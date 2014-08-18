Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Второй раз подряд Модератор отклоняет заявку? Сайт за 3 месяца имеет посещаемость более 1000.

Только в Яндексе возможно без объяснения причин немотивированно отказывать участнику.

Что значит сайт не соответствует редакционной политики Рекламной Сети?

Я внимательно изучил правила участия: ни одного нарушения не обнаружил.

Покупных и продающих ссылок нет.

Поведенческие факторы на высоте.

Зато исправно ранжируются сайты, содержащие статьи из порноиндустрии.

 

Сайт расположен по адресу: http://100molitv.ru/

 

Очень хочется услышать мнение представителей Рекламной Сети.

Неужели православный сайт хуже распутных ресурсов?

 

10 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
viry-tatyana
27 января 2016, 23:53

Вы уже заводили здесь подобную тему с этим сайтом пару месяцев назад. С тех пор что-то изменили на сайте? Зачем подобные темы по несколько раз создавать?Себе рекламу/поклонников ищите?


Какое отношение вы имеете к Православию? - никакого. Яндекс считает ваш сайт ересью. B-)

intranets
27 января 2016, 23:53

Периодически возникающие тут заявления про непринятие в РСЯ похожи на дешевую попытку попиариться и поставить ссылок на свои сайты.

 

Читайте правила внимательно, создавайте РЕАЛЬНО полезные сайты и займитесь делом, а не жалобами.

swmidas
27 января 2016, 23:53

В правилах http://help.yandex.ru/partner/terms.xml четко прописано:

Не допускается показ рекламы на ресурсах:

- имеющих содержание, вводящее пользователей в заблуждение; 

 

 

 

superseeder2011
27 января 2016, 23:53

...Ничего, буду монетизировать Гуглом.

Ни один ответ не является правильным.

Я посетил аналогичные сайты, конечно же, более крупные, чем мой.

Так вот на них установлены рекламные блоки Яндекс Директа.

Что я сделал полезного?- спрашиваете Вы.

Я увеличил посещаемость ресурса в 2.5 раза.

И не надо завистливо злорадствовать, набивая себе посты.

У моего сайта тематики "ересь" превосходные поведенческие факторы и посещаемость около 1800 хостов всего за 3 месяца.

Так что я даже не обидился на жалкие нападки.

Всем доброго Здравия.

Если понадобится заговор, Вы теперь знаете куда заходить.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:53
"сильные заговоры".....мне аж не по себе стало(. Как-то это и правда ересью попахивает.
Ну и вообще..подзарабатывать на религиозном факторе видится не правильным.
superseeder2011
27 января 2016, 23:53

Никто на религиозном факторе не подзарабатывает.

В отличие от разных там адептов, я ни копейки ни с кого не беру.

А доход свой строю исключительно на контекстоной рекламе.

Люди ищут, я предлагаю.

Я не виноват в том, что стихи, сочиненные мною в количестве более 240 штук (Лучший Поэт 2012 года- ЛитКлуб. Это так- на всякий случай) никому не нужны.

Всем бы поколдовать, да мужика чужого увести из семьи.

Желаю удачи.

vzfeiextra
27 января 2016, 23:53
Ну сути это не меняет. Если вебмастер делает сайт только лишь с целью помочь людям - Вы не найдете на его сайте рекламы. Если же вебмастер делает сайт с целью помочь людям, но при этом и самому заработать - значит суть сводится лишь к тому - эксплуатацией каких-именно интересов и потребностей других он планирует нажиться.
Только без обид, Вы сами признали - "поколдовать, да мужика чужого увести из семьи" - просто более востребованный вектор натяжения трафика.
От себя замечу, что литературные таланты можно попробовать и с большей пользой реализовать; могу даже предложить подработку в этой сфере если интересно).
Что касается участия в РСЯ - трафик не играет ключевого значения, мне и с 50к/сутки трафа (причём 50к только с самого Яндекса) отказывали в принятии.
Сейчас в РСЯ войти сложно, кроме оригинального дизайна и контента нужна "изюминка" - то, что действительно является инновацией. Приведу откровенно неэтичный совет как вариант: переформатируйте Ваш сайт с просто сборника (коллекции) молитв и заговоров в своего рода ТОП эффективных молитв и заговоров. Пусть идеологией будет не предложение молитв на любой случай, а предложение самых эффективных молитв. Сделайте систему рейтингов для всех Ваших материалов с возможностью оценки и комментирования их "полезности/бесполезности". Не ограничивайтесь только своим сайтом - попробуйте найти источники сбора рейтинговых оценок на других сайтах. Публикуйте рейтинг собственных материалов и аналогичных материалов других сайтов. Дайте людям необычный продукт, о котором они даже возможно побоялись бы сами спросить;), но который точно не оставит их равнодушными.
Если что, 10% от прибыли за идею "рейтинг молитв" (с) - мои.
superseeder2011
27 января 2016, 23:54

+10000!

Только не 10%, а 20, ибо Ваша заслуга)

Буду работать, учитывая Ваши рекомендации.

 

vzfeiextra
27 января 2016, 23:54
Да без проблем) Готов подсказать чем "в теме")
Я давно изучаю материи сетевой среды в контексте маркетинга (рекламы) и всегда рад поделиться опытом. Если потребуется - пишите на почту vzfeiextra     @   ya.ru (без пробелов конечно) чтобы не флудить и провоцировать модераторов.
Юлия Горюнова-Маркова
12 октября, 11:14
Добрый день. Меня зовут Лука. Как можно на вашем сайте разместить объявление в категорию "ищу спонсора женщину" 