Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

До какого числа осуществляются выплаты партнерам?

Добрый день! подскажите даты перевода средств для партнером яндекс директ ?

55 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
qzminn
27 января 2016, 23:52

Все выплаты всем партнерам проведены. Если вы не получили вознаграждение, это могло произойти по нескольким причинам:

* Не верные банковские реквизиты, платеж вернулся. Вам должно было прийти уведомление.

* Ваш заработок за предыдущий отчетный период составил менее 3000 рублей. Тогда деньги переносятся на следующий период.

* Мы не получили от вас вовремя оригинал договора. Тогда деньги переносятся на следующий период.

rublevka-name
27 января 2016, 23:52

Очень полезно. А как можно узнать, получен ли оригинал договора?

 

Алексей
27 января 2016, 23:52

Действительно, не совсем понятно получен договор или нет. В интерфейсе висит фраза "копия получена". Может нужно снова распечатывать, снова подписывать и высылать. Не совсем понятно. Надеюсь нам ответят.

lenakreido
27 января 2016, 23:52

Должен быть статус-договор подписан

serfom1971.fomichyov
27 января 2016, 23:52

По всем перечисленным пунктам я должен получить выплату, но её нет. Что делать?

qzminn
27 января 2016, 23:52

Сообщите номер договора или логин, проверим.

serfom1971.fomichyov
27 января 2016, 23:52

Логин: serfom1971.fomichyov

№ договора: № РС-19387-06/14 от 07 июл 2014

Вячеслав
27 января 2016, 23:52

Тоже нет никаких выплат:
РС-20358-07/14 от 20 июл 2014 (Подписан)

МК.
27 января 2016, 23:52

Нет выплаты:

Логин: agru1

Договор № РС-22386-07/14 от 31 июл 2014.

kbodunov
27 января 2016, 23:52

Подскажите пожалуйста! Начал работать с Яндексом по договору от 1 августа. Когда в моем случае ожидать первую выплату?

serfom1971.fomichyov
27 января 2016, 23:52

Насколько я понимаю, то если за август месяц у вас набежало более 3000 руб., то вы получите выплату в сентябре и насколько я понял до 20 числа.

hochusprosit
27 января 2016, 23:52

А кге посмотреть остаток он где-нибуь будет отображаться, ато тыща пропала и не понятно где ее искать, справа показано что уже пошел новый месяц

serfom1971.fomichyov
27 января 2016, 23:52

Вот и я задаюсь этому вопросу где их искать. Всё как то не информативно сделано. Не понятно сколько сейчас денег на считу для выплаты. Говорят считайте сами. Я то посчитаю, но вдруг РСЯ подругому считает. 

hochusprosit
27 января 2016, 23:52

Может не успели еще прикрутить это фичу, всеж в попыхах делают, а если не прикрутят это конено не комильфо, конечно из-закопеек нечего париться, но все же разные бывают случаи

qzminn
27 января 2016, 23:52

В финансовых документах (в верхнем меню) появляются отчеты или закрывающие документы (в зависимости от того, как вы с нами работаете) - это все средства, которые вам начислены на счет. Чтобы было начисление должны быть выполнены условия, о которых я писал выше. Если по одной из причин деньги не начислены на счет, вы их можете смотреть в статистике. 

ivsi78
27 января 2016, 23:52

также вроде все пункты соблюдены, но выплаты не произведены - к кому обращаться?

ivsi78
27 января 2016, 23:52

и порог 3000 - это с учетом налоговых вычететов или чистый доход?

qzminn
27 января 2016, 23:52

Начисленный доход без НДС.

Если все выполнено, а денег нет, напишите номер вашего договора.

ivsi78
27 января 2016, 23:52

 

У меня за август чистый доход 3399,76 отнимаем 13% получаем 2957, то есть я не получу деньги в этом месяце?

У вас, кстати,  в панеле не работает (с НДС, без НДС) под полем Вознагрождение

 

 

ajrk
27 января 2016, 23:52

за август и сентябрь когда будут выплаты? )

qzminn
27 января 2016, 23:52

За август - в сентябре, за сентябрь - в октябре.

kirillsosnin
27 января 2016, 23:52

В моем интерфейсе указано Вы работаете по договору № РС-22178-07/14 от 30 июл 2014.

Заработок более 3000 р.

