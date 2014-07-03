Как удалить площадку из аккаунта.

А что мешает её хранить с удалением сайта из аккаунта?
Ведь это же просто данные, которые не обязаьтельно привязывать к площадке.
Сайт же может быть передан другому лицу, продан, подарен. И как результат - один сайт может быть на нескольких площадках сразу ПОД РАЗНЫМИ НОМЕРАМИ.
p.s. К тому же есть моральная сторона вопроса - если у человека связаны с сайтом какие-то неприятные воспоминания, то его сердце каждый раз будет обливаться кровью и душа наполняться печалью, когда он будет заходить в аккаунт и видеть название сайта, которого у него уже нет. Простые примеры - "забыли продлить домен", "Сайт за копейки отжали рейдеры", "Сайт продан, так как нужны были деньги на лечение", "Сайт был предметом судебного разбирательства" и т.п.
p.p.s. Варианты типа "Архив", "Показ только активных площадок" и т.п. - это не варианты. Так как рано или поздно всё равно мы просматриваем содержимое аккаунта, включая и те сайта, которые не были приняты в систему, и те, которые уже не принадлеждат пользователю.
Присоединяюсь к вопросу и прошу разработать такой функционал! 2-3 года назад добавлял сайт и он был не принят, не хочется его видеть перед глазами каждый раз при входе в аккаунт. Зачем хранить то, чего уже нет. Ни показов ни кликов не было - зачем хранить неудавшиеся заявки?
Информацию Вы можете хранить у себя, т.к. это финансовая отчетность и т.д., но в интерфейсе партнеров можно же убрать... Сделайте пожалуйста!
Да, присоединяюсь. Ведь старые площадки остаются сверху, можно бы сделать наоборот, чтобы свежие и работающие отображались сверху, а архивные были внизу. Но в идеале надо, чтобы архив был скрыт, и открывался только по клику.
Хоть у меня одна архивная площадка, но тем, у кого их несколько, это наверное, очень неудобно, каждый раз крутить страницу, натыкаться глазами на то, что не работает...
Это временно, зайдешь в другом браузере или кэш почистишь - снова появятся все. Работал с РСЯ через ЦОП и только сейчас перенес на прямой договор. Вот например в Профит-Партнер архивные заявки были убраны вообще далеко в меню под специальную кнопку и никогда не светились в рабочей области.
Раз Яндекс решил поднять планку качества, то нужно соответствовать. Пока что через ЦОП мне было удобнее работать и при переходе на договор я явно почувствовал на себе снижение этой самой планки по отношению к партнеру сети. Это касается и интерфейса и способов выплат, хотелось бы получать вознаграждение на Webmoney или другие кошельки, а не только на ЯД или счет. Поддержка в ЦОПе отвечала через минуту по онлайн чату, а здесь через 3 дня получаешь ответ :(
Уважаемые представители РСЯ, просим Вас прислушиваться к нашему мнению и развивать свою сеть не только с точки зрения повышения оборотов, но и заботиться об удобстве работы. А партнеры Вам в этом помогут и подскажут что им необходимо, в этом не сомневайтесь ;) Я люблю Яндекс и можно сказать что даже рад что формат сотрудничества меняется и становится белее, но все же есть небольшие недостатки, которые, я уверен, будут исправлены, спасибо)
К сожалению, удалить площадки нельзя. Можно только перевести в архив. Для этого нажмите кнопку Действия → Заархивировать. Если у площадки накоплены какие-то данные статистики, сначала остановите показ рекламы на этой площадке, а затем добавьте ее в архив.
Пожалуйста, извините за задержку с ответом. Вы можете добавить новую площадку для размещения рекламы на сайте, пройдя Тематические /или Поисковые площадки - Добавить площадку. Если возникнут трудности, пожалуйста, напишите в службу поддержки с помощью формы обратной связи - https://yandex.ru/support/partner2/troubleshooting.html