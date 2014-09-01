До какого числа осуществляются выплаты партнерам?

Действительно, не совсем понятно получен договор или нет. В интерфейсе висит фраза "копия получена". Может нужно снова распечатывать, снова подписывать и высылать. Не совсем понятно. Надеюсь нам ответят.
Вот и я задаюсь этому вопросу где их искать. Всё как то не информативно сделано. Не понятно сколько сейчас денег на считу для выплаты. Говорят считайте сами. Я то посчитаю, но вдруг РСЯ подругому считает.
В финансовых документах (в верхнем меню) появляются отчеты или закрывающие документы (в зависимости от того, как вы с нами работаете) - это все средства, которые вам начислены на счет. Чтобы было начисление должны быть выполнены условия, о которых я писал выше. Если по одной из причин деньги не начислены на счет, вы их можете смотреть в статистике.
по всем ответам понял, что деньги должны прийти до 20 числа следующего за отчетным месяца. Сегодня 22.09. Выплат не было.
Если надо подождать "после выходных", то хотелось это "подождать" где-то увидеть, потому как в договрах про это я не прочитал. Ну хотя бы написать в интерфейсе дату следующей выплаты и историю выплат, как в Adsense. Иначе сидим мы тут и тупим в мониторы, ВАМ пишем.
Я так понял по договору, речь идет о выплатах в течение 20-ти рабочих дней, а это - 28 календарных дней, если праздников по будням нет, естесссно. То есть выплаты должны состояться на этой неделе до вс (читай - до пт включительно).
Посмотрел: все-таки в течение 20-ти рабочих дней, а это минимум 28 календарных дней:
5.9. Оплата Вознаграждения за каждый Отчетный период осуществляется Яндексом на основании Акта за Отчетный период путем перечисления пересмотренной сторонами в Акте суммы вознаграждения Владельца, на реквизиты Владельца, указанные им в Договоре или в Партнерском веб-интерфейсе. .
Все деньги, которые ЦОПы должны выплатить партнерам, им переведены. Перешлите, пожалуйста, на мой личный адрес qzmin@yandex-team.ru письмо от ЦОП, в котором утверждается, что это Яндекс задерживает выплату.
Добрый день. Я работаю по договору оферте (как я понял, оригинал высылать не требуется), вывод денег настроен на Яндекс Деньги (ошибки быть не может), сумма более 3000. Но все же выплату за август 2014 не получил. В чем причина?
Как же неудобен интерфейс РСЯ. Не видно общий баланс, где его посмотреть??? Может у меня заработок по 400 рублей в месяц. По-моему сумма остатка дохода должна быть чуть ли не основным пунктом в интерфейсе!!
Уважаемый, вы можете хоть по 500 раз в день смотреть свою статистику. Но когда пройдёт у меня и у других 3-4 месяца, то нужно будет заходить в раздел статистики и выбирать отчёт за определённый период и нужно будет помнить этот период. К тому же после перехода на прямое обслуживание часть денег выплатил ЦОП, а часть осталась за Яндексом и теперь ещё предложите нам сидеть с калькулятором и высчитывать кто сколько прислал и кто сколько должен прислать. Ведь калькулятор - вполне удобный инструмент.
Он, может быть, и удобный для Вас, но на мой вкус совершенно неудобный и непонятный. Договор заключил в июле, наконец дошли руки дойти до партнерского кабинета, посмотреть, как и что. Нужные функции как-то так глубоко и неочевидно запрятаны, что иногда сидишь и понять не можешь, где искать.
Какая разница идет выплата 1-го, 7-го, 20-го или 31-го, если она проходит ровно 1 раз в месяц. Таким образом, на 1 календарный месяц у вас есть деньги. Мне лично все равно какого числа получать зарплату, между двумя перечислениями денег пройдет все равно ровно 1 месяц.
Например, срок оплаты чего угодно 15 числа, который выбирался, когда никаких сигналов о том, что что-то поменяется с выплатами около 5 числа, не было.
Оплаты сотрудникам вместо 10 числа теперь проводить 25 - это с каждым отдельно провести переговоры, а, в отличие от наших отношений с вами, у них в отношении с нами менее зависимое положение (а уж кто официально оформлен, так это вообще нарушение - перенести оплату на после 15 за отработанный месяц) :D
Независимо от серьезности причин для перехода, странно читать, что наши неудобства - это не неудобства вовсе.