В платежных реквизитах указан номер в Яндекс.Деньги.
Не ясно когда же будет выплата и если что-то не так - сообщат ли? 

boltenkov
27 января 2016, 23:52

почти аналогичная ситуация... "где деньги, Зин?" :)

qzminn
27 января 2016, 23:52

Так если вы работаете по договору от 30 июля, то ваш баланс за июль по работе с Яндексом напрямую - это деньги за 30 и 31 июля и только. Предыдущие выплаты должен сделать ЦОП.

За авуст + 2 июльских дня деньги придут вам в этом месяце.

kirillsosnin
27 января 2016, 23:52

Спасибо за ответ.

Я почему-то так и думал, но смутила ваше же фраза "Все выплаты всем партнерам проведены"

Зря вы ее написали=) из-за нее и паника.

 

Итого для всех - ждите до 20 сентбря, а далее можно начать паниковать.

kirillsosnin
27 января 2016, 23:52

Добрый день,

 

по всем ответам понял, что деньги должны прийти до 20 числа следующего за отчетным месяца. Сегодня 22.09. Выплат не было.

Если надо подождать "после выходных", то хотелось это "подождать" где-то увидеть, потому как в договрах про это я не прочитал. Ну хотя бы написать в интерфейсе дату следующей выплаты и историю выплат, как в Adsense. Иначе сидим мы тут и тупим в мониторы, ВАМ пишем.

artemgorodetskiy
27 января 2016, 23:52

Согласен. Сегодня 22-е и понедельник уже закончился.

Витиан Таврический
27 января 2016, 23:52

Я так понял по договору, речь идет о выплатах в течение 20-ти рабочих дней, а это - 28 календарных дней, если праздников по будням нет, естесссно. То есть выплаты должны состояться на этой неделе до вс (читай - до пт включительно).

Или я неправ? Поправьте, пожалуйста. Спасибо. 

 

d.verbanoff
27 января 2016, 23:52

Выплаты производятся до 20 числа следующего за отчетным месяца. Действительно оплаты за август так и не поступило. Я написал в Службу поддержки - теперь жду.

Витиан Таврический
27 января 2016, 23:52

Понятно. Скажете, какой будет ответ? Чтобы не дублировать запрос - у меня та же история, счета пусты. Спасибо. 

Витиан Таврический
27 января 2016, 23:52

Посмотрел: все-таки в течение 20-ти рабочих дней, а это минимум 28 календарных дней:

 

5.9. Оплата Вознаграждения за каждый Отчетный период осуществляется Яндексом на основании Акта за Отчетный период путем перечисления пересмотренной сторонами в Акте суммы вознаграждения Владельца, на реквизиты Владельца, указанные им в Договоре или в Партнерском веб-интерфейсе. Яндекс выплачивает вознаграждение в соответствии с таким Актом в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода.

dima-ycnex
27 января 2016, 23:52

О! Спасибо. Не знал про минималку в 3000 рублей.  А я то думал, что мне остаток в сумму чуть более 1000 рублей с июля не пришел еще. Теперь знаю причину. 

tkachenk.sweta
27 января 2016, 23:52

Что делать,если ЦОП..ещё не выплатил за июль?Пишут,что вы им задерживаете выплаты.

qzminn
27 января 2016, 23:52

Все деньги, которые ЦОПы должны выплатить партнерам, им переведены. Перешлите, пожалуйста, на мой личный адрес qzmin@yandex-team.ru письмо от ЦОП, в котором утверждается, что это Яндекс задерживает выплату.

ostapsevas
27 января 2016, 23:52

Вы имеете ввиду выплаты средств, заработанных в июле или августе?

ma7ay
27 января 2016, 23:52

А скажите если я с 06.08.2014 перешел на прямой договор с Яндексом и обслуживает меня расчетный центр Yandex Europe AG, когда будут выплаты за август?

Олег Лазаренко
27 января 2016, 23:52

Добрый день. Я работаю по договору оферте (как я понял, оригинал высылать не требуется), вывод денег настроен на Яндекс Деньги (ошибки быть не может), сумма более 3000. Но все же выплату за август 2014 не получил. В чем причина?

donmobi
27 января 2016, 23:52

Как же неудобен интерфейс РСЯ. Не видно общий баланс, где его посмотреть??? Может у меня заработок по 400 рублей в месяц. По-моему сумма остатка дохода должна быть чуть ли не основным пунктом в интерфейсе!!

hochusprosit
27 января 2016, 23:52

+1

qzminn
27 января 2016, 23:52

Есть статистика. Лично я по служебной необходимости смотрю данные статистики почти в том же интерфейсе, что у вас, по сотне раз в день. Вполне удобный инструмент. 

