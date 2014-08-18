Второй раз подряд Модератор отклоняет заявку? Сайт за 3 месяца имеет посещаемость более 1000.

Только в Яндексе возможно без объяснения причин немотивированно отказывать участнику.

Что значит сайт не соответствует редакционной политики Рекламной Сети?

Я внимательно изучил правила участия: ни одного нарушения не обнаружил.

Покупных и продающих ссылок нет.

Поведенческие факторы на высоте.

Зато исправно ранжируются сайты, содержащие статьи из порноиндустрии.

Сайт расположен по адресу: http://100molitv.ru/

Очень хочется услышать мнение представителей Рекламной Сети.

Неужели православный сайт хуже распутных ресурсов?