Клуб Рекламной сети Яндекса Как удалить площадку из аккаунта. s amdocua

Здравствуйте. Подскажите, как удалить площадку из аккаунта?



Показы остановил, в архив отправил.



Хотелось бы ее полностью удалить.



Спасибо!