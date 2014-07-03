Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Как удалить площадку из аккаунта.

Здравствуйте. Подскажите, как удалить площадку из аккаунта?

Показы остановил, в архив отправил.

Хотелось бы ее полностью удалить.

Спасибо!
22 комментария
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partner-rsya (Яндекс)
27 января 2016, 23:56

Здравствуйте! Такого функционала у нас нет, мы должны хранить статистику в течение продолжительного времени. Удалить площадку из аккаунта нельзя.

Алексей
27 января 2016, 23:56

А что мешает её хранить с удалением сайта из аккаунта?

Ведь это же просто данные, которые не обязаьтельно привязывать к площадке.

 

Сайт же может быть передан другому лицу, продан, подарен. И как результат - один сайт может быть на нескольких площадках сразу ПОД РАЗНЫМИ НОМЕРАМИ.

 

p.s. К тому же есть моральная сторона вопроса - если у человека связаны с сайтом какие-то неприятные воспоминания, то его сердце каждый раз будет обливаться кровью и душа наполняться печалью, когда он будет заходить в аккаунт и видеть название сайта, которого у него уже нет.
Простые примеры - "забыли продлить домен", "Сайт за копейки отжали рейдеры", "Сайт продан, так как нужны были деньги на лечение", "Сайт был предметом судебного разбирательства" и т.п.

 

p.p.s. Варианты типа "Архив", "Показ только активных площадок" и т.п. - это не варианты. Так как рано или поздно всё равно мы просматриваем содержимое аккаунта, включая и те сайта, которые не были приняты в систему, и те, которые уже не принадлеждат пользователю.

Webliberty
27 января 2016, 23:56

Присоединяюсь к вопросу и прошу разработать такой функционал! 2-3 года назад добавлял сайт и он был не принят, не хочется его видеть перед глазами каждый раз при входе в аккаунт. Зачем хранить то, чего уже нет. Ни показов ни кликов не было - зачем хранить неудавшиеся заявки?

Информацию Вы можете хранить у себя, т.к. это финансовая отчетность и т.д., но в интерфейсе партнеров можно же убрать... Сделайте пожалуйста!

chemax007
27 января 2016, 23:56

Очень нужно удаление. Из 5 площадок которые засоряют аккаунт, работает только один сайт. Остальное просто мешается.

 

Ruzanoff
27 января 2016, 23:56

Поддержу.

ИМХО:

Предоставьте пользователю возможность самому выбрать, чем "мозолить" глаза, а чем нет.

Право продать, передать и подарить сайт, так же нельзя ограничивать "неудобствами рекламной системы"

Само Совершенство
27 января 2016, 23:56

Да, присоединяюсь. Ведь старые площадки остаются сверху, можно бы сделать наоборот, чтобы свежие и работающие отображались сверху, а архивные были внизу. Но в идеале надо, чтобы архив был скрыт, и открывался только по клику.

Хоть у меня одна архивная площадка, но тем, у кого их несколько, это наверное, очень неудобно, каждый раз крутить страницу, натыкаться глазами на то, что не работает...

Николай
27 января 2016, 23:56

Присоединяюсь к просьбе избавить от лицезрения давно не действующих и отключённых прощадок!

Зачем этот мусор засоряющий рабочее пространство, сделайте уже возможность удаления или хотя бы уберите из списка Мои площадки.

Михаил
27 января 2016, 23:56

добавьте просто кнопку скрыть и все дела

Добров
27 января 2016, 23:56

(+1)

Оставьте к показу только площадки со статусом "работают". Достаточно это сделать 1 раз и все другие Вам не будут показываться.

ПС. Тоже, нашли проблему...  в то время, как космические корабли все озабочены прямыми договорами с Яшей... :-)

Владимир
27 января 2016, 23:56

Как это сделать?

Добров
27 января 2016, 23:56

В пункте "статус" в верхней части таблицы с площадками, поставьте галочку в "работает".

Владимир
27 января 2016, 23:56

Спасибо! Не догадался. :)  Интерфейся РСЯ тот еще, надо привыкать.

Алексей
27 января 2016, 23:56

Писал им про это полгода, 2 года, 3 года назад. Толку - 0!

kaa811657
27 января 2016, 23:56

Я обращался в супорт с тем же вопросом. Мне дали дельный совет, отметить, что показывать, например, только статус "работает" - так и сделал. Стало очень хорошо.

Webliberty
27 января 2016, 23:56

Это временно, зайдешь в другом браузере или кэш почистишь - снова появятся все. Работал с РСЯ через ЦОП и только сейчас перенес на прямой договор. Вот например в Профит-Партнер архивные заявки были убраны вообще далеко в меню под специальную кнопку и никогда не светились в рабочей области.

Раз Яндекс решил поднять планку качества, то нужно соответствовать. Пока что через ЦОП мне было удобнее работать и при переходе на договор я явно почувствовал на себе снижение этой самой планки по отношению к партнеру сети. Это касается и интерфейса и способов выплат, хотелось бы получать вознаграждение на Webmoney или другие кошельки, а не только на ЯД или счет. Поддержка в ЦОПе отвечала через минуту по онлайн чату, а здесь через 3 дня получаешь ответ :(

Уважаемые представители РСЯ, просим Вас прислушиваться к нашему мнению и развивать свою сеть не только с точки зрения повышения оборотов, но и заботиться об удобстве работы. А партнеры Вам в этом помогут и подскажут что им необходимо, в этом не сомневайтесь ;) Я люблю Яндекс и можно сказать что даже рад что формат сотрудничества меняется и становится белее, но все же есть небольшие недостатки, которые, я уверен, будут исправлены, спасибо)

gsgorgul
23 ноября 2017, 00:02
Присоединяюсь к просьбе (возможности) удалить  площадку из аккаунта.
Ольга (поддержка РСЯ)
23 ноября 2017, 09:52
gsgorgul,
К сожалению, удалить площадки нельзя. Можно только перевести в архив.  Для этого нажмите кнопку Действия → Заархивировать. Если у площадки накоплены какие-то данные статистики, сначала остановите показ рекламы на этой площадке, а затем добавьте ее в архив.
belhak.ru
22 сентября 2018, 16:27
как из рекламы приложения переключится на рекламу сайта? Ошибочно была установлена галочка при регистрации!
Ольга (поддержка РСЯ)
15 октября 2018, 18:40
belhak.ru,
Пожалуйста, извините за задержку с ответом.  Вы можете добавить новую площадку для размещения рекламы на сайте, пройдя Тематические /или Поисковые площадки - Добавить площадку. 
Если возникнут трудности, пожалуйста, напишите в службу поддержки с помощью формы обратной связи - https://yandex.ru/support/partner2/troubleshooting.html 
a.elena1981a
15 декабря 2018, 16:00
Я полностью поддерживаю удаление не нужных или неактивных площадок. просьба разработать эту функцию

Николай
1 июля 2020, 13:36
О сколько кинутых РСЯ ...


Собрали персональные данные ... А дальше ваши проблемы , класс ! 


Тоже хотел удалить , а тут облом ...  
kostinandrey321
20 августа, 13:29
Добрый день.  Если удалить площадки нельзя, то как перевести в архив. Где именно находится данный функционал - на какой странице?