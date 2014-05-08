непонятки со статистикой и начислениями...

может быть это уже обсуждалось - но по поиску в клубе не нашел...

то что в течении дня бывает что статистика уже была больше и начисления, потом обновляешь страницу и все параметры стали ниже чем ты видел,- через некоторое время всё вроде восстанавливается... и через небольшой промежуток времени - цифры становятся больше чем видел в первый раз...

но вот сейчас столкнулся что с утра за вчерашний день были одни цифры - а сейчас намного ниже... это тоже само восстановится или как? не нужно ли вести свой учет статистики и доходов ежедневно/ежечасно?