифры скакали...

 

хорошо, я соберу скриншоты в следующий раз и напишу на саппорт...

 

p.s. хотя есть статистика на телефоне от приложения AnyBalance... может её прислать? только как её вытащить оттуда...

 

masilisa2
15 мая 2017, 11:31
Тоже совсем непонятна статистика показов. В моем понимании она может становиться только больше, поскольку какие-то данные еще не обработались + показы добавляются со временем. Но происходит обратное. В 19:09 показов блоков за текущий день  4540. На утро этот же день целиком (вчерашний) 1754. И такое каждый день стал замечать именно по показам RTB блоков (соответственно и сумма начислений).
Ольга
15 мая 2017, 11:47
masilisa2,
Пожалуйста, сообщите pageID, если несколько блоков, то номер блока, в котором наблюдается проблема. 
masilisa2
15 мая 2017, 12:05
Page ID 7168 (4 блока RTB) . Делаю Отчет по RTB за 30 дней (с детализацией по дням) все блоки вместе. Если нужно могу проанализировать отдельно по каждому блоку. Есть скрины отчетов в разное время где количество просмотров уменьшается. Изначально заметил это на общем графике "Отчет по рекламе на сайтах за 30 дней"
masilisa2
15 мая 2017, 21:13
masilisa2,
Блок R-A-7168-3. До 18:35 статистика Показы блоков RTB росла до 16283. Следующее обновление сделал в 20:00 - уменьшилось до 14435. Затем в 21:03 - 12047. И судя по предыдущим дням значение и дальше будет уменьшаться до 4000-5000. Почему так происходит? 
masilisa2
16 мая 2017, 08:28
masilisa2,
ну вот, на утро статистика "Показы блоков RTB" стала 3224. Это после 16283. Не так блоки установлены? Почему сначала считает вверх, потом отнимает?
Сергей
1 декабря, 17:05
Здравствуйте! У меня каждый месяц уменьшается общий баланс в кабинете рекламной сети.В сентябре был 1845, в октябре 1145, а сегодня зашел там уже 913. То есть он не увеличивается с каждым месяцем, а наоборот уменьшается. Почему так?