Юг К.
27 января 2016, 23:52

тогда вопрос такой, у тех у кого еще нет порога в 3000 рублей, где смотерь остаток не счете? и за прошедший месяц? 

donmobi
27 января 2016, 23:52
Уважаемый, вы можете хоть по 500 раз в день смотреть свою статистику. Но когда пройдёт у меня и у других 3-4 месяца, то нужно будет заходить в раздел статистики и выбирать отчёт за определённый период и нужно будет помнить этот период. К тому же после перехода на прямое обслуживание часть денег выплатил ЦОП, а часть осталась за Яндексом и теперь ещё предложите нам сидеть с калькулятором и высчитывать кто сколько прислал и кто сколько должен прислать. Ведь калькулятор - вполне удобный инструмент.
Борис Лифановский
27 января 2016, 23:52

Он, может быть, и удобный для Вас, но на мой вкус совершенно неудобный и непонятный. Договор заключил в июле, наконец дошли руки дойти до партнерского кабинета, посмотреть, как и что. Нужные функции как-то так глубоко и неочевидно запрятаны, что иногда сидишь и понять не можешь, где искать.

ajrk
27 января 2016, 23:52

Вообще через ЦОП было работать гораздо удобнее, раньше вылпаты производились до 7 числа, а теперь аж до 20-го!

qzminn
27 января 2016, 23:52

Какая разница идет выплата 1-го, 7-го, 20-го или 31-го, если она проходит ровно 1 раз в месяц. Таким образом, на 1 календарный месяц у вас есть деньги. Мне лично все равно какого числа получать зарплату, между двумя перечислениями денег пройдет все равно ровно 1 месяц.

tribunska
27 января 2016, 23:52
Например, срок оплаты чего угодно 15 числа, который выбирался, когда никаких сигналов о том, что что-то поменяется с выплатами около 5 числа, не было.

Оплаты сотрудникам вместо 10 числа теперь проводить 25 - это с каждым отдельно провести переговоры, а, в отличие от наших отношений с вами, у них в отношении с нами менее зависимое положение (а уж кто официально оформлен, так это вообще нарушение - перенести оплату на после 15 за отработанный месяц) :D

Независимо от серьезности причин для перехода, странно читать, что наши неудобства - это не неудобства вовсе.
sswebm
27 января 2016, 23:52

Ребята, вы договор вообще читали??

Написано же оплата в течении 20 дней!!

Для тех кто в танке, прошел месяц и до двадцатого числа следующего вам оплатят при условии достижении порога 3 000 руб.

serfom1971.fomichyov
27 января 2016, 23:52

Читайте второй пост

Qzminn

 

Все выплаты всем партнерам проведены.

sswebm
27 января 2016, 23:52

Это за прошлый месяц.

yaroslavnasonovs
27 января 2016, 23:52

кто в курсе? договор по почте получается яндексом, и в тот же день появляется соответствующая пометкка в интерфейсе?

 

отправил в позапрошлую субботу письмо.

неделя прошла. и еще чуть больше, вторник наступил.

пока ничего. вроде до Москвы за неделю письмо доходит от нас

mgm4job
27 января 2016, 23:52

Я курьером отправлял - было доставлено на ресепшн 1го августа. А емыл с уведомлением (что оригинал договора получен) пришел только 18го числа. Так что Вам волноваться рано.

ЗЫ: Сегодня получил свою подписанную копию договора простым письмом в почтовый ящик.

yaroslavnasonovs
27 января 2016, 23:52

О! У меня договор подписан.

вопрос. Если он подписан 3 сентября, август до 20 сентября будет оплачен на рс?

или август будет оплачен уже в октябре?

susheva2017
25 октября 2018, 12:34


Доброго времени суток.

По моим подсчетам мой аккаунт превысил порог выплаты для партнеров из Украины.
Можно узнать, когда будет выплачены средства по аккаунту.
 Номер договора:
YAN-53234-01/17
Reshetnikov-Oleg
23 июня 2019, 11:01
Здравствуйте
У меня договор подписан 04.06.2019, когда мне получается выплатят средства?
k.zhovnirenko
12 апреля, 21:46
Здравствуйте. Можете уточнить, договор подписан 02.04.2020 порог в 3000р перешел.
Вознаграждение ждать в этом же месяце или переносится на следующий?